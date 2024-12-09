10-те най-добри AI генератори на кратки съдържателни резюмета за 2025 г.

Ако някога сте се опитвали да създадете съдържание, което да се класира добре в търсачките, знаете, че за това е необходима мощна двойка: автор, който наистина разбира аудиторията, и SEO стратег, който знае как да привлече вниманието на алгоритъма.

Тук на помощ идва резюмето на съдържанието – мислете за него като за списък с полезни съвети от вашия SEO експерт, съдържащ всичко необходимо: информация за целевата аудитория, най-подходящите ключови думи и дори раздели от съдържанието, които се използват в най-популярните блогове. С други думи, резюмето е като вашата SEO пътна карта, която насочва съдържанието ви към подходящите читатели.

Но какво да направите, ако нямате човек, който да състави подробен брифинг за съдържанието? Няма нужда да се паникьосвате. Генераторите на AI съдържание са тук, за да ви улеснят живота.

Тези ловки инструменти съчетават изкуствен интелект с оптимизация на съдържанието, превръщайки празната страница в ясен, стратегически наръчник за вашето съдържание.

Разбира се, с толкова много опции на пазара, намирането на подходящия AI генератор може да се окаже като търсене на игла в купа сено. За щастие, аз вече съм направил проучването за вас. Ето списък с 10-те най-добри AI генератора на кратки съдържателни резюмета, които ще ви помогнат да преминете от „Откъде да започна?“ към „A++ съдържание, успях!“.

⏰60-секундно резюме Jasper AI : Най-добър за създаване на креативно съдържание

ClickUp : Най-добър за създаване, управление и сътрудничество при AI съдържание

Dashword : Най-добър за оптимизация на съдържание на базата на данни

Frase. io : Най-добър за изследвания и писане, базирани на изкуствен интелект

Copy. ai : Най-добър за бързо генериране на съдържание

MarketMuse : Най-доброто за корпоративна стратегия за съдържание

Writesonic : Най-добър за автоматизирано създаване на съдържание

Surfer SEO : Най-добър за оптимизация на SEO на страницата

Narrato : Най-добър за управление на работния процес при създаването на съдържание

Keyword Insights: Най-добър за групиране на ключови думи и проучване на теми

Какво трябва да търсите в генераторите на AI съдържание?

При избора на инструмент за създаване на съдържание с изкуствен интелект има няколко задължителни характеристики, на които трябва да обърнете внимание.

Удобен интерфейс : колкото по-лесно е навигирането, толкова по-ефективно вашият екип може да създава висококачествено съдържание

Бърз достъп : Потърсете инструменти, които осигуряват бърз достъп до функции без сложна крива на обучение, позволявайки на създателите на съдържание да започнат да пишат с минимални усилия.

Опции за персонализиране : Всеки екип има уникални изисквания, така че един добър генератор трябва да предлага шаблони за кратки описания на съдържанието, които съответстват на вашата конкретна стратегия за съдържание. Бонус, ако това включва един или два безплатни шаблона за кратки описания на съдържанието.

Безпроблемна интеграция : Възможностите за интеграция също са важни. Вашият AI инструмент трябва да се свързва безпроблемно с съществуващия ви работен процес, независимо дали това включва софтуер за управление на проекти или SEO инструменти. Това помага за улесняване на процеса на създаване на съдържание.

Проследяване на ефективността : Генераторите, които включват аналитични данни, ви помагат да оцените ефективността на съдържанието, като ви позволяват да разберете какво резонира с вашата аудитория (за вашата целева ключова дума) и да усъвършенствате стратегията си с течение на времето. Това е особено важно за съдържание, което има за цел да се класира добре в търсачките.

Оптимизация на съдържанието: Най-добрите генератори предоставят SEO анализи, предложения за ключови думи и анализ на четимостта, като ви помагат да създавате оптимизирано съдържание, спазвайки : Най-добрите генератори предоставят SEO анализи, предложения за ключови думи и анализ на четимостта, като ви помагат да създавате оптимизирано съдържание, спазвайки насоките на вашата марка . Добрите генератори на резюмета за съдържание са също така добри в предлагането на силни вътрешни и външни линкове.

10-те най-добри AI генератори на кратки описания на съдържание

1. ClickUp (най-добър за създаване, управление и сътрудничество при AI съдържание)

Опростете създаването на съдържание и създавайте висококачествено съдържание за минути с помощта на ClickUp Brain.

ClickUp се отличава като „универсалното приложение” за всички ваши нужди, свързани с управлението на съдържание и проекти. То е идеално за подобряване на процесите ви за създаване на съдържание и сътрудничество.

ClickUp Docs работи като чудесен инструмент за редактиране в реално време. Той ми помага да си сътруднича с членовете на екипа ми, които имат достъп до моето съдържание и могат да оставят предложения. Това насърчава ефективна обратна връзка в целия ми екип.

ClickUp Brain помага за бързото генериране на AI-базирани конспекти и съдържание за различни формати. Освен това, с ClickUp никога не се налага да започвате от нулата, благодарение на над 1000 безплатни шаблона, от които да избирате.

Изтеглете този шаблон Създавайте без усилие насоки за брифинги с шаблона за SEO съдържание на ClickUp

Шаблонът за кратко съдържание за SEO на ClickUp променя правилата на играта с предварително заредените си SEO компоненти, като целеви ключови думи и информация за аудиторията, които са от съществено значение за ефективното писане за SEO.

Имате нужда от лесен начин да проследявате напредъка на съдържанието си? Няма проблем. Шаблонът е предварително зареден с персонализирани статуси за проследяване на напредъка, персонализирани полета за категоризиране на елементи и различни изгледи за ефективно управление на работните процеси.

ClickUp предлага и редица други шаблони, като например Шаблон за писане на съдържание и Шаблон за календар на съдържанието, които улесняват последователните работни процеси.

Най-добрите функции на ClickUp

Инструменти за сътрудничество, специфични за задачите : Работете безпроблемно в ClickUp Docs за мозъчна атака в реално време, преглед на съдържание и редакции

Интегрирано управление на задачите : възлагайте, проследявайте и приоритизирайте задачите по създаване на съдържание в рамките на единна платформа

AI-powered ClickUp Brain : Получавайте незабавни идеи за съдържание, помощ при писането и информация за проекти, съобразена с творческите работни процеси

Табла за прогрес : Следете важните етапи в работата на екипа си и опростете обратната връзка с помощта на полезни данни

Автоматизирайте работните процеси : Създавайте и адаптирайте работни процеси за идеи, изготвяне и одобрение на съдържание, използвайки интуитивния интерфейс на ClickUp.

Интеграции на приложения за инструменти за съдържание: Синхронизирайте с над 1000 популярни приложения като Google Drive и Slack, за да централизирате всички ресурси за съдържание

Ограничения на ClickUp

Ограничен достъп до AI : Потребителите на плана Free Forever нямат достъп до AI функциите на ClickUp.

Ограничения на мобилното приложение: Мобилното приложение няма табличен изглед, което може да ограничи използваемостта му в движение.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец за всеки член на работната среда

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9900 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 4300 рецензии)

2. Dashword (най-добър за оптимизация на съдържание на базата на данни)

чрез Dashword

Dashword използва AI, за да създава SEO-оптимизирано съдържание, което се изгражда чрез данни, базирани на анализи.

С помощта на този инструмент можете да идентифицирате ограниченията в предварителния си брифинг и да го оптимизирате чрез изчерпателен анализ на конкурентите и обратна връзка в реално време от редактора на съдържание.

Dashboard разполага и с вградена метрика за четимост, която може да ви помогне да проследявате резултатите си за четимост, заедно с други метрики за оптимизация на съдържанието.

Най-добрите функции на Dashword

Интуитивен редактор на съдържание : SEO и оценка на четимостта в реално време, които осигуряват незабавна обратна връзка за оптимизация

Цялостен SERP анализ : Сравнете конкурентите, за да идентифицирате пропуски в съдържанието и възможности

Автоматизирано генериране на кратки описания на съдържание : въз основа на целеви ключови думи и анализ на търсенията

Вградени AI възможности за писане : За създаване и разширяване на съдържание

Инструмент за мониторинг на съдържание: Проследява ефективността и предлага актуализации (наличен в бизнес плана)

Ограничения на Dashword

Ограничени шаблони за писане с изкуствен интелект : По-малко шаблони в сравнение със специализираните платформи за писане с изкуствен интелект

Фокусирайте се върху дълги SEO текстове : Липсва гъвкавост за други видове съдържание

Ограничения за използване: Плановете от по-ниско ниво имат ограничения за използване

Цени на Dashword

Стартови план: 99 $/месец

Бизнес план: 349 $/месец

Оценки и рецензии на Dashword

G2: 4. 7/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (50+ отзива)

3. Frase. io (Най-добър за изследвания и писане, базирани на изкуствен интелект)

Frase. io е платформа за оптимизация на съдържание, базирана на изкуствен интелект, която комбинира автоматизация на проучвания, създаване на съдържание и възможности за SEO оптимизация.

Това го прави особено полезен, ако основната ви цел е да анализирате най-добре представящото се съдържание и да генерирате чернови с помощта на AI.

Frase. io също така предоставя предложения за оптимизация в реално време в своя редактор на съдържание и може да ви помогне да създадете съдържание, което се класира високо в търсачките.

Най-добрите функции на Frase.io

Автоматизиран SERP анализ : Анализира първите 20 резултата в Google, за да създаде резюмета и конспекти на съдържанието за секунди

Разширени възможности за писане с изкуствен интелект : Неограничено създаване на съдържание с абонамент за Pro Add-on

Цялостни инструменти за оптимизация на съдържанието : Сравнява с конкурентите и идентифицира пропуските в темите

Функция за проучване на въпроси : Извлича информация от People Also Ask, Quora и Reddit за идеи за съдържание

Проследяване на ефективността на съдържанието: Предоставя подробни анализи и предложения за оптимизация

Ограничения на Frase. io

Ограничено генериране на думи с AI : 4k-10k символа в основните планове без Pro Add-on

Ограничени кредити за документи : Плановете от по-ниско ниво имат ограничени кредити

Ограничение за един потребител: Достъпно само за плановете Solo и Basic

Цени на Frase. io

Безплатен пробен период: 0 $ без ангажименти

Индивидуален план: 15 $/месец или 12 $/месец при годишно плащане

Основен план: 45 $/месец или 38 $/месец при годишно плащане

План за екип: 115 $/месец или 97 $/месец при годишно плащане

Оценки и рецензии за Frase.io

G2: 4. 8/5 (250+ отзива)

4. Copy. ai (Най-добър за бързо създаване на съдържание)

Както подсказва името, Copy. ai се фокусира предимно върху създаването на копия на съдържание. Това е полезно за генериране на маркетингови копия, блогове и други формати на съдържание в движение.

Copy. ai използва усъвършенствани езикови модели, включително GPT-4, за да генерира съдържание, което изглежда по-малко общо от това, което пишат обичайните AI инструменти.

Това, което отличава Copy. ai от повечето AI генератори на кратки съдържателни резюмета, е неговият лесен за използване интерфейс и обширната библиотека с шаблони. С над 90 предварително създадени шаблона, той е подходящ за маркетолози, копирайтъри и създатели на съдържание, които се нуждаят от бързо генериране на съдържание.

Най-добрите функции на Copy.ai

Над 90 готови шаблона за копирайтинг : за разнообразни нужди от съдържание, включително блогове, социални медии и описания на продукти

Неограничено генериране на думи : Налично в плана Pro за последователно създаване на съдържание

Поддръжка на над 95 езика : С възможност за персонализиране на гласа на марката

Интуитивен редактор на съдържание : Предложения и подобрения в реално време

Възможности за интеграция: Налични са множество интеграции чрез достъп до API и инструменти за автоматизация на работния процес

Ограничения на Copy.ai

Проблеми със стабилността на платформата : Периодичните прекъсвания могат да повлияят на използването

По-високи резултати за плагиатство : Резултатите за плагиатство могат да се повишат за по-къси текстове (200 думи).

Граматична точност: Изисква допълнителни инструменти за корекция

Цени на Copy.ai

Безплатен план: 1 място

Стартови план: 36 $/месец (годишен)

Разширен план : 186 $/месец (годишен)

План за предприятия: Персонализирани цени

Copy. ai оценки и рецензии

G2: 4. 7/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (50+ отзива)

5. MarketMuse (Най-добър за стратегия за корпоративно съдържание)

чрез MarketMuse

MarketMuse е платформа за интелигентно съдържание, базирана на изкуствен интелект, която е създадена, за да подпомага стратегията за съдържание и SEO.

Платформата използва усъвършенствана технология за моделиране на теми и патентовани алгоритми, за да идентифицира възможности и пропуски във вашата стратегия за съдържание и да предложи подобрения в процеса на създаване на съдържание.

Основните предимства на MarketMuse са конкурентен анализ, оптимизация на съдържанието и стратегически препоръки. Той е предназначен предимно за предприятия, които управляват мащабни операции със съдържание.

Най-добрите функции на MarketMuse

Патентована технология за моделиране на теми : Анализира дълбочината на съдържанието и идентифицира важни подтеми за покритие

Разширена топлинна карта и SERP X-ray : Позволява задълбочен анализ на конкурентите и идентифициране на пропуски в съдържанието

Автоматизиран одит на съдържанието : Открива страници с голям потенциал с помощта на технология за клъстериране

Персонализирана оценка на трудността на ключовите думи : Присвоява оценки за тематична авторитетност

Цялостни инструменти за планиране на съдържание: Предлага функции за сътрудничество в екип и специално управление на акаунти

Ограничения на MarketMuse

По-висока цена : По-скъп в сравнение с други инструменти за оптимизация на съдържание

Ограничени разширени функции : Разширените функции за писане са достъпни само за премиум потребители

Стръмна крива на обучение : Изисква време за усвояване на напредналите функционалности

Ограничен достъп: Разширените функции са ограничени в плановете от по-ниско ниво

Цени на MarketMuse

Безплатен план: 0 $

Оптимизирайте: 99 $/месец

Изследване: 249 $/месец

Стратегия: 499 $/месец

Рейтинги и рецензии на MarketMuse

G2: 4. 6/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (25+ отзива)

🧠 Знаете ли? Според доклада на Semrush за AI съдържателния маркетинг, 67% от малките предприятия вече използват AI за съдържание и SEO, като 68% от тях отчитат по-висока възвръщаемост на инвестициите в съдържателния маркетинг.

6. Writesonic (най-добър за автоматизирано създаване на съдържание)

чрез Writesonic

Подобно на Copy. ai в много аспекти, Writesonic се базира на фино настроени езикови модели OpenAI GPT-3. 5 и GPT-4, за да генерира висококачествено съдържание в различни формати. Платформата се отличава с обширната си колекция от инструменти за писане и функции за оптимизация в реално време.

Writesonic може да създава съдържание на над 25 езика, което го прави идеален за публикуване на съдържание едновременно на няколко езика.

Най-добрите функции на Writesonic

Advanced AI Article Writer 5. 0 : Интегрира данни в реално време с възможности за SEO оптимизация

Гъвкаво създаване на съдържание : Поддържа над 80 приложения, включително блогове, рекламни текстове и описания на продукти

Двустепенна система за качество на думите : Предлага генериране на съдържание Premium (GPT-3. 5) и Superior (GPT-4)

Вградени SEO инструменти : Интегрира се с SurferSEO за оптимизация

Директно публикуване в WordPress: Предоставя обширна библиотека с шаблони за различни типове съдържание

Ограничения на Writesonic

Крива на обучение : Изисква време, за да се постигне максимална ефективност на инструмента

Висока зависимост от подсказки : за най-добри резултати са необходими подробни AI подсказки

Повторяемост на съдържанието : Предложеното съдържание може да звучи повторно, особено ако се използва с подобни подсказки

Ограничения за броя думи: Ограниченията за броя думи се налагат при плановете от по-ниско ниво.

Цени на Writesonic

Безплатен план: 0 $

Индивидуален план: 16 $/месец (фактурира се ежегодно) или 20 $ месечно

Стандартен план: 79 $/месец (фактурира се ежегодно) или 99 $ месечно

Професионален план: 199 $/месец (фактурира се ежегодно) или 249 $ месечно

Разширен план: 399 $/месец (фактурира се ежегодно) или 499 $ месечно

План за предприятия: Започва от 9999 $/година

Оценки и рецензии за Writesonic

G2: 4. 7/5 (над 1900 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 2000 рецензии)

7. Surfer SEO (най-добър за оптимизация на SEO на страницата)

чрез Surfer SEO

Това, което отличава Surfer SEO от другите AI генератори на кратки съдържателни резюмета, е способността му да преобразува необработени SERP данни в ясни и практични насоки за съдържание.

Това гарантира, че Surfer SEO осигурява оптимизация на съдържанието въз основа на данни, предлагайки функции като оценяване в реално време и анализ на конкурентите, което го прави особено лесен за начинаещи потребители.

Освен това, открих, че препоръките, базирани на NLP, са полезен начин да интегрирам множество ключови думи в съдържанието си.

Най-добрите функции на Surfer SEO

Разширен редактор на съдържание : Оптимизация в реално време с препоръки, базирани на NLP

Цялостен SERP анализатор : Анализира над 500 сигнали на страницата за оптимизация на съдържанието въз основа на данни

Подробни възможности за одит на съдържанието : Предоставя практически препоръки за съществуващото съдържание

Създаване на съдържание с помощта на изкуствен интелект : Включва вградена SEO оптимизация

Проучване на теми и групиране на ключови думи: Помага при планирането на съдържанието

Ограничения на Surfer SEO

Прекалено много данни : Може да бъде трудно да се приоритизират ефективно всички предложени данни

Основно проучване на ключови думи : Проучването на ключови думи е ограничено в сравнение със специализираните инструменти

Ограничения на кредитите за NLP : Има ограничения на кредитите за плановете от по-ниско ниво.

Случайни проблеми с точността на данните: Точността на данните може да се понижи при определени конкурентни анализи

Цени на Surfer SEO

Основен план : 79 $/месец (годишно)

План за мащабиране: 175 $/месец (годишно)

План за предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Surfer SEO

G2: 4. 8/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 350 отзива)

8. Narrato (Най-добър за управление на работния процес на съдържанието)

чрез Narrato

Когато става въпрос за управление на работния процес, Narrato е в собствена лига.

Платформата комбинира създаване на съдържание, сътрудничество в екип и автоматизация на публикуването – всичко това в едно унифицирано работно пространство.

Content Genie автоматизира създаването на съдържание за социални медии и блогове на автопилот. Потребителите могат да настроят персонализирани работни процеси, при които конкретни задачи – като уведомяване на редакторите, одобряване на съдържание и дори планиране на времето за публикуване – се възлагат автоматично въз основа на предварително определени критерии.

Екипите особено ценят способността му да се интегрира с основните платформи за публикуване, като същевременно поддържа постоянното качество на съдържанието.

Най-добрите функции на Narrato

AI Content Genie : Автоматизира създаването на съдържание за социални медии и блогове

Обширна библиотека с шаблони : Включва над 100 AI инструмента за различни типове съдържание и случаи на употреба

Персонализирана автоматизация на работния процес : Поддържа задаване на задачи, известия и управление на етапите

Вградена SEO оптимизация : Предлага създаване на резюмета на съдържание и предложения за ключови думи

Безпроблемна интеграция на платформата: свързва се с WordPress, Webflow и каналите в социалните медии

Ограничения на Narrato

Ограничени аналитични функции : Може да бъдат по-изчерпателни

Отнемаща време интеграция със социалните медии : Изисква настройка за пълна интеграция

Ограничени възможности за отчитане : за проследяване на конкретни данни

Ограничения на основния план: Използването на AI и броят на потребителите са ограничени

Цени на Narrato

Професионален план: 36 $/месец, фактурирани ежегодно

Бизнес план: 96 $/месец, фактурирани ежегодно

План за предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Narrato

G2: 4,9/5 (над 160 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (над 40 рецензии)

9. Keyword Insights (Най-добър за групиране на ключови думи и проучване на теми)

Чрез Keyword Insights

Търсите SEO инструмент, базиран на изкуствен интелект, специално за вземане на проби от ключови думи?

Keyword Insights е специализирана в групиране на ключови думи и оптимизация на тематичната авторитетност. Този AI инструмент може да помогне на вашия екип за съдържание да организира и анализира големи набори от ключови думи, за да създаде всеобхватни стратегии за съдържание.

Платформата може да обработва до 200 000 ключови думи едновременно, което я прави особено подходяща за мащабни операции със съдържание.

Най-добрите функции на Keyword Insights

Разширено групиране на ключови думи : Предлага бързи и бавни алгоритми за различни нужди от точност

Цялостно откриване на ключови думи : Достъп до база данни с над пет милиарда ключови думи

Анализ на търсенията : Използва контекстуално групиране за по-добро планиране на съдържанието

Генератор на кратки описания на съдържание, задвижван от изкуствен интелект : Интегрира анализ на конкурентите в кратките описания на съдържанието

Визуален анализ на ключови думи: Сравнява видимостта на конкурентите чрез подробни визуализации на анализа на ключови думи

Ограничения на Keyword Insights

Изходни файлове само в CSV формат : За някои функции

Ограничена поддръжка на живо : Налична при плановете от по-ниско ниво

Крива на обучение : Изисква време, за да се максимизират усъвършенстваните функции за групиране

Система на кредити: Изисква внимателно управление на ресурсите

Цени за Keyword Insights

Пробен план: 1 долар за 14 дни

Основен план: 58 $/месец

Професионален план: 145 $/месец

Премиум план: 299 $/месец

10. Jasper AI (Най-добър за създаване на творческо съдържание)

чрез Jasper AI

Jasper AI помага за генерирането на креативно съдържание, подобно на човешкото, в различни формати, като блог публикации, маркетингови текстове, студени имейли и др.

Това, което наистина отличава Jasper, е неговата способност да поддържа последователност в гласа на марката. Независимо дали пишете официална статия или неформален пост в социалните медии, Jasper гарантира, че тонът ви ще остане подходящ.

Друга важна характеристика е многоезичната поддръжка, която ви позволява да превключвате между езиците, без да прекъсвате потока от съдържание.

Най-добрите функции на Jasper AI

Гъвкаво създаване на съдържание : Предоставя над 50 AI шаблона за различни типове и формати съдържание

Персонализирано обучение за гласа на марката : включва до 150 спомена за последователен тон и съобщения

Вградени SEO инструменти : Интегрира се с SurferSEO за класиране на съдържанието

Разширено AI генериране на изкуство : Създава оригинални изображения и визуализации

Сътрудничество в реално време: позволява споделяне на документи и екипни работни процеси

Ограничения на Jasper AI

По-висока цена : в сравнение с подобни AI инструменти за писане

Задължителна проверка на фактите : Необходима за генерираното съдържание

Проблеми с повторенията : Могат да възникнат в генерираното съдържание

Допълнителни разходи за откриване на плагиатство: чрез интеграция с Copyscape

Цени на Jasper AI

План за създатели: 49 $/месец на работно място

Професионален план: 69 $/месец на работно място

Бизнес план: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Jasper AI

G2: 4. 7/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 1800 рецензии)

Повишете нивото на стратегията си за съдържание с ClickUp

AI все още се развива и когато става въпрос за творчески задачи, като писането, все още се нуждае от доста човешко докосване.

Но AI може да улесни техническите аспекти. Всъщност, според доклада на HubSpot за състоянието на AI, около една трета от маркетолозите използват AI за създаване на конспекти на съдържание.

Така че, макар AI да не може да се справи с целия творчески процес вместо вас, той определено е полезен помощник.

Независимо дали сте самостоятелен фрийлансър или част от голям екип, подходящият AI генератор на кратки описания на съдържание може да ви помогне да опростите процеса и да подобрите резултатите си.

Ето защо с ClickUp винаги ще имате предимство.

С над 1000 шаблона, от които да избирате, и голямо разнообразие от AI инструменти, с които да работите, можете лесно да персонализирате работните процеси за всеки проект – независимо дали става дума за маркетингова кампания, календар за съдържание или стратегия на екипа.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и опростете процеса на създаване на съдържание!