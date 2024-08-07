Как да избегнете ефекта на ореола и рогата при наемането на персонал

Множество проучвания от началото на 2000-те години сочат, че „атрактивните личности“ се възприемат като компетентни и надеждни и следователно имат по-голяма вероятност да получат работа. По същество интервюиращите екстраполират една единствена черта, като физическата външност, към професионалната компетентност.

Проучванията показват също, че кандидатите с татуировки се разглеждат неблагоприятно за ръководни позиции. Интервюиращият преценява даден кандидат като непрофесионален или неподходящ за ръководна позиция въз основа на простата си предпочитания към татуировките.

Колкото и абсурдно да изглежда, повечето от нас правят прибързани преценки. Вземането на важни решения въз основа на малки, често незначителни аспекти, е форма на когнитивно предубеждение. Това е грешка в мисленето и логическото разсъждение, често несъзнателна.

В тази статия разглеждаме как две конкретни когнитивни предубеждения, обединени под името „ефект на ореола и рогата“, влияят върху наемането, задържането и ангажираността на служителите. Ще споделим и мерки за противодействие и преодоляване на ефекта на ореола и рогата.

Разбиране на ефекта на ореола и рогата

Ефектът на ореола е тенденцията да се създава положително впечатление за даден индивид, организация или марка въз основа на една единствена черта или впечатление.

Ефектът на рогата е обратното на ефекта на ореола. Това е тенденцията да се формира неблагоприятно впечатление за някого въз основа на една или две отрицателни характеристики.

Както можете да се досетите, термините имат своя произход в карикатурните изображения на доброто срещу злото – „лош“ дявол с рога и „добър“ ангел с ореол.

Как чувствата и преживяванията допринасят за ефекта на ореола и рогата

За начало, днес е широко прието, че и двете са когнитивни предубеждения. Ефектът на ореола и рогата обикновено възниква от две места:

Чувство: Човек може да „чувства” нещо определено към някого или нещо въз основа на една характеристика. Например, в много части на света хората смятат, че леворъчието е лош знак или носи нещастие. Това създава определено предубеждение, което няма никаква основа в действителността или истината.

Опит: Понякога бързите преценки се дължат на личния опит на човек. Например, ако имате негативен опит в ресторант, който сервира определена кухня, може да свържете тази кухня с лошо качество.

Тези две влияния често се бъркат с:

Потвърждаващо предубеждение: Може да имате предварително формирано убеждение, че определена етническа група е добра по математика. Тогава ще търсите (и вероятно ще намерите) данни, които да потвърдят вашето предубеждение. Това води до ефект на ореол, ако наемате математик или програмист във вашата фирма.

Стереотипи: Общоприетите, устойчиви вярвания за определени общности или дори хора от дадена държава или регион на света се превръщат в стереотипи. Когато вярвате в тези стереотипи и отхвърляте цели групи от хора, вие засилвате предразсъдъците си, свързани с ефекта на рогата.

Тънката граница на намерението: несъзнателно когнитивно пристрастие срещу умишлено предубеждение и микроагресия

Въпреки че са изключително вредни, ефектите „хало“ и „рога“ са несъзнателни предубеждения. Предубеденият човек не винаги знае, че е направил своето отрицателно или положително първо впечатление въз основа на ненадеждни данни или необосновано усещане или опит.

Това се различава значително от умишлените предразсъдъци като расизъм, сексизъм, дискриминация на възрастни хора, дискриминация на хора с увреждания и други. Когато има умишлени предразсъдъци спрямо дадено лице или група хора, това може да доведе до постоянни микроагресии, които се различават от (обикновено) добронамерените намерения на несъзнателните предубеждения.

Независимо от намерението, и двата вида предубеждения са изключително вредни на работното място и за напредъка ни като вид.

Ако това ви се струва малко сложно или неразбираемо, нека разгледаме няколко примера.

Ефектът „хало и рога” на работното място: примери от реалния живот

Ефектът на ореола и рогата оказва влияние върху различни ситуации през целия цикъл на заетостта. Наемането на персонал е едно от първите места, където можете да го забележите.

Дискриминация на базата на прическата

Над 20 щата в САЩ са приели закони, забраняващи дискриминацията на базата на прическата.

Колкото и трудно да е да се приеме, има документирани случаи на ефекта „рога”, който води до предубеждения срещу хора с определена текстура и стил на косата, като плитки или къдрици, традиционно носени от афроамериканските жени.

Всъщност, според скорошно проучване „66% от чернокожите жени променят прическата си за интервю за работа“! Тревожно е да се мисли, че квалифицирани кандидати може да са били отхвърлени от следващия етап на наемане на работа поради възприеманите негативни ефекти на определена прическа.

Предразсъдъци спрямо новородените майки

Експертът по DEI (разнообразие, равнопоставеност и включване) Мита Малик си спомня ситуация, в която нейната длъжност беше обявена за свободна, докато тя беше в отпуск по майчинство. Организацията просто предположи, че тя няма да се върне на работа – още един ефект на рогата.

Много е писано за предразсъдъците, с които се сблъскват майките, като например да бъдат пренебрегнати при повишения или да не им бъдат предлагани възможности за пътувания, просто защото някой е предположил, че няма да са на разположение.

Предразсъдъци, свързани с поколенията

Били ли сте някога в организация, която е делегирала социалните медии на най-младия член на маркетинговия екип? Е, това е ефектът на ореола в действие. Пристрастието тук е предположението, че поради това, че е млад или принадлежи към поколението Z, служителят трябва да е добър в социалните медии.

Съответствие с културата

В съвременните работни места наемането на служители, които пасват на културата, е от голямо значение. Организациите искат да наемат хора, които могат да процъфтяват и да се развиват в установена култура, с твърда привързаност към определени ценени характеристики. Те могат да бъдат отвореност, прозрачност, амбиция, висока производителност, гъвкавост и др.

За съжаление, идеята за „вписване“ в определена култура може да доведе до наемането на един и същ тип хора в компаниите. Това може да доведе до липса на разнообразие, което възпрепятства иновациите и растежа.

Например, докато търсите подходящ кандидат за вашата култура, възприеманите добри качества на кандидата могат да бъдат образование в престижен университет, млади, несемейни мъже с определено минало или кандидати, с които мениджърите по наемане на персонал са работили в миналото.

Наемането на служители, които пасват на културата на компанията, ако се прави безмислено, може да усили ефекта на ореола и рогата. Макар че подходящото културно съответствие е от решаващо значение за работата на организацията като сплотена единица, то може да се превърне и в почва за несъзнателни предубеждения.

За да разберете практическото им значение, прочетете някои примери за несъзнателни предубеждения в системата за наемане на персонал или как да избегнете предубежденията, свързани с близостта на работното място.

Последици от ефекта на ореола и рогата при наемането на персонал

В контекста на набирането на персонал ефектът на ореола и рогата има значително влияние. Той играе ключова роля в взаимодействията и решенията, вземани от кандидата, служителя, мениджъра по набиране на персонал, организацията и обществото като цяло. Някои от последствията са:

Вземане на погрешни решения при наемането на персонал, основани на предубеждения, а не на задълбочена и практична оценка

Поддържане на среда на неинклузивност и пристрастност

Изграждане на работодателска марка, която е известна с пристрастността си и липсата на справедливост

Да бъдеш възприеман като дискриминационен

Създаване на правни рискове и рискове, свързани с несъответствие с нормативните изисквания

Неспособността да привлечете най-добрите таланти

Предвид тежестта на тези негативни последици, организациите трябва да предприемат решителни мерки, за да им противодействат. Нека видим как работи това.

Противодействие на ефекта на ореола и рогата

Ако някой е взел решение, повлияно от ефекта на ореола и рогата, той не може да бъде сигурен в това, защото това са несъзнателни поведения. Една единствена отрицателна черта (отрицателна само поради изкривеното възприятие на човека), като например татуировки, коса на плитки, принадлежност към определена етническа група и т.н., може да промени хода на нечий живот, било то чрез провал на интервю или отказ на банков заем.

За мениджърите по наемане на персонал това представлява едно от най-големите предизвикателства в областта на човешките ресурси днес.

Следователно, за да се противодейства на ефекта на ореола и рогата при наемането на персонал и в организационните култури, са необходими стратегически интервенции, процеси и солидна система за управление на човешките ресурси като ClickUp. Ето как можете да използвате ClickUp, за да преодолеете ефекта на ореола и рогата.

1. Изработете добре обмислен процес на наемане на персонал

Противодействайте на подсъзнателните предубеждения, като ясно дефинирате как изглеждат положителните поведения. Мениджърите по наемане на персонал трябва да използват софтуер за управление на таланти, за да проектират процеса си на набиране на персонал, като имат предвид възможността за ефекта на ореола и рогата. Ако не сте сигурни откъде да започнете, разгледайте някой от безплатните шаблони за човешки ресурси, достъпни онлайн.

Изпробвайте шаблона за набиране и наемане на персонал на ClickUp – изчерпателен, персонализируем и лесен за използване набор от инструменти за процеса на набиране на таланти. Оптимизирайте обработката на формулярите за кандидатстване, за да елиминирате потенциалните предубеждения още в самото начало.

Изтеглете този шаблон Шаблон за набиране и наемане на персонал на ClickUp

2. Анонимизирайте кандидатурите

Преди да оцените кандидатурите, премахнете всякаква информация, която може да предизвика ефекта на ореола или рогата, като име, възраст, пол, снимка и т.н. Това може да доведе до по-малко пристрастия и по-голяма обективност при набирането на персонал.

Например, анонимизирането на кандидатурите за изследователско време на космическия телескоп „Хъбъл” доведе до по-добри резултати при жените в сравнение с мъжете.

Анонимизирането на кандидатурите спомага за обективното вземане на решения и по-справедлив процес на наемане. Автоматизирайте и оптимизирайте части от този процес с шаблона за матрица за подбор на кандидати на ClickUp.

С този подходящ за начинаещи шаблон можете да се съсредоточите върху уменията и квалификациите на всеки кандидат и да скриете характеристики, които могат да предизвикат пристрастие у оценителя.

Изтеглете този шаблон Шаблон за матрица за подбор на кандидати за наемане на персонал от ClickUp

3. Създайте последователна рубрика за оценка

Разработете стандартизиран процес на интервю с ясна система за оценяване, за да оценявате кандидатите по един и същи начин. Оценяването на твърдите и меките умения на кандидатите може да помогне да се гарантира, че личните пристрастия и първите впечатления не влияят на комисията по наемане на персонал.

Определете параметрите: Избройте необходимите компетенции, като умения за решаване на проблеми, технически познания, комуникативни умения и др. Уверете се, че интервюиращият знае какво означават те и как да ги оцени. Когато става въпрос за поведенчески умения, определете ясно кои са положителните качества.

Бъдете качествени: Дайте възможност на интервюиращия да обясни оценката си, освен да даде обратна връзка. Задавайте въпроси като „Защо сте дали такава оценка?“, за да накарате интервюиращия да обмисли възможността за пристрастия в положителното или отрицателното си впечатление.

Включете няколко интервюиращи: Наемете група интервюиращи, които да оценят кандидата, за да неутрализират взаимните си предубеждения. Това също означава, че всеки интервюиращ има време и пространство да надхвърли първоначалните си впечатления. Чрез разговори с няколко души кандидатът може да покаже различни аспекти на своите умения и способности.

Използвайте инструменти за набиране на персонал, за да консолидирате оценките на интервюиращите. Изпробвайте шаблона за наемане на кандидати на ClickUp за оптимизиран и визуален процес на оценяване. В този шаблон можете да създадете свои собствени персонализирани скали за оценяване, табла за проследяване, интерактивни таблици и др.

Изтеглете този шаблон Шаблон за наемане на кандидати в ClickUp

4. Осигурете обучение за когнитивните предубеждения

Не забравяйте, че ефектите „хало“ и „рога“ са несъзнателни предубеждения. Предубедените хора не са фундаментално лоши, а просто имат недостатъци (както повечето от нас). Подходящото обучение и подкрепа могат да им помогнат да идентифицират собствените си предубеждения и негативни черти.

Осигурете обучение за мениджърите, отговорни за наемането на персонал. Обучете ги за когнитивните предубеждения и тяхното влияние върху решенията за наемане. Открито обсъждайте ситуации, в които е възможно да има предубеждения. Например, можете да организирате сесии, водени от квалифицирани експерти, за справяне с предразсъдъците, повишаване на осведомеността за микроагресиите, справяне с дискриминацията на работното място, дори и да е несъзнателна, и т.н.

Мениджърът по наемането на персонал играе значителна роля в решенията за набиране на кадри. Обучението им да разпознават и избягват пристрастия ще има експоненциален ефект в цялата организация.

5. Опирайте се на данните

На всеки етап от процеса събирайте данни за наемането на персонал. Следете тези данни за наличието на пристрастност. Особено когато мениджърът по наемането има силно отрицателно мнение за кандидат, което не може да бъде обяснено веднага, проучете по-задълбочено и съберете повече данни.

Използвайте тези данни, за да оптимизирате процесите или да разширите обучението. Разгледайте някои примери за обратна връзка от служители, за да разберете състоянието на несъзнателните предубеждения във вашата организация.

Можете също да проучите използването на изкуствен интелект в набирането на персонал. Използвайте инструменти за изкуствен интелект за търсене на кандидати, преглед на автобиографии и планиране на интервюта без тежестта на когнитивните предубеждения.

6. Преминете от набиране на кадри към задържане на кадри

Ефектът на рогата и ореола оказва влияние както върху задържането, така и върху набирането на персонал. Несъзнателните предубеждения могат да попречат на заслужаващи служители да получат повишение. Това може да доведе и до ситуация, в която проектните мениджъри не избират хора, които биха се справили отлично с даден проект. Тогава тези талантливи лица могат да решат да потърсят по-добри възможности другаде.

Противодействайте на ефекта на ореола при ангажираността и задържането на служителите с:

Обективни оценки на представянето : Създайте безпристрастни критерии и рамки за оценка на представянето.

Повишаване на квалификацията : Дайте на всички равни възможности да повишат квалификацията си и да се подготвят за бъдещето.

Инклюзивна култура : Изградете култура, която активно намалява предразсъдъците, насърчава инклузивността и стимулира : Изградете култура, която активно намалява предразсъдъците, насърчава инклузивността и стимулира положителна работна среда.

Приоритет на психичното здраве: Фокусирайте се върху създаването на пространство, в което разговорите за психичното здраве са добре дошли, отворени и конструктивни.

Наемайте по-добре, наемайте по-умно с ClickUp

Пет процента от интервюиращите вземат решение за кандидата в рамките на първата минута, 25% – в рамките на първите пет минути, а почти 60% – в рамките на първите 15 минути. При набирането на персонал първото впечатление има непропорционално голямо влияние. Негативното първо впечатление, дори и да е резултат от предубеждението на интервюиращия, е трудно да се промени по-късно.

Противодействието на такива предубеждения и създаването на справедлив процес на наемане е колективна отговорност на екипа по човешки ресурси, мениджърите по наемане и ръководството. Все пак трябва да признаем, че идентифицирането на ефекта на ореола или рогата не е лесно.

Това са поведения, които са несъзнателни и неизвестни за лицето, което проявява пристрастие. Откритото обсъждане на такива пристрастия може да бъде неудобно и неприятно за всички засегнати страни. Най-добрият начин да се справите с това е да създадете ефективни системи, предназначени да предотвратяват пристрастното вземане на решения.

Една от основните системи, които можете да използвате, е ClickUp. С възможности за цялостно управление на проекти, множество шаблони, формуляри, табла и AI инструменти за HR, разполагате с всичко необходимо, за да създадете справедлив и равноправен процес на наемане на персонал.

Елиминирайте ефекта на ореола и рогата във вашата организация. Опитайте ClickUp безплатно още днес.