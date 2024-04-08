Как да наемете мениджър по дигитален маркетинг за вашия екип: Пълно ръководство

Дигиталният маркетинг като пазар ще достигне 1099,33 милиарда долара до 2032 г. Независимо дали притежавате стартиращ бизнес или голяма компания, дигиталният маркетинг е от съществено значение за изграждането на солидно онлайн присъствие.

Доскоро повечето малки предприятия или стартиращи компании се задоволяваха с един специалист, който се занимаваше с всичко, свързано с маркетинга – но вече не е така. Променящите се очаквания на клиентите, интензивната конкуренция и все по-нарастващата нужда от персонализирани преживявания направиха дигиталния маркетинг по-сложен.

Ако искате да наемете мениджър по дигитален маркетинг, но не сте сигурни как да го направите, ние сме тук, за да ви помогнем.

Използвайте този наръчник, за да научите как да наемете мениджър по дигитален маркетинг – достатъчно квалифициран, за да добави реална стойност (и възвръщаемост на инвестициите) към вашите маркетингови усилия.

Да започваме!

Защо да наемете мениджър по дигитален маркетинг?

Наемането на мениджър по дигитален маркетинг е от ключово значение за маркетинговия успех на вашата организация. Ето защо:

Креативен подход: Те допринасят с креативни идеи за маркетингови кампании и ви помагат да увеличите социалното си влияние, като същевременно се грижат за интересите на вашите клиенти и организацията.

Технически умения : Като основател или ръководител на екип, първоначално можете да управлявате общите аспекти на маркетинга. С разрастването на компанията ви обаче се нуждаете от хора с конкретни умения. Благодарение на : Като основател или ръководител на екип, първоначално можете да управлявате общите аспекти на маркетинга. С разрастването на компанията ви обаче се нуждаете от хора с конкретни умения. Благодарение на специализираното си обучение в областта на маркетинга , мениджърите по дигитален маркетинг владеят широк спектър от технически маркетингови умения (например: оптимизация за търсачки, маркетинг в търсачки, PPC, ангажираност в социалните медии, имейл маркетинг и маркетинг на съдържание).

Най-добри практики в маркетинга : Те са запознати с най-новите тенденции в маркетинга и ще ви помогнат да поддържате вашите маркетингови стратегии в крак с времето и в съответствие с установените от вас KPI.

Многофункционалност : Те принасят и други умения, като маркетингово планиране, закупуване на медийно пространство, разказване на истории, оптимизиране на конверсиите, анализи и метрики и т.н.

Ангажираност на клиентите: Дигиталните маркетолози са експерти в ангажирането на клиентите чрез нови и съществуващи канали за дигитален маркетинг.

Общи умения и квалификации, които да търсите в един мениджър по дигитален маркетинг

Уменията и квалификациите, които са най-подходящи за ролята на мениджър по дигитален маркетинг във вашата компания, зависят от целите, към които искате да се стреми. Въпреки това, ето някои стандартни умения, които трябва да търсите, когато наемате дигитален маркетинг специалист на свободна практика или на пълно работно време.

Не забравяйте, че повечето маркетинг специалисти биха били компетентни в някои от тези области, достатъчно добри, за да се справят в още няколко, но не много опитни в други. Отново, вашата маркетингова цел би ви помогнала да определите приоритетите сред уменията, които са задължителни за вашия мениджър по дигитален маркетинг:

Маркетингова стратегия : Провеждане на анализ на конкурентите, проучване на пазарните предизвикателства и участие в стратегическо планиране за разработване на контекстуална : Провеждане на анализ на конкурентите, проучване на пазарните предизвикателства и участие в стратегическо планиране за разработване на контекстуална маркетингова пътна карта и, по-нататък, маркетингова стратегия, подкрепена с данни.

Анализи и отчети : Използване на подходящи : Използване на подходящи инструменти за дигитален маркетинг , базирани на данни, за наблюдение на ефективността, събиране на ценна информация и разработване на стратегии.

Проучване и фокус върху клиентите : Да можете да разберете в дълбочина вашата целева аудитория и съществуващите клиенти и да изработите най-ефективната стратегия за привличане, ангажиране и задържане на клиентите.

Маркетинг на съдържание: Да демонстрирате талант за писане на кратки и дълги текстове, които резонират с целевата аудитория, да създавате и управлявате съдържание като актив и да свързвате съдържанието с клиентите.

SEO : Познаване на всички актуални SEO тактики и стратегии, за да подобрите класирането на вашето съдържание и да помогнете на целевата ви аудитория да ви намери по-лесно онлайн.

Реклами с плащане за клик : Дълбоко разбиране на платения маркетинг, по-специално рекламите в Google и социалните медии.

Дигитална стратегия : Знание как да се разработи пълноценна дигитална маркетингова стратегия за увеличаване на онлайн присъствието на марката, включително инбаунд и имейл маркетинг, органичен социален маркетинг, реклама и др.

Уеб разработка : Притежаване на основни познания за разработката на уебсайтове и способност да се правят подобрения в уебсайта, когато е необходимо.

Графичен дизайн: Да имате усет за дизайн и естетика и да насочвате екипа към това, което изглежда добре, е допълнителен бонус.

Изброихме най-популярните технически и функционални умения за дигиталните маркетолози, но какво да кажем за меките умения? Мениджърът по дигитален маркетинг трябва да притежава следните:

Адаптивен и любознателен подход : Маркетолозите трябва да следят променящите се пазарни тенденции, новото поведение на клиентите и десетките различни видове инструменти за дигитален маркетинг, които съставляват маркетинговия набор. Адаптивността, която им позволява да действат бързо, и любознателността, която ги кара да задават въпроси, ще им бъдат от голяма полза.

Нагласа за растеж: Технологиите за дигитален маркетинг се променят бързо, особено сега, когато изкуственият интелект е на мода. Маркетологът трябва да е готов да учи и да усъвършенства уменията си по всякакъв възможен начин. Това може да включва четене на книги, слушане на подкасти, записване в семинари/онлайн курсове и т.н.

Работа в екип: Маркетингът е екипен спорт. Вашият мениджър по дигитален маркетинг ще трябва да работи в тясно сътрудничество с много екипи и заинтересовани страни, а способността да го прави добре е ключова мека умение за всеки маркетолог.

Комуникация: Маркетингът се състои в комуникация – с настоящи клиенти, целеви клиенти, вътрешни и външни заинтересовани страни и други членове на маркетинговия екип. Маркетинг мениджърът трябва да притежава отлични писмени и устни комуникационни умения. Бихме стигнали дотам да кажем, че това е качество, което е задължително за тази длъжност.

Мултитаскинг: Маркетинг мениджърите винаги имат много задачи, от имейл кампании до пускане на продукти на пазара, маркетинг с влиятелни лица и създаване на съдържание. Мултитаскингът е суперсила, която им помага да се справят с всичко, без да губят фокуса си.

Как да наемете мениджър по дигитален маркетинг за вашия екип в 6 стъпки

След като разбрахме основните неща, е време да преминем към това как да наемем мениджър по дигитален маркетинг.

Ето няколко съвета, одобрени от експерти, които да включите в стратегията си за наемане на персонал:

Стъпка 1: Имайте предвид бизнес целите си

Както споменахме по-рано, уменията на маркетолозите варират в различни области и трябва да изберете тези, които са най-подходящи за вашите текущи маркетингови нужди. Например, ако искате да увеличите трафика на уебсайта си и да генерирате повече потенциални клиенти, фокусирайте се върху наемането на човек, който е силен в съдържателния маркетинг и SEO. Ако имате проблеми с конверсиите, може да се нуждаете от човек, който да работи с вас за подобряване на конверсионните проценти на имейлите и CRO (оптимизация на конверсионния процент) на уебсайта.

Стъпка 2: Напишете подробно описание на длъжността за свободната позиция

Напишете внимателно описанието на длъжността и включете следните елементи:

Подробно описание на длъжността

Изчерпателен списък с задължения и отговорности

Необходими (и предпочитани) сертификати, както и умения

Освен това, тъй като живеем в ерата на алгоритмите, включете релевантни ключови думи (например: маркетинг, дигитален маркетинг, социални медии, маркетинг мениджър, комуникации, графичен дизайн, маркетинг в социалните медии и др. ) и оптимизирайте описанието на длъжността за търсачките.

Докато подготвяте текста, не забравяйте да добавите и нещо за:

Вашата компания и продукт или услуга: история, развитие, мотивация

Информация за стандартните социални придобивки за служителите и диапазон на заплатите, ако имате такъв.

Всичко, което кандидатът трябва да знае, преди да дойде на интервю при вас, като например дали позицията е дистанционна или хибридна, индивидуална или на ниво ръководител на екип и т.н.

Стъпка 3: Използвайте подходящите платформи и канали за наемане

Създаването на екип от най-добрите не става за една нощ. Използвайте комбинация от канали и платформи, за да наемете подходящите хора. Ето няколко съвета:

Потърсете наличните таланти в компанията, които може би притежават необходимите предприемачески и лидерски умения или могат да бъдат обучени, за да се впишат в ролята на дигитален маркетинг мениджър.

Рекламирайте свободното работно място в социалните медийни платформи на вашата марка, за да привлечете таланти с голям потенциал.

Използвайте целеви реклами и специализирани борси за работа , както и групи в LinkedIn и Slack общности, свързани с маркетинга или вашата индустрия.

Стартирайте програма за препоръки в рамките на организацията и предлагайте награди или стимули на настоящите служители, които препоръчват кандидати за тази длъжност. Препоръките на служителите често са добър източник на квалифицирани кандидати.

Прегледайте онлайн сайтовете за кариера, за да намерите кандидати с богат опит и умения.

Публикувайте описанието на длъжността в LinkedIn, Indeed, Glassdoor и всички специфични за бранша уебсайтове, които познавате.

Стъпка 4: Инвестирайте в софтуер за управление на човешките ресурси

Опростете наемането, въвеждането в работата и развитието на служителите с платформата за управление на човешките ресурси на ClickUp

Дори ако нямате специален екип по човешки ресурси или специалист по подбор на персонал, който да разширява екипа ви, можете да използвате софтуер за човешки ресурси „всичко в едно“ като ClickUp, за да управлявате ефективно процеса на наемане.

Ето кратко резюме на полезни функции на ClickUp:

Когато интервюирате дигитален маркетинг специалист, трябва да обхванете четири аспекта – умения и квалификации, опит, меки умения и културно съответствие. В зависимост от структурата на интервюто, тези аспекти могат да бъдат обхванати от различни хора или можете да ги обхванете всички в един кръг.

Въпреки това, ето някои неща, които можете да опитате да обхванете за всеки от тези четири аспекта:

Умения и квалификации

Попитайте за опита им с инструменти за дигитален маркетинг и съответните умения (например, ако се нуждаете от маркетинг специалист по привличане на клиенти, проверете знанията им за Google Ads, Google Analytics, SEO, Google Search Console и други инструменти.

Опитайте се да разберете подхода им към разработването на стратегии, планирането на кампании и управлението на проекти.

Опит

Говорете с тях за предишните им позиции, за да разберете дали са работили в екип или в различни функции, дали са ръководили други и с какви предизвикателства са се сблъсквали и как са ги преодолявали.

Разберете как досегашният им опит може да съответства на това, което търсите. Не се фокусирайте обаче върху това колко години опит са необходими за тази позиция. Може да пропуснете висококвалифициран кандидат с по-малко опит, който би се справил добре в тази роля.

Социални умения

По-рано говорихме за някои основни меки умения, необходими за мениджър по дигитален маркетинг. Използвайте част от времето за интервюто, за да разберете как всеки кандидат се справя с тези желани умения. Можете да направите това с ситуационни въпроси и като попитате за интересите им.

Например, можете да прецените подхода им към растежа и ученето, като ги попитате за книгите, които четат, другите им източници на знания и дали са повишили квалификацията си по някакъв начин напоследък.

Културно съответствие

Може да намерите отличен кандидат, но той може да не се справи, ако не се вписва в културата на вашата организация. Въпросът за културата често е най-труден за решаване, но е и един от най-важните.

Обмислете какво означава културното съответствие за вас и вашата организация и задайте въпроси, свързани с поведението, за да разкриете подходящите качества на кандидата.

За да имате преднина, използвайте шаблони за интервюта, за да структурирате по-добре процеса на интервюиране, да елиминирате пристрастията и да намерите подходящия кандидат за вашата организация.

Стъпка 6: Помислете за процеса на наемане като за нещо подобно на процеса на обслужване на клиентите

Пътят на вашия кандидат не се различава от пътя на вашия клиент. Ето типичните стъпки в целия път на кандидата:

Познаваемост: Екипът по наемане/рекрутърът изгражда познаваемост за вашата компания и длъжността, като използва: привлекателни описания на длъжността, усилия за изграждане на имиджа на работодателя, маркетингови стратегии за набиране на персонал, фокусирани върху корпоративната култура и ценностите.

привлекателни описания на длъжността

усилията за изграждане на имиджа на работодателя

стратегии за набиране на персонал, фокусирани върху корпоративната култура и ценности

Съображения: Акцентът е върху осигуряването на безпроблемна процедура за кандидатстване и предоставянето на информация за работната среда в компанията, възможностите за растеж и социалните придобивки за служителите.

Предпочитание: Основната задача е да се отличи организацията, като се подчертаят уникалните й предимства, като програми за кариерно развитие, подкрепяща работна култура или иновативни проекти, за да се накарат кандидатите да изберат вашата организация пред другите.

Наемане: Този етап включва оптимизиране на процеса на подбор чрез ефективна комуникация, ясни очаквания и положително преживяване за кандидатите.

Ангажираност: Ефективното въвеждане на новите служители е най-бързият път към ангажираност, тъй като те разполагат с необходимите инструменти, ресурси и подкрепа, за да успеят.

Лоялност : Този етап включва създаването на положителна работна среда, която насърчава ангажираността на служителите чрез постоянна обратна връзка и признание.

Застъпничество: Последният етап е да се даде възможност на служителите да станат посланици на марката, като се изградят отношения с тях и се насърчат да споделят положителните си преживявания в социалните медии, сайтове за рецензии и др.

6-степенен подход за наемане на мениджър по дигитален маркетинг: Определете ролята според бизнес целите си

Напишете подробно описание на длъжността

Споделете ролята във всички подходящи канали

Използвайте софтуер за управление на човешките ресурси, за да намалите натоварването си

Планирайте структуриран процес на интервю

Помислете за опита на потенциалния кандидат в контекста на пътя на вашите клиенти.

Четири шаблона за наемане на мениджър по дигитален маркетинг, които не трябва да пропускате

След като обсъдихме как да наемете мениджър по дигитален маркетинг, нека видим как можете да го направите, без да увеличавате работното си натоварване. Мениджърите по наемане на персонал могат да намалят работата си наполовина, ако разполагат с подходящ шаблон, който да съкрати списъка им със задачи.

Представяме ви четири шаблона за наемане, които можете да използвате, за да ускорите процеса на наемане и да проследявате кандидатите безпроблемно:

1. Шаблон за оптимизиране и визуализиране на процеса на наемане

Изтеглете този шаблон Шаблонът за наемане на кандидати на ClickUp е създаден, за да ви помогне да проследявате и управлявате процеса на наемане.

Премахнете догадките при търсенето на подходящия кандидат за вашия екип за дигитален маркетинг с шаблона за наемане на кандидати на ClickUp.

Този шаблон е отличен за:

Оценяване на кандидатите с помощта на персонализирани скали за оценяване и гарантиране на справедлив процес на наемане

Организиране на списъци за проверка, крайни срокове и напомняния

Сравняване на кандидатите с помощта на табла за проследяване и интерактивни таблици

Изтеглете този шаблон Шаблонът за матрица за подбор на кандидати на ClickUp е създаден, за да ви помогне да организирате и проследявате процеса на наемане на нови служители.

Най-големият недостатък на наемането на персонал е пресяването на хиляди кандидати наведнъж. Шаблонът за матрица за подбор на персонал на ClickUp улеснява процеса на наемане, като ви позволява да:

Категоризирайте и проследявайте кандидатурите за работа

Оценявайте автобиографиите и данните на кандидатите, като използвате критерии като умения, квалификации, опит и др.

Вземайте бързи и обективни решения за наемане на персонал

3. Шаблон за трансформиране на процеса на набиране на таланти

Изтеглете този шаблон Шаблонът за набиране и наемане на персонал на ClickUp предлага цялостен набор от инструменти, предназначени да трансформират процеса ви по набиране на таланти.

Опростяването на процеса на наемане е възможно с шаблона за набиране и наемане на персонал на ClickUp, който предлага полезни функции като:

Лесно публикуване на обяви за работа

Ефективно проследяване на кандидатите

Стандартизирани карти за оценка на интервюта

Опростени формуляри за кандидатстване за работа

4. Шаблон за планиране и организиране на процеса по наемане на персонал

Изтеглете този шаблон Вземете шаблона за списък за наемане на персонал на ClickUp.

Казват, че ако процесът на въвеждане в работата протича гладко, половината от битката е спечелена.

За да улесните процеса, използвайте шаблона за наемане на персонал на ClickUp.

Този шаблон предлага 360-градусова обща картина на задачите по наемането, за да ви помогне:

Определете и документирайте вашите очаквания за наемане на персонал

Създайте оптимизиран работен процес за набиране на нови кандидати

Бъдете в течение на всеки етап от наемането, от намирането на кандидати до въвеждането им в работата.

Наемете нови мениджъри по дигитален маркетинг за успех

Освен мотивационна реч и сесия за разчупване на леда, новият ви служител се нуждае от инструменти, за да се запознае с начина на работа на екипа.

Софтуерът за маркетинг ClickUp предлага редица иновативни функции и набор от AI инструменти, които ще помогнат на новоназначения ви мениджър по дигитален маркетинг да се ориентира в работата си.

ClickUp Brain свързва вашите задачи, документи, хора и знанията на компанията с изкуствен интелект

Дайте свобода на творчеството на новия си служител

AI инструментите и базите от знания могат да помогнат на новия ви служител да стартира по-бързо. Представяме ви ClickUpBrain, AI инструмент, който помага на маркетолозите да генерират идеи за кампании, резюмета на съдържание, блогове, казуси, имейли и др. Вашият маркетинг екип може да се възползва от AI инструменти, създадени от експерти, които са лесно достъпни в ClickUp Brain:

Получете незабавни и точни отговори въз основа на контекстуална работа в рамките на ClickUp и свързана с него

AI Knowledge Manager : Позволява ви да задавате въпроси и да получавате отговори от вашите документи, задачи и проекти в ClickUp.

AI Project Manager: Двойна функция като помощник, който автоматизира вашите проекти, както и напредъка с AI отчети в реално време за вашите задачи, документи и хора.

AI Writer for Work: Помага на вашия екип да създава съдържание и да отговаря незабавно с личен асистент, достъпен 24×7

Използвайте AI Writer for Work на ClickUp Brain, за да напишете казус с бясна скорост

Помогнете им да организират дигитални маркетингови кампании за минути

Независимо дали става дума за новоназначен или дългогодишен служител, управлението на мултиканални маркетингови кампании може да бъде хаотично. Наличието на няколко готови за употреба шаблона предотвратява пропускането на малки детайли и дава възможност на екипа да ускори кампаниите и да създаде съдържание за минути.

Ето някои от шаблоните на ClickUp, които маркетинг специалистите обичат:

Шаблон за маркетингови екипи на ClickUp

Изтеглете този шаблон Организирайте всички членове на маркетинговия си екип чрез съвместни работни процеси и споделяне на документи с шаблона за маркетингови екипи на ClickUp.

Шаблонът за маркетингови екипи на ClickUp помага на маркетолозите да визуализират целия си маркетингов процес на едно място. Той помага да се организират различните задачи на екипа, да се проследяват сроковете и да се определят отговорните лица. Освен това предоставя показатели за ефективността и анализи за всяка кампания.

Шаблон за маркетингов план на ClickUp

Изтеглете този шаблон Постигнете успех в маркетинга без усилие с шаблона за маркетингов план на ClickUp.

Използвайте шаблона за маркетингов план на ClickUp, за да планирате, проследявате и оптимизирате вашите маркетингови кампании на едно място.

С този шаблон можете лесно да:

Поставете постижими маркетингови цели

Организирайте задачите в практически стъпки, за да постигнете тези цели.

Проследявайте напредъка с вградени показатели и анализи

,

Шаблон за отчет за дигитален маркетинг на ClickUp

Изтеглете този шаблон Събирайте, анализирайте и споделяйте ключови данни за ефективността на дигиталния маркетинг, като използвате този шаблон от ClickUp.

Шаблонът за отчет за дигитален маркетинг на ClickUp ви помага да проследявате и отчитате всичките си кампании на едно място. Шаблонът предоставя визуализации за измерване на общата ефективност и подробни анализи, които ви помагат да идентифицирате успехите и възможностите. Той също така предоставя актуализации в реално време за вашите ключови маркетингови цели.

Помогнете на новия служител да реализира бързо своите идеи

Вашият мениджър по дигитален маркетинг ще иска да се докаже с конкретни идеи още от първия ден. Ето как софтуерът за маркетинг на ClickUp помага на екипа да:

Свържете техните маркетингови планове директно с задачите и ги напредвайте

Преглеждайте документите за маркетинговата стратегия, идеите и календарите на кампаниите в реално време, успоредно с ежедневната работа на екипа.

Сътрудничество в различни маркетингови работни потоци с помощта на ClickUp Docs ClickUp Whiteboards и Proofing tools, за да се гарантира, че екипът работи като едно цяло на всеки етап от процеса.

Вижте графиците и визуализирайте напредъка по целите с помощта на визуален ClickUp Dashboard , който контекстуализира задачите, свързани с вашата пътна карта и плановете за пускане на пазара.

Наемането на подходящия специалист по дигитален маркетинг е по-лесно от всякога

Автоматизирането на процеса на набиране на персонал ви позволява да привлечете най-добрите таланти, да организирате кандидатите, заявленията и контактите, да спестите време с шаблони и да подобрите качеството на наемането.

ClickUp е HR инструмент, който преминава кандидатите през процеса на набиране на персонал, без усилие въвежда новите служители и подготвя новите ви мениджъри по дигитален маркетинг за маркетинговите цели на компанията от първия ден. Регистрирайте се безплатно още днес!