20 статистически данни за ангажираността на служителите, които стимулират растежа на организацията

Ангажираните служители са гръбнакът на процъфтяващия бизнес. Мотивираната, проактивна и отдадена работна сила е актив, който поставя вашия бизнес на пътя към дългосрочен успех.

Въпреки неотдавнашния тласък към фокусиране върху служителите и тяхната ангажираност, много компании все още не успяват да постигнат желаните резултати. Доста често това се дължи на факта, че те пренебрегват значението на дейностите за ангажираност на служителите.

Ще оставим цифрите да разкажат останалата част от историята. Ето някои отварящи очите статистически данни за ангажираността на служителите, които ще ви помогнат да изградите положителна работна култура с мотивирани и отдадени служители. ?

Какво е ангажираност на служителите?

Ангажираността на служителите е нивото на емоционална привързаност, което служителите изпитват към своята организация, нейната мисия, цели, ценности и ролята си в нея.

Ангажираните служители не работят само за заплатата, а са искрено заинтересовани да допринесат за успеха на бизнеса.

Такова ангажираност се изразява в по-добро морално състояние, по-висока производителност и съвместни действия.

Например: Мая, ръководител на продуктовото развитие в компания за разработка на приложения, забелязва, че моралът на екипа й спада след месеци на напрегнати срокове. За да се справи с това, тя въвежда редовни срещи за отворени дискусии, започва „Петъци за признание от колеги“ и предлага гъвкаво работно време, за да помогне на екипа да се презареди и да работи в свой ритъм. Тези инициативи бързо повишават морала, подобряват сътрудничеството и намаляват изтощението. Проактивният подход на Maya за насърчаване на положителна и ангажираща работна култура води до по-висока производителност и задържане на екипа, което показва, че истинската ангажираност идва от създаването на среда, в която служителите се чувстват ценени. ?

Предимства на високата ангажираност на служителите

Повишената степен на ангажираност на служителите има няколко предимства. Нека разгледаме някои от тях:

Повишена концентрация: Повишава производителността, като помага на тези служители да надминат колегите си, тъй като се концентрират по-добре върху работата си.

Намалени нива на изчерпване : Намалява чувството на претоварване, насърчава положителните емоции и понижава нивата на стрес. Почти : Намалява чувството на претоварване, насърчава положителните емоции и понижава нивата на стрес. Почти 40% от ангажираните служители се сблъскват с по-малко изчерпване в сравнение с останалите, тъй като имат по-високи нива на положителни емоции.

Положителен имидж на марката : Подхранва мотивацията, създава подкрепяща среда и подобрява репутацията на компанията.

Ефективно сътрудничество: стимулира иновациите, насърчава споделянето на идеи и укрепва работата в екип.

20 статистически данни за ангажираността на служителите

Нека се запознаем с 20-те най-важни статистически данни за ангажираността на служителите, които ще ви помогнат да вземете информирани решения, за да се възползвате максимално от предимствата й! ?

1. 77% от служителите по света се чувстват незаинтересовани от работата си

Това показва, че само около 23% от служителите са ангажирани или не са активно незаинтересовани в работата си. Толкова ниският брой активно ангажирани служители води до спад в производителността, понижаване на морала и увеличава вероятността служителите да напускат често.

Ето един начин да намалите този процент във вашата компания.

Изтеглете този шаблон Приемете структуриран подход за повишаване на ангажираността на служителите с шаблона за ангажираност на служителите на ClickUp.

Въпреки че има много подходи за решаване на този проблем, компаниите трябва да търсят ефективни решения за оптимизиране на ангажираността. Шаблонът за ангажираност на служителите на ClickUp е чудесен инструмент за по-ефективно измерване и подобряване на нивата на ангажираност на служителите.

Някои от основните характеристики на този шаблон включват:

Проследявайте показателите за ангажираност, за да идентифицирате силните страни на служителите и областите, в които има място за подобрение.

Персонализирайте анкетите за ангажираност, за да уловите конкретни параметри, свързани с работата, културата и др.

Анализирайте резултатите с вградените функции за отчитане, за да разработите целенасочени планове за действие.

Шаблони като тези придават структура на начина, по който компаниите ангажират своите служители и печелят активно незаинтересованите служители.

2. Стратегиите за ангажираност на служителите, ръководени от HR, подобряват резултатите с 49%

Липсата на ангажираност на служителите е широко разпространен проблем в организациите, а решаването му изисква съгласуван подход отгоре-надолу. Ето защо инициативите за ангажираност на служителите, водени от HR, имат експоненциално въздействие: вижте как да повишите нивата на ангажираност с 49%!

Екипите по човешки ресурси използват платформи за анализ на работната сила, за да проведат SWOT анализ в цялата компания.

Едновременно с това те използват софтуерни решения за ангажираност на служителите, за да адаптират програми за ангажираност, които отговарят на нуждите на служителите и културата на компанията. Тази двустранна стратегия дава възможност на отдела по човешки ресурси да идентифицира проблемните области и да се справи с тези предизвикателства по проактивен начин.

В резултат на това те имат по-голямо въздействие от спорадичните, изолирани опити на ниво екип или отдел!

3. Компаниите с високо ангажирана работна сила отбелязват 21% скок в рентабилността

Високо ангажираната работна сила допринася пряко за успеха на бизнеса. Тази корелация е логична, като се има предвид, че ангажираните служители са по-отдадени на работата си и допринасят значително за изграждането на положителна работна среда.

Това води до подобрени организационни резултати, което максимизира печалбата и подобрява крайния финансов резултат.

Всъщност статистическите данни за ангажираността на служителите показват, че тя се е превърнала в ключов фактор за разликата в печалбата на акция (EPS) от икономическото възстановяване през 2009 г. насам. Компаниите с ангажирани служители са постигнали и увеличили EPS по-бързо от своите конкуренти в същия сектор.

Такива печалби са възможни само с ефективно рационализиране на процеса на ангажираност. Един от най-добрите избори тук е ClickUp, многофункционален инструмент, който увеличава печалбите на организацията, като променя начина, по който работите.

Проследявайте представянето на служителите и оптимизирайте информацията с ClickUp за човешки ресурси

Въпреки че има няколко функции, използването на ClickUp за човешки ресурси е ключът към висока ангажираност на служителите. Създайте централизиран център за проследяване на производителността и ангажираността на служителите за по-добро съгласуване на работната сила.

Оптимизирайте процеса на кандидатстване във вашата компания с шаблони, автоматизация и персонализирани статуси, за да спестите време. Такива решения за ангажираност подготвят новите и настоящите ви служители за успех, което води до по-високи печалби за компанията!

4. Ангажираните служители увеличават производителността на работното място с 22%

Високо ангажираните бизнес единици допринасят за 22% увеличение на производителността на работната сила. Това се случва, когато служителите се чувстват свързани с работата си и мисията на компанията. В резултат на това ще забележите, че те полагат повече усилия в работата си и демонстрират по-висока ефективност в ежедневните си задачи.

Проследявайте и измервайте напредъка на един силно ангажиран екип с ClickUp

Бизнесът може да се възползва от този ръст на производителността, като използва инструменти за проследяване на производителността на служителите, като ClickUp. Използвайте го, за да зададете ясни цели, да проследявате ежедневния напредък и да поддържате прозрачност при всички задачи. Получената система за отчетност и сътрудничество предлага допълнителен тласък за производителността и ангажираността на работната сила.

5. Неангажираността на служителите струва на световната икономика около 8,8 трилиона долара годишно

Неангажираните служители често дават минимален принос, докато консумират ресурси. Когато се вземат предвид липсата им на ентусиазъм, понижената производителност, загубата на продуктивност и отсъствията, кумулативната загуба, произтичаща от незаинтересоваността на служителите, може да достигне зашеметяващите 8,8 трилиона долара годишно!

Финансовите загуби засягат бизнеса на всички размери. Организациите обаче могат да обърнат тази тенденция, като прилагат стратегии за ангажираност на служителите, като редовна обратна връзка, проучвания за удовлетвореността, програми за признание на служителите и инициативи за професионално развитие.

В същото време, компаниите трябва да създадат работна култура, която да дава приоритет на благосъстоянието на служителите и по-добър баланс между работата и личния живот.

6. Високо ангажираните екипи отбелязват 81% разлика в отсъствията от работа

Компаниите с висока ангажираност на служителите отбелязват 81% спад в отсъствията от работа. В крайна сметка, ангажираността на служителите включва подкрепа за тяхното физическо и психическо здраве.

Стратегиите за ангажираност на служителите могат да включват ефективно управление на натоварването, гъвкаво работно време, фокус върху баланса между работата и личния живот, съвместна работа и др., за да помогнат на служителите да се справят по-добре с натоварването и стреса, без да изпитват изчерпване.

Такъв цялостен подход към тяхното благополучие подобрява удовлетвореността от работата и посещаемостта. Служителите са по-малко склонни да ползват болнични дни и са по-ангажирани да се явяват редовно на работа.

7. Процентът на текучеството на служителите е с 43% по-нисък в компаниите, които дават приоритет на ангажираността на служителите

Силно ангажираните служители са с 87% по-малко склонни да напуснат работата си, което е следващото в списъка ни със статистически данни за ангажираността на служителите – подобряването на ангажираността на служителите намалява текучеството на персонала с до 43%. Това се дължи на факта, че ангажираните служители изпитват по-силно чувство на свързаност и лоялност към целите на компанията си.

Получената удовлетвореност от работата намалява вероятността те да напуснат, което позволява на вашия бизнес да задържи талантите по-дълго. Задържането на служителите спестява на организациите значителни средства, които иначе биха били изразходвани за набиране, назначаване и обучение на нови служители.

? Професионален съвет: Използвайте статистическите данни за ангажираността на служителите, за да установите реалистични критерии, които отразяват стандартите в бранша. По този начин можете да проследявате напредъка на вашата организация във времето и да поставяте измерими цели за подобрение. ?

8. 33% от служителите посочват скуката като основна причина за напускане на работата си

Скуката е един от основните фактори, водещи до текучество на персонала. Всъщност 33% от служителите я посочват като основна причина за напускане на работа! Добавянето на нови предизвикателства от време на време може да поддържа ангажираността и мотивацията на служителите.

По този начин ще поддържате мотивацията на служителите си и ще им попречите да се чувстват незаинтересовани или недооценени. Новата и вълнуваща работа привлича интереса им, което намалява вероятността да търсят подобни предизвикателства или да обмислят възможности за нова работа.

Обмислете да инвестирате в софтуер за проучвания сред служителите, за да измерите нивото на удовлетвореност на служителите. Инструменти като ClickUp ви позволяват да разберете по-добре вашите служители, което ви помага да създадете среда на доверие и растеж.

Изтеглете този шаблон Създайте предизвикателства, които служителите ще обичат, с шаблона за обратна връзка от служителите на ClickUp.

С шаблона за обратна връзка от служителите на ClickUp можете да разберете какво мислят вашите служители за своите позиции или да ги насърчите да предложат промени, които биха искали да видят.

Ето някои от основните му характеристики:

Предоставя платформа, на която служителите могат да представят своите идеи, за да могат мениджърите да ги видят и разберат.

Подобрява комуникацията между служителите за по-добро сътрудничество и признание на работното място.

Получете ясна представа за настроенията на служителите и насърчавайте култура на промяна и позитивизъм.

Такива шаблони позволяват на служителите да представят своите идеи и въз основа на тяхната обратна връзка можете да интегрирате предизвикателства, които ще им харесат.

9. Работниците, които редовно правят почивки, имат с 13% по-висока производителност

Редовните почивки позволяват на служителите да се презаредят, освежат и да се върнат към задачите си с обновено мислене. Предвид това, не е изненада, че почивките повишават производителността на служителите с 13%!

Помодоро е чудесна техника за работа на интервали. Тя насърчава потребителите да правят кратки, структурирани почивки след периоди на интензивна работа, за да достигнат ново ниво на продуктивност.

Опитайте Pomodoro Work Intervals с ClickUp Brain, за да управлявате времето си ефективно. Планирайте тези интервали за почивка от работа според вашите предпочитания и стил на работа, за да поддържате оптимална концентрация без изтощение.

10. Бързата обратна връзка подобрява производителността и мотивацията на служителите почти 4 пъти

Бързата и конструктивна обратна връзка подобрява производителността и мотивацията на служителите почти четирикратно (3,6 пъти, ако сте прецизни). За да улеснят това, компаниите трябва да инвестират в обучение на мениджърите, което се фокусира върху предоставянето на обратна връзка с empatiя и обективност.

Освен това, това трябва да бъде съчетано с незабавна, ясна и контекстуална обратна връзка, за да се намали несигурността и да се позволи бърза корекция на курса.

За последното, обмислете да използвате ClickUp като софтуер за обратна връзка. ClickUp позволява на мениджърите и служителите да започнат смислен разговор в множество канали.

Участвайте в ангажиращи и значими разговори или обратна връзка с помощта на ClickUp

Например, ClickUp Chat е чудесен начин да споделяте пряка обратна връзка в реално време. Поддържайте връзка с екипите си с ClickUp, който интегрира проекти, задачи и документи за подробна обратна връзка в движение.

Алтернативно, използвайте функцията за коментари или @споменавания, за да комуникирате асинхронно и с контекст.

Уверете служителите, че тяхното мнение е важно ? Тези статистически данни за ангажираността на служителите служат като добро напомняне за лидерите и ръководителите на отдели да създадат подходящи условия за повишаване на ангажираността на служителите. Това започва с разбирането дали членовете на вашия екип се чувстват ценени и подкрепяни. След като съберете обратна връзка, покажете на служителите си, че тяхното мнение оказва пряко влияние върху положителните промени, като им помагате да се чувстват забелязани и оценени като съществени участници в растежа на компанията.

11. 6 от 10 служители се чувстват по-ангажирани и мотивирани, когато получават признание от мениджърите си

Почти 60% от служителите търсят признание от лидерите или мениджърите в организацията. Признаването на постиженията и приноса на екипа или на отделните служители допринася значително за засяването на семената на мотивацията.

Едно просто послание за признателност към служителите прави разлика в изграждането на лоялност и повишаването на морала.

ClickUp улеснява бизнеса да провежда ефективна програма за признание на служителите. Функцията за управление на задачите ви позволява да зададете автоматични напомняния, които подканват мениджърите и ръководителите да споделят окуражителни съобщения и да отбелязват важни постижения, като по този начин гарантират, че нито едно усилие или постижение няма да остане незабелязано!

Празнувайте малките победи ?Признаването на малките постижения помага на служителите да се чувстват оценени и признати. Празнувайте редовно индивидуалните или екипните постижения, за да затвърдите положителната работна култура, в която всеки усилие има значение.

12. 94% от служителите са по-ангажирани, ако компаниите инвестират в тяхното професионално развитие

Това е една от статистиките за ангажираността на служителите, която изглежда по-интуитивно очевидна. Бизнесите, които инвестират в професионалното и личното развитие на своите служители, биха отбелязали по-високи нива на ангажираност и задържане на служителите.

Изтеглете този шаблон Подпомогнете растежа на екипа си, като използвате шаблона за план за развитие на служителите на ClickUp.

Обмислете използването на шаблона за план за развитие на служителите на ClickUp, който предлага по-цялостен подход към развитието на служителите. Той позволява на мениджърите да:

Създайте персонализирани планове за развитие, които са в съответствие с целите на служителите.

Проследявайте напредъка и планирайте редовни проверки

Свържете професионалното развитие с целите на компанията

Създайте култура на кариерно развитие и непрекъснато учене

Шаблонът ви позволява да предоставите възможности за кариерно развитие и да отговорите на очакванията на служителите.

Насърчавайте личностното развитие ? Подкрепете кариерните цели на служителите с възможности за обучение, семинари или менторски програми. Помагайки им да се развиват в компанията, показвате, че инвестирате в успеха им като личности, а не само като служители.

13. Ангажираните служители получават с 10% по-високи оценки за удовлетвореност на клиентите

Успехът на една компания не се измерва само с нейните приходи или печалба. Той включва и външни променливи, като например как клиентите възприемат организацията.

Бизнесите, които се фокусират върху изграждането на ангажирани екипи, отбелязват 10% увеличение в оценките за удовлетвореност на клиентите. Ангажираните служители са по-склонни да предоставят по-добро обслужване на клиентите, да поддържат положителни взаимоотношения с тях и да реагират проактивно на възникнали проблеми.

Те се свързват с мисията и визията на компанията, които се отразяват в комуникацията им с клиентите. Резултатът е по-добро обслужване на клиентите, изпълнено с грижа, комфорт и загриженост. Това укрепва стойността на марката и лоялността към нея и осигурява конкурентно предимство на пазара.

14. Служителите, които имат „най-добър приятел“ на работното място, са 2,5 пъти по-склонни да бъдат ангажирани

Макар че можем да разделяме работата си от личния си живот, винаги се нуждаем от някаква форма на компания на работното място. В този смисъл служителите, които имат най-добър приятел на работното място, са 2,5 пъти по-склонни да останат ангажирани и отдадени на работата си.

Това илюстрира как наличието на силни социални връзки на работното място е критичен фактор за ангажираността на служителите.

Култивирането на колегиалност на работното място подобрява сътрудничеството и морала. Обединяването на екипите е още по-важно в дистанционна и хибридна работна среда, която е по-податлива на изолация.

Изграждане на екипни връзки ? Статистики за ангажираността на служителите като тази показват колко важни са връзките в екипа! Можете да насърчите екипния дух, като организирате дейности за изграждане на екип, виртуални кафе паузи или лични срещи. По-силните връзки в екипа могат да увеличат сътрудничеството и да накарат служителите да се чувстват по-привързани към корпоративната култура.

15. 77% от служителите отчитат по-висока производителност, когато работят от дома си

Впечатляващите 77% от дистанционните работници отчитат по-високи нива на производителност в сравнение със служителите, които работят на място. Увеличението на производителността може да се дължи на по-малко разсейващи фактори в офиса, гъвкаво работно време и по-добър баланс между работата и личния живот.

Хибридната работна култура е тук, за да остане, и компаниите трябва да превърнат дистанционната работа в част от своята култура.

Въпреки това, проблемът с незаинтересоваността е по-голям сред дистанционните работници, поради изолацията и липсата на човешки контакти, които съпътстват тази форма на работа. Ето защо трябва да оборудвате екипите си с платформи като ClickUp. ClickUp обединява дистанционните работници и служителите на място.

16. 95% от служителите изпитват умора от видеоконференциите

Тревожният ръст на виртуалните срещи е довел до това, че 95% от служителите изпитват умора от видеоконференциите. Постоянният поток от цифрова комуникация, особено когато участниците са длъжни да държат камерите си включени, оказва негативно влияние върху тяхното психично здраве.

Това води до изтощение, преумора и незаинтересованост. Нека не забравяме, че честите виртуални срещи пречат на производителността, особено когато служителите не получават достатъчно почивки или гъвкавост. Компаниите трябва да полагат целенасочени усилия, за да поддържат ангажираността на дистанционните служители.

Инструменти като Calendar View на ClickUp помагат за поддържането на графици, определянето на ясни очаквания и настройването на напомняния, така че виртуалните срещи да не са толкова обременяващи.

17. 85% от служителите се чувстват ангажирани, когато вътрешната комуникация е ефективна

Ефективната вътрешна комуникация е жизненоважна за високата ангажираност на служителите. Ефективният план за вътрешна комуникация улеснява прозрачния поток на информация, укрепва доверието, установява сътрудничество и култивира чувство за принадлежност.

Изтеглете този шаблон Оптимизирайте вътрешните комуникации и повишете ангажираността с шаблона за вътрешни комуникации на ClickUp.

Използвайте шаблона за вътрешни комуникации на ClickUp, за да оптимизирате този процес. Той помага за:

Създаване на последователни канали за комуникация между екипите и отделите

Създаване на графици за комуникация и редовни актуализации

Проследяване на комуникационни задачи и възлагания

Подобряване на съгласуваността в екипа и намаляване на информационните силози

Един добре изготвен план за вътрешна комуникация държи всички служители на място и дистанционно в течение.

18. Организациите, които се фокусират върху DEI, отчитат 31% по-щастливи служители

Ангажирането с принципите на разнообразие, равнопоставеност и приобщаване (DEI) усилва гласа на служителите. Когато вашите служители се чувстват чути и ценени, те се чувстват по-ангажирани и ви възнаграждават с иновации.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за план за действие на ClickUp за DEI, за да създадете по-инклузивна и ориентирана към служителите работна среда.

Използвайте шаблона за план за действие на ClickUp за DEI, за да разработите практически план за постигане на вашите DEI цели. Този шаблон позволява на екипите да:

Изградете подробни стратегии и етапи за DEI

Следете напредъка с графици и задачи

Насърчавайте инклюзивните практики в цялата организация

Създайте разнообразна и сътрудническа екосистема

Такава ангажираност към ценностите на DEI укрепва корпоративната култура.

19. Компаниите с процъфтяваща работна култура привличат 33% по-висок ръст на приходите

Тъй като говорим за работната култура, нека обсъдим и как тя влияе върху финансовия успех на бизнеса. Компаниите, които се гордеят със силна, положителна култура, отбелязват 33% по-висок ръст на приходите в сравнение с тези, които не успяват да постигнат това.

Здравословната работна култура стимулира ангажираността, производителността и удовлетвореността на служителите, което допринася за финансовите резултати на компанията.

Корпоративната култура, която поставя хората на първо място, подхранва силна връзка между работодатели и служители, което води до положителни резултати.

20. 71% от мениджърите приписват ангажираността на служителите на успеха на организацията

Към този момент не е изненада, че ангажираността на служителите е от решаващо значение за успеха на организацията. Ангажираните служители са по-проактивни и мотивирани да дават най-доброто от себе си.

Планът за действие за ангажираност на служителите на ClickUp възприема по-стратегически подход към ангажираността на служителите. Той ви помага да поставите измерими цели, проследява инициативите за ангажираност на служителите и включва ръководството в признаването на служителите.

Прочетете още: Как да бъдете отличен ментор на работното място: Ръководство

Стимулирайте ангажираността на служителите за по-добър растеж на работното място

Високата ангажираност на служителите има силно положително въздействие върху всяко работно място. Организациите, които дават приоритет на анализа на статистическите данни за ангажираността на служителите и предприемат действия въз основа на тези данни, отбелязват значително подобрение в производителността, задържането на служителите и цялостния успех, както показват данните по-горе.

Ангажираността на служителите изисква стратегическо планиране и ясно разбиране на настроенията на вашите служители. Инструменти като ClickUp ви помагат да разпознаете ясно очакванията на вашия екип, за да можете да вземете решения и да направите промени, които мотивират вашите служители да работят по-добре. Ще откриете, че ClickUp помага за реализиране на целите за ангажираност на служителите по повече от един начин. Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да се вслушате в пулса на вашите служители! ✨