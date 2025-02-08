10-те най-добри CRM софтуера за хотели през 2025 г.

За първи път резервирахте хотел, но трябваше да чакате с часове, за да се настаните. Когато най-накрая се настанихте, стаите изобщо не приличаха на снимките, които видяхте онлайн. Бихте ли резервирали отново? Вероятно не.

Управлението на взаимоотношенията с клиентите (CRM) е основата на повечето предприятия, предлагащи услуги. Понякога изграждането на силни взаимоотношения с клиентите може да компенсира недостатъците на несъвършеното преживяване в хотела или хотелиерския бизнес.

📌 Ето защо CRM софтуерът за хотелиерството е толкова популярен и достигна пазарна стойност от 2 милиарда долара през 2022 г.

Опростявайки процеса, той позволява на хотелите да обслужват по-добре своите клиенти. Наградата? Положителни отзиви, повторни резервации и укрепени отношения с клиентите!

Нека ви помогнем да анализирате най-добрите CRM системи за хотели и техните ключови функции, за да изберете тази, която е най-подходяща за вас. 🧐

Какво е CRM за хотели?

Хотелският CRM е инструмент, който хотелиерските предприятия използват за анализ и управление на взаимоотношенията с клиентите. Той консолидира и съхранява данни за гостите, проследява техните предпочитания, автоматизира комуникацията и подобрява работата на хотела. Освен това, една ефективна CRM система за хотели улеснява и ежедневните дейности като управление на резервациите, настаняване на гости и др. 💯

Защо хотелите се нуждаят от CRM софтуер?

Ако работите в хотелиерския бранш, но досега не сте обмисляли внедряването на CRM система за хотели, ето три причини, поради които трябва да го направите:

Персонализирано преживяване за гостите: Системите за управление на взаимоотношенията с клиентите ви позволяват да анализирате данните на всеки гост, за да разберете неговите предпочитания и да му предоставите персонализирани услуги. Това подобрява лоялността на клиентите.

Повишена удовлетвореност на клиентите: CRM системите за хотели автоматизират комуникацията. Това гарантира по-бързи отговори и разрешаване на запитвания, което повишава ангажираността и удовлетвореността на клиентите.

Подобрени операции: CRM за хотелиерството прави работните процеси по-гладки, подобрявайки ежедневните операции на персонала на хотела.

🔍 Знаете ли, че... Най-старият хотел в света – Koshu Nishiyama Onsen Keiunkan – е на повече от 1300 години! 😳

Какво трябва да търсите в CRM софтуера за хотели?

Софтуерът за CRM в хотелиерството трябва да отговаря както на вашите оперативни нужди, така и на целите ви за преживяването на гостите. Ето няколко функции, които гарантират точно това:

Централизирани профили на гостите: Потърсете инструмент, който създава и консолидира подробни профили на гостите. Той ускорява процеси като резервации, настаняване и др. и помага в аспекти като управление на контактите и персонализиране на услугите.

Автоматизация на маркетинга: Изберете инструмент, който автоматизира маркетинга и позволява на вашия екип по продажбите да създава и изпраща персонализирани оферти, ваучери, купони и др. Това подобрява задържането на клиенти, управлението на потенциални клиенти и успеха на бизнеса.

Анализи и отчети: Въведете CRM , който предоставя ценна информация за предпочитанията, поведението, изискванията и др. на гостите. По този начин ще можете да предоставите персонализирано обслужване и да подобрите удовлетвореността на гостите.

Интеграции с трети страни: Изберете инструмент, който се интегрира с други инструменти и софтуер за управление на хотели, като системи за резервации, системи за управление на имоти и др., за да осигурите непрекъснат работен процес.

10-те най-добри CRM софтуера за хотели

Ето 10 от най-добрите CRM софтуери за хотели, с които да поддържате отлични отношения с клиентите:

1. ClickUp (Най-добър за управление на взаимоотношенията с гости и цялостно управление на проекти)

В хотелиерския бранш ефективното изпълнение на множество задачи е едно от най-големите предизвикателства.

Ако персоналът на хотела ви не е постоянно нащрек, той може да пропусне да отговори на запитвания на потенциални клиенти и искания на гости, което да се отрази негативно на репутацията ви. Тук на помощ идва ClickUp!

Любимото на всички „приложение за всичко в работата“, ClickUp съчетава управление на проекти, задвижвано от изкуствен интелект, и CRM функционалности. Това означава, че вече не е нужно да превключвате между платформи, за да управлявате работния си поток. С ClickUp можете да управлявате сложни операции в хотелиерството от един-единствен команден център.

Следете всички свои гости и ги управлявайте по-ефективно с ClickUp CRM

Използвайте ClickUp CRM, за да визуализирате цялата си база данни с гости на едно място. Управлявайте запитвания, заявки и други въпроси, като създадете персонализирани полета в ClickUp, които записват с точност всяка подробност – от имейл адресите на гостите до хранителните им предпочитания и избора на стаи от предишни престои. Можете да използвате тази база данни с информация за гостите, за да персонализирате всеки престой и да максимизирате удовлетвореността на гостите.

Създайте персонализирани автоматизации в ClickUp, за да изпращате напомняния за последващи действия, настанявания и обратна връзка след престоя. Настройте табла в ClickUp, за да визуализирате данните за гостите, тенденциите при резервациите и заявките за услуги в реално време и да създадете реалистични прогнози за заетостта, приходите и други KPI.

С вградената функция за управление на задачите в ClickUp можете да възлагате задачи на отделните отдели (рецепция, почистване, консиерж) за безпроблемно настаняване. Използвайте повтарящи се задачи за ежедневна поддръжка, инспекции на стаите и оперативни работни процеси.

📮 ClickUp Insight: Около 41% от професионалистите предпочитат незабавни съобщения за комуникация в екипа. Въпреки че те предлагат бърз и ефективен обмен на информация, съобщенията често се разпространяват в множество канали, низове или директни съобщения, което затруднява по-късното извличане на информация. С интегрирано решение като ClickUp Chat, вашите чат низове се свързват с конкретни проекти и задачи, като поддържат контекста на разговорите ви и ги правят лесно достъпни.

Създайте чат низове за конкретни отдели (например, рецепция, почистване, консиерж, поддръжка). Съхранявайте всички разговори на екипа в ClickUp Chat, като намалите зависимостта от разпръснати имейли или външни приложения за съобщения.

Сътрудничество с екипа ви, разпределен в различни отдели, с вградените чат функции на ClickUp

Можете също да маркирате членовете на екипа с @mentions за спешни актуализации, като например VIP заявка в последния момент или промяна на стая.

Това свидетелство точно обобщава какво прави ClickUp CRM за екипите:

ClickUp е най-добрият инструмент за управление на проекти и CRM, с който съм се сблъсквал. Многофункционалността му ви позволява да се справите с всичките си задачи на едно място, без да се налага да се абонирате за множество други услуги.

ClickUp е най-добрият инструмент за управление на проекти и CRM, с който съм се сблъсквал. Многофункционалността му ви позволява да се справите с всичките си задачи на едно място, без да се налага да се абонирате за множество други услуги.

В допълнение, ClickUp разполага със специална функция за вашия екип по продажбите – ClickUp Sales. Накратко, тя автоматизира целия ви процес на продажби. Разпределяйте задачи, задействайте актуализации и актуализирайте приоритети, за да сведете до минимум ръчното въвеждане на данни и да ускорите процеса на резервации.

ClickUp разполага и с богата библиотека от готови за употреба CRM шаблони, като например ClickUp CRM Template.

Изтеглете този шаблон Управлявайте всичките си CRM дейности на едно място с шаблона ClickUp CRM.

Настройваемият и лесен за начинаещи шаблон ClickUp CRM ви позволява да проследявате потенциални клиенти, да организирате техните данни и да приоритизирате задачите за по-добро управление. По този начин той ви помага да:

Поддържайте цялата информация за потенциалните клиенти организирана за лесен достъп.

Проследявайте напредъка и задавайте приоритети за всеки потенциален клиент.

Подобрете сътрудничеството в екипа с общи задачи и актуализации

Най-добрите функции на ClickUp

Планирайте графиците на персонала с Workload View , за да предотвратите презапълване или недостиг на персонал.

Проследявайте представянето на служителите и възлагайте задачи за обучение, за да гарантирате високо качество на обслужването.

Съхранявайте SOP, материали за обучение и указания за обслужване на гости в ClickUp Docs за лесен достъп.

Интегрирайте ClickUp Integrations с вашия CRM, за да оптимизирате взаимодействията с гостите и потока от данни безпроблемно.

Записвайте бързо информацията за гостите с ClickUp Forms , превръщайки въведените данни директно в изпълними задачи за вашия екип.

Използвайте ClickUp Brain , за да търсите без усилие в обширната база от знания за всички взаимодействия с гости, обратна връзка и подробности за проекти.

Използвайте мобилното приложение на ClickUp, за да отговаряте на съобщения, да актуализирате статуси и да затваряте задачи, докато сте в движение.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се сблъскат с известни затруднения при запознаването с ClickUp поради неговата широка възможност за персонализиране.

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. Profitroom (Най-добър за увеличаване на директните резервации чрез автоматизирани маркетингови кампании)

чрез Profitroom

Profitroom е CRM платформа за хотели, специализирана в директни резервации от гости. Тя обаче може да управлява резервации, да създава персонализирани пакети за престой и да провежда целеви маркетингови кампании.

Двете основни предимства на Profitroom са подобряването на преживяването на гостите и увеличаването на лоялността на клиентите. Ето защо, в допълнение към CRM, той улеснява управлението на канали, програмите за лоялност, платените реклами и др.

Най-добрите функции на Profitroom

Увеличете директните резервации с персонализирани кампании за комуникация с гостите.

Получете информация с помощта на надеждни инструменти за анализ и отчитане.

Повишете конверсионните проценти с динамични цени и маркетингови функции.

Интегрирайте с инструменти като Betasi и Clock PMS+ за безпроблемно управление на бизнеса.

Ограничения на Profitroom

Труден за навигация потребителски интерфейс

Разширените функции изискват обучение

Цени на Profitroom

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Profitroom

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

3. Revinate (Най-добър за управление на обратната връзка от гостите и персонализиран имейл маркетинг)

чрез Revinate

Друга CRM платформа за автоматизация на директните резервации, Revinate, е добре познато решение, което се използва от много хотели. Тя се захранва от изкуствен интелект, което я прави идеална за сегментиране на данни за гости, маркетинг, обслужване на клиенти и управление на обратна връзка.

Освен това Revinate ви позволява да идентифицирате гостите, които се свързват с вас чрез OTA (онлайн туристически агенции), и да проследявате данните им, за да можете ефективно да привличате потенциални клиенти.

Най-добрите функции на Revinate

Създавайте персонализирани имейл маркетингови кампании с лекота

Централизирайте профилите на гостите за по-добро управление на взаимоотношенията

Анализирайте предпочитанията на гостите чрез подробни инструменти за сегментиране.

Интегрирайте безпроблемно с популярни PMS платформи

Ограничения на Revinate

Основни автоматизации, които могат да бъдат ограничаващи за по-големи хотели и вериги

Ограничени възможности за отчитане

Цени на Revinate

Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за Revinate

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Revinate?

Много лесна за използване система с чудесен контролен панел. Разполага с много инструменти, които помагат да се насочат различни аспекти на начина, по който хората правят резервации при нас. Обичам филтрите и насочването.

Много лесна за използване система с чудесен контролен панел. Разполага с много инструменти, които помагат да се насочат различни аспекти на начина, по който хората правят резервации при нас. Обичам филтрите и насочването.

4. For-Sight (най-добър за интегриране на CRM с бизнес анализи за анализ на данни за гостите)

Софтуерът For-Sight CRM е подходящ за хотелиерски бизнеси, които търсят цялостно решение. Освен CRM решения, инструментът предлага задълбочен анализ на данните за гостите и отчети, което ви позволява да наблюдавате поведението на гостите и да им предоставите персонализирано преживяване.

Това го прави идеален за програми за лоялност и управление на контакти.

Най-добрите функции на For-Sight

Консолидирайте данните за клиентите във всички канали, за да получите полезна информация.

Активирайте автоматизирани имейл кампании, за да стимулирате повторни резервации.

Визуализирайте показателите за ефективност с интуитивни табла

Интегрирайте с основни инструменти на трети страни като Oracle, Avvio и Apaleo.

Ограничения на For-Sight

Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс е остарял.

Ограничена мобилна функционалност

Цени на For-Sight

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на For-Sight

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за For-Sight CRM?

С For-Sight Guest Engagement успяхме да максимизираме възможностите в цялото ни портфолио и резултатите, които видяхме, бяха изключително положителни. Процентното увеличение само на директните резервации показва ползата от използването на данните на хотела за стимулиране на активността, както и важността на персонализацията за повишаване на ангажираността.

С For-Sight Guest Engagement успяхме да максимизираме възможностите в цялото ни портфолио и резултатите, които видяхме, бяха изключително положителни. Процентното увеличение само на директните резервации показва ползата от използването на данните на хотела за стимулиране на активността, както и важността на персонализацията за повишаване на ангажираността.

5. dailypoint (Най-добър за централизиране и почистване на данни за гости за прецизен маркетинг)

чрез dailypoint

Ако търсите CRM система за хотелиерството с разширени възможности за централизирано управление на данни (CDM), dailypoint може да ви заинтересува. Този инструмент улеснява създаването и достъпа до централизирани профили на гости.

И това не е всичко – изкуственият интелект и усъвършенстваните алгоритми на dailypoint помагат и за разработването на уникални клиентски сегменти, което ви позволява да групирате гостите в различни категории и да отговаряте на техните предпочитания по-конкретно от всякога.

Най-добрите функции на dailypoint

Създайте 360-градусови профили на гостите, използвайки усъвършенствана консолидация на клиентски данни.

Автоматизирайте персонализирани маркетингови кампании в различни канали

Повишете приходите си с възможности за допълнителни продажби, базирани на изкуствен интелект.

Използвайте функциите за съответствие с изискванията за защита на личните данни, за да сте готови за GDPR.

ограничения на dailypoint

Трудно за настройка

Ограничени функции за автоматизация на маркетинга

цени на dailypoint

Персонализирани цени

оценки и рецензии на dailypoint

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

6. SHR Group (Най-добър за комбиниране на CRM с усъвършенствано управление на резервациите и приходите)

чрез SHR Group

SHR Group е първокласна CRM платформа за хотели и казина. Нейните решения могат ефективно да допълнят вашите усилия за улесняване на пътуването на клиентите. SHR предоставя както хотелска технология, така и услуги.

Така, в допълнение към основния CRM, можете да го използвате и за управление на резервации, управление на приходите, дигитален маркетинг и други цели. Инструментите Allora AI на SHR дават възможност на хотелските вериги да разберат проактивно предпочитанията на гостите, което позволява предоставянето на персонализирани услуги чрез мащабируеми програми за лоялност и целеви маркетингови инициативи.

Най-добрите функции на SHR Group

Оптимизирайте стратегиите за дистрибуция с интелигентно управление на каналите

Централизирайте данните за гостите, за да получите полезна информация за всички отдели.

Използвайте инструменти за отчитане в реално време за оперативна ефективност.

Персонализирайте взаимодействието с гостите с гъвкави CRM модули

Ограничения на SHR Group

Ограничени интеграции с трети страни

Изисква се дълъг период на обучение

Цени на SHR Group

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на SHR Group

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за SHR Group CRM?

RMS на SHR е страхотен! С помощта на изключителния екип за поддръжка можем да управляваме цените, използвайки избраните от нас стратегии. Системата е усъвършенствана, разполага с много инструменти и е лесна за използване. Най-хубавото е, че ни помага значително да постигнем по-добри приходи!

RMS на SHR е страхотен! С помощта на изключителния екип за поддръжка можем да управляваме цените, използвайки избраните от нас стратегии. Системата е усъвършенствана, разполага с много инструменти и е лесна за използване. Най-хубавото е, че ни помага значително да постигнем по-добри приходи!

чрез Опит

Следващият в списъка е CRM платформа за хотели, известна с изчерпателността и опита си. Независимо дали целта ви е да оптимизирате пътуванията на клиентите или да подобрите онлайн репутацията си, този инструмент подкрепя всяко ваше начинание.

Ако управлявате хотелска верига, най-вероятно ще се възползвате от предимствата на единния CRM интерфейс на Experience. Той ви помага да управлявате всички действия – от обяви до ъпгрейди на стаи и дори поръчки за румсервиз – на едно място.

Опитайте най-добрите функции

Разберете предпочитанията на гостите с помощта на данни в реално време

Възможност за допълнителни продажби и кръстосани продажби въз основа на информацията за гостите

Предоставяйте последователно обслужване, използвайки централизирани профили на гостите.

Опростете комуникацията с гостите и персонала с автоматизирани работни процеси.

Ограничения на опита

Ограничена мащабируемост

Потребителите смятат, че персонализирането може да бъде трудно

Цени за изпробване

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за преживяването

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Experience CRM?

Благодарение на инструментите на Experience CRM, броят на правилно въведените имейл адреси на моите клиенти се увеличи от 28% на 69%. Това ми донесе 61 408 евро от имейл кампании само през последното тримесечие.

Благодарение на инструментите на Experience CRM, броят на правилно въведените имейл адреси на моите клиенти се увеличи от 28% на 69%. Това ми донесе 61 408 евро от имейл кампании само през последното тримесечие.

8. Salesforce Hospitality Cloud (най-добър за използване на AI-базирани анализи за подобряване на лоялността на гостите)

чрез Salesforce Hospitality Cloud

Опитните хотелиери знаят, че провеждането на програми за лоялност е един от най-добрите начини за поддържане на ангажираността на клиентите. Това е нещо, което Salesforce Hospitality Cloud улеснява.

Този инструмент използва изкуствен интелект, за да обедини данните за клиентите и да намери модели, които помагат за създаването на атрактивни програми за лоялност на клиентите. Освен това, той ви позволява да координирате екипа си, като централизирате ресурсите и оптимизирате комуникацията. Това се оказва полезно за предоставянето на добро обслужване на клиентите.

Най-добрите функции на Salesforce Hospitality Cloud

Обединете профилите на гостите във всички точки на контакт за по-добро взаимодействие.

Използвайте AI-базирани анализи, за да персонализирате преживяванията на гостите.

Проследявайте ключовите показатели за ефективност с помощта на персонализирани табла

Интегрирайте безпроблемно с други продукти на Salesforce за добавена стойност.

Ограничения на Salesforce Hospitality Cloud

Това изисква значително усилие за усвояване.

Персонализирането изисква опит

Цени на Salesforce Hospitality Cloud

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Salesforce Hospitality Cloud

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

🧠 Интересен факт: Marriott Rewards е най-голямата програма за лоялност сред всички хотелиерски компании – с над 14 милиона членове и 2000 хотела в 55 държави! 🏬

9. GUEST (Най-добър за автоматизиране на комуникацията с гости на различни платформи)

чрез GUEST

GUEST е цялостно решение за хотелиерството. То обаче разполага и с редица полезни функции за CRM цели. Например, GUEST автоматизира въвеждането на данни, сегментира ги и създава добре съгласувани имейл маркетингови кампании.

GUEST също така разработва формуляри за събиране на анкети, за да измери ангажираността на клиентите, и предлага решения за PMS (система за управление на имоти) и CRS (централна система за резервации).

Най-добрите функции на GUEST

Организирайте съобщенията с гостите с инструменти за комуникация в реално време

Автоматизирайте процесите на настаняване/напускане за безпроблемно преживяване.

Възможност за директни резервации с лесни за използване интерфейси

Достъп до обратна връзка от гостите за непрекъснато усъвършенстване

Ограничения за ГОСТИТЕ

Ограничени възможности за интеграция

Липсват задълбочени анализи

Цени за ГОСТИ

100 евро/месец на хотел (т.е. приблизително 103 долара/месец на хотел)

Оценки и отзиви на ГОСТИТЕ

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. Cendyn (Най-добър за интегриране на CRM с PMS, за да се предостави хипер-персонализирано преживяване на гостите)

чрез Cendyn

Накрая, CRM софтуерът за хотелиерството на Cendyn свързва хотелиерите с гостите чрез различни решения, като дигитален маркетинг, директни резервации, CRS и др.

Подходът на Cendyn към CRM се основава на поддържането на взаимоотношения чрез персонализирани услуги, което ясно показва основната цел на платформата – да даде възможност на клиентите си да увеличат приходите си чрез изграждане на силни взаимоотношения с клиентите.

Най-добрите функции на Cendyn

Персонализирайте преживяванията на гостите с помощта на маркетингови инструменти , базирани на изкуствен интелект.

Централизирайте профилите на гостите за единна визия на данните за клиентите.

Активирайте разширена сегментация за целеви маркетингови инициативи

Проследявайте възвръщаемостта на инвестициите с инструменти за анализ на ефективността и отчитане.

Ограничения на Cendyn

Трудно за конфигуриране

Ограничени интеграции с нишови системи

Цени на Cendyn

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Cendyn

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Cendyn?

Cendyn е много лесен за използване, особено що се отнася до инструментите за дизайн на имейл маркетинг. Редакторът с функция „плъзгане и пускане” е много лесен за използване за маркетингови имейли и тригерни кампании.

Cendyn е много лесен за използване, особено що се отнася до инструментите за дизайн на имейл маркетинг. Редакторът с функция „плъзгане и пускане” е много лесен за използване за маркетингови имейли и тригерни кампании.

Подобрете взаимоотношенията с гостите с най-добрия CRM софтуер за хотели – ClickUp!

Хотелиерският бранш се развива бързо и е изключително конкурентен. Без подходящите инструменти поддържането на растежа и осигуряването на изключително преживяване за гостите може да се превърне в трудна битка. Именно тук CRM софтуерът за хотели променя правилата на играта.

Мощният CRM софтуер за хотели не само организира данните за гостите, но и елиминира пречките, подобрява персонализацията и оптимизира комуникацията, за да изгради трайни взаимоотношения. Независимо дали става въпрос за по-бързи времена за реакция, персонализирани преживявания за гостите или проактивно възстановяване на услугите, правилният CRM софтуер превръща предизвикателствата в възможности.

ClickUp ви предоставя всичко необходимо, за да оптимизирате взаимоотношенията с гостите, да подобрите ефективността и да насърчите повторни посещения – всичко на едно място. Не позволявайте на остарелите процеси да ви спират.

Опитайте ClickUp безплатно още днес и променете вашите операции в сферата на хотелиерството.