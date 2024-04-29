Примери за радикална откровеност: как доверието и отворената комуникация могат да променят работата

Като шеф, вашата задача е да се уверите, че работата върви според плана. Трябва също така да се грижите за вашите служители. Как да постигнете баланс между тези две често противоречащи си концепции? ⚖️

Това е темата, която се опитва да разгледа книгата „Радикална откровеност: Бъдете страхотен шеф, без да губите човечността си“. Тя е написана от Ким Скот, който е бил треньор на изпълнителни директори в известни компании като Dropbox и Twitter.

Радикалната откровеност е стил на комуникация, който съчетава състрадание и прямота. Целта му е да подобри работната култура и да помогне на лидерите да се освободят от токсичните модели, които пречат на напредъка на техните екипи.

В тази статия ще опишем ключовите концепции от книгата, като разгледаме тяхното влияние върху работното място. Ще споделим и някои реални примери за радикална откровеност и ще дадем съвети за прилагането на тази мъдрост във вашата лидерска роля.

Концепцията за радикална откровеност

За да ни помогне да разберем концепцията за радикална откровеност, Ким Скот е създала 2×2 матрица. Двете оси на матрицата са:

Лична загриженост: Тази черта е в основата на човешката добродетел. Тя се състои в разбирането, признаването и цененето на другите хора и техните чувства. Пряко предизвикателство: Тази черта позволява на човек да дава честна обратна връзка на другите, като е възможно най-прям и конкретен.

По-долу ще разгледаме всеки от четирите квадранта на матрицата.

1. Манипулативна неискреност

Манипулативната неискреност е най-нежелателната от четирите квадранта. Тя предполага нечестна комуникация – ласкаене на хората в лицето и злословене зад гърба им. Този тип поведение често произтича от желанието да се спечели популярност или да се получи политическо предимство. Във всеки случай, то е токсично и представлява крах на здравата култура на работното място. ☠️

2. Неприятна агресия

Някои лидери се фокусират само върху резултатите, без да отчитат, че говорят с живи хора. Такива лидери проявяват това, което авторът на книгата нарича „отвратителна агресия“ или „удар в гърба“. Това поведение се основава на брутална честност, която не показва никакви признаци на състрадание, което в крайна сметка е безполезно. То кара човека от другата страна да се чувства атакуван и потиска мотивацията му. 🙁

3. Разрушителна емпатия

От другата страна на матрицата имаме „разрушителна емпатия“. Това поведение жертва честността в името на сърдечността. Често е резултат от страха да не се наранят чувствата на някого или от желанието да се считаш за „добър шеф“. Човек с тази черта дава неясна, подсладена обратна връзка или изцяло я избягва. Въпреки че е утешително, това поведение пречи на способността на хората да растат и да развиват уменията си. 🛑

4. Радикална откровеност

Когато съчетаете „лична загриженост“ и „пряко предизвикателство“, получавате „радикална откровеност“. Думата „радикална“ означава „изчерпателна, засягаща фундаменталната същност на нещо“, докато „откровеност“ е друга дума за „честност“.

Авторката описва „Радикална откровеност“ като обратна връзка, която е любезна, ясна, конкретна и искрена. Тя също така подчертава, че предизвикването на хората е отличен начин да покажете, че ви е грижа за тях. 🙏

Влиянието на „Радикалната откровеност“ върху културата на работното място

Радикалната откровеност има потенциала да промени културата на една компания и, впоследствие, нейните резултати. Ето някои от ползите, които можете да очаквате след преминаването към този комуникационен модел:

По-силни взаимоотношения: Той насърчава отворената комуникация и изгражда доверие между членовете на екипа и шефовете. Хората се чувстват по-удобно да се отворят и Той насърчава отворената комуникация и изгражда доверие между членовете на екипа и шефовете. Хората се чувстват по-удобно да се отворят и са по-ангажирани с компанията

Ориентация към растеж: Той пренасочва фокуса от обвиняване или прекалено грижи към растеж, което е в интерес на всички. Насърчава хората да дават и получават конструктивна обратна връзка.

Подобрена производителност: Култура, основана на искрена загриженост и честна комуникация, позволява на отделните лица, екипи, отдели и компании да процъфтяват.

Съвет от професионалист: Подходящите инструменти улесняват ефективната комуникация и подобряват производителността. ClickUp е платформа за управление на проекти „всичко в едно“, която автоматизира ръчните задачи, повишава видимостта на работата и насърчава прозрачната и ефективна работа в екип.

Сътрудничеството по всякаква работа е по-лесно с ClickUp.

По-долу ще споделим две реални истории с Radical Candor, за да демонстрираме влиянието му върху отделните лица и компаниите.

Личното въздействие на „Радикална откровеност“: историята на Джо

Джо Дън, евангелист, сподели история от времето, когато беше млад проектен мениджър. Както много други, той се караше със софтуерния архитект за една задача – архитектът искаше да я изпълни бавно и обмислено, а Джо искаше да я изпълни възможно най-скоро. След известно време на ожесточени спорове софтуерният архитект напусна стаята. Джо беше сигурен, че е доказал правотата си и е постигнал целта си, докато не се сблъска с шефа си Джим, който беше слушал спора.

Вместо да похвали увереността и упоритостта му, както Джо очакваше, Джим осъди подхода му. Той обясни, че макар Джо да е свършил работата, той я е направил, като се е държал като тиранин и му е дал ясно да разбере, че трябва да се откаже от този подход. 💢

Джим беше помагал на Джо в трудни моменти, затова Джо го уважаваше много. Думите му оставиха дълбока следа в Джо и той ги помнеше дълго време.

Подкрепяйки Джо, Джим доказа, че се интересува от него. Неговата незабавна и честна реакция беше начинът му да предизвика Джо директно. Тази ситуация показва колко силно може да бъде обратната връзка, когато е директна и подкрепена от доверие.

Въздействието на Radical Candor върху корпоративната среда: историята на Zenhub

Zenhub е компания, известна най-вече с гъвкавия си инструмент за управление на проекти, който промени стандартите в съвременното софтуерно разработване. В книгата си „Better Software & Stronger Teams“ Zenhub споделя опита си с метода Radical Candor.

Вътрешният инженерен екип на компанията осъзна, че е затънал в рутина. Всички се интересуваха много от работата си, но не искаха да влизат в конфликти, затова коментираха само положителните неща и никога проблемите. В резултат на това повтаряха едни и същи грешки, което им струваше много пари. 💸

След като се запознаха с Radical Candor, те осъзнаха, че трябва да подобрят своите оценки на представянето. Те подобриха съществуващите си ретроспективни срещи след Sprint, като включиха откровени разговори за това, което не е било наред и какво трябва да подобрят в следващия Sprint. Те използваха стратегията „започни, спри или продължи“ и анализ на основните причини, за да проучат своите проблеми и поведение.

Съвет от професионалист: Ако искате да приложите тези техники чрез шаблони за оценка на представянето, може да ви харесат шаблоните „Старт, стоп, продължи“ и „Анализ на основните причини“ на ClickUp.

Размислете върху работата си и определете най-добрия път напред с шаблона „Стартирай, спри, продължи“ на ClickUp.

Чрез практикуването на Radical Candor, екипът на Zenhub успя да постигне по-голяма гъвкавост, да решава проблемите по-бързо и да подобри процеса на наставничество. Грешките се превърнаха в възможности за учене и преподаване. Промяната в мисленето беше толкова очевидна, че стажантите подобряваха кода на по-опитните членове на екипа.

Прилагане на „Радикална откровеност“ на работното място

Преходът към радикална откровеност не може да стане за една нощ. Той изисква много наблюдения, самоанализ и сдържаност. Освен това, за да има значителен ефект, той трябва да се случи в целия екип. Започнете от себе си и след това разпространете знанията си, когато се появи възможност за това. 📣

Ако искате да приложите тази методология с вашия екип, ето какво можете да направите:

Започнете отвътре: Сега, когато знаете какви неполезни модели да търсите, опитайте се да ги разпознаете в поведението си. Разберете откъде идват и разрешете проблемите, от които произтичат. Променяйте поведението си постепенно, ситуация по ситуация. Отделете време, за да подберете думите си и да обмислите последствията от тях по време на всяко взаимодействие. Проверявайте редовно как се справят служителите: Срещайте се с членовете на екипа индивидуално всяка седмица или месец, за да обсъждате напредъка, да споделяте взаимна конструктивна обратна връзка и да видите дали има проблеми, с които се нуждаят от помощ. Знайте кога да давате обратна връзка: Давайте обратна връзка, когато човекът завърши задача или проект, както и по време на оценката на представянето. Посочете конкретни области, които заслужават похвала или критика. Награждавайте усилията: Целта на радикалната откровеност е да подобри сътрудничеството в цялата организация. Това ще бъде възможно само ако по-голямата част от хората възприемат този подход. Похвалете всички опити за предоставяне на честна обратна връзка, независимо колко малки са те.

Значението на Radical Candor в Agile, DevOps и Scrum

Днешните софтуерни инженерни екипи трябва да бъдат гъвкави, за да отговорят на високите изисквания, кратките срокове и културата на дистанционна работа. Ето защо толкова много от тях днес приемат методологиите Agile, Scrum и DevOps. Radical Candor може да бъде мощен катализатор за много от техните принципи.

В Agile, итеративното подобрение се осъществява чрез непрекъсната обратна връзка. Radical Candor предполага директна и честна комуникация, която позволява на екипите да разрешават проблемите бързо, да се адаптират към текущите промени и да постигат възможно най-високи резултати. 🥇

„Радикална откровеност“ е в съзвучие и с ценностите на Scrum, като доверието е в основата и на двата подхода:

Кураж: Скрам екипите се осмеляват да правят правилното нещо, а радикално откровената критика им помага да изразят ефективно своето мнение.

Уважение: Членовете на Scrum екипа вярват в способностите си. Те могат да го покажат, като проявяват лична загриженост и са любезни, когато дават обратна връзка.

Откритост: Скрам екипите и другите заинтересовани страни са откровени относно работата си и предизвикателствата, които възникват от нея.

Рамката DevOps има за цел да подобри сътрудничеството през целия жизнен цикъл на продукта – от планирането до внедряването. Конкретни екипи, като например екипите за разработка и операции, често работят изолирано, което води до сериозни проблеми впоследствие. Те могат да преодолеят тази комуникационна бариера с помощта на Radical Candor.

Както видяхме в примера с Zenhub, този модел може да промени начина, по който работят Agile екипите и компаниите, като помага на служителите им да работят по-ефективно и независимо.

Допълнителна информация: Запознайте се с концепциите DevOps и Agile в този наръчник.

Радикална откровеност и изграждане на доверие

Според доклада на Gallup за 2023 г. само 23% от служителите в САЩ имат доверие в ръководството на организациите, за които работят. Ниското доверие в ръководството и сред членовете на екипа обикновено води до напрегната атмосфера, чести конфликти и висока текучество.

Доверието е основата на съвместната работа. Членовете на екипа, които се доверяват един на друг, се чувстват комфортно да изразяват своите опасения, да споделят идеи и да поемат рискове. По този начин те не само могат да постигнат целите си, но и да ги надминат. 🥅

Доверието обаче трябва да се заслужи. Ето какво можете да направите, за да изградите доверие и да укрепите работните взаимоотношения:

Покажете, не разказвайте: Трябва да давате пример. Ако искате членовете на екипа да се интересуват лично и да ви предизвикват директно, трябва да им покажете как. Трябва също така Трябва да давате пример. Ако искате членовете на екипа да се интересуват лично и да ви предизвикват директно, трябва да им покажете как. Трябва също така да поискате обратна връзка , преди да я дадете.

Не се страхувайте да бъдете уязвими: Не трябва да се опитвате да избягвате емоциите – те са неизбежна част от човешкия опит. Макар че не е препоръчително да споделяте прекалено много лични подробности, трябва да сте честни относно чувствата си и да насърчавате другите да правят същото.

Бъдете разбиращи: Всички опити да спечелите доверие ще се провалят, ако не признаете, че вашите служители имат живот извън организацията. Когато лично събитие, било то преместване на ново място или неизлечима болест, пречи на способността им да се концентрират върху работата, трябва да проявите състрадателна искреност.

Насърчавайте саморазвитието: Трябва да помагате на служителите да развиват уменията си и да следват желаната от тях кариерна пътека, независимо от настоящата им работа.

Радикална откровеност в обратната връзка и комуникацията

Според Ким Скот обратната връзка трябва да бъде HHIIPP – акроним за:

Скромност: Обратната връзка трябва да се предоставя с любезност. Не трябва да изглеждате арогантен, а по-скоро любознателен и отворен към възражения. Полезно: Обяснете, че имате намерение да предлагате подкрепа и да насърчавате подобренията преди всичко. Незабавно: Макар че трябва да мислите, преди да говорите, колкото по-скоро дадете обратна връзка, толкова по-ефективна ще бъде тя. Лично: Невербалната комуникация може да ви даде по-ясна представа за това как човекът е приел вашата обратна връзка. Ако работите дистанционно, използвайте видеоразговорите. Частно/публично: Публичната похвала предизвиква силни положителни емоции у получателя и насърчава другите да следват неговия пример. Когато критикувате, правете го насаме, за да не накарате човека да се чувства неудобно и да се срамува. Нелично: Когато Когато давате обратна връзка на служител , не коментирайте неговата личност или общите му способности. Бъдете възможно най-конкретни и ясни. Вместо „Не сте компетентен в X“, можете да кажете „Тази част от X не беше задоволителна, защото...“.

Съвет от професионалист: Използвайте шаблона за оценка на ClickUp, за да съберете и организирате мислите си за дългосрочното представяне на служителите, така че да можете да дадете ефективна обратна връзка.

Събирайте информация, анализирайте представянето и давайте ефективна обратна връзка с шаблона за оценка на ClickUp.

Възможните капани на „Радикалната откровеност“

Най-забележимият недостатък на модела „Радикална откровеност“ е трудността при прилагането му. Той изисква много самоанализ и емоционална интелигентност, които не могат да се научат лесно. Освен това трябва да се прилага в целия екип или организация.

Не можете да очаквате хората да станат по-добри комуникатори за една нощ. Трябва да им осигурите образование, обучение и подкрепа, за да им помогнете да се адаптират към новия подход. Важно е също да повишите осведомеността за потенциалните предубеждения и да научите как да ги преодолеете.

Радикалната откровеност не е универсално решение. Не всички култури, екипи и членове на екипи са еднакви. Трябва да бъдете гъвкави при прилагането му, за да не го налагате на никого, който не се чувства комфортно с него.

Когато се опитвате да бъдете директни, има вероятност някой да интерпретира вашите усилия като брутална честност и да се почувства обиден. В такива случаи е важно да бъдете чувствителни и да изясните намеренията си. Някои хора се нуждаят от повече време и подкрепа, за да се адаптират към честите и директни обратни връзки, отколкото други.

Радикалната откровеност е постоянен баланс. Трябва да се опитате да покажете, че ви е грижа лично, без да изпадате в разрушителна емпатия, и да предизвиквате директно, без да прибягвате до неприятна агресия. Когато получавате обратна връзка, усъвършенствайте подхода си, за да постигнете желания ефект.

Инструмент за управление на проекти като ClickUp оптимизира управлението на екипа, позволявайки ви да се съсредоточите върху развиването на вашите взаимоотношения и комуникация. Научете как можете да използвате ClickUp, за да си сътрудничите безпроблемно с вашия екип.

Управлявайте работата си с ClickUp Tasks

ClickUp действа като всеобхватно работно пространство за вас и вашия екип. Разделете работата на задачи и подзадачи, разпределете ги и определете очакванията за всяка от тях в описанията на задачите. Съхранявайте цялата информация за членовете на екипа си на едно място – от данни за плащания и документация до резултати от 360° обратна връзка.

Предоставете цялата информация, от която екипът ви се нуждае, за да изпълни задачите си в изгледа „Задачи“ на ClickUp.

Визуализирайте различни аспекти от работата си с над 15 гледни точки:

Създайте своя ClickUp Dashboard, използвайки над 50 карти, и проследявайте производителността – от текущата работа (WIP) до различните етапи на процеса на наемане на служители. 📊

Оценявайте бързо представянето на екипа с персонализирания си табло ClickUp Dashboard.

Споделяйте идеи с ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards са отлично средство за картографиране на процеси, мозъчна атака и комуникиране на големи идеи към екипа. Например, можете да представите концепцията за Radical Candor на вашите служители или да създадете съответната вътрешна документация, като илюстрирате матрицата на Whiteboard. ✏️

Използвайте ClickUp Whiteboards, за да обясните лесно концепцията за радикална откровеност.

Ако искате да създадете уики, където всички членове на екипа могат да научат за подходящите методи за комуникация, използвайте ClickUp Docs. Форматирайте текста така, че да е лесен за четене, и го проверете с помощта на ClickUp Brain, AI асистента на платформата.

Комуникирайте с ClickUp Chat view

Въпреки че в идеалния случай трябва да давате обратна връзка лично или чрез видеоразговор, можете да използвате чат прозореца на ClickUp за по-бърза ежедневна комуникация. Създавайте чатове за всякакви цели, от неформални разговори с целия екип до лични разговори един на един. Вграждайте таблици, уеб страници и други прикачени файлове за справка. 📎

Използвайте чат прозореца на ClickUp, за да провеждате индивидуални или групови дискусии с екипа си.

Приложете „Радикална откровеност“ с ClickUp

Направете внедряването на Radical Candor една от следващите си цели в областта на човешките ресурси и позволете му да трансформира управлението на екипа ви и процесите на обратна връзка. Този подход ви позволява да насърчите отворената комуникация и да изградите доверие, полагайки основите за успешно сътрудничество. Ако работите в среда Agile, DevOps или Scrum, Radical Candor ще се впише перфектно в съществуващите ви конвенции.

Прилагането на този подход е амбициозно начинание, но ClickUp го прави по-осъществимо с своите всеобхватни функции за сътрудничество. Опитайте платформата безплатно и разкрийте тайните на това как да бъдете страхотен шеф! 🥊