10 основни интеграции на Salesforce за успех

С иновативните си функции Salesforce заема водеща позиция на огромния пазар на инструменти за управление на взаимоотношенията с клиенти. Това, което го прави наистина изключителен, обаче, е не само неговите мощни функции и интуитивен интерфейс, а способността на Salesforce да се интегрира безпроблемно с множество инструменти и платформи.
Всеки нов инструмент, който интегрирате с Salesforce, добавя уникален слой функционалност към вашия CRM опит. От оптимизиране на работните процеси до отключване на дълбоки прозрения, подходящите интеграции на Salesforce могат драстично да опростят ежедневната ви работа.
В този блог ще разгледаме най-добрите интеграции на Salesforce.
Какво трябва да търсите в интеграциите на Salesforce?
Ето какво трябва да търсите в интеграциите на Salesforce CRM:
- Съвместимост: Проблемите със съвместимостта могат да доведат до технически главоболия и да направят интеграцията на данни неефективна. Затова се уверете, че инструментът, който избирате да интегрирате, е съвместим с вашия Salesforce и всички други инструменти и източници на данни, които използвате в момента за клиентски данни и имейл маркетинг.
- Функции: Оценете интеграцията на Salesforce и преценете дали отговаря на вашите специфични нужди и CRM стратегия. Някои от функциите, които трябва да търсите, включват лесни за използване работни процеси, лесна интеграция на данни, точност на данните, синхронизация на данни, подобрени възможности за отчитане и др.
- Леснота на използване: Сложната или прекалено техническа системна интеграция може да доведе до неудовлетвореност и съпротива от страна на Salesforce потребителите във вашата организация. Затова изберете приложения, които са лесни за използване и интуитивни, изискващи минимално обучение за вашия екип.
- Персонализиране: Потърсете интеграция на Salesforce с инструменти, които ви позволяват да адаптирате решението към вашите уникални изисквания. Възможността за персонализиране на полета, работни потоци и потребителски интерфейси гарантира, че интеграцията се адаптира към вашите бизнес процеси.
- Надеждност и поддръжка: Изберете интеграции на Salesforce от реномирани доставчици с доказана надеждност и отлична поддръжка на клиенти. Потърсете отзиви и препоръки от други потребители, за да определите репутацията на доставчика и неговата отзивчивост към запитвания и проблеми на клиенти.
- Икономическа ефективност: Оценете икономическата ефективност на интеграциите на Salesforce по отношение на първоначалните разходи, текущите такси за поддръжка и потенциалната възвръщаемост на инвестицията. Може да се наложи да включите и разходите за всички услуги за интеграция на Salesforce, които решите да използвате.
10-те най-добри интеграции на Salesforce за използване през 2024 г.
Най-добрите интеграции на Salesforce могат да изведат вашия опит и продуктивност на ново ниво. Нека разгледаме 10-те най-добри интеграции, които да използвате през 2024 г.:
1. ClickUp
Като всеобхватна платформа за продуктивност и управление на проекти, ClickUp има за цел да направи света по-продуктивен. За да постигне тази мисия, тя предлага над 1000 интеграции, над 15 персонализирани изгледа и набор от надеждни функции за сътрудничество, които да оптимизират вашите работни процеси.
Интеграцията на ClickUp с Salesforce чрез Zapier ви позволява автоматично да синхронизирате действие на всяка от двете платформи. Така че, ако създадете възможност в Salesforce, ClickUp автоматично ще създаде задача за нея.
CRM възможностите на ClickUp позволяват управление на взаимоотношенията с клиенти с над 15 персонализирани изгледа. Можете да визуализирате, наблюдавате и анализирате данни като стойността на клиента за целия му жизнен цикъл и средния размер на сделките на едно място.
Използвайки взаимоотношенията между задачите и персонализираните полета в ClickUp, можете да настроите автоматични работни потоци за възлагане на задачи, разпределяне на потенциални клиенти, проследяване на клиенти и др.
Освен това можете да елиминирате изолираните системи и да ускорите комуникацията, като централизирате информацията за клиентите и общуването с тях, което прави ClickUp перфектна алтернатива на Salesforce.
Но ако не искате да преминавате към друга платформа, все пак можете да се насладите на всички страхотни функции на ClickUp с Salesforce с минимални усилия.
Функцията за универсално търсене на ClickUp ви позволява да търсите бързо и ефективно всеки файл в ClickUp, всички свързани приложения (включително Salesforce) и локалния ви диск. Можете да добавяте персонализирани команди за търсене и да получавате по-добри и по-персонализирани резултати с продължителна употреба.
Най-добрите функции на ClickUp
- Създайте централизирана база данни с цялата информация за клиентите и я преглеждайте удобно с помощта на Table View в ClickUp, с филтри и групи за бързо сортиране на информацията.
- Синхронизирайте без усилие данните от ClickUp и Salesforce и използвайте Universal Search, за да намерите подробности и в двете с само няколко кликвания.
- Получете ясен преглед на вашите продажби, взаимоотношения с клиенти и др., като използвате персонализирани табла за управление на ClickUp.
- Възползвайте се от функциите за съвместна работа на CRM, които позволяват междуотделна комуникация и автоматизация на работния процес.
- Организирайте информацията по желания от вас начин с помощта на персонализирани полета, свържете клиентите с данните за покупките им и други подробности, като използвате функцията „Връзки“ в ClickUp.
- Автоматично разпределяйте задачи и клиенти на отделни лица въз основа на конкретни полета, като използвате ClickUp Automation , и задействайте действия според крайния срок или статуса на задачата.
- Автоматизирайте задачите по контактите и проследяването с ClickUp Brain, като го използвате за писане на имейли и създаване на автоматизирани проследявания за потенциални клиенти.
- Използвайте безплатни CRM шаблони за организиране на вашите потенциални клиенти
Ограничения на ClickUp
- Някои потребители са се оплакали от бавното време за реакция при сложни задачи.
- Богатството от функции може да бъде прекалено голямо в началото.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 USD/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)
2. HubSpot
Платформата HubSpot предлага софтуерни решения за интегриране с вашите екипи по продажби, поддръжка, маркетинг и операции. Чрез този CRM софтуер можете да свържете източниците на данни, екипите и клиентите на вашата организация.
HubSpot разполага с инструменти за социални медии и управление на съдържание, както и с решения за SEO и уеб анализи. Функцията им за интеграция с Salesforce гарантира безпроблемната работа на вашите маркетингови, търговски и сервизни екипи. Можете бързо да прехвърляте данни, да получавате изчерпателна информация за показателите на вашата компания и да осигурите по-добро сътрудничество, както вътрешно, така и външно.
Най-добрите функции на HubSpot
- Постигнете по-добро сътрудничество между маркетинговите и търговските екипи
- Безпроблемно синхронизирайте и прехвърляйте данни от Salesforce между двете платформи.
- Лесно насочвайте и разпределяйте нови потенциални клиенти към търговските представители и проследявайте статуса им в реално време.
- Получете полезна информация за вашите клиенти въз основа на техните взаимодействия и предпочитания.
- Персонализирайте синхронизирането на записите
- Използвайте интеграцията на данни HubSpot-Salesforce, за да изпращате персонализирани имейли и да сегментирате базата си данни.
- Проследявайте приходите от сделки и кампании
Ограничения на HubSpot
- Някои потребители поискаха повече възможности за персонализиране между маркетинговия и продажбения център.
- Много потребители са поискали по-добри функции, като повече плъгини, опции за глобално архивиране или възстановяване, повече функционалности за зоната за членове, вградени инструменти за електронна търговия и т.н.
Цени на HubSpot
HubSpot Marketing Hub има следната ценова структура:
- Безплатно
- Стартово ниво: 20 USD/месец на работно място
- Професионална версия: 890 USD/месец за 3 места
- Enterprise: 3600 $/месец за 5 места
Оценки и рецензии за HubSpot
- G2: 4. 4/5 (над 10 800 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 5800 отзива)
3. Slack
Slack е едно от най-популярните приложения за съобщения за вътрешна комуникация. То намалява необходимостта екипите да комуникират чрез имейли или срещи благодарение на своите разширени функции като директни съобщения, видео и гласови разговори, групи, споделяне на файлове и др.
Интегрирането на Slack с Salesforce спомага за по-добро сътрудничество между екипите. Можете да споделяте записи от Salesforce, да активирате съобщения в реално време, да получавате известия от Slack за актуализации в Salesforce и др.
Най-добрите функции на Slack
- Получавайте известия в Slack за нови възможности в Salesforce и преглеждайте записите в Salesforce в каналите на Slack.
- Комуникация между Slack и Salesforce Chatter
- Настройте известия в каналите на Slack въз основа на създаването на нови записи в Salesforce или промени в съществуващи записи.
- Сътрудничество с всички екипи чрез актуализации в реално време на записите в Salesforce
- Интегрирайте записите на Salesforce в Slack чрез функцията Slack Connect за операции на външни екипи за поддръжка.
- Показване на релевантни съобщения от Slack в записите на Salesforce
– Ограничения на Slack
- Някои потребители смятат, че функцията за търсене е недостатъчна.
- Уведомленията могат да бъдат прекалено много
Цени на Slack
- Безплатно
- Pro: 8,75 $/месец на потребител
- Бизнес: 15 USD/месец на потребител
- Enterprise Grid: Персонализирани цени
Slack AI се предлага на персонализирана цена като добавка към всички планове.
Оценки и рецензии за Slack
- G2: 4,5/5 (над 32 400 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 23 100 отзива)
4. LinkedIn Ads
Като част от LinkedIn Marketing Solutions, LinkedIn Ads е идеален за развиване на взаимоотношения с професионална аудитория. Платформата предлага задълбочени анализи на аудиторията, за да проследявате ангажираността, да създавате таргетирани кампании и да използвате различни рекламни формати.
Можете да интегрирате рекламите на LinkedIn Lead Gen с Sales Cloud на Salesforce, за да подобрите стратегията си за генериране на потенциални клиенти с няколко основни стъпки за настройка. Чрез интегрирането на Salesforce с LinkedIn Ads с помощта на Zapier можете да настроите автоматизация за насочване и управление на потенциални клиенти, да създавате нови потенциални клиенти в Salesforce от отговорите на рекламите в LinkedIn и др.
Най-добрите функции на LinkedIn Ads
- Добавете нови конверсии от LinkedIn Ads като потенциални клиенти в Salesforce
- Изберете сред различни рекламни формати, включително спонсорирано съдържание, спонсорирани съобщения, динамични реклами и текстови реклами.
- Достигнете до правилната аудитория с помощта на инструментите за таргетиране на LinkedIn Ads.
- Използвайте анализи, за да проследявате показателите и да подобрите кампанията си.
- Добавете нови записи в Salesforce към аудиторията на LinkedIn Ads като контакти
- Създавайте и актуализирайте записи в Salesforce въз основа на отговорите в LinkedIn.
- Добавете персонализирани записи в Salesforce и дори изпращайте съобщения в Slack с новите отговори на LinkedIn Ads.
Ограничения на LinkedIn Ads
- Не можете да насочвате рекламите си към конкретни географски райони.
- Някои потребители смятат платформата за скъпа.
Цени на LinkedIn Ads
- LinkedIn Ads предлага персонализирани цени.
Оценки и рецензии за LinkedIn Ads
- G2: 4/5 (над 250 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (10+ отзива)
5. Gmail
Като една от най-популярните услуги за електронна поща в света, Gmail предлага на своите потребители много предимства, като сигурност, Smart Compose, бързи отговори и лесен за използване интерфейс. Свързването на Gmail с Salesforce може да повиши производителността и да синхронизира цялата ви електронна кореспонденция.
Тази интеграция ви позволява да преглеждате и управлявате данни от Salesforce директно в платформата Gmail, да създавате бързо записи в Salesforce и да регистрирате имейлите обратно в Salesforce, без да се налага ръчно въвеждане на данни.
Най-добрите функции на Gmail
- Прикачете имейл съобщения или календарни записи към записите в Salesforce
- Създавайте потенциални клиенти в Salesforce директно от вашата пощенска кутия
- Използвайте шаблони за имейли на Salesforce, за да създавате или отговаряте на съобщения
- Добавяйте нови неразпознати контакти от имейл директно в записите на Salesforce
- Избягвайте превключването между Gmail и Salesforce благодарение на централизирания достъп до имейли и записи в Salesforce.
- Достъп до задачите в Salesforce и промяна на техния статус чрез Gmail
Ограничения на Gmail
- Дизайнът не е бил значително подобрен от известно време.
- Предлага ограничено пространство за съхранение безплатно.
Цени на Gmail
Gmail се предлага като безплатна услуга. Ако обаче искате професионален имейл адрес и опции за персонализиране на бранда, можете да закупите планове за Google Workspace, които са както следва:
- Business Starter: 6 USD/месец на потребител
- Business Standard: 12 USD/месец на потребител
- Business Plus: 18 USD/месец на потребител
- Предприятие: Персонализирано ценообразуване
Оценки и рецензии за Gmail
- G2: 4,6/5 (над 42 000 отзива) (Работно пространство)
- Capterra: 4,8/5 (над 12 200 отзива)
6. Mailchimp
Mailchimp е платформа за имейл маркетинг, която ви позволява да проектирате, изпращате и проследявате имейл кампании. Можете да анализирате ефективността на кампаниите, да привлечете повече клиенти, да настроите автоматизирани имейл последователности и да правите много други неща с платформата.
Можете да синхронизирате данните от своя Salesforce акаунт с Mailchimp, като интегрирате Salesforce с Mailchimp. Това ви позволява бързо да споделяте всички потенциални клиенти и контакти, да насочвате потенциалните си клиенти със специализирани имейл кампании и да използвате данните за създаване на Mailchimp сегменти. Можете също да синхронизирате абонатите между двете платформи.
Най-добрите функции на Mailchimp
- Импортирайте контакти, потенциални клиенти и абонати от Salesforce
- Оптимизирайте комуникацията, като използвате абонатите на Mailchimp като потенциални клиенти в Salesforce.
- Персонализирайте приложението, за да управлявате данните и достъпа на потребителите
- Използвайте ценната информация от един инструмент, за да подобрите производителността на другия.
- Персонализирайте оформлението на страницата, контактите и потенциалните клиенти
Ограничения на Mailchimp
- Безплатният план има много ограничителни лимити за имейли и абонати.
- Някои потребители смятат, че функционалността на дизайна е ограничена.
Цени на Mailchimp
- Безплатно
- Essentials: 9,17 $/месец
- Стандартен: 13,70 $/месец
- Премиум: 273,92 $/месец
*Цената е за 500 контакта. Тарифата се увеличава с увеличаването на броя на контактите.
Оценки и рецензии за Mailchimp
- G2: 4. 4/5 (5100+ отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (над 16 800 отзива)
7. Gravity Forms
Gravity Forms е софтуер за създаване на формуляри, който помага за персонализиране на онлайн формуляри и работни процеси в WordPress. Можете да създавате формуляри за привличане на потенциални клиенти, автоматизиране на работни процеси и събиране на плащания.
С интеграцията на Salesforce-Gravity Forms можете да свържете Salesforce CRM с WordPress Gravity Forms. Това ви позволява автоматично да добавяте и актуализирате подадените формуляри в Gravity Forms към вашия Salesforce акаунт за по-добро управление на потенциалните клиенти и събиране на данни, подобрени отчети и анализи, мащабируемост и персонализация.
Най-добрите функции на Gravity Forms
- Интегрирайте формуляра Gravity Forms с Salesforce Lead, Contact или Case
- Създавайте формуляри ефективно с помощта на инструмента за създаване на формуляри с плъзгане и пускане
- Създавайте леснодостъпни формуляри
- Провеждайте лесно анкети, събирайте обратна връзка и регистрации
- Решавайте сложни случаи с условна логика
Ограничения на Gravity Forms
- Безплатната версия предлага ограничени функции.
- Потребителите намират интерфейса за тромав и остарял.
Цени на Gravity Forms
- Основна лицензия: 59 $ (фактурира се ежегодно)
- Професионална лицензия: 159 $ (фактурира се ежегодно)
- Елитна лицензия: 259 долара (фактурира се ежегодно)
- Лиценз за нестопански организации: 129 долара (фактурира се ежегодно)
Оценки и рецензии за Gravity Forms
- G2: 4,7/5 (над 230 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 70 отзива)
8. Typeform
Typeform е инструмент за създаване на анкети, който помага за създаването на впечатляващи формуляри за регистрация, обратна връзка, проучвания и всякакви други цели, за които се сетите. Той помага за ефективното събиране на данни чрез вградени формуляри и интеграция с платформите, които използвате редовно.
Интегрирането на Typeform с Salesforce ви позволява автоматично да картографирате полетата на Typeform при всяко подаване на формуляр. Работете с лесен за използване интерфейс, за да създавате различни формуляри и бързо да генерирате потенциални клиенти.
Най-добрите функции на Typeform
- Създавайте формуляри, анкети и тестове
- Синхронизирайте списъка с формуляри, налични в Typeform, и отговорите от тези формуляри с данните в Salesforce.
- Свържете Typeforms с обекти в Salesforce като Lead, Opportunity, Contact, Account и Case.
- Персонализирайте честотата на синхронизиране на данните/отговорите на Salesforce с Typeform
- Управлявайте билетите за поддръжка на клиенти и провеждайте маркетингови кампании с централизирани данни.
Ограничения на Typeform
- Интеграцията с Salesforce е достъпна само в бизнес плана.
- Някои потребители смятат, че инструментът е малко скъп.
Цени на Typeform
- Безплатно
- Основен: 29 $/месец
- Плюс: 59 $/месец
- Бизнес: 99 $/месец
- Предприятие: Персонализирано ценообразуване
Оценки и рецензии за Typeform
- G2: 4,5/5 (над 700 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (830+ отзива)
9. Calendly
Calendly е платформа за автоматизация на графиците, идеална за екипи, които провеждат чести срещи. Тя елиминира необходимостта от размяна на имейли и спестява ценно време. Не е чудно, че това е една от популярните интеграции на Salesforce за екипа по продажбите на всяка компания.
Интеграцията между Calendly и Salesforce елиминира необходимостта от ръчно актуализиране на Salesforce и ви позволява да се фокусирате повече върху вашите клиенти. Calendly автоматично създава нов потенциален клиент, контакт или възможност в Salesforce, когато планирате нови срещи. По този начин можете да сключвате сделки по-ефективно и да планирате потенциални клиенти с висока стойност на място. С Calendly Routing можете да квалифицирате, насочвате и управлявате срещи, събития, семинари и срещи с помощта на вашите маркетингови формуляри и директно от записите в Salesforce.
Най-добрите функции на Calendly
- Добавете автоматично срещи в Calendly към съществуващ запис в Salesforce или създайте нов.
- Получавайте точни и актуални данни от Calendly директно в Salesforce
- Синхронизирайте данните от Calendly за конкретни групи, за да избегнете объркване и да не допускате нерелевантни данни в Salesforce.
- Прегледайте предстоящи и минали срещи от Salesforce
- Проследявайте и измервайте активността от Calendly
Ограничения на Calendly
- Налични само в плановете Teams и Enterprise.
Цени на Calendly
- Безплатно
- Стандартен: 12 USD/месец на работно място
- Екипи: 20 $/месец на работно място
- Enterprise: Започва от 15 000 долара/година
Оценки и рецензии за Calendly
- G2: 4,7/5 (над 2100 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 3400 отзива)
10. Eventbrite
Eventbrite е платформа за управление на събития, която ви позволява да създавате персонализирани страници за събития, да рекламирате събития и да продавате билети. Тя помага и при регистрацията на потребители, обработката на плащания, автоматизацията и персонализацията на имейли, както и промотирането в социалните медии. Тя е сред популярните интеграции на Salesforce за маркетинг, базиран на събития.
Интегрирането на Eventbrite с платформата Salesforce ви позволява да синхронизирате данни за събития, поръчки и участници между двата инструмента. Интеграцията автоматично ще създаде потенциални клиенти, контакти и акаунти въз основа на списъка с участници от Eventbrite.
Най-добрите функции на Eventbrite
- Преглеждайте и проследявайте всички данни за събития в Salesforce
- Създавайте значими отчети, използвайки интеграция на данни от събития и Salesforce
- Получавайте известия при създаване на нов потенциален клиент в Salesforce
- Картографирайте полетата на участниците от Eventbrite към потенциални клиенти и контакти от Salesforce.
Ограничения на Eventbrite
- Някои потребители смятат, че обслужването на клиенти не е достатъчно отзивчиво.
- Липсва възможност за персонализиране
Цени на Eventbrite
- Безплатно: За до 25 билета
- Flex: 9,99 $/събитие за до 100 билета
- Pro: 29 $/месец за до 100 билета
- Премиум: Персонализирано ценообразуване
Оценки и рецензии за Eventbrite
- G2: 4. 3/5 (760+ отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 4900 рецензии)
Подобрете своя опит с Salesforce с ClickUp!
С иновативните си функции Salesforce се превърна в любим инструмент на екипите по продажби и маркетинг в безброй организации. Интеграциите на Salesforce, които сме включили тук, ще ви помогнат да извлечете максимума от вашия опит с Salesforce, като значително повишите производителността и ефективността си.
Изберете интеграцията на Salesforce, която най-добре отговаря на вашите нужди. Например, ако се нуждаете от алтернатива на CRM или инструмент за автоматизация на маркетинга, HubSpot или LinkedIn Ads са най-подходящи. Gmail и Mailchimp ще ви подхождат по-добре, ако се нуждаете от приложения на Salesforce за управление на вашите имейли.
Ако обаче търсите най-добрата интеграция на Salesforce, която отговаря на всички ваши нужди и свързва различни системи, опитайте ClickUp. Той работи като софтуер за сътрудничество, CRM и база данни с клиенти – всеобхватно решение с мощни функции. Опитайте го, като се регистрирате безплатно!