Как да използвате различни стилове на менторство за растеж

Ако има нещо, което помага на организациите да растат (освен изкуствения интелект, разбира се), то е инвестирането в развитието на служителите. Според доклада на LinkedIn за обучението на работното място за 2024 г., 57% от „зрелите компании за кариерно развитие“ предлагат менторски програми, за да стимулират индивидуалното развитие на служителите.

Но какво прави менторството толкова ефективно? Това са човешките връзки, персонализираното насочване и непоколебимата подкрепа. Получавате практически съвети от човек, който е минал през всичко това.

Нека разгледаме защо менторството е важно и как то може да оформи личната кариера и успеха на организацията.

⏰ 60-секундно резюме Различните видове менторски стилове включват: Индивидуално менторство : Предлагане на персонализирани насоки, съобразени с нуждите на ментора.

Групово менторство: Насърчаване на съвместното учене и споделяне на опит в група

Стил на съветника: Предоставя експертни съвети и проследява напредъка, за да подкрепи растежа на ментора.

Стил „защитник“: Създаване на безопасна и подкрепяща среда, в която менторите да процъфтяват.

Стил на треньор: Насочване на менторите чрез поставяне на цели и подобряване на резултатите

Стил „Свързващ“: Изграждане на взаимоотношения чрез свързване на менторите с ценни мрежи или ресурси.

Стил „Предизвикател“: Насърчаване на развитието чрез възлагане на задачи, които извеждат менторите извън зоната им на комфорт.

Стил „изяснител“: Помага на менторите да придобият ясно разбиране и посока в сложни области.

Стил на спонсора: Застъпване за менторите и създаване на възможности за тяхното развитие

Стил „утвърждаващ“: Повишаване на увереността на ментирания чрез положително подкрепление и признание.

Какво е менторство?

Менторството е развиваща се връзка между по-опитен или по-старши човек (менторът) и по-малко опитен човек (менти). Менторът предлага насоки, съвети и подкрепа на менти, като му помага да развие уменията си и да напредне в кариерата си.

Силата на доброто менторство се крие в способността на ментора да се адаптира към различните цели на менторите, независимо дали става въпрос за кариерно развитие, придобиване на умения или личностно израстване.

Добрият ментор е човек, който вижда в вас повече талант и способности, отколкото вие виждате в себе си.

Менторството може да приема различни форми, включително формални програми, неформални взаимоотношения и наставничество между колеги.

Нека разгледаме различните стилове и приложения за растежа на отделните лица и организации.

Видове менторство на работното място

Нека разгледаме различните видове менторски програми в организации, които насърчават споделянето на знания, сътрудничеството и целите за лично и професионално развитие.

Индивидуално менторство

Индивидуалното менторство означава назначаване на специален личен наставник на работното място за всеки служител. Менторът предлага персонализирана подкрепа, насоки и знания на менти.

Мислете за това като развита версия на „системата на приятели“ на работното място, при която по-опитен служител (приятел) обучава нов служител. Единствената разлика е, че менторът помага на ментито да постигне дългосрочно професионално развитие в сравнение с въвеждането на новия служител.

🌟 Индивидуалното менторство работи най-добре: когато Служителите преминават към нови роли или отдели

По време на въвеждането и интегрирането на нови служители

Служителите трябва да развиват специфични умения, като техническа експертиза, комуникация или лидерски качества.

Ситуационно менторство

При ситуационното менторство опитни ментори адаптират подхода си в зависимост от конкретните нужди и обстоятелства. Това е динамичен подход за справяне с уникалните предизвикателства или цели на менти.

Независимо дали става дума за усвояване на ново умение, управление на сложен софтуерен инженерен проект или разрешаване на проблем на работното място, ситуационното менторство се фокусира върху конкретни насоки за справяне с дадената ситуация.

🌟 Кога ситуационното менторство работи най-добре: Ментито се нуждае от бърза и практична обратна връзка, за да продължи да напредва в задачата или проекта.

В ситуации, в които времето е от съществено значение или натискът е голям, като например при справяне с криза или управление на конфликт

Ментито се опитва да усвои ново умение, да се адаптира към нова технология или да научи различен метод на работа.

Успехът на ситуационното менторство се крие в поставянето на добре дефинирани цели с помощта на инструменти като софтуер за менторство. ClickUp Goals може да ви помогне да поставите ясни и измерими цели за ментори и менторирани. То помага да разделите целта на постижими подцели и да определите ясни срокове.

Задавайте и проследявайте без усилие вашите менторски цели с ClickUp Goals

📌 Пример: Ако ментирантът трябва да научи нов софтуерен инструмент, целта може да бъде „Да овладее CRM софтуера до края на второто тримесечие“, с междинни цели като „Да завърши обучителните модули“ и „Да проведе демонстрационна презентация“.

Обратно менторство

Този тип менторство следва уникален подход, при който по-малко опитни служители менторират по-опитни, често от различни поколения или с различни умения. Например, по-млад служител, запознат с актуалните маркетингови тенденции, може да менторира старши мениджър, който е по-опитен в традиционните маркетингови методи.

Брилянтен пример за това е програмата за обратно менторство на Deloitte, в която лидери с различен произход се събират в двойки, за да споделят опита си в областта на културното многообразие, равновесието между половете и др. Програмата се фокусира върху подобряването на знанията и чувствителността към различни теми.

🌟 Кога обратното менторство работи най-добре: В стартиращи компании, където е необходимо да се внесат свежи идеи и нови подходи към проблемите

В големи организации, където работната сила е смесица от бейби бумъри, милениали и поколение Z

Старшите служители или лидерите трябва да се запознаят с модерните технологии, инструменти и платформи.

Старшите служители често предпочитат ясна, структурирана документация за процесите и задачите, тъй като са свикнали с традиционните методи на работа. Ето защо ClickUp Docs работи чудесно за обратно менторство. Младите служители могат да документират нови процеси, инструменти и съвременни практики, което улеснява старшите служители да ги разберат и следват.

Менторите и менторите могат да си сътрудничат директно в документа – да добавят коментари, да споделят учебни ресурси и да дават обратна връзка. Това осигурява гладко сътрудничество и улеснява всички да останат в синхрон и да се учат един от друг.

Създайте централизиран център за вашите ресурси за менторство с ClickUp Docs

Например, младши ментор може да използва Docs, за да създаде ръководство за използване на TikTok за маркетинг, докато старши лидер предоставя коментари или въпроси директно в документа.

Ако даден процес или технология са твърде сложни, за да бъдат обяснени с текст, младшите служители могат лесно да записват кратки видеоклипове от всеки разговор с помощта на ClickUp Clips. Старшите служители могат да добавят коментари към клиповете, за да задават въпроси.

👀 Знаете ли, че... 63% от ръководителите на човешки ресурси смятат, че менторството повишава индивидуалната производителност.

Видове групово менторство

Индивидуалното менторство има своите предимства, но често не е приложимо за големи организации. В такива случаи груповото менторство работи най-добре.

Това включва ментор, който работи с няколко менти за обучение на служители, или дори група от ментори и менти, които се подкрепят взаимно. Груповото менторство предлага уникална възможност за няколко менти да се учат от един или няколко ментори.

Нека разгледаме различните видове групово менторство, които можете да практикувате във вашата организация.

Улеснено групово менторство

Фасилитираното групово менторство включва обучен фасилитатор, който ръководи и структурира груповите дискусии, дейностите и учебните преживявания. Този подход може да бъде изключително ефективен за развиване на лидерски умения, изграждане на сплотеност в екипа и насърчаване на положителна учебна среда.

Например, в програмата за менторство в инженерството на Buffer менторите (старши инженери) споделят най-добрите практики, качеството на кода и рамките за тестване с менторите.

Най-голямото предизвикателство при груповото менторство обаче е ефективната комуникация. Как да отговаряте на често задавани въпроси, да търсите обратна връзка и да гарантирате, че всички участват равностойно?

ClickUp Chat може да улесни значими дискусии между ментори и менти.

Осигурете бърза и лесна комуникация между ментори и менти с ClickUp Chat

ClickUp Chat ви помага да:

Създайте отделни канали за дискусии по менторство. Можете да публикувате подходящи ресурси, съвети и важни актуализации в каналите.

Свържете задачите и съобщенията, така че менторите да могат лесно да задават въпроси, свързани със задачите, а менторите да могат да дават бърза обратна връзка, без да губят контекста.

Създавайте задачи директно чрез съобщения. Ако много от менторите имат сходни съмнения, можете да превърнете съобщението в задача, за да отговорите на въпроса в следващата сесия.

Свържете се с менторите чрез аудио или видео разговори

Менторство между колеги

Менторството между колеги се състои в това колеги на сходно кариерно ниво да се събират, за да се подкрепят и да учат един от друг. Този подход на сътрудничество насърчава силни работни взаимоотношения, подобрява личностното развитие и повишава морала. Чрез споделяне на опит, даване на обратна връзка и съвместно справяне с предизвикателствата колегите създават чувство на другарство, което прави личностното и професионалното развитие по-ангажиращо и удовлетворяващо.

Менторство на екип

Менторството в екип включва група от опитни членове на екипа, които менторират по-малко опитни членове на екипа. Този метод може да подхрани силна екипна култура, да подобри споделянето на знания, да ускори кариерата на вашите екипи и да подобри развитието на уменията. Той е особено ефективен за учене, базирано на проекти, развитие на лидерски умения, придобиване на технически умения и съвместно решаване на проблеми.

Функциите за управление на задачите и сътрудничество на ClickUp могат значително да подобрят менторството в екипа.

ClickUp Views предлага и няколко вида изгледи на задачите, като например Списък, Табло и Времева линия, което позволява на членовете на екипа да визуализират дейностите по начин, който им подхожда. Тази прозрачност гарантира, че всеки ментиран разбира своите отговорности и цялостния напредък на екипа. Например, изгледът „Времева линия“ в ClickUp може да помогне за очертаване на етапите на менторската програма и да поддържа екипите в синхрон с крайните срокове.

Визуализирайте пътя си към растеж по начин, какъвто никога досега не сте виждали, с ClickUp Views

С добро разбиране на формалното менторство, както и на неформалните менторски практики, нека разгледаме различните стилове на менторство, които оформят тази динамика и стимулират значителен растеж.

📖 Прочетете още: Как да намерите бизнес ментор за предприемачи

Видове стилове на менторство

Ефективността на менторската връзка често зависи от стила на ментора. Нека разгледаме някои често срещани стилове на менторство и как ClickUp може да ги подкрепи:

Съветникът

Менторът съветник предоставя експертни съвети и насоки. Те често разполагат с богат опит и знания, които могат да споделят.

Съветниците помагат на менторите:

✅ Изяснете техните професионални амбиции

✅ Разделете големите цели на постижими етапи

✅ Идентифицирайте ресурси или стратегии за преодоляване на препятствия

Проследяването на напредъка е от жизненоважно значение за ефективността на стила „Съветник“ – и тук ClickUp Dashboards блести.

Проследявайте успеха на менторството с един поглед с таблата за управление на ClickUp

Таблото за управление позволява на менторите да визуализират напредъка на менторите в реално време, като използват персонализирани джаджи за проследяване на задачи, етапи и показатели за ефективност. Можете също да генерирате подробни отчети, за да анализирате ефективността на менторите и да идентифицирате области за подобрение.

Защитникът

Менторът „защитник“ създава безопасна и подкрепяща среда , в която менторите могат да се чувстват комфортно да споделят своите мисли, притеснения и предизвикателства.

За менторите тази сигурност подхранва уязвимостта, позволявайки честни дискусии за препятствия и стремежи. Безопасното пространство е от решаващо значение както за личностното израстване, така и за професионалното развитие.

ClickUp Notepad позволява на менторите да записват мисли, да следят лични прозрения или да очертават чувствителни проблеми. Тези бележки остават лични, освен ако не бъдат споделени, което дава на менторите сигурна платформа за саморефлексия.

Записвайте идеи и прозрения за менторството по всяко време с ClickUp Notepad

Треньорът

Менторът-треньор се фокусира върху помощта на менторите да развият своите умения и да постигнат целите си. Те предоставят насоки, обратна връзка и подкрепа, за да помогнат на менторите да достигнат пълния си потенциал.

Поставянето на цели е критичен аспект на всяка структурирана менторска програма. Освен това, редовните прегледи на целите повишават отговорността и помагат на менторите да се адаптират към променящите се обстоятелства. Коучингът се състои в насаждане на тази дисциплина, като същевременно се поддържа подкрепяща връзка.

Инструменти като функцията „Списък със задачи“ на ClickUp могат да ви помогнат да запишете целите и задачите на вашия ментор. Разделете всяка цел на седмичен списък със задачи и го възложете на ментора. Вие получавате известие, когато той изпълни задачите и ги отбележи като изпълнени. Това ви помага да следите напредъка в обучението на вашия ментор.

Създавайте списъци със задачи и възлагайте действия на менторите с ClickUp Task Checklist

📌 Пример: Цел като „Получаване на 5 сертификата по управление на проекти до края на третото тримесечие“ може да бъде зададена, проследявана и коригирана в реално време.

Свързващият

Тази връзка между ментор и менти се фокусира върху запознаването на ментите с ценни контакти и ресурси. Коннекторите помагат на ментите да изградят своите професионални мрежи и да разширят възможностите си. Коннекторите играят уникална и безценна роля, тъй като мрежите често служат като крайъгълен камък за кариерното развитие.

Въпреки своята важност, ефективното изграждане на мрежа от контакти изисква стратегическо планиране. Координирането на събития, проследяването на контакти и гарантирането, че менторите са подготвени да се ангажират по смислен начин, може да се окаже прекалено обременяващо. Тук на помощ идва ClickUp.

Календарният изглед на ClickUp предлага ясен и визуален начин за организиране на събития за създаване на контакти.

Менторите могат:

Планирайте ключови дейности като конференции в бранша, представяне на екипа, събития за създаване на контакти или онлайн уебинари.

Съгласувайте тези събития с кариерните цели на менторите, за да гарантирате тяхната уместност.

Визуализирайте етапите на менторството с ClickUp Timeline View – планирайте сесии, проследявайте целите и се уверете, че всяка стъпка от пътуването е в график

📌 Например, менторът може да организира поредица от сесии „Обяд и учене“, като използва времевата линия, за да планира темите, гост-лекторите и датите.

Предизвикателят

Менторът от типа „Предизвикател” насърчава менторите да излязат от зоната си на комфорт и да поемат предизвикателни задачи. Те вярват, че да се насилваш е от съществено значение за личностното и професионалното развитие.

Чрез възлагането на амбициозни, но постижими задачи, менторите могат да вдъхновят растеж, да насърчат устойчивостта и да изграждат увереност у своите ментори. Този подход отразява поговорката: „Растежът започва там, където свършва зоната на комфорт. ”

ClickUp предоставя мощни инструменти, които улесняват и правят по-ефективно възлагането, проследяването и прегледа на предизвикателни задачи. Менторите могат да приоритизират задачите, за да гарантират, че менторите се фокусират върху дейности с голямо въздействие, и да поставят реалистични, но предизвикателни срокове, за да мотивират менторите. Можете също да следите времето, прекарано в задачите, като използвате Project Time Tracking на ClickUp, за да идентифицирате области за подобрение.

Проследявайте времето, прекарано в различни задачи, с функцията за проследяване на времето на ClickUp

Ояснителят

Менторът „Ояснител” помага на менторите да разберат сложни концепции и да вземат информирани решения. Той предоставя ясни обяснения, предлага конструктивна обратна връзка и помага на менторите да развият умения за критично мислене.

Ефективното изясняване помага на менторите да подходят към предизвикателствата с увереност и с по-ясна нагласа. Както се казва, „Яснотата предшества майсторството. ”

Функциите за документиране на ClickUp са проектирани така, че яснотата да е на преден план при всяко менторско взаимодействие. Ето как:

ClickUp Docs позволява на менторите да създават организирани, подробни документи, които очертават ключови концепции, стратегии и рамки. Тези документи могат да служат като централен център на знания за менторите. Менторите могат да включват:

Стъпка по стъпка инструкции за процеса

Ясни дефиниции на ключови термини или концепции

Връзки към допълнителни ресурси като статии, видеоклипове или шаблони за по-добро разбиране

С помощта на Docs менторите могат да разбият сложни идеи на лесно смилаеми части, помагайки на менторите да преразгледат съдържанието в свой собствен темп.

ClickUp Docs позволява и сътрудничество в реално време в рамките на документите. Менторите могат да изясняват концепции на място, като добавят коментари, маркират менторите за въпроси или правят ревизии.

ClickUp Docs събира всички членове на вашия екип, за да обменят идеи, пишат и дават обратна връзка в реално време

Менторът спонсор подкрепя кариерното развитие на своя менти и му помага да си осигури възможности. Той използва влиянието и контактите си, за да отвори врати за своя менти.

За разлика от традиционните менторски отношения, които се фокусират върху насоки и обратна връзка, спонсорството се състои в използване на влияние и ресурси, за да се отворят врати за менторите.

Например, менторите и менторите могат да поставят цели за ясни кариерни цели. Чрез проследяване на напредъка, и двете страни могат да идентифицират постиженията и областите за подобрение. Това помага на спонсорите ефективно да подкрепят своите ментори, като осигуряват съгласуваност между кариерните амбиции и важните етапи.

Утвърдителят

Менторът от типа „утвърждаващ“ предоставя насърчение, подкрепа и положително подсилване. Той помага на менторите да изградят самочувствие и да повярват в своите способности.

При менторството последователното утвърждаване подхранва взаимоотношенията и води до дългосрочен успех. Според проучване на Gallup 80% от служителите, които получават редовна, значима обратна връзка и положително подкрепление, са по-ангажирани и продуктивни.

Менторите могат да отпразнуват постиженията и важните моменти на своите ментори с публично признание или виртуални награди. Те могат също така да създадат подкрепяща среда, в която менторите се чувстват комфортно да споделят своите мисли и чувства.

С ClickUp като инструмент за проследяване, отбелязване и утвърждаване на напредъка, менторите могат да създадат среда, в която се развиват увереността и самочувствието, което води до по-голям успех за менторите и организацията.

Как да изберете подходящия стил на менторство

Най-ефективният стил на менторство варира в зависимост от индивидуалните нужди и предпочитания на ментора и силните страни и опита на ментора.

При избора на подходяща платформа и подход за менторство имайте предвид следните фактори: 🙌 Стил на учене на менти: Някои менти предпочитат практичен подход, докато други могат да се възползват от по-теоретичен подход. 🙌 Експертни познания на ментора: Експертните познания и опитът на ментора ще повлияят на стила на менторство. 🙌 Организационна култура: Културата на организацията може да повлияе на видовете менторски взаимоотношения, които са възможни. 🙌 Конкретни цели: Конкретните цели на менторската връзка също ще повлияят на подходящия стил.

Менторът може да използва различни стилове по време на менторската връзка.

Като разберете различните стилове на менторство и вземете предвид уникалните нужди на менти, можете да създадете високо ефективна и ползотворна менторска връзка.

Предимства на менторството

Структурираната менторска програма е доказана стратегия, която стимулира личностното и професионалното развитие, от което се възползват всички участници. Независимо дали сте ментор, който напътства свой подопечен, или компания, която насърчава култура на бързо менторство, ползите са значителни. Ето по-подробен поглед върху основните предимства на менторството.

Как менторските програми са от полза за отделните лица:

Как менторските програми са от полза за организациите:

Подпомага задържането на служителите, като предоставя възможности за растеж и развитие.

Повишава ангажираността на служителите чрез насърчаване на положителна и подкрепяща работна среда.

Стимулира иновациите и помага за постигането на организационните цели, като насърчава творчеството и споделянето на идеи.

Изгражда силна и положителна организационна култура

Повишава производителността чрез подобряване на уменията и знанията на служителите

Повишете нивото на вашето менторство с ClickUp

С възможността да ускори кариерното развитие, да подобри ангажираността и да култивира процъфтяваща организационна култура, менторството е мощен инструмент, който подхранва дългосрочния успех.

Но как можете да направите кариерното менторство още по-ефективно и въздействащо? ClickUp може да бъде вашият инструмент за опростяване на процеса на менторство. От проследяване на напредъка до споделяне на ресурси и сътрудничество по проекти, ClickUp предлага цялостен набор от функции за подкрепа на ментори и менторирани.

