10-те най-добри софтуера за виртуални събития за отдалечени екипи през 2025 г.

Организирането на събития и семинари с лично присъствие е трудна задача – от логистичните кошмари, свързани с координирането на местата и участниците, до управлението на пътуванията на членовете на управителния съвет. Не е чудно, че преминаването към виртуални събития се е превърнало в необходимост.

И не, изборът на основен инструмент за уебинари за вашите виртуални събития няма да е достатъчен. Разбира се, инструментите за уебинари са чудесни за прости презентации в стил лекция и виртуални срещи. Но ако искате да пресъздадете взаимодействието на физическите събития, ви е нужно нещо с малко повече мощност. ?

Тук на помощ идва софтуерът за виртуални събития. Той се основава на инструменти за уебинари с разширени функции като регистрация за събития, продажба на билети, стаи за почивка, мрежи и геймификация, за да имитира забавлението и богатството на събитията с лично присъствие.

С толкова много софтуерни платформи за виртуални събития на пазара, е трудно да разберете кои от тях си заслужават времето ви. Но не се притеснявайте, ние свършихме тази задача, за да не се налага вие да го правите. Събрахме 10-те най-добри платформи за виртуални събития, които са идеални за всеки тип събитие.

Какво трябва да търсите във софтуера за виртуални събития?

Когато става въпрос за избор на софтуер за виртуални събития за следващото ви събитие, яснотата е от ключово значение. Ето основните функции, на които трябва да обърнете внимание, ако искате да намерите подходящия софтуер, който напълно отговаря на вашите нужди:

Удобен за ползване интерфейс: Софтуерът трябва да е лесен за настройка (за организаторите на събития) и навигация (за участниците в събитията), за да се гарантира безпроблемно преживяване на дигиталното събитие ✨

Видове събития: Независимо дали искате да организирате събития на живо, виртуални или хибридни, уверете се, че избраният от вас софтуер за виртуални събития разполага с функциите, необходими за това.

Функции: Проверете софтуера за инструменти за подготовка на събитието, като регистрация и продажба на билети, функции за управление на събитието, като стаи за почивка, мрежи и анкети, и функции след събитието, като анализи и преиграване.

Анализи: Софтуерът за виртуални събития трябва да предоставя информация за ангажираността на участниците и ефективността на събитието, за да се направят бъдещи подобрения в потребителското преживяване.

Персонализиране: Трябва да можете да персонализирате точките на контакт с участниците (като начални страници, поредици от имейли и приложения за събития), за да отразят идентичността на вашата марка.

Интеграции: Проверете дали софтуерът за виртуални събития се интегрира с любимите ви платформи за уебинари, приложения за маркетинг на събития и CRM, както и Проверете дали софтуерът за виртуални събития се интегрира с любимите ви платформи за уебинари, приложения за маркетинг на събития и CRM, както и софтуер за управление на проекти , за да оптимизирате потоците от данни.

10-те най-добри софтуера за виртуални събития за използване през 2024 г.

Ето 10-те най-добри софтуерни опции за виртуални събития, които отговарят на различни нужди – гарантирайки, че вашето събитие, независимо от неговия размер и обхват, ще протече гладко и успешно.

Всяка една от тях е избрана заради уникалните си функции и ценови модели. Нека разгледаме по-отблизо какво предлагат.

Плъзнете и пуснете задачите за планиране на вашето виртуално събитие в календарния изглед на ClickUp.

ClickUp е вашият инструмент за продуктивност при планирането на събития. Той се занимава с трудните части, като управление на бюджети и изясняване на ролите на членовете на екипа. По този начин вие и вашият екип можете да се съсредоточите върху това да направите вашето виртуално събитие успешно.

Започнете с шаблона за управление на събития на ClickUp. Той е като основен списък за всичко, което трябва да се направи. Разпределяйте задачи на екипа си, определяйте крайни срокове и следете бюджета без усилие.

Визуализирайте задачите с персонализирани изгледи. Изгледът Kanban ви позволява да преглеждате и актуализирате статуса на задачите за нула време, изгледът Gantt ви дава обща представа за продължителността и зависимостите на задачите, а изгледът Calendar ви държи в течение за всички предстоящи събития. ?️

Работата с други хора е лесна с ClickUp. Можете да споделяте проекта си с екипа си, други отдели или външни доставчици и изпълнители. Освен това можете да чатите, да оставяте коментари по задачите и да @споменавате хора, за да привлечете вниманието им.

Кой е казал, че не можете да се забавлявате с планирането на събития? Използвайте ClickUp като софтуер за управление на проекти за събития и докажете, че не са прави.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте ClickUp AI, за да генерирате идеи и да ускорите създаването на съдържание.

Проследявайте натоварването на екипа и преразпределяйте задачите, за да избегнете преумората

Изчислете фактурираните часове с проследяване на времето ⏰

Бъдете в крак с задачите си с напомняния и известия

Достъп до ClickUp в уеб, на настолен компютър (Windows, MacOS и Linux) и на мобилно устройство (Android и iOS)

Ограничения на ClickUp

ClickUp AI не е включен в безплатния план.

Новите потребители се нуждаят от известно време, за да свикнат с платформата.

ClickUp цени

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9200 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 рецензии)

2. Whova

чрез Whova

Whova е платформа за управление на събития „всичко в едно“ за лични, виртуални и хибридни събития. Тя се занимава с всичко – от регистрация и продажба на билети до управление и маркетинг.

За събития с лично присъствие Whova ви позволява да създавате дигитални брошури и баджове с имената на участниците. Освен това улеснява регистрацията с опции като сканиране на QR код, търсене на участници и самообслужващи станции, като се използва само телефон или лаптоп. ?

Когато става въпрос за виртуални събития, настройте вашите живи стриймове и предварително записани видеоклипове, като се свържете с над 15 стрийминг и видео платформи като Zoom, Webex, GoToMeeting, Vimeo и YouTube Live. А по време на събитието използвайте чата, въпросите и отговорите и анкетите, за да поддържате интереса на всички.

Най-добрите функции на Whova

Увеличете посещаемостта с имейл кампании

Позволете на доброволците на събитието да помагат с регистрацията

Общувайте с другите, като сканирате визитки, обменяте електронни визитки и изпращате съобщения.

Получавайте актуализации за събитията в реално време чрез мобилни известия, съобщения в приложението и имейли.

Ограничения на Whova

Понякога се наблюдават забавяния по време на предавания на живо.

Участниците не могат да персонализират своите известия.

Не можете да отговаряте на съобщения в режим на низове

Whova цени

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Whova

G2: 4,8/5 (над 1300 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 1900 рецензии)

3. vFairs

чрез vFairs

vFairs е друго решение за организиране на събития на място, виртуални и хибридни събития. То включва инструменти за регистрация на събития, печат на баджове на място, имейл маркетинг, монетизация, мрежови контакти и анализи. ?

Хубавото на vFairs е, че можете да интегрирате уебинари (на живо и предварително записани) от инструменти като Zoom, Microsoft Teams и Webex в персонализирани 3D пространства, което прави вашите виртуални събития реалистични.

Персонализирайте тези 3D пространства – включително фоайета, аудитории и изложбени зали – така, че да отразяват идентичността на вашата марка. Добавете забавен акцент с анимирани аватари, които участниците могат да персонализират с възраст, цвят на кожата и облекло.

Най-добрите функции на vFairs

Използвайте вградения AI маркетингов инструмент , за да преобразувате съдържанието на уебинарите в статии за блогове, публикации в социалните медии и имейл бюлетини.

Ангажирайте участниците с викторини, лов на съкровища, въртене на колело, фотокабина и класация ?

Споделяйте визитки с други участници и се свързвайте с тях чрез текстови съобщения, обаждания или видео чат.

Достъп до специален акаунт мениджър, който да гарантира успеха на вашите събития.

Ограничения на vFairs

Бэкендът на платформата може да се стори прекалено сложен за нови потребители.

Някои персонализации изискват помощта на екипа за поддръжка на vFairs.

vFairs цени

Свържете се с нас за цени

Оценки и ревюта на vFairs

G2: 4,7/5 (над 1500 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 500 отзива)

4. BigMarker

чрез BigMarker

BigMarker е платформа за уебинари за маркетинг и провеждане на интерактивни уебинари. Използвайте я, за да разширите аудиторията си и да стимулирате търсенето на вашите продукти.

Независимо дали искате да организирате уебинари на живо, по заявка, постоянно, 24/7 или периодично, BigMarker ви предлага всичко необходимо. Освен това можете да излъчвате сесиите директно в социални медии като Facebook, YouTube и LinkedIn. ?

Платформата може да бъде разширена, за да бъде домакин на лични, виртуални и хибридни събития благодарение на функции като създаване на начална страница, продажба на билети, имейл маркетинг, мрежови контакти, геймификация и анализи на събития.

Най-добрите функции на BigMarker

Приемайте плащания, използвайки вграденото решение за плащания Stripe или Authorize. Net.

Позволете на изложителите да сканират QR кодовете на участниците за генериране на потенциални клиенти.

Настройте автоматизации за възпроизвеждане на видео, изпращане на чат съобщение или показване на оферта в определени моменти ?

Свържете BigMarker с популярни платформи за имейл маркетинг, CRM и събития като HubSpot, Salesforce, Mailchimp и Eventbrite.

Ограничения на BigMarker

Няма указател в набора от инструменти за анотиране на уебинари.

Бялото етикетиране е ограничено до плана Enterprise.

Отнема известно време, за да се запознаете с неговите обширни функции.

BigMarker цени

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за BigMarker

G2: 4,7/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 300 рецензии)

5. SpotMe

чрез SpotMe

SpotMe е онлайн платформа за събития, която предоставя интерактивни преживявания чрез брандирани уеб и мобилни приложения. Независимо дали организирате събитие на живо, виртуално или хибридно, SpotMe разполага с всички необходими инструменти, от регистрация и имейл маркетинг до мрежови контакти и геймификация. ?️

Стриймингът на вашето събитие с SpotMe е лесен като детска игра. Можете да използвате тяхното SpotMe Studio или да го интегрирате с любимите си програми като Zoom, Webex или OBS.

SpotMe е с голяма достъпност. Добавете субтитри и преводи на субтитри към вашите стриймове. И благодарение на интеграцията с Interprefy, участниците могат да се наслаждават на преводи на живо на собствения си език.

Най-добрите функции на SpotMe

Уведомявайте участниците за важни актуализации с незабавни или планирани съобщения.

Участвайте в живи сесии с интерактивни функции като въпроси и отговори, викторини, аплодисменти и чат.

Визуализирайте взаимодействията на участниците в събитията с помощта на поведенчески карти

Интегрирайте с CRM и маркетингови инструменти като HubSpot, Salesforce, Marketo и Veeva.

Ограничения на SpotMe

Не можете да печелите пари от събития

Новите потребители може да се сблъскат с трудна крива на обучение.

Преводът на живо е допълнителна функция и не се поддържа от мобилни уеб браузъри и приложения.

SpotMe цени

Свържете се с нас за цени

Оценки и ревюта на SpotMe

G2: 4,6/5 (над 140 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (14 рецензии)

6. GoTo Webinar

чрез GoTo Webinar

GoTo Webinar е софтуер за организиране на уебинари и онлайн събития. Можете да настроите начална страница и поредици от имейли, за да привлечете участници и да съберете информация за тях.

Платформата поддържа до 3000 участници, които могат да се присъединят към уебинари на живо или предварително записани от всеки уеб или мобилен браузър. Организаторите на събития и участниците в панелите обаче трябва да изтеглят софтуера. Макар това да е досадно, то допринася за надеждна и стабилна връзка. ?

GoTo Webinar най-добри функции

Използвайте инструмента за планиране за напомнящи и последващи имейли преди и след събитието.

Публикувайте уебинари на GoTo stage, за да достигнете до глобална аудитория

Запазете си продуцент на събития, който да ви помогне с подготовката и подкрепата по време на събитието.

Генерирайте отчети за регистрации, участници, сесии и ангажираност, за да измерите успеха на уебинара.

Ограничения на GoTo Webinar

Интерфейсът на уебинара на живо изглежда остарял и тромав.

Не можете да споделяте изскачащи прозорци за промотиране на продукти

Създателят на начални страници има ограничени възможности за персонализиране.

GoTo Webinar цени

Lite: 59 $/месец на организатор

Стандартен: 129 $/месец за организатор

Предимства: 249 долара на месец за организатор

Enterprise: 499 $/месец на организатор

Оценки и рецензии за GoTo Webinar

G2: 4,2/5 (780+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2000 рецензии)

7. Shindig

чрез Shindig

Софтуерът за управление на събития на Shindig е точно това, от което се нуждаете, за да организирате всичко – от малки виртуални конференции до мащабни, многодневни срещи на върха и търговски изложения. Той включва модули за регистрация, ангажираност и създаване на контакти, за да направи вашите събития забавни и увлекателни. ?

Участниците могат да се присъединят към вашите събития безплатно или да получат достъп, като закупят билет, регистрират се чрез Facebook или LinkedIn, или като са част от ограничен списък с гости. Можете да приемате плащания чрез PayPal или Stripe.

Вграденият инструмент за производство ви позволява да експериментирате с различни разположения на говорителите. А ако искате да включите публиката, отворете подиум, за да ги поканите на сцената по реда на пристигането им.

Най-добрите функции на Shindig

Стриймвайте събития във Facebook, X/Twitter и YouTube

Организирайте неограничен брой 40-минутни събития за до 100 участници с безплатния план.

Чат с други участници един на един или в малки групи чрез текст или видео

Проследявайте показатели за ангажираност като участие, въпроси и отговори на анкети.

Ограничения на Shindig

Интеграциите с LMS и Zapier са достъпни само в най-високите планове.

Потребителският интерфейс изглежда остарял и неинтуитивен.

Shindig цени

Безплатни

Стартово ниво: 99 $/месец (1 администраторско място)

Въвеждащ пакет: 750 $/месец (10 администраторски места)

Разширено: Свържете се с нас за цени (неограничен брой администраторски места)

Оценки и ревюта на Shindig

G2: 4,4/5 (23 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (9 рецензии)

8. HeySummit

чрез HeySummit

HeySummit е софтуер за виртуални събития, който ви позволява да организирате събития на живо и предварително записани, като се свържете с избрания от вас инструмент за уебинари. Ако обмисляте да монетизирате събитията си, HeySummit ви позволява да се свържете с PayPal или Stripe, за да приемате плащания.

За да стимулирате продажбата на билети, можете да предложите някои атрактивни оферти като купони, подаръци, специални предложения и отстъпки. А ако участниците не могат да си позволят пълната цена на билета, можете да им предложите да го разплатят на вноски.

Друга интересна функция е управлението на лекторите. Добавете лектори към вашето събитие и им дайте достъп до техния собствен табло за лектори. Тук те могат да създадат свой профил и да попълнят подробности за сесията, което улеснява както вас, така и вашите лектори при управлението на тяхната част в събитието.

Най-добрите функции на HeySummit

Достъп до неограничен брой събития, сътрудници и участници във всички платени планове

Увеличете продажбите на билети, като създадете партньорски програми за лектори и участници ?

Излъчвайте събития във Facebook, YouTube и LinkedIn

Превърнете вашите събития в кратки клипове, статии и подкасти

Ограничения на HeySummit

Платформата може да се стори прекалено сложна за нови потребители.

Функции като разпращане на имейли, разширена система за продажба на билети и щандове за спонсори са налични само в най-скъпите планове.

HeySummit цени

Стартово ниво: 49 $/месец

Растеж: 99 $/месец

Успех: 349 $/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и ревюта на HeySummit

G2: 4,8/5 (19 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (32 рецензии)

9. Influitive

чрез Influitive

Influitive предлага персонализирана платформа за виртуални събития, която ви осигурява безпроблемно преживяване. Можете да организирате събития на живо с неограничен брой участници чрез напълно персонализирани уеб и мобилни приложения.

И знаете ли какво? Не е необходимо да знаете как да използвате софтуера, защото екипът на Influitive ще работи с вашия екип за събития на всеки етап от процеса. Те ще се погрижат за проектирането, изграждането и управлението на вашата платформа за виртуални събития. ?️

Вашите приложения могат да бъдат персонализирани, за да се интегрират с любимите ви платформи за стрийминг, да запазват повторения на сесии и дори да включват забавни функции за геймификация, за да поддържат интереса на аудиторията ви.

Най-добри функции на Influitive

Създайте дискусионни форуми за взаимодействие между участниците чрез текст, снимки, видеоклипове и файлове.

Събирайте подробности за участниците чрез анкети и проучвания

Синхронизирайте информацията за участниците с Salesforce и Marketo за персонализирани имейл кампании след събитието.

Платформата предлага поддръжка на 9 езика, включително английски, френски, немски и испански.

Ограничения на Influitive

Няма безплатен план, пробна версия или демо версия.

Платформата има малко вградени интеграции.

Influitive цени

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Influitive

G2: 4,5/5 (над 390 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 240 рецензии)

10. Hopin

чрез Hopin

Hopin ви позволява да управлявате различни виртуални събития като въвеждане в работата, конференции, кариерни изложения и представяния на продукти. Макар Hopin да не се интегрира с външни инструменти за уебинари, той разполага с вградено студио за стрийминг на живо, където можете да провеждате вашите събития.

Платформата има минималистичен и модерен интерфейс, което я прави изключително лесна за навигация от участниците. Освен да разглеждат програмата на конференцията и да присъстват на основното събитие, те могат да избират да участват в дискусионни сесии, да общуват с други участници или да разгледат изложителите в изложбената секция.

Hopin най-добри функции

Настройте страници за регистрация и поредици от имейли, за да увеличите посещаемостта.

Използвайте функции за ангажираност като споделяне на екран, анкети, въпроси и отговори и чат, за да подобрите преживяването на участниците.

Свържете Hopin с над 40 приложения за маркетинг, превод и игри като Marketo, Interprefy, Kahoot! и Mentimeter.

Генерирайте отчети за посещаемост, ангажираност на аудиторията и конверсия и ги експортирайте като CSV файлове.

Ограничения на Hopin

Не можете да излъчвате събития на живо във Facebook и YouTube.

Можете да използвате само Stripe за приемане на плащания.

Нативното студио не разполага с функция за субтитриране.

Hopin цени

Цената започва от 750 долара на година за лиценз.

Hopin оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (880+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 320 рецензии)

Организирайте незабравими виртуални събития всеки път

Управлението на бекенда на успешни виртуални събития може да бъде стресиращо, но не е задължително да е така. Използвайте процеса на дизайн мислене, за да очертаете визията за вашето събитие. След това изберете най-добрата платформа за виртуални събития, за да реализирате визията си. ?

В допълнение към софтуера за виртуални събития по ваш избор, обмислете ClickUp за оптимизиране на фазата на планиране на събитието. Използвайте го, за да организирате задачите, които трябва да бъдат изпълнени, и да си сътрудничите с екипа си, за да се уверите, че всичко е завършено навреме.

Регистрирайте се за акаунт в ClickUp – той е безплатен завинаги – и започнете да планирате вашето събитие!