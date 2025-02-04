10-те най-добри софтуера за уебинари за планиране на виртуална конференция през 2025 г.

Организирането на уебинари може да изглежда като детска игра в сравнение с организирането на събитие на живо, на което да се съберат хора на едно място. Но повярвайте ни, организирането на успешна виртуална конференция изисква сериозни усилия.

Накратко, за да задържите вниманието на хората пред екраните им, са необходими реални усилия. Една техническа грешка или един скучен слайд и вече сте загубили аудиторията си.

Поради тази причина е от решаващо значение да разполагате с подходяща технология за уебинари. Надеждният софтуер за виртуални събития може да направи разликата между впечатляваща презентация и скучно събитие, затова изберете най-добрите инструменти, които ще ви гарантират успех.

Проведохме задълбочено проучване и избрахме 10-те най-добри платформи за уебинари за вас – така че да започваме! ?

Какво да търсите в софтуера за уебинари?

Наскорошната вълна от виртуални събития доведе до появата на множество инструменти за уебинари. Ето най-важните функции, на които трябва да обърнете внимание, за да изберете най-добрия софтуер за уебинари:

Леснота на използване: На първо място, софтуерът трябва да е лесен за използване и интуитивен за организаторите и участниците. Накратко, потребителите трябва да имат достъп до всички налични функции, без да се нуждаят от помощ или да гледат много видео уроци.

Възможност за запис и споделяне: Уебинарите са чудесен източник на оригинално съдържание, което можете да превърнете във видеоклипове, публикации в социални мрежи, блогове и др. Ето защо избраният от вас инструмент трябва да ви позволява да записвате и Уебинарите са чудесен източник на оригинално съдържание, което можете да превърнете във видеоклипове, публикации в социални мрежи, блогове и др. Ето защо избраният от вас инструмент трябва да ви позволява да записвате и транскрибирате вашите уебинари

Анализ след събитието: Трябва да можете да анализирате статистиките от уебинара и да ги експортирате в CSV, XLS или PDF формат за лесен достъп.

Интеграция: Уверете се, че софтуерът ще се впише в съществуващите ви работни процеси, защото ви е необходим инструмент, който лесно се свързва с вашите CRM, аналитични и инструменти за управление на проекти.

Персонализиране: Имате ли нужда да провеждате интерактивни анкети и викторини по време на уебинара? Искате ли да създадете персонализирани формуляри за регистрация? Проверете дали софтуерът за уебинари се грижи за вашите задачи по персонализиране.

Поддръжка на клиенти: Неочаквани технически проблеми могат да провалят вашия уебинар, затова потърсете платформа с отзивчива и достъпна поддръжка на клиенти, за да гарантирате безпроблемно протичане на събитието.

Сигурност: Както при събитията на живо, така и при виртуалните събития трябва да се погрижите за сигурността. Затова обмислете функции като SSL, криптиране на данни и различни нива на достъп.

Мащабируемост: На последно място, софтуерът трябва да разполага с достатъчен капацитет за хостинг и участници, за да може да се мащабира заедно с вас.

10-те най-добри софтуера за уебинари, които да използвате

След като разгледахме какво прави един софтуер за управление на събития идеален, нека изброим най-добрите софтуери за уебинари, които ще ви помогнат да планирате и проведете събитията си онлайн безпроблемно.

1. ClickUp

ClickUp е платформа „всичко в едно“ за всички ваши нужди, свързани с управлението на събития. Нейната мисия е да помогне на света да постигне повече за по-малко време. С оглед на това ClickUp предлага функции, които ви помагат да планирате, сътрудничите, организирате и проследявате вашите уебинари.

Разбира се, първата стъпка за организирането на всяко събитие е изчерпателно планиране. Използвайте изгледа на календара в ClickUp, за да изброите всички задачи, свързани с предстоящото събитие, и да ги добавите в календар, който може да се споделя. Освен това можете да управлявате всичките си срещи с отговорниците за задачите чрез двупосочна синхронизация на календара с Google.

Планирайте срещите за обсъждане на състоянието на проекта, задачите и графиците с ClickUp Calendar View, за да организирате събитията си

Използвайте ClickUpDocs, за да планирате и създадете конспектите на вашите уебинари, а след това да ги споделите с колегите си за редактиране. Тъй като няколко души могат да работят едновременно върху един документ, това ви спестява много време.

Използвайте ClickUp Docs, за да сътрудничите и планирате структурата на уебинара си

ClickUp се грижи и за творческите аспекти. Например, можете да използвате ClickUp Whiteboards, за да създадете визуално привлекателни презентации за вашите уебинари. Можете също да проведете мозъчна атака с екипа си и да създадете стратегии и карти за вашите уебинари.

Обсъдете идеите си за перфектен уебинар с ClickUp Whiteboards

С ClickUp Events получавате помощ при управлението на цялата подготовка за вашия уебинар. Той разполага с всичко необходимо, за да планирате без усилие, като списъци със задачи, известия, определяне на приоритети, график и възлагане на задачи. Всъщност, можете дори да управлявате всичко в движение с мобилното приложение.

Планирайте успешни уебинари с помощта на ClickUp Events

Освен това, с функцията Clip на ClickUp можете да записвате срещите на екрана и да ги споделяте незабавно с екипа си. А най-хубавото е, че няма ограничения във времето! Освен това зрителите ви могат да гледат клипа, без да го изтеглят.

Споделяйте клипове и направете събитието си успешно с ClickUp Clip

Притеснявате се, че може да пропуснете важен момент в бележките си от събитието? ClickUp AI ще записва без усилие всички подробности и акценти от сесията, за да можете да се концентрирате върху други неща.

Освен това, ако нямате много време, шаблоните и плановете на ClickUp могат да дадат тласък на вашия екип. Шаблоните за дневен ред на конференции на ClickUp, например, ще ви помогнат да планирате и проследявате вашите събития.

За да научите повече, присъединете се към уебинарите на ClickUp по заявка, провеждани от експерти на платформата.

Най-добрите функции на ClickUp

Съхранявайте и проследявайте всичките си планове за събития, списъци със задачи, съобщения и медии на едно място.

Създавайте и споделяйте съдържание за уебинари с лекота

Сътрудничество и съгласуване на плановете за събитията с вашите екипи в реално време

Споделяйте незабавно записи от екрана и комуникирайте действия, които трябва да бъдат предприети.

Бъдете в крак с задачите си с напомняния и известия

Останете свързани в интернет, на настолен компютър и мобилно устройство (Android и iOS)

Интегрирайте потока от данни за събитията с вашия съществуващ набор от технологии за CRM, отчитане, анализи и други инструменти.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да им отнеме известно време, за да разберат и използват възможностите на инструмента поради многото му функции.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 отзива)

2. Livestorm

чрез Livestorm

Livestorm е браузър-базиран инструмент за управление на видео събития, който ви помага да организирате виртуални срещи, уебинари и събития.

Той е лесен за използване, персонализируем и идеален за демонстрации на продукти, обучения, екипни срещи и привличане на клиенти. Интеграцията му с популярни маркетингови и CRM инструменти ви позволява да проследявате и поддържате интереса на потенциалните клиенти, генерирани от вашите уебинари.

Освен това получавате функции като шаблони за имейли, персонализирани страници за регистрация, проследяване на имейли, джаджи за уебсайтове и споделяне в социални мрежи.

Най-добрите функции на Livestorm

Осигурете висококачествено аудио и видео стрийминг

Използвайте инструмента от браузъра си, без да се налага да изтегляте софтуер.

Персонализирайте залата за събития с приставката Custom Design на Livestorm.

Свържете се с потребители от цял свят на 24 езика

Ограничения на Livestorm

Функциите за споделяне на екрана не са много гладки и задоволителни.

Потребителите понякога срещат бъгове и технически проблеми.

Цени на Livestorm

Безплатен план

Pro: 99 $/месец за до 100 активни контакта

Бизнес: Индивидуални цени

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Livestorm

G2: 4. 4/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 370 отзива)

3. Webex

чрез Webex

Ако сте организатор на събития за първи път и затова търсите софтуер за уебинари, който е лесен за настройка, опитайте Webex. Webex Webinars (по-рано Webex Events) е цялостно решение за управление на събития, което ви позволява да провеждате интересни и интерактивни уебинари.

Webex ви помага да поддържате сигурността на вашето събитие с функции като достъп само с покана и SSO. Той предлага и редица интерактивни елементи като анкети Slido, потапящо споделяне и въпроси и отговори.

Най-добрите функции на Webex

Персонализирайте оформлението на сцената, като се фокусирате върху съдържанието и хората

Централизирайте графика и съдържанието на събитието си на едно място

Групирайте няколко уебинара в серия за лесна регистрация

Изпращайте автоматизирани имейли преди и след уебинара

Използвайте професионално качество на живо стрийминг и видео хостинг за събития

Ограничения на Webex

Функциите за ангажиране на аудиторията са ограничени

Интеграциите с CRM и инструменти за създаване на уеб страници за събития са относително ограничени.

Цени на Webex

Webex Webinars: Свържете се с нас за цени

Webex Events: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Webex

G2: 4. 4/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 6800 отзива)

4. Crowdcast

чрез Crowdcast

Crowdcast е всеобхватна платформа за видео на живо, която помага на бизнеса да оптимизира своите виртуални събития, като уебинари, сесии с въпроси и отговори и онлайн семинари.

Потребителите го обичат заради вградената система за електронна поща, която уведомява поканените за предстоящи събития, и персонализирания инструмент за създаване на начална страница за събитието.

С Crowdcast можете да взаимодействате с аудиторията си в реално време, да споделяте презентации и да получавате ценна информация. Всъщност това е цялостно решение за свързване с клиенти, генериране на потенциални клиенти и изграждане на силно онлайн присъствие.

Най-добрите функции на Crowdcast

Мултистрийм към инструменти на трети страни като Facebook и YouTube

Приемайте плащания по време на събития с интеграция на Stripe

Позволете на участниците да взаимодействат активно с лектора с помощта на функцията за вдигане на ръка.

Генерирайте разширени анализи за информация за аудиторията и проследяване на ефективността

Ограничения на Crowdcast

Потребителите срещат спорадични бъгове

Цени на Crowdcast

Lite: 49 $/месец

Pro: 89 $/месец

Бизнес: 195 $/месец

Оценки и рецензии за Crowdcast

G2: 4,5/5 (над 70 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 90 рецензии)

5. EverWebinar

чрез EverWebinar

EverWebinar е специализиран в автоматизирането на уебинари, така че не е необходимо да продължавате да организирате уебинари на живо. Той симулира уебинари на живо за вашите участници, като работи в напълно автоматизиран режим.

Освен това, функцията за разделен тест в този софтуер за уебинари ви позволява да тествате няколко уеб страници за уебинари и да изберете тази, която получава най-много регистрации.

Най-добрите функции на EverWebinar

Взаимодействайте с участниците чрез чат, анкети и проучвания за уебинари по заявка.

Излъчвайте презентации, споделяйте екрани и дори предварително записани видеоклипове с висока разделителна способност.

Активни обратни броене, докато показвате оферти за бързи конверсии

Организирайте еднократни или повтарящи се уебинари с помощта на гъвкавата система за планиране.

Лесен за използване софтуер, без да се налага да инсталирате, хоствате или качвате нищо.

Ограничения на EverWebinar

Персонализирането може да изисква допълнителни усилия.

Ограничени възможности за отчитане и проследяване

Цени на EverWebinar

Годишно: 499 $/година

Двугодишен: 874 долара (фактурира се на всеки две години)

Оценки и рецензии за EverWebinar

G2: 3,9/5 (над 20 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

6. eWebinar

чрез eWebinar

Няма ли да бъде чудесно, ако можете да имате взаимодействия с аудиторията на живо в предварително записан уебинар? Всъщност, с eWebinar това е възможно.

С eWebinar можете автоматично да елиминирате повтарящите се презентации и да провеждате безупречни уебинари. Той ви позволява също да конфигурирате съобщения с персонализирани CTA и да ги планирате както желаете.

Най-добрите функции на eWebinar

Свържете се лесно с CRM, софтуер за автоматизация на маркетинга и други инструменти

Създайте и редактирайте уебинара си и поканете няколко членове на екипа да управляват акаунта ви без допълнителни разходи.

Използвайте гъвкави опции за комуникация за взаимодействие на живо или по имейл с участниците.

Настройте известия по имейл и предварително програмирани взаимодействия за безпроблемна комуникация.

Ограничения на eWebinar

Сравнително скъп за нов инструмент, въпреки ограничените рецензии и оценки.

Липса на интеграция с множество платформи

Цени на eWebinar

Ниво 1: 99 $/месец за 3000 регистрирани участници

Ниво 2: 199 $/месец за 6000 регистрирани участници

Ниво 3: 299 $/месец за 12 000 регистрирани участници

Оценки и рецензии за eWebinar

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 5/5 (50+ отзива)

7. Demio

чрез Demio

Demio е мощен софтуер за уебинари, предназначен за маркетолози, които организират онлайн събития, фокусирани върху конверсията. Demio ви помага да проследявате приходите, генерирани от всеки уебинар, така че да можете ефективно да измервате възвръщаемостта на инвестициите.

Използвайте функцията „Boost“ на Demio, за да накарате участниците да споделят вашето събитие в социалните медии. Възможността на Demio да проследява броя на споделянията на всеки участник ви позволява да организирате програми за стимулиране и да се възползвате от положителните отзиви.

Освен това, с Demio можете да персонализирате страницата за регистрация за уебинара, да изпращате автоматични напомняния по имейл и дори да провеждате чатове и анкети в реално време. Той също така предоставя надеждни анализи и интеграции с популярни маркетингови инструменти.

Най-добрите функции на Demio

Проследявайте нивата на ангажираност в определени моменти

Вградете уебинари във вашия уебсайт с функцията Showcase.

Персонализирайте промоционалното съдържание за приложенията за социални медии, така че участниците да могат да промотират събитието ви в своите кръгове.

Ограничения на Demio

Ограничена директна интеграция с CRM инструменти

Липсват функции като стаи за почивка, персонализирани последващи действия и избор на фон за допълнителна гъвкавост.

Цени на Demio

Стартово ниво: 59 $/месец на хост

Растеж: Започва от 109 $/месец на хост

Премиум: Започва от 184 $/месец на хост

Оценки и рецензии за Demio

G2: 4. 6/5 (над 140 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 240 рецензии)

8. GoTo Webinar

чрез GoTo Webinar

GoTo Webinar е сигурна, сътрудническа и ангажираща платформа за видеоконференции и уебинари, специално проектирана за географски разпръснати компании.

С GoToWebinar можете да подчертавате и добавяте бележки към всяка част от презентацията си в уебинара, а също и да поканите съдомакин, който да ви помага.

Платформата разполага и с надеждни инструменти за анализ и отчитане, които ще ви помогнат да измерите успеха на вашите уебинари.

Най-добрите функции на GoTo Webinar

Интегрирайте ефективно с платформите за социални медии

Следете ангажираността и участието в събитието на живо

Активирайте автоматичното записване на събитието, за да го прегледате по-късно.

Вземайте решения, основани на данни, с точни анализи и ефективно проследяване на източниците.

Ограничения на GoTo Webinar

Потребителският интерфейс изглежда остарял и труден за навигация.

Цени на GoTo Webinar

Lite: 59 $/месец на организатор, фактурира се ежегодно

Стандартен: 129 $/месец на организатор, фактурира се ежегодно

Про: 249 $/месец за организатор, фактурира се ежегодно

Enterprise: 499 $/месец на организатор, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за GoTo Webinar

G2: 4. 2/5 (780+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2000 рецензии)

9. WebinarJam

чрез WebinarJam

WebinarJam е платформа за виртуални събития, създадена да ангажира участниците.

Например, възможността да подчертавате и да каните хора от публиката на сцената създава високо ниво на ангажираност.

Освен това, можете просто да въведете продължителността, темата и целевата аудитория на вашето събитие, за да получите генерирана от AI програма за вашия уебинар.

С функции като персонализирани страници за регистрация и разширени анализи, WebinarJam ви помага да провеждате впечатляващи уебинари, които достигат до целевата аудитория.

Най-добрите функции на WebinarJam

Изпращайте напомняния чрез SMS и имейл, за да подобрите посещаемостта.

Лесно добавяйте анкети и проучвания към вашата сесия

Излъчвайте предварително записани видеоклипове като сесии на живо, дори и без водещ на живо.

Осигурете безпроблемно преживяване с браузърна съвместимост и лека производителност.

Ограничения на WebinarJam

Потребителският интерфейс не е лесен за използване; в момента е необходимо превключване между видеоклипове, слайдове и екрани.

Не е възможно да се изтегли подробен резултат от анкетата за всеки участник

Цени на WebinarJam

Стартово ниво: 49 $/месец за 100 участници

Базов пакет: 99 $/месец за 500 участници

Професионална версия: 229 $/месец за 2000 участници

Enterprise: 499 $/месец за 5000 участници

Оценки и рецензии за WebinarJam

G2: 3. 6/5 (50+ отзива)

Capterra: 4/5 (270+ отзива)

10. WebinarKit

чрез WebinarKit

WebinarKit комбинира вашия фуния за потенциални клиенти, хостинг на уебинари и поддържане на интереса на потенциалните клиенти с вашите продажби и ремаркетинг.

Благодарение на функцията за уебинари по заявка 24/7, можете да взаимодействате с потенциалните си клиенти, без да се налага да провеждате сесии на живо.

WebinarKit ви позволява също така лесно да персонализирате цветовете на текста и фона, заглавията, описанията, таймерите, логата и т.н., за да създадете висококонвертируеми целеви страници.

Най-добрите функции на WebinarKit

Провеждайте уебинари в браузър с перфектно HD качество

Създавайте неограничен брой уебинари и уебинари фунии и имайте неограничен брой участници.

Увеличете максимално посещаемостта на събитието с „Just-in-time” и незабавно планиране на гледането, така че регистрираните участници да могат да се включат веднага.

Ограничения на WebinarKit

Ограничени възможности за персонализиране

Липса на подробни статистически данни за уебинарите

Цени на WebinarKit

Месечно: 59 $/месец

Годишна такса: 16,41 $/месец (фактурира се ежегодно)

Доживотен: 497 долара (еднократно плащане)

Оценки и рецензии за WebinarKit

G2: 4,8/5 (над 200 рецензии)

Capterra: Недостъпен

Превърнете уебинарите в своя суперсила

Уебинарите са чудесен начин да поддържате връзка с потенциалните си клиенти и настоящите си клиенти. Разбира се, трикът е да се отличите от останалите и да направите вашите уебинари забележителни.

Знаем, че вече имате план за съдържанието, за да постигнете това, така че подходящият софтуер за уебинари може да бъде мощно предимство.

Затова изберете внимателно.

С оглед на това, ние ви препоръчваме ClickUp! Неговото ефективно решение за управление на събития ще ви помогне да бъдете в крак с предстоящите ви виртуални събития, от планирането и организирането до управлението на етапите след събитието.

ClickUp е универсален инструмент, който ще опрости всяка част от вашата работа, независимо дали организирате виртуални събития, управлявате проекти или помагате на екипите да си сътрудничат.

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес!