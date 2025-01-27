10-те най-добри софтуера за скринкастинг през 2025 г. (безплатни и платени)

Прост. Ясен. Бърз. Увлекателен. Това са отличителните черти на добрата комуникация на работното място. Малко файлови формати ви помагат да комуникирате идеи, инструкции и информация по-добре от екранните записи.

Инструментите за запис на екрана ви позволяват да записвате екрани и да създавате видеоклипове, които могат да бъдат редактирани и споделяни за различни цели. Независимо дали сте учител, бизнес професионалист или създател на съдържание, тези платформи правят записването, редактирането и споделянето на записи от екрана на компютъра по-лесно от всякога.

С наличието на различни инструменти за запис на екрана, изборът на най-добрия може да бъде труден. Ключът е в разбирането на вашите специфични нужди. Щом ги определите, ще имате по-добра представа коя е най-добрата програма за запис на екрана за вас.

Казано това, ще разгледаме 10-те най-добри инструмента за запис на екрана – включително както премиум, така и безплатни версии – всеки от които предлага уникални възможности, за да отговори на вашите нужди.

Независимо дали търсите най-добрите безплатни инструменти за запис на екрана или премиум решения с разширени функции, ние сме уверени, че поне една от тези платформи ще ви допадне.

Но преди това нека определим какво прави един софтуер за запис на екрана добър!

Какво трябва да търсите в софтуера за запис на екрана?

При избора на инструмент за запис на екрана, вашият избор трябва да зависи от вашите специфични изисквания. Независимо от това как планирате да използвате софтуера, е важно да вземете предвид някои общи фактори:

Без воден знак : Уверете се, че софтуерът не добавя воден знак към вашите записи, особено ако имате намерение да ги използвате като : Уверете се, че софтуерът не добавя воден знак към вашите записи, особено ако имате намерение да ги използвате като обучителни видеоклипове . Водните знаци могат да закриват части от екрана и да намаляват качеството и професионализма на вашите видеоклипове.

Опции за персонализиране : Потърсете софтуер, който ви позволява да персонализирате вашите записи с функции като персонализирани курсори, анотации и наслагвания. Това може да ви помогне да създадете професионално изглеждащи видеоклипове, съобразени с вашите специфични нужди.

Качество и формати на видеото : Изберете опция, която поддържа висококачествено записване на видео и предлага гъвкавост при експортирането на записите ви в различни формати. Това може да гарантира съвместимост с различни устройства и платформи.

Сътрудничество : За сценарии на дистанционна работа изберете софтуер, който предлага функции за сътрудничество, като споделяне на екрана, бележки на живо и редактиране в реално време. Тези : За сценарии на дистанционна работа изберете софтуер, който предлага функции за сътрудничество, като споделяне на екрана, бележки на живо и редактиране в реално време. Тези инструменти за дистанционна работа могат да подобрят комуникацията и да повишат производителността сред международните екипи.

Удобен за ползване интерфейс : Удобният за ползване интерфейс е от решаващо значение за ефективното използване на инструмента. Търсете интуитивни контроли и добре проектиран дизайн, който ви позволява лесно да навигирате и да имате достъп до функциите.

Възможности за транскрипция: Софтуер за запис на екрана с вградена : Софтуер за запис на екрана с вградена AI транскрипция може да ви спести време и усилия, като автоматично преобразува вашите записи в текст.

Сега, може да сметнете някои от тези фактори за съществени, а други за желателни, но една добра платформа за скринкастинг трябва да бъде достатъчно гъвкава, за да предоставя всички тези функционалности.

10-те най-добри софтуера за скринкастинг, които можете да използвате

Има десетки софтуери за скринкастинг и много от тях предлагат страхотно преживяване.

За да ви спестим време, съставихме списък с 10-те най-добри софтуера за скринкастинг през 2024 г., заедно с преглед на техните функции и предимства. Ще намерите и информация за цените им и за това, което ги отличава на пазара!

1. ClickUp: Най-добър за скринкасти, транскрибирани с AI, които да включите в работния си процес

ClickUp е многофункционална платформа, широко известна с всеобхватните си функции за управление на проекти. Освен управление на проекти, ClickUp предлага редица иновативни инструменти и възможности, които го правят най-добрият избор за различни задачи, включително скринкастинг.

Бихме казали, че той се откроява като един от най-добрите безплатни инструменти за скринкастинг – без воден знак, без ограничения във времето на записите, предлага транскрипция, задвижвана от изкуствен интелект, създава и възлага работни задачи от записите и др.

Използвайте ClickUp Clips, за да записвате екрана си и да създавате видео инструкции.

Записвайте и споделяйте безпроблемно екранни снимки, прозорци на приложения или раздели на браузъра в рамките на задачите с Clips на ClickUp.

Безплатната функция за запис на екрана на ClickUp, ClickUp Clips, ви позволява да записвате екрана на вашия десктоп, да добавяте аудио и да споделяте тези видеоклипове чрез линк. Можете да получите достъп до функцията за запис на екрана чрез разширението ClickUp Chrome, за да записвате съобщения и производствени кадри, без да се налага да отваряте друга конзола.

Споделяйте лесно екрана си, за да комуникирате по-бързо с други потребители, без да изтегляте други инструменти за запис на екрана.

Според статистиката за видеомаркетинга за 2022 г., 96% от хората гледат обяснителни видеоклипове, за да открият нови продукти и да оценят техния потенциал. Тази функция е изключително полезна за създаването на подробни продуктови уроци или софтуерни демонстрации (Здравейте, екипи по продажбите!).

Освен това можете да използвате Clips, за да записвате инструкции за служителите или обучителни екранни записи.

Използвайте ClickUp Brain за транскрибиране на клипове

Автоматично преписване на гласови бележки от клипове с помощта на ClickUp Brain

Това, което прави Clips отлично средство за сътрудничество, е неговата функция за транскрипция, задвижвана от изкуствен интелект. Потребителите могат да транскрибират своите клипове автоматично, след което да прегледат акцентите, да преминат към конкретни времеви отметки и дори да копират фрагменти, за да ги използват в други контексти.

За да използвате тази функция, просто качите вашия гласов клип в ClickUp Brain, който след това ще транскрибира аудиото в текст. Можете да използвате този текст като субтитри във вашите скринкасти, като по този начин гарантирате, че зрителите могат да следят дори и без аудио.

Тази функция е полезна за създаване на уроци, обучителни видеоклипове и друго образователно съдържание, където ясната комуникация е от съществено значение.

Спестете време и общувайте ясно с помощта на AI-базираното обобщаване, задвижвано от ClickUp Brain.

Друга чудесна функция е, че можете да свържете ClickUp Brain с Clips, за да създавате аудио записи на срещи и да транскрибирате бележки от срещите. След това можете да изпратите подробни бележки от срещите на участниците и да информирате тези, които не са присъствали.

Най-добрите функции на ClickUp

Привличайте клиенти по-бързо, като споделяте професионални демонстрации на продукти с ClickUp Clips.

Споделяйте записи на екрана директно чрез имейл в ClickUp , за да опростите комуникацията.

Записвайте без ограничения във времето или воден знак върху вашите екранни записи

Достъп до видеоклипове от всяко устройство чрез централизирания хъб за всички ваши клипове

Напишете сценария за аудиозаписите си с помощта на ClickUp Docs

Превърнете клиповете в задачи с едно кликване, след което ги възложете на членове на екипа

Използвайте инструменти за презентации , за да създавате интересни и креативни презентации

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да намерят широкия набор от функции на ClickUp за прекалено голям.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Unlimited: 7 $/потребител на месец

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове за 5 долара на член на работна среда на месец.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

2. Loom: Най-добър за бързи и лесни видеоклипове

чрез Loom

Loom е платформа за видео хостинг, известна с висококачествения си плейър и безпроблемната интеграция с платформите за социални мрежи. Тя предлага плавно възпроизвеждане и отличен потребителски интерфейс, позволяващ на потребителите лесно да качват видео съдържание от своите компютри.

Освен това, потребителите могат да управляват различни акаунти чрез своя табло. С безплатния план на Loom можете да записвате до 25 петминутни видеоклипа на човек. Безплатният план включва камера с вашите екранни записи, информация за зрителите, работно пространство за екипа и опции за незабавно редактиране.

Най-добрите функции на Loom

Записвайте съдържание във всякакви приложения на всяко устройство

Редактирайте видеото си в браузъра си, в приложението Loom или с удобно разширение за Chrome.

Използвайте емоджи реакции и коментари с времеви отметки, за да отговорите на конкретни моменти във видеото.

Записвайте екрани на Mac iOS устройства

Получете 5 GB безплатно пространство за съхранение като нов потребител на Loom

Ограничения на Loom

Ограничени възможности за онлайн редактиране на видео

Безплатната версия има ограничения по отношение на продължителността на видеоклиповете и броя на видеоклиповете на потребител.

Цени на Loom

Starter: Безплатен

Бизнес: 15 долара на месец за създател

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Loom

G2: 4,7/5 (над 1800 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 400 рецензии)

3. ScreenPal (по-рано Screencast-O-Matic): Най-добър за запис на екрана и редактиране на видео

чрез ScreenPal

Алтернатива на Loom, Screenplay (по-рано Screencast-O-Matic) е популярен софтуер за запис на екрана и редактиране на видео с набор от функции, пригодени за нуждите на бизнеса. С Screenpal потребителите могат лесно да създават скринкасти и видеозаписи с професионално качество, за да комуникират идеи, демонстрират процеси и споделят обучителни видеоклипове.

Той може да подобри записите с текст, изображения и дизайнерски ефекти и да записва интерактивни видеоклипове за презентации. Безплатният план на Screenpal обаче ограничава видеозаписите до 15 минути, което може да бъде ограничаващо за някои потребители.

Най-добрите функции на ScreenPal

Подобрете записите с текст, изображения и дизайнерски ефекти

Използвайте ефекти със зелен екран за по-изтънчен вид

Споделяйте видеоклипове с клиенти и членове на екипа с уникални URL адреси

Достъп до мощни инструменти за редактиране, като мащабиране и аудио коментар, за персонализиране на видеоклиповете

Ограничения на ScreenPal

Безплатният план ограничава видеозаписите до 15 минути.

Разширените функции за редактиране са достъпни само в платените планове.

Цени на ScreenPal

Solo: Безплатен

Solo Deluxe: 3 $/месец (плаща се ежегодно)

Solo Premium: 6 $/месец (плаща се годишно)

Solo Max: 10 $/месец (фактурира се ежегодно)

Team Business: 8 $/месец (фактурира се ежегодно)

ScreenPal оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (90+ рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (80+ отзива)

4. Camtasia: Най-добър за напреднали в редактирането на видео

чрез Camtasia

Camtasia предлага широка гама от функции за създаване на висококачествени скринкасти и видеоклипове. Той е проектиран да бъде лесен за използване, което улеснява бизнеса да създава професионално изглеждащо съдържание, без да са необходими напреднали технически умения.

Можете да записвате едновременно екрана и уеб камерата, да редактирате видеоклипове след записване и да добавяте бележки и ефекти, за да подобрите цялостното представяне на записаните видеоклипове. Освен това Camtasia предлага разнообразни опции за експортиране, което улеснява споделянето на видеоклипове в различни платформи.

Най-добрите функции на Camtasia

Изрязвайте, подрязвайте и добавяйте преходи към видеоклипове с помощта на различни инструменти за редактиране.

Подобрете видеоклиповете с анотации, анимации и ефекти, за да ги направите по-привлекателни.

Експортирайте видеоклипове в различни формати като MP4, GIF, M4A (Windows) и MOV (Mac) за лесно споделяне между различни платформи.

Ограничения на Camtasia

Camtasia е сравнително скъп в сравнение с някои други софтуери за запис на екрана.

Макар Camtasia да е лесен за употреба, може да има крива на обучение за потребители, които са нови в софтуера за редактиране на видео.

Цени на Camtasia

Индивидуален абонамент: 179,88 долара (фактурира се ежегодно)

Безсрочна лицензия: 299,99 долара

Оценки и рецензии за Camtasia

G2: 4. 6/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 300 рецензии)

5. Adobe Captivate: Най-добър за интерактивни екранни записи

чрез Adobe Captivate

Adobe Captivate е мощен софтуер за скринкастинг, който предлага различни функции за създаване на интерактивни и увлекателни екранни записи. Той се използва широко от бизнеса и преподавателите за създаване на уроци, обучителни видеоклипове и софтуерни симулации.

С Adobe Captivate можете да записвате едновременно екрана и камерата на уеб камерата. Инструментът предлага и разширени опции за редактиране и публикуване.

Освен това платформата предлага редица интерактивни елементи. Можете да създавате интерактивни тестове и оценки, които да бъдат включени в скринкастите, за да подобрите ученето и ангажираността.

Най-добрите функции на Adobe Captivate

Редактирайте скринкастове с помощта на редица инструменти за редактиране, включително изрязване, подрязване и анотации.

Включете интерактивни елементи като тестове и оценки в скринкастите, за да подобрите ученето.

Използвайте визуални джаджи от галерията, които се преместват с плъзгане и пускане, за да създадете интерактивни скринкасти с професионално качество.

Създавайте отзивчиви скринкасти, които могат да се гледат на всяко устройство

Ограничения на Adobe Captivate

Има стръмна крива на обучение, особено за потребители, които са нови в софтуера за запис на екрана.

Цени на Adobe Captivate

33,99 $/месец

Adobe Captivate – оценки и рецензии

G2: 3. 9/5 (190+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 200 рецензии)

6. Vidyard: Най-добър за видео маркетинг

чрез Vidyard

Vidyard е създаден, за да помага на бизнеса да създава, хоства и споделя видеоклипове, с които да привлича потенциални клиенти и да постига резултати. Той ви позволява да създавате висококачествени скринкасти и професионално изглеждащи видеоклипове без да са ви необходими обширни технически познания.

Освен това Vidyard предлага и редица други функции, като хостинг на видео, анализи и интеграции с други маркетингови инструменти, което го прави ценен инструмент за екипите по продажбите, които искат да подобрят своите маркетингови усилия, базирани на видео.

В Vidyard можете да създавате и AI аватари, които могат да се използват за създаване на интерактивни и увлекателни видеоклипове, които се свързват с аудиторията на по-лично ниво.

Най-добрите функции на Vidyard

Хоствайте всичките си видеоклипове на едно централно място с Vidyard Hosting

Редактирайте скринкасти с лекота, използвайки интуитивните инструменти за редактиране на Vidyard, включително подрязване, изрязване и добавяне на бележки.

Създавайте хиперреалистични AI аватари, които изглеждат и говорят като вас

Добавете интерактивни елементи към вашите скринкасти, като кликаеми бутони и връзки.

Ограничения на Vidyard

Безплатната версия на Vidyard има ограничения, като ограничен брой видеоклипове и опции за брандиране, което може да не е подходящо за всички потребители.

Цени на Vidyard

Безплатни

Pro: 29 $/потребител на месец

Плюс: 89 $/потребител на месец

Бизнес: Персонализирани цени

Vidyard оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (750+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 рецензии)

7. Riverside: Най-добър за подкастинг, записване на видео и редактиране

чрез Riverside

Riverside е онлайн студио, което подобрява бизнес комуникациите чрез висококачествени възможности за запис на подкасти и редактиране на видео. То е специализирано в функции за скринкастинг, позволяващи на потребителите да записват отделно аудио и видео потоци. Тази възможност е особено полезна за създаването на подробни видео презентации и уроци.

Riverside е проектиран да подобри потребителското преживяване с отличителни функции като локално записване за висококачествени резултати и AI-базирани инструменти за лесно редактиране и транскрипция.

Най-добрите функции на Riverside

Записвайте с кристално чисто качество на аудио и видео, дори при лоша интернет връзка, като записвате всеки поток локално.

Получете пълен контрол над постпродукцията с отделни аудио и видео записи за всеки участник.

Създавайте лесно привлекателно, споделяемо кратко съдържание (Magic Clips) с помощта на AI-подпомагани инструменти за редактиране.

Поканете членовете на екипа да се присъединят към сесиите за запис лесно чрез линк; те не се нуждаят от изтегляне на софтуер, което гарантира лесен достъп и участие.

Ограничения на Riverside

Безплатната версия ограничава резолюцията на износа на видео до 720p, което може да не отговаря на нуждите на потребителите, изискващи изход с по-висока резолюция.

Цени на Riverside

Безплатни

Стандартен: 15 $/потребител на месец

Pro: 24 $/потребител на месец

Бизнес: Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии на Riverside

G2: 4. 8/5 (700+ отзива)

Capterra: (Недостатъчно оценки)

8. Screencastify: Най-добър за запис на екрана и редактиране на видео

чрез Screencastify

Screencastify е чудесна алтернатива на Vidyard – безплатен, лесен за употреба софтуер за запис на екрана, който предлага запис с уеб камера. Подходящ е както за начинаещи, така и за професионалисти.

Инструментите за анотиране ви позволяват да подчертаете ключови части от записа, което прави вашите видеоклипове по-лесни за преглед и гарантира, че вашата аудитория може лесно да навигира в съдържанието.

Най-добрите функции на Screencastify

Добавяйте надписи и бележки към вашите записи

Пренаредете няколко видеоклипа в предпочитания от вас ред с функцията „плъзгане и пускане”.

Импортирайте видеоклипове от Google Drive в редактора за безпроблемно редактиране

Ограничения на Screencastify

Безплатната версия на Screencastify има ограничение за запис от пет минути на видео, което може да бъде ограничаващо за по-дълги записи.

Цени на Screencastify

Безплатни

Стартово ниво: 15 $/потребител на месец

Pro: 20 $/потребител на месец

Teams: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Screencastify

G2: 4. 6/5 (80+ рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 130 рецензии)

9. OBS Studio: Най-добър за видеозапис и стрийминг на живо

чрез OBS Studio

OBS е широко известен като видеоредактор. Но този напълно безплатен софтуер с отворен код за записване на видео и стрийминг на живо е предназначен предимно за видеооператори. Той предлага видео, аудио и визуални функции за създаване на съдържание с професионално качество, без да се налага да плащате висока такса.

Макар да не е толкова богат на функции като другите алтернативи на Camastasia, OBS Studio позволява на потребителите да създават персонализирани бързи клавиши за действия като заглушаване на аудио източници и превключване на екрани.

Освен това екипите могат да използват шумопотискане, за да филтрират фоновата музика и звуци.

Най-добрите функции на OBS Studio

Безпроблемна интеграция с платформи като YouTube, Facebook и Twitch за лесно излъчване на живо

Съвместимост с различни платформи като Windows, Mac и Linux

Получете поддръжка за различни типове файлове за многофункционална употреба

Използвайте персонализирани елементи за брандиране, като лога и текст

Ограничения на OBS Studio

Някои потребители съобщават за проблеми със замръзване или срив при неочаквано спиране и рестартиране на живото предаване.

Потребителите споменават, че е необходимо време, за да се запознаят с програмата и нейните функции.

Цени на OBS Studio

Безплатни

Оценки и рецензии за OBS Studio

G2: 4. 6/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1000 рецензии)

10. ScreenFlow: Най-добър за потребители на Mac

чрез Screenflow

Следващият в списъка е ScreenFlow, алтернатива на OBS Studio. Този популярен софтуер за скринкасти предлага мощни функции за запис и редактиране на екранни записи.

Той се използва широко от бизнеса и създателите на съдържание за създаване на уроци, обучителни видеоклипове и демонстрации на продукти.

Отличителната черта на Screenflow е интуитивният му интерфейс, който улеснява създаването на професионално изглеждащи видеоклипове. Освен това Screenflow предлага редица функции и инструменти за редактиране, включително анимации, преходи и аудио ефекти, които позволяват на потребителите да подобрят своите видеоклипове и да привлекат вниманието на аудиторията си.

Най-добрите функции на ScreenFlow

Подобрете качеството на аудиото с инструментите за редактиране на аудио на Screenflow, включително намаляване на шума и аудио ефекти.

Добавете анимации и преходи към вашите видеоклипове, за да ги направите по-динамични и привлекателни.

Използвайте вградената медийна библиотека на ScreenFlow с 500 000 уникални изображения, аудио и видео клипове.

Експортирайте видеоклипове в различни формати, включително HD и 4K, за лесно споделяне на различни платформи.

Ограничения на ScreenFlow

Screenflow е сравнително скъп в сравнение с някои други софтуерни опции за запис на екрана.

Цени на ScreenFlow

ScreenFlow: 169 долара

ScreenFlow Super Pak: 229 долара

ScreenFlow Super Pak+: 259 долара

Оценки и рецензии за Screenflow

G2: 4,5/5 (над 50 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (20+ рецензии)

Удовлетворете нуждите си от скринкастинг с модерни решения

Скрийн рекордерите са сред най-популярните формати за комуникация както за индивидуални творци, така и за организации. За да постигнете по-голям ефект с вашите съобщения, трябва да включите скрийнкастинг, видео продукция и редактиране в работния си процес.

Независимо дали сте бизнес, който иска да създаде увлекателни обучителни видеоклипове, създател на съдържание, който иска да произвежда висококачествени уроци, или преподавател, който иска да подобри онлайн обучението, тези инструменти предоставят функционалността и гъвкавостта, от които се нуждаете!

От простотата на Screencastify до разширените функции на Adobe Captivate, има по нещо за всеки. Важното е, че можете да направите процеса на създаване на видеоклипове толкова прост или сложен, колкото желаете.

ClickUp обаче отива отвъд записването на екрана – получавате безпроблемна AI транскрипция, универсално търсене и много други функции за сътрудничество, всичко това на една платформа.

С неотдавнашното обявяване на Clips 3.0 от ClickUp, потребителите могат да очакват още по-мощни и интуитивни функции, които да подобрят цялостното им преживяване при записването на екрана! Опитайте ClickUp още днес и постигнете повече с вашите екранни записи!