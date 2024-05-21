Топ 10 интеграции на Help Scout за трансформация на обслужването на клиентите

Не е тайна, че за да успее вашият бизнес, трябва да се погрижите клиентите ви да са доволни – клиентското преживяване е основният фактор, който ви отличава от конкурентите. Тази нагласа, при която клиентът е на първо място, е направила популярни инструменти като Help Scout.

Help Scout е цялостна платформа за обслужване на клиенти, която функционира като център за всички взаимодействия с клиенти. Макар да предлага впечатляващ набор от инструменти и функции, интеграциите могат да я направят още по-мощна.

Седнете удобно, докато ви представяме 10 интеграции на приложения, които извеждат Help Scout на ново ниво.

Какво трябва да търсите в интеграциите на Help Scout?

Ето няколко съображения, които трябва да имате предвид, когато проверявате интеграция за Help Scout:

Безпроблемна интеграция : Искате решение, което се интегрира с Help Scout, но какво ще стане с по-голямата цифрова инфраструктура? Системата трябва да е съвместима с други инструменти, платформи и технологии, които използвате за бизнес дейности като : Искате решение, което се интегрира с Help Scout, но какво ще стане с по-голямата цифрова инфраструктура? Системата трябва да е съвместима с други инструменти, платформи и технологии, които използвате за бизнес дейности като управление на взаимоотношенията с клиентите , поддържане на интереса на потенциалните клиенти, ангажираност и др.

Леснота на използване : Не искате да прекарвате седмици в настройване на новата интеграция или да се сблъсквате с толкова много трудности, че екипът ви да се откаже. Интеграцията трябва да е удобна за потребителя и лесна за използване. Интуитивният потребителски интерфейс и гладкото внедряване ще ускорят приемането й.

Персонализиране : Потърсете интеграции, които можете да персонализирате в зависимост от нуждите на вашия бизнес и предпочитанията на клиентите. Адаптирането на работния процес ви позволява да подобрите клиентското преживяване чрез персонализация и ефективност.

Автоматизация : Обслужването и поддръжката на клиентите могат бързо да се превърнат в лавина, която да претовари вашите екипи. Изберете интеграцията, която предлага автоматизация, за да оптимизирате постъпващите заявки и да се справите с рутинните и повтарящи се задачи. По този начин ще бъде по-лесно да обслужвате клиентите по-добре.

Сигурност и съответствие : Вашите екипи може да работят с чувствителни данни на клиенти. Поради това вие се нуждаете от надеждна сигурност и безупречно съответствие, за да предотвратите инциденти или нарушения. Интеграциите, които следват най-добрите практики за поддържане на безопасността, сигурността и съответствието на данните, трябва да бъдат на първо място в списъка ви.

Мащабируемост : Help Scout расте заедно с вашата организация и нейните променящи се изисквания. Вие искате същата степен на мащабируемост и в интеграциите, тъй като при обработката на клиентските изисквания ще има пикове и спадове.

Цена срещу стойност: Вместо да се фокусирате само върху цената на интеграцията, визуализирайте стойността, която тя носи на вашите процеси за обслужване и поддръжка на клиенти. Анализирайте колко добре се вписва в Help Scout и по-широките цели на организацията, за да оправдаете инвестицията.

10-те най-добри интеграции на Help Scout, които да използвате през 2024 г.

Сега, когато вече знаете как да анализирате интеграциите на Help Scout, нека разгледаме тези, които си заслужават времето ви.

1. ClickUp

На пръв поглед ClickUp и Help Scout може да изглеждат като необичайна комбинация, но реалността е друга. ClickUp, инструмент за управление на проекти от един източник, е мощно допълнение към Help Scout, което разкрива още по-голяма стойност. Всяка бизнес дейност може да бъде превърната в проект и същото важи и за управлението на клиентското преживяване.

Инструментът за управление на проекти може да бъде от ключово значение за обработката на запитвания от клиенти, съвместното решаване на проблеми, предаването на обратна връзка от клиенти към екипите за разработка на продукти и подобряването на цялостната ефективност на бизнеса.

Ето преглед на някои функции на ClickUp, които могат да ви помогнат да постигнете такива резултати:

Управление на задачите

Преобразувайте запитвания в билети с помощта на ClickUp Tasks

Задачите в ClickUp променят изцяло управлението на обслужването на клиентите. Ново запитване от клиент в Help Scout задейства нова задача в ClickUp, което елиминира необходимостта представителите на обслужването на клиенти да превключват между платформите и ръчно да въвеждат отново информацията.

След това остава само да разпределите задачите, да определите приоритетите, да зададете крайни срокове, да добавите коментари и да проследявате задачите, за да разрешите всяка постъпваща комуникация с клиенти!

Управление на документи

Свържете ClickUp Docs с вашите работни процеси

ClickUp Docs е централизирано хранилище за документи. Използвайте го, за да създадете бази от знания за клиентите или да си сътрудничите вътрешно, за да съберете най-добрите практики, съвети и трикове; възможностите са безкрайни. Освен че предоставя информация, то създава автоматизирани работни процеси, които се задействат, когато са изпълнени определени бизнес условия.

Универсално търсене

Търсете във всичките си активи с ClickUp Universal Search

Намерете всичко с Universal Search на ClickUp. Тази функция използва съгласуваността на цифровата инфраструктура, за да направи всеки актив търсим и навигируем. Можете да намерите всичко с подходящия набор от ключови думи, от файлове с документи в ClickUp Docs до споделени пощенски кутии, създадени чрез интеграции.

ClickUp Brain

Създавайте блог публикации за секунди с ClickUp Brain

ClickUp Brain е всеобхватен AI асистент. Той може да изпълнява различни функции, от обобщаване на състоянието на проекта до изготвяне на незабавни отговори на въпроси. Можете дори да го използвате за съставяне и попълване на често задавани въпроси и статии с инструкции, за да отговорите на изискванията за самообслужване.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Дългият списък с функции може да ви накара да почувствате, че не сте в състояние да използвате платформата в пълна степен.

Вградената функция за чат може да не е толкова интуитивна, колкото специализираните платформи за комуникация.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 10 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (9392 отзива)

Capterra: 4,6/5,0 (4009 гласа)

2. Freshbooks

чрез Freshbooks

Въпреки че Freshbooks започна като инструмент за фактуриране, днес той е пълнофункционален софтуер за счетоводство с двойно записване, базиран в облака. Проектиран за малки и средни предприятия, той оптимизира различни дейности като фактуриране, приемане на плащания, проследяване на разходи, проследяване на отчитаните часове, отчитане на финансите и др.

Когато се интегрира с софтуер за помощна служба, този счетоводен инструмент ще позволи на екипа за поддръжка да вижда информация за фактуриране или плащане директно от билетите.

Най-добрите функции на Freshbooks

Използвайте ги за фактуриране, счетоводство, плащания, разходи, отчитане на работното време, осъществимост на проекти, отчитане и др.

Събирайте информация за клиенти, фактури, подробности за проекти, разговори, отчети и др. на едно място.

Персонализирайте офертите и получавайте одобрения с едно кликване, използвайки електронни подписи.

Превърнете офертите в фактури и приемайте депозити или плащания според предпочитания от клиента начин на плащане.

Измервайте рентабилността на проектите, използвайки данни, и намалете разходите за увеличаване на печалбата.

Ограничения на Freshbooks

Добавянето на членове на екипа може да доведе до увеличаване на общата стойност на Freshbooks.

Липсват функции за персонализирани отчети и няма достатъчно гъвкави шаблони.

Мобилното приложение е слабо

Цени на Freshbooks

Lite: 19 $/месец

Плюс: 33 $/месец

Премиум: 60 $/месец

Изберете: Персонализирано ценообразуване

Членовете на екипа могат да бъдат добавени на цена от 11 долара на потребител на месец.

Оценки и рецензии за Freshbooks

G2 : 4,5/5,0 (705 отзива)

Capterra: 4,5/5,0 (4382 гласа)

3. Shopify

чрез Shopify

Shopify е популярна платформа за електронна търговия, която позволява на бизнеса да поеме контрола над своето онлайн присъствие. От създаването на професионални онлайн магазини до управлението на физически и дигитални търговски обекти, Shopify е чудесен начин да дигитализирате бизнеса си и да централизирате продажбите. Удобният му интерфейс позволява на собствениците на магазини да създават списъци с продукти, да управляват запасите и да обработват поръчките бързо.

Той разполага с вградени маркетингови инструменти, които помагат на бизнеса да извършва органични или платени промоционални дейности. Можете да използвате вградени инструменти за разпространение или канали за комуникация с клиенти на трети страни, за да ангажирате клиентите си и да поддържате продажбите.

Най-добрите функции на Shopify

Създайте онлайн магазини с пълна функционалност само с няколко кликвания с Online Store Editor или Hydrogen & Oxygen store builders.

Промотирайте магазина си и продавайте продуктите си чрез различни канали за продажби, като онлайн пазари и социални медии.

Приемайте плащания чрез Shopify Checkout (онлайн) и Shopify POS (офлайн)

Използвайте над 60 отчета за проследяване на ефективността на магазина, оптимизация и извличане на ползи от възможностите.

Свържете вашия онлайн магазин с физическите магазини, използвайки Shopify POS.

Ограничения на Shopify

Липса на гъвкавост при персонализирането на магазините и потребителското преживяване в даден магазин

Може да не е подходящо за фирми с големи продуктови каталози, големи интеграции на приложения и модели на абонамент.

Това може бързо да се превърне в скъпо удоволствие.

Цени на Shopify

Основен пакет: 29 $/месец

Shopify: 79 $/месец

Разширено: 299 $/месец

Плюс: 2300 $/месец

Оценки и рецензии в Shopify

G2 : 4,4/5,0 (4520 отзива)

Capterra: 4,5/5,0 (6286 гласа)

4. CircleLoop

чрез CircleLoop

CircleLoop е бизнес система за облачна телефония, базирана в Обединеното кралство. Използвайте я с Help Scout, за да оптимизирате комуникацията и да разширите достъпността и наличността на вашия бизнес по телефона. Чрез интегрирането на CircleLoop в работния процес на вашия бизнес можете да провеждате или приемате обаждания от всяко устройство, независимо дали е настолен компютър, смартфон или таблет.

Те улесняват и ефективното управление на обажданията за фирми от всякакъв мащаб. С функции като интелигентно пренасочване на обажданията и транскрипция на гласовата поща, вашите агенти винаги могат да дадат най-доброто от себе си, докато обслужват клиентите!

Най-добрите функции на CircleLoop

Използвайте местен номер във Великобритания, за да провеждате или приемате обаждания

Насладете се на широки функционалности за разговори, като входящи/изходящи обаждания, прехвърляния, препращания, пренасочвания, гласова поща и др.

Записвайте разговори и анализирайте резултатите на екипа или отделните служители, като използвате анализи, подкрепени с данни.

Вградете бутони за кликване за обаждане в уебсайта на вашата фирма

Ограничения на CircleLoop

Качеството на разговорите може да бъде под средното ниво поради блокиране на входящи повиквания, периодични закъснения и проблеми при прехвърляне на разговори.

Настройването на IVR и маршрутизирането на повиквания е сложно, особено при използване на огледални номера.

Цени на CircleLoop

Плащайте по мере на използване: 5 £ + ДДС/месец на потребител

Неограничен: 15 £ + ДДС/месец на потребител

Допълнителните и VIP номера са на разположение на цена от 2 £ (+ ДДС) и 3 £ (+ ДДС) на потребител на месец.

Оценки и рецензии за CircleLoop

G2 : 4,3/5,0 (12 отзива)

Capterra: 4,6/5,0 (11 гласа)

5. Pipedrive

чрез Pipedrive

Pipedrive е платформа за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) и инструмент за управление на продажбите, който визуализира пътя на клиента. Тя проследява как потенциалните клиенти преминават през различните етапи на продажбения цикъл, за да улесни стратегическото управление на продажбените дейности. Простият интерфейс с функция „плъзгане и пускане” улеснява проектирането на продажбени канали с персонализирани етапи, които показват различните стъпки или дейности, включени в продажбения процес.

Най-добрите функции на Pipedrive

Поддържайте архив на всички потенциални клиенти и сделки, заедно с най-актуалния им статус, и получавайте известия за просрочени сделки.

Създайте персонализирани каталози с продуктите и услугите на вашия бизнес.

Централизирайте бизнес комуникациите, като създадете база данни с контакти и достъп до дейности, комуникации и история.

Прегледайте миналите резултати и получите предложения за подобряване на цикъла на продажбите.

Интегрирайте над 400 приложения с едно кликване, за да разширите управлението на продажбите.

Ограничения на Pipedrive

Има много объркващ дизайн, а таблото за управление не е интуитивно.

Няколко полезни функции са скрити зад платени стени.

Използването им може да бъде прекалено сложно

Цени на Pipedrive

Essential: 14 USD/месец на работно място

Разширено: 29 $/месец на работно място

Професионална версия: 59 $/месец на работно място

Мощност: 69 $/месец на работно място

Enterprise: 99 $/месец на работно място

Оценки и рецензии в Pipedrive

G2 : 4,2/5,0 (1800 отзива)

Capterra: 4,6/5,0 (2949 гласа)

6. Преброяване

чрез Census

Census е платформа за клиентски данни (CDP) и решение за обратен ETL, което централизира клиентската информация, получена от различни източници, я почиства и я подава към бизнес приложенията.

Независимо дали става дума за социални медии, уебсайтове, софтуер за обслужване на клиенти или маркетингови платформи, Census обединява всички разпръснати данни и ги унифицира, за да създаде единен профил на клиента. Това позволява на бизнеса да получи 360-градусова представа за своите клиенти, като същевременно разбере техните нужди, предпочитания и поведение.

Най-добрите функции на Census

Обединете данни в реално време с исторически данни, като използвате Census Live Sync, за да подобрите ангажираността на клиентите.

Използвайте съществуващото си хранилище за данни, за да елиминирате изолираните системи и да синхронизирате бързо с инкрементални пакетни актуализации.

Насладете се на огромна гъвкавост и мащабируемост, тъй като Census автоматично синхронизира данните между бизнес инструментите и складовете.

Настройте автоматични известия, които се задействат, когато клиент извърши определена дейност, за да се възползвате от всяка възможност.

Поддържайте надеждна сигурност на данните, като Census предупреждава потребителите в случай на загуба на връзка с приложенията или базите данни и възобновява синхронизацията едва след повторно свързване.

Ограничения на преброяването

Има стръмна крива на обучение, тъй като е фокусирана върху инженерството и изисква технически умения.

Има странен ценови модел, при който потребителите се таксуват въз основа на броя колони, което го прави скъп.

Все още в начален етап

Цени на база преброяване

Безплатно

Професионална версия: 350 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Вградено: Персонализирани цени

Оценки и рецензии от преброяването

G2 : 4,5/5,0 (326 отзива)

Capterra: Н/Д

7. Безжичен

чрез LinkedIn

Cordless е облачен контактен център, който дава възможност и подпомага екипите за обслужване на клиенти да предоставят изключително обслужване. Той се интегрира с допълнителни инструменти като CRM и решения за помощна служба като Help Scout, което позволява на агентите за поддръжка да имат експертен достъп до необходимата информация за разрешаване на проблемите на клиентите. Той също така е оборудван с AI възможности, които помагат за анализиране на разговори, идентифициране на силни страни и области за подобрение и генериране на идеи за подобряване на ефективността на агентите.

Най-добрите функции на Cordless

Използвайте Ask AI, за да получите достъп до релевантна информация и да отговаряте автоматично на запитвания на клиенти.

Проследявайте ефективността на екипа за обслужване на клиенти с табла, фокусирани върху показателите, които се актуализират в реално време.

Идентифицирайте и редактирайте автоматично чувствителна информация за клиентите от транскрипти и записи на разговори.

Извършвайте анализ на настроенията, за да подобрите качеството на поддръжката и да вложите емпатия във всяко взаимодействие.

Ограничения на безжичните устройства

Ограничените интеграции могат да ограничат използването и приложимостта на продукта.

Понякога бъгове могат да попречат на обажданията да достигнат до екипите за онлайн поддръжка и да пренасочат тези обаждания към офлайн екипите.

Таблото може да изглежда по-малко интуитивно и тромаво

Цени за безжични устройства

Професионална версия: 45 евро/месец на потребител

Персонализирано: Персонализирано ценообразуване

Безжични оценки и рецензии

G2 : 4,6/5,0 (11 отзива)

Capterra: Н/Д

8. Olark

чрез Olark

Olark е софтуер за чат на живо, който позволява на бизнеса да ангажира посетителите на уебсайта в реално време. Независимо дали отговаря на въпроси или помага в процеса на продажбите, Olark предлага редица функции като проактивни покани за чат, сесии за съвместно сърфиране и транскрипти на чата, което позволява на бизнеса да направи трайно първо впечатление. Той се интегрира безпроблемно с платформите за помощна служба и CRM, за да вгради стойност във всяко ново взаимодействие и да предложи персонализирано преживяване за поддръжка.

Най-добрите функции на Olark

Персонализирайте чат прозореца си, за да съответства на вашите указания за брандиране.

Автоматизирайте чата на живо, за да ангажирате посетителите на уебсайта в голям мащаб, като персонализирате общуването въз основа на поведението на посетителите и персонализирани съобщения.

Научете от анализите на чата на живо и открийте полезни информации от подробните транскрипти на чата.

Превърнете чат прозорците в клиентски формуляри и събирайте информация от първа ръка.

Ограничения на Olark

Не поддържа споделяне на изображения

Мобилната съвместимост е ограничена.

По-малко интеграции ограничават възможностите му

Цени на Olark

Цена от 29 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Olark

G2 : 4,3/5,0 (223 отзива)

Capterra: 4,5/5,0 (471 гласа)

9. Mixpanel

чрез Mixpanel

Mixpanel е мощна платформа за анализ на данни, която позволява на бизнеса да извлича значима информация от структурирани и неструктурирани данни от различни източници. Тя събира изчерпателни данни за вашия продукт и клиентите.

По този начин получавате информация за това как потребителите взаимодействат с различните функции, проследявате конверсиите в различните етапи и измервате ангажираността на клиентите. Използвайте това, за да оптимизирате процеса на продажба и да увеличите стойността на вашия продукт.

Най-добрите функции на Mixpanel

Преглеждайте статистически данни като тенденции, най-популярни пътеки на потребителите, фактори за конверсия, честота на използване, ангажираност и задържане и др.

Създавайте таблици за търсене и поддържайте речник с данни, за да управлявате ефективно данните.

Измервайте ефективността на маркетинговите кампании и анализирайте трафика в различните маркетингови канали.

Създайте подробни групи клиенти въз основа на поведението, предпочитанията и други данни на потребителите.

Преобразувайте данни или въпроси на естествен език в практични отчети, използвайки генеративната изкуствена интелигенция Spark на Mixpanel.

Ограничения на Mixpanel

Има стръмна крива на обучение поради сложността на няколко функции и лошото въвеждане в работата.

Експортирането на данни е трудоемко и често води до загуба на цялостност.

Скъпо

Цени на Mixpanel

Безплатно

Растеж: 28 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Mixpanel

G2 : 4,6/5,0 (1096 отзива)

Capterra: 4,5/5,0 (130 гласа)

10. Highrise

чрез Highrise

Highrise е CRM платформа, проектирана от Basecamp за подкрепа на малките предприятия. Тя помага за управлението на задачи и контакти, проследяване на взаимодействия, сътрудничество по сделки, наблюдение на потенциални клиенти и клиенти и др. Платформата е изключително гъвкава и можете да я използвате за управление на тръбопроводи, набиране на персонал, привличане на таланти, събития, връзки с обществеността, продукти и услуги, обслужване на клиенти и др.

Най-добрите функции на Highrise

Централизирайте цялата информация за вашите потенциални клиенти и клиенти и ги организирайте в сегменти.

Комуникирайте с вашата клиентска база и потенциални клиенти от една платформа, било то масови имейли за промоции или персонализирани напомняния.

Създавайте подробни отчети за ефективността и състоянието на вашия пайплайн.

Използвайте шаблони за имейли, за да не се налага да пишете маркетингови текстове от нулата.

Категоризирайте информацията за потенциалните клиенти или подробностите за кампаниите като случаи и сделки за по-прецизна организация.

Ограничения на Highrise

Спира да приема нови регистрации от август 2018 г.

Предлага само основни функции.

Цени на Highrise

Не е налично

Оценки и рецензии за Highrise

G2 : Н/Д

Capterra: 4,5/5,0 (130 отзива)

Повишете нивото на обслужване на клиентите си

Независимо дали използвате Help Scout или алтернативи на Help Scout, 10-те интеграции, споделени по-горе, са любимите приложения на всеки екип, който работи с клиенти. Добавянето им към Help Scout ще разшири обхвата, приложимостта и стойността на платформата.

Въпреки че всяка опция предлага нещо уникално, изборът на ClickUp отговаря на всички изисквания за разширени функции. Независимо дали превръщате билетите в задачи или преглеждате представянето на екипа, ClickUp прави Help Scout по-полезен и ценен.

Регистрирайте се още днес, за да научите повече за интегрирането на Help Scout и ClickUp, с които да преобразите обслужването на клиентите и тяхното преживяване.