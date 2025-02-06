ClickUp блог

Топ 7 файлови мениджъри за Mac за 2025 г.

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
6 февруари 2025 г.

Опитвали ли сте някога да организирате файловете си на Mac и да се чувствате като че ли играете на криеница с документите си? Всички сме били в тази ситуация – безкрайно превъртане в Finder, чудейки се защо този един файл, от който се нуждаете, изглежда е изчезнал в цифровата празнота.

Въведете файловите мениджъри за Mac – инструменти, създадени да превърнат хаотичната ви файлова система в организирана машина.

Независимо дали управлявате отдалечени сървъри, прехвърляте файлове или просто търсите по-добър файлов мениджър, който да ви помогне да се справите с хаоса, тези файлови мениджъри са тук, за да ви спасят деня.

В този блог ще ви запознаем с най-добрите инструменти за овладяване на работния процес на вашия Mac.

⏰ 60-секундно резюме

Потребителите на Mac имат богат избор от мощни файлови мениджъри, всеки от които предлага уникални функции за ефективно изпълнение на задачите и подходящ за конкретни работни процеси. Ето кратък преглед на най-добрите опции, подходящи за различни нужди и предпочитания:

  • ClickUp: Най-добър за създаване, организиране и споделяне на файлове
  • ✅ Path Finder: Най-добър за напреднали контрол на файловата система
  • ✅ Commander One: Най-добър за безпроблемно управление на файлове на различни устройства
  • ✅ ForkLift: Най-добър за управление и прехвърляне на файлове в два панела
  • ✅ muCommander: Най-добър за леко и отворено управление на файлове
  • ✅ Nimble Commander: Най-добър за напреднали потребители и сложни файлови операции
  • ✅ CRAX Commander: Най-добър за напреднало управление на файлове и персонализиране

Какво трябва да търсите в файловите мениджъри за Mac?

Изборът на най-добрия файлов мениджър за вашия Mac не е само въпрос на външен вид – става въпрос за намирането на инструменти, които правят работата ви по-бърза и по-ефективна. Ето на какво да обърнете внимание, когато избирате такъв:

  • Навигация с два панела: Преглеждайте и управлявайте две папки едновременно за по-бързо прехвърляне и организиране на файлове.
  • Дистанционен достъп до файлове: Свържете се с FTP, SFTP, облачни услуги и отдалечени сървъри за безпроблемно управление на файлове на различни платформи.
  • Разширени опции за търсене: Намирайте файлове, използвайки критерии като метаданни, размер, тип файл или етикети, за да не губите никога важни документи.
  • Операции с файлове на групи: Преименувайте, премествайте и копирайте множество файлове на групи, за да спестите време и усилия при повтарящи се задачи.
  • Интеграция с приложения на трети страни: Работете безпроблемно с приложения за съхранение в облак, редактори или терминални инструменти, за да оптимизирате работните процеси.
  • Функционалност „плъзгане и пускане“: Бързо прехвърляйте файлове между папки или приложения, без да се налага да ровите в менютата.
  • Инструменти за преглед на файлове: Преглеждайте документи, изображения или медийни файлове директно във файловия мениджър, без да ги отваряте в отделни приложения.
  • Персонализирани бързи клавиши: Настройте бързи клавиши и команди за бърза навигация и автоматизация на повтарящи се задачи.
  • Вградени инструменти за компресиране: Архивирайте, разархивирайте и управлявайте компресирани файлове, без да разчитате на допълнителен софтуер за споделяне на файлове.
  • Възможности за синхронизиране: Поддържайте файловете актуални и съгласувани между устройствата или между локални и отдалечени места за съхранение.

➡️ Прочетете още: Търсенето на файлове може да бъде изтощително, особено ако работите с големи масиви от данни или документи. Научете как да търсите бързо PDF файлове, за да спестите време и да оптимизирате работния си процес.

7-те най-добри файлови мениджъри за Mac

Знаете ли, че компаниите от Fortune 500 губят средно 12 милиарда долара годишно поради неефективност, причинена от неструктурирано управление на документи?

Нека разгледаме най-добрите варианти за вас:

1. ClickUp (най-добър за създаване, организиране и споделяне на файлове)

ClickUp е повече от просто инструмент за продуктивност – това е вашият най-добър файлов мениджър за Mac, създаден да опрости работния ви процес.

Hierarchy на ClickUp ви помага да поддържате организация, като ви предоставя ясна структура за управление на всичко – от общите цели до най-малките детайли. Можете да разделите сложни проекти на управляеми стъпки с работни пространства, пространства, папки, списъци и задачи.

ClickUp Connected Search поддържа всичко свързано и лесно за намиране, като ви предлага ясна, цялостна картина, без да пропуска важни детайли.

Файлови мениджъри за Mac: Свързано търсене на ClickUp
Намерете файлове на локални дискове, Google Drive, Slack и други за секунди с Connected Search на ClickUp

С ClickUp Docs можете да създавате, споделяте и организирате файловете си в един център. Можете да изготвяте идеи, да създавате пътни карти за проекти или да съхранявате ресурси на екипа – всичко това в реално време с вложени страници, шаблони и богати опции за форматиране.

Файлови мениджъри за Mac: ClickUp Docs
Създавайте, споделяйте и подреждайте документите си с ClickUp Docs

Освен това, ClickUp Brain повишава производителността ви до ново ниво, като ви помага да създавате обобщения, да автоматизирате актуализациите и да подобрите работните процеси безпроблемно.

ClickUp Brain
Опитайте ClickUp Brain безплатно
Автоматизирайте актуализациите, генерирайте обобщения и оптимизирайте работните процеси с ClickUp Brain.

💡 Бонус съвет: ClickUp Brain запомня вашите навици и адаптира резултатите от търсенето според вашите нужди. Това е като да имате личен асистент, който знае къде се намира договорът с клиента или проектът. Честно казано, това напълно променя правилата на играта при управлението на файлове на вашия Mac!

Най-добрите функции на ClickUp

  • Организирайте файловете си с помощта на структурираната йерархия на ClickUp. Създайте пространства за широки категории като екипи или проекти, папки за групиране на свързани задачи или файлове и списъци за разделяне на проектите на управляеми части.
  • Използвайте изкуствен интелект, за да категоризирате файловете по интелигентен начин и да намирате всичко бързо. Connected Search извлича резултати не само от ClickUp, но и от интегрирани инструменти като Google Drive, Dropbox и Slack.
  • Разпределяйте задачи, задавайте крайни срокове и задействайте действия автоматично, за да поддържате ефективна работа.
  • Споделяйте файлове, оставяйте коментари и управлявайте разрешенията директно в платформата, за да осигурите гладка работа в екип и сигурност на данните.
  • Автоматизирайте повтарящите се процеси с тригери, работни потоци и зададени действия.

Ограничения на ClickUp

  • Може да се окаже прекалено сложно за начинаещи поради широкия си набор от функции.
  • Разширени функции като ClickUp AI са достъпни само в плановете от по-висок клас.

Цени на ClickUp

  • Безплатно завинаги
  • Неограничен: 7 $/месец на потребител
  • Бизнес: 12 $/месец на потребител
  • Предприятия: Свържете се с нас за цени
  • ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

  • G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)
  • Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Говорейки за използваемостта на ClickUp за управление на файлове, един потребител казва:

Като цяло, ClickUp работи добре, като е много лесен за използване и предлага много опции за създаване на обзорни таблици за различни проекти и отдели, което го прави лесен за интегриране в предварително дефиниран работен процес на компанията. Възможностите за предоставяне на допълнителна информация за дадена задача са почти неограничени, като се интегрират снимки, документи и т.н. в описанието на задачата, просто чрез плъзгане и пускане от файловия мениджър към задачата. За мен това е приложение, което използвам всеки ден и което се разраства бързо в нашата компания.

Като цяло, ClickUp работи добре, като е много лесен за използване и предлага много опции за създаване на обзорни таблици за различни проекти и отдели, което го прави лесен за интегриране в предварително дефиниран работен процес на компанията. Възможностите за предоставяне на допълнителна информация за дадена задача са почти неограничени, като се интегрират снимки, документи и т.н. в описанието на задачата, просто чрез плъзгане и пускане от файловия мениджър към задачата. За мен това е приложение, което използвам всеки ден и което се разраства бързо в нашата компания.

➡️ Прочетете още: Ако управлението на файловете ви се струва като безкрайна игра на криеница, може би е време да разчистите дигиталното си работно пространство. За да започнете на чисто, разгледайте този наръчник за дигитално разчистване, за да създадете продуктивно работно пространство.

2. Path Finder (най-добър за напреднали контрол на файловата система)

Файлови мениджъри за Mac: Path Finder
чрез Path Finder

Path Finder е идеален избор, ако търсите файлови мениджъри за Mac, с които да поемете пълен контрол над файловата си система. Той предлага мощни функции като навигация с два панела, синхронизиране на папки и преименуване на групи файлове, което ви позволява да оптимизирате управлението на файловете си както никога досега.

Можете също да манипулирате скрити файлове, да обединявате папки и да извършвате разширени търсения за по-добра организация. Той също така интегрира инструменти като вграден терминал и маркиране на файлове за безпроблемно управление на документи.

Най-добрите функции на Path Finder

  • Двойно прозоречно представяне за навигация между папки една до друга и бързо прехвърляне на файлове
  • Сравняване и синхронизиране на папки, за да поддържате файловете последователни на различни места
  • Групово преименуване за ефективна работа с многобройни файлове
  • Редактируем навигатор по пътя за бързо преминаване към всяка директория или местоположение

Ограничения на Path Finder

  • Може да има бъгове, с периодични сривове или загуба на настройки.
  • Някои потребители са съобщили, че обслужването на клиенти не отговаря на запитванията им.

Цени на Path Finder

  • 29,95 $/потребител (еднократно изтегляне)

Оценки и рецензии за Path Finder

  • G2: Недостатъчно рецензии
  • Capterra: Недостатъчно рецензии

Говорейки за Path Finder, един потребител казва:

Pathfinder е страхотен софтуер. Обичам го и го използвам всеки ден. Обаче! Платих за лиценз за версия 10. И когато миналата седмица актуализирах до версия 10. 2, те анулираха лиценза ми, като се опитаха да кажат, че е валиден само за една година, и заявиха, че софтуерът ми вече е пробна версия и не е активиран. Когато купих лиценза, ми казаха, че той ще работи за v10 и няма да се налага да го актуализирам до v11. Те напълно нарушиха доверието ми и няма да купувам отново от тях.

Pathfinder е страхотен софтуер. Обичам го и го използвам всеки ден. Обаче! Платих за лиценз за версия 10. И когато миналата седмица актуализирах до версия 10. 2, те анулираха лиценза ми, като се опитаха да кажат, че е валиден само за една година, и заявиха, че софтуерът ми вече е пробна версия и не е активиран. Когато купих лиценза, те казаха, че той ще работи за v10 и че няма да се налага да го актуализирам до v11. Те напълно нарушиха доверието ми и няма да купувам отново от тях.

💡 Професионален съвет: Можете да използвате изгледа с два панела заедно със синхронизацията на папки, за да поддържате резервните копия или проектите на няколко диска перфектно синхронизирани без ръчно усилие.

➡️ Прочетете още: Прегледахме 10-те най-добри приложения за продуктивност за Mac

3. Commander One (най-добър за безпроблемно управление на файлове на различни устройства)

Commander One
чрез Commander One

Commander One е многофункционален софтуер за организиране на файлове за Mac потребители, създаден да опрости работния ви процес и да подобри организирането на файловете. С неговия интерфейс с два панела можете лесно да управлявате няколко папки едновременно, да прехвърляте файлове безпроблемно и да поддържате ефективен работния си процес.

Commander One предлага цялостно решение, независимо дали компресирате файлове, управлявате архиви или работите с файлове на свързани устройства като iOS и Android. Неговите разширени възможности за търсене ви позволяват да търсите в локални дискове, облачни услуги и дори архиви, което го прави мощен инструмент за тези, които управляват сложни файлови системи.

Най-добрите функции на Commander One

  • Управлявайте файлове и прехвърляйте съдържание между папки бързо с интерфейса с два панела.
  • Търсете и намирайте файлове, използвайки разширени редовни изрази и чувствителност към регистър в локални дискове, архиви и облачно хранилище.
  • Компресирайте и извличайте файлове без усилие и редактирайте архиви като ZIP, RAR, 7Z и TAR, без да ги разопаковате.
  • Свържете и управлявайте файлове на iOS, Android и MTP устройства директно от вашия Mac за безпроблемна работа с файлове.

Ограничения на Commander One

  • Много от разширените функции изискват закупуването на Pro Pack.
  • Липсва функционалност за директно търсене на файлови пътища за някои случаи на употреба.

Цени на Commander One

  • Лична лицензия: 29,99 $
  • Лиценз за екип: 99,99 $

Оценки и рецензии за Commander One

  • G2: Недостатъчно рецензии
  • Capterra: Недостатъчно рецензии

Говорейки за ефективността и организацията на Commander One, един потребител казва:

Коментари: Commander One ми помага да управлявам файловете си по-бързо. Той може също да поставя файловете в опашка. Двупанелният изглед по подразбиране улеснява потребителите да преместват файлове от едно място на друго.

Коментари: Commander One ми помага да управлявам файловете си по-бързо. Той може също да поставя файловете в опашка. Двойният прозорец по подразбиране улеснява потребителите да преместват файлове от едно място на друго.

🔍 Знаете ли? Можете да използвате разширената функция за търсене, за да намирате файлове на вашия Mac и в облачни услуги и архиви, което ви спестява време при управлението на големи масиви от данни или отдалечено съхранение.

➡️ Прочетете още: Как да бъдете по-организирани на работа? Практически съвети и трикове

4. ForkLift (най-добър за управление и прехвърляне на файлове в два панела)

Forklift
чрез Forklift

ForkLift 4 е един от най-мощните файлови мениджъри за Mac с два панела и клиенти за прехвърляне, проектирани да отговарят на изискванията за ефективност. Той ви позволява да се свържете с няколко сървъра и да прехвърляте файлове без усилие с функцията „плъзгане и пускане”.

Усъвършенстваните функции за синхронизация и търсене го правят идеален за сравняване на локални и отдалечени папки или намиране на файлове в мрежи. С добавени функции като отдалечено редактиране, интеграция с iCloud и управление на архиви, ForkLift 4 съчетава гъвкавост и мощност за всички ваши нужди по управление на файлове.

Най-добрите функции на ForkLift

  • Сравнявайте и синхронизирайте локални или отдалечени папки с едно кликване, двупосочна синхронизация
  • Използвайте разширено търсене и филтри, за да намирате файлове по име, разширение, етикети или съдържание, дори на отдалечени сървъри.
  • Управлявайте безпроблемно файлове в облачното хранилище, iCloud и локалните дискове с интуитивния интерфейс с два панела.
  • Редактирайте отдалечени файлове в предпочитания от вас редактор и автоматично качвайте промените, докато запазвате.

Ограничения на ForkLift

  • Прехвърлянето на файлове може да се забави преди стартирането.
  • Няма ясен начин за отстраняване на проблеми, ако те произтичат от външни хостове или от самото приложение.

Цени на ForkLift

  • Един потребител: 19,95 $/година
  • Семейна лицензия: 29,95 $/година
  • Малък бизнес: 69,95 $/година

Оценки и рецензии за ForkLift

  • G2: Недостатъчно рецензии
  • Capterra: Недостатъчно рецензии

➡️ Прочетете още: 10-те най-добри приложения за водене на бележки за Mac

5. muCommander (най-добър за леко и отворено управление на файлове)

muCommander
чрез muCommander

muCommander е безплатен файлов мениджър с отворен код за macOS, който осигурява простота и ефективност при управлението на файлове и папки. Интерфейсът му с два панела, персонализираните клавишни комбинации, съхранението в облак и поддръжката на отдалечени сървъри го правят чудесна алтернатива на вашия файлов мениджър по подразбиране.

muCommander позволява безпроблемен достъп до архиви като ZIP, RAR и 7z и виртуални файлови системи като FTP, SFTP и Amazon S3. За тези, които се нуждаят от лек, но богат на функции файлов браузър за Mac, muCommander предлага несравнима гъвкавост и е напълно персонализируем, за да се адаптира към вашия работен процес.

Най-добрите функции на muCommander

  • Управлявайте и организирайте файлове и папки с помощта на двойния панел и операциите с пакетни файлове.
  • Свържете се с облачно хранилище и отдалечени сървъри като Google Drive, Dropbox, FTP, SFTP и други.
  • Компресирайте и извличайте ZIP, RAR, 7z и TAR архиви или ги разглеждайте като обикновени папки.
  • Персонализирайте интерфейса, лентите с инструменти и клавишните комбинации за наистина лично преживяване.

Ограничения на muCommander

  • За да функционира, изисква Java 11 или по-нова версия, което може да бъде допълнителна стъпка за потребителите.
  • Липсват някои разширени функции като синхронизация в реално време или разширени възможности за търсене.

Цени на muCommander

  • Безплатни (отворен код)

Оценки и рецензии за muCommander

  • G2: Недостатъчно рецензии
  • Capterra: Недостатъчно рецензии

Един потребител, който оценява способността на muCommander да работи безпроблемно с архиви, казва:

Използвам MUCommander, за да разглеждам файлове с разширение .zip, без да се налага да ги декомпресирам предварително. Само тази функция прави програмата полезна. Тя ми спести часове, когато трябваше да намеря конкретна картинка в архив с разширение .zip с размер 675 MB.

Използвам MUCommander, за да разглеждам файлове с разширение .zip, без да се налага да ги декомпресирам предварително. Само тази функция прави програмата полезна. Тя ми спести часове, когато трябваше да намеря конкретна картинка в архив с разширение .zip с размер 675 MB.

💡 Професионален съвет: Можете да използвате muCommander като лек файлов мениджър за macOS, за да получите бърз достъп до отдалечени сървъри и архиви. Универсалната му функция за отметки спестява време при често посещавани пътеки.

6. Nimble Commander (най-подходящ за напреднали потребители и сложни файлови операции)

Nimble Commander
чрез Nimble Commander

Nimble Commander е алтернативен файлов мениджър, предназначен за напреднали потребители, които искат пълен контрол над всички файлове и папки на своя Mac. Интерфейсът му с два панела и дизайнът, ориентиран към клавиатурата, го правят предпочитан инструмент за разработчици, системни администратори и ИТ специалисти.

С функции като вграден терминален емулатор, разширено управление на папки и възможност за преглед на скрити файлове, Nimble Commander е идеален за потребители, които се нуждаят от ефективност и гъвкавост. Той е лек, бърз и персонализируем, което го прави чудесен инструмент, който да замести Finder за разширени работни процеси.

Най-добрите функции на Nimble Commander

  • Използвайте вградения терминален емулатор, за да синхронизирате команди на командния ред с навигацията в панела за файлове.
  • Сортирайте файлове и преименувайте ги на групи с шаблони за безпроблемна организация.
  • Преглеждайте, редактирайте и компресирайте архиви, без да разпаковате целия файл – идеално за ефективно архивиране на файлове.
  • Свържете се с FTP, SFTP, WebDAV или Dropbox сървъри и редактирайте отдалечени файлове, без да напускате приложението.

Ограничения на Nimble Commander

  • Някои разширени функции, като режим на администратор, не са налични във версията за Mac App Store.
  • Изисква допълнителна настройка за пълно персонализиране и интегриране с външни инструменти.

Цени на Nimble Commander

  • Налична е безплатна версия.

Оценки и рецензии за Nimble Commander

  • G2: Недостатъчно рецензии
  • Capterra: Недостатъчно рецензии

💡 Професионален съвет: Вградените терминални и FTP клиентски функции на Nimble Commander са идеални за оптимизиране на задачи като преместване на файлове, редактиране на отдалечени файлове и работа с всички ваши Mac папки, без да се налага да превключвате между приложения.

➡️ Прочетете още: 15-те най-добри софтуера за управление на проекти за Mac (безплатни и платени)

7. CRAX Commander (най-добър за напреднало управление на файлове и персонализиране)

CRAX Commander
чрез CRAX Commander

CRAX Commander е високо персонализируем файлов мениджър за Mac с два панела, предназначен за потребители, които искат съчетание от простота и мощност при организирането на файловете си на Mac. Интуитивният му интерфейс поддържа раздели и отметки, което прави навигацията във файловете по-бърза и по-организирана.

С вградени SVN, FTP и SSH клиенти, той се отличава в работата с отдалечени файлове, а усъвършенстваното търсене, инструментите за многократно преименуване и редакторът с подчертаване на синтаксиса го правят идеален за ефективно управление на файлове и папки.

Най-добрите функции на CRAX Commander

  • Работете безпроблемно с отдалечени файлове благодарение на вградената поддръжка на FTP, SFTP, SMB и AFP.
  • Извършвайте пакетни операции с многократно преименуване, обединяване на папки и изчисляване на контролни суми.
  • Персонализирайте работата си с файлове с помощта на конфигурируеми ленти с инструменти, клавишни комбинации и външни инструменти.
  • Сравнявайте и редактирайте файлове или папки, използвайки вградената разширена търсене и сравнение на съдържание.

Ограничения на CRAX Commander

  • Администраторският режим и разширените функции не се поддържат във версията за Mac App Store.
  • Някои потребители може да сметнат, че неговите обширни опции за персонализиране са прекалено много.

Цени на CRAX Commander

  • Пълна версия: 25,99 $/потребител (еднократно изтегляне)

Оценки и рецензии за CRAX Commander

  • G2: Недостатъчно рецензии
  • Capterra: Недостатъчно рецензии

➡️ Прочетете още: Защо е важно контролирането на версиите на документите?

Преосмислете управлението на файлове и производителността с ClickUp

Когато избирате файлови мениджъри за Mac, не се фокусирайте само върху функциите – обмислете колко добре се интегрират в по-широкия ви работен процес. Поддържат ли сътрудничеството, интегрират ли се с вашите съществуващи инструменти, оптимизират ли управлението на файловете или повишават ли общата ви продуктивност?

Макар инструменти като Path Finder или ForkLift да се отличават в определени области, те може да не разполагат с гъвкавостта на едно цялостно решение. Тук е мястото, където ClickUp се откроява. Не става въпрос само за управление на файлове – става въпрос за пълна промяна на начина, по който работите.

С инструменти като ClickUp Docs, Brain и Connected Search, той надхвърля организацията на файловете и предлага унифицирана платформа за задачи, сътрудничество и автоматизация.

Готови ли сте да опростите работния си процес и да повишите производителността си?

Регистрирайте се в ClickUp още днес – безплатно е! 🚀

ClickUp Logo

Едно приложение, което заменя всички останали

© 2026 ClickUp