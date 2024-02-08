Топ 10 конференции за дигитален маркетинг, които да посетите през 2025 г.

Дигиталният маркетинг рядко е статичен, но през последните няколко години той беше изключително бурен. ?

Станахме свидетели на промени, предизвикани от GA4 на Google, Search Generative Experience (SGE) и генеративни AI инструменти като ChatGPT. Освен това се наложи да се справим с изчезването на бисквитките на трети страни и, разбира се, с постоянно променящото се поведение на клиентите. За дигиталните маркетолози това беше период на постоянно учене и разучаване.

Как да следите тенденциите в онлайн маркетинга? Как да научите и възприемете нововъзникващите тенденции в дигиталния маркетинг, преди те да се превърнат в мащабни вирусни феномени?

Общуването с експерти във вашата индустрия е добро начало. Конференциите за дигитален маркетинг събират световни лидери в маркетинга от всички индустрии и са чудесно място за общуване с ваши колеги от индустрията на дигиталния маркетинг.

Така че, ако планирате календара си за годината, ето нашият списък с 10-те най-добри конференции за дигитален маркетинг, които да посетите през 2024 г. Започнете да резервирате билетите си! ✈️

Ролята на конференциите за професионалистите и екипите в областта на дигиталния маркетинг

Мнозина смятат, че всичко, което трябва да знаете за дигиталния маркетинг, е достъпно онлайн, на един клик разстояние. Защо да се занимавате с посещаване на събития на живо? Но има повече от една причина, поради която трябва да обмислите да посетите конференция за дигитален маркетинг.

Ето някои от тях:

Мрежи за контакти: Възможността да се свържете с лидери в бранша и професионалисти в областта на маркетинга на конференции за дигитален маркетинг е безценна. Никога не се знае дали човекът, който седи до вас, може да се превърне във вашия следващ ментор, служител или шеф.

Възможности за обучение: Конференциите за дигитален маркетинг предлагат изключително стимулираща среда за обучение, в която можете да усвоите нови знания. Те също така предлагат форум за намиране на доказани, практични решения на често срещани предизвикателства.

Полезни идеи за бъдещето: По подразбиране фокусът на конференциите за дигитален маркетинг е насочен към бъдещето. В резултат на това те се превръщат в интензивен курс за това как да отговорите на очакванията и да се подготвите за предстоящи промени, често чрез нови маркетингови технологии.

Възродете любовта си към дигиталния маркетинг: Основните лектори и участници в панелите на повечето конференции притежават огромна експертиза и мъдрост. Може би ще се вдъхновите и ще си припомните защо сте станали маркетинг специалист.

Но най-важната причина са перспективите и познанията, които получавате от лидерите в маркетинга, до които иначе може да нямате достъп. Това не е нещо, което можете да намерите онлайн.

Нека чуем какво казват участниците в минали конференции за своите преживявания. Ето как един потребител на Reddit описва своето преживяване.

Конференциите са важни центрове за създаване на контакти. Те предоставят платформа за намиране и взаимодействие с маркетинг специалисти, които споделят същите идеи. Можете да изградите значими взаимоотношения, които по-късно да прераснат в бизнес партньорства.

Списък с важни конференции за дигитален маркетинг, които да посетите

Тази година има невероятна поредица от конференции и срещи на върха за дигитален маркетинг, които не можете да пропуснете.

Ето 10-те най-добри конференции за дигитален маркетинг, които да посетите през 2024 г.

1. Свят на маркетинга в социалните медии

Social Media Marketing World е тридневна конференция, изпълнена с ключови лекции от известни маркетинг специалисти като Ann Handley и Jim Louderback. Маркетинг пионерите ще споделят своите прозрения за най-новите тенденции в дигиталния маркетинг и ще споделят прогнози за маркетинговите стратегии.

Всички участници могат да се свържат лично с водещи експерти и колеги професионалисти по време на ексклузивната мрежова среща след сесията.

Това маркетингово събитие включва и професионални семинари за развитие, водени от експерти, предназначени за маркетинг специалисти, които търсят по-задълбочени познания.

Дата: 18-20 февруари 2024 г.

Място: Сан Диего, Калифорния

Теми, които обикновено се обсъждат: Маркетингова стратегия, маркетинг в социалните медии, маркетинг на съдържание, органичен социален маркетинг, платен социален маркетинг

За кого е подходящо: маркетинг специалисти в социалните медии, създатели на съдържание и бизнес лидери, които искат да научат маркетингови стратегии.

2. Продуктово ориентирана среща на върха

Product-Led Summit е конференция за дигитален маркетинг, която е задължителна за ентусиастите на PLG (продуктово ориентиран растеж).

Конференцията е изпълнена с поредица от сесии на световни лидери в продуктовия маркетинг в продължение на два дни в оживения Ню Йорк. Тя завършва с „happy hour“ сесия за networking, организирана от Product-Led Alliance.

С около 80% от аудиторията, състояща се от професионалисти на високо ниво и мениджъри от компании като Meta, Amazon и Shopify, можете да очаквате бурна мрежа от контакти.

Дата: 20-21 март 2024 г.

Място: Ню Йорк, Ню Йорк

Типични теми: Продуктово ориентиран растеж, стратегия и маркетинг

За кого е подходящо: Маркетинг специалисти, основатели на SaaS компании и лидери в областта на растежа, които отговарят за продуктовата стратегия и операции.

3. INBOUND на HubSpot

INBOUND на HubSpot е „мястото, където кариерите поемат, бизнесите започват да се разрастват и общността ни променя към по-добро“.

Резервирането на място означава, че ви очакват три дни, изпълнени с „Аха“ моменти, с образователни семинари, панели, водени от експерти, разнообразни ключови лекции и практически уъркшопи. Освен това можете да очаквате да се запознаете с изгряващи професионалисти в областта на дигиталния маркетинг и да научите за маркетингови стратегии и инструменти, които да стимулират растежа.

Дата: 18-20 септември 2024 г.

Място: Бостън, Масачузетс

Теми, които обикновено се обсъждат: изкуствен интелект, създаване на видео съдържание, имейл маркетинг, разказване на истории, лидерство, стратегия, ориентирана към клиента

За кого е подходящо: Ръководители и професионалисти в областта на продажбите, маркетинга и бизнеса, които търсят кариерно развитие и знания за подобряване на бизнес резултатите.

4. Симпозиум/изложение на Gartner за маркетинг

Тази година темата на Gartner Marketing Symposium/Xpo е „Водещ маркетинг чрез следващата вълна на промени“.

Като участник ще научите колко е важно „да поддържате човешката страна на маркетинговото лидерство, за да помогнете на екипа си да демонстрира стратегическа стойност и да постигне целите си за растеж“.

Това ще бъде придружено от индивидуални разговори с експерти от Gartner.

Можете също така да получите достъп до над 150 сесии от най-новите маркетингови проучвания на Gartner, кръгли маси, казуси на крайни потребители и разговори между колеги.

Дата: 3-5 юни 2024 г.

Място: Денвър, Колорадо

Обикновено се обсъждат следните теми: Маркетингова стратегия, мултиканален маркетинг, стратегия за изграждане на марка и изкуствен интелект.

За кого е подходящо: маркетинг директори, маркетинг лидери, стратези и професионалисти, които искат да подготвят своите организации за бъдещето, като същевременно постигат висока ефективност.

5. Свят на съдържателния маркетинг

CMWorld е годишна конференция за професионалисти в областта на съдържанието, организирана от Content Marketing Institute.

Това тридневно събитие е организирано около ключови лекции на лидери с далновидно мислене и сесии за обмен на идеи. То е идеално за разширяване на знанията и научаване на практични решения за изпълнение на успешна стратегия за съдържание.

Както сподели един от участниците: „След като посетих CMWorld, се почувствах като че ли съм получил магистърска степен по маркетинг на съдържание !”. *

Дата: 21-23 октомври 2024 г.

Място: Сан Диего, Калифорния

Теми, които обикновено се обсъждат: Стратегия за съдържателен маркетинг, опит със съдържанието, бъдещето на съдържателния маркетинг

За кого е подходящо: Професионалисти в областта на дигиталния маркетинг, творци, създатели на съдържание и агенции, които искат да развиват кариерата и уменията си.

6. LeadsCon

Определяна като най-голямото маркетингово събитие в областта на генерирането на лийдове, LeadsCon събира над 3000 професионалисти в тази област за три дни на обучение, водено от експерти, и интересни дискусии.

Различните дни имат различни програми. Но очаквайте интензивни часове с ключови лекции, семинари за привличане на клиенти, интерактивни сесии, почивки за контакти и коктейли в края на деня.

Можете също да планирате срещи на място, като използвате MeetingsHub на LeadCon, за да се свържете с професионалисти от различни сектори като здравеопазване, FinTech и др.

Дата: 8-10 април 2024 г.

Място: Лас Вегас, Невада

Теми, които обикновено се обсъждат: Привличане на клиенти, анализ на данни, изкуствен интелект, партньорски маркетинг

За кого е подходящо: маркетинг специалисти, агенции, екипи по снабдяване и професионалисти, пряко ангажирани с покупката, генерирането или измерването на бизнес лийдове.

7. DigiMarCon UK

Една чудесна конференция за дигитален маркетинг е едно място, където можете да получите ценни уроци и практически съвети за маркетинговите канали и предизвикателства. Именно това предлага DigiMarCon UK!

Освен два дни с провокиращи мисълта ключови лекции и майсторски класове по стратегия на едно от най-добрите събития за дигитален маркетинг, можете да посетите изложбени зали, в които се представят най-новите технологии в областта на дигиталния маркетинг, мобилните устройства, SaaS, AdTech и др.

Можете да присъствате на конференцията онлайн или на място, което я прави глобална виртуална среща на върха за маркетингови технологии, която си заслужава времето ви.

Дата: 29-30 август 2024 г.

Място: Лондон, Великобритания

Теми, които обикновено се обсъждат: Автоматизация на продажбите и маркетинга, изкуствен интелект, ChatGPT, SEO, маркетинг в социалните медии, CRO, входящ и изходящ маркетинг

За кого е подходящо: Професионалисти в областта на дигиталния маркетинг, рекламата и медиите, които искат да установят контакти с лидери в областта и да си тръгнат с конкретни идеи за успех.

8. Международен социален саммит

International Social Summit е еднодневна конференция за дигитален маркетинг, специално предназначена за професионалисти, които управляват канали за дигитален и социален маркетинг в глобален мащаб.

Очаквайте да се потопите в динамични сесии за ефективно обучение по успешно проектиране и провеждане на международни кампании. Ще получите практични познания, съвети и тактики за дигитален маркетинг, които да споделите с екипа си.

Освен това, всеки час от маркетинговото събитие ще предлага два различни варианта за участниците. Можете да избирате между тях според предпочитанията си.

Дата: 16 май 2024 г.

Място: Барселона, Испания

Теми, които обикновено се обсъждат: Маркетинг в социалните медии, пътят на клиента, реклами, органичен и платен маркетинг

За кого е подходящо: Мениджъри по маркетинг в социалните медии и мениджъри по дигитален маркетинг, работещи в глобални организации.

9. Среща на върха за приходите

Както подсказва името, Revenue Operations Summit се фокусира изцяло върху операциите, свързани с приходите (RevOps), стратегията и управлението.

Двата дни на конференцията, изпълнени с влиятелни ключови лекции, панелни дискусии и работни групи, са подбрани от експерти от най-високо ниво. Те ще споделят практични решения, стратегии и рамки, които ще ви помогнат да изградите своя двигател за растеж.

О, и вечерните коктейли за общуване ще бъдат предоставени от Revenue Operations Alliance.

Дата: 4-5 септември 2024 г.

Място: Сан Франциско, Калифорния

Теми, които обикновено се обсъждат: RevOps, управление на промените, управление на заинтересованите страни, RevTech, прогнозиране на продажбите

За кого е предназначено: Ръководители на RevOps и професионалисти в областта на подпомагането на продажбите, които търсят отговори на трудни предизвикателства в RevOps, и партньори в областта на маркетинговите технологии, които се ориентират в бързо променящите се пазари.

10. eTail

eTail е водещата конференция за електронна търговия и омниканални продажби в Америка. Ще чуете вицепрезиденти, основатели, изпълнителни директори и експерти от най-големите търговци на дребно в страната.

Въпреки че конференцията продължава 30 часа, тя е изпълнена с сесии в стила на Tonight Show, закрити мозъчни тръстове с висши мениджъри, кръгли маси и групови дискусии.

Организаторите предлагат и сегменти, включително „Innovation Theater“ – изложение за най-новите технологии в областта на електронната търговия, и „Retailer Hangouts“ – 30-минутни неформални дискусии, водени от лектори.

Дата: 12-15 август 2024 г.

Място: Бостън, Масачузетс

Типични теми: Лоялност на клиентите, социална търговия, мобилен маркетинг, потребителско преживяване, потребителско поведение, изкуствен интелект и машинно обучение в електронната търговия.

За кого е подходящо: Лидери в електронната търговия и дигиталния маркетинг в търговията на дребно, които искат да се развиват на глобално ниво.

ClickUp за ефективно управление на дигиталния маркетинг

Дигиталният маркетинг включва много динамични елементи: създаване на кампании, създаване на съдържание, управление на взаимоотношенията с клиентите и др. След това измервате ефективността си, пренастройвате и започвате отначало.

Това може да бъде прекалено много. Екипите за дигитален маркетинг в организации, фокусирани върху растежа, често се оказват преуморени и стресирани. А това може да доведе до маркетингови резултати, които са по-малко от оптимални. Но не е нужно да бъде така.

Платформи като ClickUp за маркетингови екипи са създадени, за да ви помогнат да планирате, изпълнявате и проследявате дигитални маркетингови кампании в едно цялостно работно пространство. Можете да я използвате, за да създадете решения за сътрудничество с вашия екип по начини, които повишават продуктивността и креативността.

Нека видим как ClickUp може да ви улесни управлението на дигиталния маркетинг. ?

Организирайте, преглеждайте и проследявайте проекти за дигитален маркетинг на едно място

Достъп до над 10 персонализирани изгледа на проекти, за да спестите часове, прекарани в претърсване на различни комуникационни низове. ClickUp Views ви позволява да избирате между изглед на табло, изглед на таблица, диаграми на Гант и други, за да получите цялостен поглед върху задачите, подзадачите, отговорностите и проектите, с които вашият екип се занимава ежедневно, ежеседмично и ежемесечно.

Можете да ги използвате, за да проследявате напредъка на проектите, да идентифицирате и разрешавате затруднения и да гарантирате, че вашите работни процеси са оптимизирани за безпроблемно и гладко сътрудничество между членовете и екипите.

Използвайте календарния изглед на ClickUp, за да преглеждате и проследявате месечните, седмичните и дневните задачи за вашия проект за дигитален маркетинг.

Управлявайте големи и малки кампании в различни канали

С ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards и инструментите за отчитане, проверка и автоматизация на ClickUp, изработването на стратегии и координирането на междуфункционални кампании е изключително лесно.

Използвайте ClickUp Docs, за да създавате красиви документи, уикита и други, а след това ги свържете с работни потоци, за да реализирате идеите си заедно с екипа си.

Тези инструменти могат да ви помогнат да планирате календари с съдържание за всичките си кампании и да следите отблизо напредъка им. Можете да работите заедно по стратегията на кампанията и да копирате в споделени документи, след което да свържете тези документи директно със задачите, за да поддържате съгласуваност и отговорност. Можете дори да маркирате екипа си директно в документи и бели дъски, за да възлагате задачи и да поддържате напредъка на проектите.

Можете да използвате тези инструменти и за изготвяне на маркетингови планове, с които да отчитате напредъка и да получите подкрепата на заинтересованите страни.

Получете по-задълбочени познания и обща представа за вашите кампании с напълно персонализирани табла в ClickUp.

ClickUp ви позволява също да създавате персонализирани табла ClickUp Dashboards, за да следите KPI на кампаниите. Добавете задачи за отчитане към кампаниите си, за да проследявате показатели като трафик на уебсайта, конверсии и социално ангажираност.

Най-хубавото е, че всеки има достъп до плановете и ресурсите на кампанията. Няма повече да се налага да преследвате хората за одобрения по имейл или да търсите най-новата версия на даден документ. С ClickUp получавате единен източник на информация за оптимизиране на кампаниите във всички канали.

От мозъчна атака за идеи за кампании до създаване на маркетингови казуси и подобряване на ефективността на процесите по цялата верига на стойността, можете да делегирате както творческата, така и рутинната работа на ClickUp AI.

Използвайте ClickUp AI, за да създадете маркетингови материали за минути. От писането на текстове за целеви страници до оптимизирането на рекламите ви, това е мощен AI асистент, който може да направи всичко. Можете също да разчитате на него да обобщава брифинги и доклади за кампании, за да спестите време.

Напишете маркетингови казуси за минути с ClickUp AI

Никога повече не започвайте проект за дигитален маркетинг от нулата

За бързо изпълнение можете да използвате голямо разнообразие от шаблони в ClickUp, които са предварително създадени за маркетингови функции като управление и тестване на съдържание, управление на кампании, привличане на клиенти, реализация на проекти и др.

Например, шаблоните за маркетингови агенции на ClickUp са специално разработени за самостоятелни предприемачи и собственици на агенции, които предоставят услуги в областта на дигиталния маркетинг на множество клиенти.

Можете да използвате персонализирани статуси в шаблона, за да визуализирате лесно напредъка на всеки проект, да организирате безпроблемно ключови данни за акаунта с персонализирани полета и да подобрите проследяването на проектите с възможности за проследяване на времето, етикети, предупреждения за зависимости, имейли и др.

Изтеглете шаблона Управлявайте множество клиенти и проекти с шаблона за маркетингова агенция на ClickUp, за да не пропускате важни подробности.

И ние не използваме термина „всичко в едно“ леко. Можете да управлявате всичките си процеси в областта на дигиталния маркетинг чрез нашия екип, което прави ClickUp единственият източник на информация за вашия маркетинг екип.

А най-хубавото? Получавате над 200 интеграции с инструменти, които вече са част от вашия маркетингов технологичен набор – HubSpot, Slack, Dropbox, Zoom и други. Всички инструменти са свързани с ClickUp чрез двупосочна интеграция.

Това означава по-добра ефективност на работния процес и по-малко проблеми, тъй като вашите данни винаги остават синхронизирани.

Така че, ако все още се придържате към електронни таблици или използвате инструменти за дигитален маркетинг в изолирани системи, е време да преминете към по-добра алтернатива: ClickUp.

Вече избрахте конференция за дигитален маркетинг?

Не? Тогава прочетете отзивите на предишни участници и вземете бързо решение. Много конференции за дигитален маркетинг предлагат отстъпки за ранна регистрация.

Но ако сте отговорили с ентусиазиран „Да!”, започнете да планирате пътуването веднага.

Между изготвянето на предложение за одобрение на бюджета за конференцията и резервирането на билетите има вероятно стотици неща, които можете да пропуснете. За щастие за вас, ClickUp прави планирането и организирането на работата ви лесно.

Регистрирайте се в ClickUp още днес!

