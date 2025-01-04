Как да създадете анкета в Microsoft Teams

Уморени сте от безкрайни размени на имейли, само за да вземете едно просто решение?

Независимо дали се опитвате да изберете час за среща, бързо да съберете обратна връзка или да изберете посоката на следващия проект, размяната на имейли може да се превърне в отнемаща време процедура.

Имейлите се загубват, чатовете се губят, а мненията се разминават.

Microsoft Teams предлага по-добър начин. С анкетите можете незабавно да събирате мнения, да организирате отговорите и да продължите напред без главоболия. Нека да научим как да създадем анкета в Teams.

⏰60-секундно резюме Microsoft Teams е полезен за бързи анкети, но има ограничени възможности за персонализиране и анализи.

Създавайте анкети в Teams чрез чат/канал, като използвате иконата „Анкети“ или Microsoft Forms за малко по-разширени опции.

Някои от ограниченията му включват основни типове въпроси, минимални възможности за персонализиране и ограничено използване в чатове/канали.

За да постигнете най-добри резултати, анкетите трябва да са кратки и ясни, да има баланс между отговорите и да се даде достатъчно време за отговори.

Предимства на използването на анкети за събиране на обратна връзка

При големи срещи е почти невъзможно всички да се изкажат. Но това не означава, че техните мнения не са важни. Анкетите предлагат бърз и включващ начин за събиране на обратна връзка и поддържане на динамиката.

⭐ Представен шаблон Анкетите в Teams ви се струват ограничаващи? Опитайте безплатния шаблон за формуляри на ClickUp за бързи анкети, които можете да споделяте – без излишни усложнения. Получете безплатен шаблон Създавайте по-добри анкети с шаблона за формуляри на ClickUp

Ето как ви помагат:

✅ Включва всички: Анкетите гарантират, че гласът на всеки ще бъде чут, особено в отдалечени екипи, където е лесно да се почувстваш пренебрегнат.

✅ Позволява бързи решения: Няма повече чакане за дълги дискусии – анкетите ви дават ясни и бързи отговори, което ви помага да вземете решения по-бързо.

✅ Стимулира сътрудничеството: Анкетите помагат на екипите, независимо къде се намират, да се чувстват като че ли работят заедно, създавайки по-силно чувство на доверие и ангажираност.

✅ Генерира полезни информации: Резултатите от анкетите от проучвания на потребителите ви предоставят данни в реално време, за да откриете тенденции и да вземете по-разумни решения на място.

Как да създадете анкета в Microsoft Teams

Има два основни метода за създаване на анкета с помощта на функциите на Microsoft Teams. Можете да я създадете директно от чат/канал или чрез интеграцията на формуляри.

Нека разгледаме и двата метода 👇

Създайте анкета директно от чата или канала

Процесът на създаване на анкети от чат платформи е доста прост. Ето как:

Стъпка 1: В приложението Teams отидете в конкретния чат или канал на Teams, където искате да създадете анкетата.

Стъпка 2: Потърсете иконата Анкети под полето за съобщения. Тя трябва да изглежда така:

чрез Microsoft

Стъпка 3: Създайте анкетата си. Можете да напишете въпрос и да предоставите няколко отговора, от които участниците да избират.

Стъпка 4: Кликнете Напред. Сега трябва да изберете краен срок, в който участниците да отговорят на анкетата, и да решите дали да публикувате резултатите.

Стъпка 5: След като всичко е настроено според вашите предпочитания, кликнете върху Напред, за да видите предварителна визуализация на анкетата. Ако всичко изглежда добре, натиснете Изпрати. За да промените съдържанието на анкетата, натиснете Редактирай и променете опциите според нуждите си.

Стъпка 6: За да видите резултатите от анкетата, кликнете върху View Result (Виж резултатите).

🍬 Бонус: Споделете анкетата си по време на среща, за да получите незабавна обратна връзка по дадена тема от дискусията. Тя ще се появи като известие на екрана на срещата и ще се покаже в прозореца за чат на срещата.

Създайте анкета с Microsoft Forms

Можете също да създадете бърза анкета, като използвате интеграцията между Microsoft Forms и Microsoft Teams.

Стъпка 1: В канала или чата, където искате да създадете анкетата, кликнете върху иконата Формуляри. Тя трябва да се намира под прозореца за чат.

Ако не виждате иконата „Формуляри“, кликнете върху трите точки (…) под полето за съобщения, след което изберете Формуляри от списъка с налични приложения.

Стъпка 2: Сега създайте анкетата си, като напишете въпрос и предоставите повече от един вариант за отговор. Можете също да активирате опцията за многократни отговори, ако искате участниците да изберат повече от един вариант.

Стъпка 3: Ще ви се покаже карта за анкета. Прегледайте анкетата си и ако всичко изглежда наред, кликнете Изпрати , за да я споделите с груповия чат.

Ограничения при използването на Teams Chat за създаване на анкети

Създаването на анкети в Teams Chat може да бъде изключително полезно, но като всичко останало, има и ограничения, които могат да ви накарат да потърсите алтернативи на Microsoft Teams. Нека разгледаме някои от тези ограничения:

❗️Ограничени типове въпроси: Най-често се ограничавате с въпроси с няколко възможни отговора. Ако се нуждаете от отворени отговори или по-сложни опции за анкетиране, може да се наложи да потърсите другаде.

❗️Основни настройки: Не можете да бъдете прекалено изобретателни по отношение на външния вид на анкетата си. Ако предпочитате по-разширени възможности за брандиране или гъвкавост при дизайна, Teams може да ви се стори малко ограничен.

❗️Без разширени отчети: Въпреки че можете лесно да видите резултатите, Teams не предлага подробни функции за отчети, с които да анализирате отговорите в детайли.

❗️Ограничено до чат/канал: Ако искате да използвате анкети извън чат или канал, ще трябва да разчитате на интеграцията на Forms или други инструменти.

Как да създавате анкети с ClickUp

Създаването на анкети в Microsoft Teams може да изглежда ограничаващо, с ограничени възможности за персонализиране, основни анализи и работни процеси, които не винаги протичат гладко.

Тук на помощ идва ClickUp. Като универсално приложение за работа, то може да преодолее всички ограничения, които Microsoft Teams ви поставя.

Да започнем с ClickUp Chat, където комуникацията в реално време е в сърцевината на сътрудничеството. Тук вие и вашият екип можете да поддържате връзка и контекст в разговора, като свързвате чат нишките с конкретни задачи, споделяте актуализации и обсъждате идеи – всичко на едно място.

Вземането на решения става лесно с ClickUp Chat Превърнете значимите дискусии в въпроси за анкета с помощта на ClickUp Chat.

По време на дискусия може да осъзнаете, че има важни въпроси, които можете да зададете. Можете бързо да създадете основна анкета, като зададете въпроси в чат (използвайки емоджита, за да посочите варианти за отговор). След това хората могат да споделят мненията си, използвайки емоджи реакции.

🍭 Бонус: AI функциите на ClickUp Chat обобщават дискусията и превръщат ключовите точки в добре обмислени и ангажиращи въпроси. Изпробвайте следните подсказки: 📌Можете ли да обобщите основните изводи от този разговор, за да ми помогнете да създам анкета? 📌Можете ли да превърнете различните мнения в този разговор в въпроси за анкета с отговор „да“/„не“ или с няколко възможни отговора?

Ако искате разширена настройка на анкети с формуляри, базирани на условна логика, опитайте ClickUp Forms. Независимо дали събирате обратна връзка, вземате решения или просто задавате бърз въпрос, можете да създадете формуляр, който отговаря на вашите нужди.

ClickUp Forms ви позволява да:

Създавайте персонализирани анкети: Избирайте от различни типове въпроси (с многовариантен избор, оценка, кратък отговор), за да отговарят на вашите нужди.

Събирайте обратна връзка ефективно: Използвайте скали за оценка, за да измерите удовлетвореността или предпочитанията на екипа.

Организирайте отговорите автоматично: Събирайте и организирайте отговорите автоматично, за да можете да прегледате данните, без да проследявате всичко ръчно.

Създавайте лесно персонализирани анкети с помощта на ClickUp Forms.

Да видим как.

Стъпка 1: В ClickUp отидете в работното си пространство и създайте нова задача или изберете съществуваща. Кликнете върху + View, след което изберете Form.

Стъпка 2: Изберете типа на формуляра. Можете да използвате предварително създаден шаблон или да натиснете опцията за добавяне. Започнете от нулата, ако искате да имате по-голяма свобода.

ClickUp Forms позволява различни видове въпроси, като въпроси с множествен избор, отметки, текстови въпроси и скали за оценка – каквото и да ви е необходимо. Добавете въпросите си за анкетата и вариантите за отговор. Можете да добавите толкова въпроси, колкото ви е необходимо, и лесно да ги премествате с плъзгане и пускане, за да ги подредите.

Стъпка 3: Приложете условна логика, за да покажете или скриете въпроси въз основа на предишни отговори или да направите определени въпроси задължителни или незадължителни.

Стъпка 4: Щом анкетата ви изглежда добре, кликнете върху Сподели и генерирайте линк, който можете да изпратите директно чрез ClickUp Chat.

Всички резултати се проследяват в реално време, а представените отчети са доста подробни. При необходимост те могат да бъдат експортирани или съхранени за по-нататъшен анализ.

Да продължим ли нататък?

Интеграцията на ClickUp с MS Teams ви позволява да създадете анкета в ClickUp и след това лесно да я споделите и управлявате както в ClickUp, така и в Teams.

Няма повече преминаване между приложения или справяне с прекъснати работни процеси – всичко работи в хармония, подобрявайки възможностите ви за анкетиране на различни платформи.

За да започнете бързо, ето шаблон за формуляр ClickUp, който може да бъде адаптиран за създаване на анкети за бързо събиране на данни и вземане на решения.

Изтеглете този шаблон Създавайте и проследявайте персонализирани анкети с лекота, използвайки шаблона за формуляри на ClickUp.

Ето как работи:

Използвайте потребителски полета, за да добавите опции с многовариантен избор, падащи менюта или скали за оценка за въпросите в анкетата.

Проследявайте отговорите с персонализирани статуси като „В процес на преглед“ или „Завършено“, за да следите участието.

Анализирайте резултатите от анкетата, използвайки над 15 персонализирани изгледа на ClickUp , като например изглед „Обобщение“ за консолидиране на данни или изглед „Табло“ за визуално представяне.

Автоматизирайте напомняния или последващи действия за участниците в анкетата с ClickUp Automations.

Освен за анкети, този шаблон може да се използва и за: 📌Анкети за събиране на обратна връзка от клиенти или служители 📌Планиране на събития чрез събиране на потвърждения за участие и предпочитания 📌Проверки на екипа за проследяване на актуализациите по проекта или отбелязване на потенциални препятствия 📌Искания за ресурси, като резервация на оборудване или одобрение на бюджет

Как ClickUp решава ограниченията на Teams

Ограниченията на анкетите в Microsoft Teams се преодоляват чрез простото им интегриране с ClickUp:

Пълна персонализация: Teams го прави лесно, но ClickUp ви позволява да създавате анкети с различни типове въпроси и дори да добавяте условна логика. Вашите анкети, вашите правила!

Незабавно проследяване и по-задълбочени анализи: Няма повече основни статистики. ClickUp проследява отговорите в реално време и ви позволява да анализирате тези данни с мощни инструменти за анализ.

Лесна интеграция: Защо да сменяте платформата, когато ClickUp се интегрира директно с Teams? Достъпвайте формулярите си в ClickUp от Teams, което улеснява създаването, споделянето и управлението на анкети.

Мащабируемост, която работи: Екипите може да се затрудняват с обработката на големи, сложни анкети в множество чатове и канали, но ClickUp прави това възможно.

Независимо дали провеждате анкета в малък екип или в цялата организация, ClickUp поддържа всичко организирано и работи безпроблемно.

Ако не сте сигурни как да започнете, нашите шаблони за формуляри за обратна връзка ще ви помогнат да направите първата крачка!

Най-добри практики за ефективно провеждане на анкети

Помислете за анкетата като за чудесен начин да започнете разговор – важно е да зададете правилните въпроси, да бъдат ясни и да предизвикат желание за отговор. 💬

Ето няколко съвета за максимално ангажиране:

Бъдете кратки и ясни: Ограничете се до няколко основни въпроса – това увеличава шансовете хората да попълнят анкетата.

Бъдете ясни и кратки : Избягвайте объркващи, многословни въпроси. Простият и директен подход винаги е най-добрият.

Балансирайте опциите си: Уверете се, че отговорите са равномерно разпределени, за да обхванат всички мнения в въпросите с многовариантни отговори.

Персонализирайте го : Използвайте условна логика, за да адаптирате въпросите въз основа на предишни отговори с инструменти като ClickUp Forms.

Изберете подходящия формат : Използвайте въпроси с множествен избор за бързи решения, скали за оценка за измерване на удовлетвореността и отворени текстове за подробна обратна връзка.

Дайте достатъчно време: Дайте на екипа си достатъчно време да отговори, без да ги пришпорвате – 48 часа обикновено е идеалният срок.

Насърчавайте участието: Споделете резултатите и покажете колко е важно мнението им – предлагането на малки стимули също може да повиши ангажираността и участието.

💡Съвет от професионалист: Искате ли по-добри прозрения от вашия екип? Използвайте софтуер за проучвания сред служителите, който улеснява задаването на правилните въпроси, поддържа забавното настроение и получава реална обратна връзка по-бързо!

Повишете нивото на вашите анкети с ClickUp

Анкетите са класически начин за събиране на обратна връзка и вземане на по-разумни решения, но Microsoft Teams може да ви се стори малко ограничен по отношение на персонализирането и функциите. Макар да върши работа за прости анкети, може да ви се прииска повече гъвкавост.

Тук на помощ идва ClickUp. Чрез безпроблемната си интеграция с Teams, ClickUp ви помага да извлечете максимума от вашите анкети.

Независимо дали създавате различни типове въпроси, персонализирате теми или генерирате подробни отчети за по-задълбочен анализ, ClickUp ви позволява да правите всичко това от едно място – без да се налага да преминавате от една платформа на друга!

Искате да научите повече за това как може да ви помогне? Регистрирайте се безплатно още днес.