10 основни интеграции на Salesforce за успех

16 май 2024 г.

С иновативните си функции Salesforce заема водеща позиция на огромния пазар на инструменти за управление на взаимоотношенията с клиенти. Това, което го прави наистина изключителен, обаче, е не само неговите мощни функции и интуитивен интерфейс, а способността на Salesforce да се интегрира безпроблемно с множество инструменти и платформи.

Всеки нов инструмент, който интегрирате с Salesforce, добавя уникален слой функционалност към вашия CRM опит. От оптимизиране на работните процеси до отключване на дълбоки прозрения, подходящите интеграции на Salesforce могат драстично да опростят ежедневната ви работа.

В този блог ще разгледаме най-добрите интеграции на Salesforce.

Какво трябва да търсите в интеграциите на Salesforce?

Ето какво трябва да търсите в интеграциите на Salesforce CRM:

  • Съвместимост: Проблемите със съвместимостта могат да доведат до технически главоболия и да направят интеграцията на данни неефективна. Затова се уверете, че инструментът, който избирате да интегрирате, е съвместим с вашия Salesforce и всички други инструменти и източници на данни, които използвате в момента за клиентски данни и имейл маркетинг.
  • Функции: Оценете интеграцията на Salesforce и преценете дали отговаря на вашите специфични нужди и CRM стратегия. Някои от функциите, които трябва да търсите, включват лесни за използване работни процеси, лесна интеграция на данни, точност на данните, синхронизация на данни, подобрени възможности за отчитане и др.
  • Леснота на използване: Сложната или прекалено техническа системна интеграция може да доведе до неудовлетвореност и съпротива от страна на Salesforce потребителите във вашата организация. Затова изберете приложения, които са лесни за използване и интуитивни, изискващи минимално обучение за вашия екип.
  • Персонализиране: Потърсете интеграция на Salesforce с инструменти, които ви позволяват да адаптирате решението към вашите уникални изисквания. Възможността за персонализиране на полета, работни потоци и потребителски интерфейси гарантира, че интеграцията се адаптира към вашите бизнес процеси.
  • Надеждност и поддръжка: Изберете интеграции на Salesforce от реномирани доставчици с доказана надеждност и отлична поддръжка на клиенти. Потърсете отзиви и препоръки от други потребители, за да определите репутацията на доставчика и неговата отзивчивост към запитвания и проблеми на клиенти.
  • Икономическа ефективност: Оценете икономическата ефективност на интеграциите на Salesforce по отношение на първоначалните разходи, текущите такси за поддръжка и потенциалната възвръщаемост на инвестицията. Може да се наложи да включите и разходите за всички услуги за интеграция на Salesforce, които решите да използвате.

10-те най-добри интеграции на Salesforce за използване през 2024 г.

Най-добрите интеграции на Salesforce могат да изведат вашия опит и продуктивност на ново ниво. Нека разгледаме 10-те най-добри интеграции, които да използвате през 2024 г.:

1. ClickUp

Интеграция между Salesforce и ClickUp
Интегрирайте Salesforce и ClickUp без усилие с помощта на Zapier

Като всеобхватна платформа за продуктивност и управление на проекти, ClickUp има за цел да направи света по-продуктивен. За да постигне тази мисия, тя предлага над 1000 интеграции, над 15 персонализирани изгледа и набор от надеждни функции за сътрудничество, които да оптимизират вашите работни процеси.

Интеграцията на ClickUp с Salesforce чрез Zapier ви позволява автоматично да синхронизирате действие на всяка от двете платформи. Така че, ако създадете възможност в Salesforce, ClickUp автоматично ще създаде задача за нея.

ClickUp изглед на списък
Визуализирайте процесите, проследявайте и управлявайте акаунти, сътрудничете си с екипа си и още много други с ClickUp

CRM възможностите на ClickUp позволяват управление на взаимоотношенията с клиенти с над 15 персонализирани изгледа. Можете да визуализирате, наблюдавате и анализирате данни като стойността на клиента за целия му жизнен цикъл и средния размер на сделките на едно място.

Използвайки взаимоотношенията между задачите и персонализираните полета в ClickUp, можете да настроите автоматични работни потоци за възлагане на задачи, разпределяне на потенциални клиенти, проследяване на клиенти и др.

Освен това можете да елиминирате изолираните системи и да ускорите комуникацията, като централизирате информацията за клиентите и общуването с тях, което прави ClickUp перфектна алтернатива на Salesforce.

Но ако не искате да преминавате към друга платформа, все пак можете да се насладите на всички страхотни функции на ClickUp с Salesforce с минимални усилия.

ClickUp 3.0 Универсална функция за търсене, опростена
Използвайте универсалното търсене, за да търсите всеки файл в цялата екосистема на ClickUp и свързаните приложения

Функцията за универсално търсене на ClickUp ви позволява да търсите бързо и ефективно всеки файл в ClickUp, всички свързани приложения (включително Salesforce) и локалния ви диск. Можете да добавяте персонализирани команди за търсене и да получавате по-добри и по-персонализирани резултати с продължителна употреба.

Най-добрите функции на ClickUp

  • Създайте централизирана база данни с цялата информация за клиентите и я преглеждайте удобно с помощта на Table View в ClickUp, с филтри и групи за бързо сортиране на информацията.
  • Синхронизирайте без усилие данните от ClickUp и Salesforce и използвайте Universal Search, за да намерите подробности и в двете с само няколко кликвания.
  • Получете ясен преглед на вашите продажби, взаимоотношения с клиенти и др., като използвате персонализирани табла за управление на ClickUp.
  • Възползвайте се от функциите за съвместна работа на CRM, които позволяват междуотделна комуникация и автоматизация на работния процес.
  • Организирайте информацията по желания от вас начин с помощта на персонализирани полета, свържете клиентите с данните за покупките им и други подробности, като използвате функцията „Връзки“ в ClickUp.
  • Автоматично разпределяйте задачи и клиенти на отделни лица въз основа на конкретни полета, като използвате ClickUp Automation , и задействайте действия според крайния срок или статуса на задачата.
  • Автоматизирайте задачите по контактите и проследяването с ClickUp Brain, като го използвате за писане на имейли и създаване на автоматизирани проследявания за потенциални клиенти.
  • Използвайте безплатни CRM шаблони за организиране на вашите потенциални клиенти

Ограничения на ClickUp

  • Някои потребители са се оплакали от бавното време за реакция при сложни задачи.
  • Богатството от функции може да бъде прекалено голямо в началото.

Цени на ClickUp

  • Безплатно завинаги
  • Неограничен: 7 $/месец на потребител
  • Бизнес: 12 USD/месец на потребител
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени
  • ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

  • G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

2. HubSpot

Интеграция между HubSpot и Salesforce
чрез HubSpot

Платформата HubSpot предлага софтуерни решения за интегриране с вашите екипи по продажби, поддръжка, маркетинг и операции. Чрез този CRM софтуер можете да свържете източниците на данни, екипите и клиентите на вашата организация.

HubSpot разполага с инструменти за социални медии и управление на съдържание, както и с решения за SEO и уеб анализи. Функцията им за интеграция с Salesforce гарантира безпроблемната работа на вашите маркетингови, търговски и сервизни екипи. Можете бързо да прехвърляте данни, да получавате изчерпателна информация за показателите на вашата компания и да осигурите по-добро сътрудничество, както вътрешно, така и външно.

Най-добрите функции на HubSpot

  • Постигнете по-добро сътрудничество между маркетинговите и търговските екипи
  • Безпроблемно синхронизирайте и прехвърляйте данни от Salesforce между двете платформи.
  • Лесно насочвайте и разпределяйте нови потенциални клиенти към търговските представители и проследявайте статуса им в реално време.
  • Получете полезна информация за вашите клиенти въз основа на техните взаимодействия и предпочитания.
  • Персонализирайте синхронизирането на записите
  • Използвайте интеграцията на данни HubSpot-Salesforce, за да изпращате персонализирани имейли и да сегментирате базата си данни.
  • Проследявайте приходите от сделки и кампании

Ограничения на HubSpot

  • Някои потребители поискаха повече възможности за персонализиране между маркетинговия и продажбения център.
  • Много потребители са поискали по-добри функции, като повече плъгини, опции за глобално архивиране или възстановяване, повече функционалности за зоната за членове, вградени инструменти за електронна търговия и т.н.

Цени на HubSpot

HubSpot Marketing Hub има следната ценова структура:

  • Безплатно
  • Стартово ниво: 20 USD/месец на работно място
  • Професионална версия: 890 USD/месец за 3 места
  • Enterprise: 3600 $/месец за 5 места

Оценки и рецензии за HubSpot

  • G2: 4. 4/5 (над 10 800 отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (над 5800 отзива)

3. Slack

Табло на Slack
чрез Slack

Slack е едно от най-популярните приложения за съобщения за вътрешна комуникация. То намалява необходимостта екипите да комуникират чрез имейли или срещи благодарение на своите разширени функции като директни съобщения, видео и гласови разговори, групи, споделяне на файлове и др.

Интегрирането на Slack с Salesforce спомага за по-добро сътрудничество между екипите. Можете да споделяте записи от Salesforce, да активирате съобщения в реално време, да получавате известия от Slack за актуализации в Salesforce и др.

Най-добрите функции на Slack

  • Получавайте известия в Slack за нови възможности в Salesforce и преглеждайте записите в Salesforce в каналите на Slack.
  • Комуникация между Slack и Salesforce Chatter
  • Настройте известия в каналите на Slack въз основа на създаването на нови записи в Salesforce или промени в съществуващи записи.
  • Сътрудничество с всички екипи чрез актуализации в реално време на записите в Salesforce
  • Интегрирайте записите на Salesforce в Slack чрез функцията Slack Connect за операции на външни екипи за поддръжка.
  • Показване на релевантни съобщения от Slack в записите на Salesforce

Ограничения на Slack

  • Някои потребители смятат, че функцията за търсене е недостатъчна.
  • Уведомленията могат да бъдат прекалено много

Цени на Slack

  • Безплатно
  • Pro: 8,75 $/месец на потребител
  • Бизнес: 15 USD/месец на потребител
  • Enterprise Grid: Персонализирани цени

Slack AI се предлага на персонализирана цена като добавка към всички планове.

Оценки и рецензии за Slack

  • G2: 4,5/5 (над 32 400 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 23 100 отзива)

4. LinkedIn Ads

Табло на LinkedIn Campaign Manager
чрез LinkedIn

Като част от LinkedIn Marketing Solutions, LinkedIn Ads е идеален за развиване на взаимоотношения с професионална аудитория. Платформата предлага задълбочени анализи на аудиторията, за да проследявате ангажираността, да създавате таргетирани кампании и да използвате различни рекламни формати.

Можете да интегрирате рекламите на LinkedIn Lead Gen с Sales Cloud на Salesforce, за да подобрите стратегията си за генериране на потенциални клиенти с няколко основни стъпки за настройка. Чрез интегрирането на Salesforce с LinkedIn Ads с помощта на Zapier можете да настроите автоматизация за насочване и управление на потенциални клиенти, да създавате нови потенциални клиенти в Salesforce от отговорите на рекламите в LinkedIn и др.

Най-добрите функции на LinkedIn Ads

  • Добавете нови конверсии от LinkedIn Ads като потенциални клиенти в Salesforce
  • Изберете сред различни рекламни формати, включително спонсорирано съдържание, спонсорирани съобщения, динамични реклами и текстови реклами.
  • Достигнете до правилната аудитория с помощта на инструментите за таргетиране на LinkedIn Ads.
  • Използвайте анализи, за да проследявате показателите и да подобрите кампанията си.
  • Добавете нови записи в Salesforce към аудиторията на LinkedIn Ads като контакти
  • Създавайте и актуализирайте записи в Salesforce въз основа на отговорите в LinkedIn.
  • Добавете персонализирани записи в Salesforce и дори изпращайте съобщения в Slack с новите отговори на LinkedIn Ads.

Ограничения на LinkedIn Ads

  • Не можете да насочвате рекламите си към конкретни географски райони.
  • Някои потребители смятат платформата за скъпа.

Цени на LinkedIn Ads

  • LinkedIn Ads предлага персонализирани цени.

Оценки и рецензии за LinkedIn Ads

  • G2: 4/5 (над 250 отзива)
  • Capterra: 4,6/5 (10+ отзива)

5. Gmail

Интеграция между Gmail и Salesforce
чрез YouTube

Като една от най-популярните услуги за електронна поща в света, Gmail предлага на своите потребители много предимства, като сигурност, Smart Compose, бързи отговори и лесен за използване интерфейс. Свързването на Gmail с Salesforce може да повиши производителността и да синхронизира цялата ви електронна кореспонденция.

Тази интеграция ви позволява да преглеждате и управлявате данни от Salesforce директно в платформата Gmail, да създавате бързо записи в Salesforce и да регистрирате имейлите обратно в Salesforce, без да се налага ръчно въвеждане на данни.

Най-добрите функции на Gmail

  • Прикачете имейл съобщения или календарни записи към записите в Salesforce
  • Създавайте потенциални клиенти в Salesforce директно от вашата пощенска кутия
  • Използвайте шаблони за имейли на Salesforce, за да създавате или отговаряте на съобщения
  • Добавяйте нови неразпознати контакти от имейл директно в записите на Salesforce
  • Избягвайте превключването между Gmail и Salesforce благодарение на централизирания достъп до имейли и записи в Salesforce.
  • Достъп до задачите в Salesforce и промяна на техния статус чрез Gmail

Ограничения на Gmail

  • Дизайнът не е бил значително подобрен от известно време.
  • Предлага ограничено пространство за съхранение безплатно.

Цени на Gmail

Gmail се предлага като безплатна услуга. Ако обаче искате професионален имейл адрес и опции за персонализиране на бранда, можете да закупите планове за Google Workspace, които са както следва:

  • Business Starter: 6 USD/месец на потребител
  • Business Standard: 12 USD/месец на потребител
  • Business Plus: 18 USD/месец на потребител
  • Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Gmail

  • G2: 4,6/5 (над 42 000 отзива) (Работно пространство)
  • Capterra: 4,8/5 (над 12 200 отзива)

6. Mailchimp

Интеграция между Mailchimp и Salesforce
чрез Salesforce

Mailchimp е платформа за имейл маркетинг, която ви позволява да проектирате, изпращате и проследявате имейл кампании. Можете да анализирате ефективността на кампаниите, да привлечете повече клиенти, да настроите автоматизирани имейл последователности и да правите много други неща с платформата.

Можете да синхронизирате данните от своя Salesforce акаунт с Mailchimp, като интегрирате Salesforce с Mailchimp. Това ви позволява бързо да споделяте всички потенциални клиенти и контакти, да насочвате потенциалните си клиенти със специализирани имейл кампании и да използвате данните за създаване на Mailchimp сегменти. Можете също да синхронизирате абонатите между двете платформи.

Най-добрите функции на Mailchimp

  • Импортирайте контакти, потенциални клиенти и абонати от Salesforce
  • Оптимизирайте комуникацията, като използвате абонатите на Mailchimp като потенциални клиенти в Salesforce.
  • Персонализирайте приложението, за да управлявате данните и достъпа на потребителите
  • Използвайте ценната информация от един инструмент, за да подобрите производителността на другия.
  • Персонализирайте оформлението на страницата, контактите и потенциалните клиенти

Ограничения на Mailchimp

  • Безплатният план има много ограничителни лимити за имейли и абонати.
  • Някои потребители смятат, че функционалността на дизайна е ограничена.

Цени на Mailchimp

  • Безплатно
  • Essentials: 9,17 $/месец
  • Стандартен: 13,70 $/месец
  • Премиум: 273,92 $/месец

*Цената е за 500 контакта. Тарифата се увеличава с увеличаването на броя на контактите.

Оценки и рецензии за Mailchimp

  • G2: 4. 4/5 (5100+ отзива)
  • Capterra: 4. 4/5 (над 16 800 отзива)

7. Gravity Forms

Настройки на формуляри в Gravity Forms
чрез Gravity Forms

Gravity Forms е софтуер за създаване на формуляри, който помага за персонализиране на онлайн формуляри и работни процеси в WordPress. Можете да създавате формуляри за привличане на потенциални клиенти, автоматизиране на работни процеси и събиране на плащания.

С интеграцията на Salesforce-Gravity Forms можете да свържете Salesforce CRM с WordPress Gravity Forms. Това ви позволява автоматично да добавяте и актуализирате подадените формуляри в Gravity Forms към вашия Salesforce акаунт за по-добро управление на потенциалните клиенти и събиране на данни, подобрени отчети и анализи, мащабируемост и персонализация.

Най-добрите функции на Gravity Forms

  • Интегрирайте формуляра Gravity Forms с Salesforce Lead, Contact или Case
  • Създавайте формуляри ефективно с помощта на инструмента за създаване на формуляри с плъзгане и пускане
  • Създавайте леснодостъпни формуляри
  • Провеждайте лесно анкети, събирайте обратна връзка и регистрации
  • Решавайте сложни случаи с условна логика

Ограничения на Gravity Forms

  • Безплатната версия предлага ограничени функции.
  • Потребителите намират интерфейса за тромав и остарял.

Цени на Gravity Forms

  • Основна лицензия: 59 $ (фактурира се ежегодно)
  • Професионална лицензия: 159 $ (фактурира се ежегодно)
  • Елитна лицензия: 259 долара (фактурира се ежегодно)
  • Лиценз за нестопански организации: 129 долара (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Gravity Forms

  • G2: 4,7/5 (над 230 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 70 отзива)

8. Typeform

Интеграция между Typeform и Salesforce
чрез Typeform

Typeform е инструмент за създаване на анкети, който помага за създаването на впечатляващи формуляри за регистрация, обратна връзка, проучвания и всякакви други цели, за които се сетите. Той помага за ефективното събиране на данни чрез вградени формуляри и интеграция с платформите, които използвате редовно.

Интегрирането на Typeform с Salesforce ви позволява автоматично да картографирате полетата на Typeform при всяко подаване на формуляр. Работете с лесен за използване интерфейс, за да създавате различни формуляри и бързо да генерирате потенциални клиенти.

Най-добрите функции на Typeform

  • Създавайте формуляри, анкети и тестове
  • Синхронизирайте списъка с формуляри, налични в Typeform, и отговорите от тези формуляри с данните в Salesforce.
  • Свържете Typeforms с обекти в Salesforce като Lead, Opportunity, Contact, Account и Case.
  • Персонализирайте честотата на синхронизиране на данните/отговорите на Salesforce с Typeform
  • Управлявайте билетите за поддръжка на клиенти и провеждайте маркетингови кампании с централизирани данни.

Ограничения на Typeform

  • Интеграцията с Salesforce е достъпна само в бизнес плана.
  • Някои потребители смятат, че инструментът е малко скъп.

Цени на Typeform

  • Безплатно
  • Основен: 29 $/месец
  • Плюс: 59 $/месец
  • Бизнес: 99 $/месец
  • Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Typeform

  • G2: 4,5/5 (над 700 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (830+ отзива)

9. Calendly

Интеграция между Calendly и Salesforce
чрез Calendly

Calendly е платформа за автоматизация на графиците, идеална за екипи, които провеждат чести срещи. Тя елиминира необходимостта от размяна на имейли и спестява ценно време. Не е чудно, че това е една от популярните интеграции на Salesforce за екипа по продажбите на всяка компания.

Интеграцията между Calendly и Salesforce елиминира необходимостта от ръчно актуализиране на Salesforce и ви позволява да се фокусирате повече върху вашите клиенти. Calendly автоматично създава нов потенциален клиент, контакт или възможност в Salesforce, когато планирате нови срещи. По този начин можете да сключвате сделки по-ефективно и да планирате потенциални клиенти с висока стойност на място. С Calendly Routing можете да квалифицирате, насочвате и управлявате срещи, събития, семинари и срещи с помощта на вашите маркетингови формуляри и директно от записите в Salesforce.

Най-добрите функции на Calendly

  • Добавете автоматично срещи в Calendly към съществуващ запис в Salesforce или създайте нов.
  • Получавайте точни и актуални данни от Calendly директно в Salesforce
  • Синхронизирайте данните от Calendly за конкретни групи, за да избегнете объркване и да не допускате нерелевантни данни в Salesforce.
  • Прегледайте предстоящи и минали срещи от Salesforce
  • Проследявайте и измервайте активността от Calendly

Ограничения на Calendly

  • Налични само в плановете Teams и Enterprise.

Цени на Calendly

  • Безплатно
  • Стандартен: 12 USD/месец на работно място
  • Екипи: 20 $/месец на работно място
  • Enterprise: Започва от 15 000 долара/година

Оценки и рецензии за Calendly

  • G2: 4,7/5 (над 2100 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 3400 отзива)

10. Eventbrite

Табло на Eventbrite
чрез Eventbrite

Eventbrite е платформа за управление на събития, която ви позволява да създавате персонализирани страници за събития, да рекламирате събития и да продавате билети. Тя помага и при регистрацията на потребители, обработката на плащания, автоматизацията и персонализацията на имейли, както и промотирането в социалните медии. Тя е сред популярните интеграции на Salesforce за маркетинг, базиран на събития.

Интегрирането на Eventbrite с платформата Salesforce ви позволява да синхронизирате данни за събития, поръчки и участници между двата инструмента. Интеграцията автоматично ще създаде потенциални клиенти, контакти и акаунти въз основа на списъка с участници от Eventbrite.

Най-добрите функции на Eventbrite

  • Преглеждайте и проследявайте всички данни за събития в Salesforce
  • Създавайте значими отчети, използвайки интеграция на данни от събития и Salesforce
  • Получавайте известия при създаване на нов потенциален клиент в Salesforce
  • Картографирайте полетата на участниците от Eventbrite към потенциални клиенти и контакти от Salesforce.

Ограничения на Eventbrite

  • Някои потребители смятат, че обслужването на клиенти не е достатъчно отзивчиво.
  • Липсва възможност за персонализиране

Цени на Eventbrite

  • Безплатно: За до 25 билета
  • Flex: 9,99 $/събитие за до 100 билета
  • Pro: 29 $/месец за до 100 билета
  • Премиум: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Eventbrite

  • G2: 4. 3/5 (760+ отзива)
  • Capterra: 4,6/5 (над 4900 рецензии)

Подобрете своя опит с Salesforce с ClickUp!

С иновативните си функции Salesforce се превърна в любим инструмент на екипите по продажби и маркетинг в безброй организации. Интеграциите на Salesforce, които сме включили тук, ще ви помогнат да извлечете максимума от вашия опит с Salesforce, като значително повишите производителността и ефективността си.

Изберете интеграцията на Salesforce, която най-добре отговаря на вашите нужди. Например, ако се нуждаете от алтернатива на CRM или инструмент за автоматизация на маркетинга, HubSpot или LinkedIn Ads са най-подходящи. Gmail и Mailchimp ще ви подхождат по-добре, ако се нуждаете от приложения на Salesforce за управление на вашите имейли.

Ако обаче търсите най-добрата интеграция на Salesforce, която отговаря на всички ваши нужди и свързва различни системи, опитайте ClickUp. Той работи като софтуер за сътрудничество, CRM и база данни с клиенти – всеобхватно решение с мощни функции. Опитайте го, като се регистрирате безплатно!

