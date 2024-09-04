Как да създадете табло за анализ на персонала (с примери)

Представете си, че сте генерален мениджър на бейзболен отбор. Традиционно бихте подбирали играчите въз основа на техните физически характеристики, минали постижения и инстинкти. Може би бихте дали предимство на играчите, които отбелязват хоумръни или изваждат много батери.

Били Бийн, генерален мениджър на Оукланд Атлетикс в началото на 2000-те години, оспори този традиционен подход. Той се обърна към Sabermetrics, статистически анализ на данни от бейзбола. Вместо да се фокусира върху ефектни статистики като хоумръни, той се насочи към показатели, които по-точно измерват цялостния принос на играча към победата, като процент на базата.

С помощта на Sabermetrics Бийн успя да идентифицира подценени играчи, за да създаде конкурентен отбор с ограничен бюджет.

По същия начин, таблото за анализ на персонала ви позволява да управлявате екипа си с помощта на данни, а не само с интуиция. То предоставя ясна информация за критични области като ангажираност на екипа, рискове от текучество и възможности за растеж, и всичко това на едно място.

71% от HR мениджърите, които използват анализи на персонала, споделят, че това е от съществено значение за HR стратегията на тяхната организация.

Създаването на този табло може да изглежда сложно, но с подходящите инструменти и подход, основан на данни, то се превръща в мощен инструмент за вземане на информирани решения. В тази статия ще ви насочим в създаването на табло за анализ на персонала и ще ви предоставим примери, с които да започнете.

Какво е табло за анализ на персонала?

Анализът на персонала включва използване на данни и статистически методи за разбиране и подобряване на начина, по който организациите управляват служителите си. Той помага на HR специалистите да вземат решения, основани на данни, относно набирането на персонал, производителността и удовлетвореността на служителите.

Таблото за анализ на персонала е визуален инструмент, който консолидира и показва важни показатели и данни за човешките ресурси. Неговата цел е да предостави ясна, в реално време информация за данните, свързани с служителите, което позволява вземането на бързи и информирани решения въз основа на таблото за персонала.

Анализът на персонала е от жизненоважно значение в областта на човешките ресурси, защото помага на организациите да оптимизират работната си сила. Той предоставя информация за:

Производителност на служителите,

Ангажираност на служителите и

Флуктуация на персонала

Той дава възможност на HR специалистите да се справят с проблемите проактивно и да подобрят цялостната ефективност на организацията.

Често задаван въпрос е как таблото за анализ на персонала се различава от традиционните отчети. Отчетите обикновено предоставят подробни, статични данни, обобщаващи миналите резултати с изчерпателен анализ. Например, годишният отчет за човешките ресурси може да включва подробни данни за текучеството на служителите, възнагражденията и нивата на ангажираност, обикновено в фиксиран формат като PDF или печатен документ. В контраст с това, таблата за анализ на персонала предоставят динамични визуализации в реално време на ключови показатели. Те позволяват интерактивно проучване на данните, което ви дава възможност да виждате тенденциите в момента на тяхното развитие и да вземате информирани решения бързо.

Например, таблото за управление на човешките ресурси може да показва данни в реално време за удовлетвореността на служителите, текучеството и показателите за набиране на персонал, с функции, които ви позволяват да разгледате конкретни подробности или времеви рамки.

Създаване на ефективен табло за анализ на персонала

Създаването на ефективен табло за анализ на персонала започва с разбирането на вашите данни и как да ги представите по смислен начин. Суровите данни могат да бъдат прекалено много, особено когато се занимавате с комплексни показатели за човешките ресурси.

Ето как да го направите:

Визуализацията на данните е важна: Преобразуването на данните във визуални формати улеснява интерпретирането и действията. Използвайте графики, диаграми и топлинни карти, за да подчертаете ключовите тенденции и модели.

Информативните визуализации подобряват анализа: например, линейна графика, проследяваща текучеството на служителите във времето, може да разкрие тенденции, които не са очевидни в електронна таблица. Топлинна карта може да покаже области с ниска или висока ангажираност.

Въпреки важността на анализа на персонала, само 22% от специалистите по човешки ресурси смятат, че техните организации го използват ефективно. Това подчертава значителната възможност за използване на инструменти за визуализация на данни, за да се превърнат данните в полезни прозрения.

Чрез ясно представяне на данните и фокусиране върху ключовите показатели можете да вземете информирани решения, които водят до по-добри резултати в областта на човешките ресурси, без да се губите в детайлите.

Как да изберете важни показатели за човешките ресурси за таблото

Изборът на подходящи показатели за човешките ресурси е от решаващо значение за създаването на табло за управление на човешките ресурси, което предоставя реална стойност. Започнете, като обмислите на кои бизнес въпроси трябва да отговорите:

Искате ли да намалите текучеството на персонала?

Искате ли да подобрите ангажираността на служителите?

Можете ли да идентифицирате служителите с висок потенциал?

Всяка цел ще изисква различен набор от показатели.

Например, ако се фокусирате върху задържането на служителите, ще искате да проследявате показатели като процент на текучество, оценки за удовлетвореността на служителите и стаж. За таблото за таланти по-подходящи може да са показатели като време за наемане, процент на повишения и оценки за представянето.

Ключът е да изберете показатели, които съответстват на стратегическите цели на вашата организация, като се уверите, че таблото не е просто сбор от данни, а инструмент за вземане на бизнес решения.

Проектиране на табло за управление на човешките ресурси за по-добри данни

След като сте избрали ключовите показатели, следващата стъпка е да проектирате HR таблото, за да максимизирате информацията от данните.

Добре проектираният табло за анализ на персонала трябва да е интуитивно, като позволява на потребителите лесно да навигират и разбират представената информация. Групирайте свързаните показатели, използвайте цветово кодиране, за да подчертаете важните данни, и се уверете, че най-критичната информация е показана на видно място.

Трябва да използвате комбинация от визуализации, за да се съобразявате с различни типове данни. Графиките с ленти могат ефективно да сравняват различни групи или периоди, докато кръговите диаграми показват пропорциите.

Дизайнът трябва да позволява и интерактивни табла, които да дават възможност на потребителите да разгледат подробно конкретни данни, за да получат по-задълбочени познания. Целта е таблото да бъде не само информативно, но и да дава възможност за действие.

Свързване на стратегията за анализ на персонала с бизнес целите и резултатите

За да направите таблото си за HR анализи ефективно, свържете показателите за човешките ресурси директно с бизнес целите на вашата организация. Използвайте таблицата по-долу, за да съпоставите ключовите показатели за HR с съответните бизнес резултати, като се уверите, че всяка информация допринася за постигането на тези цели.

Например:

Производителност на служителите: води до по-високи приходи

Процент на задържане: Намалява разходите за наемане на персонал

Показатели за разнообразие: стимулира иновациите и креативността

Свързването на тези показатели с бизнес целите демонстрира тяхното влияние и помага да се осигури подкрепата на ръководството, като показва как анализите на персонала водят до осезаеми резултати.

Стъпки за внедряване на HR функция, базирана на данни

Въвеждането на отдел по човешки ресурси, основан на данни, може да изглежда като голяма задача, но е от решаващо значение за вземането на по-мъдри решения и постигането на по-добри резултати. Ето един ясен подход, с който да започнете:

Определете визията си: Започнете с изясняване на целите си с помощта на анализи на персонала. Тази визия трябва да съответства на по-широките бизнес цели на вашата организация. Например, можете да си поставите за цел да намалите текучеството на персонала с 10% в рамките на една година, като по този начин допринесете за постигането на целта на организацията да се превърне в търсен работодател. Изберете подходящите инструменти: Оборудвайте екипа си с инструменти за събиране, анализ и визуализация на HR данни. Помислете за табла и софтуер за анализ, които могат да проследяват показатели в реално време, като например оценки за ангажираността на служителите. Развийте аналитични умения: Уверете се, че вашият HR екип разполага с уменията да интерпретира данни и да прави значими изводи. Това може да включва обучение за работа с инструменти като SPSS или друг статистически софтуер. Внедрете управление на данните: Създайте политики за поддържане на точността, поверителността и сигурността на данните. Редовните одити на източниците на данни са от съществено значение за осигуряване на съответствие с регламенти като GDPR. Насърчавайте култура, основана на данни: Насърчавайте преминаването към вземане на решения въз основа на данни, а не на интуиция или традиции. Например, използвайте предсказуеми анализи, за да оформите стратегиите си за наемане на персонал, вместо да разчитате на интуицията си.

HR екипите често разчитат на няколко HR софтуера – HRMS за управление на данни, BI софтуер за анализи и Excel за HR отчети. Въпреки че тези инструменти са практични, тяхното управление може да бъде трудоемко.

ClickUp интегрира множество HR функции в една платформа, което улеснява управлението и анализа на данните на вашия екип. Това е софтуер за управление на персонала, който надхвърля рамките на управлението на проекти, за да ви помогне да създадете и поддържате ефективни табла за анализ на персонала.

Платформата за управление на човешките ресурси на ClickUp може да ви помогне да създадете най-добрата система за оптимизиране на наемането, въвеждането в работата и развитието на служителите.

Използвайте платформата за управление на човешките ресурси на ClickUp за всичко, от което се нуждаете в областта на човешките ресурси, на едно място.

Можете да използвате тази платформа, за да:

Автоматизирайте управлението на кандидатите с шаблони и персонализирани работни процеси.

Проследявайте задачи, документи и обратна връзка за безпроблемно въвеждане в работата.

Централизирайте проследяването на производителността и ангажираността на служителите с персонализирани изгледи.

Ето как можете да използвате ClickUp, за да подобрите възможностите си за анализ на персонала:

1. Табла за управление на ClickUp

Таблото на ClickUp предлага дълбока персонализация и безпроблемна интеграция с други HR инструменти, което позволява на HR екипите да адаптират основните табла за анализ на персонала точно според нуждите си. Тази интеграция ви помага ефективно да проследявате и анализирате ключови HR показатели като ангажираност на служителите, процент на задържане и показатели за производителност.

Можете да го използвате, за да следите показателите в реално време и да задавате автоматични предупреждения за критични прагове, което ви гарантира, че можете да реагирате бързо на важни промени в динамиката на вашия персонал.

Например, можете да използвате ClickUp Dashboards, за да визуализирате данни за проектите чрез диаграми и ключови показатели за ефективност (KPI) в областта на човешките ресурси, като например процес на набиране на персонал и време за наемане, оценки за удовлетвореността на служителите, процент на завършени обучения и показатели за разнообразие и включване.

Повишете видимостта на проектите с персонализираните табла на ClickUp за наблюдение в реално време.

Можете да ги използвате, за да

Следете напредъка по задачите и циклите на оценка на представянето

Проследявайте бюджетите и разходите за различни HR инициативи

Анализирайте тенденциите в текучеството на персонала по отдели, длъжности или местоположение.

Визуализирайте анализи на пропуските в уменията, както и напредъка в обучението и развитието.

Проследявайте програмите за признание на служителите и разпределението на наградите.

Анализирайте ефективността на инициативите за благосъстояние и програмите за подпомагане на служителите.

2. ClickUp Brain

Използвайте ClickUp Brain, за да анализирате тенденции и да генерирате полезни анализи на работната сила. Този инструмент, базиран на изкуствен интелект, може да ви помогне да идентифицирате модели в представянето на служителите, да предвидите тенденции в текучеството и да предложите стратегии за подобрение.

Можете да идентифицирате тенденция към нарастваща текучество и да подчертаете отделите или ролите, които са най-изложени на риск. С интегрирането на ClickUp Brain в таблото за управление на човешките ресурси можете да получавате персонализирани отчети, които посочват тези тенденции, което позволява на екипа ви да предприеме целенасочени действия, преди проблемите да се влошат.

Спестете време с AI-базираните актуализации и отчети на ClickUp Brain за задачи, документи и екипи в ClickUp.

3. Табла и шаблони за управление на човешките ресурси

Управлението на задачите, свързани с човешките ресурси, може да бъде прекалено обременяващо, но шаблоните на ClickUp улесняват процеса, така че не е нужно да започвате от нулата.

Шаблонътза стандартни оперативни процедури на ClickUp, например, ви помага да документирате стандартните оперативни процедури, като осигурява последователност и яснота във всички HR функции.

Изтеглете този шаблон Стандартизирайте вашите HR процеси с шаблона ClickUp HR SOP.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Присвойте персонализирани статуси като „Отворен“ и „Завършен“ на задачите, което ви позволява да следите напредъка на всеки етап от процеса.

Организирайте и разпределяйте задачи с помощта на персонализирани полета, което улеснява управлението и визуализацията на различни HR процедури.

Използвайте до шест изгледа в ClickUp, включително конфигурации за напускане, набиране на персонал, оценка на представянето, обучение и ръководство за начало, за да оптимизирате процесите си още от самото начало.

Подобрете проследяването на HR процесите с функции като маркиране, вложени подзадачи, множество изпълнители и етикети за приоритет.

След това можете да използвате шаблона за списък на служителите на ClickUp, за да поддържате организирана и изчерпателна информация за вашите служители. Той ви помага да управлявате информацията за служителите, да проследявате ролите им и да осигурите лесен достъп до данните за контакт.

Изтеглете този шаблон Управлявайте ефективно персонала си с шаблона за директория на служителите на ClickUp.

Използвайте този шаблон, за да:

Проследявайте активните служители, като маркирате статуси като „Подизпълнител“, „В отпуск“, „Болен“, „Уволнен“, „В командировка“ и други в HR системата на компанията.

Съхранявайте важната информация за служителите и лесно визуализирайте данните с 21 персонализирани атрибута, като бонус, работна смяна, статус на служителя, рожден ден и местоположение.

Достъп до седем изгледа в конфигурациите на ClickUp, като например „Общ преглед на служителите“, „В момента на работа“, „Статус на работа“, „Отдели“ и „Календар на задачите на подизпълнителите“, което гарантира, че цялата информация е организирана и лесно достъпна.

Подобрете проследяването на служителите с функции като проследяване на времето, етикети, предупреждения за зависимости, имейли и други.

Примери за важни показатели за таблото за управление на персонала

Добре структурираният табло за анализ на персонала превръща суровите данни в полезни информации, помагайки на организациите да вземат информирани решения. Ето разбивка на ключовите показатели, които трябва да включите:

1. Флуктуация на персонала и прогнозна аналитика

Флуктуацията на персонала е показател за здравето на организацията. Високата флуктуация може да сигнализира за скрити проблеми като лошо управление или лоша култура на работното място. Но проследяването на флуктуацията е само началото. С помощта на предсказуеми анализи можете да прогнозирате потенциалната флуктуация и да идентифицирате рисковите служители, което ви позволява да прилагате проактивни стратегии за задържане на персонала.

чрез Myhrfuture

2. Проследяване на разнообразието, равнопоставеността и приобщаването (DEI)

DEI не е просто нещо, което трябва да се отбележи – то е от решаващо значение за създаването на справедлива и приобщаваща работна среда. Ключовите показатели, които трябва да се проследяват, са разнообразието по пол, представителството на малцинствените групи и равнопоставеността в заплащането.

Чрез редовното наблюдение на показателите за DEI в таблото за разнообразие можете да оцените ефективността на вашите инициативи за приобщаване и да коригирате стратегиите си според нуждите, за да насърчите по-справедлива работна среда.

чрез CrossCountry Consulting

3. Показатели за производителността на работната сила

Показателите за производителност, като производителност на служител, процент на завършени проекти и време за достигане на производителност при новоназначените служители, дават представа за ефективността и резултатите на екипа.

Тези ключови показатели за ефективност ви помагат да идентифицирате области за подобрение, да оптимизирате работните процеси и да гарантирате ефективното използване на ресурсите, като по този начин повишите общата производителност.

Следете натоварването на екипа и степента на изпълнение на задачите с един поглед чрез таблата на ClickUp.

💡Съвет от професионалист: Можете да използвате инструменти за проследяване на производителността на служителите, за да наблюдавате представянето им, да поставяте цели и да оптимизирате работните процеси, като по този начин гарантирате, че екипът ви работи по план и постига целите си ефективно.

4. Показатели за управление на талантите

Ефективното управление на персонала е ключът към растежа на организацията. Показатели като времето за наемане, напредъкът в развитието на служителите и степента на вътрешна мобилност ясно показват колко добре управлявате и развивате талантите.

Проследяването на тези ключови показатели помага да се идентифицират пропуските в уменията, да се подобрят програмите за обучение и да се създадат стабилни кариерни пътеки, като се гарантира, че най-добрите ви таланти остават ангажирани и продължават да се развиват.

чрез Netsuite

5. Показатели за задържане на служителите

Задържането на най-добрите таланти е от решаващо значение за стабилността, особено за стартиращи компании в ранен етап. Показатели като оценки за ангажираността на служителите, процент на задържане по отдели и причини за напускане предоставят задълбочени данни за ефективността на вашите стратегии за задържане.

Цялостното разбиране на тези показатели позволява целенасочени стратегии за задържане на персонала – подобрени социални придобивки, по-добър баланс между работата и личния живот или по-силно чувство за общност – за да задоволите и ангажирате своите служители.

чрез Slideteam

Мониторинг на разнообразието, равнопоставеността и приобщаването в таблата за анализ на персонала

Когато става въпрос за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване (DEI) в анализа на персонала, това е нещо повече от символичен жест. Мониторингът на DEI помага на организациите да разберат истинската структура на работната си сила и динамиката, която действа в нея.

Ето как можете да използвате HR таблото си, за да подобрите усилията си в областта на DEI:

Наблюдавайте представянето на различни групи на различни организационни нива, за да идентифицирате и преодолеете пречките пред напредъка, като например разликата в заплащането между половете и стъклените тавани.

Анализирайте равнопоставеността в заплащането, за да гарантирате справедливи и безпристрастни практики за възнаграждение.

Използвайте данните за ангажираността на служителите, за да проверите дали всички членове на екипа се чувстват ценени и включени, независимо от техния произход.

Преодоляване на предизвикателствата при внедряването на табла за анализ на персонала

Внедряването на табло за анализ на персонала е свързано с осигуряване на поверителност на данните и справяне с неточности в данните. Ето как да се справите ефективно с тези проблеми:

Решаване на проблемите, свързани с поверителността и сигурността на данните

Неспособността да защитите чувствителните данни на служителите може да доведе до нарушения, да подкопае доверието на служителите и да изложи вашата организация на правни санкции. Въздействието се простира отвъд непосредствените правни проблеми; то може да увреди репутацията на вашата компания и да подкопае морала на служителите.

Решение

Внедрете силно криптиране за данни в покой и в движение

Прилагайте строги контроли за достъп, за да гарантирате, че само оторизираният персонал може да вижда чувствителна информация.

Провеждайте редовни оценки на сигурността, за да идентифицирате и намалите уязвимостите.

Създайте ясни политики за използване на данни и гарантирайте спазването на GDPR, CCPA и други регламенти.

Справяне с неточности и несъответствия в данните

Неточните или несъгласуваните данни могат да доведат до погрешни решения, изкривени прозрения и неефективни стратегии. Те водят до оперативна неефективност и несъгласувани бизнес цели, което се отразява на цялостното представяне.

Решение

Проведете одит на данните, за да идентифицирате и отстраните източниците на грешки.

Въведете проверки за валидиране, за да откривате грешките навреме.

Стандартизирайте форматите на данните и етикетите във всички системи

Редовно актуализирайте и почиствайте данните, за да поддържате точността им.

Назначете специални администратори на данни, които да следят за качеството на данните и да гарантират постоянна надеждност.

Преобразуване на HR с помощта на данни

С таблото за персонала не само събирате данни, но и предоставяте на HR екипа си инструментите, необходими за оптимизиране на стратегиите за работната сила, подобряване на задържането на служителите и постигане на по-добри бизнес резултати.

Информацията в реално време за ключови показатели като текучеството на персонала, производителността и разнообразието позволява на HR отделите да се справят проактивно с предизвикателствата, да предвидят тенденциите и да вземат решения, които допринасят за цялостния успех на организацията.

Готови ли сте да трансформирате вашия HR отдел с помощта на данни? Регистрирайте се в ClickUp и започнете да използвате силата на данните за вашите служители още днес!