Как да използвате скалата на Фибоначи за оценка на точките на Аджайл

Някога случвало ли ви се е да оценявате колко време ще отнеме един спринт, само за да се окаже, че неочаквани забавяния правят тази оценка безполезна?

Като мениджър или професионалист в екип за гъвкаво разработване на софтуер, вие знаете колко важни са точните оценки на задачите. Макар че те не винаги са перфектни, те поставят ясни очаквания за етапите на вашия екип и необходимите ресурси.

Вашите умения за оценяване ще се подобрят с опита, тъй като ще разберете по-добре сложността на задачите и необходимостта от резервно време. Скалата на точките на Фибоначи може да ви помогне да ускорите този процес.

Любопитни ли сте да научите повече за скалата на Фибоначи и как тя подобрява Agile оценката? Ще разгледаме това и още много други неща в тази статия в блога.

Какво е редицата на Фибоначи?

Поредицата на Фибоначи е поредица от числа, в която всяко число е сумата от предходните: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т.н. Италианският математик Леонардо Боначи въвежда концепцията в книгата си „Liber Abaci“ през Средновековието.

Днес поредицата има множество приложения в академичната и практическата област.

В Agile последователността на Фибоначи оценява размера на задачите и потребителските истории в спринтовете. „Размерът“ измерва колко сложна се очаква да бъде задачата, колко несигурност има и колко работа е необходима.

Модифицираната поредица на Фибоначи е вариация на стандартната поредица на Фибоначи, при която всеки член се генерира с помощта на различна формула или допълнителни правила в сравнение с класическата сума от двата предходни члена.

Един пример е редицата на Трибоначи. Тук всеки член е сумата от трите предходни члена, а не от два.

Например, започвайки с 0, 1 и 1, следващият член е 2 (0 + 1 + 1), следван от 4 (1 + 1 + 2), след това 7 (1 + 2 + 4) и т.н.

Какво е Аджайл оценяване по Фибоначи?

В Agile оценяването на задачите е от съществено значение за поддържането на екипа ви в правилната посока. Но не става въпрос само за това да се предположи колко време ще отнеме нещо. Става въпрос за сравняване на неговата сложност спрямо други задачи в проекта.

Агилната оценка на Фибоначи използва числата на Фибоначи, за да оцени всяка задача въз основа на нейната сложност. Колкото по-голямо е числото, толкова по-сложна е задачата.

Например:

0 (Без усилие)

1 (Много малък, тривиален)

2 (Малък, ясен)

3 (Умерено усилие, известна сложност)

5 (По-голям, по-сложен, но все още управляем)

8 (Сложно, може да изисква повече ресурси)

13 (Много сложно или несигурно)

21 (Изключително сложно, вероятно трябва да се раздели на по-малки задачи)

Тъй като всяко число от редицата на Фибоначи е по-далеч от следващото, то предлага лесен начин да „видите“ колко сложна е една задача в сравнение с друга, вместо да използвате последователни числа, както в случая с линейния подход.

В края на краищата, за повечето от нас е по-лесно да кажем „Тази задача е приблизително три пъти по-трудна от онази“, отколкото да й определим точното количество часове.

В този контекст „сложност“ се отнася до техническите трудности и фактори като неизвестни, потенциални рискове и зависимости, които могат да повлияят на изпълнението на задачите.

Точката е единица мярка, която оценява общия труд, необходим за завършване на потребителска история в продуктов беклог или предварително планиран работен процес.

Защо да използваме редицата на Фибоначи при Agile оценяването?

Нека разгледаме това с един пример.

Да предположим, че вашият екип работи по голяма задача, като например ъпгрейд на UX на вашето приложение, за да бъде съвместимо с следващата версия на iPad. Когато оценявате точките по Фибоначи по стабилна скала от 1 до 50, е по-лесно да визуализирате сложността на всяка задача.

Този процес може да се окаже труден, когато оценките са близки – помислете за размерите на тениските. Когато сравнявате размер 2 и размер 4, не винаги е ясно кой от двата е по-подходящ.

Да предположим, че задачата е със средна трудност. Използвайки скала с последователни числа, някои може да я оценят на 33, докато други ще изберат 35 или 36. Поредицата на Фибоначи обаче стеснява опциите до 21 или 55.

Въпреки че този подход може да доведе до по-неточни оценки, това не е проблем – целта е да се установи разумно разбиране за натоварването на спринта.

Разгледайте следните задачи: проучване на потребителите, създаване на прототипи, дизайн на потребителски интерфейс, разработка и тестване за качество.

Можете да присвоите точки по следния начин:

Изследване на потребителите: 3 (умерено усилие с променливост)

Wireframing: 5 (сложно, но лесно след проучване)

UI дизайн: 8 (изисква креативност и съгласуваност в екипа)

Разработка: 13 (сложна с много подвижни части)

QA тестване: 8 (сложно, но управляемо)

Точките за история позволяват на екипа ви да сравнява задачите, без да се налага да се притеснявате за точните времеви оценки, като по този начин помагат за идентифицирането на предизвикателствата в проекта.

Поредицата на Фибоначи премества фокуса от времето към сложността, създавайки по-големи разлики между числата, което предотвратява прекалено точните оценки за по-големи задачи и насърчава по-реалистично планиране.

Най-хубавото е, че можете лесно да подобрите Agile оценката в рамките на вашите проекти, като използвате всеобхватен инструмент за управление на проекти като ClickUp. Той предлага широка гама от функции и възможности, необходими за ефективно организиране, оценяване и проследяване на вашите спринтове.

Софтуер за гъвкаво управление на проекти ClickUp

С софтуера за гъвкаво управление на проекти ClickUp можете да създавате и концептуализирате точките си, използвайки персонализирани изгледи на задачите. С гъвкави табла, отчети за спринтове, автоматизация без кодиране и интеграция на множество инструменти, ClickUp осигурява гладки работни процеси за Scrum, Kanban и други.

Превърнете Agile оценката от просто предположение в сътруднически, базиран на данни процес с ClickUp Agile Project Management Software.

С многобройните си шаблони и вградени функции, ClickUp дава възможност на вашия екип да:

Ускорете планирането и документирането с ClickUp Brain

Получете богата информация за напредъка и капацитета на екипа с автоматизирани табла.

Оценявайте и приоритизирайте забавените задачи с помощта на персонализирани полета и формули.

Структурирайте спринтове и управлявайте етапите с персонализирани диаграми на Гант

Координирайте зависимостите в екипа с виртуални бели дъски

ClickUp Board View

Можете да използвате изгледа „Списък“ или „Табло“ в ClickUp, за да организирате и категоризирате задачите, използвайки техните оценки, базирани на Фибоначи. Това ще даде на вашия екип ясна представа за разпределението на натоварването и ще предотврати претоварването на екипите с твърде много задачи с висока сложност.

Задайте ограничения за текущата работа, за да контролирате броя на задачите във всеки етап и да гарантирате, че точките на Фибоначи съответстват на наличността на екипа.

Създайте перфектния Agile работен процес и изградете гъвкава Kanban система, за да визуализирате работата си и да подобрите управлението на проектите с помощта на Board view в ClickUp.

ClickUp Time Estimates

Обмислете използването на функцията „Time Estimates“ на ClickUp, за да проследявате и коригирате по-добре времето, прекарано по време на спринта.

Той елиминира догадките, като разпределя времето между членовете на екипа за задачи и подзадачи. Можете лесно да сравните реалното време с прогнозите си, за да подобрите прогнозите за бъдещи проекти и да се уверите, че винаги постигате целите си.

Добавете времеви прогнози в ClickUp, за да видите как се сравняват с реалните резултати.

Наборът от Agile инструменти на ClickUp не само помага с продуктови брифинги, спринтове, пътни карти и разрешаване на бъгове, но и предоставя подробни ресурси за това как да ги използвате ефективно във вашите Agile работни процеси.

Защо точките от последователността на Фибоначи са по-добри от часовете?

Независимо от проекта, по който работите, е изключително трудно да се определи точно колко часа ще отнеме дадена задача. Колкото по-неясни са изискванията, толкова по-трудно е да се изчисли всичко необходимо за изпълнението на задачата.

Можем да обобщим предимствата на използването на точките на Фибоначи в сравнение с часовете, както следва:

1. Позволява несигурност

По-големите задачи често са свързани с по-голяма несигурност, което затруднява прогнозирането на точния брой часове, които ще са необходими за тяхното изпълнение.

Поредицата на Фибоначи, състояща се от експоненциално нарастващи числа, отразява нарастващата сложност на по-големите задачи. Това позволява по-добра оценка на сложността по отношение на рисковете и неизвестните, а не само на времето, което е трудно да се предвиди с точност.

2. Насърчава относителната оценка на размера

Точките се фокусират върху сравняването на задачите една с друга. С помощта на редицата на Фибоначи вашият екип може да избегне притесненията за точни оценки на времето и просто да категоризира задачите като „два пъти по-трудни“ или „половината по-трудни“ в сравнение с другите. Целта, както винаги, е да се изпълни задачата.

3. Предотвратява фалшивата прецизност

Когато се използват часове, има тенденция да се надценява точността, особено при дългосрочни задачи. Точките на Фибоначи предлагат естествен буфер, защото числата стават по-малко детайлни, колкото по-големи стават задачите.

Например, задача с осем точки се счита за по-голяма и по-рискована от задача с 5 точки, без да се очаква, че тя е точно 1,6 пъти по-трудна. Тази неточност намалява прекалено оптимистичното планиране.

4. Помага за проследяване на скоростта

Скоростта е една от най-важните Agile метрики. Тя измерва колко работа може да свърши вашият екип в един спринт.

Вместо да се фокусирате прекалено много върху изразходваните часове (които често не отчитат дейностите, несвързани с разработката), можете да следите напредъка през спринтовете въз основа на точките.

Точките на Фибоначи предлагат последователна метрика, която отразява сложността на работата, а не само изразходваното време.

5. Подкрепя приоритизирането и изготвянето на пътна карта

С поредицата на Фибоначи е много по-лесно да идентифицирате сложни или рискови задачи в Agile епиките си и да ги разделите на по-малки части, преди да се ангажирате с тях. Това помага при подготвянето на забавените задачи, което включва усъвършенстване и приоритизиране на задачите, за да се гарантира, че екипът се фокусира върху най-ценната работа. То също помага при планирането на спринтовете, като позволява на екипите да оценят реалистично натоварването си и да се ангажират с постижими задачи, като същевременно минимизират риска от прекомерно ангажиране.

Прилагане на точките на Фибоначи

Как да проведете Agile оценка, използвайки скалата на Фибоначи

Най-лесният начин да използвате скалата на Фибоначи за планиране на Agile спринт е чрез „планиране покер“. При тази техника вашият екип гласува колко точки струва дадена история въз основа на усилията, риска и сложността по време на планирането на спринта.

След гласуването екипът може да обсъди и да сътрудничи по различни оценки, за да достигне до споразумение, което може да бъде улеснено с помощта на ClickUp Whiteboards.

Можете да използвате безкрайното платно, за да създадете матрица за оценка на точките. Това ще позволи на екипа ви да разкрие своите виртуални „карти“, като добави лепящи се бележки с оценените точки. Те могат също да добавят коментари, да задават въпроси и да предоставят подробности, за да обосноват своите оценки на платното.

Обсъдете точките за история с екипа си в реално време на ClickUp Whiteboards.

Този подход на сътрудничество насърчава съгласуваността в екипа, като стимулира отворени дискусии и общо разбиране за всяка задача.

💡Накратко: Ето как изглежда Agile оценката, използваща скалата на Фибоначи: Подгответе тесте карти с числата на Фибоначи за всеки член на екипа – по едно тесте за всеки член на екипа за оценяване.

Помолете собственика на продукта да опише историята на потребителя.

Отделете време за обсъждане в екипа на рисковете или предположенията – в идеалния случай е добре да използвате Agile проследяване на времето , за да поддържате фокуса и ефективността на тези обсъждания.

Всеки член на екипа избира карта като своя оценка за историята и я слага с лицето надолу на масата.

Разкрийте картите едновременно – ако всички изберат едно и също число, преминавате към следващата история, а ако някой е избрал значително по-високо или по-ниско число, дайте му време да обясни мотивите си.

След това, нека всеки избере отново карта с номер въз основа на новите перспективи от дискусията.

След като постигнете консенсус, преминете към следващата история.

Съвети за ефективна оценка

Ето някои най-добри практики, които ще ви гарантират, че вашите оценки винаги ще ви дават желаните резултати:

1. Изяснете очакванията за задачата или историята

Уверете се, че екипът ви разбира изискванията на потребителските истории. Вместо да оценявате абсолютното време (което е трудно и може да доведе до несъответствия), оценявайте потребителските истории и задачите според относителния им размер спрямо други истории или задачи.

💡Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате и получите информация за последователни потребителски истории с ясни и прости инструкции, ускорявайки процеса на оценяване.

2. Разделете големите задачи на по-малки, за да ги управлявате по-лесно

Разделете големите задачи или истории на управляеми части и използвайте подходящи данни от минали задачи или истории, за да насочите вашите оценки.

3. Ангажирайте целия екип в процеса на оценяване

Включете екипа си при оценяването на точките и задачите, за да сте сигурни, че не сте пропуснали никакви сложности или съображения. Позволете на всеки член на екипа да даде своята независима оценка, за да не рискувате „групово мислене”.

Използвайте ClickUp Docs, за да се уверите, че всички важни детайли са записани и достъпни за всички по време на дискусиите. Дайте възможност на членовете на екипа да допринасят едновременно, като направите оценката динамична и интерактивна.

Лесно форматирайте и сътрудничете с екипа в Docs, без да се припокривате в ClickUp.

4. Задайте времеви ограничения за ефективни оценки

Използвайте таймер, за да оцените всяка задача или история, така че да не отнема прекалено много време. Не забравяйте, че целта на оценката е да се постигне единодушие относно това, какво да се очаква. Не се притеснявайте прекалено много за точните цифри.

Ако искате да улесните колективната оценка на точките на вашия Agile екип, шаблонът ClickUp Backlogs and Sprints ще ви бъде от полза. Той включва предварително създадени списъци Sprint с персонализирани полета за въвеждане на подробности за сравняване на точките въз основа на различни критерии.

Изтеглете този шаблон Получете ясна представа за вашите задачи в списъка с неизпълнени задачи и съответните им точки с шаблона „Backlogs and Sprints“ от ClickUp.

С този шаблон можете да:

Поддържайте кохерентен продуктов беклог, за да създавате нови спринт беклог

Проследявайте и управлявайте спринтовете, като поддържате ясни и последователни приоритети.

Поддържайте връзка с вашите разработчици, дизайнери и други заинтересовани страни по отношение на препятствията и напредъка по проекта.

5. Непрекъснато усъвършенствайте и преоценявайте прогнозите

Прегледайте вашите оценки и ги коригирайте, ако възникне нова информация или вашите изисквания се променят. След като проектът приключи, отбележете всички грешки в оценките си, за да подобрите точността на бъдещите такива.

ClickUp предлага голямо разнообразие от Agile шаблони, всеки от които е пригоден към типичните работни процеси в Agile методологията. Тези шаблони са проектирани със структури, които съответстват на ключовите Agile практики, като планиране на спринтове, подреждане на забавени задачи и ежедневни stand-up срещи.

С помощта на тези шаблони можете да стартирате вашите Agile проекти по-ефективно и да се уверите, че най-добрите практики са интегрирани в процеса.

Например, шаблоните за истории на ClickUp Agile улесняват създаването и управлението на истории на потребители, което ви позволява да се фокусирате върху важните неща, вместо да се затрупвате с административни задачи.

Изтеглете този шаблон Шаблонът Agile Story е създаден, за да помогне на вашия екип да съгласува индивидуалните цели с по-големите цели за максимална ефективност.

Той ви помага да уловите изискванията на дадена функция в Agile проект. Можете да:

Обсъдете идеи за функции, включително функционалност, дизайн и съдържание.

Разделете функцията на по-малки задачи за по-добра организация.

Напишете изчерпателна история, включваща цели, предположения и ограничения.

Прегледайте историята за точност, направете корекции и се съгласувайте с екипа.

От друга страна, шаблоните за гъвкаво управление на проекти на ClickUp са идеални за екипи, които не се занимават с разработка на софтуер, но желаят да възприемат гъвкави методологии като Kanban или Scrum.

Изтеглете този шаблон Управлявайте лесно продуктовите пътни карти, забавянията, спринтовете и UX дизайна с шаблона за гъвкаво управление на проекти на ClickUp.

Вградената функция „Форма“ опростява насочването на заявките директно към списъка с неизпълнени задачи, което улеснява определянето на приоритетите.

След това вашият екип може да изпълнява задачите ефективно, използвайки изгледа „Табло“ или „Спринтове“. Агилни церемонии като ретроспективи също могат да се провеждат безпроблемно, насърчавайки непрекъснатото усъвършенстване през целия цикъл на проекта.

Предимства на използването на скалата на Фибоначи при Agile оценката

Скалата на Фибоначи е сред най-полезните техники за оценка в Agile, които помагат на екипите да разграничават лесните от сложните задачи и по този начин да вземат информирани решения за времето, необходимо за изпълнението на всяка от тях. Предимствата на използването на Фибоначи включват:

1. Създаване на определена скала

Поредицата на Фибоначи предлага надежден начин за сравняване на точките на Агил и за преценяване на сложността на дадена задача. Например, точка, оценена на 3, е лесна за изпълнение, докато точка, оценена на 21, би отнела много повече време.

2. Насърчаване на сътрудничеството

Разработчиците са склонни да правят оценки изолирано, когато използват часове, което води до несъответствия и скрити рискове.

Членовете на екипа обединяват своите знания и опит, за да направят подходящи оценки за всеки точков показател, като по този начин създават по-точни времеви рамки.

Например, имате нужда от информация от екипите си за UX, дизайн, разработка и съдържание, за да изчислите времето, необходимо за завършване на нова начална страница.

ClickUp Chat View, например, предоставя безпроблемен начин за сътрудничество на Agile екипите по време на оценяването. Независимо дали е в реално време или асинхронно, то ще помогне за изясняване на предположенията и ще улесни комуникацията, като гарантира, че всички са на една и съща страница.

Добавете членове на екипа към дискусиите и сътрудничеството с ClickUp Chat в едно пространство и избегнете преминаването между различни софтуери.

Можете да използвате функцията „Коментари за задачи“ в ClickUp, за да задавате въпроси на екипа си и да търсите разяснения за задачите, без да преминавате между различни инструменти. Тъй като всички коментари са добре организирани на платформата, можете да съхранявате всички дискусии на едно място преди и след спринтовете.

Ако имате нужда да попитате някого от екипа конкретно за последващи действия или актуализация, можете да използвате @mentions, за да насочите конкретни коментари към хора в задачата или от вашата пощенска кутия, така че те да бъдат уведомени.

3. Повишаване на точността при планирането на проекти

Скалата на Фибоначи позволява реалистична оценка на усилията, необходими за всяка задача в спринта, което улеснява по-доброто планиране на Agile капацитета.

Подобрете Agile планирането и изпълнението за вашия екип

Въпреки че са възможни някои несигурности или препятствия, оценяването на времето за изпълнение на задачите е от решаващо значение за завършването на проектите в срок.

С поредицата на Фибоначи това става значително по-лесно.

Използването на експоненциални числа улеснява всички да разберат колко усилия ще отнеме всяка задача и по този начин как трябва да планират спринтовете си. Получавате и предимството на екип, в който всеки се чувства включен и има пространство за комуникация – винаги печеливша ситуация.

С ClickUp можете да пренесете управлението на проекти на ново ниво.

С помощта на интуитивната платформа можете лесно да управлявате точките на Фибоначи и да организирате работните процеси, опростявайки планирането на спринтовете и подобрявайки сътрудничеството в екипа.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и вижте разликата!