Как нововъзникващото лидерство помага на екипите да растат

От дълго време компаниите по целия свят работят в йерархични структури, където авторитетът ви се определя от позицията ви в организацията. Лидерите се назначават в екипите от мениджмънта, а не се избират от самите екипи.

Въпреки това, традиционното понятие за лидер бавно се замества от динамично взаимодействие на идеи, при което гласът на всеки се чува и се търси активно.

Това е същността на възникващото лидерство. То е стил на управление, възприет от някои от най-успешните компании в света. То насърчава членовете на екипа да допринесат със своите силни страни и идеи, основани на тяхната експертиза и нуждите на ситуацията, вместо да разчитат само на предварително определени йерархични структури.

Ако сте нетърпеливи да разберете как моделът на нововъзникващо лидерство може да промени работното ви място, продължете да четете.

Какво е нововъзникващо лидерство?

Нововъзникващо лидерство е, когато някой по естествен начин поема ръководството в група, без да е официално назначен. При нововъзникващия лидерски подход, хората показват лидерски качества и мотивират членовете на екипа си чрез своите действия, умения и принос, без да заемат официална длъжност или позиция.

Разгледайте този пример, за да разберете по-добре този стил на работа.

Да предположим, че вашите приятели планират доброволчески проект за почистване на местния парк. Макар че никой не е официално назначен за лидер, една от тях, нека я наречем Сара, естествено поема ръководството. Сара предлага идеи, мобилизира ресурси и мотивира останалите с ентусиазма си.

Въпреки че няма официална длъжност, проактивният подход, нагласата за растеж и ефективните комуникационни умения на Сара я правят нововъзникващ лидер. Другите естествено се обръщат към нея за насоки, не защото е назначена, а защото е демонстрирала лидерски качества чрез действията си.

По същия начин нововъзникващото лидерство се олицетворява на работното място от хора, които дават пример, вдъхват доверие и допринасят значително за успеха на екипа, независимо от официалния им статус в организационната йерархия.

Защо компаниите трябва да насърчават нововъзникващото лидерство?

Нововъзникващото лидерство може да бъде особено ценно в динамични среди, където способността да се адаптирате, да сътрудничите и да давате пример е от съществено значение за успеха.

Това може да донесе редица ползи, които допринасят за успеха на организацията и улесняват планирането на приемствеността. Ето някои от тях:

Адаптивност към промените: Нововъзникващите лидери често се адаптират бързо към промените и могат да водят своите екипи през динамични ситуации. Способността им да се появяват в отговор на предизвикателствата позволява на организацията да бъде по-гъвкава и да реагира по-бързо на променящите се пазарни условия.

Иновации и креативност: Новите лидери обикновено са отворени към нови идеи и свежи перспективи. По този начин те могат да изградят култура на иновации, като насърчават членовете на екипа да споделят своите идеи, допринасяйки за Новите лидери обикновено са отворени към нови идеи и свежи перспективи. По този начин те могат да изградят култура на иновации, като насърчават членовете на екипа да споделят своите идеи, допринасяйки за по-креативна работна среда . Освен това, като насърчават новото лидерство, организациите мотивират всеки служител да мисли като лидер, което може да доведе до нови и креативни начини за решаване на проблеми.

Ангажираност на служителите: Насърчаването и популяризирането на нововъзникващото лидерство кара служителите да се чувстват овластени и ценени. Когато на хората се дава възможност да поемат лидерски роли въз основа на своите умения и опит, това може да доведе до по-голяма ангажираност и удовлетворение от работата.

Разпределено лидерство: Нововъзникващото лидерство насърчава концепцията за разпределено лидерство, при което отговорностите за лидерството са разпределени в цялата организация, а не са концентрирани на върха. Това може да доведе до по-сътрудническо и приобщаващо работно място.

Развитие на таланти: Компаниите могат да идентифицират и развиват таланти отвътре, като признават и насърчават нововъзникващите лидери. Това не само може да допринесе за професионалното развитие на отделните лица, но и да създаде канал за бъдещи лидерски позиции.

Овластяване на служителите: Новите лидери често се отличават със способността си да вдъхновяват и овластяват екипа. По този начин, като насърчават тази форма на лидерство, компаниите могат да създадат култура, в която служителите се чувстват овластени да поемат инициатива и да допринесат за успеха на организацията.

Ефективно решаване на проблеми: Новите лидери често са опитни в решаването на проблеми. Те могат да се справят с проблемите на ниво основа и да направят организацията по-умела в решаването на предизвикателства в реално време.

По-добро вземане на решения: С нововъзникващите С нововъзникващите лидери, които допринасят за процесите на вземане на решения , компаниите могат да се възползват от разнообразни гледни точки. Това може да доведе до по-добре обмислени и информирани решения.

Подобрена динамика на екипа: Новите лидери могат да насърчават положителна Новите лидери могат да насърчават положителна динамика в екипа , като насърчават сътрудничеството и изграждат доверие. Това в крайна сметка допринася за здравословна и сплотена работна среда.

Ключовите характеристики на нововъзникващите лидери

Нововъзникващите лидери печелят признание в професионалния живот благодарение на способността си да влияят, вдъхновяват и допринасят ефективно. Това им спечелва уважението и доверието на колегите им. Ето нововъзникващите лидерски качества, които отличават тези неформални лидери в различни социални и професионални среди:

Влияние чрез действия

Новите лидери оказват влияние върху колегите си чрез действията, експертния си опит и способността си да допринасят ефективно за постигането на целите на групата. Поради това останалите членове на групата естествено започват да им се доверяват и да ги следват.

Адаптивност

Новите лидери често проявяват адаптивност и гъвкавост, като реагират ефективно на променящите се обстоятелства. Те могат бързо да преминат от член на екипа към лидер на екипа. Освен това, способността им да се справят с предизвикателствата и да намират творчески решения допринася за издигането им като лидери в групата.

Изграждане на взаимоотношения

Изграждането на положителни взаимоотношения с другите членове на групата е обща черта на нововъзникващите лидери. Те често притежават силни междуличностни умения и могат да установят връзка със своите колеги, като по този начин изграждат чувство за единство и сътрудничество.

Комуникационни умения

Ефективната комуникация е от решаващо значение за един нововъзникващ лидер. Те могат да изразяват идеите си ясно, да слушат активно другите и да улесняват отворения и конструктивен диалог в групата.

Подход за решаване на проблеми

Нововъзникващите лидери често са опитни в решаването на проблеми и груповите взаимодействия. Тъй като могат да анализират ситуации, да предлагат решения и да водят групата през предизвикателства, те печелят доверието и уважението на своите колеги.

Проактивно отношение

Новите лидери също поемат инициативата да допринесат за успеха на групата. Те проактивно идентифицират възможности за подобрение и са готови да поемат отговорности, без да чакат официални указания или определена лидерска роля.

Признание от колеги

Една от определящите характеристики на нововъзникващите лидери е, че техните ръководители и колеги признават и приемат нововъзникващото им лидерство. Това признание често се основава на наблюдаеми поведения и тяхното положително въздействие върху екипа.

Разликите между възложеното и нововъзникващото лидерство

Назначеното и нововъзникващото лидерство са два различни стила на лидерство, които подчертават начина, по който отделните лица поемат лидерски роли в рамките на група или организация.

Ето какво ги отличава:

Авторитет и формалност

При назначеното лидерство висшестоящи органи като мениджъри, супервайзори или организационни лидери назначават официални лидери на лидерски позиции. Тази форма на лидерство често се свързва с позиционна власт.

От друга страна, нововъзникващият лидер не се назначава официално, а възниква органично в рамките на групата въз основа на възприеманите му способности, умения или влияние. Групата избира такъв лидер измежду своите членове.

Източник на влияние

Авторитетът на назначените лидери произтича от тяхната официална позиция в конвенционалната йерархия на организацията. Те притежават власт и контрол над подчинените си въз основа на длъжността или ролята си.

Един нововъзникнал лидер придобива влияние чрез признанието и приемането от страна на колегите си на неговите умения, опит или междуличностни способности. Неговото лидерство произтича от динамиката на групата и неформалните взаимоотношения в екипа.

Признание и приемане

Назначените лидери се признават и приемат заради титлата или позицията си. Приемането им от екипа обаче може да варира, а влиянието и ефективността им може да зависят от способността на назначения лидер да спечели уважението и доверието на подчинените си.

Новият лидер се избира от останалите членове на групата въз основа на действията, приноса и междуличностните умения. Техният стил на лидерство също е по-вероятно да бъде приет от останалите членове на екипа, защото възниква естествено от динамиката на групата.

Гъвкавост и адаптивност

Назначените лидери могат да се сблъскат с предизвикателства при адаптирането към променящи се ситуации, тъй като тяхната власт често е свързана с конкретна роля или позиция. Те може да се наложи да разчитат на властта, която им дава позицията, а не на личното си влияние.

За разлика от тях, нововъзникващите лидери са неформални лидери, които са по-гъвкави в реакциите си към динамични ситуации. Тяхното влияние се основава на доверието и подкрепата, които са спечелили от групата, което им позволява да се справят по-ефективно с променящите се обстоятелства.

Формално срещу неформално

Назначените лидери работят в рамките на официалната структура на организацията и обикновено са част от висшето ръководство.

Новите лидери действат в неформалната сфера на социалната идентичност, която възниква от социалните взаимодействия и взаимоотношения в групата.

Как мениджърите могат да насърчават нововъзникващото лидерство в своите екипи?

Насърчаването на нововъзникващото лидерство се състои в изграждането на работно място, където всички сътрудничат свободно и могат да поемат инициативата, когато се появят възможности.

Мениджърите могат да насърчават нововъзникващото лидерство, като окуражават членовете на екипа да поемат отговорност, да изразяват своите идеи и мнения и да работят съвместно за постигането на по-голямата цел.

Сега си представете инструмент, който ви помага с всичко това. Тук се включва ClickUp като вашата платформа за сътрудничество. Управлението на проекти в ClickUp опростява задачите и предоставя пространство, в което всеки може да блесне.

Ето няколко начина, по които мениджърите могат успешно да използват ClickUp, за да насърчат нововъзникващото лидерство в своите екипи:

Поставете цели за вашия екип

Ясните цели дават на екипите чувство за цел, като насърчават членовете на екипа да поемат отговорност за своите роли.

Използвайте ClickUp Goals, за да дадете възможност на хората да вземат решения, да покажат уменията си за решаване на проблеми и активно да търсят възможности за растеж. Ясно дефинираните цели и измеримите ключови резултати позволяват на всеки член на екипа да планира и изпълнява задачите си по креативен начин.

Още по-добре, визуалното проследяване на напредъка в множество изгледи в ClickUp гарантира прозрачност и създава среда за сътрудничество, в която нововъзникващите лидери естествено ръководят членовете на екипа си според нуждите.

Съгласувайте целите на екипа, насърчавайте сътрудничеството и осигурете видимост на напредъка с ClickUp Goals

Изградете отговорност и ангажираност

Мениджърите могат да изградят култура на отговорност, като делегират отговорности и насърчават отворена комуникация в екипа, окуражавайки нововъзникващите лидери да направят крачка напред.

Предоставянето на правомощия на членовете на екипа да поемат отговорност за целите и задачите насърчава адаптивното планиране и гъвкавостта, което позволява на нововъзникващите лидери да се справят с променящите се изисквания на проекта и да определят приоритетите според нуждите.

С управлението на задачите в ClickUp задачите имат ясни отговорници и крайни срокове, за да се поддържа отговорността на екипите. Освен това отговорниците и екипите могат да проследяват напредъка на задачите, да задават и променят приоритети, да създават работни потоци и да автоматизират повтарящи се задачи, както и да възлагат задачи и подзадачи на различни отговорници.

Проследяването на напредъка също е изключително лесно с таблата на ClickUp, които се актуализират в реално време.

Планирайте, организирайте и изпълнявайте проекти в ClickUp, за да постигнете общите цели

Насърчавайте ясната комуникация

Ефективната комуникация катализира нововъзникващото лидерство, като създава прозрачна и приобщаваща среда. Когато членовете на екипа могат открито да изразяват своите идеи, опасения и мнения, това създава възможности за отделните лица да покажат лидерските си качества.

Преодолейте комуникационните бариери и стимулирайте сътрудничеството с функцията за коментари в реално време на ClickUp. Насърчавайте екипа си да споделя мисли, да дава конструктивна обратна връзка и да генерира идеи колективно.

Осъзнавайки, че някои неща могат да се изгубят в коментарите, ClickUp позволява на нововъзникващите лидери да поемат контрола и да създават незабавни действия директно в рамките на разговора. По този начин те могат да превърнат дискусиите в практически стъпки, като разрешават или преразпределят коментарите без да се налага да ги търсят.

Задайте действие директно в коментар, като гарантирате яснота и отчетност чрез ClickUp

Награждавайте креативността

Креативността подхранва нововъзникващото лидерство, като вдъхновява хората да мислят иновативно, да поемат рискове и да предлагат уникални решения на предизвикателствата. Нововъзникващите лидери често се появяват, когато организациите насърчават хората да мислят нестандартно и да вдъхновяват другите с креативния си подход.

С ClickUp Docs екипите получават лесна за използване платформа, където могат да обменят идеи, да творят и да си сътрудничат. Този вид съвместно работно пространство насърчава появата на лидерски качества в екипа.

ClickUp Docs за документиране и споделяне на важна информация с екипа

Функции за спестяване на време, като Focus Mode и шаблони, оптимизират работния процес и помагат на екипите да работят по-ефективно.

Възможностите за интеграция на ClickUp с различни инструменти помагат на нововъзникващите лидери да използват лесно любимите си приложения, за да постигнат целите си по-бързо.

Изградете нововъзникващи лидери с ClickUp

Съвременните организации могат да изградят култура на висока производителност и приобщаване, като насърчават нововъзникващото лидерство. Нововъзникващите лидери мотивират екипите, насърчават иновациите и прокарват стратегическа визия, допринасяйки за положителна и високопроизводителна култура на работното място.

Използвайте платформа като ClickUp, за да изградите култура на отговорност, сътрудничество и иновации в екипа си. Платформата улеснява прозрачната комуникация и обединява екипите зад общи цели.

Това създава идеална среда за нововъзникващо лидерство, в която гласът на всеки член на екипа се чува и се цени.

Готови ли сте да видите нововъзникващите лидери да изведат екипа ви на нови висоти? Опитайте ClickUp още днес.

Често задавани въпроси

1. Какво е нововъзникващо лидерство и защо е важно през 2024 г.?

Нововъзникващото лидерство се отнася до естественото издигане на отделни лица като лидери в рамките на дадена група, благодарение на тяхното влияние и способности, а не на официално назначение. През 2024 г. това е от решаващо значение поради динамичната природа на съвременните работни места, където адаптивността, сътрудничеството и иновациите са от ключово значение за успеха в бизнеса.

2. Как мениджърите могат да насърчават нововъзникващото лидерство у своите лидери и екип?

Мениджърите могат да насърчават нововъзникващото лидерство, като популяризират култура на отворена комуникация, признават и награждават инициативността, предоставят възможности за развитие на умения и насърчават сътрудничеството между членовете на екипа.

3. Могат ли технологични инструменти като ClickUp да помогнат за насърчаване на нововъзникващото лидерство в екипа?

Да, инструменти като ClickUp могат да улеснят нововъзникващото лидерство, като предоставят платформи за безпроблемна комуникация, сътрудничество и управление на проекти, давайки възможност на членовете на екипа да поемат инициатива, да допринесат с идеи и да покажат своя лидерски потенциал.