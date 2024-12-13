Топ 10 алтернативи и конкуренти на RingCentral за 2025 г.

Независимо дали управлявате стартиращ бизнес, малко или средно предприятие или мултинационална корпорация, имате нужда от облачна телефонна система за бизнес комуникации.

RingCentral е една от най-широко използваните бизнес телефонни системи. Тя предлага функции като многоканални решения за контактни центрове, личен AI асистент за обмен на съобщения и водене на бележки в екип, както и интегрирана VoIP телефонна система.

Въпреки това, поради предизвикателства като такси за съответствие, надценки за разширени функции, ограничения във времето за активни разговори и проблеми с поддръжката, опитни VoIP потребители търсят конкуренти на RingCentral, които да попълнят тези пропуски.

В тази статия разглеждаме най-добрите алтернативи на RingCentral, както и техните предимства и недостатъци, за да ви помогнем да направите правилния избор.

⏰60-секундно резюме Dialpad: Най-доброто решение за комуникационни работни процеси, базирани на изкуствен интелект OpenPhone: Най-подходящ за стартиращи и малки предприятия Nextiva: Най-доброто решение за хибридни и отдалечени екипи Zoom Phone: Най-доброто решение за екипи в екосистемата на Zoom 8×8: Най-доброто решение за неограничени международни разговори Ooma Office: Най-доброто решение за екипи с ограничен бюджет Vonage: Най-доброто решение за персонализирани работни процеси Grasshopper: Най-доброто решение за самостоятелни предприемачи Ringover: Най-доброто решение за разширени анализи на клиентите Phonexa: Най-доброто решение за проследяване на многоканални обаждания

Какво трябва да търсите в алтернативите на RingCentral?

Има ли идеална облачна телефонна система за вашите нужди?

Основната цел на VoIP системите е да се провеждат телефонни разговори през интернет. Но подходящият инструмент за вашия бизнес трябва да има и следните характеристики:

Гъвкавост, базирана на облак: Изберете комуникационна платформа, базирана на облак, до която вашият екип има достъп отвсякъде, което позволява дистанционна работа без загуба на ефективност.

Премиум качество на разговорите: Намерете инструмент, който предлага ясен звук и минимален брой прекъснати разговори.

Подробна и полезна информация: Изберете алтернатива, която може да проследява обема на обажданията и ефективността на екипа, за да внедрите подобрения, основани на данни.

Широк спектър от интеграции: Изберете платформа, която се интегрира с други CRM и инструменти за продуктивност, за да намалите постоянното превключване между приложенията.

Записване и пренасочване на разговори: Изберете инструмент с тези разширени функции, тъй като те спомагат за осигуряване на качеството и обучението.

Анализ на данни с изкуствен интелект: Изберете инструмент, който поддържа маршрутизиране с изкуствен интелект и анализ на настроенията, за да улесните персонализираното обслужване на клиентите.

10-те най-добри алтернативи на RingCentral

Ето нашият подбрани списък с 10-те най-добри алтернативи на RingCentral. Независимо дали искате да подобрите сътрудничеството между отдалечени екипи или търсите инструмент, който да ви помогне с международните разговори, тези опции се отличават с уникалните си функционалности.

1. Dialpad (най-подходящ за комуникационни работни процеси, базирани на изкуствен интелект)

чрез Dialpad

Dialpad е чудесна алтернатива на RingCentral, която съчетава инструменти за гласови и видео разговори, съобщения и контактен център в една безпроблемна и лесна за използване платформа, базирана в облака.

Функцията Voice Intelligence (Vi), която предлага транскрипция в реално време, анализ на настроенията и обучение по провеждане на разговори, е особено впечатляваща. Тя може дори да генерира автоматично обобщения и да проследява ключови думи, за да ви помогне да комуникирате по-добре.

Най-добрите функции на Dialpad

Асистент за срещи, задвижван от изкуствен интелект : Използвайте „AI Recaps“ – обобщения и бележки от срещи – за да сте сигурни, че всички са на една и съща страница.

Интеграции: Интегрирайте с популярни CRM системи и инструменти за продуктивност, като Zendesk, Salesforce и др.

Ограничения на Dialpad

Някои потребители съобщават за нестабилно качество на разговорите, особено в райони с лоша интернет връзка.

Инструментът не е достатъчно гъвкав по отношение на обработката и маршрутизирането на обажданията за отделните отдели.

Цени на Dialpad

Бизнес комуникации

Стандартен: 27 USD/месец на потребител

Предимства: 35 USD/месец на потребител

Предприятия: Персонализирани цени

AI Meetings

Безплатно

Бизнес: 20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Dialpad

G2: 4. 4/5 (над 1800 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (500+ отзива)

2. OpenPhone (най-подходящ за стартиращи и малки предприятия)

чрез OpenPhone

С OpenPhone можете да провеждате разговори, да изпращате текстови съобщения и да задавате работно време с персонализирани поздрави от всяко устройство по ваш избор. Други забележителни функции включват транскрипция на гласовата поща, автоматичен оператор и интеграция с електронна поща.

Инструментът се интегрира безпроблемно с HubSpot, за да регистрира автоматично обаждания, текстови съобщения и гласови съобщения, което улеснява поддържането на актуални записи за клиентите, без да се налага ръчно въвеждане на данни.

Най-добрите функции на OpenPhone

Отговори с изкуствен интелект : Получавайте предложени от изкуствен интелект текстови отговори въз основа на контекста на разговора.

Филтри за съобщения : Използвайте филтри и етикети, за да категоризирате и намирате бързо конкретни разговори.

Транскрипции на гласови съобщения: Получавайте транскрипции заедно с аудио записи на всички обаждания, които достигат гласовата поща, когато не сте на разположение да приемате обаждания.

Ограничения на OpenPhone

Първоначалният процес на настройка може да бъде объркващ, особено при конфигурирането на интеграции или персонализирани функции.

Липсват разширени анализи на разговорите, които биха били полезни за екипи, които се нуждаят от по-задълбочени данни за ефективността на разговорите.

Цени на OpenPhone

Безплатно

Стартово ниво: 19 USD/месец на потребител

Бизнес: 33 USD/месец на потребител

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за OpenPhone

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (50+ отзива)

3. Nextiva (най-подходяща за хибридни и отдалечени екипи)

чрез Nextiva

Nextiva предоставя унифицирано клиентско преживяване с ключови функции като неограничени местни разговори, конферентни разговори, стаи за сътрудничество, транскрипция на гласовата поща и многостепенен оператор. Освен това може да се интегрира с над 24 инструмента, включително Zendesk, ConnectWise и Microsoft Teams.

Най-впечатляващата характеристика на Nexativa е висококачествената асинхронна видеоконферентна връзка (която поддържа над 250 участници), което я прави идеална за отдалечени екипи.

Най-добрите функции на Nextiva

Показатели за производителност в реално време : Покажете SLA и KPI на джаджите на началната страница, за да увеличите отчетността в екипите и да подобрите производителността.

Централизирана комуникация : Обединете разговорите на екипа по телефон, чрез текстови съобщения, чат, видео и др. в една платформа.

Персонализирани табла: Анализирайте данните на персонализирани и интуитивни табла, за да вземете информирани решения.

Ограничения на Nextiva

Услугата е ненадеждна и не е най-интуитивната или лесна за ползване.

Понякога приложението Nextiva започва да работи с грешки и не можете да изключите алармата на вашия десктоп, без да сте в режим „Не ме безпокойте“.

Цени на Nextiva

Малък бизнес Digital: 25 USD/месец на потребител Core: 36 USD/месец на потребител Engage: 50 USD/месец на потребител Power Suite: 75 USD/месец на потребител

Цифрово: 25 USD/месец на потребител

Основна цена: 36 USD/месец на потребител

Engage: 50 $/месец на потребител

Power Suite: 75 USD/месец на потребител

Enterprise Essential: 129 $/месец на агент Professional: 159 $/месец на агент Premium: 199 $/месец на агент

Essential: 129 $/месец на агент

Професионална версия: 159 USD/месец на агент

Премиум: 199 $/месец на агент

Цифрово: 25 USD/месец на потребител

Основна цена: 36 USD/месец на потребител

Engage: 50 $/месец на потребител

Power Suite: 75 USD/месец на потребител

Essential: 129 $/месец на агент

Професионална версия: 159 USD/месец на агент

Премиум: 199 $/месец на агент

Оценки и рецензии за Nextiva

G2: 4,5/5 (над 3200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 900 отзива)

4. Zoom Phone (най-подходящ за екипи в екосистемата на Zoom)

чрез Zoom Phone

Облачното VoIP решение на Zoom Phone включва функции като транскрипция на гласовата поща, неограничен брой автоматични оператори и запис на разговори. Освен това, AI Companion, който спестява много време на всеки бизнес, може да съставя обобщения след разговорите и да извлича задачи от гласовите съобщения.

Най-добрите функции на Zoom Phone

Сътрудничество в екип : Водете индивидуални или групови разговори с членовете на екипа си, споделяйте файлове и получавайте обобщения на чат разговорите, за да се информирате бързо.

Запис на разговори: Записвайте разговори и използвайте транскрипции и възпроизвеждане, за да извличате бързо информация.

Ограничения на Zoom Phone

Някои потребители съобщиха, че процесът на настройка е объркващ, маршрутизирането на повикванията и други функции са много неясни и трудни за настройка.

Ако интернет връзката не е стабилна, качеството на срещата може да бъде затруднено.

Цени на Zoom Phone

Измерване в САЩ и Канада: От 10 USD/месец на потребител

Без ограничения в САЩ и Канада: От 15 USD/месец на потребител

Pro Plus: 21,99 $/месец на потребител

Business Plus: 26,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoom Phone

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

5. 8×8 (Най-доброто решение за неограничени международни разговори)

8×8 предлага неограничени гласови повиквания в 14 държави. Това е надеждна алтернатива на RingCentral, която предлага повиквания и текстови съобщения до САЩ и Канада и начислява допълнителни такси за международни повиквания.

Освен стандартните комуникационни функции, 8×8 включва анализ на речта за информация в реално време за тенденциите в разговорите, настроенията на клиентите и дейността на агентите. Получавате и споделяеми, автоматично генерирани транскрипти след разговора.

Най-добрите функции на 8×8

Мониторинг на разговори : Наставничество на агентите по време на разговори на живо или директна намеса чрез функцията за включване в разговора, когато е необходимо.

Аудио и видеоконферентни услуги : Организирайте срещи с до 500 участници и получавайте генерирани от изкуствен интелект обобщения, снимки на съдържанието, записи, история на чата и др.

Анализ на данни: Събирайте и анализирайте данни от комуникациите в облака, за да вземате по-добри бизнес решения.

Ограничения на 8×8

Уведомленията в настолните и мобилните приложения не се синхронизират в реално време.

Функциите за видеоконференции са малко нестабилни, което ги прави неподходящо решение за дистанционна работа.

Цени на 8×8

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за 8×8

G2: 4. 2/5 (700+ отзива)

Capterra: 4/5 (над 300 отзива)

6. Ooma Office (най-подходящ за екипи с ограничен бюджет)

чрез Ooma Office

Ooma Office е солиден избор за малки фирми с ограничен бюджет. Основният му план включва разширени функции като автоматични оператори, виртуално факсуване, групи за позвъняване и система за обществено обръщение.

В допълнение към това, този инструмент предлага гласова поща, пренасочване на повиквания и 500 минути безплатни разговори на месец. Можете да провеждате неограничени разговори в САЩ и Канада и неограничени международни разговори до над 60 държави. Интуитивният и лесен за използване интерфейс може да се интегрира с CRM инструменти като Salesforce, Microsoft 365 и Google Workspace.

Най-добрите функции на Ooma Office

Виртуален рецепционист : пренасочвайте обажданията към съответните вътрешни номера и създавайте персонализирани съобщения за различни бизнес функции, работно време и местоположения.

Групи за звънене : Създайте групи за звънене за различни отдели и звънете последователно или едновременно на свързаните номера.

Видеоконферентна връзка: Повишете продуктивността на екипните срещи с функции като потискане на фоновия шум, едновременно споделяне на екрана, онлайн бели дъски и др.

Ограничения на Ooma Office

Някои потребители съобщиха за проблеми с неполучени съобщения и непрепратени обаждания.

Гласовата поща не винаги записва или транскрибира правилно

Цени на Ooma Office

Essentials: 19,95 $/месец на потребител

Про: 24,95 $/месец на потребител

Pro Plus: 29,95 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Ooma Office

G2: 4,6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 200 отзива)

7. Vonage (най-подходящ за персонализирани работни процеси)

чрез Vonage

Облачното VoIP решение на Vonage се предлага с обширна библиотека от API, която позволява на бизнеса да персонализира и интегрира комуникационни приложения директно в бизнес телефонната си система. То предлага и добавки като крос-канални текстови съобщения за клиенти, записване на разговори, опашки и виртуално факсуване, както и възможност за организиране и планиране на виртуални конференции с до 200 участници.

С Vonage можете да провеждате неограничени разговори с високо качество, да участвате в екипни чатове и видеоконференции и да използвате интелигентни комуникационни функции като автоматизирани отговори, опашки, IVR и запис на разговори.

Най-добрите функции на Vonage

Съвместно обсъждане на идеи : Обсъждайте идеи с членовете на екипа си по време на срещи на виртуална бяла дъска.

Гъвкави цени : Започнете с основен план и плащайте само за функциите, които изберете, като определяте цената според вашите нужди.

AI асистент: Използвайте виртуален асистент, задвижван от AI, за пренасочване на повиквания или автоматизация на основната поддръжка.

Ограничения на Vonage

Някои потребители смятаха, че интегрирането на приложения на трети страни в Vonage е предизвикателство и изисква специфични технически познания.

Прекъсвания на разговори, забавяния, ехо и лоша връзка често пречат на цялостното преживяване на потребителя.

Цени на Vonage

Мобилни устройства: 19,99 $/месец за разширение

Премиум: 29,99 $/месец за разширение

Разширено: 39,99 $/месец за разширение

Оценки и рецензии за Vonage

G2: 4,3/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (300+ отзива)

8. Grasshopper (най-подходящ за самостоятелни предприемачи)

чрез Grasshopper

Ако сте едноличен бизнес и търсите проста, но професионална облачна телефонна система, Grasshopper е добър избор. Grasshopper ви позволява да пренасочвате обаждания към всяко устройство, да създавате неограничен брой разширения и да настройвате персонализирани поздрави за вашия бизнес. Той дори транскрибира гласовите съобщения и ви ги изпраща по имейл, за да не пропуснете важни съобщения.

Когато се регистрирате в Grasshopper, можете да избирате между безплатни, местни или персонализирани номера, или дори да прехвърлите съществуващия си номер. Освен това получавате достъп до инструменти като неограничени SMS, автоматични отговори и разширения на телефонни номера.

Най-добрите функции на Grasshopper

Автоматичен оператор : Използвайте автоматичния оператор, който работи 24/7, за да приемате обаждания, да насочвате клиентите към самообслужване и да приемате съобщения.

Незабавни отговори : Настройте автоматични текстови отговори с изображения и хипервръзки, за да отговаряте на клиенти, които се свързват с вас извън работното време.

Пренасочване на повиквания: Пренасочвайте рутинните запитвания към информационни разширения и използвайте персонализирани поздрави, за да ангажирате клиентите, докато чакат.

Ограничения на Grasshopper

Не можете да изпращате масови текстови съобщения или няколко текстови съобщения до повече от едно лице, без те да виждат телефонните номера един на друг.

Някои потребители съобщиха, че платформата е бавна и визуално остаряла, а приложението за смартфони има много проблеми.

Цени на Grasshopper

True Solo: 14 $/месец

Solo Plus: 25 $/месец

Малък бизнес: 55 $/месец

Оценки и рецензии за Grasshopper

G2: 4/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 300 отзива)

9. Ringover (Най-добър за напреднали анализи на клиенти)

чрез Ringover

Ringover е солиден избор за екипите по продажби и обслужване на клиенти благодарение на анализите в реално време, задвижвани от изкуствен интелект, и интелигентните прозрения. Инструментът не само транскрибира разговорите, но и ги маркира и категоризира въз основа на настроение, ключови думи и качество на разговора.

Усъвършенстваният анализ на настроенията и проследяването на ключови думи помагат на екипите да създават дневен ред за конференции и теми за дискусия, насочени към подобряване на удовлетвореността и ангажираността на клиентите.

Най-добрите функции на Ringover

Анализи и отчети : Получете пълен преглед на дейностите и резултатите на членовете на вашия екип на табло в реално време, достъпно в мобилни и настолни приложения.

Интеграции : Интегрирайте с CRM, комуникационни, съхранение и инструменти за производителност, за да оптимизирате бизнес работните процеси.

Поставяне на цели и KPI: Определете ясни цели и KPI, за да измервате напредъка и да задавате еталони.

Ограничения на Ringover

Има някои проблеми със стабилността на комуникацията, а софтуерът (десктоп приложението) има няколко бъга.

Някои потребители срещнаха проблеми при преминаването от една телефонна линия към друга.

Цени на Ringover

Smart: 29 $/месец на потребител

Бизнес: 54 $/месец на потребител

Разширено: 64 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Ringover

G2: 4,6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 500 отзива)

10. Phonexa (Най-подходящ за маркетингови екипи)

чрез Phonexa

Phonexa, популярна алтернатива на RingCentral, е многофункционално решение за автоматизация на маркетинга, което комбинира проследяване на обаждания, разпределение на потенциални клиенти и анализи в една унифицирана система.

Платформата „Call Logic” управлява и проследява обажданията с подробна информация за различни канали, като платено търсене, социални медии, имейл кампании и офлайн маркетинг. Тя помага на маркетолозите да получат пълна представа за качеството на обажданията, процента на конверсия и продължителността на обажданията.

Най-добрите функции на Phonexa

Пренасочване на повиквания : Проследявайте потенциални клиенти от различни маркетингови канали и ги пренасочвайте към подходящите търговски представители.

IVR : Използвайте IVR функционалността и гласовото студио за самообслужване и планиране на обратни обаждания.

Персонализирани табла: Получавайте информация в реално време за ефективността на кампаниите на динамични и персонализирани табла.

Ограничения на Phonexa

Не позволява търсене на потенциални клиенти по телефонен номер, а само по имейл адреси и идентификационни номера на потенциални клиенти.

Липсват ML и AI възможности за извършване на задълбочени анализи

Цени на Phonexa

Lite: 250 $/месец

Премиум: 500 $/месец

Предприятие: 1000 $/месец

Персонализирано: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Phonexa

G2: 4,9/5 (над 100 отзива)

Capterra: 5/5 (над 60 отзива)

Комуникацията в екипа е нещо повече от неограничени разговори и текстови съобщения. Идеалният инструмент не само опростява сътрудничеството в екипа, но и се справя с всеки друг аспект от вашия бизнес със същата експертиза.

Барабанна дрънкалка 🥁: ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, най-добре отговаря на този интегриран подход.

ClickUp е платформа за управление на проекти, базирана на изкуствен интелект, която централизира комуникацията и поддържа производителността ви на високо ниво – всичко това в една платформа.

ClickUp: Най-доброто решение за цялостно управление на проекти и сътрудничество

От управление на проекти до сътрудничество в екип, справяйте се с всичко в едно работно пространство с ClickUp.

ClickUp обединява работната комуникация и управлението на задачите на едно място, помагайки ви да свършите нещата по-бързо, без да преминавате от едно приложение в друго.

ClickUp Chatпревръща съобщение в задача с едно кликване, а свързаната информация в чатове, документи, бележки и т.н. се свързва автоматично. По този начин контекстът не се губи и всички са винаги на една и съща страница.

Централизацията, или конвергенцията, както я наричаме, е чудесна функция, когато обработвате стотици гласови повиквания на ден.

Независимо дали използвате RingCentral или неговите алтернативи, можете да използвате ClickUp, за да запишете всичките си бележки от разговора в ClickUp Doc, да създадете задачи от бележките с помощта на ClickUp Tasks, да ги възложите на подходящите хора и готово!

Кажете сбогом на превключването между контексти с ClickUp Chat, който комбинира работата и разговорите ви в една платформа.

Освен това, имате ClickUp SyncUps, които са бързи събрания, където можете незабавно да се свържете с вашите колеги за безпроблемна комуникация в реално време, независимо дали става дума за индивидуален или групов чат.

Искате да запазите среща или събрание? Просто го запишете.

Независимо дали документирате процеси, обяснявате стъпки за отстраняване на проблеми или предоставяте актуална информация за проекти, използвайте ClickUp Clips, за да заснемете всичко във видео, без да превключвате между различни инструменти. След срещата клиповете могат да бъдат споделени с всички членове на екипа, за да се гарантира, че всеки знае какво да прави и как да го прави. Ако искате да ги направите публични, просто актуализирайте разрешенията.

След като видеото бъде записано, ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, автоматично го транскрибира. Можете лесно да търсите ключови думи в транскрипта, за да прескочите директно към най-важните части.

Създавайте уроци или кратки дискусионни видеоклипове за вашия екип с ClickUp Clips.

Най-добрият избор в това отношение е ClickUp Meetings, който комбинира интелигентни дневен ред на срещите и последващи действия с платформа за управление на проекти.

Всички записи от срещите се запазват автоматично и се свързват с съответните задачи, като се създава достъпен архив за бъдеща справка. И има още:

Интегрирано управление на задачите : Планирайте, провеждайте и записвайте срещи в същото работно пространство, където проследявате задачите и целите си.

Сътрудничество в реално време : Споделяйте екрани, свързвайте задачи и чатете на живо с до 200 души в един SyncUp

Споделяне на екран: Записвайте клипове и ги прикачвайте към всякакви разговори или задачи, коментирайте конкретни части за целеви запитвания/обратна връзка и търсете информация с помощта на транскрипции, базирани на изкуствен интелект.

Мениджър на срещи: Подобрете вашите срещи с помощта на : Подобрете вашите срещи с помощта на списъците със задачи на ClickUp , за да проследявате дневния ред и задачите за изпълнение, функцията „Assign Comments“ на ClickUp , за да се уверите, че всяка задача е възложена на правилния изпълнител, и функцията „Recurring Tasks“ на ClickUp , за да автоматизирате последващите действия и напомнянията.

Съберете екипа си за мозъчна атака, планиране на проекти и други дейности с ClickUp Meetings.

Ограничения на ClickUp

ClickUp предлага широка гама от функции, които понякога могат да бъдат прекалено много.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Водете непрекъснати разговори с ClickUp

Съвременните екипи, подкрепени от най-добрите инструменти, са шампиони в бизнес комуникациите.

Най-добрите алтернативи на RingCentral се адаптират към вашия бизнес, предлагат проактивна поддръжка на клиенти и имат прозрачни цени. След като сте решили въпроса с обажданията, всичко, от което се нуждаете, е подходящата платформа, за да интегрирате всички тези идеи във вашия бизнес.

За тази цел ClickUp е първият избор за лидерите в областта на VoIP, като комбинира функции като ClickUp Chat, ClickUp Brain и ClickUp Clips с управление на проекти.

С ClickUp не само комуникирате с членовете на екипа си, но и можете да възлагате задачи, да поставяте цели и да проследявате напредъка, като в крайна сметка елиминирате комуникационните бариери.

За да видите как управлението на проекти подобрява вашите инструменти за бизнес комуникация, регистрирайте се безплатно в ClickUp.