10-те най-добри алтернативи на ChatGPT за маркетинг за 2025 г.

„Изкуственият интелект идва да ни отнеме работните места!“ Изявления като това все още са в заглавията на вестниците и са там откакто ChatGPT се появи на сцената.

Но като маркетинг специалист знам, че това е малко повече от кликбейт. Макар да изглежда, че постоянно ни се повтаря, че технологиите ще заменят напълно хората, ситуацията не беше много по-различна, когато компютрите бяха въведени в работната среда. Вижте докъде сме стигнали сега!

Независимо дали обичате или мразите изкуствения интелект (AI), едно е сигурно: няма как да го игнорирате. Маркетолозите трябва да приемат AI асистентите или ChatGPT в една или друга форма. И колкото по-бързо го приемем, толкова по-добре ще можем да го използваме.

Но дали ChatGPT е отговорът на всичко, свързано с маркетинга? Вероятно не. Ето някои от най-добрите алтернативи на ChatGPT, много от които предлагат много по-усъвършенствана обработка на естествен език и анализ на данни от ChatGPT. Да започнем.

Какво трябва да търсите в алтернативите на ChatGPT за маркетинг?

Още преди появата на ChatGPT, ние използвахме ежедневно няколко маркетингови инструмента.

С AI обаче автоматизацията и помощта достигнаха нови висоти. AI инструментите често ни помагат да създаваме съдържание, да го оптимизираме или дори да автоматизираме някои от нашите маркетингови усилия (например AI чатбот инструменти), което позволява на хората да се съсредоточат върху по-креативните и стратегически задачи.

По моя опит ChatGPT предлага някои мощни функции, но това не означава, че е най-добрият инструмент за AI маркетинг. Намерих няколко алтернативи, които дават солидни резултати.

Така че, когато оценявате алтернативи на ChatGPT за маркетинг, обърнете внимание на фактори като:

Функции за създаване на съдържание : Подходящи за създаване на блог публикации, писане на имейли, : Подходящи за създаване на блог публикации, писане на имейли, управление на маркетингови кампании и др.

Генериране на изображения с AI : Предлага мощни функции за генериране на изображения, които лесно се настройват и подобряват. Тъй като вече можем да създаваме изображения само с няколко : Предлага мощни функции за генериране на изображения, които лесно се настройват и подобряват. Тъй като вече можем да създаваме изображения само с няколко AI команди , това е ключов критерий за маркетолозите.

Възможности за обработка на естествен език (NLP) : Разбира и отговаря на човешкия език по естествен и разговорен начин.

Информация в реално време: Обработвайте съдържание в реално време с актуална информация.

Интеграция с други инструменти: Съвместим с съществуващите маркетингови инструменти и платформи, което опростява цялостния маркетингов работен процес.

10-те най-добри алтернативи на ChatGPT за маркетинг

Прекарах няколко часа в тестване на тези инструменти и работа с екипи, за да видя кои AI платформи наистина правят разлика. След като проучих няколко случая на употреба, намерих някои отлични алтернативи на ChatGPT. Така че, ако търсите най-добрите алтернативи на ChatGPT за маркетинг, сте на правилното място.

По-долу е списък с 10 инструмента, базирани на изкуствен интелект, за вашите маркетингови процеси, от създаването на публикации в социалните медии до управлението на проекти и оптимизацията на съдържанието.

1. ClickUp (Най-доброто за управление на маркетингови проекти и сътрудничество, базирано на изкуствен интелект)

Създавайте подробни маркетингови материали като имейли, казуси, кампании, брифинги, блогове и други с помощта на ClickUp Brain

Макар ClickUp да е платформа за продуктивност и управление на проекти „всичко в едно“, тя е създала мощни AI модели, които комбинират всички ваши уикита, задачи и маркетингова информация в една безпроблемна платформа, наречена ClickUp Brain.

Brain е мощен AI чатбот, който надхвърля простото генериране на съдържание. Можете да го използвате за автоматизиране на работни процеси, създаване на контекстуално маркетингово съдържание и оптимизиране на рекламните си кампании на едно място.

Независимо дали трябва да напишете бърз пост в социалните медии, да съставите имейли, да създадете дългоформатно съдържание или да си сътрудничите с екипа си в реално време, наборът от инструменти на ClickUp ще ви помогне. Най-доброто в ClickUp е специалното му предложение за маркетинг специалисти. Платформата ClickUp Marketing „всичко в едно“ обединява всички ваши маркетингови дейности в един централен хъб. Това позволява на вашите маркетингови екипи да създават кампании, да разработват стратегии и да използват изкуствен интелект за вашите маркетингови усилия.

Създавайте и управлявайте автоматизация на базата на тригери или действия с помощта на ClickUp Automations

В допълнение към генерирането на съдържание, използвайте AI инструментите от ClickUp, за да автоматизирате маркетинговия си работен процес. ClickUp Automations ви помага да използвате AI автоматизационния конструктор, за да създавате тригери или базирани на действия работни процеси с над 100+ шаблона. Това позволява на вашите екипи да проследяват напредъка, да делегират работа и да спазват графика, като същевременно намаляват ръчните процеси.

💡Съвет от професионалист: За повече подробности относно използването на маркетингова автоматизация с мощните инструменти на ClickUp, разгледайте как да използвате AI за маркетингова автоматизация, за да получите полезна информация.

Шаблон за кратко описание на маркетингова кампания в ClickUp

Започнете лесно всяка маркетингова кампания, използвайки шаблона за маркетингова кампания на ClickUp

Той включва и готови за употреба шаблони, като шаблона „Кратко описание на маркетингова кампания“, който предоставя ясно описание на кампанията или марката. В резултат на това можете лесно да определите целите, насоките и резултатите на марката за всеки етап от проекта.

Едновременно с това можете да използвате ClickUp Brain в Docs, за да генерирате съдържание или да съберете подходяща информация, като се фокусирате върху кратката кампания и насоките. По този начин, в пряко сравнение, ClickUp се явява по-стабилна алтернатива на ChatGPT, особено за маркетинг специалистите, с множеството си инструменти за маркетинг и редактиране на съдържание.

Най-добрите функции на ClickUp

Редактиране: Маркирайте всяка част от текста си в ClickUp Docs, за да я подобрите незабавно с помощта на редактиращия инструмент, задвижван от изкуствен интелект. Той ви помага да оптимизирате съдържанието за по-голяма яснота, да коригирате дължината или да опростите посланието си – всичко това с няколко кликвания.

Написване на съдържание : Създавайте чернови на имейли, съдържание за социални медии или блогове за секунди с помощта на AI асистента за писане на ClickUp.

Обобщаване на текстове: Обобщавайте дълги имейли или документи, като извличате ключови идеи с инструмента за обобщаване с изкуствен интелект на ClickUp. Той генерира кратки прегледи и практически следващи стъпки, помагайки на екипа ви да остане синхронизиран по отношение на напредъка на кампанията и предстоящите важни събития.

Подсказки : Използвайте генеративни AI функции за различни маркетингови дейности, като предлагане на слогани, въпроси за проучвания, изработване на стратегии за маркетингови кампании и др. : Използвайте генеративни AI функции за различни маркетингови дейности, като предлагане на слогани, въпроси за проучвания, изработване на стратегии за маркетингови кампании и др. Шаблонът ChatGPT Prompts for Marketing , който съдържа над 600 маркетингови подсказки, ви позволява да оптимизирате кампаниите си и да създавате целево съдържание за вашата аудитория.

Интегрирайте с други инструменти: Свържете ClickUp с хиляди маркетингови инструменти, които вече използвате, от платформи за планиране на социални медии до системи за управление на съдържание. Това ви позволява да създавате, редактирате и планирате съдържанието си за множество канали, използвайки съществуващите си технологии.

Ограничения на ClickUp

Отнема време да проучите всички функции, но можете да се възползвате от Центъра за помощ на ClickUp , за да улесните процеса на обучение.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 долара на месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Прочетете още: Маркетингови календари, управление на кампании и дизайн на маркетингови планове са включени като допълнителни маркетингови шаблони, които да имате предвид за вашия екип в ClickUp.

2. Copilot (Най-добрата безплатна алтернатива на ChatGPT за маркетинг на съдържание)

Създавайте изображения, съдържание и маркетингови стратегии с Copilot

Сред най-добрите алтернативи на ChatGPT, Copilot на Microsoft (по-рано известен като Bing AI) предоставя релевантни и актуални резултати. Той е лесен за достъп и използване и е достъпен в търсачката Microsoft Bing.

Много маркетинг специалисти и мениджъри на социални медии използват този отличен безплатен AI инструмент, защото помага за генерирането на изображения и съдържание само с няколко команди.

Това, което отличава Copilot, е, че това е единствената безплатна алтернатива на ChatGPT с достъп до интернет, което му позволява да извлича данни в реално време директно от уеб. Това помага, когато се нуждаете от точна информация или статистика за вашето съдържание.

Най-добрите функции на Copilot

Той е интегриран с екосистемата на Microsoft, което го прави идеален за браузъра Microsoft Edge и инструментите на Microsoft Office като една от най-добрите безплатни алтернативи на ChatGPT.

Включва двигателя DALLE-3 за генериране на изображения.

Полезно за създаване на съдържание в различни формати, от блогове за съдържателен маркетинг до публикации в социалните медии.

Ограничения на Copilot

Качеството на резултатите варира в зависимост от сложността на задачата.

За пълна функционалност е необходима Microsoft акаунт.

Ако искате инструментът за генериране на изображения да включва текст в изображението, генерираното изображение може да не съдържа точния текст или често да има правописни грешки.

Цени на Copilot

Безплатна версия, включена в Microsoft

Оценки и рецензии за Copilot

G2: 4. 3/5 (60+ отзива)

Capterra: NA

3. HubSpot Breeze AI (Най-доброто за автоматизация на маркетинга)

Улеснете автоматизацията на съдържателния маркетинг с Breeze AI на HubSpot

За маркетолозите, които вече използват Hubspot Sales или Marketing Hub за своите процеси, Breeze AI на Hubspot е мощен AI асистент, който прави автоматизацията още по-ефективна.

С този AI асистент можете да автоматизирате всичко – от писането на съдържание за имейли и блогове до анализа на взаимодействията с клиентите. Той работи ефективно с вашите HubSpot CRM и инструменти за автоматизация на маркетинга, тъй като AI се интегрира в съществуващите работни процеси.

Най-хубавото е, че той анализира данните и поведението на клиентите, помагайки на маркетолозите да създават целеви кампании, които водят до по-добри резултати.

Най-добрите функции на Hubspot Breeze AI

Помага ви да генерирате съдържание за конкретни раздели на вашите уеб страници, да пишете блогове или да преформулирате съществуващо съдържание.

Използвайте изкуствен интелект, за да получите по-добра представа за вашите клиенти, което ще ви позволи да генерирате потенциални клиенти чрез автоматизирани маркетингови кампании.

Функциите, задвижвани от изкуствен интелект в Sales Hub, се използват за прогнозиране на продажбите, генериране на потенциални клиенти и насочено продажби.

Автоматизирайте повтарящите се задачи, за да спестите време и да увеличите ефективността.

Ограничения на Hubspot Breeze AI

Ограничено до екосистемата на HubSpot, което означава, че трябва да го използвате за вашия маркетинг, за да използвате функцията Hubspot Breeze AI.

Доста скъпи в сравнение с други алтернативи на ChatGPT

Цени на Hubspot Breeze AI

Безплатно

Професионална платформа за клиенти : 1170 $/месец

Платформа за корпоративни клиенти: 4300 долара/месец

Оценки и рецензии за HubSpot Breeze AI:

G2: NA

Capterra: NA

4. Perplexity (Най-доброто за търсене с помощта на изкуствен интелект)

Използвайте ключови функции като цитиране на източници в търсачката на Perplexity AI, за да създавате подробно съдържание

Считана от мнозина за най-добрата алтернатива на ChatGPT за изследвания, Perplexity AI е уникална по своите основни характеристики.

Проектирана от Аравинд Сринивас, Денис Яратс, Джони Хо и Анди Конвински, тази AI търсачка има достъп до GPT-4, Claude 3, Mistral Large и експерименталния си вътрешен LLM модел, за да ви помогне да получите по-точни и последователни отговори.

За маркетолозите това означава бързо получаване на идеи за съдържание, извличане на подходящи статистически данни или дори създаване на кратко съдържание, като публикации в социалните медии и описания на продукти. NLP, или възможностите за обработка на естествен език, на Perplexity AI гарантират, че съдържанието е ясно и лесно за разбиране, което е идеално за писане на съдържание, което резонира с вашата аудитория.

Най-добрите функции на Perplexity

Отличен AI инструмент за анализ на данни, търсене и по-задълбочени проучвания.

Усъвършенствана обработка на естествен език за прецизно генериране на съдържание

Открива по-задълбочени теми и подтеми, с цитати за генерираната информация, което го отличава сред алтернативите на ChatGPT.

Ограничения на Perplexity

Не е толкова силен за дълги текстове в сравнение с други алтернативи на ChatGPT.

Той не е мултинодален като Gemini, Copilot или ChatGPT, което означава, че е чудесен за търсене на съдържание, но не е ефективен за решаване на проблеми.

Ценообразуване на Perplexity

Безплатно

Про: 20 $/месец

Enterprise Pro: 40 $/месец (до 250 служители)

Оценки и рецензии за Perplexity

G2: 4. 6/5 (30+ отзива)

Capterra: NA

5. Google Gemini (най-добрата компактна алтернатива на ChatGPT)

Получете SEO-съобразни маркетингови стратегии от Google Gemini

Gemini е AI-базиран асистент на Google, проектиран да използва силата на обработката на естествен език и генеративния AI за множество приложения.

Макар че първоначално беше представен като Google Bard, сега, като част от екосистемата на Google AI, Gemini предлага интегрирано решение за създаване на персонализирано и SEO-съобразно съдържание, което е в синхрон с гласа на вашата марка.

Инструментът е идеален за маркетолози, които разчитат на набора от инструменти на Google, като Google Analytics, Ads и Search Console. Gemini работи безпроблемно и с Google Sheets и други инструменти за редактиране, което улеснява управлението на кампании, анализа на данни и коригирането на стратегии.

Най-добрите функции на Google Gemini

Оборудван с усъвършенствани езикови модели, които ви помагат да извършвате множество дейности, като генериране на текст, код, изображения и аудио.

Разполага със солидни възможности за генериране на изображения, за да създава изображения на базата на изкуствен интелект, използвайки няколко прости команди.

Адаптирайте AI моделите на Gemini към вашите специфични нужди и предпочитания, което ви позволява да проектирате свои собствени AI-базирани платформи и инструменти, използвайки тази рамка като базов модел.

Той има достъп до интернет, предоставя актуални отговори и генерира съдържание, което отчита най-новата информация, налична онлайн.

Ограничения на Google Gemini

Особено полезни, ако вече използвате услугите на Google за вашите маркетингови нужди.

Въпреки че предлага по-добри, по-контекстуални отговори в сравнение с ChatGPT, той е податлив на дезинформация или логически грешки, особено в безплатния план.

Цени на Google Gemini

Безплатно

Gemini Business: 24 $/потребител, фактурирани месечно

Gemini Enterprise: 36 $/потребител, фактурирани месечно

Рейтинги и отзиви за Google Gemini

G2: 4. 4/5 (над 150 отзива)

Capterra: NA

6. Jasper AI (Най-доброто за бързо и точно създаване на съдържание)

Подобрете стратегията си за съдържателен маркетинг, като бързо създавате точно съдържание с Jasper AI

Jasper е незаменим AI асистент за писане за маркетинг специалисти, мениджъри на социални медии и създатели на съдържание. Той е мощна платформа за създаване на съдържание, която генерира висококачествено съдържание за вашите маркетингови кампании.

Известен с лесния си за използване интерфейс и гъвкавост, той разполага с усъвършенствани възможности за машинно обучение, предназначени да помагат на маркетолозите във всичко – от писане на съдържание, блог публикации и статии до публикации в социалните медии и рекламни текстове, като същевременно запазва контекста.

Най-добрите функции на Jasper AI

Използвайте интегрираната маркетингова функция на Jasper, задвижвана от изкуствен интелект, за да оптимизирате вашите маркетингови кампании.

Използвайте мощния AI модел за създаване на съдържание, включително копирайтинг, писане на блогове, SEO-съобразно съдържание и др.

Привлечете аудиторията и изработете солидна стратегия за съдържание, базирана на изкуствен интелект, като преобразувате, оптимизирате и конвертирате съществуващото съдържание в различни формати.

Интегрирайте Jasper безопасно в съществуващия си технологичен стек с вградени функции за сигурност, за да защитите данните си.

Ограничения на Jasper AI

Jasper има лека крива на обучение, особено за някой, който е нов в генеративната AI.

Трябва да си закупите Pro или Business версията, за да получите достъп до разширени функции като генериране на изображения с изкуствен интелект и функции за редактиране.

Това е скъпо за агенциите, тъй като с пакетите Creator и Pro разполагате само с ограничен бранд глас и знания.

Цени на Jasper AI

Създател : 49 $/месец на потребител, фактурирани месечно

Про: 69 $/месец на потребител, фактурирани месечно

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jasper AI

G2: 4,7/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (1800+ отзива)

7. Claude (Най-добър за висококачествено и контекстуално съдържание)

Възползвайте се от функцията за контекстуално разбиране на Claude, за да създавате висококачествени блогове и резюмета

Claude е чудесна алтернатива на ChatGPT за тези, които искат усъвършенстван голям езиков модел (LLM) с множество приложения. Този усъвършенстван AI инструмент, разработен от Anthropic, е проектиран да предоставя нюансирано и контекстуално подходящо съдържание.

Това, което най-много ми харесва в този инструмент, е способността му да разбира фините нюанси в езика, което го прави идеален за маркетинг специалисти, които искат да създават добре изработени текстове, които да резонират дълбоко с аудиторията им. Освен това можете да прикачвате документи, PDF файлове и други материали, които той анализира, за да създаде маркетингово съдържание, включително насоки за бранда, дълги текстове, публикации в социалните медии и др.

Най-добрите функции на Claude

Създавайте висококачествено съдържание, включително статии, имейли и публикации в социалните медии, като използвате прости подсказки.

Отличава се с нюансирано писане и контекстуално разбиране благодарение на своите усъвършенствани езикови модели, което го прави идеален за създаване на маркетингово съдържание, което ефективно включва гласа и тона на вашата марка във всички съпътстващи материали.

Един от най-добрите инструменти за генериране на код, който ви помага да пишете HTML или CSS кодове, да превръщате изображения в JSON данни или да отстранявате грешки в сложен код без много технически познания.

Ограничения на Claude

Намирането на правилните подсказки е малко трудно в началото, за разлика от ChatGPT и някои от другите алтернативи.

В сравнение с утвърдените инструменти, може да се наложи повече въвеждане на данни от страна на потребителя, за да се постигнат желаните резултати.

Цени на Claude

Безплатно

Про: 20 $/месец на човек

Екип: 25 $/месец на човек

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Claude

G2: 4,7/5 (над 20 рецензии)

Capterra: NA

8. Frase (Най-доброто за подробни анализи на съдържанието за маркетинг)

Проектирайте и създавайте брифинги и статии, базирани на проучвания, с помощта на AI инструментите на Frase

Има много AI инструменти за SEO оптимизация, но нищо не върши работата толкова добре, колкото този прост инструмент, наречен Frase. Това е AI-базиран инструмент за писане, който можете да използвате за създаване на дългоформатно съдържание, проучване на ключови думи и SEO оптимизация.

Използвайки своите усъвършенствани възможности за обработка на естествен език, Frase проучва най-добре представящото се съдържание във вашата ниша и предоставя информация, която ще ви помогне да създадете информативни и SEO-оптимизирани статии.

Най-добрите функции на Frase

Анализирайте търсенията и създавайте AI съдържание, базирано на проучвания, с помощта на AI инструментите за писане.

Запазете и използвайте повторно шаблони, за да създавате брифинги, AI подсказки или други повтарящи се работни процеси.

Създавайте изчерпателни резюмета на съдържанието въз основа на анализ на ключови думи и оптимизирайте за търсачките.

Интеграции с Google Docs и WordPress

Ограничения на Frase

Frase може да има ограничени възможности за създаване на висококреативно или оригинално съдържание.

Ограничени търсения дори за платените планове, като само планът за екипи предлага неограничени търсения.

Цени на Frase

Безплатен пробен период

Solo : 15 $/месец

Основен : 45 $/месец

Екип: 115 $/месец (до 3 потребители)

Оценки и рецензии на Frase

G2: 4. 8/5 (290+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (300+ отзива)

9. Descript (Най-доброто за аудио и видео маркетинг)

Създавайте и редактирайте аудио и видео файлове мигновено в Descript

Ако мислите, че ChatGPT работи фантастично за всички случаи на употреба, помислете отново! Ще ви помогне ли да създавате и редактирате аудио и видео съдържание? Е, Descript със сигурност ще ви помогне!

Descript е една от най-добрите алтернативи на ChatGPT за създаване на видео и аудио съдържание и се използва за подкасти, уебинари или видео маркетингови кампании. Една от най-забележителните му характеристики е възможността да редактирате аудио и видео просто чрез редактиране на текстовия транскрипт, което го прави изключително лесен за използване.

Най-добрите функции на Descript

Лесна за използване платформа за редактиране на видео, която ви позволява да създавате клипове, да добавяте субтитри, да подобрявате аудиото, да редактирате клипове и да правите много други неща.

Създайте реалистичен разказвач или глас, който звучи като човешки, с помощта на функцията за изкуствен интелект за говор.

Преобразувайте текст в аудио, което може да се използва за подкасти, видео или други формати на съдържание.

Тази алтернатива на ChatGPT разполага с функции за сътрудничество при екипни проекти, включително възможност за предлагане на редакции чрез коментари в текста, добавяне или редактиране на клипове и др.

Описателни ограничения

Безплатният план предлага основни функции с ограничен брой експорти. За напреднали AI съдържание, ще трябва да изберете платен план.

За оптимална производителност е необходим добър компютър.

Цени на Descript

Безплатно

Хоби : 19 $/месец на човек, фактурирани месечно

Създател : 35 $/месец на човек, фактурирани месечно

Бизнес : 50 $/месец на човек, фактурирани месечно

Предприятие: Персонализирано

Оценки и рецензии на Descript

G2: 4. 6/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (170 отзива)

10. Surfer SEO (Най-доброто за SEO и ключови думи)

Възползвайте се от създаването на SEO -съобразно съдържание на Surfer и класирайте съдържанието си

Макар да има няколко трика и подсказки за ChatGPT, които ще ви помогнат с творческото писане или класирането в търсачките, Surfer SEO е най-добрият инструмент, който намерих за опростяване на процеса на създаване на съдържание.

Този алтернативен инструмент на ChatGPT, задвижван от изкуствен интелект, помага на маркетолозите да създават уникални ключови думи и SEO-ориентирано съдържание и блогове, оптимизирани за търсачките.

Една от отличителните характеристики на Surfer е неговият редактор на съдържание, който предоставя обратна връзка и препоръки в реално време въз основа на най-добре представящите се статии за вашите целеви ключови думи. Това ви позволява да разберете кои елементи са от решаващо значение за доброто класиране, като ви гарантира, че пишете съдържание с подходящи ключови думи, заглавия и фрази.

Най-добрите функции на Surfer SEO

Оптимизиран инструмент за проучване на ключови думи, който ще ви помогне да намерите най-подходящите ключови думи, включително дълги ключови думи и свързани ключови думи, които съответстват на вашите намерения.

Създава конспекти и предложения за блогове, които ви помагат да пишете висококачествено съдържание, оптимизирано за класиране в търсачките.

Интегрирани проверки за плагиатство и неограничени AI проверки, за да сте сигурни, че съдържанието ви е оригинално.

Ограничения на Surfer SEO

Въпреки че всеки план ви дава неограничено AI откриване, само плановете Scale AI и по-високите ви позволяват да използвате AI писателя, за да генерирате AI статии с ограничение до 10.

Дори премиум плановете имат ограничения по отношение на автоматичната оптимизация и членовете на екипа (Scale AI ви дава възможност да поканите само 5 членове на екипа).

Цени на Surfer SEO

Essential: 89 $/месец (до 30 статии) с месечно фактуриране

Цена: 129 $/месец (до 100 статии), фактурира се месечно

Scale AI: 219 $/месец (до 100 статии, с до 10 статии, генерирани от AI), фактурирани месечно

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Surfer SEO

G2: 4. 8/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (390+ отзива)

Бъдещето на маркетинга е тук: дайте възможност на екипа си с ClickUp AI

Какво предстои в бъдещето на маркетинга и изкуствения интелект? Възможностите са безкрайни! Скоро изкуственият интелект ще прави много повече отколкото в момента, освобождавайки екипа ви да насочи творчеството си, докато той се занимава с изискващите, по-малко стратегически и повтарящи се задачи.

Например, в случая с партньорския маркетинг, изкуственият интелект идентифицира подходящите партньори, а след това хората ги проверяват и се свързват с тях, за да изградят солидна партньорска програма. Всичко е въпрос на намиране на баланса!

Моят избор за алтернатива на ChatGPT е ClickUp, заради всестранната помощ, която предоставя при разработването и прилагането на маркетингови стратегии. С предварително създадени маркетингови шаблони и конкретни подсказки, AI асистентът на ClickUp помага на вашия екип да управлява маркетингови проекти и да създава документи като казуси или маркетингови планове бързо.

Той дори автоматизира задачи като обобщаване на съдържанието на блога в публикации в социалните медии или опростяване на създаването на съдържание с помощта на мощния AI асистент за писане.

Започнете безплатния си пробен период още днес и открийте как ClickUp AI може да подобри вашите маркетингови усилия!