Време на цикъла и време на изпълнение: Пълно ръководство

Любопитни ли сте да разберете разликите между времето на цикъла и времето за изпълнение?

Времето на цикъла и времето за изпълнение са важни показатели, използвани в производствения процес. Докато времето на цикъла ви показва колко време отнема да се изпълни дадена задача, времето за изпълнение е времето, необходимо между подаването на поръчката и нейното изпълнение.

Зная, зная.

Звучат като две много объркващи и не много различни понятия.

Но не се притеснявайте.

Разграничаването между тях не е толкова сложно, колкото да се опитате да разберете различните компоненти на ястие от MasterChef.

Каменна сол? Кошерна сол? Розова сол?

Какво се случи с само солта?!

В тази статия ще разгледаме различните определения за времето за изпълнение и времето на цикъла, както и как да изчислявате и проследявате без усилие всеки от тези показатели.

Да започнем. Няма време за губене!

Забележка: Първите няколко раздела съдържат кратки обяснения за това какво представляват цикълът и времето за изпълнение. Ако вече имате добро разбиране за двата показателя, можете да прескочите напред към раздела с сравнението.

Какво е циклично време?

Цикълът е времето, необходимо за завършване на един цикъл на процеса, от началото до края. И макар че „процес” обикновено се отнася до производствения процес в производството, той може да бъде и всякаква повтаряща се дейност, като например отговаряне на обаждания от клиенти.

Времето на цикъла се определя и като времето, през което екипът действително работи по даден продукт, докато той е готов за доставка на клиента.

И тъй като думата „доставка” ни напомня за пици, защо да не използваме поръчката на пица като пример тук.

В контекста на цикличното време „поръчка“ се отнася до поръчка на клиент за продукт или услуга.

Така че за пицария цикълът е времето, необходимо за приготвянето на една вкусна пица.

Просто се уверете, че няма ананас върху него.

За да разберете ползите от измерването на цикъл време метрика, прочетете нашия подробен наръчник.

Времето на цикъла включва ли времето за изчакване?

Да, цикълът включва времето за изчакване, през което дадена задача чака следващото действие. Например, времето, прекарано в изчакване на фурната да се загрее.

Накратко, цикълът е общото време, необходимо за преминаване на дадена работна задача от началото до края на производствения или производствения процес.

Как се изчислява времето на цикъла на процеса?

Времето на цикъла се изчислява като съотношение между общото производствено време и броя на произведените единици за това време.

Циклично време = Общо производствено време/Брой произведени единици

За да илюстрираме това с пример, да предположим, че сте готвач в ресторанта на Гордън Рамзи.

Няма никакъв натиск, нали?

Сега да предположим, че ресторантът работи от 10:00 до 23:00 часа и може да приготви храна за 200 клиенти на ден.

Така че, Общо производствено време = 13 часа.

Брой произведени единици (приготвени ястия) = 200 ястия.

След това, Време на цикъла = 13/200 = 0,065 часа.

Така че подготовката на всяко ястие отнема около четири минути.

Дали това ще задоволи Гордън? Да се надяваме, че да!

Прочетете повече за изчисляването на цикъл време.

Как да проследявате времето на цикъла?

Просто използвайте ClickUp!

ClickUp е софтуерът за управление на проекти №1 в света. Независимо дали става дума за Agile, Scrum, Kanban или Lean производство, ClickUp е майстор-готвачът във всяка проектна кухня.

Как ClickUp помага за проследяване на времето на цикъла?

Мощната функция Dashboards на ClickUp ви позволява да изчислите времето за изпълнение на задачите с помощта на Cycle Time widget.

Времето на цикъла се измерва по два начина:

ClickUp може автоматично да започне да отчита времето в момента, в който дадена задача влезе в група със статус Активна във вашето Проектно пространство.

Алтернативно, ClickUp ви позволява да изберете всеки друг статус, който да се счита за начало на времето на цикъла.

Забележка: ClickApps ви помага да персонализирате ClickUp Workspace според вашите предпочитания.

Но графиката за времето на цикъла не е единственото допълнение към таблото на ClickUp... 🍕

За максимална гъвкавост можете да избирате между Burnup, Burndown, Cumulative Flow Diagram, Velocity Charts и други.

Какво е времето за изпълнение?

Обикновено изчислявано от гледна точка на клиента, времето за изпълнение е времето, изминало от получаването на поръчката на клиента до доставката на крайния продукт или услуга. И точно като времето за цикъл, имате различни определения за времето за изпълнение в зависимост от контекста.

Например, в управлението на проекти, времето за изпълнение е времето, необходимо за завършване на даден проект от момента, в който го получите от заинтересованата страна.

Въпреки това, в управлението на веригата на доставки това е времето, необходимо за получаване на доставките след като сте направили поръчката.

И тъй като в момента явно сме в настроение за храна, времето за изпълнение започва, когато сервитьорът вземе поръчката на клиента, и завършва, когато клиентът получи ястието си.

Като цяло, колкото по-кратко е времето за изпълнение, толкова по-добре, освен ако не искате да преживеете Hell’s Kitchen в буквалния смисъл на думата.

Чудите се как да изчислите времето за изпълнение?

Вижте нашия наръчник за формулата за времето за изпълнение.

Как се изчислява времето за изпълнение?

За да изчислите времето за изпълнение, трябва да знаете датата/часа на доставка и датата/часа на поръчката.

Време за изпълнение = Време за доставка на поръчката (крайна дата) – Време за получаване на поръчката (дата на заявката)

Например, да приемем, че клиент поръчва макарони в 13:30 ч. и ги получава в 14:00 ч.

Тогава времето за изпълнение е 30 минути.

Прочетете повече за изчисляването на времето за изпълнение метрика тук.

Как да проследявате времето за изпълнение?

Макар че можете да използвате хронометри или кухненски таймери, за да следите времето за изпълнение, това е много ръчна работа.

Не е идеално, когато имате строги срокове за спазване или гладни клиенти, които чакат, нали?

Вместо това, използвайте Lead Time Widget на таблото на ClickUp! Той автоматично проследява колко време отнема средно да се завърши дадена задача от момента на нейното създаване.

Можете да персонализирате:

Времеви диапазон : задайте необходимия времеви диапазон и честотата на графиката.

Време за вземане на проба : изберете колко дни искате да включите в средната стойност за всяка точка в графиката.

Статус група, отчитана като завършена: изберете статус група, като Затворена или Завършена, за да посочите, че задачата е завършена.

Забележка: Същите персонализации могат да се приложат и към приставката Cycle Time на ClickUp.

Все още не сте сигурни какво е разликата между времето за изпълнение и времето на цикъла?

Не се притеснявайте! По-нататък в тази статия сме обобщили разликите в удобна таблица.

Преди да стигнем дотам обаче, трябва да разберете, че времето за изпълнение и времето на цикъла не са единствените показатели за Lean или Kanban, използвани от проектните мениджъри.

Има и понятието „такт време“ (Takt time), което е неговият немски еквивалент („takt“ е немската дума за импулс или ритъм).

Какво е тактно време?

Времето на такт е скоростта, с която трябва да работите, за да завършите производствения процес и да отговорите навреме на изискванията на клиентите.

Измерването на такта ви помага да:

Например, ако знаете такта на вашия ресторант, можете да оптимизирате работния процес в кухнята, за да сервирате храната на клиентите навреме, което ще ви помогне да избегнете недоволни клиенти:

Как се изчислява такт времето?

Времето на такта се изчислява като съотношение между общото време за производство и броя единици, изисквани от клиента.

Време на такт = Общо време за производство/Брой необходими единици (търсене от страна на клиентите)

Нека вземем за пример Гордън Рамзи, за когото говорихме по-рано.

Цикълът е четири минути за приготвяне на ястие, което би трябвало да е достатъчно при нормални обстоятелства.

Но е уикенд и Гордън очаква пиков час.

Той иска персоналът да обслужи 300 клиенти за 13 часа.

След това тактът = 13/300 = 0,04 часа, което е приблизително две минути на хранене.

Така че, ако искате да отговорите на търсенето, ще трябва да намалите времето на цикъла от четири на две минути.

Успех в сервирането на филе миньон толкова бързо!

Прочетете повече за такта.

Как ClickUp може да ви помогне в това отношение?

Джаджите за цикъл и време за изпълнение на ClickUp не са единствените функции за управление на операциите.

С гъвкавост, която дори най-многофункционалните съставки в кухнята не могат да се мерят, ClickUp предлага широка гама от функции, като:

Разгледайте всички мощни функции на ClickUp тук.

Какви са разликите между циклично време, време за изпълнение и тактично време?

Да разберете как се различават цикълът , времето за изпълнение и тактът не е толкова трудно, колкото да разпознаете ястията в предизвикателството „Слепо дегустиране“ на MasterChef.

Ако все още сте объркани, не се притеснявайте!

В тази удобна таблица сме обобщили основните разлики между времето за изпълнение, времето на цикъла и тактовото време:

Циклично време Време за изпълнение Време на такт За какво помага Помага за оценяване на производствената скорост Помага да се предвиди времето за изчакване на клиента Изчислява скоростта, с която трябва да работите, за да отговорите на търсенето. Какво се взема предвид Взема предвид само действителното време за производство. Разглежда целия производствен процес, от получаването на поръчките до обработката на продажбите. Фокусира се върху максималното време, което един екип трябва да отдели за изпълнението на дадена задача. Как го използват бизнеса Бизнесът трябва да се стреми към по-кратки цикли на работа, за да отговори на по-големите изисквания. За по-голяма удовлетвореност на клиентите, времето за изпълнение трябва да е кратко. Времето на такта може да се сравни с времето на цикъла, за да се разбере производственият капацитет. Формула Време на цикъла = Общо време на производство/Брой произведени единици Време за изпълнение = Дата на доставка – Дата на получаване на поръчката Време на такт = Общо производствено време/Търсене от страна на клиентите

Често задавани въпроси за цикличното време, времето за изпълнение и тактното време

Ако се занимавате с циклично време или време за изпълнение, вероятно ще се натъкнете на термини като производителност, поток на стойност и други.

А сега, какво представляват те?

Не се притеснявайте, ето един кратък урок, който ще разсее съмненията ви:

1. Каква е разликата между времето за производство и производителността?

От гледна точка на клиента, производственото време е времето между подаването на поръчката и нейното получаване.

От друга страна, производителността се разглежда от гледна точка на производството и измерва скоростта, с която суровината или производствената единица преминава през процеса.

2. Какво е картиране на потока на стойността?

В Lean производството стойностният поток е поредица от дейности, които добавят стойност и създават цялостен продукт или резултат за клиентите или заинтересованите страни.

Картографирането на потока на стойността е метод, при който визуализирате всички съществени стъпки в потока на стойността, като използвате диаграма. Диаграмата (известна като карта на потока на стойността) ви помага да идентифицирате и намалите/премахнете ненужните стъпки в потока на стойността, като го направите по-ефективен.

3. Кои фактори оказват негативно влияние върху времето за изпълнение?

Петте основни фактора, които оказват негативно влияние върху времето за изпълнение, са:

Ненужна стъпка в производствения процес

Неефективно управление на запасите

Изчерпване на запасите, което може да доведе до затруднения в производството

Различно време за доставка между различните ви доставчици

Непредвидими събития като внезапна липса на суровини

4. Как можете да намалите времето на цикъла?

Намаляването на времето на цикъла не само подобрява удовлетвореността на клиентите, но и повишава производителността на вашия екип.

Ето няколко начина, по които можете да намалите времето на цикъла:

Определете ясно всяка потребителска история и цел

Насърчавайте екипите да бъдат самостоятелни, да поемат отговорност и да работят с минимална обратна връзка.

Използвайте метода за ограничаване на незавършената продукция, за да елиминирате многозадачността.

Автоматизирайте повтарящите се ръчни дейности

Приемете подход, базиран на Agile, като Scrum

Използвайте инструменти за управление на проекти като ClickUp, за да управлявате процесите с лекота!

5. Каква е основната цел на Agile?

Основната цел на методологията Agile е да помогне на екипите да създават и доставят продукти с най-високо качество в най-кратки срокове. За тази цел метриките на Agile (като циклично време и време за изпълнение) и инструментите (като sprint backlog ) подпомагат подобряването на процесите.

Прочетете повече за гъвкавото управление на проекти.

Заключение

В кухнята, знаейки как ще се справите с дадена рецепта (от подготовката до гарнирането) не само ще предотвратите кулинарни катастрофи, но и ще направите целия процес по-ефективен.

И тук влизат в игра различни времена като време на цикъл, време на изпълнение и тактично време.

Разбирането и проследяването на всеки показател е от решаващо значение за оптимизирането на всеки производствен или производствен процес, било то доставка на софтуер или задоволяване на гладните клиенти навреме.

Използването на хронометри за измерване на времето за всяка операция обаче е всичко друго, но не и ефективно.

Вместо това, просто използвайте Clickup!

От точното проследяване на времето на цикъла и времето за изпълнение до управлението на отдалечени проекти, ClickUp може да ви помогне на всеки етап от процеса.

Изтеглете безплатно ClickUp, за да започнете да вкусвате успеха на проектите си още днес!