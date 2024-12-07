Стилове на комуникация DISC за подобряване на динамиката в екипа

Вие сте на среща и нещо не е наред. Един човек излага смели идеи, докато друг се впуска в подробности, които не са всички от значение. Сара слуша мълчаливо, а Майкъл е решен да върне разговора към проблемите си с един клиент. Сякаш всеки член на екипа говори на различен език.

Ето защо организациите прибягват до модела DISC – рамка за оценка на личността – за да оценят личността на членовете на екипа си.

В този блог ще разгледаме как да използвате DISC, за да разберете и да се свържете с всеки стил на комуникация в екипа си. 💬

⏰ 60-секундно резюме 📣 DISC комуникацията е рамка за оценка, използвана за класифициране на личностните характеристики на работното място в четири категории: Доминиране, Влияние, Стабилност и Съзнателност📣 За мениджърите, разпознаването и съобразяването с DISC стила на всеки член може да насърчи ефективната комуникация, да сведе до минимум недоразуменията и да подобри цялостната динамика на екипа📣 ClickUp ви помага да прилагате комуникационни стратегии ефективно и ефикасно с функции като Чат, Клипове, Задачи и други, които могат да бъдат персонализирани, за да отговорят на индивидуалните комуникационни стилове. 📣 Различните типове комуникационни методи са подходящи за различни типове личности. Това е изключително полезно, защото ви помага да се ориентирате по-добре в обратната връзка и ежедневната комуникация, особено когато ръководите екип.

Какво означава DISC?

DISC е модел за оценка на личността, който категоризира личностите в четири основни черти въз основа на емоциите и поведението: Доминиране, Влияние, Стабилност и Съзнателност.

Психологът Уилям Моултън Марстън представи теорията DISC в книгата си от 1928 г., Емоциите на нормалните хора.

Осите на DISC личностите (Източник: ScienceDirect )

Марстън наблюдава, че поведението на човек варира по две оси: активно срещу пасивно и благоприятна срещу враждебна среда. Това създава четири типа поведение: Доминиране (активно в антагонистични ситуации) Стимулиране (активно в благоприятна среда) Подчинение (пасивност в благоприятна среда) Съобразяване (пасивност в конфликтни ситуации)

Макар че идеите на Марстън първоначално не включваха инструмент за оценка, индустриалният психолог Уолтър Кларк разработи първата DISC оценка за използване на работното място през 50-те години на миналия век.

Този ранен инструмент в крайна сметка се превърна в широко използваните версии на DISC, които познаваме днес, използвани предимно в бизнес, образователни и работни среди.

🔍 Знаете ли, че... Уилям Марстън е отговорен и за разработването на прототип на полиграфа заедно със съпругата си Елизабет. Този прототип, който откриваше лъжата въз основа на промените в кръвното налягане на човек, положи основите на съвременния полиграф.

DISC в сравнение с други модели за оценка на личността

Моделът DISC оценява предимно поведенческите характеристики, като се фокусира върху начина, по който хората взаимодействат с другите. Той помага да се определят работните предпочитания, стиловете на комуникация и пригодността за кариерни избори на даден индивид.

Докато други модели за оценка на личността се фокусират върху по-широки психологически характеристики, DISC помага да се идентифицират поведенчески тенденции в рамките на комуникацията и разрешаването на конфликти. Това го прави идеален инструмент за работа с динамиката на екипа и идентифициране на най-добрите начини за ефективно сътрудничество и връзка в рамките на екипа.

Индикатор за тип на Майърс-Бригс (MBTI) срещу DISC

MBTI се фокусира върху типовете личности и начина, по който хората възприемат света и вземат решения, като ги класифицира в 16 типа въз основа на четири дихотомии (например интровертност срещу екстравертност).

За разлика от DISC, MBTI се фокусира върху когнитивните стилове и процесите на вземане на решения.

StrengthsFinder срещу DISC

StrengthsFinder набляга на идентифицирането на индивидуалните силни страни и таланти, като стратегическо мислене или изграждане на взаимоотношения, а не на поведенчески модели.

Докато DISC категоризира хората въз основа на действията им в различни среди, StrengthsFinder оценява вродените таланти, за да помогне на хората да се представят по-добре в ролите си.

🧠 Интересен факт: Марстън е създател и на популярния персонаж Чудо-жената. Филмът от 2017 г. Професор Марстън и Чудо-жените разказва историята на живота му, работата му в областта на психологията и вдъхновението зад неговото творение.

Обяснение на четирите DISC стила

Всеки член на вашия екип има свой отличителен начин на комуникация и разпознаването на тези разлики може да има голямо значение. Четирите DISC стила предлагат лесен начин да разберете как хората взаимодействат въз основа на поведението си.

Ето по-подробен поглед върху всеки стил и какво означава той за вашия екип. 🗣️

1. Доминиращ стил

Лицата с този стил на личност са смели, решителни и фокусирани върху постигането на резултати. Тяхното желание да постигат резултати е силно (в най-добрия възможен смисъл 😄).

Хората с доминиращ стил често се справят добре в роли с висока отговорност, като управление на екип или висше ръководство, където могат да поемат контрола и да водят уверено.

Освен това те са директни и ефективни, винаги готови да се заемат с работата без много указания. Те са и отлични в вземането на бързи и уверени решения на място.

Въпреки това, хората с доминиращ стил могат да се възприемат като непреклонни или трудни за работа. Тяхната силна фокусираност върху прямотата понякога може да засенчи необходимостта от дипломатичност и те може да се затрудняват да вземат предвид чувствата на другите, което може да доведе до конфликти.

Отличен пример за доминираща личност е Стив Джобс. Той се стремеше към съвършенство в детайлите – беше педантичен в дизайна и обсебен от качеството. Високите му стандарти му помогнаха да създаде някои от най-емблематичните технологични продукти.

2. Стил на влияние

Личностите, ориентирани към влияние, са общителни, ентусиазирани и убедителни, което ги прави по-подходящи за социални и творчески роли.

Хората с този тип личност се отличават в позиции, които изискват изграждане на връзки с другите, като продажби, маркетинг или обслужване на клиенти, където способността им да ангажират и мотивират другите е основно предимство.

Те са склонни да се фокусират върху цялостната картина, вместо да се заплитат в детайлите. Тези хора са мотиваторите на екипа, носят заразителен оптимизъм и енергия навсякъде, където отидат. Въпреки това, те могат да имат затруднения с организацията, затова е необходимо да им предоставите структурирана подкрепа, за да ги държите в правилната посока.

Опра Уинфри е чудесен пример за личност със стил на влияние. Известна с отворения си, ентусиазиран и убедителен характер, тя е изградила кариерата си около общуването с хора, вдъхновяването им и мотивирането им да предприемат действия.

🔍 Знаете ли? Оценката DISC е онлайн въпросник, който отнема 10-15 минути за попълване. Няма правилни или грешни отговори и не можете да се провалите. Резултатите подчертават вашите ключови поведенчески характеристики и предпочитания.

3. Стабилен стил

Колегите с уравновесен тип личност са изключително надеждни, търпеливи и подкрепящи. Те предпочитат хармонията и ще работят за създаването на стабилна работна среда за всички.

Тези хора избягват конфликтите, защото те нарушават гладкото и предсказуемото им ежедневие. Те се отличават в повтарящи се задачи и процъфтяват в роли, които изискват последователност, като координиране на обучения или обработка на запитвания за социални придобивки.

Освен това те търсят баланс и хармония между всички участници, което ги прави изключително съпричастни и добри слушатели. Те разбират чувствата и нуждите на другите, което им помага да изграждат силни и трайни взаимоотношения.

Чудесен пример за личност от типа Стабилност е Фред Роджърс (Мистър Роджърс). Известен със своето спокойствие, търпение и съпричастност, той създаде сигурна и стабилна среда в телевизионното си шоу, изграждайки доверие и карайки другите да се чувстват чути и разбрани.

4. Стил „Съзнателност“

Съвестните хора са аналитични, обръщат внимание на детайлите и са задълбочени. Те са идеални за роли, които изискват прецизност, като инженерство, счетоводство или анализ на данни.

Често ще забележите, че тези хора си водят бележки по време на срещи или задават много въпроси по време на презентации, за да се уверят, че разбират нещата правилно. Те предпочитат структура, точност и ясни очаквания.

Това обаче означава, че те могат да се затрудняват при внезапни промени или неясни инструкции. Тяхната комуникация е прецизна и добре структурирана, но понякога може да се възприема като прекалено критична или прекалено предпазлива от другите.

Чудесен пример за съзнателна личност е Бил Гейтс. В Microsoft той се интересуваше от детайлите, решаването на критични проблеми и използването на научен подход при разработването на продукти в Microsoft.

Стратегии за комуникация за всеки стил DISC

Опознаването на личността на членовете на екипа ви помага да общувате с тях по-ефективно, което прави работата в екип по-гладка и подобрява резултатите. Освен това, когато всички се разбират по-добре, има по-малко конфликти и повече връзка.

Ето няколко съвета за улесняване на комуникацията в екипа с различни личности. 🎙️

1. Усъвършенстване на комуникацията с доминиращи личностни типове

Когато общувате с личност от тип D, е важно да бъдете прями, ориентирани към резултатите и фокусирани.

Ето някои ефективни комуникационни стратегии:

Отидете направо на въпроса: Пропуснете малките разговори и се впуснете директно в ключовото послание. Типовете D ценят ефективността и предпочитат да не губят време с любезности

Фокусирайте се върху резултатите: Съсредоточете дискусиите върху резултатите, а не върху процесите. Говорете за това как вашите идеи или действия ще постигнат желаните резултати.

Бъдете категорични: Покажете увереност в идеите си. Представете ги с авторитет и яснота, тъй като доминиращите типове уважават силата и решителността.

Определете и изяснете целите: Определете ясни Определете ясни комуникационни цели и очаквания от самото начало, за да избегнете недоразумения и да осигурите съгласуваност.

Представяйте фактите логично: Структурирайте аргументите и доказателствата си в логична последователност. Това помага на типа D да разбере и да реагира бързо.

2. Свързване с хора със стил Влияние

За да общувате ефективно с хора със стил на влияние, фокусирайте се върху изграждането на добри отношения, показвайте ентусиазъм и подкрепяйте техните идеи.

Ето как можете да го направите:

Ангажирайте се в лични разговори: Питайте за техните хобита и интереси и бъдете отворени да споделяте за себе си. Те ценят личните връзки.

Използвайте истории и примери: Опитайте се да ги ангажирате с истории, анекдоти и примери от реалния живот. Личностите от тип I реагират добре на разказите.

Съответствайте на тяхната енергия: Проявете същия ентусиазъм и позитивизъм, както те, в разговорите си. Това ги насърчава да се ангажират повече.

Проявете искрен интерес: Активно изслушвайте техните идеи и цели. Изразявайте ентусиазъм и потвърждавайте техните мисли.

Избягвайте претоварването с факти и цифри: Фокусирайте се върху цялостната картина и избягвайте да затрупвате разговора с прекалено много подробности

📖 Прочетете също: Как да използвате различните стилове на комуникация в лидерството

3. Насърчаване на сътрудничеството с стабилни личности

За хората със стил S се фокусирайте върху това да се чувстват комфортно и ценени.

Ето някои стратегии, които трябва да имате предвид:

Бъдете търпеливи и дайте време: Дайте им пространство да помислят и да отговорят, без да ги притискате за незабавен отговор. Те ценят времето, необходимо за обработване на информацията.

Използвайте спокоен, съпричастен тон: Подхождайте към разговорите с отпуснато и разбиращо отношение, за да им помогнете да се чувстват спокойни и ценени.

Насърчавайте участието на екипа: Насърчавайте сътрудничеството и поставяйте акцент върху по-екипно ориентиран подход към вашите проекти

Изграждайте доверие постепенно: Подхождайте към тези хора с искреност и последователност, за да спечелите доверието им с течение на времето, вместо да очаквате незабавно разбирателство.

Представяйте идеите си по структуриран и неагресивен начин: Очертайте своите аргументи логично и, ако е възможно, в писмен вид, за да им бъде по-лесно да ви следват.

4. Ангажиране на лица със стил Съзнателност

За да общувате ефективно с лица от тип C, дайте приоритет на яснотата, логиката и точността.

Ето как да улесните ефективната бизнес комуникация с тях:

Подгответе се: Уверете се, че сте проучили добре темата и разполагате с солидна основа от факти и цифри, които да подкрепят вашите аргументи.

Организирайте информацията ясно: Представяйте информацията в логичен, структуриран формат, за да им бъде лесно да я следват и анализират.

Признайте тяхната логична перспектива: Проявете уважение към предпочитанията им към обективни, основани на данни подходи и избягвайте прекалено емоционалния език.

Изяснете очакванията и крайните срокове: Дайте ясни указания за това, което е необходимо, и за всички срокове, за да могат да планират и изпълняват ефективно

Основавайте несъгласията си на данни: ако имате различно мнение, подкрепете го с надеждни данни или достоверни свидетелства, а не с лични мнения

Как да подобрите динамиката в екипа с ClickUp и DISC

С тези стратегии, готови за действие, вероятно сте нетърпеливи да ги видите в действие!

Но не забравяйте, че не става въпрос само за вашия подход – вашите инструменти за управление на проекти също трябва да се адаптират, за да подкрепят стила DISC.

Това е точно това, което ClickUp прави за вас. Това е всичко приложение за работа, което улеснява комуникацията за всички членове на екипа, независимо от техните личностни черти и предпочитания за комуникация.

ClickUp Chat: Останете свързани, където и да сте

Обсъждайте задачите и изяснявайте недоразуменията с ClickUp Chat

ClickUp Chat обединява всички разговори, задачи и проекти на едно място, което позволява на членовете на екипа да се съсредоточат върху работата си, без да пропускат важни новини. Този централизиран чат улеснява проверката, разрешаването на недоразумения и синхронизирането на всички.

Ето как вашият екип може да се възползва от ClickUp Chat: D-стиловете предпочитат бърза и директна комуникация, което им позволява да се фокусират върху същественото I-стиловете се възползват от динамична среда за идеи и актуализации, което повишава ангажираността S-стиловете намират увереност в последователността, като всички ключови разговори са събрани на едно място C-стиловете се наслаждават на яснотата, знаейки, че могат да имат достъп до всички подробности, когато е необходимо

ClickUp Clips: Покажи, не разказвай

Споделяйте ясни инструкции и актуализации визуално с помощта на ClickUp Clips

ClickUp Clips ви позволява да записвате и споделяте екранни снимки, видеоклипове от уеб камера и уроци директно с вашия екип.

Това е идеално за насочване на колегите през процесите или изясняване на задачите, особено полезно при обясняване на сложни детайли на C-типовете или поддържане на интереса на влиятелните типове чрез динамична, визуална комуникация.

ClickUp Views: Адаптиране на работното ви пространство според вашия стил

Гъвкавият интерфейс на ClickUp позволява на всеки член на екипа да персонализира работното си пространство според своя DISC профил. С опции за различни изгледи на ClickUp, всеки тип личност може да създаде настройка, която подобрява неговата продуктивност и комфорт.

Персонализирайте работните пространства с ClickUp Views, за да съответстват на предпочитаните стилове на организация и фокус

Ето как тези характеристики съответстват на всеки DISC профил:

D-стиловете често предпочитат обзорни прегледи на високо ниво, което прави често предпочитат обзорни прегледи на високо ниво, което прави ClickUp List View или ClickUp Team View идеални за бързо сканиране на задачите и фокусиране върху приоритетите

I-стиловете процъфтяват в пространства, които насърчават сътрудничеството и са визуално привлекателни, така че процъфтяват в пространства, които насърчават сътрудничеството и са визуално привлекателни, така че ClickUp Board View е идеален за сесии за мозъчна атака и за поддържане на динамично и цветно работно пространство.

S-стиловете се възползват от се възползват от известията на ClickUp , които им помагат да бъдат подготвени и в крак с новостите, без да се налага да търсят постоянно информация.

C-стиловете се радват на по-подробна, основана на данни перспектива, така че се радват на по-подробна, основана на данни перспектива, така че ClickUp Table View е идеален за систематично проследяване и организиране на информация

Поемете контрол над пощенската си кутия с известията на ClickUp

Задачи в ClickUp: Делегиране на работа с оглед на DISC

ClickUp улеснява делегирането на задачи, които съответстват на DISC профила на всеки член на екипа, като по този начин гарантира, че всеки работи в роля, която отговаря на неговите силни страни.

Изберете от различни задачи в ClickUp, за да създадете стабилна среда и да я адаптирате към различни стилове

Когато използват ClickUp Tasks, мениджърите могат да разпределят роли въз основа на това, в което всеки DISC стил се отличава. D-стиловете процъфтяват при резултати и бързи решения и работят най-добре, когато им се възлагат задачи с висок приоритет, ориентирани към действие.

Тези задачи им позволяват да поемат отговорност и да движат нещата напред бързо. Предоставянето им на отговорност за важни задачи гарантира, че напредъкът ще продължи без забавяния.

За I-стиловете, които се отличават в творческото сътрудничество, възлагането на задачи, изискващи мозъчна атака или работа в екип, изважда най-доброто от тях. Те блестят в среди, където могат да общуват с другите, да споделят идеи и да поддържат енергията си. Възлагането им на роли, включващи тези взаимодействия, помага да се поддържа мотивацията и съгласуваността на екипа.

Обръщайте се директно към членовете на екипа по време на задачите, като използвате ClickUp Assign Comments, което прави обратната връзка лесна за следване и приложима

ClickUp Assign Comments добавя допълнителна яснота, особено когато задачите се нуждаят от допълнителни указания или обратна връзка.

Мениджърите могат да маркират конкретни членове на екипа с ясни инструкции, като по този начин гарантират, че всеки знае точно за какво е отговорен. Това е особено полезно за C-типовете, които ценят подробните и структурирани указания.

ClickUp Whiteboards: Превръщане на идеите в реалност по визуален начин

Записвайте идеите на екипа визуално с ClickUp Whiteboards, което улеснява всеки DISC тип да остане ангажиран и да допринесе

ClickUp Whiteboards добавя визуален слой към управлението на проекти, улеснявайки членовете на екипа да обменят идеи, планират и организират проекти по начин, който подхожда на различни DISC стилове. Whiteboards подкрепя гъвкаво, творческо мислене и осигурява структура за сложни идеи, подобрявайки сътрудничеството.

Ето как: D-стиловете могат да виждат общата картина и напредъка на проекта, което им позволява да вземат бързи стратегически решения. I-стиловете се възползват от творческата свобода на белите дъски, където могат да скицират идеи, да планират проекти и да си сътрудничат визуално S-стиловете ценят структурата, която предлагат белите дъски, като им позволяват да видят как техните приноси се вписват в по-големия проект C-стиловете могат да добавят подробни бележки и да организират стъпките систематично, помагайки на всички да останат на правилния път

Постигнете ефективна комуникация в екипа с DISC и ClickUp

DISC е мощен инструмент, който помага на вас и вашия екип да разберете доминиращите личностни черти един на друг, за да подобрите комуникацията.

Осъзнаването на тези характеристики обаче е само началото – истинският успех и подобряването на лидерските умения идват от прилагането на DISC познанията в ежедневните взаимодействия.

Имате нужда от надежден инструмент, който да ви помогне да приложите тези стратегии безпроблемно. Тук на помощ идва ClickUp с неговите превъзходни управленски и комуникационни възможности. Той ви помага да се свържете с колегите си, като същевременно ви позволява да персонализирате софтуера според специфичните нужди на вашия екип.

Регистрирайте се в ClickUp още днес!