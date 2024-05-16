10 основни интеграции на Salesforce за успех

С иновативните си функции Salesforce заема водеща позиция на огромния пазар на инструменти за управление на взаимоотношенията с клиенти. Това, което го прави наистина изключителен, обаче, е не само неговите мощни функции и интуитивен интерфейс, а способността на Salesforce да се интегрира безпроблемно с множество инструменти и платформи.

Всеки нов инструмент, който интегрирате с Salesforce, добавя уникален слой функционалност към вашия CRM опит. От оптимизиране на работните процеси до отключване на дълбоки прозрения, подходящите интеграции на Salesforce могат драстично да опростят ежедневната ви работа.

В този блог ще разгледаме най-добрите интеграции на Salesforce.

Какво трябва да търсите в интеграциите на Salesforce?

Ето какво трябва да търсите в интеграциите на Salesforce CRM:

Съвместимост: Проблемите със съвместимостта могат да доведат до технически главоболия и да направят интеграцията на данни неефективна. Затова се уверете, че инструментът, който избирате да интегрирате, е съвместим с вашия Salesforce и всички други инструменти и източници на данни, които използвате в момента за клиентски данни и имейл маркетинг.

Функции: Оценете интеграцията на Salesforce и преценете дали отговаря на вашите специфични нужди и Оценете интеграцията на Salesforce и преценете дали отговаря на вашите специфични нужди и CRM стратегия . Някои от функциите, които трябва да търсите, включват лесни за използване работни процеси, лесна интеграция на данни, точност на данните, синхронизация на данни, подобрени възможности за отчитане и др.

Леснота на използване: Сложната или прекалено техническа системна интеграция може да доведе до неудовлетвореност и съпротива от страна на Salesforce потребителите във вашата организация. Затова изберете приложения, които са лесни за използване и интуитивни, изискващи минимално обучение за вашия екип.

Персонализиране: Потърсете интеграция на Salesforce с инструменти, които ви позволяват да адаптирате решението към вашите уникални изисквания. Възможността за персонализиране на полета, работни потоци и потребителски интерфейси гарантира, че интеграцията се адаптира към вашите бизнес процеси.

Надеждност и поддръжка: Изберете интеграции на Salesforce от реномирани доставчици с доказана надеждност и отлична поддръжка на клиенти. Потърсете отзиви и препоръки от други потребители, за да определите репутацията на доставчика и неговата отзивчивост към запитвания и проблеми на клиенти.

Икономическа ефективност: Оценете икономическата ефективност на интеграциите на Salesforce по отношение на първоначалните разходи, текущите такси за поддръжка и потенциалната възвръщаемост на инвестицията. Може да се наложи да включите и разходите за всички услуги за интеграция на Salesforce, които решите да използвате.

10-те най-добри интеграции на Salesforce за използване през 2024 г.

Най-добрите интеграции на Salesforce могат да изведат вашия опит и продуктивност на ново ниво. Нека разгледаме 10-те най-добри интеграции, които да използвате през 2024 г.:

1. ClickUp

Интегрирайте Salesforce и ClickUp без усилие с помощта на Zapier

Като всеобхватна платформа за продуктивност и управление на проекти, ClickUp има за цел да направи света по-продуктивен. За да постигне тази мисия, тя предлага над 1000 интеграции, над 15 персонализирани изгледа и набор от надеждни функции за сътрудничество, които да оптимизират вашите работни процеси.

Интеграцията на ClickUp с Salesforce чрез Zapier ви позволява автоматично да синхронизирате действие на всяка от двете платформи. Така че, ако създадете възможност в Salesforce, ClickUp автоматично ще създаде задача за нея.

Визуализирайте процесите, проследявайте и управлявайте акаунти, сътрудничете си с екипа си и още много други с ClickUp

CRM възможностите на ClickUp позволяват управление на взаимоотношенията с клиенти с над 15 персонализирани изгледа. Можете да визуализирате, наблюдавате и анализирате данни като стойността на клиента за целия му жизнен цикъл и средния размер на сделките на едно място.

Използвайки взаимоотношенията между задачите и персонализираните полета в ClickUp, можете да настроите автоматични работни потоци за възлагане на задачи, разпределяне на потенциални клиенти, проследяване на клиенти и др.

Освен това можете да елиминирате изолираните системи и да ускорите комуникацията, като централизирате информацията за клиентите и общуването с тях, което прави ClickUp перфектна алтернатива на Salesforce.

Но ако не искате да преминавате към друга платформа, все пак можете да се насладите на всички страхотни функции на ClickUp с Salesforce с минимални усилия.

Използвайте универсалното търсене, за да търсите всеки файл в цялата екосистема на ClickUp и свързаните приложения

Функцията за универсално търсене на ClickUp ви позволява да търсите бързо и ефективно всеки файл в ClickUp, всички свързани приложения (включително Salesforce) и локалния ви диск. Можете да добавяте персонализирани команди за търсене и да получавате по-добри и по-персонализирани резултати с продължителна употреба.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Някои потребители са се оплакали от бавното време за реакция при сложни задачи.

Богатството от функции може да бъде прекалено голямо в началото.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

2. HubSpot

чрез HubSpot

Платформата HubSpot предлага софтуерни решения за интегриране с вашите екипи по продажби, поддръжка, маркетинг и операции. Чрез този CRM софтуер можете да свържете източниците на данни, екипите и клиентите на вашата организация.

HubSpot разполага с инструменти за социални медии и управление на съдържание, както и с решения за SEO и уеб анализи. Функцията им за интеграция с Salesforce гарантира безпроблемната работа на вашите маркетингови, търговски и сервизни екипи. Можете бързо да прехвърляте данни, да получавате изчерпателна информация за показателите на вашата компания и да осигурите по-добро сътрудничество, както вътрешно, така и външно.

Най-добрите функции на HubSpot

Постигнете по-добро сътрудничество между маркетинговите и търговските екипи

Безпроблемно синхронизирайте и прехвърляйте данни от Salesforce между двете платформи.

Лесно насочвайте и разпределяйте нови потенциални клиенти към търговските представители и проследявайте статуса им в реално време.

Получете полезна информация за вашите клиенти въз основа на техните взаимодействия и предпочитания.

Персонализирайте синхронизирането на записите

Използвайте интеграцията на данни HubSpot-Salesforce, за да изпращате персонализирани имейли и да сегментирате базата си данни.

Проследявайте приходите от сделки и кампании

Ограничения на HubSpot

Някои потребители поискаха повече възможности за персонализиране между маркетинговия и продажбения център.

Много потребители са поискали по-добри функции, като повече плъгини, опции за глобално архивиране или възстановяване, повече функционалности за зоната за членове, вградени инструменти за електронна търговия и т.н.

Цени на HubSpot

HubSpot Marketing Hub има следната ценова структура:

Безплатно

Стартово ниво: 20 USD/месец на работно място

Професионална версия: 890 USD/месец за 3 места

Enterprise: 3600 $/месец за 5 места

Оценки и рецензии за HubSpot

G2: 4. 4/5 (над 10 800 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 5800 отзива)

3. Slack

чрез Slack

Slack е едно от най-популярните приложения за съобщения за вътрешна комуникация. То намалява необходимостта екипите да комуникират чрез имейли или срещи благодарение на своите разширени функции като директни съобщения, видео и гласови разговори, групи, споделяне на файлове и др.

Интегрирането на Slack с Salesforce спомага за по-добро сътрудничество между екипите. Можете да споделяте записи от Salesforce, да активирате съобщения в реално време, да получавате известия от Slack за актуализации в Salesforce и др.

Най-добрите функции на Slack

Получавайте известия в Slack за нови възможности в Salesforce и преглеждайте записите в Salesforce в каналите на Slack.

Комуникация между Slack и Salesforce Chatter

Настройте известия в каналите на Slack въз основа на създаването на нови записи в Salesforce или промени в съществуващи записи.

Сътрудничество с всички екипи чрез актуализации в реално време на записите в Salesforce

Интегрирайте записите на Salesforce в Slack чрез функцията Slack Connect за операции на външни екипи за поддръжка.

Показване на релевантни съобщения от Slack в записите на Salesforce

– Ограничения на Slack

Някои потребители смятат, че функцията за търсене е недостатъчна.

Уведомленията могат да бъдат прекалено много

Цени на Slack

Безплатно

Pro: 8,75 $/месец на потребител

Бизнес: 15 USD/месец на потребител

Enterprise Grid: Персонализирани цени

Slack AI се предлага на персонализирана цена като добавка към всички планове.

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 32 400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 23 100 отзива)

4. LinkedIn Ads

чрез LinkedIn

Като част от LinkedIn Marketing Solutions, LinkedIn Ads е идеален за развиване на взаимоотношения с професионална аудитория. Платформата предлага задълбочени анализи на аудиторията, за да проследявате ангажираността, да създавате таргетирани кампании и да използвате различни рекламни формати.

Можете да интегрирате рекламите на LinkedIn Lead Gen с Sales Cloud на Salesforce, за да подобрите стратегията си за генериране на потенциални клиенти с няколко основни стъпки за настройка. Чрез интегрирането на Salesforce с LinkedIn Ads с помощта на Zapier можете да настроите автоматизация за насочване и управление на потенциални клиенти, да създавате нови потенциални клиенти в Salesforce от отговорите на рекламите в LinkedIn и др.

Най-добрите функции на LinkedIn Ads

Добавете нови конверсии от LinkedIn Ads като потенциални клиенти в Salesforce

Изберете сред различни рекламни формати, включително спонсорирано съдържание, спонсорирани съобщения, динамични реклами и текстови реклами.

Достигнете до правилната аудитория с помощта на инструментите за таргетиране на LinkedIn Ads.

Използвайте анализи, за да проследявате показателите и да подобрите кампанията си.

Добавете нови записи в Salesforce към аудиторията на LinkedIn Ads като контакти

Създавайте и актуализирайте записи в Salesforce въз основа на отговорите в LinkedIn.

Добавете персонализирани записи в Salesforce и дори изпращайте съобщения в Slack с новите отговори на LinkedIn Ads.

Ограничения на LinkedIn Ads

Не можете да насочвате рекламите си към конкретни географски райони.

Някои потребители смятат платформата за скъпа.

Цени на LinkedIn Ads

LinkedIn Ads предлага персонализирани цени.

Оценки и рецензии за LinkedIn Ads

G2: 4/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,6/5 (10+ отзива)

5. Gmail

чрез YouTube

Като една от най-популярните услуги за електронна поща в света, Gmail предлага на своите потребители много предимства, като сигурност, Smart Compose, бързи отговори и лесен за използване интерфейс. Свързването на Gmail с Salesforce може да повиши производителността и да синхронизира цялата ви електронна кореспонденция.

Тази интеграция ви позволява да преглеждате и управлявате данни от Salesforce директно в платформата Gmail, да създавате бързо записи в Salesforce и да регистрирате имейлите обратно в Salesforce, без да се налага ръчно въвеждане на данни.

Най-добрите функции на Gmail

Прикачете имейл съобщения или календарни записи към записите в Salesforce

Създавайте потенциални клиенти в Salesforce директно от вашата пощенска кутия

Използвайте шаблони за имейли на Salesforce, за да създавате или отговаряте на съобщения

Добавяйте нови неразпознати контакти от имейл директно в записите на Salesforce

Избягвайте превключването между Gmail и Salesforce благодарение на централизирания достъп до имейли и записи в Salesforce.

Достъп до задачите в Salesforce и промяна на техния статус чрез Gmail

Ограничения на Gmail

Дизайнът не е бил значително подобрен от известно време.

Предлага ограничено пространство за съхранение безплатно.

Цени на Gmail

Gmail се предлага като безплатна услуга. Ако обаче искате професионален имейл адрес и опции за персонализиране на бранда, можете да закупите планове за Google Workspace, които са както следва:

Business Starter: 6 USD/месец на потребител

Business Standard: 12 USD/месец на потребител

Business Plus: 18 USD/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Gmail

G2: 4,6/5 (над 42 000 отзива) (Работно пространство)

Capterra: 4,8/5 (над 12 200 отзива)

6. Mailchimp

чрез Salesforce

Mailchimp е платформа за имейл маркетинг, която ви позволява да проектирате, изпращате и проследявате имейл кампании. Можете да анализирате ефективността на кампаниите, да привлечете повече клиенти, да настроите автоматизирани имейл последователности и да правите много други неща с платформата.

Можете да синхронизирате данните от своя Salesforce акаунт с Mailchimp, като интегрирате Salesforce с Mailchimp. Това ви позволява бързо да споделяте всички потенциални клиенти и контакти, да насочвате потенциалните си клиенти със специализирани имейл кампании и да използвате данните за създаване на Mailchimp сегменти. Можете също да синхронизирате абонатите между двете платформи.

Най-добрите функции на Mailchimp

Импортирайте контакти, потенциални клиенти и абонати от Salesforce

Оптимизирайте комуникацията, като използвате абонатите на Mailchimp като потенциални клиенти в Salesforce.

Персонализирайте приложението, за да управлявате данните и достъпа на потребителите

Използвайте ценната информация от един инструмент, за да подобрите производителността на другия.

Персонализирайте оформлението на страницата, контактите и потенциалните клиенти

Ограничения на Mailchimp

Безплатният план има много ограничителни лимити за имейли и абонати.

Някои потребители смятат, че функционалността на дизайна е ограничена.

Цени на Mailchimp

Безплатно

Essentials: 9,17 $/месец

Стандартен: 13,70 $/месец

Премиум: 273,92 $/месец

*Цената е за 500 контакта. Тарифата се увеличава с увеличаването на броя на контактите.

Оценки и рецензии за Mailchimp

G2: 4. 4/5 (5100+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 16 800 отзива)

7. Gravity Forms

чрез Gravity Forms

Gravity Forms е софтуер за създаване на формуляри, който помага за персонализиране на онлайн формуляри и работни процеси в WordPress. Можете да създавате формуляри за привличане на потенциални клиенти, автоматизиране на работни процеси и събиране на плащания.

С интеграцията на Salesforce-Gravity Forms можете да свържете Salesforce CRM с WordPress Gravity Forms. Това ви позволява автоматично да добавяте и актуализирате подадените формуляри в Gravity Forms към вашия Salesforce акаунт за по-добро управление на потенциалните клиенти и събиране на данни, подобрени отчети и анализи, мащабируемост и персонализация.

Най-добрите функции на Gravity Forms

Интегрирайте формуляра Gravity Forms с Salesforce Lead, Contact или Case

Създавайте формуляри ефективно с помощта на инструмента за създаване на формуляри с плъзгане и пускане

Създавайте леснодостъпни формуляри

Провеждайте лесно анкети, събирайте обратна връзка и регистрации

Решавайте сложни случаи с условна логика

Ограничения на Gravity Forms

Безплатната версия предлага ограничени функции.

Потребителите намират интерфейса за тромав и остарял.

Цени на Gravity Forms

Основна лицензия: 59 $ (фактурира се ежегодно)

Професионална лицензия: 159 $ (фактурира се ежегодно)

Елитна лицензия: 259 долара (фактурира се ежегодно)

Лиценз за нестопански организации: 129 долара (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Gravity Forms

G2: 4,7/5 (над 230 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 70 отзива)

8. Typeform

чрез Typeform

Typeform е инструмент за създаване на анкети, който помага за създаването на впечатляващи формуляри за регистрация, обратна връзка, проучвания и всякакви други цели, за които се сетите. Той помага за ефективното събиране на данни чрез вградени формуляри и интеграция с платформите, които използвате редовно.

Интегрирането на Typeform с Salesforce ви позволява автоматично да картографирате полетата на Typeform при всяко подаване на формуляр. Работете с лесен за използване интерфейс, за да създавате различни формуляри и бързо да генерирате потенциални клиенти.

Най-добрите функции на Typeform

Създавайте формуляри, анкети и тестове

Синхронизирайте списъка с формуляри, налични в Typeform, и отговорите от тези формуляри с данните в Salesforce.

Свържете Typeforms с обекти в Salesforce като Lead, Opportunity, Contact, Account и Case.

Персонализирайте честотата на синхронизиране на данните/отговорите на Salesforce с Typeform

Управлявайте билетите за поддръжка на клиенти и провеждайте маркетингови кампании с централизирани данни.

Ограничения на Typeform

Интеграцията с Salesforce е достъпна само в бизнес плана.

Някои потребители смятат, че инструментът е малко скъп.

Цени на Typeform

Безплатно

Основен: 29 $/месец

Плюс: 59 $/месец

Бизнес: 99 $/месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Typeform

G2: 4,5/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (830+ отзива)

9. Calendly

чрез Calendly

Calendly е платформа за автоматизация на графиците, идеална за екипи, които провеждат чести срещи. Тя елиминира необходимостта от размяна на имейли и спестява ценно време. Не е чудно, че това е една от популярните интеграции на Salesforce за екипа по продажбите на всяка компания.

Интеграцията между Calendly и Salesforce елиминира необходимостта от ръчно актуализиране на Salesforce и ви позволява да се фокусирате повече върху вашите клиенти. Calendly автоматично създава нов потенциален клиент, контакт или възможност в Salesforce, когато планирате нови срещи. По този начин можете да сключвате сделки по-ефективно и да планирате потенциални клиенти с висока стойност на място. С Calendly Routing можете да квалифицирате, насочвате и управлявате срещи, събития, семинари и срещи с помощта на вашите маркетингови формуляри и директно от записите в Salesforce.

Най-добрите функции на Calendly

Добавете автоматично срещи в Calendly към съществуващ запис в Salesforce или създайте нов.

Получавайте точни и актуални данни от Calendly директно в Salesforce

Синхронизирайте данните от Calendly за конкретни групи, за да избегнете объркване и да не допускате нерелевантни данни в Salesforce.

Прегледайте предстоящи и минали срещи от Salesforce

Проследявайте и измервайте активността от Calendly

Ограничения на Calendly

Налични само в плановете Teams и Enterprise.

Цени на Calendly

Безплатно

Стандартен: 12 USD/месец на работно място

Екипи: 20 $/месец на работно място

Enterprise: Започва от 15 000 долара/година

Оценки и рецензии за Calendly

G2: 4,7/5 (над 2100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3400 отзива)

10. Eventbrite

чрез Eventbrite

Eventbrite е платформа за управление на събития, която ви позволява да създавате персонализирани страници за събития, да рекламирате събития и да продавате билети. Тя помага и при регистрацията на потребители, обработката на плащания, автоматизацията и персонализацията на имейли, както и промотирането в социалните медии. Тя е сред популярните интеграции на Salesforce за маркетинг, базиран на събития.

Интегрирането на Eventbrite с платформата Salesforce ви позволява да синхронизирате данни за събития, поръчки и участници между двата инструмента. Интеграцията автоматично ще създаде потенциални клиенти, контакти и акаунти въз основа на списъка с участници от Eventbrite.

Най-добрите функции на Eventbrite

Преглеждайте и проследявайте всички данни за събития в Salesforce

Създавайте значими отчети, използвайки интеграция на данни от събития и Salesforce

Получавайте известия при създаване на нов потенциален клиент в Salesforce

Картографирайте полетата на участниците от Eventbrite към потенциални клиенти и контакти от Salesforce.

Ограничения на Eventbrite

Някои потребители смятат, че обслужването на клиенти не е достатъчно отзивчиво.

Липсва възможност за персонализиране

Цени на Eventbrite

Безплатно: За до 25 билета

Flex: 9,99 $/събитие за до 100 билета

Pro: 29 $/месец за до 100 билета

Премиум: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Eventbrite

G2: 4. 3/5 (760+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4900 рецензии)

Подобрете своя опит с Salesforce с ClickUp!

С иновативните си функции Salesforce се превърна в любим инструмент на екипите по продажби и маркетинг в безброй организации. Интеграциите на Salesforce, които сме включили тук, ще ви помогнат да извлечете максимума от вашия опит с Salesforce, като значително повишите производителността и ефективността си.

Изберете интеграцията на Salesforce, която най-добре отговаря на вашите нужди. Например, ако се нуждаете от алтернатива на CRM или инструмент за автоматизация на маркетинга, HubSpot или LinkedIn Ads са най-подходящи. Gmail и Mailchimp ще ви подхождат по-добре, ако се нуждаете от приложения на Salesforce за управление на вашите имейли.

Ако обаче търсите най-добрата интеграция на Salesforce, която отговаря на всички ваши нужди и свързва различни системи, опитайте ClickUp. Той работи като софтуер за сътрудничество, CRM и база данни с клиенти – всеобхватно решение с мощни функции. Опитайте го, като се регистрирате безплатно!