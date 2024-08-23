Как да напуснете работното пространство в Slack

Slack отдавна е популярен избор за комуникация в екипа. За много екипи обаче ограниченията на Slack в управлението на проекти стават все по-очевидни. Постоянният поток от съобщения може да доведе до претоварване с информация, което затруднява проследяването на напредъка и спазването на сроковете.

Освен това основната функционалност на Slack е насочена към обмена на съобщения, а не към цялостно управление на проекти. В резултат на това екипите може да имат затруднения да поддържат проектите организирани и в правилната посока.

Важно е да знаете, че съществуват алтернативни инструменти, специално създадени за управление на проекти и сътрудничество. Тези платформи често предлагат функции като управление на задачи, графици и разпределение на ресурси, които могат значително да подобрят ефективността на екипа.

Ако обмисляте да преминете към друга платформа, процесът е сравнително лесен. Можем да ви насочим през стъпките за напускане на Slack и намиране на инструмент, който по-добре отговаря на нуждите на вашия екип.

Разбиране на работните пространства в Slack

Slack е облачно приложение за съобщения, а работните му пространства са централни хъбове за комуникация и сътрудничество в екипа. Представете си го като виртуален офис за вашия екип, с отделени канали за чат, споделяне на файлове, комуникация и проекти.

Но както и в реалния живот, понякога се налага да сменяте офиса или дори да напуснете компанията. Просто казано, трябва да напуснете Slack, дори и да разполагате с всички трикове на Slack за комуникация и управление на проекти.

С оглед на това е важно да разберете какво се случва, когато напуснете работното пространство в Slack.

Ето няколко сценария, в които може да се наложи да излезете от Slack.

Смяна на работа: Ако се премествате в нова компания, вероятно ще трябва да се сбогувате със старата си работна среда и да се преместите в работната среда на Slack на новата компания.

Завършване на проекта: Ако сте били поканени в конкретно работно пространство за даден проект, можете да го напуснете, след като проектът бъде завършен.

Неактивност: Ако работното пространство е станало прашна задънена стаичка в библиотеката ви в Slack, която не сте посещавали от векове, може би е време да затворите вратата на това пространство.

Негативна среда: Работните пространства в Slack могат да бъдат засегнати от средата толкова, колкото и физическите работни пространства. Ако нещата са се влошили – дори и след спазване на Работните пространства в Slack могат да бъдат засегнати от средата толкова, колкото и физическите работни пространства. Ако нещата са се влошили – дори и след спазване на етикета на работното място в Slack – тогава напускането може да е най-добрият вариант.

Преди да продължите с начините за напускане на работното пространство в Slack, имайте предвид, че по същество връщате своя бадж – няма да можете да виждате бъдещи съобщения или файлове. Освен това администраторите на работното пространство решават съдбата на вашите минали съобщения – те могат да ги анонимизират или изтрият.

Като имаме това предвид, нека поговорим за следващата стъпка при напускане на работното пространство в Slack: да го направим наистина.

Как да напуснете работното пространство в Slack

Нека ви покажем стъпките, които трябва да следвате, за да напуснете работното пространство в Slack. Това е лесно, независимо дали използвате уеб браузър или приложението Slack за мобилни устройства (е, почти).

Напускане на работното пространство в Slack с уеб браузър

Докато не е работно пространство по подразбиране за вашата организация, можете лесно да се премахнете от работното пространство в Slack.

Стъпки за напускане на работното пространство

Достъп до работната среда: Кликнете върху името на работната среда в страничната лента, за да я отворите. Отворете настройките на работното пространство: Изберете „Присъединете се“ или „Напуснете“ работните пространства. Изберете работното пространство: От списъка с работни пространства кликнете върху това, което искате да напуснете. Напуснете работната среда: Кликнете върху „Напуснете тази работна среда“

Важно:

Работни пространства по подразбиране: Ако се намирате в работно пространство по подразбиране, не можете да го напуснете сами. Трябва да се свържете с собственика или администратора на работното пространство за помощ.

Работни пространства на IDP група: Работните пространства, добавени към вашия акаунт чрез група на доставчик на идентичност (IDP), също се считат за работни пространства по подразбиране. Собственикът или администраторът на организацията трябва да ви премахне от IDP групата, преди да можете да напуснете.

Ако не сте абонат на Slack Enterprise Grid, няма да имате възможност да откривате или напускате работни пространства. Вместо това можете да се присъедините към работно пространство или да деактивирате профила си.

След като напуснете работното пространство, неговата икона ще изчезне от приложението Slack.

Напускане на работното пространство в Slack с мобилното приложение

За съжаление, не можете да напуснете работното пространство от мобилното приложение Slack. Трябва да използвате уеб браузър и да следвате стъпките, посочени по-горе.

Напускане на група в Slack

В Slack каналите са специални пространства (групи) за дискусии, свързани с конкретен проект, тема или екип. Всеки член на Slack може да напусне канал, с изключение на:

Членове на канала #general по подразбиране

Гости, поканени в един канал

Гостите, поканени в няколко канала (могат да напуснат частните канали, но трябва да бъдат премахнати от публичните)

Как да напуснете канал

Намерете канала: Отворете конкретния канал, от който искате да излезете. Достъп до настройките на канала: Кликнете върху името на канала в горната част на разговора. Потвърдете напускането: Изберете опцията „Напусни канала“

чрез центъра за помощ на Slack

Важно да се отбележи:

Стъпките за напускане на канал в Slack чрез настолен компютър и мобилно приложение са еднакви.

Напускането на частен канал означава, че ще загубите достъп до неговите съобщения и файлове. За да се присъедините отново, ще е необходимо друг член да ви покани обратно.

Постоянно напускане на работното пространство в Slack (деактивиране на акаунта)

Опцията „деактивиране на акаунт“ няма да е налична, ако работното ви пространство изисква членство или ако сте само гост. В този случай потърсете помощ от собственика или администратора на работното пространство. Но ако това не е случаят, можете лесно да деактивирате акаунта си по всяко време. Ето как:

В десктоп приложението или браузъра си отидете в Профил

чрез приложението Slack

Изберете настройките на профила си

чрез приложението Slack

Превъртете надолу и кликнете върху „Деактивирай акаунт“.

чрез приложението Slack

Въведете паролата си и я потвърдете Кликнете „Да, деактивирайте профила ми“

Това е всичко! Вашият акаунт ще бъде деактивиран незабавно. За да се върнете в работната среда по-късно, собственикът или администраторът на работната среда трябва да я реактивира за вас.

След деактивиране на профила си, можете да поискате информацията от профила ви да бъде изтрита, като се свържете с основния собственик на работната среда. Той може да я изтрие след деактивиране или да се свърже със Slack за помощ.

💡Кратко напомняне: Деактивирането на акаунта ви ще ви премахне от всички работни пространства и ще изтрие данните ви завинаги.

Чести проблеми при напускане на работното пространство в Slack

Напускането на работното пространство в Slack не е толкова просто, колкото плъзгане наляво. Това е сложен процес, който може да се обърка. Но ние сме тук, за да ви помогнем!

Ето трите най-често срещани предизвикателства, с които може да се сблъскате, и как лесно да ги преодолеете.

Предизвикателство Решение Собственост върху работното пространствоАко сте собственик на работното пространство, не можете да го напуснете, без да предадете управлението. Преди да напуснете, прехвърлете собствеността на доверен колега. За да назначите нов лидер, отидете в Настройки и администрация > Управление на работното пространство > Собственици. Незавършени интеграцииПомните ли тези удобни интеграции с Trello и Google Drive? Ако не ги премахнете преди да напуснете, може да нарушите достъпа на екипа си. Премахнете връзките с интеграциите, преди да напуснете. Отидете в „Приложения и интеграции“ в „Настройки и администрация“ и премахнете всички свързани приложения. Няма мобилно приложениеИзненада! Не можете да напуснете работното пространство в Slack директно от мобилното приложение. Няма проблем! Можете да използвате уеб браузъра на телефона си, за да следвате инструкциите за настолен компютър.

След като сте оставили Slack зад гърба си, вероятно се притеснявате, че важни процеси в екипа и проектите ще бъдат засегнати. Но какво ще кажете, ако ви кажем, че наистина съществува алтернатива на Slack от ново поколение, която може значително да подобри управлението на проектите и сътрудничеството в екипа?

Представяме ClickUp – платформа за управление на проекти, която предлага цялостен набор от функции, като интегрирана чат система, видеоклипове, коментари в низове, интерактивни бели дъски и обширна библиотека с шаблони.

От идеята до изпълнението, ClickUp управлява всеки аспект на проекта, за да можете да се съсредоточите върху това, което е важно – постигането на резултати. Освен това, с ClickUp членовете на екипа могат да работят заедно ефективно, независимо дали се намират в една и съща сграда или са разпръснати по целия свят.

Нека видим как ClickUp преодолява недостатъците на Slack, за да трансформира работния процес на вашия екип.

Управление на комуникационните нужди в ClickUp

С Slack имате възможност за комуникация в реално време, но понякога това просто не е достатъчно за управлението на сложни проекти.

Тук на помощ идва ClickUp с познатите функции, подобни на Slack (вграден чат, споделяне на екран, коментари), ПЛЮС допълнителни инструменти за управление на проекти.

При директно сравнение между ClickUp и Slack установихме, че ClickUp предлага цялостен план за действие за вътрешна комуникация и управление на проекти.

Накратко, ако искате да преминете от комуникация в реално време и да пренесете управлението на проектите си на следващото ниво, ClickUp има всичко, от което се нуждаете.

Нека разгледаме някои функции на ClickUp, които го правят идеален заместител на Slack.

ClickUp чат

С изгледа ClickUp Chat можете да поставите всички разговори там, където им е мястото: в рамките на вашия проект.

Независимо дали обсъждате напредъка по дадена задача, споделяте нова идея или просто споделяте меми с котки, всички ваши дискусии са подредени в съответното работно пространство.

С други думи, не е нужно да претърсвате канали, чатове и директни съобщения, за да намерите нужната ви информация.

Свържете се с екипа си в реално време за бързи дискусии и незабавно сътрудничество с помощта на ClickUp Chat.

И точно като в Slack, можете да @споменавате своите колеги, с допълнителното предимство да възлагате задачи директно от чата.

ClickUp клипове

За разлика от текстовите описания в Slack, ClickUp Clips, мощен инструмент за асинхронна комуникация за вътрешни и отдалечени екипи, ви помага да комуникирате по-ефективно, като показвате, а не само разказвате.

С кратки екранни записи в ClickUp Clips можете лесно да демонстрирате как се използва даден инструмент, да обясните сложна концепция или да предоставите видео актуализация за даден проект, без да прекъсвате работния процес на екипа си.

Записвайте и споделяйте видеосъобщения с гласови коментари, за да обясните идеи, да предоставяте актуална информация и да държите всички в течение.

Това е възможно благодарение на вградената функционалност на ClickUp, която ви позволява да създавате и споделяте тези видеоклипове директно от платформата, без да се налага да използвате допълнителен софтуер или инструменти.

Подходът на Slack към обратната връзка, който се състои само от текст, може да ви накара да се почувствате като че ли викате в пустотата, но коментарите в ClickUp променят това с фокусираните върху задачите си, свързани помежду си разговори.

Оставяйте коментари и контекстуална обратна връзка по задачи, документи или дори конкретни части от вашата бяла дъска.

И да, все още можете да @споменавате членовете на екипа си и да възлагате задачи директно в секцията за коментари, точно както в ClickUp Chats и ClickUp Clips.

Поддържайте разговора! Добавяйте контекст, задавайте въпроси и давайте обратна връзка директно върху задачите и документите с ClickUp Comments.

ClickUp Whiteboards

Понякога картините говорят повече от думите.

ClickUp Whiteboards предлага визуален начин за обмен на идеи, организиране на мисли и сътрудничество в реално време.

Независимо дали планирате график на проект, създавате пътека на клиента или просто скицирате концепция, платното на ClickUp Whiteboards подобрява творческото решаване на проблеми.

Подобно на другите функции на ClickUp, ClickUp Whiteboards са интегрирани в работното пространство на вашия проект, което елиминира необходимостта да превключвате между различни приложения и позволява лесен достъп до информацията за проекта.

Провеждайте визуални мозъчни бури, планирайте работни процеси и сътрудничете си по идеи в реално време с ClickUp Whiteboard.

Шаблон за стратегия и план за действие за вътрешна комуникация на ClickUpС шаблона за стратегия и план за действие за вътрешна комуникация на ClickUp можете да създадете план за комуникация, който държи всички информирани и работещи за постигане на общи (проектни) цели.

Този шаблон е лесен за използване, дори и за начинаещи, и е напълно персонализируем. Ето какво може да направи за вас:

Поставяне на цели: Определете целите и задачите си в областта на комуникацията. Какво искате да постигнете с вашата Определете целите и задачите си в областта на комуникацията. Какво искате да постигнете с вашата комуникационна стратегия

Планиране с възможност за действие: Разработете ясен план с конкретни стъпки и крайни срокове. Можете също да зададете измерими показатели, за да проследявате напредъка и успеха на вашите комуникационни усилия.

Управление на задачите: Разделете комуникационния си план на управляеми задачи и ги разпределете между членовете на екипа. ClickUp ви позволява да проследявате напредъка на всяка задача и да се уверите, че всички са на една и съща страница.

Канали за комуникация: Решете кои канали за комуникация ще използвате, за да достигнете до целевата си аудитория. Това може да включва имейли, бюлетини, блогове, видеоконференции и др.

Проследяване на напредъка: Следете изпълнението на Следете изпълнението на шаблона за комуникационния си план с функции като персонализирани статуси и изгледи.

Изтеглете този шаблон Оптимизирайте плана си за комуникация и стъпките за действие с ClickUp Шаблон за стратегия за вътрешна комуникация и план за действие

Прилагане на вашите проекти и процеси в ClickUp

ClickUp надхвърля сътрудничеството и комуникацията в реално време, като предлага усъвършенствани инструменти за управление на проекти, които поставят вашите проекти и процеси в центъра. Ето как:

ClickUp изгледи

Изберете как да управлявате проектите си и разгледайте подробностите с четири различни и персонализирани изгледа на ClickUp:

Изглед на списък: Предоставя прост, подобен на електронна таблица формат за управление на задачи с подробности като отговорни лица, крайни срокове и приоритети.

Изглед на таблото: Визуализирайте етапите на работния процес на вашия проект с картички „Завършено“, „В процес“ и „Завършено“.

Диаграма на Гант: Получете цялостен поглед върху графиците на проектите и зависимостите между задачите, за да идентифицирате потенциални пречки.

Вижте подробностите за проекта си ясно с персонализирани изгледи в ClickUp.

Управление на задачите с ClickUp

Разпределяйте задачи, определяйте крайни срокове и установявайте зависимости, за да гарантирате ясна отговорност и проектен поток с ClickUp Tasks. Ето какво ви очаква:

Гъвкаво управление на задачите: Създавайте задачи, които отговарят на вашия уникален работен процес, с персонализирани полета, типове задачи и статуси.

Приоритизиране: Присвойте нива на приоритет на задачите, за да се фокусирате върху най-важните от тях.

Ясен контекст: Добавете персонализирани полета към връзки, файлове и всякаква друга информация, от която екипът ви може да се нуждае Зависимости между задачите: Установете зависимости между задачите, за да разберете и повлияете на напредъка на проекта Множество изгледи: Покажете задачите в различни формати на списъци, което осигурява ясна видимост и лесен достъп Персонализирани работни процеси: Дефинирайте персонализирани статуси, за да проследявате изпълнението на задачите и напредъка на проекта

Зависимости между задачите: Установете зависимости между задачите, за да разберете и повлияете на напредъка на проекта.

Множество изгледи: Показвайте задачите в различни формати на списъци, което осигурява ясна видимост и лесен достъп.

Персонализирани работни процеси: Дефинирайте персонализирани статуси, за да проследявате изпълнението на задачите и напредъка на проекта.

Зависимости между задачите: Установете зависимости между задачите, за да разберете и повлияете на напредъка на проекта.

Множество изгледи: Показвайте задачите в различни формати на списъци, което осигурява ясна видимост и лесен достъп.

Персонализирани работни процеси: Дефинирайте персонализирани статуси, за да проследявате изпълнението на задачите и напредъка на проекта.

Управлението на задачите в ClickUp ви дава възможност да управлявате лесно всеки детайл от проекта, като осигурява ясна отговорност и отчетност в екипа ви.

Поемете контрола над списъка си със задачи и работния процес с ClickUp Task Management.

ClickUp Automation

Автоматизирайте повтарящите се задачи с помощта на функциите за автоматизация на ClickUp, като освободите време за стратегическо вземане на решения. Ето как работи.

Автоматизирани работни процеси: Настройте персонализирани тригери и действия, за да автоматизирате задачите въз основа на конкретни събития. Например, автоматично присвойте задача на член на екипа, когато се създаде нов проект, или изпратете уведомление, когато задачата наближава крайния си срок.

Намалена ръчна работа: Елиминирайте повтарящи се задачи като изпращане на актуализации на статуса, актуализиране на етикети или преместване на задачи между етапи. ClickUp автоматизира тези процеси, освобождавайки ви да се съсредоточите върху по-стратегическа работа.

Подобрена точност: Намалете човешките грешки, като гарантирате, че задачите се изпълняват последователно и според предварително определени правила.

Персонализирани интеграции: Интегрирайте ClickUp с любимите си инструменти, което позволява задачите да се прехвърлят автоматично между различни платформи.

Намалете повтарящите се задачи и спестете ценно време, като повишите производителността си с помощта на ClickUp Automation.

Преход от Slack към ClickUp

Преходът от Slack към ClickUp не означава да започнете от нулата, а по-скоро да надградите върху солидните основи, които вече сте изградили.

Ето кратко ръководство как да го направите:

Инсталирайте интеграцията ClickUp-Slack Свържете акаунтите си в ClickUp и Slack Свържете работното си пространство в ClickUp с работното пространство в Slack Създавайте задачи от Slack, добавяйте коментари към задачите и преглеждайте подробностите за задачите в Slack. Вижте прегледи на Slack канали и съобщения в ClickUp

Чрез този преход от Slack към ClickUp ще сте сигурни, че вашата упорита работа не се губи в хаоса. Екипи от различни индустрии използват силата на ClickUp, за да подобрят работните си процеси и координацията в екипа.

Маркетинг екипите вече могат да управляват кампании, да споделят творчески ресурси и да проследяват напредъка към целите на едно място, като по този начин гарантират, че нито един детайл от кампанията няма да бъде пропуснат. Това ниво на координация и яснота, осигурено от приложението за комуникация на екипа ClickUp, променя изцяло играта за маркетинг и продажбените екипи.

Impulsive Creative, водещ доставчик на маркетингови услуги, вече е постигнал 3-кратен растеж, като използва ClickUp за мащабиране и взаимодействие вътрешно и с клиенти.

Екипите за разработка на софтуер могат да планират спринтове, да управляват промени в кода и да комуникират ефективно по време на циклите на разработка, като елиминират превключването на контекста и максимизират производителността.

Trinetix, лидер в софтуерната индустрия, е извлякъл максимална полза от това. С ClickUp те са намалили ненужните разговори и срещи с 50%.

Екипите за обслужване на клиенти могат да систематизират комуникацията с клиентите, да управляват ефективно заявките за поддръжка и да сътрудничат за намиране на решения в реално време, което води до по-доволни клиенти и по-ефективен екип.

Развивайте се с ClickUp: съвременен подход към координацията на екипа и управлението на проекти

Избягването на капаните на неорганизираното работно пространство в Slack може да ви донесе усещане за освобождение. Но какво следва след това?

Какво ще кажете да преминете към платформата за управление на проекти и сътрудничество ClickUp? С ClickUp няма да се налага да превключвате между няколко приложения – тази всеобхватна платформа централизира задачите, крайните срокове и комуникацията.

ClickUp е чудесно решение, когато има много задачи/подзадачи за даден проект и всички членове на екипа трябва да бъдат информирани. Добре проектирана папка или списък лесно може да замести необходимостта от комуникация чрез имейл и Slack/MS Teams. Различните изгледи също помагат за определяне на приоритетите и ефективно създаване на графици.

ClickUp е чудесно решение, когато има много задачи/подзадачи за даден проект и всички членове на екипа трябва да бъдат информирани. Добре проектирана папка или списък лесно може да замести необходимостта от комуникация чрез имейл и Slack/MS Teams. Различните изгледи също помагат за определяне на приоритетите и ефективно създаване на графици.

Излишно е да казваме, че екипът ви остава продуктивен, проектите вървят по план и – да бъдем честни – изпитвате сладкото удовлетворение да виждате всичко организирано в едно работно пространство на една стабилна и лесна за използване платформа.

Защо да чакате? Преминете към ClickUp още днес!