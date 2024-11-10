Топ 8 софтуерни инструменти за управление на съдържанието за продажби

Пътят от привличането на потенциални клиенти до сключването на сделка може да бъде дълъг. Вашият екип по продажбите се нуждае от подходящо съдържание – перфектна презентация, казус или последващи имейли – подготвени за всеки етап от успешното привличане на клиенти.

Софтуерът за управление на съдържанието за продажби може да ви помогне с правилния подход. Тези платформи организират вашето съдържание и дават възможност на вашия екип по продажбите да предоставя въздействащи, персонализирани съобщения на всеки етап от процеса на продажбите. В тази статия ще обясня осемте най-добри инструмента за управление на съдържанието за продажби, които ще помогнат на вашия екип да сключва сделки по-бързо.

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на съдържанието за продажби?

Ето функциите, които трябва да имате предвид при избора на система за управление на съдържанието за продажби.

Лесен достъп до съдържанието

Инструментът за управление на съдържанието за продажби трябва да предлага интуитивни функции за търсене и организирани библиотеки със съдържание, които правят всичко достъпно. Когато вашите търговски представители имат лесен достъп до подходящия материал, те могат да се съсредоточат върху сключването на сделки.

Анализи в реално време

Знаейки как потенциалните клиенти взаимодействат с вашето съдържание, ще можете да усъвършенствате стратегията си за управление на съдържанието за продажби. Потърсете софтуер, който предоставя анализи в реално време за използването на съдържанието и ангажираността. Това ви позволява да видите какво резонира с вашата аудитория и да коригирате подхода си съответно, което ви помага да бъдете една крачка напред в постигането на вашите продажбени цели.

Персонализиране на съдържанието

Общото съдържание рядко води до сключване на сделки. Подходящият инструмент ще позволи на вашия екип да персонализира продажбените материали за всеки потенциален клиент, като адаптира всичко – от презентации до последващи имейли. Тази гъвкавост гарантира, че вашите съобщения са уместни и въздействащи, което дава на вашия екип предимство във всеки разговор.

Мащабируемост

С разрастването на вашия бизнес трябва да се разраства и вашата система за управление на продажбите и съдържанието. Мащабируемата платформа ще ви позволи да добавяте повече съдържание, потребители и функции, без да се отразява на продажбите.

8 най-добри софтуера за управление на съдържанието за продажби

Нека разгледаме осемте най-добри софтуера за управление на съдържанието за продажби, техните функции, ограничения и цени:

1. ClickUp (Най-добър за управление на съдържание за продажби и сътрудничество)

Проследявайте всяка дейност в екипа по продажбите с таблата за управление на ClickUp

Доскоро моят екип по продажбите се сблъскваше с често срещано, но скъпоструващо предизвикателство – работеше в изолация. Всеки търговски представител създаваше и използваше материали, които често не съответстваха на най-новите послания. Тази липса на съгласуваност създаваше объркване и водеше до забавени отговори на потенциалните клиенти. Пропускахме възможности и сделките се проваляха.

ClickUp ми помогна да преодолея това предизвикателство. С решението за управление на продажбите на ClickUp всеки може да има достъп до най-новото съдържание за продажби, а нашите съобщения са съгласувани. Резултатът? По-висока конверсия, оптимизирани работни процеси и по-унифициран подход към сключването на сделки.

ClickUp Docs е идеален за организиране на продажбени материали в централизирано място с възможност за търсене. Аз го използвам за създаване на папки и подпапки, в които съхранявам презентации, продажбени планове, продажбени наръчници, казуси, и всичко е лесно достъпно с бързо търсене.

Освен това можете да споделяте документи с екипа си незабавно и да редактирате съдържанието за продажби в реално време. Търговските представители могат дори да свързват конкретни документи с задачите си, като по този начин си осигуряват най-подходящото съдържание в критични моменти.

Създайте съдържанието си за продажби в ClickUp Docs

Искате да проследявате какво се случва с вашето съдържание за продажби? Използвайте ClickUp Dashboards, за да получите информация в реално време за ефективността на вашето съдържание за продажби.

Персонализираните джаджи ми помагат да проследявам кои документи за продажби са прикачени към задачите и техния статус в процеса. Макар да не е специализиран инструмент за анализ на съдържание, той предоставя полезна информация, като показва как съдържанието допринася за сключването на сделки или къде възникват затруднения.

CRM решението на ClickUp помага да видите продажбения процес, да следите ангажираността на клиентите и да анализирате сделките. По този начин можете да видите кои презентации или продажбени кампании са довели до по-високи конверсии и да подобрите съдържанието си за продажби съответно.

Визуализирайте продажбения процес и проследявайте ангажираността на клиентите с CRM решението на ClickUp

Шаблоните на ClickUp допълнително опростяват създаването и повторното използване на персонализирани материали за продажби. Независимо дали става дума за персонализирано предложение или поредица от последващи имейли, шаблоните гарантират последователност, като същевременно дават на вашия екип гъвкавост да променя съдържанието за конкретни клиенти или етапи от цикъла на продажбите.

Препоръчвам шаблона за управление на съдържание ClickUp, който ви позволява да организирате и проследявате съдържанието си за продажби. Той помага на вашия екип да управлява всички етапи на съдържанието, от създаването до разпространението, като гарантира, че вашите съобщения остават актуални и съобразени с вашата стратегия за продажби. Той е идеален за персонализиране на стратегиите за управление на съдържание за продажби въз основа на конкретни клиенти или етапи от цикъла на продажбите, като поддържа всичко организирано и лесно адаптируемо.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за управление на съдържание на ClickUp, за да проследявате и организирате съдържанието си за продажби.

Накрая, с разрастването на екипа по продажбите, ClickUp Spaces ни позволява да управляваме безпроблемно различни отдели, екипи или проекти. Мога да създавам специфични работни пространства за различни търговски единици или продуктови линии, като по този начин гарантирам, че всички са организирани, без да забавям платформата.

Подредете всичко с ClickUp Spaces

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Time Tracking : Следете колко време отнема създаването или управлението на конкретни материали за продажби с функцията Time Tracking на ClickUp. Това помага за подобряване на ефективността и дава представа за това къде времето може да бъде разпределено по-добре, което прави създаването на съдържание по-гладък процес. Следете колко време отнема създаването или управлението на конкретни материали за продажби с функцията Time Tracking на ClickUp. Това помага за подобряване на ефективността и дава представа за това къде времето може да бъде разпределено по-добре, което прави създаването на съдържание по-гладък процес.

ClickUp Automations : Настройте работни процеси за одобрение на съдържание с ClickUp Automations. Например, когато съдържанието бъде одобрено, то може да бъде незабавно преместено в следващата фаза на процеса на продажби, което спестява време и намалява ръчната работа. Настройте работни процеси за одобрение на съдържание с ClickUp Automations. Например, когато съдържанието бъде одобрено, то може да бъде незабавно преместено в следващата фаза на процеса на продажби, което спестява време и намалява ръчната работа.

Автоматизирайте повтарящите се действия и оптимизирайте работния процес с ClickUp Automations

ClickUp Goals : Свържете задачите по управление на съдържанието директно с по-големи продажбени цели с ClickUp Goals. Това гарантира, че екипът ви остава фокусиран върху крайната цел, като помага да се даде приоритет на съдържанието, което променя ситуацията в продажбения ви процес. Свържете задачите по управление на съдържанието директно с по-големи продажбени цели с ClickUp Goals. Това гарантира, че екипът ви остава фокусиран върху крайната цел, като помага да се даде приоритет на съдържанието, което променя ситуацията в продажбения ви процес.

Задайте цели за създаване на съдържание за продажби с ClickUp Goals

Ограничения на ClickUp

Някои потребители може да се сблъскат с трудности в началото при използването на ClickUp, поради широкия набор от функции.

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

2. Highspot (най-добър за организиране и оптимизиране на съдържание за продажби с помощта на изкуствен интелект)

чрез Highspot

Highspot е мощна платформа за управление на съдържание за продажби, която помага на екипите по продажби и маркетинг да останат фокусирани и да бъдат на висота с тяхното съдържание. Една от функциите, които ценя, е търсенето, задвижвано от изкуствен интелект, което помага на търговските представители бързо да филтрират съдържанието въз основа на профилите на купувачите, етапите на продажбите или дори географското местоположение.

Вместо да губят време в търсене, търговските представители могат да задават въпроси или да прилагат филтри, за да получат това, от което се нуждаят. Highspot също така съобразява съдържанието с пътя на купувача. Той предоставя контекстуални описания, ръководства за употреба и дори рецензии от колеги, като по този начин гарантира, че търговските представители знаят как да използват съдържанието ефективно.

Най-добрите функции на Highspot

Проследявайте как се използват ресурсите за продажби и тяхното влияние върху сделките, което позволява оптимизиране на стратегията с помощта на изчерпателни табла.

Автоматизирайте организацията на съдържанието и генерирането на метаданни, като се уверите, че всички активи се управляват правилно и са актуални.

Създавайте бързо персонализирани презентации, като подбирате персонализирано съдържание и предлагате най-ефективните ресурси.

Ограничения на Highspot

Не предлага безплатна пробна версия.

Цени на Highspot

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Highspot

G2: 4,7/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 40 отзива)

3. Seismic (Най-добър за персонализирано предоставяне на съдържание за продажби и информация в реално време)

чрез Seismic

Платформата за управление на съдържанието за продажби на Seismic оптимизира продажбените операции. Функцията Discover, например, предлага търсене в приложението и интелигентни, контекстни препоръки, което улеснява продавачите да намерят точното съдържание за продажби, от което се нуждаят.

Освен това има и функция за персонализиране, която дава на екипите контрол над степента на гъвкавост, която искат да позволят при персонализирането на съдържанието. Тя гарантира, че библиотеката със съдържание е винаги актуална, като същевременно предлага персонализирани опции за продавачите, за да адаптират материалите според нуждите си.

Най-добрите функции на Seismic

Създайте гъвкава библиотека с съдържание, която позволява на продавачите да персонализират съдържанието.

Леснодостъпната информация предоставя отговори на всеки представител.

Споделяйте съдържание с купувачите чрез връзки, които улавят активността на ангажираността, позволявайки на екипите да създават, изпращат и проследяват по-ефективно.

Сеизмични ограничения

Вземането на решение как да структурирате бек-енда и да определите кои функции да обучите на вашите екипи може да се окаже трудна задача.

Ценообразуване на Seismic

Персонализирани цени

Сеизмични оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

4. Paperflite (най-добър за проследяване на ангажираността на потенциалните клиенти)

чрез PaperFlite

Paperflite е добър инструмент за организиране и разпространение на съдържание за продажбени проекти. Той помага да проследите как потенциалните клиенти взаимодействат с вашите материали. Можете да видите кога и как те взаимодействат с вашето съдържание, което ви дава представа за това какво работи и къде може да се наложи да промените подхода си.

Друга функция, която ми харесва, е възможността да създавате персонализирани центрове за съдържание за всеки потенциален клиент. Вместо да ги затрупвате с ресурси, можете да подберете персонализирана колекция, която отговаря директно на техните нужди.

Най-добрите функции на Paperflite

Създайте персонализирани центрове за съдържание, за да подбирате ресурси, съобразени с всеки потенциален клиент.

Споделяйте лесно съдържание за продажби чрез персонализирани връзки, като се уверите, че потенциалните клиенти получават подходящото съдържание в подходящия момент.

Получете подробна аналитика за ефективността на вашите продажбени материали.

Ограничения на Paperflite

Няколко интеграции липсват от инструмента

Цени на Paperflite

Цената започва от 50 долара на потребител, с минимум пет потребители.

Оценки и рецензии за Paperflite

G2: 4,7/5 (над 260 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 90 рецензии)

Прочетете още: Безплатни шаблони за база от знания в Word и ClickUp

5. Showpad (Най-добър за съгласуване на продажбите и маркетинга с лесен достъп до съдържание)

чрез Showpad

Showpad е добър вариант за повишаване на продуктивността на продажбите и гарантиране, че вашите екипи разполагат с подходящите инструменти. Той позволява на вашите екипи по приходите да останат съгласувани, като обединява цялото съдържание за продажби на едно леснодостъпно и сигурно място.

Маркетинг екипите могат лесно да качват, актуализират и разпространяват съдържание в Showpad, а екипите по продажбите могат да намерят необходимото им за секунди и да го споделят с купувачите безпроблемно. Showpad също така предоставя полезна информация за използването на съдържанието и ангажираността, за да оптимизира стратегиите за продажби.

Най-добрите функции на Showpad

Създайте единен източник на информация, където екипите по приходите могат лесно да намират, управляват и разпространяват съдържание с голямо въздействие в голям мащаб.

Контролирайте персонализирането на съдържанието и гарантирайте съответствие, като незабавно премахвате остарелите материали.

Насочвайте продавачите към подходящо съдържание за всеки купувач въз основа на данни за интересите на купувачите.

Оптимизирайте качеството на съдържанието с обратна връзка в реално време и показатели за ангажираност както от продавачите, така и от купувачите.

Ограничения на Showpad

Функциите за отчитане могат да бъдат подобрени, за да предлагат по-подробна информация.

Цени на Showpad

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Showpad

G2: 4,6/5 (над 1700 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (над 50 отзива)

6. Brainshark (най-добър за проследяване на готовността на екипа по продажбите)

чрез Brainshark

Харесва ми как Brainshark предоставя съдържание за продажби и гарантира, че екипът е винаги готов да го използва. Той помага за създаването на интерактивни презентации за обучение с PowerPoint, Google Slides, PDF файлове, екранни записи и уеб страници.

Оценявам функцията за оценка на готовността. Тя показва колко добре екипът се ангажира със съдържанието и кой може да се нуждае от допълнителна подкрепа. Brainshark поддържа и видео и текстови коучинг дейности, така че можете да измервате готовността на представителите.

Най-добрите функции на Brainshark

Създайте видео обучение за екипа по продажбите, до което те имат достъп по всяко време.

Добавяйте прикачени файлове, вграждайте хипервръзки и включвайте интерактивни анкети, проучвания и въпроси за изпити.

Лесно редактирайте съществуващото съдържание, за да държите екипите по продажбите в течение с най-новата информация.

Ограничения на Brainshark

Има ограничени възможности за персонализиране при създаването на обучителни видеоклипове.

Цени на Brainshark

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Brainshark

G2: 4. 4/5 (над 600 рецензии)

Capterra: 4/5 (над 20 отзива)

Прочетете още: Как да създадете вътрешна база от знания за вашия екип

7. Mindtickle (Най-добър за достъп до персонализирано съдържание за продажби)

чрез MindTickle

Преди няколко месеца най-голямото предизвикателство за моя екип беше да превърне потенциалните клиенти в реални клиенти. След много експерименти разбрах, че проблемът е в използването на един и същ подход за всички клиенти.

Ние се фокусираме върху създаването на персонализирани продажбени презентации за потенциални клиенти въз основа на техните проблеми. Mindtickle се оказа полезен като платформа за подпомагане на продажбите. Той помага на екипа ми да получи достъп до подходящото маркетингово съдържание и инструменти, необходими за различни ситуации, чрез разширени опции за търсене и филтриране.

Най-хубавото е, че екипът ми има достъп до микро-обучителни видеоклипове от експерти по темата и откъси от реални разговори, за да подготви печеливши презентации.

Най-добрите функции на Mindtickle

Предоставете на вашите търговци достъп до най-подходящото и актуално съдържание за всеки етап от пътуването на купувача.

Използвайте препоръки, базирани на изкуствен интелект, за да предоставяте персонализирано съдържание на всеки търговски представител.

Проследявайте използването на съдържанието и ангажираността, за да видите кои материали дават резултати и кои се нуждаят от подобрение.

Осигурете интерактивно обучение с тестове и сертификати, за да гарантирате усвояване на съдържанието преди взаимодействието с клиенти.

Ограничения на Mindtickle

Някои потребители смятат, че възможностите му за отчитане са недостатъчни.

Цени на Mindtickle

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Mindtickle

G2: 4,7/5 (над 2100 отзива)

Capterra: 4,8/10 (над 100 отзива)

8. HubSpot (най-добър за проследяване на ангажираността с продажбеното съдържание)

чрез Hubspot

HubSpot използва различен подход към управлението на съдържанието за продажби, като съчетава съдържанието с полезни информации. Една функция, която намирам за особено полезна, са вградените препоръки за съдържание за всеки етап от процеса на продажбите.

Функцията за проследяване на документи помага за създаването на библиотека с продажбено съдържание, така че екипът да има лесен достъп до ефективни имейли и други ресурси. HubSpot ми позволява също да проследявам съдържанието, споделено с потенциални клиенти. Изпраща известия, когато потенциален клиент отвори документа. По този начин мога да идентифицирам най-обещаващите потенциални клиенти и да модифицирам продажбената си стратегия за потенциални клиенти с ниска ангажираност.

Най-добрите функции на Hubspot

Създайте централизирана библиотека с съдържание, която организира ресурсите за лесен достъп на всеки етап от продажбения процес.

Получете препоръки за съдържание, които да насочват търговските представители при взаимодействието с потенциални клиенти.

Проследявайте в реално време анализи за това как потенциалните клиенти взаимодействат със съдържанието, което ви позволява да коригирате стратегията си бързо.

Създавайте по-бързо и последователно съдържание за продажби с помощта на персонализирани шаблони.

Ограничения на Hubspot

Инструментите за отчитане на HubSpot Sales Hub са мощни, но процесът на персонализиране на таблото може да бъде по-удобен за потребителя и интуитивен.

Цени на Hubspot

Безплатно

Sales Hub Professional: 90 $/месец на работно място

Sales Hub Enterprise: 150 USD/месец на работно място

Оценки и рецензии за Hubspot

G2: 4,4/5 (над 11 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 6000 отзива)

Използвайте ClickUp за управление на съдържанието за продажби

ClickUp е цялостно решение, което опростява управлението на съдържанието за продажби и подпомагането на продажбите. То помага на вашия екип да бъде организиран, ефективен и фокусиран върху сключването на сделки. С функции като персонализирани шаблони, табла в реално време и безпроблемно управление на задачите, ClickUp улеснява създаването, проследяването и оптимизирането на вашите материали за продажби.

Независимо дали разширявате дейността си или усъвършенствате стратегията си за съдържание за продажби, ClickUp предоставя инструментите, които ще помогнат на екипа ви да остане на прав път и да постигне резултати. Готови ли сте да промените начина, по който управлявате съдържанието за продажби? Регистрирайте се в ClickUp още днес и вижте каква разлика може да направи за вашия екип по продажбите!