35 забавни ледоразбивачи в Zoom, които ще оживят виртуалните срещи

Виртуалните срещи често могат да се усещат като игра на „Кой ще говори пръв?“ – изпълнена с неудобни паузи, празни погледи и сковани представяния. Но не е задължително да е така.

Подходящият ледоразбивач може да превърне първите няколко минути в енергични, изпълнени със смях моменти, които провокират разговори и сближават хората.

Независимо дали събирате отдалечен екип, провеждате разговор с клиент или планирате виртуална сесия за изграждане на екип, разчупващите леда са тайната съставка, която превръща срещата от банална в запомняща се.

В тази статия ще откриете креативни, бързи и ангажиращи виртуални ледоразбивачи, които ще затоплят вашите Zoom срещи и ще създадат перфектната атмосфера за успех. Прочетете нататък! 🚀

⏰ 60-секундно резюме Ето какво трябва да знаете за ледоразбивачите, които да използвате в следващата си среща в Zoom, за да накарате хората да говорят и идеите да се леят: Zoom ледоразбивачите премахват неудобното мълчание, насърчават участието и изграждат по-силни връзки във виртуалните срещи 🤝

От „Две истини и една лъжа“ до „Бихте ли предпочели?“, ледоразбиващите игри предизвикват разговори, смях и креативност 🎤

Независимо дали става дума за представяне на малък екип или за голямо виртуално събиране, обсъждаме 35 опции, които могат да се персонализират, за да отговорят на нуждите на всяка аудитория 🧩

Съвет от професионалист: Използвайте викторини, виртуални бели дъски или фонове, за да ангажирате участниците и да оживите срещите с инструменти, подпомагащи сътрудничеството, като ClickUp 🎯

Силата на ледоразбивачите във виртуалните срещи

В срещите в Zoom, където често липсват езикът на тялото и неформалните разговори, ледоразбивачите играят ключова роля за насърчаване на връзките и създаване на чувство за другарство.

Ето няколко причини, поради които ледоразбивачите са от съществено значение за срещите в Zoom:

💜 Прекъснете мълчанието : Ледоразбивачите заменят неудобните паузи с енергия и лекота, създавайки положителна атмосфера за срещата. Те помагат на участниците да се чувстват по-комфортно и да са готови да се включат от самото начало.

💜 Насърчавайте участието : Ледоразбивачите в Zoom канят всички да допринесат, като дори и най-тихите участници се чувстват включени. Това гарантира по-балансирана и интерактивна комуникация по време на срещата.

💜 Изграждане на връзки : Ледоразбивачите създават моменти на взаимодействие, които помагат на участниците да се сближат, дори и в отдалечени условия. Тези връзки могат да укрепят отношенията в екипа и да подобрят сътрудничеството с течение на времето.

💜 Повишете креативността и сътрудничеството : Релаксиращата атмосфера насърчава отворената комуникация и споделянето на идеи. Когато участниците се чувстват спокойни, те са по-склонни да мислят нестандартно и да допринесат с иновативни идеи.

💜 Облекчете виртуалната умора: Забавни дейности или леки разговори правят онлайн срещите по-малко изтощителни. Тези моменти на забавление помагат да се презаредите и да поддържате ангажираността на участниците, особено по време на по-дълги сесии.

35 ледоразбивачи в Zoom за всяка виртуална среща

Независимо дали търсите ледоразбивачи за голям екип или малка група, ние имаме подходящото решение за вас.

Ето 35 забавни игри за разчупване на леда в Zoom, които работят:

1. Кратки представяния

Помолете всички да се представят с не повече от десет думи. Уловката? Тези 10 думи трябва да бъдат уникални и да отразяват тяхната личност, хобита или настоящото им настроение. Това прави представянето кратко и избягва обичайната дълготрайна неловкост. 👋

2. Бихте ли предпочели?

Задайте забавни дилеми като „Бихте ли предпочели да се телепортирате навсякъде или да сте невидими?“ и наблюдавайте как групата оживява. Членовете на екипа трябва да обяснят избора си, което често води до забавни истории или изненадващи разкрития. 🤨

Този ледоразбивач провокира разговори и добавя енергия към скучна среща. Това е чудесен начин да насърчите взаимодействието и смеха, като същевременно поддържате лека и ангажираща атмосфера.

3. Това или онова

Задайте въпроси от типа „това или онова“, като „Кафе или чай?“ или „Лято или зима?“ Участниците избират страна и обясняват своя избор. ➡️⬅️

Този ледоразбивач предизвиква приятелски дебати и помага на всички да се сближат чрез споделени (или противоположни!) предпочитания.

4. Две истини и една лъжа

Друга класическа игра за опознаване, Две истини и една лъжа, включва всеки участник да сподели три твърдения: две верни и едно невярно. Групата трябва да отгатне кое е лъжата.

Тази комуникационна игра е лесен начин да откриете интересни факти за вашия екип, докато предизвиквате смях.

💡 Приятелски съвет: Чудите се как да извлечете максимална полза от комуникационните игри за екипи? Ето няколко съвета, които да следвате: Дръжте нещата прости и забавни, за да се чувстват всички комфортно да участват 🎉

Поставете ясни цели за играта, за да се уверите, че те съответстват на целите на срещата 🎯

Насърчавайте членовете на екипа да споделят своите мисли и обратна връзка, за да насърчите отворената комуникация 💬

5. Споделете малко известен факт

Помолете всички да споделят нещо изненадващо за себе си, което другите може би не знаят. Това може да бъде скрит талант, странен навик или необичайно хоби. С тази дейност вашият екип се свързва на по-дълбоко ниво и всеки има нещо ново, за което да говори.

Например, един член на екипа може да разкрие, че може да жонглира, а друг да има впечатляваща колекция от старинни пощенски картички. Тези неочаквани факти правят срещата по-забавна и дават на всички нещо ново и интересно, за което да говорят.

Независимо дали вашият екип работи от един и същи офис или в различни часови зони, ClickUp е най-добрият инструмент за продуктивност „всичко в едно“ за укрепване на екипните връзки, подобряване на комуникацията и оптимизиране на работните процеси.

Например, можете да съберете забавни факти в ClickUp Docs като част от документ „Опознайте екипа си“ за новоназначените служители.

Създавайте и запомняйте забавни факти за колегите си в ClickUp Docs

Ето какво можете да направите с Docs:

Съхранявайте всички документи на екипа на едно място

Редактирайте и допринасяйте за документа едновременно с членовете на екипа си.

Използвайте готови шаблони или създайте свои собствени, за да структурирате дейности като „Опознайте екипа си“.

Разделете документа на секции по екипи или отдели, като използвате вложени страници, за да могат новите служители лесно да намерят интересни факти за своите колеги.

Споделете линка с екипа, за да може всеки да има достъп до него и да се опознаете по-добре.

6. Никога не съм

Всеки споделя нещо, което никога не е правил, като започва с „Никога не съм...“. Ако другите са го правили, те вдигат ръка или реагират.

Това е чудесен начин да откриете общи точки и да се забавлявате с неочаквани разкрития.

7. Аз виждам

Опишете нещо, което се вижда на фона на вашия Zoom, а останалите трябва да отгатнат какво е. Тази забавна игра насърчава креативността и е забавен начин да накарате всички да погледнат по-внимателно околната среда.

8. Викторини

Организирайте тематична викторина с категории като поп култура, история или въпроси, свързани с индустрията. Участниците ще отговарят в чата, а най-бързият правилен отговор печели. Викторините добавят конкурентен елемент и са подходящи за изграждане на екип.

Научете повече Помолете ClickUp Brain да генерира забавни въпроси за викторини на случаен принцип или по конкретни категории.

Можете да използвате ClickUp Brain, за да направите тази игра без усилие. Тя ще ви помогне да създадете списък с въпроси по дадена тема или на случаен принцип предварително, за да поддържате интереса.

🧠 С Brain можете да: Бързо подгответе въпроси за разнообразни групи

Поддържайте разговора с неочаквани подсказки

Насърчавайте креативни реакции и изненадващи отговори

Персонализирайте ледоразбивачите, за да съответстват на настроението на срещата

Спестете време, като автоматизирате процеса на генериране на въпроси

9. Покажи и разкажи

Помолете участниците да вземат интересен предмет от близост и да споделят историята му. От странни сувенири до сантиментални спомени, тази дейност насърчава разказването на истории и предизвиква смислени разговори.

Например, можете да помолите някого да покаже сувенир от последната си ваканция или подарък, който има сантиментална стойност. Този прост, но ефективен ледоразбивач помага на членовете на екипа да научат повече един за друг и създава чувство за свързаност.

10. Шаради

Играйте филми, книги или фрази, докато другите ги отгатват. Това е класическа игра, която работи чудесно в Zoom. Използвайте функцията „Spotlight“ на Zoom, за да подчертаете изпълнителя за допълнително забавление.

Създайте списък с подсказки в ClickUp Notepad, за да поддържате играта организирана и да протича гладко.

Функцията „Бележник“ на ClickUp е проста и интуитивна за бързо вземане на бележки.

Ето как Notepad ще ви помогне 🗒️: Генерира креативни теми за разговор мигновено ✨

Поддържа дейността гладка и ефективна ⏱

Помага да проследите кой какво е споделил за по-късни дискусии 📝

Поддържа ангажираността на всички с разнообразни подсказки 🎉

Улеснява преминаването към следващия човек с лекота 🔄

11. Загадки

Задайте забавна или трудна загадка на групата и ги оставете да я решат заедно. Например: Какво има ключове, но няма ключалки? (Отговор: Пиано🎹).

Загадките стимулират критичното мислене и насърчават сътрудничеството, като същевременно поддържат лека атмосфера. Ще бъдете изненадани колко конкурентни стават хората, когато се опитват да ги решат първи!

12. Кой е вашият любим?

Попитайте участниците за любимите им неща: книги, филми, места за почивка или закуски. С този ледоразбивач всеки открива общи интереси или уникални предпочитания. Той е лек, лесен и работи за групи с всякакъв размер.

13. Отгадайте акронима

Представете произволна абревиатура (реална или измислена) и оставете участниците да отгатнат нейното значение.

Например, B. E. A. R. може да означава Big Energy And Resilience (голяма енергия и устойчивост). Можете да използвате и реални акроними от работното място, като OOO, COB и др.

Това е забавен начин да стимулирате креативността и смеха. Може дори да попаднете на забавни идеи за мото на екипа!

14. Какво научихте тази седмица?

Всеки споделя едно интересно нещо, което е научил през седмицата, свързано с работата или личното му. Може да бъде факт или нещо случайно, което е научил. Този ледоразбивач стимулира любопитството и показва как хората се развиват в различни области. Освен това е чудесен начин да започнете дискусии и да обменяте съвети.

15. Довършете историята

Този ледоразбивач започва с едно просто изречение: „Един ден нашият екип намери мистериозна карта...“ Всеки участник трябва да добави едно изречение, за да продължи историята.

Това често води до забавни и неочаквани обрати, което прави тази дейност креативна и сътрудническа.

16. Нарисувайте настроението си

Помолете участниците да нарисуват как се чувстват, като използват инструмент за рисуване или споделена бяла дъска. Независимо дали е щастливо лице, бурно облакче или объркваща драсканица, този ледоразбивач е креативен начин да проверите настроението на всички.

Тук можете да използвате ClickUp Whiteboards, за да изразите и нарисувате чувствата и емоциите си заедно с времето си. По този начин всички членове на вашия отдалечен екип могат да споделят настроението си, което ви помага да зададете тона на срещата.

17. Отгадайте офиса

Споделете анонимно снимка или видео с виртуална разходка из офисите на членовете на вашия отдалечен екип. Останалите от групата ще се опитват да отгатнат чие е работното място.

Вашият екип ще се забавлява, като се опитва да отгатне на кого принадлежат офисите въз основа на личността на другите.

18. Общи точки

Ако искате бърз начин да изградите доверие, играйте на общата основа. Разделете се на по-малки групи и помолете всяка от тях да намери пет неща, които всички имат общо. Те могат да варират от любими телевизионни предавания до общи хобита или дори един и същ тип чаша за кафе.

19. Бърза стрелба

Задайте на участниците бързи въпроси като „Кое е любимото ти емоджи?“ или „Назови песен, която харесваш в момента“.

Ключът е да поддържате бързо темпо, за да никой не обмисля прекалено отговорите си. Този ледоразбивач оживява групата и насърчава спонтанността.

20. Спомени от миналото

Поканете участниците да споделят любим спомен от работата, детството или последната си ваканция. Слушането на лични истории помага за изграждането на чувство за връзка и позволява на всички да преживеят отново положителни моменти заедно.

Например, помолете членовете на екипа да опишат любима игра от детството си или най-запомнящото се събитие от последното си пътуване. Това предизвиква носталгия и смях, задълбочавайки връзките в групата.

21. Конкурс за виртуален фон

Насърчете всички да променят фона на Zoom с най-забавната, най-креативната или най-красивата картинка, която са намерили.

Използвайте инструменти за гласуване, като анкети, за да оставите групата да избере победителя. За да добавите повече структура и вълнение, споделете теми като „мечтаната ваканция“ или „най-забавният мем“, за да зададете контекста.

22. Среща с извънземни

Помолете всеки да си представи, че току-що е срещнал извънземен и трябва да опише работата си, без да използва специфичен за бранша жаргон. Резултатите често са забавни и поучителни, тъй като участниците се опитват да преведат работата си на език, разбираем за извънземните. 👽

23. Роза и трън

В тази дейност всеки участник трябва да сподели едно „розово🌹“ (най-важно събитие или успех) и едно „трън🌵“ (предизвикателство) от седмицата си. Това балансира позитивността с честността, давайки на екипа възможност да се замисли и да се подкрепи взаимно.

24. Опишете деня си с заглавие на песен

Помолете всички да изберат песен, която отразява настроението им днес. 🎶

Бонус точки, ако запеят една-две строфи! Този ледоразбивач е забавен начин да изразите емоциите си по креативен начин и да откриете общи музикални вкусове.

🔍 Знаете ли, че... Музиката може да предизвика емоции и спомени, извеждайки на преден план събития, хора и места от нашето минало. Това явление, известно като автобиографична памет, предизвикана от музика, е нещо, което всички ние изпитваме. 🎶

25. Отгадайте звука

Това е вариант на предишната игра. В нея трябва да помолите член на екипа да изключи видеото си и след това да използва произволен предмет, за да издаде звук.

Останалите членове трябва да отгатнат какво е използвал членът на екипа, за да издаде този звук.

26. Pictionary

Класическата игра Pictionary получава виртуален обрат! Използвайте ClickUp Whiteboard или друго приложение за рисуване, за да нарисувате подсказката си, докато другите я отгатват. Можете да използвате приложение за генериране на случайни думи, за да получите незабавно подсказки за рисуване.

27. Кой го е казал?

Споделете забавен или вдъхновяващ цитат от някого от екипа (събран предварително) и оставете останалите да отгатнат кой го е казал. Тази дейност създава чувство за другарство, като същевременно подчертава уникалните личности.

28. Танцувайте с цялото си сърце

Включете музиката и помолете всички да покажат най-добрите (или най-глупавите) си танцови движения пред камерата в продължение на 30 секунди или минута. 💃

Поддържайте лека атмосфера, като избирате весели песни и насърчавате участниците да се отпуснат.

💡 Съвет от професионалист: Създайте плейлист за екипа, в който всеки може да добави любимите си песни. Споделената музикална библиотека е чудесен начин да поддържате енергията!

29. Шоу за таланти

Дайте на всеки възможност да покаже скрит талант, от жонглиране и магически трикове до рецитиране на поезия или рисуване. Това е отличен начин да отпразнувате уникалните умения в екипа и да научите нещо ново един за друг.

30. Изразете благодарност

Поканете участниците да споделят нещо, за което са благодарни – свързано с работата или лично. Тази проста, но значима дейност помага за създаването на положителна атмосфера, насърчава връзките и стимулира съзнателността. Можете също да помолите всички да споделят бележките си анонимно.

31. Стая за бягство

Организирайте виртуално предизвикателство от типа „escape room“, в което участниците решават пъзели и загадки, за да „избягат“ заедно. Онлайн платформи като Enchambered или Escape Live са подходящи за тази цел. Това е съвместна дейност, която тества уменията за решаване на проблеми и укрепва работата в екип.

32. Кой ще вземете?

Задайте хипотетични сценарии за оцеляване, като например: „Вие сте блокирани на пустинен остров. Кои двама колеги бихте взели със себе си и защо?“ Това е смесица от креативност, хумор и искрени моменти, докато хората обясняват избора си.

33. Табу

Пригответе се за забавна и динамична игра с отгатване на думи! В тази класическа игра участниците поред описват една дума на своя екип, без да използват списък с „табу“ думи, свързани с този термин.

Например, за да опишат „плаж“, играчите не могат да използват думи като „пясък“, „вода“ или „океан“. Това е състезание с времето, в което членовете на екипа се опитват да отгатнат думата въз основа на креативни и често забавни описания!

Тази игра насърчава бързото мислене, комуникативните умения и доброто настроение, което я прави идеална за разпускане по време на Zoom срещите.

34. Тестове за личност

Помолете всички да попълнят лек онлайн тест за личността и да споделят резултатите в групата. Това ще ви помогне да разкриете предпочитанията и интересите на вашите колеги.

Използвайте забавни тестове за личността като „Кой герой от Хари Потър сте? “ от Brainfall или тестове от уебсайтове като 16 Personalities.

35. Продайте нещо

Дайте на участниците произволен предмет (реален или измислен) и 60 секунди, за да го „продадат“ на групата. Независимо дали става дума за „възглавница, която пее приспивни песни“ или за химикалката, която използват, тази дейност провокира креативността и чувството за хумор у всички.

Най-добри практики за ледоразбивачи в Zoom

Забавните игри за разчупване на леда в Zoom могат да оживяват срещите на вашия екип и да повишат ангажираността.

Ето някои най-добри практики, които ще ви помогнат да ги използвате по най-добрия начин:

🎤 Задайте тона от самото начало

Започнете срещата си в Zoom с увлекателен ледоразбивач, който може да промени цялата атмосфера. Целта е да се прекъсне мълчанието, да се облекчи напрежението и да се създаде приветлива среда.

Поставянето на положителен тон в началото ще даде сигнал на екипа ви, че срещата ще бъде сътрудническа и непринудена. Този ранен импулс насърчава всички да участват и да се подготвят психически за продуктивна сесия.

Бъдете включващи

Уверете се, че вашите ледоразбивачи са привлекателни за всички участници. За виртуални екипи с ограничено пространство избягвайте игри, които изискват физическо движение, и се уверете, че всички участват, независимо от местоположението или техническите им познания.

Проследявайте продължителността

Успешният ледоразбивач трябва да бъде кратък и въздействащ, а не прекалено натоварващ. Ако продължителността му е между 5 и 10 минути, той ще изпълни целта си, без да засенчи основната програма на срещата. Ако ледоразбивачите се проточат прекалено дълго, те могат да доведат до загуба на ангажираност и да намалят концентрацията за останалата част от сесията.

Намирането на правилния баланс между забавление и ефективност ви позволява да дадете енергия на екипа си, без да губите ценно време.

Създайте безопасно пространство

Понякога хората са срамежливи или не желаят да говорят в виртуална среда. За да ги подкрепите, създайте безопасно пространство, в което никой не се съди.

Уверете се, че вашите ледоразбивачи позволяват на всички да споделят, без да се чувстват под натиск. Ако някой изглежда колеблив, предложете ледоразбивач с ниско ниво на напрежение, като например едносрично представяне или любим цвят, за да го накарате да заговори.

Поддържайте лека и забавна атмосфера

Ледоразбивачите трябва да бъдат забавни и безгрижни, затова избягвайте теми, които могат да накарат хората да се почувстват некомфортно. Придържайте се към забавни, неспоренни въпроси или дейности. Хуморът има голямо значение за ангажираността на вашия екип!

➡️Прочетете още: 20 съвета и трика за Zoom за по-добри видео срещи

Как ClickUp помага за изграждането на екип

Ефективното изграждане на екип разчита на безпроблемно сътрудничество, креативни инструменти и функции, които помагат на отдалечените екипи да се чувстват по-свързани.

Ето някои от най-важните функции, които правят ClickUp идеален за изграждането на по-силни екипи:

Научете повече Използвайте ClickUp Meetings, за да организирате гладки срещи

Срещите често са динамични, с бързо възникващи нови идеи. За да поддържате темпото, превърнете тези дискусии в ясни задачи за вашия екип.

С ClickUp Meetings можете лесно да създавате задачи от тези идеи. Можете да документирате срещите, да добавяте коментари, да създавате списъци за проверка, да задавате повтарящи се задачи и много други, за да поддържате срещите си в правилната посока.

Освен това, след като създадете задачите, можете да ги възложите на членовете на екипа, като използвате ClickUp Assign Comments, което улеснява делегирането на отговорности директно в коментарите към задачите.

Освен това, интеграцията на ClickUp с Zoom позволява на вашия екип да използва инструменти за сътрудничество като Whiteboard и Docs по време на срещата за безпроблемна работа в екип. По този начин се подобрява сътрудничеството и всичко се организира на едно място.

Нека разгледаме функциите за сътрудничество на ClickUp:

ClickUp Docs

Научете повече Записвайте бележки от срещите, въпроси за разчупване на леда и още много други с ClickUp Docs.

Използвайте ClickUp Docs, за да съставите дейности за изграждане на екип, подсказки за ледоразбивачи или акценти след срещата. Богатите му опции за форматиране ви позволяват да създавате визуално привлекателни шаблони или ръководства за вашия екип. Можете също така да задавате коментари или задачи за действие директно в Docs.

Документите ви помагат да:

Съхранявайте всички материали за изграждане на екип и бележки от срещите на едно място за лесен достъп.

Създавайте интересни, добре структурирани документи, които подобряват сътрудничеството в екипа

Разпределяйте задачи и проследявайте действията директно в Docs за по-добра отчетност.

ClickUp Whiteboards

Научете повече Играйте игри, нарисувайте настроението си или сътрудничете по идеи с ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards е виртуалното платно на вашия екип за мозъчна атака, генериране на идеи и творческо сътрудничество. Идеален за игри за разчупване на леда като Pictionary или групови сесии за мозъчна атака, Whiteboard позволява на всеки да добавя бележки, да рисува или да създава работни потоци в реално време.

Той също така ви помага да:

Повишете креативността и сътрудничеството, като дадете възможност на членовете на екипа да споделят идеите си незабавно.

Визуализирайте работните процеси и концепции с лекота, подобрявайки разбирането в екипа

Поддържайте ангажираността на всички по време на сесиите за мозъчна атака с интерактивни функции като рисуване и водене на бележки.

ClickUp Chat

Научете повече Свържете се безпроблемно с колегите си с ClickUp Chat

Използвайте ClickUp Chat, за да започнете срещите с бързи ледоразбивачи, да споделяте ежедневни актуализации или дори да провеждате мини предизвикателства за екипа. Чатът се интегрира безпроблемно с вашите задачи и проекти, като ви помага да комуникирате ефективно, без да преминавате от една платформа на друга.

Шаблони на ClickUp

ClickUp предлага и голямо разнообразие от персонализирани шаблони за ледоразбивачи, което улеснява организирането на забавни и ангажиращи дейности за вашия екип.

Изтеглете този шаблон Направете вашите Zoom срещи по-интересни с шаблона за ледоразбивачи на ClickUp.

Шаблонът за бяла дъска ClickUp Ice Breaker ви помага да започнете разговори и да насърчите приятелска конкуренция. Задавайте провокиращи въпроси, визуализирайте отговорите си и се уверете, че всички членове могат да участват.

Шаблонът предлага два персонализирани изгледа – „Започнете оттук“ и „Изглед на бяла дъска“. Използвайте изгледа на бяла дъска, за да добавите въпроси или подсказки и споделете линка в срещата, за да се уверите, че всички имат достъп до него.

Идеални за: Ръководители на екипи, специалисти по човешки ресурси или мениджъри, които искат да повишат ангажираността и да насърчат сътрудничеството във виртуални срещи или сесии за мозъчна атака.

Изтеглете този шаблон Бъдете креативни с ледоразбивачи и насърчавайте сътрудничеството в екипа, като използвате шаблона за забавна програма за срещи на ClickUp.

Друг чудесен шаблон, който можете да използвате, е „Забавна програма за срещи“ на ClickUp. Той предлага лесна за използване структура за планиране и организиране на вашите срещи.

Шаблонът гарантира, че вашите срещи остават по темата и в съответствие с целите, като същевременно мотивира всички да участват. Когато става дума за ледоразбивачи, той ви помага да планирате ангажиращи дейности, да поддържате фокуса на екипа и да управлявате ефективно графика на срещата с помощта на персонализирани полета и множество изгледи.

Идеални за: HR специалисти и мениджъри, които искат да структурират срещи, които насърчават участието и съгласуването на целите.

➡️ Прочетете още: 10 приложения и софтуер за изграждане на екип за отдалечени екипи

Провеждайте запомнящи се Zoom срещи с ClickUp

Ледоразбивачите, независимо дали чрез бърз смях, споделена история или съвместна дейност, задават тона за продуктивни и ангажиращи срещи.

А ClickUp извежда вашите ледоразбивачи на следващото ниво. ClickUp е всеобхватно средство за продуктивност и сътрудничество, създадено да подобри продуктивността и връзките в екипа.

С инструменти като ClickUp Docs за организиране на дейности, ClickUp Chat за неформално общуване, Brain за нови идеи и Whiteboard за творчество в реално време, вашите виртуални срещи са обречени на успех.

Защо да чакате?

Регистрирайте се в ClickUp и започнете да правите срещите си по-ангажиращи и ефективни още днес!