ClickUp и Craft: кой инструмент за продуктивност е по-добър?

Ако сте проектен мениджър, знаете как става: безкраен списък с задачи, който сякаш никога не се изчерпва.

Тук се нуждаете от инструменти, които да ви помогнат да организирате работата си. Инструменти за продуктивност като ClickUp и Craft ви помагат да се фокусирате, да работите ефективно, да организирате задачите на екипа си и да управлявате проекти.

Но въпросът е коя от двете е по-добра и защо?

В тази публикация в блога ще сравним ClickUp и Craft, за да ви помогнем да изберете най-подходящия за вашия екип.

Време е да започнем. 🎯

Какво е ClickUp?

ClickUp е приложението за работа, което обединява управлението на задачи, проследяването на проекти и сътрудничеството в екип на едно място.

Наборът от инструменти, предназначени за всички видове проектни нужди, му придава още по-голямо предимство. От изкуствен интелект и автоматизация до вграден чат, той без усилие се справя дори с най-малките предизвикателства при сътрудничеството.

Функции на ClickUp

ClickUp е създаден, за да промени начина, по който управлявате задачите, и да превърне хаоса в яснота. Нека разгледаме неговите отличителни функции и видим как те носят повече фокус, ефективност и лекота във вашите ежедневни операции. 👇

Функция № 1: Функции за управление на проекти и задачи

Използването на ClickUp означава да свършвате нещата по свой начин. Той е създаден за мощна организация на проекти и управление на работния процес. Можете да разделите проектите на задачи, подзадачи и дори списъци за проверка, което прави изключително лесно да следите цялостната картина, без да губите от поглед по-фините детайли.

Получете обща представа за целия си проект с платформата за управление на проекти ClickUp.

Всъщност, решението за управление на проекти на ClickUp е най-доброто подобрение за екипите.

Ето как можете да използвате функциите му за управление на проекти 👇

Планирайте задачите си с ClickUp Task Priorities и го оставете да приоритизира всичко – от големи задачи до малки подзадачи, за да знае екипът ви какво да прави след това.

Работете безпроблемно с ClickUp Docs . Създавайте и споделяйте бази от знания, уикита или подробна документация за проекти – всичко на едно място.

Спестете време с ClickUp Automations . Нека той се занимава с повтарящите се задачи, за да може вашият екип да се фокусира върху творческите области.

Вижте по-голямата картина с ClickUp Dashboards . Проследявайте напредъка, измервайте продуктивността на екипа, откривайте пречките и получавайте информация в реално време – всичко това в един динамичен изглед.

💡Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате автоматично свързани подзадачи от описанията на основните задачи, за да уловите пренебрегнати компоненти на проекта, които може да са пропуснати при ръчното планиране. За най-добри резултати, напишете подробни описания на основните задачи, за да помогнете на Brain да раздели работата точно.

Съчетайте платформата с ClickUp Tasks и ще бъдете неудържими.

Разделете сложните работни процеси на постижими етапи с ClickUp Tasks.

Ето какво можете да очаквате ↓

✅ Останете на път, по свой начин: С персонализирани статуси на задачите можете да създавате етапи, които съответстват на вашия процес, независимо дали е „В процес“ или „В очакване на одобрение“.

✅ Фокусирайте се върху това, което е важно: Използвайте нива на приоритет (от „Нисък“ до „Спешен“) и се концентрирайте върху най-важното.

✅ Всички подробности на едно място: Няма повече търсене на файлове или връзки. Персонализираните полета на ClickUp ви позволяват да добавите всичко, от което се нуждаете, към дадена задача – бележки, файлове, крайни срокове и т.н.

✅ Предотвратяване на затруднения: Зависимостите между задачите в ClickUp ви помагат да визуализирате какво трябва да се случи първо – завършването на една задача отваря пътя за следващата.

Функция № 2: ClickUp Chat

Повечето приложения за продуктивност ви карат да жонглирате с инструменти, само за да поддържате разговора. ClickUp Chat решава този проблем – без преминаване от едно приложение в друго, без забавяния.

Комуникирайте с екипа си в реално време с ClickUp Chat.

Той ви позволява да обсъждате идеи, да управлявате задачи и да проследявате проекти под един покрив.

Просто казано, всеки списък, папка или пространство в ClickUp има свой собствен чат. Това означава, че вашите дискусии винаги са свързани с съответните задачи или проекти, а всички актуализации в канала се синхронизират незабавно с свързаното поле.

И не се притеснявайте за поверителността – чатът ви позволява да персонализирате разрешенията, така че можете да избирате между публични и частни разговори в зависимост от това, което работи най-добре за вашия екип.

Освен това, опцията „FollowUps“ в чата незабавно превръща чат съобщенията в задачи за действие, което улеснява сътрудничеството в реално време и гарантира, че всеки носи отговорност.

Гарантирайте отчетността сред членовете на екипа с FollowUps в ClickUp Chat.

Още по-добре, използвайте Brain в чата, за да получите точни обобщения. ClickUp Brain незабавно обобщава историята на чата, графиците на проектите и низовете, за да ви даде отговора, от който се нуждаете.

🔍Знаете ли, че... 90% от служителите, които са внедрили изкуствен интелект в работата си, отбелязват значително повишение на производителността. Това подчертава важността на платформите за производителност, които разполагат с интегриран асистент, задвижван от изкуствен интелект.

Функция № 3: Персонализирани изгледи

ClickUp Gantt Chart View ви дава цялостна представа за проекта ви с задачи, графици и зависимости, всичко подредено за вас (просто добавете малко от вашите умения за управление на задачи, за да поведете процеса).

Използвайте ClickUp Gantt Chart View, за да измерите продуктивността на вашия екип и да създадете взаимоотношения между задачите.

Ето какво можете да направите с изгледа на диаграмата на Гант 👇

Обединете пространства, папки, списъци и подзадачи в една елегантна диаграма на Гант. Най-накрая, начин да видите сайта правилно и да поддържате всичко в ред.

Получавайте актуализации на живо и проследявайте напредъка, за да сте винаги една крачка напред и да изпълнявате задачите си навреме.

Създавайте връзки между задачите, коригирайте графиците в движение и поддържайте гладкото протичане на проектите.

С функцията „критичен път“ ще знаете точно кои задачи влияят на крайния срок. Кажете сбогом на загубеното време и кажете „здрасти“ на по-умното планиране.

🔍Знаете ли, че... Повече от половината (54%) от професионалистите в областта на управлението на проекти не разполагат с ефективни инструменти за сътрудничество. И става още по-лошо: 36% прекарват от 4 часа до цял ден всеки месец в ръчно събиране на актуализации по проектите. Това са до 100 часа годишно на човек, изгубени в повтарящи се задачи.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Какво е Craft?

Craft. io е платформа за управление на проекти, която оптимизира жизнения цикъл на продукта от идеята до реализацията.

Той ви позволява да управлявате пътни карти, да приоритизирате задачи и да събирате обратна връзка в интегрирана среда. Тази платформа е особено полезна за продуктови мениджъри, главни продуктови директори и екипи от различни по размер организации.

Функции на Craft

Craft. io се фокусира върху подпомагането на екипите да организират своите идеи и планове по ясен и сътруднически начин. Нека разгледаме някои от неговите функции. ⚒️

Функция № 1: Портал за обратна връзка

Craft. io опростява събирането на обратна връзка чрез персонализиран портал за събиране на мнения от клиенти или вътрешни екипи. Можете да организирате обратната връзка в категории като „искания за функции“ или „грешки“ и да персонализирате портала с лога и описания, за да го направите по-ясен.

Управлението на обратната връзка е също толкова опростено. Изгледът на таблицата ви помага да обработвате бързо големи обеми, с масови действия и по-добра видимост на входящите елементи. За да поддържате ефективността, можете да свържете обратната връзка с подходящи продукти и да управлявате отговорите директно в платформата.

Функция № 2: Планиране и визуализация на капацитета

Craft. io предоставя инструменти за създаване на визуални пътни карти, които конструктивно комуникират графиците и приоритетите на проектите. Можете да ги модифицирате за различни заинтересовани страни, за да подобрите яснотата.

Софтуерът ви позволява да визуализирате капацитета на екипа, за да разпределите ресурсите въз основа на натоварването и изискванията на проекта. Тази интеграция гарантира, че вашият екип няма да бъде претоварен с крайни срокове по проектите.

🔖Съвет за продуктивност: Приложете матрицата на Айзенхауер и категоризирайте задачите си в четири квадранта: Спешни и важни (напр. крайни срокове) Не е спешно, но е важно (напр. развитие на умения) Спешно, но не важно (напр. срещи с ниска приоритетност) Нито едното (например безсмислено превъртане)

Функция № 3: Възможности за отчитане

Craft. io разполага с функции за отчитане, които позволяват да проследявате, анализирате и съобщавате напредъка по проектите. Освен това получавате „Табло за напредъка“, което ви дава централизирана представа за постепенното развитие на вашия продукт.

Освен това можете да проследявате напредъка си в различни времеви рамки, като тримесечия, издания, инициативи или цели, което ви дава по-добра представа за това къде се намирате.

Цени на Craft

Безплатно

Стартово ниво: 24 $/месец на потребител

Про: 99 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирана ценова структура

ClickUp срещу Craft: сравнение на функциите

След като разгледахме някои от функциите на ClickUp и Craft, нека сравним техните възможности, за да намерим по-добрия избор. 📃

Аспект ClickUp Craft Потребителски интерфейс Гъвкав и персонализируем интерфейс Като цяло по-опростен потребителски интерфейс Йерархична структура Стабилна йерархична структура с пространства, папки, списъци и задачи за управление на сложни проекти и гъвкави екипи. Липсва йерархична организация, което го прави по-малко подходящ за сложни проекти. Персонализиране Висока степен на персонализация с персонализирани статуси на задачите и работни процеси Ограничени възможности за персонализиране Визуализация на проекта Поддържа многобройни изгледи като диаграми на Гант, табла Канбан, изглед на времевата линия и мисловни карти за проследяване на проекти. Предлага основни инструменти за визуализация, но липсва разнообразие. Инструменти за сътрудничество Функции ClickUp Docs, Tasks, Chat и много други за сътрудничество и споделяне в реално време Основни функции за сътрудничество Интеграции Поддържа над 1000 интеграции с много инструменти, включително инструменти за управление на проекти и разработка на софтуер. Ограничени възможности за интеграция AI възможности Предлага ClickUp Brain и ClickUp Automations за автоматизиране на задачи и генериране на AI-базирани анализи. Липсват AI функционалности

След като разгледахме сравнението, нека се впуснем в по-големи подробности, за да видим как Craft.io и ClickUp се представят в конкретни области. 🤝

Потребителски интерфейс

Една от областите, които правят ClickUp уникален, е неговият модерен, визуално привлекателен дизайн на потребителския интерфейс, който можете да персонализирате според вашите нужди. Той разполага и с „Everything view” (изглед „Всичко”), който предоставя изчерпателен преглед на всички задачи на различни нива в организацията. Това улеснява сортирането и филтрирането на информацията.

Интерфейсът на Craft, от друга страна, е прост и ясен. Неговата структура дава приоритет на основните функции за продуктовите мениджъри, което улеснява екипите да го възприемат без да се налага да преминават през процес на обучение. Този инструмент е полезен за бързо въвеждане в работата.

🏆 Победител: Резултатът е равен! И двата инструмента имат лесен интерфейс, но отговарят на различни потребителски предпочитания.

Опции за персонализиране

Когато става въпрос за персонализиране, ClickUp предлага неограничени възможности за проектиране на работни потоци, изгледи и процеси, които пасват идеално на вашия екип.

От персонализирани статуси и полета до превключване между различни изгледи (като Kanban, Gantt или List), ClickUp гарантира, че няма две еднакви настройки. Освен това, неговите предварително създадени шаблони за управление на проекти са от голяма помощ, когато не искате да създавате работния процес от нулата.

От друга страна, Craft. io, макар и мощен, все още има ограничения по отношение на персонализацията. Платформата осигурява гъвкавост за продуктовите екипи, като персонализирани работни процеси и шаблони, но не предлага същата свобода като ClickUp.

🏆 Победител: ClickUp печели! С широкия си набор от персонализирани функции, можете да организирате работното си пространство според нуждите си.

Опции за сътрудничество

ClickUp разполага със солидни инструменти за сътрудничество, включително ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards и ClickUp Chat, както и много други. Това създава непрекъсната линия за комуникация между членовете на екипа (идеална за хибридни и отдалечени екипи, разпръснати в различни часови зони).

Освен това можете да интегрирате работното си пространство с над 1000 интеграции на ClickUp, включително Dropbox, GitHub и Figma.

Craft. io, от друга страна, се отличава с съвместна работа, базирана на обратна връзка. Функцията „Talk“, панелите за активност и груповите чатове са чудесни за организиране на дискусиите. Освен това, системата за управление на обратната връзка, допълнена с анкети и проучвания, насърчава участието на различни заинтересовани страни, което я прави подходяща за екипи, фокусирани върху продуктите.

🏆 Победител: Зависи от вашите нужди. ClickUp за безпроблемно сътрудничество и интеграции, идеален за всеки бизнес модел и размер Craft. io за инструменти, базирани на обратна връзка, идеални за екипи, фокусирани върху продуктите

ClickUp срещу Craft в Reddit

За да приключим дебата, го пренесохме в Reddit. Макар да няма конкретни теми, ето някои мнения на потребители за двата инструмента.

Един потребител похвали ClickUp:

Използваме Clickup от поне 4 години и честно казано, това е един от най-добрите инструменти за управление на проекти. Преди да се спрем на Clickup, пробвахме Asana, Monday.com и Trello. Най-добрият избор! Никога не съм имал големи проблеми и обслужването на клиенти е било полезно. Имам платен абонамент и новата версия става все по-добра. Като цяло, предвид цената и огромното количество инструменти, Clickup определено надмина всичките ми очаквания. Определено придобих по-добра представа за нашите работни процеси, след като се научих да използвам Clickup ефективно.

Използваме Clickup от поне 4 години и честно казано, това е един от най-добрите инструменти за управление на проекти. Преди да се спрем на Clickup, пробвахме Asana, Monday.com и Trello.

Най-добрият избор! Никога не съм имал големи проблеми и обслужването на клиенти е било полезно. Имам платен абонамент и новата версия става все по-добра. Като цяло, предвид цената и огромното количество инструменти, Clickup определено надмина всичките ми очаквания. Определено придобих по-добра представа за нашите работни процеси, след като се научих да използвам Clickup ефективно.

От друга страна, за Craft друг потребител коментира:

Craft е като цяло добър в сравнение с всичко останало, но е толкова слаб и ужасен там, където наистина има значение: в предоставянето на инструменти за организиране на знания. И изглежда, че това е почти умишлено – не съм сигурен каква е стратегията им.

Craft е като цяло добър в сравнение с всичко останало, но е толкова слаб и ужасен там, където наистина има значение: в предоставянето на инструменти за организиране на знания. И изглежда, че това е почти умишлено – не съм сигурен каква е стратегията им.

Някои потребители дори казаха:

Недостатъци на Craft: малко объркващ в началото, претрупан потребителски интерфейс (фоновете могат да разсейват, но можете да ги изключите) и усещане за несъгласуваност.

Недостатъци на Craft: малко объркващ в началото, претрупан потребителски интерфейс (фоновете могат да разсейват, но можете да ги изключите) и усещане за несъгласуваност.

Още по-добре, чуйте го от някой, който е използвал ClickUp, за да свърже цялата фирма помежду си.

ClickUp беше най-доброто решение за нас, защото комбинира няколко инструмента за управление на проекти в един. От Mind-Mapping до Documents и Sprints, ClickUp е динамичен инструмент за организиране на нуждите на всеки отдел по управление на задачите и осигурява прозрачност в цялата компания.

ClickUp беше най-доброто решение за нас, защото комбинира няколко инструмента за управление на проекти в един. От Mind-Mapping до Documents и Sprints, ClickUp е динамичен инструмент за организиране на нуждите на всеки отдел по управление на задачите и осигурява прозрачност в цялата компания.

Кой инструмент за продуктивност е най-добър?

Резултатът е ясен и имаме победител! Това е ClickUp! 👑

Макар Craft.io да разполага с чудесни функции за организиране на идеи и създаване на пътни карти, те са предназначени по-скоро за екипи, фокусирани върху продукти, отколкото за разнообразни типове проекти. Въпреки че е полезен, неговата простота и централизиран подход не отговарят на нуждите от разширени възможности.

В контраст с това, ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, която предлага мощни функции като автоматизация на работния процес, AI възможности, предварително създадени шаблони, подробни отчети и над 1000 интеграции, които отговарят на всички съвременни нужди за управление на проекти.

Той е също така гъвкав и мащабируем, което го прави подходящ за екипи от всякакъв размер. И така, какво чакате? Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅