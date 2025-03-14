11 най-добри приложения за водене на бележки с поддръжка на стилус

Случавало ли ви се е да сте в разгара на нещо важно, когато изведнъж ви хрумне брилянтна идея? Затънали сте в работа и изведнъж, от нищото, в ума ви се появява перфектното решение, което сте търсили.

Естествено, не искате да загубите тази идея, но в главите си можем да съберем само толкова много информация.

Ами ако имахте инструмент, който не само записва мислите ви за миг, но и ви позволява да скицирате, да добавяте бележки и да организирате бележките си с лекота?

Независимо дали обмисляте идеи, правите бързи бележки или дори създавате подробни диаграми, подходящото приложение за водене на бележки може да превърне вашето Android устройство в мощен инструмент за продуктивност.

За да ви помогнем, моят екип и аз съставихме списък с 10-те най-добри приложения за водене на бележки за Android с поддръжка на стилус. От безплатни приложения за водене на бележки до премиум решения с много функции, имаме нещо за всеки.

Нека да разгледаме!

⏰ 60-секундно резюме Никога повече не губете ценните си идеи. Опитайте тези най-добри приложения за водене на бележки с поддръжка на стилус: ClickUp (Най-доброто за изчерпателни бележки, поддържани от изкуствен интелект) (Най-доброто за изчерпателни бележки, поддържани от изкуствен интелект) Evernote (Най-доброто за организиране и управление на големи обеми бележки) Notion (Най-доброто за персонализирани работни пространства и съвместно водене на бележки) Google Keep (Най-доброто за бързи бележки и безпроблемна интеграция с Google Workspace) Notability (Най-доброто за ръчно написани бележки и синхронизиране в облака) Workflowy (Най-доброто за водене на бележки на базата на конспекти и управление на задачи) One Note (Най-доброто за структурирана организация на бележки) Bear (Най-доброто за поддръжка на Markdown и естетично форматиране на бележки) Simplenote (Най-доброто за минималистично водене на бележки с синхронизация между платформи) Goodnotes (Най-доброто за дигитално писане на ръка и академично водене на бележки) Squid (Най-доброто за академични бележки и училищни задачи)

Какво да търсите в най-добрите приложения за водене на бележки със стилус?

Когато избирате най-доброто приложение за водене на бележки със стилус за Android, се фокусирайте върху функции, които съответстват на вашия работен процес и повишават производителността.

Ето някои ключови аспекти, които трябва да имате предвид:

Отзивчивост на стилуса: Приложението трябва да предлага плавно писане без забавяне, като гарантира, че движенията на стилуса се записват точно в реално време.

Опции за персонализиране: Потърсете приложения за бележки, които ви позволяват да персонализирате стиловете, цветовете и дебелината на писалката, като ви дават гъвкавост в това как изглеждат и се усещат вашите бележки.

Разпознаване на ръчен текст: Най-добрите приложения могат да преобразуват вашите ръчно написани бележки в текст, което улеснява търсенето и организирането им по-късно.

Синхронизиране на meerdere устройства: Уверете се, че приложението поддържа синхронизиране на meerdere устройства, независимо дали правите бележки на телефона, таблета или компютъра си.

Организационни инструменти: Проверете за функции като папки, етикети, Проверете за функции като папки, етикети, онлайн лепящи се бележки и бележници, които ви помагат да подреждате бележките си и да ги намирате лесно.

Опции за експортиране и споделяне: Приложението трябва да ви позволява да експортирате бележките си в различни формати (PDF, изображение и др.) и да ги споделяте с други хора.

Интеграция с облачно хранилище: Интеграцията с услуги за облачно хранилище като Google Apps или Dropbox е важна за архивиране на вашите цифрови бележки и освобождаване на място на устройството.

Офлайн достъп: Възможността да имате достъп и да редактирате бележките си от срещи офлайн е от съществено значение, когато Възможността да имате достъп и да редактирате бележките си от срещи офлайн е от съществено значение, когато пътувате по работа и често имате ограничен достъп до интернет.

Функции за сигурност: Потърсете приложения, които предлагат защита с парола или криптиране, за да запазите бележките си в безопасност, особено ако съдържат чувствителна информация.

Потребителски интерфейс и опит: Чистият, интуитивен потребителски интерфейс улеснява използването на приложението, позволявайки ви да се съсредоточите върху бележките си, без да се затруднявате с усложнени менюта.

11-те най-добри приложения за водене на бележки със стилус

Събрахме най-добрите приложения за водене на бележки за Android, които са подходящи за всички – от студенти до професионалисти и не само.

Нека започнем с най-доброто безплатно приложение за водене на бележки, което предпочитаме да използваме в нашата компания – ClickUp!

1. ClickUp (Най-доброто за изчерпателни бележки, поддържани от изкуствен интелект)

ClickUp е едно от най-добрите приложения за водене на бележки и има основателна причина за това. То е пълно с функции, които го правят нещо повече от просто още една алтернатива на Google Keep.

ClickUp Docs е чудесно място, където да записвате идеи, да създавате списъци със задачи и дори да изграждате уикита. Тази настройка опростява разпределянето на задачи и работата с екипа в реално време.

Богатите опции за форматиране на текст, като точки, списъци, банери и блокове с код, помагат да организирате бележките по начин, който е визуално привлекателен и лесен за навигация, особено когато използвате стилус на Android устройство.

Започнете с ClickUp Docs Сътрудничейте с екипа си в реално време, докато редактирате документи в ClickUp Docs.

Друг чудесен аспект на ClickUp е възможността да вграждате мултимедийни елементи директно в Docs. Тази функция е особено полезна когато добавяте изображения или видеоклипове, за да подобрите бележките си. Обаче това, което наистина се откроява, е двупосочното свързване в ClickUp Tasks. То помага да свържете свързани задачи, като дава по-ясна представа за това как всичко се вписва заедно.

Обобщете дискусионните нишки с AI CatchUps в ClickUp Chat

ClickUp Brain промени изцяло начина ми на работа и се превърна в централен елемент от стратегията ми за водене на бележки. То е много полезно за обобщаване на дълги бележки, създаване на точни таблици и бързо намиране на информация. Когато съм притиснат от времето, използвам ClickUp Brain и за обобщаване на дълги чат и коментарни низове, за да си спестя усилието да чета стотици коментари.

Обобщавайте взаимодействията с клиенти, получавайте отговори на вашите въпроси и анализирайте отчети с ClickUp AI.

ClickUp Notepad е друго удобно място за бързо записване на бележки на телефона или настолния компютър. Моят екип и аз често записваме първоначалните си идеи тук, като използваме просто форматиране, преди да ги преместим в по-изпипан документ.

Записвайте бележките си, докато сте в движение, с ClickUp Notepad и имайте достъп до тях както от браузъра си, така и от мобилното си устройство.

ClickUp AI Notetaker надхвърля традиционното водене на бележки, като автоматично се присъединява към срещи, транскрибира дискусии в реално време и обобщава ключовите точки незабавно. То подчертава задачите за действие, решенията и важните детайли, така че никога не се налага да преслушвате или преглеждате бележките. Независимо дали сте на търговски разговор, екипна среща или онлайн курс, то се синхронизира директно със задачите и документите, превръщайки бележките в действия без допълнителни стъпки.

Записвайте гласово, транскрибирайте и обобщавайте срещите си с ClickUp AI Notetaker.

Бонус: Гледайте това видео за най-добрите съвети за използване на изкуствен интелект за водене на бележки по време на срещи. Концентрирайте се върху разговора и задачите за действие, докато изкуственият интелект записва всяка дума!

ClickUp Clips е идеално за споделяне на екранни записи директно в бележките, добавяйки интерактивен елемент, който липсва в много приложения за водене на бележки. Освен това, с AI-задвижвана транскрипция, всяка дума, изречена в Clip, може да бъде търсена, което улеснява намирането на важна информация по-късно. И можете да имате централизиран достъп до всичките си клипове в Clips Hub.

Транскрибирайте гласови и видео бележки с AI, използвайки ClickUp Clips.

А най-хубавото? ClickUp е достъпно на всички устройства, включително Android, с безпроблемна поддръжка на стилус. Това улеснява достъпа и споделянето на бележки между компютър, телефон и таблет. Това не е просто приложение за водене на бележки, а цялостен пакет за продуктивност, който съхранява всичко на една платформа.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте ClickUp Notepad, за да записвате бързо бележки, да добавяте изображения и да превръщате текстовите бележки в изпълними задачи и задачи за изпълнение.

Категоризирайте и сътрудничете си по подробни бележки, използвайки ClickUp Docs.

Създавайте обобщения, преобразувайте бележките в задачи за действие и форматирайте с ClickUp Brain.

Интегрирайте се широко с инструменти за продуктивност като Google Calendar, Outlook и Dropbox.

Превърнете бележките си в изпълними задачи с помощта на ClickUp Tasks.

Използвайте ClickUp Whiteboards или ClickUp Mind Maps, ако искате да създадете визуално свързана мрежа от бележки.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се сблъскат с трудности при започването на работа с ClickUp поради неговите многобройни функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9500 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

📮ClickUp Insight: 37% от работниците изпращат бележки за последващи действия или протоколи от срещи, за да проследяват задачите, но 36% все още разчитат на други, фрагментирани методи. Без унифицирана система за записване на решения, ключовите идеи, от които се нуждаете, могат да се загубят в чатове, имейли или таблици. С ClickUp можете незабавно да превърнете разговорите в изпълними задачи във всичките си задачи, чатове и документи, като по този начин гарантирате, че нищо няма да бъде пропуснато.

2. Evernote (най-доброто приложение за организиране и управление на големи обеми бележки)

чрез Evernote

Evernote е широко използвано приложение, което предлага разнообразни функции, включително персонализирани шаблони за водене на бележки. То позволява на потребителите да създават различни видове бележки, като текстови записи, аудио записи, резюмета от срещи и списъци със задачи.

Приложението за бележки предлага отлична поддръжка на стилус за тези, които предпочитат да пишат на ръка, като им позволява да използват цифрово мастило с прецизност. Инструментът улеснява преминаването между ръчно написани и въведени бележки, персонализирането на стиловете и цветовете на писалката и настройването на ширината на щриха. Технологията за разпознаване на ръчен текст преобразува написаните бележки в текст, който може да се търси и редактира, което улеснява намирането и организирането на съдържанието.

С интеграцията на облачното съхранение всички бележки, добавени със стилус, се синхронизират между устройствата в реално време, като се запазват форматирането и бележките. Evernote се интегрира и с инструменти като ClickUp, Google Calendar, Slack и Microsoft Teams, което е изключително полезно.

Най-добрите функции на Evernote

Записвайте откъси от уеб страници директно в бележките си с помощта на Web Clipper.

Използвайте камерата на телефона си, за да сканирате, дигитализирате и организирате хартиени документи.

Редактирайте бележки и задачи в реално време, за да сте сигурни, че всички участници са на една вълна.

Ограничения на Evernote

Безплатната версия е ограничена, което често насочва потребителите към премиум абонамент. За тези, които търсят по-икономични решения, може да си струва да разгледате алтернативите на Evernote

Цени на Evernote

Безплатно завинаги

Лично: 14,99 $/потребител на месец

Професионална версия: 17,99 $/потребител на месец

Екипи: 24,99 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Evernote

G2: 4. 4/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (8200+ отзива)

3. Notion (най-доброто за персонализирани работни пространства и съвместно водене на бележки)

чрез Notion

Notion ви позволява да създавате персонализирани работни пространства – частни или споделени – които отговарят на вашите специфични нужди. В тези работни пространства можете да добавяте разнообразни гъвкави „синхронизирани блокове“, които могат да бъдат всичко – от текстови фрагменти и отметки до изображения, превключващи връзки, файлове, фрагменти от код и секции за дискусии.

Страхотното в Notion е колко лесно можете да премествате тези блокове. Можете да ги плъзгате и пускате където искате, без да се притеснявате, че ще разбъркате целия документ. Те ви позволяват да свързвате и синхронизирате съдържание на няколко страници в работното си пространство. Безплатната версия на Notion ви позволява да запазвате и синхронизирате до 1000 блока съдържание.

Премиум абонаментните планове предлагат допълнителни функции като инструменти за администратори и настройки за разрешения, в зависимост от избрания пакет.

Най-добрите функции на Notion

Създавайте персонализирани шаблони и интегрирайте базата си данни директно в бележките.

Бърз достъп до важна информация чрез страничната лента

Използвайте Markdown за писане и форматиране на бележки

Ограничения на Notion

Богатите функции и потребителският интерфейс могат да бъдат прекалено сложни за начинаещи.

Мобилното приложение може да изглежда по-малко интуитивно в сравнение с версията за настолни компютри.

Цени на Notion

Основно: Безплатно

Плюс: 12 $/месец на място

Бизнес: 18 $/месец на работно място

Предприятия: Персонализирани цени

Notion AI може да бъде добавен към плана ви за 10 $/потребител/месец.

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 5000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

4. Google Keep (най-доброто за бързи бележки и безпроблемна интеграция с Google Workspace)

чрез Google Keep

Едно от най-големите предимства на Google Keep е, че е напълно безплатно, без скрити разходи или абонаменти. Можете лесно да копирате и поставяте изображения, да добавяте гласови бележки, да създавате списъци със задачи и други.

Можете да пишете бележки, да ги маркирате с цветове и да ги форматирате, за да приличат на публикация в блог. Търсенето на конкретни ключови думи е лесно.

Това, което отличава Google Keep, е безпроблемната му интеграция с други продукти на Google.

Например, можете да запишете бележките си като PDF файлове директно в Google Drive или да ги прикачите към имейли в Gmail. Налично както за Android, така и за PC, то предлага и отлична поддръжка на стилус и S Pen, което го прави универсален инструмент за всички ваши нужди при водене на бележки.

Най-добрите функции на Google Keep

Задайте напомняния, които могат да бъдат конфигурирани да се повтарят, за да сте сигурни, че никога няма да пропуснете бележка.

Лесно добавяйте изображения към бележките с директна интеграция от вашата галерия.

Използвайте списък със задачи с отметки, който автоматично превръща бележките в задачи.

Насладете се на безплатен достъп до всички функции, без никакви разходи.

Ограничения на Google Keep

Липсва възможност за заключване на бележките

Предлага ограничени опции за форматиране в сравнение с други безплатни приложения за водене на бележки.

Цени на Google Keep

Безплатно

Оценки и рецензии за Google Keep

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,7/5 (над 180 рецензии)

5. Notability (Най-доброто за ръчно написани бележки и синхронизиране в облака)

чрез Notability

Създадено за потребители на iOS, Notability улеснява споделянето и редактирането на бележки. Можете лесно да експортирате бележките си в документ, удобен за четене, или да ги споделяте на платформи като Dropbox. А ако по-късно се наложи да промените тези бележки, имате възможност да го направите.

Синхронизацията в облака ви позволява да синхронизирате бележките си на всичките си устройства, независимо дали става дума за компютър, телефон или таблет. Това ви дава лесен достъп до бележките си по всяко време и навсякъде, без да се налага да изпращате прикачени файлове по имейл. Всичко се съхранява безопасно в облака, така че бележките ви са винаги на разположение, независимо от устройството, което използвате.

Най-добрите функции на Notability

Комбинирайте ръчно писане, печат и аудио записи в една бележка за гъвкаво преживяване при водене на бележки.

Добавяйте лесно бележки към PDF файлове и изображения, което ги прави идеални за преглед и коментиране на документи.

Синхронизирайте бележките си между устройствата с iCloud, за да сте сигурни, че съдържанието ви е винаги достъпно и актуално.

Използвайте различни стилове и цветове на писалки, за да персонализирате бележките си и да подобрите яснотата им.

Ограничения на Notability

Някои потребители смятат, че интерфейсът е по-малко интуитивен, което може да повлияе на лекотата на използване.

Ограничените функции за сътрудничество на приложението може да не отговарят на нуждите на потребителите, които търсят разширени функционалности за работа в екип.

Бяха докладвани спорадични проблеми със синхронизацията, които могат да причинят забавяния при достъпа до актуализирани бележки.

Цени на Notability

Notability Starter: Безплатно

Notability Plus: Персонализирана цена

Оценки и рецензии за Notability

G2: 4,6/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 40 рецензии)

6. Workflowy (Най-доброто за водене на бележки на базата на конспекти и управление на задачи)

чрез Workflowy

Workflowy е минималистично приложение за водене на бележки, проектирано с акцент върху простотата. То предлага уникален подход към воденето на бележки, като ви позволява да създавате безкрайно вложени списъци, разделяйки големи проекти на по-малки, управляеми задачи.

Докато можете да категоризирате и търсите в бележките си, използвайки хаштагове или @споменавания, системата за филтриране ви позволява бързо да намирате свързано съдържание, което е особено полезно, когато работите с обширна информация.

Поддръжката на стилус в приложението за Android добавя още едно ниво на функционалност, особено за потребители, които предпочитат ръчно написани бележки или скици. С поддръжката на стилус Workflowy става нещо повече от просто текстово приложение – то се превръща в универсален инструмент за записване на идеи в различни формати.

Най-добрите функции на Workflowy

Организирайте бележките и задачите с неограничени вложени списъци, което позволява създаването на подробни йерархични структури.

Намерете бързо информация с помощта на надеждни опции за търсене и филтриране.

Настройте изгледа, за да се фокусирате върху конкретни раздели или задачи, като по този начин подобрите производителността и организацията.

Работете едновременно с други хора, като промените са видими незабавно за всички сътрудници.

Ограничения на Workflowy

Ограничена интеграция с инструменти на трети страни в сравнение с други приложения за водене на бележки

Цени на Workflowy

Основно: Безплатно

Workflowy Pro: 8,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Workflowy

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. One Note (най-доброто за структурирана организация на бележки)

чрез Microsoft

OneNote е приложение за водене на бележки, което се интегрира безпроблемно с Microsoft Office и е идеално за потребители, които вече са част от екосистемата на Microsoft.

С OneNote можете да пишете или диктувате бележките си и да създавате списъци за проверка. Добавянето на снимки, PDF файлове, имейли или изрезки от уеб съдържание директно в бележките ви е лесно. Приложението организира информацията ви, използвайки система от бележници, която е разделена на секции и етикети, позволявайки лесно категоризиране и бързо търсене на текст.

Синхронизацията в облака на OneNote гарантира, че бележките винаги са актуални и достъпни на всички устройства. Допълнителни функции като инструменти за сътрудничество, поддръжка на Android Wear и интеграция с TouchID допринасят за гъвкавостта на OneNote.

Най-добрите функции на One Note

Пресъздайте физическия бележник с отделни раздели и страници в Digital Notebook Layout.

Преобразувайте ръчно написани бележки в текстови файлове за лесно редактиране и търсене.

Синхронизирайте бележките си между различни устройства и платформи, за да поддържате непрекъснатостта на мисълта си.

Достъп до бележките офлайн, което гарантира достъпност дори без интернет връзка.

Ограничения на One Note

За пълен достъп е необходим абонамент за Microsoft 365; в противен случай можете да разгледате алтернативи на OneNote

Интегрира се предимно с продукти на Microsoft, което може да ограничи функционалността за потребители в други екосистеми.

Цени на One Note

Включено в абонамента за Microsoft 365, започващ от 69,99 $/година.

Оценки и рецензии за One Note

G2: 4,5/5 (над 1800 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 1700 рецензии)

8. Bear (Най-доброто за поддръжка на Markdown и естетично форматиране на бележки)

чрез Bear

Bear е приложение за водене на бележки, базирано на Markdown, което ви позволява да форматирате и организирате различни видове съдържание – текст, снимки, таблици и списъци със задачи – в една бележка. В момента е достъпно за потребители на iOS.

С ъпгрейд към Bear PRO се отключват разширени функции като OCR търсене и възможност за експортиране на бележки в различни формати (PDF, HTML, DOCX и JPG). Функциите са особено полезни за тези, които обичат изтънченото и гъвкаво преживяване при водене на бележки.

Най-добрите функции на Bear

Форматирайте бележките без усилие с помощта на прост Markdown

Организирайте съдържанието с гъвкава система за маркиране

Концентрирайте се върху една секция с функцията за сгъване, като скривате останалата част.

Персонализирайте приложението с разнообразие от красиви теми.

Ограничения на Bear

Безплатната версия на Bear не синхронизира бележките, така че можете да използвате приложението само на едно устройство.

Цени на Bear

Безплатно

Bear Pro: 2,99 $/месец

Оценки и рецензии за Bear

G2: 4,6/5 (над 40 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Simplenote (Най-доброто за минималистично водене на бележки с синхронизация между платформи)

чрез Simplenote

Simplenote е просто приложение за водене на бележки, което се синхронизира безпроблемно на различни устройства и платформи, включително Android, iOS, Mac, Windows, Linux и уеб браузъри. Бележките се актуализират автоматично в реално време, така че не е необходимо да ги синхронизирате ръчно.

Функцията за история на версиите е изключително полезна, когато често актуализирате подробни бележки с ново съдържание, но се налага да имате достъп до предишни версии. Simplenote съхранява резервно копие на всяка промяна, което позволява лесно възстановяване на бележки от преди дни, седмици или дори месеци. Въпреки че интерфейсът прилича на Apple Notes, той не позволява добавяне на изображения или скици.

Най-добрите функции на Simplenote

Организирайте бележките с етикети и използвайте моментално търсене, за да ги намирате бързо.

Сътрудничество чрез споделяне на списъци, публикуване на инструкции или публикуване на бележки онлайн

Създавайте, преглеждайте и публикувайте бележки, използвайки формат Markdown.

Ограничения на Simplenote

Не поддържа вмъкване на таблици

Поддържа само текстови бележки, не и снимки или графики.

Цени на Simplenote

Безплатно

Оценки и рецензии за Simplenote

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. Goodnotes (Най-доброто за дигитално писане на ръка и академично водене на бележки)

чрез Goodnotes

GoodNotes функционира по подобен начин като Notability, с няколко ключови разлики. Неговите усъвършенствани дизайнерски функции позволяват ефективна организация и персонализация. Можете да избирате от различни вградени оформления и шаблони за бележки или да импортирате свои собствени.

Поддържа въвеждане на текст, писане със стилус, анотиране на PDF файлове и е подходящо за левичари. Освен това GoodNotes може да преобразува ръчно написан текст в въведен текст и предлага широка съвместимост със стилуси, включително опции извън Apple Pencil.

Инструментът за разпознаване на форми автоматично коригира формите и гарантира чистота. Той помага и при подчертаването и маркирането, като поддържа бележките чисти и четливи. Функцията за множество прозорци ви позволява да работите едновременно в различни раздели, като използвате разделен екран.

Най-добрите функции на Goodnotes

Осигурете гладко и отзивчиво писане с усъвършенствана поддръжка на стилус.

Предлагайте надеждни инструменти за организация като бележници, папки и етикети.

Активирайте анотирането и маркирането на PDF документи за лесно преглеждане и редактиране.

Автоматично коригирайте формите, за да гарантирате чисти и прецизни рисунки.

Позволете едновременна работа върху няколко документа с поддръжка на много прозорци.

Ограничения на Goodnotes

Няма съответстващо приложение за Windows или Linux, което да ви позволява да преглеждате бележките, направени на iPad, по синхронизиран начин.

Функцията за аудио запис е достъпна само на устройства на Apple.

Цени на Goodnotes

Безплатно

Apple : 9,99 $/година или еднократна покупка за 29,99 $.

Android и Windows: 6,99 $/година

Оценки и рецензии за Goodnotes

G2: 4,8/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 50 рецензии)

11. Squid (Най-доброто за академични бележки и училищна работа)

чрез Squid

Squid е многофункционално приложение за водене на бележки, което предлага естествено преживяване при писане на ръка. Фокусирайки се върху цифровото мастило и разпознаването на ръчно писане, то ви позволява лесно да добавяте бележки към PDF файлове, изображения и други документи. Можете също така да добавяте бележки, подчертавания и рисунки директно към вашите файлове.

Що се отнася до организацията, приложението ви позволява да организирате бележките и рисунките си в отделни слоеве, което улеснява редактирането и пренареждането на елементите. Когато приключите с воденето на бележки, експортирайте текста и рисунките в различни формати, включително PDF, изображение и текст.

Squid поддържа както iOS, така и Android операционни системи.

Най-добрите функции на Squid:

Използвайте лесния за употреба интерфейс за по-бързо създаване на цифрови бележки.

Персонализирайте външния вид на бележките и рисунките си с разнообразие от цветове, дебелини и стилове на писалките.

Интегрирайте с други приложения за продуктивност, за да импортирате и експортирате бележки и рисунки.

Ограничения на Squid

Макар Squid да предлага основни функции за редактиране на текст, то може да не е толкова стабилно, колкото специализираните приложения за обработка на текст.

Цени на Squid

Основно: Безплатно

Премиум: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Squid

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: G2: Недостатъчно рецензии

Организирайте бележките си без усилие с Clickup

Повечето приложения, които тествахме и включихме в краткия списък, се справят добре с основните функции за водене и извличане на бележки; само някои предлагат по-разширени функционалности, като сътрудничество в екип, управление на задачи и проекти и стабилни интеграции.

Използването на няколко приложения за водене на бележки има тенденция да претрупва цифровото работно пространство и да създава ненужна сложност. Ключът е да изберете едно универсално приложение, което се интегрира безпроблемно с вашата съществуваща технологична екосистема.

ClickUp се откроява като решението, което отговаря на всички тези изисквания.

Той опростява воденето на бележки с функции като Docs, Notepad и готови за употреба шаблони. Неговите AI възможности улесняват писането, извличането на стари бележки и транскрибирането на гласови бележки. Инструментите за управление на проекти поддържат списъците със задачи организирани и подпомагат сътрудничеството с мултифункционални екипи.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и се насладете на безпроблемно вземане на бележки.