Авангардни тенденции в управлението на продукти, за да бъдете начело през 2025 г.

Съвременното управление на продукти се оформя през 1931 г., когато Нийл Х. МакЕлрой се застъпва за наемане на персонал в Procter & Gamble в меморандум от 800 думи. Той въвежда концепцията за „Brand Men“ (хора на марката), които да управляват всичко, което оказва влияние върху репутацията на марката. Това постепенно се превръща в това, което днес познаваме като управление на продукти.

Днес технологията е променила ролята, като управлението на продуктите заема централно място в разработването на продукти.

Нека разкрием ключовите тенденции, предизвикателствата и бъдещето на продуктовия мениджмънт през 2024 г.

Тенденции, които оформят управлението на продукти през 2024 г.

Нека разгледаме тенденциите в управлението на продукти, които определят функцията през 2024 г.:

Тенденция № 1: Изкуствен интелект и машинно обучение в управлението на продукти

Балансирането на нуждите на клиентите с бизнес целите е често срещано предизвикателство, което данните могат да помогнат да се реши.

AI ви позволява бързо да обработвате огромни количества данни, като ви дава подробна информация за поведението на клиентите и пазарните тенденции за нула време. Той също така се занимава с повтарящи се задачи, което ви позволява да се съсредоточите върху по-стратегическа работа.

Алгоритмите за анализ на настроенията използват машинно обучение (ML), за да пресяват публикации, рецензии и коментари в социалните медии, като предоставят подробна информация за това как хората възприемат вашия продукт.

Предсказуемите анализи прогнозират поведението на клиентите, като ви помагат да бъдете една крачка напред, предвиждайки техните действия и предпочитания.

Използвайки идеални клиентски профили, AI и ML ви помагат да създадете персонализирани преживявания за всеки клиент. Те могат да анализират микромодели в поведението на потребителите, за да ви помогнат да разберете какво предпочита даден клиент – хипер-целевият маркетинг става по-лесен!

Има много инструменти, които ви помагат да използвате AI и ML в управлението на продукти.

AutoML Tables на Google и Amazon Sagemaker превръщат суровите данни в информационни златни мини, революционизирайки проучванията на клиентите. Междувременно инструменти като ClickUp използват AI и ML, за да опростят сложните задачи за мениджърите на продукти за растеж.

Автоматизирайте актуализациите на проекти, обобщенията, личните срещи и актуализациите на екипа с ClickUp Brain.

ClickUp Brain интегрира AI проектен мениджър за автоматизиране на задачи, актуализации на напредъка и срещи. Той може дори да автоматизира подзадачи, действия и попълване на данни.

Тенденция № 2: По-широко използване на аналитични данни в процесите на вземане на решения

Анализите, базирани на данни, предоставят подробна информация за взаимодействията на потребителите, което ви прави по-малко податливи на грешки в преценката и типичните уязвимости в системите за управление на продукти.

С платформи като Google Analytics можете да получите изчерпателна информация за демографските характеристики и поведението на потребителите. Използвайте тази информация, за да насочите стратегиите си за ангажиране на потребителите и позиционирането на продуктите, като получите по-задълбочено, основано на данни разбиране за предпочитанията на потребителите.

Днешните аналитични инструменти разполагат с разширени функции за визуализация, които ви позволяват бързо да откривате и да се възползвате от пазарните пропуски и тенденции. Можете също така да адаптирате функциите на продуктите по-прецизно към индивидуалните нужди на клиентите.

Повишете прозрачността и видимостта в реално време на целите на проекта с ClickUp Goals.

ClickUp ви помага да превърнете данните в полезни прозрения. Задайте измерими цели и показатели за проекта с ClickUp Goals и проследявайте визуално напредъка си с помощта на джаджи за наблюдение на KPI. Анализирайте тенденциите в тези показатели, за да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение, и коригирайте стратегията си за продуктите съответно.

Лесно проследявайте напредъка, приоритизирайте задачите и сътрудничете с екипа си с ClickUp Views.

ClickUp Views ви позволява да преглеждате информация във формати като списък, табло, календар и диаграми на Гант. Тези изгледи позволяват филтриране и групиране на задачи въз основа на конкретни критерии и генериране на информация за натоварването на екипа, графиците на проектите и потенциалните пречки. Това помага на продуктовите мениджъри да вземат решения, основани на данни, относно разпределението на ресурсите, планирането на спринтове и приоритизирането на задачите.

Хибридното управление на продукти, подкрепено от инструменти за сътрудничество като ClickUp, помага на екипите да продължават да напредват, без да се отказват от предимствата на работата в офиса.

Обсъждайте идеи, изработвайте стратегии или планирайте работни процеси с визуално сътрудничеството на ClickUp Whiteboards.

За хибридни екипи ClickUp Whiteboard улеснява сътрудничеството в реално време с мисловни карти, съвместно създаване на пътни карти и бяла дъска. Функциите за управление на натоварването на ClickUp са също безценни за балансиране на капацитета на екипа и натоварването.

ClickUp Spaces прави задаването на задачи, определянето на крайни срокове и проследяването на напредъка лесно и интуитивно. С Spaces можете да осигурите ясна отговорност и отчетност на екипите, дори и в хибридна среда. Членовете на екипа могат лесно да виждат индивидуалните и колективните работни натоварвания и да координират по-добре проектите. Освен това можете да дефинирате разрешения за потребители, за да контролирате кой има достъп до какво.

В рамките на задача в ClickUp лесно създавайте и организирайте подробни списъци с групи от задачи, които могат да бъдат възложени дори на други потребители.

Освен това, интеграцията на ClickUp с други инструменти като Slack, Zoom и др. създава оптимизиран и ефективен работен процес за хибридни екипи.

Тенденция № 4: Преход към гъвкави практики за разработка

Наред с облачните изчисления, изкуствения интелект, интернет на нещата и други нови технологии, които са в основата на цифровата трансформация, Agile е съществена част от бъдещата картина на разработката на продукти.

Това обаче представлява предизвикателство. Днес повечето хора разглеждат Agile предимно през призмата на софтуерното разработване и технологичната индустрия. Прилагането на Agile принципите към разработването на физически продукти остава отделна и донякъде неясна област за мнозина в индустрията. През 2024 г. и след това това ще се промени.

Най-добрите практики на Agile – чести проверки между отделите и заинтересованите страни, добре дефинирани цели, автономни и силно мотивирани екипи и засилено сътрудничество между отделите, за да споменем само някои от тях, се прилагат в процеса на разработване на продукти чрез Agile разработване на продукти.

Безмилостно приоритизирайте вашите задачи, за да балансирате краткосрочните печалби с дългосрочните цели. Редовно преоценявайте тези цели въз основа на потребителските мнения. Непрекъснатото учене е в основата на Agile и е ключът към успеха на продукта.

ClickUp насърчава продуктовите мениджъри да възприемат гъвкави методологии с функции, които оптимизират всеки етап от процеса. Планирането на спринтове става лесно с персонализираните табла и диаграми на ClickUp, които предлагат видимост в реално време на напредъка и натоварването на екипа.

Дори приоритизирането на вашите задачи е опростено с функцията „плъзгане и пускане” и множество изгледи на списъци.

Изгледът „Времева линия“ в ClickUp ви дава цялостен поглед върху вашите ресурси и задачи.

С функцията Sprints на ClickUp всички аспекти на управлението на спринтовете се обработват на един екран.

ClickUp също така предоставя на продуктовите мениджъри съвместни ClickUp Docs за създаване на споделяеми планове, PRD, SOP, отчети и др. Свържете ги с вашите работни процеси, като ги свържете с задачите в ClickUp.

Подобрявайте комуникацията в екипа с чат в реално време и дискусии в низове. Богатите функционалности на ClickUp и интеграцията му с други популярни инструменти създават централизирана платформа, която позволява на продуктовите мениджъри да внедряват гъвкави практики сравнително бързо.

Изтеглете този шаблон Опростете спринтовете за разработване на продукти с персонализиран шаблон за проектен план в ClickUp.

Новият шаблон за разработване на продукти на ClickUp помага на продуктовите мениджъри да организират структуриран план за разработване на продукти от концепцията до пускането на пазара. Той поддържа всички заинтересовани страни в синхрон и събира всички задачи на едно място за по-добро проследяване.

Тенденция № 5: Нарастване на търсенето на междуфункционални умения при продуктовите мениджъри

Мултифункционалните екипи се състоят от таланти от различни отдели, от операции и продажби до финанси и логистика.

Много фактори подхранват тази тенденция, включително нарастващата сложност на продуктите, бързият технологичен напредък и все по-широкото прилагане на гъвкави методологии.

За да контролирате ефективно процесите на разработване на продукти, трябва да разполагате с задълбочени познания в областта на разработката на софтуер, дизайна, пазарния анализ и управлението на проекти. Накратко, трябва да знаете как да ръководите мултифункционален екип.

Проучване на Harvard Business Review обаче разкрива, че 75% от мултифункционалните екипи не могат да работят ефективно заедно.

За да бъде успешен един мултифункционален екип, той трябва да обедини хора с различен опит и умения. Ясната комуникация е ключът към успешната работа на мултифункционалните екипи.

Ето защо ефективната комуникация и работа в екип, техническата компетентност, проучването на пазара и клиентите, управлението на проекти, лидерството и влиянието са критично важни междуфункционални умения за съвременните продуктови мениджъри.

Продуктовите мениджъри могат да използват инструментите за управление на продукти на ClickUp, за да подобрят междуфункционалното сътрудничество и комуникацията.

Например, с ClickUp Chat мениджърите и лидерите могат да споделят актуализации в реално време с членовете на екипа. Екипите могат също да използват @mentions, за да се информират взаимно.

Давайте редовно обратна връзка, като използвате изгледа ClickUp Chat.

Екипите също могат да се възползват от споделена и достъпна база от знания. ClickUp Docs помага в това, като централизира знанията на всички участници.

Целите на ClickUp работят както на индивидуално, така и на екипно ниво. Те помагат на мултифункционалните екипи да останат на една и съща страница. Можете да регистрирате ключовите показатели за ефективност на продукта, целите и крайните срокове, които трябва да бъдат постигнати. След това това може да бъде споделено между няколко екипа и отдела.

ClickUp също така ефективно разграничава собствениците на задачи и зависимостите между задачите, което позволява на всички заинтересовани страни да имат ясна представа за напредъка и препятствията.

Отговорниците за задачите са определени, което позволява отчетност и оптимизирани канали за комуникация. Междувременно зависимостите между задачите позволяват на заинтересованите страни да разберат последователността на задачите и да идентифицират потенциални пречки.

Тенденция № 6: Приемане на емоционалната интелигентност в управлението на продукти

Емоционалната интелигентност се отнася до управлението на вашите емоции и тези на вашия екип на работното място. Това, разбира се, изисква емпатия, разбиране и добре развити комуникационни умения.

С еволюцията на продуктовото управление като роля, сега всичко се свежда до добро сътрудничество с хората на всички нива и функции, за да се постигнат поставените цели. Това, естествено, изисква висока степен на емоционална интелигентност или емоционален коефициент (EQ).

С висок EQ продуктовите мениджъри могат да се справят по-добре с различни ситуации – да дават обратна връзка, да мотивират хората, да се справят с предубежденията или просто да проявяват съпричастност към колегите си. Това означава също, че те са по-самосъзнателни и по-способни да се управляват. Всичко това може да им помогне да бъдат по-ефективни в ролята си.

Продуктовите мениджъри с емоционална интелигентност могат да разпознават силните и слабите страни, за да максимизират наличния талант, да предотвратяват конфликти и да постигат общи цели.

Те могат също така да идентифицират по-добре емоционалните фактори, които стоят зад поведението на клиентите, и да адаптират своите продуктови предложения.

Извод: По-висок EQ = по-ефективен продуктов мениджър. Емпатията не е просто тенденция; колкото повече я притежавате, толкова по-добре сте подготвени да предвидите бъдещи промени, да прогнозирате как ще се променят предпочитанията на потребителите и да останете една крачка напред. Това е суперсила.

Неизбежното влияние на технологиите в управлението на продукти

AI и ML са най-новите двигатели на технологиите в продуктовия мениджмънт.

Но не забравяйте, че те са само инструменти за разширяване на човешките възможности. Те трябва да ви позволят да предоставяте решения, базирани на данни, които предвиждат нуждите на клиентите и водят до успеха на продукта.

Нека разгледаме по-подробно приложенията на AI и ML.

Приложения на изкуствен интелект и машинно обучение в персонализацията

С персонализация, задвижвана от изкуствен интелект, можете да анализирате поведението на потребителите, за да препоръчате идеалния продукт, да предложите интересно съдържание и дори да персонализирате специални оферти. Това означава по-щастливи и по-ангажирани клиенти, които чувстват, че вашият продукт е създаден специално за тях.

Например, рекомендационните двигатели, като тези, използвани от Netflix или Amazon, анализират миналите поведения, като покупки и история на сърфиране, за да предложат на потребителите подходящи продукти, съдържание и услуги.

За продуктовите екипи това подобрява клиентското преживяване и увеличава вероятността от конверсия.

Динамичното ценообразуване е друга интересна възможност за използване. Изкуственият интелект може да коригира цените в реално време въз основа на пазарните условия, поведението на клиентите и офертите на конкурентите за дадена гама от продукти, за да се постигне по-голяма печалба.

Използвайте AI и ML и за предсказуема аналитика – например, за да прогнозирате търсенето на продукти или да рационализирате изискванията за запаси.

Приложения на изкуствен интелект и машинно обучение в решаването на проблеми

От внедряването на чатботове, които отговарят на запитвания на потребители за минути, до използването на изкуствен интелект за привличане на таланти – има много проблеми, които решенията, базирани на изкуствен интелект, могат да решат.

Благодарение на моделите за прогнозиране и предсказуемия анализ, вече можете по-точно да предвиждате пазарните тенденции, да откривате нови възможности и да разбирате рисковете.

Например, можете да сведете до минимум прекъсванията в работата на платформата, като използвате техники за откриване на аномалии, базирани на изкуствен интелект, за да откривате и разрешавате проактивно проблеми с производителността, заплахи за сигурността и проблеми с качеството.

Инструментите за визуализация на данни на ClickUp се интегрират с вашите инструменти за прогнозна аналитика, за да ви помогнат да планирате следващата си стъпка.

С ClickUp Dashboards можете да настроите динамични карти, които се актуализират в реално време, за да проследявате без усилие работния си процес. Можете също да настроите автоматизация, която да задейства известия, ако даден показател превиши определена граница. Те могат да се използват за управление на запасите, идентифициране на заплахи или прогнозиране на търсенето.

Оптимизирайте работата си с таблата за управление на ClickUp

Преодоляване на предизвикателствата в продуктовия мениджмънт

Макар и удовлетворяваща, кариерата в продуктовия мениджмънт може да бъде предизвикателна. Вашият продуктов екип трябва да се изправи пред много проблеми и да ги преодолее.

Нека разгледаме някои от тях, за да сте подготвени за предстоящото и да имате необходимите знания, за да се справите с тях:

Организационна комуникация

Резултатите от проучването на Дейвид Гросман „Цената на лошата комуникация“, обхващащо 400 компании с по 100 000 служители, разкриват средна годишна загуба от 62,4 милиона долара на компания поради недостатъчна комуникация с и между служителите.

Инициатива за управление на продукти, като например пускането на нов продукт, включва членове от различни отдели и продуктови екипи, междуфункционално обединение на мениджъри, инженери, разработчици, UX дизайнери, маркетинг специалисти и други.

Без подходящ канал за комуникация нещата бързо могат да се превърнат в хаос. Нуждаете се от нещо, което да обедини различни умове с различни роли, мирогледи и приоритети в един високофункционален, активно комуникиращ екип.

ClickUp се предлага като гъвкаво и всестранно решение за управление. Той разполага с множество функции, които помагат на екипите да комуникират и да са на една вълна:

ClickUp Whiteboard е споделен център за мозъчна атака за всички членове на екипа.

ClickUp Docs е чудесен начин да споделяте знанията на екипа и да обработвате документи.

Задачите в ClickUp поддържат всички в синхрон с ясни отговорности, приоритети и актуализации на статуса на задачите.

Екипите могат да комуникират ефективно и незабавно чрез чат и коментари, а дори и да започват Zoom разговори в рамките на приложението ClickUp.

ClickUp предлага и много изгледи, като диаграми на Гант и карти Kanban, които помагат на всички заинтересовани страни да са информирани за статуса на проекта по всяко време.

Сътрудничество с членовете на екипа в ClickUp Docs, за да добавите взаимоотношения между задачите или да свържете задачите директно в документа.

Чрез комбинирането на всички тези функции можете да осигурите безпрепятствена и ясна комуникация.

Крайни срокове за продуктите

Крайните срокове понякога могат да бъдат досадни. Повечето грешки се случват, когато имате натоварен график и се опитвате да завършите всичко навреме.

Според доклад на Института за управление на проекти (PMI) от 2018 г., приблизително 48% от проектите не успяват да спазят планираните срокове за завършване.

Планът за развитие на продукта рискува да се отклони от курса, ако екипът, отговорен за продукта, не успее да спази сроковете. Това може да доведе до огромен външен натиск.

ClickUp, отново, е единственият инструмент, от който се нуждаете, за да решите този проблем. Множеството изгледи на ClickUp, особено диаграмите на Гант и времевата линия, могат да ви дадат цялостен поглед върху жизнения цикъл на разработката на вашия продукт.

Визуализирайте и управлявайте всеки проект с диаграмите на Гант на ClickUp.

Диаграмите на Гант и картите Канбан също са отлични инструменти за управление на проекти. Изгледите имат персонализирани етикети и полета, които можете да настроите според спецификите на вашия бизнес. Освен това те се актуализират в реално време, така че екипите винаги са в течение.

Използвайки тези методи, можете до голяма степен да ограничите закъсненията и да се уверите, че няма да има изненади в последния момент за никого.

В крак с най-новите тенденции

Не винаги е лесно да се информирате за най-важните тенденции в управлението на продукти. Ето няколко начина, по които продуктовите мениджъри могат да се информират за най-новите тенденции:

Прочетете за най-новите инструменти и ресурси, които могат да улеснят разработването на продукти.

Планирайте разговори в реално време с настоящите си клиенти

Планирайте вътрешни сесии с екипа си за споделяне на знания.

Участвайте в събития, за да научите за новите разработки в тази област.

Осигуряване на удовлетвореността на клиентите

Да поддържате клиентите си доволни е предпоставка за растежа на бизнеса. В крайна сметка, привличането на нови SaaS клиенти може да ви струва четири до пет пъти повече, отколкото задържането на съществуващите.

Фокусът върху клиента играе огромна роля за поддържането на здрава клиентска база. 5% увеличение на задържането на клиенти може да доведе до ръст на печалбата от 25% до 95%( ), а вероятността да продадете на съществуващ клиент е много по-голяма, отколкото на нов.

Има няколко неща, които можете да направите, за да гарантирате най-високо ниво на удовлетвореност на клиентите:

Използвайте изгледа „Табло“ в шаблона за обратна връзка на ClickUp, за да организирате елементите.

Улеснете процеса на събиране на обратна връзка от потребителите

Вашите клиенти трябва да могат да предоставят обратна връзка бързо. За тази цел можете да използвате доказани и професионално изработени формуляри за обратна връзка от клиенти в ClickUp.

Интегрирайте формуляри за обратна връзка във вашия уебсайт и всички други маркетингови канали, за да получите по-задълбочени познания за клиентите си от вашата потребителска база.

Анализирайте данните, получени от обратната връзка на клиентите

Големите данни са един от най-важните ресурси, с които разполагате. За съжаление, много индустрии се отдават на събирането на данни, но пренебрегват използването им.

Можете да анализирате огромни количества данни по различни начини. Тайната съставка е изкуственият интелект. ClickUp Brain може да ви помогне да извлечете полезна информация от вашите данни. Помолете AI Project Manager да генерира обобщения и изводи от данните. Това ще ви помогне да насочите усилията си според желанията на вашите клиенти.

Свързано: Обобщение на най-добрите софтуери за продуктов маркетинг днес

Приоритизиране на задачите

Планирането на спринт неизбежно се превръща в състезание между заинтересованите страни с еднакво спешни и важни задачи.

Навигирането в този лабиринт може да наруши сроковете, ако не можете да разграничите това, което е просто спешно, от това, което е наистина важно.

Наблюдавайте задачите и проектите с един поглед и без усилие премествайте задачите, сортирайте и филтрирайте с напълно персонализирана Kanban Board визуализация в ClickUp.

Какви стъпки можете да предприемете? Безплатните шаблони на ClickUp ви помагат да създадете матрици за приоритети. Можете да се възползвате от стратегии за приоритизиране на множество задачи, като матрицата на Айзенхауер.

Подредете задачите си по съответния начин и се противопоставяйте на всички пречки по пътя на разработването на вашия продукт.

Прочетете също: Някои от най-добрите шаблони за управление на продукти за вас

Поглед към бъдещето: Управление на продукти в бъдещето

Светът на продуктовия мениджмънт се променя бързо с напредъка на технологиите и постоянно променящата се среда. AI, low-code, no-code – изберете си. Това означава, че е необходимо да сте подготвени за промени и да имате интелектуална гъвкавост, за да се отучите и да се научите отново.

Платформите за управление на продукти като ClickUp предлагат богати функции и приложения, които насърчават сътрудничеството, ефективността и вземането на решения въз основа на данни. С интеграцията на DevOps и автоматизацията на работния процес можете да се съсредоточите върху това, което наистина се нуждае от вашето внимание.

Искате ли да знаете върху какво работят нашите продуктови мениджъри? Ето един общ преглед.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес, за да подобрите управлението на вашите проекти.

Често задавани въпроси (FAQ)

1. Кои са трите основни области на продуктовия мениджмънт?

Трите основни области на продуктовия мениджмънт включват:

Откриване на продукти: Фазата, в която решавате какво да създадете – вашата визия за продукта

Планиране на продукти: Фазата на разработване на пътна карта или стратегически наръчник за дизайн на продукти

Разработване на продукти: Фазата, в която привеждате пътната карта в действие и преминавате през самия процес на разработване.

2. Какви са 5-те П на продуктовия мениджмънт?

Петте П-та обозначават основните стълбове, на които трябва да се фокусирате, когато става въпрос за управление на продукти: