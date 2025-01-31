10-те най-добри приложения за водене на бележки за Mac през 2025 г.

Приложенията за водене на бележки могат да направят работния ви процес много по-ефективен. Тези приложения подобряват досадната задача по водене на бележки, така че можете лесно да записвате важни моменти от срещи, да излагате на хартия своите креативни идеи за нови продукти и да следите напредъка на екипа си.

Но не всички приложения за водене на бележки работят безпроблемно на вашите Apple продукти. Нуждаете се от приложения за водене на бележки за MacOS, за да извлечете максималното от тези инструменти. (Помислете за клавишни комбинации и много полезни интеграции!)

Тук ще разгледаме приложенията за водене на бележки за Mac и ключовите елементи, които трябва да търсите. Освен това ще ви разкрием 10-те най-добри приложения за водене на бележки за Mac с подробно описание на това, което ги прави толкова страхотни.

Какво представляват приложенията за водене на бележки за Mac?

Приложенията за водене на бележки за Mac са част от операционната система на Mac. Това означава, че са проектирани да се интегрират с софтуера на Mac. Подобно на приложенията за писане за Mac, те се различават от инструментите, които се отварят в прозореца на браузъра. Те се синхронизират на всички устройства на Apple, работят в облака и са създадени да се интегрират директно в операционната система на Mac.

Тези приложения за водене на бележки са по-добри за производителността, защото са специално създадени за работните процеси на Mac. Това означава, че няма да получавате известия извън работното си пространство. Освен това е по-лесно да търсите бележките си, без да отваряте прозорци на браузъра и да се разсейвате.

Има няколко вида приложения за водене на бележки за Mac. Те варират от прости инструменти за бележки, където можете да запишете няколко идеи, до пълни софтуерни екосистеми, които функционират като центрове за управление на проекти. ?

Какво да търсите в приложенията за водене на бележки за Mac?

Има голямо разнообразие от приложения за водене на бележки за Mac, което ви дава десетки възможности на един клик разстояние. Независимо дали искате традиционно усещане или мощен инструмент, който се справя с всичко, има приложение за вашите нужди. ?

Ето какво да търсите в приложенията за водене на бележки за Mac:

Безпроблемна организация : Лесно е да се загубите в мислите си – и да ги изгубите в лошо организирана папка. Потърсете приложение за водене на бележки, което подрежда нещата по начин, който има смисъл за вас.

Полезно търсене : Няма смисъл да си водиш бележки, ако после не можеш да ги намериш. Избери приложение за водене на бележки, което предлага ефективни инструменти за търсене.

Бързо използване : Изберете приложение за водене на бележки с интуитивен интерфейс и инструменти, които ви позволяват да започнете бързо.

Бързо зареждане: Уверете се, че приложението ви се зарежда бързо и ви позволява да правите бележки бързо – бонус точки за клавишни комбинации и инструменти, които ускоряват нещата още повече.

10-те най-добри приложения за водене на бележки за Mac

Ето най-добрите приложения за водене на бележки на Mac. От прости приложения с инструменти за редактиране на текст, предназначени за записване на бележки, до софтуерни инструменти за управление, има нещо за всяка бизнес нужда. ✨

Започнете с ClickUp Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е софтуерен инструмент за управление на проекти, който работи безпроблемно на Mac и други операционни системи. Той надминава очакванията с функционалност за автоматизиране на задачи, създаване на персонализирани табла и изграждане на бази данни с съдържание, а неговите функции са идеални за вашите нужди при водене на бележки. ?

Notepad на ClickUp е персонализируем инструмент за водене на бележки. Използвайте го, за да добавяте бележки към проектни предложения, да си водите списъци или да си правите бързи бележки след среща. Той разполага с богати инструменти за редактиране и плъзгане и пускане, които улесняват организацията.

Добавяйте заглавия, за да разделяте по-дългите бележки, и използвайте цветно кодиране, за да подчертаете важни факти. Освен това превърнете всяка бележка в задача с крайни срокове, приоритети и отговорни лица. А с вграденото разширение за Chrome, приложението за настолен компютър и мобилното приложение имате достъп до бележките си отвсякъде.

ClickUp Docs предлага друг начин за водене на бележки. По-разширени функции като вложени страници, вградени таблици и инструменти за форматиране ви позволяват да издигнете воденето на бележки на ново ниво. Сътрудничеството с колегите ви в реално време и лесното намиране на бележките по-късно с интуитивното търсене.

Имате нужда от помощ при писането на бележки? ClickUp AI предлага предложения, редактира работата ви и спестява време с незабавно обобщаване. Този софтуер за помощ при писането също така генерира задачи за действие и оптимизира форматирането за по-добра организация.

Най-добрите функции на ClickUp

Хиляди шаблони, включително ръководства за използване на Docs , организационни шаблони и шаблони за работния процес, спестяват време , когато става въпрос да сте в крак с вашия списък със задачи.

Опростете управлението на документи благодарение на уикита, таблата и персонализираните филтри, за да намирате всичко за секунди.

Използвайте приложението за настолни компютри на всичките си Apple устройства, включително iPad, iPhone, настолни компютри Mac и Macbook.

Благодарение на сътрудничеството в реално време, можете да работите с екипа си, за да редактирате бележките или да ги интегрирате в по-голяма система за управление на задачите.

Простият потребителски интерфейс улеснява воденето на бележки и организирането им без да се налага дълго обучение.

Лесното търсене ви позволява да намирате бележките и идеите си за секунди.

Ограничения на ClickUp

ClickUp AI понастоящем е достъпно само в приложението за настолни компютри, но скоро ще бъде пуснато и в мобилната версия.

Макар че функциите за водене на бележки са лесни за разбиране, има известна крива на обучение, за да се възползвате пълноценно от софтуерния инструмент.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8900 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3800 отзива)

📮ClickUp Insight: 49% от участниците в нашето проучване за ефективността на срещите все още водят ръчно бележки – изненадваща тенденция в ерата на цифровите технологии. Тази зависимост от хартия и химикал може да е лично предпочитание или знак, че цифровите инструменти за водене на бележки не са напълно интегрирани в работните процеси. В същото време друго проучване на ClickUp установи, че 35% от хората прекарват 30 минути или повече в обобщаване на срещи, споделяне на задачи за действие и информиране на екипите. 👀 ClickUp AI Notetaker елиминира тази административна тежест! Позволете на AI автоматично да записва, транскрибира и обобщава вашите срещи, като същевременно идентифицира и възлага задачи за действие – вече не са необходими ръчно написани бележки или ръчно проследяване! Повишете производителността с до 30% чрез мигновени обобщения на срещи, автоматизирани задачи и централизирани работни потоци на ClickUp.

2. Apple iCloud Notes

чрез Apple iCloud Notes

Какво може да е по-добро от инструмент за водене на бележки, проектиран от Apple за Mac? Apple Notes, налично в App Store, е родно приложение за Mac, което улеснява воденето на бележки от срещи и записването на ключови моменти.

Най-хубавото е, че благодарение на съхранението в облака бележките ви са винаги актуални. Това означава, че ще виждате най-новата версия на идеите си на телефона си, дори ако сте ги записали на настолния си Mac.

Най-добрите функции на Apple iCloud

Папките ви позволяват да организирате бележките според целта, задачите или всяка друга структура, която ви е удобна.

Функциите за споделяне ви позволяват да контролирате достъпа и разрешенията за вашите бележки.

Използвайте функцията за търсене, за да намерите идеи и бележки, независимо дали сте ги записали тази сутрин или преди две години.

Възстановете изтрити бележки в рамките на 30 дни само с две лесни стъпки

Използвайте хаштагове, за да маркирате бележките за по-добра организация и търсене.

Ограничения на Apple iCloud

Приложението Apple Notes няма достъп до бележки, съхранени в други приложения, като тези на Google или Yahoo, и не поддържа маркиране.

Приложението не се синхронизира с Windows или Android, така че е най-подходящо за потребители, които използват само софтуер Apple iOS.

Цени на Apple iCloud

Безплатни

Оценки и рецензии за Apple iCloud

G2 : 4,3/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1500 отзива)

Разгледайте тези шаблони за Apple Notes!

3. Evernote

чрез Evernote

Evernote е популярна мултиплатформена приложение, което завладя света на воденето на бележки. Независимо дали сте студент, който го използва за водене на бележки в клас, професионалист, който го използва за организиране на екипа, или човек, който го използва за лична организация, то надхвърля традиционното водене на бележки. ✍️

Най-добрите функции на Evernote

Създавайте и задавайте задачи в бележките си, за да напредвате в работата си.

Използвайте инструмента за изрязване на уеб страници, за да правите екранни снимки на уеб страници и да добавяте бележки директно върху тях.

Сканирайте ръчно написани бележки и важни документи директно в приложението за водене на бележки, за да можете лесно да ги преглеждате.

Интеграцията с Google Calendar ви помага да следите графика си и да прикачвате бележките си към срещи, за да знаете винаги как стоят нещата.

Ограничения на Evernote

Безплатната версия е ограничена, а платените планове могат да бъдат скъпи за хора, които се нуждаят само от прост инструмент за водене на бележки.

Въпреки че можете да споделяте бележки, приложението не поддържа сътрудничество в реално време.

Цени на Evernote

Безплатни

Лично : 14,99 $/месец

Professional : 17,99 $/месец

За екипи: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Evernote

G2 : 4,4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 8100 отзива)

4. Microsoft OneNote

чрез Microsoft OneNote

OneNote от Microsoft е инструмент, който пренася простите бележки на ново ниво. Лесно споделяйте бележки и сътрудничество с вашите колеги в една екосистема. Инструментите за структуриране и търсене ви помагат да бъдете организирани и правят намирането на вашите идеи по-лесно от всякога.

Най-добрите функции на Microsoft OneNote

Инструментът предлага усещане, подобно на хартия, което е привлекателно за традиционалистите, които копнеят за дните на химикалката и хартията.

Абонаментите обединяват функциите за водене на бележки с инструменти като Excel, PowerPoint, Word и Outline.

Организирайте бележките си в раздели и страници, за да не изгубите никога повече важна идея.

Инструменти като подчертаване, бележки и рисуване ви позволяват да добавите повече контекст към вашите идеи.

Ограничения на Microsoft OneNote

Няма съхранение само в офлайн режим, което означава, че бележките, които правите офлайн, няма да се синхронизират, докато не се свържете с интернет, а ако затворите бележката преди това, ще загубите всички промени, които сте направили.

Инструментът не разполага с опции за експортиране, така че преминаването към друго приложение би означавало ръчно прехвърляне на бележките ви.

Цени на Microsoft OneNote

Microsoft 365 Business Basic : 6,00 $/месец

Microsoft 365 Personal : 6,99 $/месец

Microsoft 365 Apps for Business : 8,25 $/месец

Microsoft 365 Family : 9,99 $/месец

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/месец

Microsoft 365 Business Premium: 22,00 $/месец

Оценки и рецензии за Microsoft OneNote

G2 : 4,5/5 (над 1800 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 1300 отзива)

5. Slite

чрез Slite

Slite е инструмент за управление на знания, задвижван от изкуствен интелект. Той ви позволява да създавате и съхранявате съдържание, независимо дали става дума за фирмена уики, бележки от екипни срещи или процеси и ръководства за въвеждане в работата. Функциите на изкуствения интелект превеждат, редактират и форматират вашата работа и са чудесни за опростяване, обобщаване и съкращаване на съдържанието.

Най-добрите функции на Slite

Въведете въпрос в функцията за търсене и получите отговор въз основа на вашите бележки и документи.

AI инсайтовете подчертават бележките, които трябва да бъдат прегледани, актуализирани или архивирани, така че бележките ви винаги да са актуални.

Бързо обединявайте бележки и изтривайте дублиращите се

Импортирайте почти всеки тип документ от инструменти като Notion, Evernote и други приложения за водене на бележки благодарение на вграденото оптично разпознаване на символи (OCR).

Ограничения на Slite

Ограничените опции за експортиране и импортиране затрудняват прехвърлянето на бележки от други инструменти.

Не се интегрира добре с други приложения, така че може да е твърде ограничено за организации, които разполагат с мозайка от инструменти за работния процес.

Цени на Slite

Безплатни

Стандартен : 10 $/потребител/месец

Премиум : 15 $/потребител/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Slite

G2 : 4,7/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 40 рецензии)

6. Бележници за Mac

чрез Notebooks за Mac

Notebooks за Mac е прост инструмент за водене на бележки, който добавя структура и организация към вашите писмени мисли. Архивирайте бележките си като вложени книги и създавайте сегменти, за да проследявате цялото си съдържание. ?

Най-добрите функции на Notebooks за Mac

Визуалният интерфейс прави воденето на бележки забавно.

Import поддържа широк спектър от файлове, включително форматиране с Markdown, HTML и обикновен текст.

Бележките се съхраняват като HTML файлове, което намалява сложността и ускорява зареждането на инструментите.

Простата синхронизация ви позволява да ги свържете с други инструменти за оптимизирани работни процеси.

Ограничения на Notebooks за Mac

Някои потребители забелязаха, че приложението замръзва при зареждане, особено ако имате много бележки.

Новото приложение Dropbox може да доведе до неизправност на функцията за търсене, но можете да разрешите проблема с няколко стъпки, описани от екипа за поддръжка.

Цени на Notebooks за Mac

Безплатна пробна версия

Абонамент: 43,99 $

Оценки и рецензии за Notebooks за Mac

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

7. Bear

чрез Bear

Bear е приложение за бележки, предназначено за Apple Mac, iPhone и iPad. Използвайте това награждавано приложение, за да правите бележки, да добавяте таблици, да вграждате снимки и да създавате списъци със задачи – всичко на едно място.

Най-добрите функции на Bear

Експортирайте бележките в няколко формата и ги споделяйте по начина, по който желаете.

Красивият интерфейс спечели наградата Apple Design Award и е интуитивен за използване.

Функции за сигурност като криптирани бележки пазят данните и мислите ви в безопасност.

Функцията за OCR търсене ви позволява да търсите текст в PDF файлове и изображения.

Ограничения на Bear

Безплатната версия е ограничена, така че ще трябва да платите, за да получите достъп до всички функции.

Няма интеграция с трети страни, което означава, че можете да работите само в рамките на приложението.

Цени на Bear

Безплатен пробен период : 7-дневен пробен период

Bear Pro: 2,99 $/месец

Оценки и рецензии за Bear

G2 : 4,5/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (10+ отзива)

8. Obsidian

чрез Obsidian

Obsidian е напълно персонализирано приложение за водене на бележки, което ви позволява да имате достъп до вашите мисли както онлайн, така и офлайн. С стотици приставки и теми, дневници, записвайте бележки и създавайте бази данни с информация, които отговарят на вашия стил.

Най-добрите функции на Obsidian

Използвайте това високо персонализирано приложение като мини личен асистент, който знае точно къде се съхранява цялата ви информация.

Лесно свързвайте бележките, за да създавате връзки между мисли и проекти.

Начертайте връзката между мислите и бележките си на визуално привлекателна графика, за да получите по-добра представа за начина, по който мислите.

Използвайте функцията Canvas като творческо пространство, в което да експериментирате с идеи.

Ограничения на Obsidian

Трябва да платите за прости функции, като синхронизиране, които са включени в цената на други инструменти.

Няма вградена функция за сътрудничество, което ограничава бизнес екипите.

Цени на Obsidian

Лична употреба : Безплатно

Търговска употреба: 50 $/потребител/година

Оценки и рецензии за Obsidian

G2 : Н/Д

Capterra: 4,9/5 (над 20 рецензии)

9. UPDF

чрез UPDF

UPDF е онлайн PDF редактор, подкрепен от AI функции. Качете PDF файлове и веднага добавете бележки, редактирайте и обобщете информацията в прости бележки.

Най-добрите функции на UPDF

Поддръжката на десетки формати, включително HTML, XML и PDF, ви позволява да качвате различни документи, които да превърнете в бележки.

Използвайте функцията OCR, за да търсите текст в PDF файлове.

Вграденият изкуствен интелект прави обобщаването, подчертаването на важни моменти и записването на бележки по-бързо от всякога.

Широка гама от инструменти за анотиране , като маркери, фигури и текстови полета, превръщат всяка бележка в произведение на изкуството.

Ограничения на UPDF

Потребителите съобщават, че инструментът понякога е бъгав, което забавя мисловния процес.

Инструментът за подписване с тракпад не е интуитивен и може да е труден за използване.

Цени на UPDF

Годишен план за UPDF Pro : 59,99 $, фактурирани ежегодно

UPDF Pro Perpetual Plan : 109,99 $ еднократно плащане, достъп за цял живот

UPDF AI Add-On : 12 $/месец

UPDF Enterprise Plan: еднократна такса от 109 долара

Оценки и рецензии за UPDF

G2 : 4,8/5 (10+ отзива)

Capterra: 3,8/5 (5+ отзива)

10. Joplin

чрез Joplin

Joplin е приложение за водене на бележки с отворен код, което ви позволява да имате достъп до работата си отвсякъде. Инструментът поддържа текстови, изобразителни и аудио файлове, като извежда бележките ви на ново ниво и във формат.

Най-добрите функции на Joplin

Използвайте функциите за сътрудничество и споделяне, за да работите заедно с колеги или приятели по нови идеи.

Разширенията Firefox и Chrome Clipper превръщат уеб страниците в редактируеми бележки.

Плъгините и темите ви позволяват да персонализирате приложението.

Функциите за криптиране пазят бележките ви в безопасност и предпазват мислите ви от конкурентите.

Ограничения на Joplin

Функциите за сътрудничество работят само в Joplin Cloud.

Няма разширени функции като OCR или мобилно сканиране.

Цени на Joplin

Basic : 2,99 $/месец

Pro : 5,99 $/месец

Teams: 7,99 $/месец

Оценки и рецензии за Joplin

G2 : 5/5 (1+ рецензии)

Capterra: Н/Д

Подобрете вземането на бележки с ClickUp

Изберете едно от тези най-добри приложения за водене на бележки за Mac и започнете да оптимизирате работните си процеси и да водите по-добри бележки. С функции като сътрудничество в реално време, лесно споделяне и сигурност, ще включите целия екип в действието и ще победите конкуренцията при пускането на нови продукти. Освен това, тези инструменти улесняват опростяването на личния ви живот или организирането на мислите ви.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и подобрете процесите си по вземане на бележки. Създавайте задачи, добавяйте отговорни лица и маркирайте приоритети директно в бележките си. Или обобщавайте ключовите изводи от срещите и създавайте бази от знания за секунди, а не за часове, благодарение на вградения AI. С тези инструменти сте готови да създавате по-добри идеи, да ги споделяте с екипа си и да предприемате действия. ?