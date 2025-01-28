Обяснение на видовете и моделите на софтуерни лицензи

Глобалните разходи за софтуер за предприятия възлизат на около 913 милиарда долара през 2023 г.

Днес средният технологичен набор на една организация включва около 300 инструмента. Това са 300 софтуерни лиценза, които трябва да бъдат договорени, проследявани и поддържани. Не е чудно, че компаниите по целия свят използват само половината от софтуерните си лицензи – останалата част остава непроследена или недоизползвана.

Оптимизирането на използването на софтуерни лицензи може да доведе до значителни икономии и да ви помогне да спазвате лицензионните изисквания.

В тази статия ще ви разкажем за различните видове софтуерни лицензи, предлагани от софтуерните доставчици, и как да изберете модела софтуерен лиценз, който е най-подходящ за вашия бизнес. Ще ви покажем и как да проследявате и управлявате ефективно всичките си лицензи и да избягвате загуби.

Какво е софтуерен лиценз?

Софтуерният лиценз е правен документ, който описва как софтуерът може да се използва, разпространява и модифицира. Софтуерното лицензионно споразумение очертава условията, при които можете да имате достъп, да копирате, променяте и споделяте софтуера. Мислете за него като за договор между вас и разработчика на софтуера.

Различните видове софтуерни лицензи определят правата и ограниченията на потребителя по различни начини, включително дали софтуерът може да се споделя, на колко устройства може да се инсталира и дали потребителите имат достъп до изходния код.

Лицензите гарантират, че използвате софтуера законно и в съответствие с всички приложими правила и разпоредби. Те често очертават и условията за поддръжка и актуализации, на които имате право.

Освен това, лицензите помагат на софтуерните разработчици да получат заплащане за работата си, за да могат да продължат да създават нов и иновативен софтуер.

Общи видове софтуерни лицензи

Това са основните видове софтуерни лицензи, които се използват днес:

Собственически лицензи

Тези лицензи ограничават достъпа до изходния код и начините, по които софтуерът може да се използва.

Собственическият лиценз, известен още като затворен код или търговски лиценз, предоставя ограничени права на потребителя. Достъп до изходния код има само разработчикът или избрана група лица.

Клиентите могат да използват софтуера, но не могат да го модифицират, разпространяват или продават без изрично разрешение.

Собственическите лицензи често се използват за търговски софтуер, предназначен за генериране на приходи.

Например: Търговски софтуерни приложения, като Microsoft Office и SAP

Лицензи за отворен код

Лицензите за софтуер с отворен код са софтуерни лицензи, които предоставят на потребителите широки права за достъп, модифициране, разпространение и дори продажба на софтуера. Изходният код на софтуера е публично достъпен, което позволява на всеки да го проучи, подобри и адаптира.

Лицензът за софтуер с отворен код насърчава прозрачността и отчетността и предоставя на потребителите висока степен на гъвкавост. Такъв софтуер често се ползва от голяма общност от разработчици, които допринасят за разработването и подобряването на софтуерния код.

Например: GNU General Public License (GPL), MIT License и Apache License 2. 0

Безплатен софтуер и софтуер за споделяне

Термините „безплатен софтуер“ и „shareware“ често се използват като синоними, но всъщност са два различни модела за лицензиране на софтуер.

Безплатният софтуер е софтуер, който се предлага за безплатно ползване. Въпреки че е безплатен, неговата функционалност или характеристики могат да бъдат ограничени. Може да има и ограничения, свързани с модификации и преразпределение.

Например: Firefox, VLC Media Player и GIMP

Shareware е софтуер, предоставян безплатно като пробна версия за ограничен период от време или с ограничени функции. Пълната версия обикновено изисква заплащане на такса, за да се отключат всички функции или да продължи да се използва след изтичане на пробния период.

Например: Adobe Photoshop и Microsoft Office

Лицензи за обществено достояние

Лицензът за обществено достояние е вид софтуерен лиценз, който поставя софтуера в обществено достояние. Това означава, че софтуерът е напълно свободен от ограничения, свързани с авторското право, което позволява на всеки да го използва, модифицира и разпространява без никакви ограничения.

Софтуерът с публичен домейн може да насърчи иновациите и творчеството, тъй като всеки може да допринесе за неговото развитие и усъвършенстване. Няма ограничения от закона за авторското право относно начина, по който софтуерът може да се използва или комерсиализира.

Пример: SQLite

Популярни модели за лицензиране на софтуер

Собственическите видове софтуерни лицензи могат да бъдат от различни видове. Тук ще разгледаме основните категории, за да можете да решите коя от тях най-добре отговаря на вашите нужди.

TL;DR: 6 вида лицензи за собственически софтуер накратко Безсрочно лицензиране: Висока начална цена, но стабилно за дългосрочна употреба, при която няма голяма нужда от мащабиране. Лицензиране чрез абонамент: Гъвкаво, редовно актуализирано и мащабируемо – идеално за динамични, разрастващи се среди Лицензиране на базата на употреба: Икономично при променлива употреба, но изисква внимателно наблюдение, за да се избегнат неочаквани разходи. Лицензиране с плащане за надхвърляне: Икономично, докато не надхвърлите лимитите; подходящо за предимно стабилна, но понякога променлива употреба. Лицензиране на устройства: Най-подходящо за фиксирани среди с посветен хардуер, лесно за управление, но не е гъвкаво. Едновременни лицензи: идеални за екипи, които споделят достъп, гъвкави в рамките на ограниченията за потребители, но изискват наблюдение.

Безсрочно лицензиране

Моделът на безсрочно лицензиране е традиционен метод за лицензиране на софтуер, при който клиентът закупува лиценз за неограничено ползване на софтуера. След закупуването на лиценза клиентът може да продължи да използва софтуера толкова дълго, колкото е необходимо, без да плаща периодични абонаментни такси.

Клиентите плащат еднократна предварителна такса за придобиване на софтуерния лиценз и няма текущи такси за абонамент или поддръжка.

Предимства на безсрочните лицензи

Предвидимост: Клиентите могат да планират разходите си за софтуер предварително, без несигурността, свързана с повтарящи се абонаментни такси или увеличения на цените.

Собственост: Безсрочното лицензиране може да ви даде усещане за собственост и контрол над софтуера.

Дългосрочни икономии: В някои случаи безсрочните лицензи могат да бъдат по-рентабилни от други модели, особено за организации, които използват софтуера в продължение на много години.

Офлайн достъп: Постоянните лицензи често дават възможност за използване на софтуера без постоянен достъп до интернет.

Няма зависимост от доставчика: След първоначалната покупка потребителите са по-малко зависими от доставчика. Дори ако доставчикът преустанови софтуера, потребителят запазва правото да използва версията, която е закупил.

Недостатъци на вечните лицензи

Без автоматични актуализации: Достъпът до бъдещи актуализации или нови функции може да изисква допълнителни такси.

По-високи начални разходи: Първоначалната цена за закупуване на безсрочна лицензия може да бъде висока.

Възможност за остаряване: С развитието на технологиите, вечните лицензи могат да станат по-малко желани, ако софтуерът остарее или стане труден за поддръжка.

Разходи за поддръжка и поддръжка: Непрекъснатата поддръжка, поддръжка и актуализации може да не са включени в постоянния лиценз или може да изискват закупуването на отделен план за поддръжка.

Предварителен финансов риск: Високата начална инвестиция представлява финансов риск, ако софтуерът не отговаря на нуждите на организацията или ако бизнес изискванията се променят.

Лицензиране на базата на абонамент

Лицензирането на базата на абонамент, известно също като Software as a Service (SaaS), е популярен модел за лицензиране на софтуер, при който клиентите плащат периодична такса, за да използват софтуера за определен период от време.

Тези видове софтуерни лицензи обикновено включват продукт, базиран в облака. Клиентите плащат редовна абонаментна такса, обикновено месечна или годишна, и могат да използват софтуера само през периода на абонамента.

Предимства на лицензирането на базата на абонамент

По-ниски начални разходи: По-ниските начални разходи в сравнение с вечните лицензи ги правят по-достъпни за малките предприятия и организации с ограничен капитал.

Гъвкавост: Клиентите могат лесно да увеличават или намаляват използването си в зависимост от нуждите си, тъй като няма ограничения извън срока на абонамента им.

Автоматични актуализации: Моделите на абонаментен принцип често включват автоматични актуализации и ъпгрейди, което гарантира, че няма да се сблъскате с остаряване на софтуера.

Намалени разходи за ИТ: Облачните SaaS решения могат да намалят ИТ натоварването на организациите, като елиминират необходимостта от инсталиране и поддръжка на софтуер на място.

По-лесен достъп до усъвършенстван софтуер: Лицензирането чрез абонамент улеснява достъпа на организациите до усъвършенстван софтуер или софтуер за корпоративно ниво и го прави по-достъпен за тях.

Недостатъци на лицензирането на базата на абонамент

Повтарящи се разходи: Клиентите трябва да продължат да плащат абонаментни такси, за да поддържат достъпа си до софтуера.

Зависимост: Клиентите разчитат на софтуерния доставчик за постоянна поддръжка и наличност.

Възможност за увеличение на цените: Абонаментните такси могат да се увеличат с времето, което може да доведе до по-високи от очакваните разходи за организациите.

Ограничен контрол: Клиентите може да имат по-малко контрол върху конфигурацията и персонализирането на софтуера.

Ограничено право на собственост: За разлика от безсрочните лицензи, лицензите на базата на абонамент не дават право на собственост върху софтуера. Организациите могат да загубят достъп до своите данни или конфигурации, ако абонаментът изтече.

Лицензиране на базата на употреба

Лицензирането на базата на употреба е модел за лицензиране на софтуер, при който клиентите плащат за софтуера въз основа на действителната му употреба или потребление. Това може да се измерва по различни начини, като например брой потребители, транзакции, обем на данни или време за обработка.

Този тип софтуерно лицензиране често включва измерване или мониторинг на потреблението на клиента, за да се изчислят точно таксите. Цената на софтуера може да се променя в зависимост от моделите на използване на клиента. Обикновено кредитът се закупува предварително, а единиците се удържат при всяка употреба.

Общите показатели за използване включват броя на потребителите, транзакциите, обема на данните и използваните изчислителни ресурси.

Предимства на лицензирането на базата на употреба

Икономическа ефективност: Организациите плащат само за това, което използват, което прави този модел особено рентабилен за тези с променливи или непредвидими модели на използване.

Мащабируемост: Цената на софтуера може да се променя в зависимост от променящите се нужди на клиента.

Гъвкавост: Клиентите могат да коригират моделите си на използване, за да контролират разходите

По-ниски начални разходи: Обикновено началните разходи са по-ниски в сравнение с традиционните модели на лицензиране.

Прозрачно ценообразуване: Лицензирането на базата на използване често осигурява ясна видимост на разходите, което може да подобри финансовото планиране и управлението на ресурсите.

Недостатъци на лицензирането на базата на употреба

Сложност: Лицензирането на базата на употреба може да бъде по-сложно за внедряване и управление в сравнение с други модели. Организациите трябва да следят отблизо употребата, за да избегнат неочаквани разходи.

Предизвикателства при измерването: Точното измерване на използването може да бъде трудно, особено при сложни софтуерни приложения.

Възможност за неочаквани или високи разходи: Ако моделите на използване се променят значително, клиентите могат да се сблъскат с неочаквано увеличение на разходите.

Лицензиране с плащане за надхвърляне

Лицензирането с плащане за надхвърляне е тип лицензионен модел, базиран на употребата, при който клиентите плащат базова такса за определено ниво на употреба и след това понасят допълнителни разходи, ако надхвърлят този лимит. Този модел често се използва в комбинация с други лицензионни модели, като например базирани на абонамент или на употреба.

Предимства на лицензирането с плащане за надхвърляне

Предвидимост: Клиентите могат да оценят разходите си по-точно, тъй като знаят базовата цена и могат да предвидят потенциалното надвишаване на разходите.

Гъвкавост: Клиентите могат да коригират моделите си на използване, за да избегнат такси за надхвърляне на лимита.

Контрол на разходите: този вид лицензиране може да помогне на клиентите да контролират разходите си за софтуер, като определят бюджет за използване.

Без прекъсване на услугата: Потребителите няма да изпитат прекъсване на услугата, ако надхвърлят лимитите си, тъй като просто плащат за допълнителното използване.

Лесно начало: Организациите могат да започнат с по-нисък базов план и да го разширяват според нуждите си.

Недостатъци на лицензирането с плащане за надхвърляне

Непредвидими разходи: Ако моделите на използване се променят значително, клиентите могат да се сблъскат с неочаквани такси за надхвърляне на лимита.

Сложност: Лицензирането с плащане за надхвърляне може да бъде по-сложно за бюджетиране, внедряване и управление в сравнение с други модели.

Риск от прекомерно потребление на ресурси: Без подходящо наблюдение организациите могат неволно да консумират повече ресурси, отколкото е необходимо, което води до по-високи такси за превишение и увеличени оперативни разходи.

Зависимост от точни отчети за използването: Всяко несъответствие или забавяне в отчитането може да доведе до неочаквани разходи или спорове.

Лицензиране на устройства

При лицензирането на устройства, лицензионното споразумение с крайния потребител е свързано с конкретно физическо устройство или хардуерна конфигурация. Това означава, че софтуерът може да се използва само на това конкретно устройство или в рамките на определените хардуерни ограничения.

Един и същ лиценз обикновено не може да бъде прехвърлен на друго устройство или да се използва от няколко потребители. Лицензирането на устройства може да ограничи гъвкавостта на внедряването и използването на софтуера.

Лицензирането на устройства може да се намери в конкретни случаи на употреба, като вградени системи (софтуер, вграден в устройства като принтери, рутери или индустриални контролери), определени приложения за един потребител и софтуер, зависещ от хардуера.

Предимства на лицензирането на устройства

Опростеност и лесно управление: Тъй като лицензите са свързани с конкретни устройства, те са по-лесни за проследяване и гарантират спазването на изискванията.

Предвидимост на разходите: Организациите могат лесно да предвидят разходите, тъй като броят на необходимите лицензи съответства на броя на устройствата.

Сигурност: Лицензирането на устройства може да ви помогне да се предпазите от неразрешено използване на софтуер и пиратство.

Съвместимост на хардуера: Може да гарантира, че софтуерът е съвместим с предвидения хардуер.

Стабилност и последователност: Лицензирането на устройства често включва опция за безсрочна лицензия, което означава, че софтуерът може да се използва на устройството за неопределен период от време. Това осигурява стабилна и последователна среда за използване без повтарящи се такси.

Недостатъци на лицензирането на устройства

Ограничена гъвкавост: Лицензирането на устройства може да ограничи използването до едно устройство, което намалява гъвкавостта и потенциално увеличава разходите.

Зависимост от хардуера: Ако устройството се изгуби или повреди, софтуерът може да стане неизползваем. Освен това, обновяването на хардуера може да наложи закупуването на нови софтуерни лицензи.

Недостатъчно използване: Ако лицензираното устройство се използва недостатъчно, лицензът може да не се използва пълноценно, което води до неефективност.

Трудности при работа от разстояние или извън офиса: Ако служителите трябва да имат достъп до софтуер от различни места, лицензирането на устройствата може да бъде пречка.

Едновременни лицензи

Едновременното лицензиране е модел за лицензиране на софтуер, който позволява на определен брой потребители да имат едновременен достъп до софтуера, вместо да се присвояват лицензи на отделни потребители. Това е особено полезно в среди, където не всички потребители трябва да използват софтуера едновременно.

Например, компания, в която персоналът работи на смени, може да закупи определен брой лицензи за софтуер за дизайн, като знае, че не всички дизайнери ще имат достъп до софтуера едновременно.

Едновременният лиценз понякога се нарича и плаващ лиценз.

Предимства на едновременното лицензиране

Икономическа ефективност: Едновременното лицензиране може да бъде икономически ефективно за организации, в които не всички потребители имат достъп до софтуера едновременно.

Гъвкавост: Този модел е идеален за организации с потребители в различни часови зони или с различни работни графици, тъй като лицензите се разпределят въз основа на действителното използване, а не на броя на потребителите.

Оптимизирано използване на ресурсите: Организациите могат да гарантират, че лицензите не се използват недостатъчно. Когато един потребител приключи с използването на софтуера, лицензът може автоматично да бъде предоставен на друг потребител.

Мащабируемост: Лицензите могат да се добавят или намаляват според нуждите.

Лесно управление: Управлението на лицензите е опростено, тъй като не е необходимо да се присвоява лиценз на всеки отделен потребител.

Недостатъци на едновременното лицензиране

Конфликт при лицензите: Съществува риск да няма достатъчно лицензи, когато са необходими, което води до забавяния или прекъсвания в работата.

Сложност при наблюдението на използването: Организациите може да се наложи да наблюдават отблизо използването на лицензите, за да се уверят, че разполагат с достатъчно лицензи, за да отговорят на търсенето, без да харчат излишно за ненужни лицензи.

Възможност за прекомерна употреба: Ако не се управлява правилно, едновременното лицензиране може да доведе до прекомерна употреба, при която твърде много потребители се опитват да получат достъп до софтуера едновременно.

По-високи начални разходи: Началните разходи за настройка и закупуване на необходимите лицензи могат да бъдат по-високи в сравнение с други модели на лицензиране, особено ако е трудно да се предвидят точните модели на използване.

Зависимост от лицензионен сървър: Едновременното лицензиране често изисква централизиран лицензионен сървър за управление на разпределението на лицензите.

Избор на подходящия софтуерен лиценз за вашия бизнес

При избора на софтуерен лиценз е важно да оцените няколко ключови фактора, за да се уверите, че лицензът отговаря на нуждите, бюджета и дългосрочните цели на вашата организация.

Ето най-важните фактори, които трябва да вземете предвид при оценяването на различните видове софтуерни лицензи:

Разходи

Оценете първоначалната цена на лиценза , включително дали става въпрос за еднократно плащане (безсрочен лиценз) или периодично (на база абонамент, на база употреба и т.н.).

Изчислете общата цена на притежание (TCO). Включете всички текущи разходи като такси за поддръжка, разходи за поддръжка, разходи за ъпгрейд или такси за надхвърляне на лимита.

Обмислете как разходите ще се натрупват с течение на времето. Например, абонаментният модел може да има по-ниски начални разходи, но в дългосрочен план може да се окаже по-скъп.

Права на ползване

Разберете дали има ограничения в правата за ползване . Някои лицензи могат да ограничават ползването до определени среди (например, локално или в облак).

Помислете колко лесно е да увеличите или намалите лиценза според нуждите си, да добавите или премахнете потребители или да прехвърлите лиценза на различни устройства или потребители.

Определете дали определени функционалности изискват допълнителни лицензи или такси.

Поддръжка и обслужване

Оценете нивото на поддръжка, предоставяно по лиценза. Включва ли поддръжка 24/7 или е ограничена? Какви са времената за отговор и наличните канали за поддръжка (например телефон, имейл, чат)?

Проверете дали лицензът включва редовни актуализации и ъпгрейди .

Уверете се, че лицензът покрива критични корекции на грешки и пачове за сигурност.

Съответствие

Уверете се, че разбирате и можете да спазвате условията на лиценза , за да избегнете правни проблеми.

Обмислете дали лицензът и софтуерът отговарят на специфичните за отрасъла регулации (напр. GDPR, HIPAA), приложими за вашата организация.

Имайте предвид изискванията за съответствие, докато оценявате различните видове софтуерни лицензи.

Мащабируемост и гъвкавост

Обмислете дали лицензът може да се мащабира с растежа на вашата организация. Позволява ли той добавяне на допълнителни потребители, увеличаване на обема на данните или разширяване на функционалността с нарастването на вашите нужди?

Оценете колко адаптивен е лицензът към промените в структурата на вашата организация.

Съвместимост

Уверете се, че софтуерът е съвместим с вашата съществуваща ИТ инфраструктура , включително хардуер, операционни системи и други софтуерни инструменти.

Обмислете колко добре софтуерът се интегрира с вашите настоящи системи и работни процеси.

Клиентите могат да използват съществуващите над 1000 интеграции или да създадат свои собствени с ClickUp Integrations.

Доставчик

Проучете историята и финансовата стабилност на доставчика на софтуера. Стабилен доставчик е по-вероятно да предоставя надеждна поддръжка и актуализации в дългосрочен план.

Потърсете мнения на клиенти, рецензии и казуси, за да прецените опита на други потребители.

Простота

Обърнете внимание на потребителския интерфейс на софтуера и лесността на използване . Софтуерът, който е труден за използване, може да доведе до по-ниска производителност и по-високи разходи за обучение.

Оценете наличността на ресурси за обучение, включително документация, уроци и поддръжка на клиенти, за да може екипът ви да използва ефективно софтуера.

Дълголетие

Обмислете дали софтуерът и моделът на лицензиране ще отговарят на вашите дългосрочни нужди. Оценете плана на доставчика и колко често софтуерът получава актуализации, за да сте сигурни, че няма да остарее.

Разгледайте потенциала на софтуера за внедряване на бъдещи технологии или развитие в съответствие с тенденциите в бранша, което може да помогне на вашата организация да остане конкурентоспособна.

Персонализиране и контрол

Обмислете дали софтуерът позволява персонализиране според вашите специфични нужди . Някои лицензи могат да ограничават степента, до която можете да модифицирате или конфигурирате софтуера.

Освен това, разберете кой контролира данните. При моделите, базирани на облак или абонамент, е важно да знаете как се съхраняват данните, кой е техният собственик и как може да се осъществи достъп до тях или да се мигрират, ако смените доставчика.

Изборът на подходящия софтуерен лиценз включва балансиране на разходите, правата за ползване и поддръжката с нуждите и целите на вашата организация. Чрез внимателна оценка на тези фактори можете да изберете софтуерен лицензен договор, който не само отговаря на вашите текущи изисквания, но и позиционира вашата организация за бъдещ растеж и адаптивност.

Ето таблично сравнение на основните видове софтуерни лицензи, което ще ви помогне да ги анализирате по-бързо:

Тип лиценз Разходи Права на потребителите Леснота на използване Гъвкавост Поддръжка Най-подходящо за Високи начални разходи Неограничено използване на закупената версия Лесно, след като веднъж го настроите Ограничено Може да се наложи сключване на отделни договори за поддръжка. Дългосрочно използване със стабилни нужди Повтарящи се, по-ниски начални разходи Непрекъснат достъп, често включва актуализации Просто Високо Включва поддръжка и актуализации Бизнеси, които се нуждаят от актуален софтуер Променливи разходи в зависимост от употребата Плащане за използване; често свързано с конкретни показатели Изисква мониторинг Високо Основна поддръжка Колебания в моделите на използване Базова цена + такси за надхвърляне Фиксирани права за ползване; плащайте повече за надхвърляне Лесно, докато не възникнат надхвърляния Умерено Основна поддръжка Предимно стабилна употреба и спорадични пикове На устройство, стабилна цена Свързани с конкретни устройства Просто Ниска Основна поддръжка Среди с фиксирани работни станции Средна до висока цена, споделена Общи лицензи, споделяни от няколко потребители Изисква мониторинг Високо Споделена поддръжка Екипи с припокриващи се нужди от използване

Как да проследявате и управлявате софтуерните лицензи

