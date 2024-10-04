Как да използвате ситуационен стил на лидерство на работното място

Ако вашите действия създават наследство, което вдъхновява другите да мечтаят повече, да учат повече, да правят повече и да стават по-добри, тогава вие сте отличен лидер.

Ако вашите действия създават наследство, което вдъхновява другите да мечтаят повече, да учат повече, да правят повече и да стават по-добри, тогава вие сте отличен лидер.

Кънтри музиката може би не е първото място, за което се сещате, когато търсите блестящи примери за лидерство. Все пак Доли Партън, 11-кратна носителка на наградата „Грами“, олицетворява идеята за вдъхновяващ лидер.

Партън подкрепя идеята, че хората трябва да са свободни да изследват, творят и иновативни. Нейният приобщаващ подход към вземането на решения създава чувство за принадлежност и уважение в екипите й за композиране на музика и изграждане на общност.

Нейната история като лидер ясно показва, че универсалната стратегия за лидерство е толкова остаряла, колкото и пишещата машина днес. С други думи, необходимо е ситуационно лидерство – да приспособите стила си на лидерство според изискванията на вашите хора и тяхната ситуация.

И така, какво е ситуационно лидерство? И как можете да го приложите в своя полза?

Какво е ситуационният стил на лидерство?

Ситуационното лидерство е теория, разработена от д-р Пол Хърси и д-р Кен Бланчард в книгата им „Управление на организационното поведение“. Това е ситуационен подход, който адаптира стиловете на лидерство въз основа на конкретните нужди на екипа.

Моделът на Hersey Blanchard за ситуационно лидерство гласи, че няма един единствен най-добър стил на лидерство. Лидерите трябва да се адаптират в зависимост от зрелостта, уменията и способностите на своя екип.

Ситуационният модел на лидерство често използва две измерения: поведение при изпълнение на задачи (насочване) и поведение в отношенията (близост). Лидерите адаптират подхода си, като предлагат повече насоки на по-незрелите екипи и повече автономност на по-опитните.

Теории за ситуационното лидерство

Ситуационното лидерство подчертава, че ефективното лидерство зависи от фактори като способностите на екипа ви, мотивацията и сложността на задачите. Има конкуриращи се теории, които описват концепцията – вижте:

На първо място е основополагащата теория. Теорията за ситуационното лидерство на Хърси и Бланчард, представена за първи път през 1969 г., предлага да адаптирате стила си на лидерство в зависимост от зрелостта на екипа си, като използвате четири стила: да казвате, да продавате, да участвате и да делегирате .

Даниел Гоулман проучи ролята на емоционалната интелигентност в лидерството. Той идентифицира шест основни стила на лидерство: принудителен (взискателен и директивен), авторитетен (вдъхновяващ последователите с визия), афилиативен (фокусиран върху изграждането на хармония), демократичен (насърчаващ участието на екипа в решенията), определящ темпото (определящ високи стандарти чрез личен пример) и коучинг (предоставящ насоки и подкрепа за индивидуално развитие).

Следващата теория за пътя към целта подчертава важността лидерите да адаптират поведението си, за да мотивират своите последователи. Теорията за пътя към целта предполага, че последователите се мотивират от комбинация от фактори, докато Хърси-Бланчард и Големан не обсъждат изрично мотивацията на последователите.

Други модели, като континуума на Таненбаум и Шмид или теорията за обмена между лидер и член на екипа, разглеждат лидерството като динамична връзка между лидери и последователи.

Като разберете тези подходи, ще можете по-добре да адаптирате своя стил на лидерство, за да отговорите на уникалните нужди на екипа си.

Качества на ситуационния лидер

За да бъдете успешен ситуационен лидер, трябва да притежавате уникална комбинация от качества. Трябва да сте адаптивни и да приспособявате стила си към ситуацията. Трябва също да проявявате емпатия, като разбирате нуждите на екипа си, и да сте гъвкави в проучването на нови подходи. Ясната комуникация е от съществено значение. В крайна сметка, трябва да оцените екипа си и да адаптирате стила си на управление според него.

Ситуационни стилове на лидерство

Ситуационният подход се състои от четири стила на лидерство, между които можете да превключвате в зависимост от нуждите на екипа ви. Всеки стил на управление изпълнява различна функция, адаптирайки се към нуждите на екипа ви за ефективно лидерство.

Указания (ръководство) : Този стил, при който задачите са много, а взаимоотношенията са малко, се използва, когато членовете на екипа нямат опит или самочувствие. Лидерите дават ясни, директни инструкции и упражняват строг контрол. Помислете за старомодното, йерархично лидерство.

Продажби (коучинг) : Подход, ориентиран към задачите и взаимоотношенията. Лидерите все още ръководят задачите, но предлагат повече подкрепа и мотивация, за да насърчат желаещите, но колебаещи се членове на екипа. Ключът е в името: това е като вашия строг, но справедлив треньор по футбол в гимназията!

Участие (подкрепа) : Този стил с ниска задача и високи взаимоотношения е за екипи с умения, но без самочувствие. Лидерите се фокусират върху : Този стил с ниска задача и високи взаимоотношения е за екипи с умения, но без самочувствие. Лидерите се фокусират върху вземането на решения чрез сътрудничество, предлагайки подкрепа и насърчение.

Делегиране: Когато работят с опитни, независими екипи, лидерите предлагат минимален надзор. Този стил с малко задачи и малко взаимоотношения дава възможност на екипа да поеме пълна отговорност за работата си.

Отново, не забравяйте: в зависимост от това, през какво преминава вашият екип и колко опит има, може да се наложи да преминавате от един стил към друг – в зависимост от ситуацията.

Прилагане на ситуационното лидерство в реалния свят

Ситуационното лидерство е подходящо за различни работни среди и за лидери на всички нива, като ви позволява да адаптирате стила си към контекста. Ето кога да използвате всеки стил на лидерство:

Приемане на нови членове : Използвайте стила „Разказване“ , за да предложите ясни насоки и подробни инструкции на новоназначените служители, като се уверите, че те бързо се приспособяват.

Сложни проекти : За проекти, в които участват много заинтересовани страни, стилът Продажба може да помогне за мотивиране на екипа ви и да гарантира сътрудничеството, като същевременно ги води през сложностите на проекта.

Времена на промяна : По време на Участие , за да включите екипа си в процеса на вземане на решения. : По време на организационни промени , като преструктуриране или сливания, прилагайте стила, за да включите екипа си в процеса на вземане на решения.

Овластяване на екипи с висока производителност: Използвайте стила Делегиране , за да прехвърлите властта и автономността на квалифицирани екипи, като им позволите да поемат пълна отговорност за задачите си.

Прочетете също: Как да станете ефективен ръководител на проекти за вашия екип

Използване на софтуер за управление на проекти в ситуационното лидерство

Софтуерът за управление на проекти може да помогне на ситуационните лидери да адаптират подхода си към конкретните нужди на екипа си. Те могат да се справят с възникналата ситуация, като проследяват напредъка на екипа, идентифицират областите, които се нуждаят от подобрение, и предоставят необходимата подкрепа и насоки.

Например, ClickUp е многофункционален инструмент за управление на проекти, който може да помогне на ситуационните лидери да се адаптират към нуждите на екипа си, като предоставя функции за проследяване на напредъка, поставяне на цели и улесняване на сътрудничеството. Ето как:

Поставяне на цели : Определете ясни цели и проследявайте напредъка в реално време, като използвате функцията : Определете ясни цели и проследявайте напредъка в реално време, като използвате функцията „Цели“ на ClickUp , за да поддържате екипа си в синхрон с измерими цели.

Разпределяне на задачи : Разпределяйте задачите въз основа на силните страни и нуждите от развитие на членовете на екипа чрез : Разпределяйте задачите въз основа на силните страни и нуждите от развитие на членовете на екипа чрез ClickUp Tasks.

Проследяване на напредъка : Следете индивидуалната и екипната производителност, за да идентифицирате области за подобрение и да предоставите навременна подкрепа чрез : Следете индивидуалната и екипната производителност, за да идентифицирате области за подобрение и да предоставите навременна подкрепа чрез ClickUp Dashboards.

Автоматизация : Автоматизирайте повтарящите се задачи с : Автоматизирайте повтарящите се задачи с ClickUp Automations , освобождавайки време за лидерите, за да се фокусират върху коучинг и менторство.

Комуникация: Използвайте : Използвайте ClickUp Chat и Comments за обратна връзка и сътрудничество в реално време.

С широкия си набор от функции, ClickUp ви позволява да адаптирате подхода си към нуждите на всеки член на екипа и конкретната ситуация. Нека разгледаме някои от тези ключови функции в подробности.

ClickUp табла

ClickUp Dashboards е мощен инструмент, който поддържа ситуационното лидерство. Създавайте персонализирани изгледи като Kanban табла, списъци или календари, за да визуализирате работата на екипа си и да проследявате напредъка. Използвайте го, за да следите ключови показатели и да идентифицирате области за подобрение.

Създайте всеки дашборд за секунди, за да превърнете проектите си в гъвкава платформа от данни, списъци, карти, диаграми и графики, съобразени с вашата работа.

Например, ако работите с нов член на екипа, можете да създадете Kanban табло с ясни етапи и крайни срокове, за да предоставите визуално представяне на задачите и очакванията им.

Цели на ClickUp

ClickUp Goals е безценен инструмент за прилагане на ситуационното лидерство. Като задавате SMART цели на членовете на екипа си, можете да усъвършенствате своя подход към лидерството, за да им предоставите необходимата подкрепа и насоки.

Задавайте и проследявайте цели и етапи без усилие в ClickUp Goals.

Функцията „Папки с цели“ ви позволява да организирате целите в категории, като спринт цикли, OKR, седмични карти за оценка на служителите или други подходящи цели на екипа.

С ясни срокове, измерими цели и автоматично проследяване на напредъка за всеки член на екипа, можете ефективно да наблюдавате ефективността на екипа и да проявите силно лидерство в екипа.

Задачи в ClickUp

Планирайте, организирайте и сътрудничете по всеки проект с конкретни задачи, които се адаптират към всеки работен процес или тип работа.

ClickUp Tasks е мощен инструмент за делегиране на задачи въз основа на силните страни и областите за развитие на всеки член на екипа. Присвояването на собственост върху тези задачи гарантира, че членовете на екипа носят отговорност, процъфтяват и достигат пълния си потенциал, като същевременно ефективно постигат вашите цели.

ClickUp Automation

Използвайте предварително създадените автоматизации на ClickUp или ги персонализирайте според нуждите си, за да може екипът ви да се съсредоточи върху най-важната работа.

ClickUp Automation се занимава с повтарящи се задачи като изпращане на напомняния или актуализиране на статуса на задачите. Автоматизирането на редовни, но монотонни задачи може да ви освободи време, за да се съсредоточите върху коучинг, менторство и изграждане на солидни взаимоотношения с членовете на екипа ви.

ClickUp Chat

Няма повече жонглиране с множество инструменти и разпръснати разговори: използвайте ClickUp Chat, за да споделяте актуализации, да свързвате ресурси и да си сътрудничите безпроблемно.

Комуникационни инструменти като ClickUp Chat и ClickUp Assigned Comments ви позволяват да предоставяте незабавна обратна връзка, да отговаряте на въпроси и да предлагате допълнителна подкрепа, като по този начин гарантирате, че вашият екип разполага с необходимите ресурси, за да просперира.

Опитайте следните функции, които могат да улеснят комуникацията между членовете на екипа:

Добавете всеки към работните разговори с @mentions и използвайте коментари, за да поддържате екипа си в движение по отношение на задачите за действие.

Вградете уеб страници, електронни таблици, видеоклипове и други в конкретни задачи или документи за лесен достъп.

Тези канали за комуникация са от съществено значение за прилагането на ситуационното лидерство, тъй като ви позволяват бързо да адаптирате своя подход към лидерството в зависимост от конкретните ситуации, с които се сблъскват членовете на вашия екип. Безпроблемната комуникация може да има и значително положително въздействие върху динамиката на екипа.

Накрая, шаблонът за план за управление на екипа на ClickUp е многостранно решение, което може да помогне на ситуационните лидери да определят ясно ролите, да разпределят задачите и да гарантират, че всички са на една и съща страница.

Изтеглете този шаблон Планирайте и управлявайте проекти с яснота, комуникация и съгласуваност, използвайки шаблона за план за управление на екипа на ClickUp.

Някои от основните предимства на този шаблон включват:

Яснота на ролите : добре дефиниран план : добре дефиниран план за управление на екипа може да помогне за изясняване на ролите и отговорностите на всеки член на екипа, като по този начин се намаляват объркването и недоразуменията.

Подобрено сътрудничество : Чрез установяване на ясни очаквания и насоки можете да насърчите по-продуктивна и сплотена работна среда.

Повишена продуктивност : Чрез ясното дефиниране на задачите и крайните срокове можете да помогнете на екипа да се придържа към плана и да избегне затрудненията.

Повишена отговорност: Чрез ясното дефиниране на роли и отговорности и проследяване на напредъка към целите, лидерите могат да гарантират, че всеки е отговорен за своите действия.

Примери за ситуационно лидерство и казуси

Много успешни политически и бизнес лидери са използвали ситуационното лидерство през историята. Нека разгледаме два изтъкнати примера: Стив Джобс и Джасинда Ардерн.

Стив Джобс

Стив Джобс, съосновател на Apple, беше друга влиятелна фигура, която използваше ситуационни стилове на лидерство с добри резултати.

Той беше известен с взискателната си и харизматична личност, но също така демонстрираше забележителна способност да адаптира стила си на лидерство към нуждите на екипа си и компанията.

Ситуацията : Джобс се сблъска с предизвикателството да съживи Apple след почти фалита на компанията в края на 90-те години.

Задачата : Той трябваше да въведе иновативни нови продукти, да възстанови марката Apple и да възстанови финансовото състояние на компанията.

Действието : Първоначално той възприе по-директивен и авторитарен стил на лидерство, изисквайки съвършенство и подтиквайки екипа си да дава всичко от себе си. С възстановяването на Apple обаче, Джобс постепенно премина към по-сътруднически и мотивиращ стил на лидерство, насърчавайки иновациите и креативността в компанията.

Резултатът: Лидерството на Джобс помогна на Apple да се превърне отново в един от водещите играчи на пазара.

Джасинда Ардерн

Джасинда Ардерн беше министър-председател на Нова Зеландия по време на пандемията от COVID-19, най-трудният период за страните по целия свят. Нейното лидерство през този труден период често се цитира като пример за блестящо лидерство в кризисни ситуации.

Ситуацията : Ардерн ръководи първоначалната реакция на Нова Зеландия на пандемията от COVID-19 през 2020 г. По време на ранните етапи здравните власти все още търсеха най-добрите начини за действие, а надеждна информация за развитието на болестта и по-голямото й въздействие върху здравната система и икономиката на страната беше трудно да се намери.

Задачата : Ситуацията трябваше да бъде разрешена с откритост, за да се изгради доверие и увереност сред обществеността.

Действието : Ардерн беше отворена и откровена с гражданите и спечели доверието им по отношение на плана за реакция на страната на пандемията на всеки етап. Дори когато Нова Зеландия беше докладвала само шест случая, Ардерн смело затвори границите на страната за чужденци. След като стана ясно, че броят на случаите на COVID-19 далеч надхвърля капацитета на болниците в страната, тя обяви система за предупреждение, за да информира обществеността за мерките за обществено здраве, и наложи мерки като „останете у дома, за да спасите животи“. Тя изрази съчувствие към онези, чийто семеен и професионален живот бяха нарушени. Тя също така говори подробно пред медиите, за да държи всички в течение.

Резултатът: Начинът, по който Джасинда Ардерн се справи с кризата в общественото здравеопазване, беше похвален като : Начинът, по който Джасинда Ардерн се справи с кризата в общественото здравеопазване, беше похвален като „майсторски урок по лидерство в кризисни ситуации “. Чрез балансиране на решителни действия с емпатичен стил на комуникация, тя даде пример за ситуационния подход към лидерството, който се състои в адаптиране на стила на конкретните нужди на ситуацията.

Адаптирайки се към ситуацията и превръщайки управлението на хората в свой приоритет номер едно, тези лидери се справиха най-добре в трудни ситуации и излязоха начело.

Прочетете също: Как нововъзникващото лидерство помага на екипите да растат

Ограничения и противоречия на ситуационното лидерство

Въпреки че ситуационното лидерство предлага гъвкав и адаптивен подход към управлението, то не е лишено от критици.

Някои твърдят, че теорията може да бъде прекалено опростена и да не отразява нюансите на лидерството в реалния свят. Освен това, има специфични контексти, в които ситуационното лидерство може да не е най-ефективният подход.

Разбиране на критиката срещу теорията за ситуационното лидерство

Критиците на ситуационното лидерство често посочват следните ограничения:

Прекалено опростяване : Някои твърдят, че теорията прекалено опростява сложността на лидерството, като не отчита индивидуалните различия и културните нюанси.

Липса на емпирични доказателства : Въпреки че теорията е придобила популярност, някои критици поставят под съмнение силата и надеждността на емпиричните доказателства, подкрепящи нейните твърдения.

Трудност при оценяване на готовността : Точното определяне на нивото на готовност на членовете на екипа може да бъде предизвикателство, тъй като включва както способности, така и намерения.

Възможност за непоследователност: Честите промени в стила на лидерство въз основа на ситуационни фактори понякога могат да доведат до непоследователност и объркване сред членовете на екипа.

Къде не да използвате ситуационното лидерство

Ето няколко сценария, в които този стил на лидерство може да бъде по-малко ефективен:

Силно регулирани индустрии

В отрасли като здравеопазването, финансите или авиацията, където спазването на строги правила и протоколи е задължително, лидерите често трябва да следват фиксиран, авторитетен подход, за да гарантират безопасността и спазването на нормативните изисквания.

Гъвкавостта на ситуационното лидерство може да доведе до непоследователно вземане на решения, което компрометира спазването на критични стандарти. Например, по време на медицинска спешност, решителният и директивен подход към лидерството е по-важен в болнична среда, отколкото адаптирането към мненията на отделните членове на екипа.

Кризисни ситуации или ситуации с високо напрежение

Лидерите трябва да действат бързо и решително в кризисни ситуации или при значителна нестабилност, като природни бедствия, бизнес провали или икономически спадове. Често няма време да се оценява нивото на зрялост или компетентност на членовете на екипа, за да се адаптира стилът на лидерство към индивидуалните изисквания, особено за тези, които ръководят мултифункционални екипи.

Един стабилен и авторитетен подход, който осигурява ясна посока, може да бъде по-подходящ от ситуационното лидерство, което може да забави процесите на вземане на решения. Например, по време на корпоративен финансов колапс, мениджърите трябва да вземат бързи решения, без да се консултират с всички нива на организацията или да коригират стиловете си в зависимост от нуждите на екипа.

Среди, които са културно несъвместими с идеята

Ситуационното лидерство може да бъде по-малко ефективно в култури или работни среди (например армията), които ценят йерархичните подходи към лидерството. В някои региони или организации с голяма дистанция между властта и подчинените, служителите може да очакват ясно и директивно лидерство и да реагират зле на честите промени в стиловете на лидерство.

Гъвкавият подход на ситуационното лидерство може да предизвика объркване или дори съпротива в среди, където авторитетът и указанията се ценят повече от адаптивността.

Предимствата от възприемането на ситуационното лидерство

Ето някои от основните предимства на прилагането на ситуационен модел на лидерство.

Ефективност на екипа

Като адаптирате стила си на лидерство, за да отговорите на нуждите на всеки член на екипа, можете да спомогнете за повишаване на производителността. Когато екипът ви се чувства подкрепен с подходящо ниво на насоки, той ще бъде по-мотивиран да постигне целите си. Като адаптират подхода си към конкретните нужди на членовете на екипа, ситуационните лидери могат да оптимизират производителността и ефективността.

Адаптивност и гъвкавост

Ситуационното лидерство прави вашия екип по-адаптивен. Като променяте подхода си в зависимост от променящите се обстоятелства, вие помагате на екипа си да остане гъвкав в динамична среда, което ви позволява да се справяте ефективно с нови предизвикателства.

Ангажираност и мотивация на служителите

Когато покажете ясно разбиране за нуждите на екипа си и предложите подходяща подкрепа, служителите се чувстват ценени. Това води до по-голяма ангажираност, по-голяма лоялност и по-мотивиран екип. Всъщност организациите с висока ангажираност на служителите отбелязват 59% по-ниска степен на текучество.

Развитие и растеж на екипа

Също така ще насърчите членовете на екипа да се развиват, като им предложите възможности за обучение. Тази инвестиция не само е от полза за кариерата им, но и подобрява цялостната производителност в дългосрочен план.

Повишете лидерските си умения на следващото ниво!

Ситуационният стил на лидерство може да изгради по-продуктивен, ангажиран и устойчив екип и в крайна сметка по-ефективна работна среда. Ключът е да оцените силните страни и нуждите на членовете на екипа си и да коригирате подхода си съответно.

Използването на инструмент за управление на проекти като ClickUp за ефективно прилагане на ситуационното лидерство може да улесни работата ви и да помогне на екипа ви да се съсредоточи върху това, което може да прави най-добре. Настройваемите работни процеси и функции за управление на задачите на ClickUp могат да ви помогнат да проследявате напредъка на екипа, да идентифицирате области за подобрение и да им предоставите необходимата подкрепа и насоки.

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес и подобрете своя ситуационен стил на управление!