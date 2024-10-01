25 гъвкави игри за повишаване на производителността и сътрудничеството в екипа

Агилната разработка на софтуер обхваща итерации, адаптация и хора, а не процеси. Макар че ефективното изпълнение е от решаващо значение, културата и ангажираността също играят ключова роля. Агилните екипи, които си сътрудничат ефективно, обикновено превъзхождат конкуренцията.

Но изграждането на връзки, доверие и съгласуваност изисква усилия. Тук е мястото, където гъвкавите игри се оказват полезни.

Тези игри създават възможности за учене, обратна връзка и забавление в кратки интервали. Те могат да бъдат ледоразбивачи при ежедневните срещи или сложни симулации за решаване на наболели проблеми. Играта заедно отключва креативността, подобрява психологическата сигурност и дава енергия на екипите.

Затова ви предлагаме 25 гъвкави игри, които предлагат практични и забавни начини за укрепване на динамиката в екипа и повишаване на гъвкавостта.

Пригответе се да вдъхнете енергия на екипните си срещи и сесии за планиране!

Какво представляват гъвкавите игри?

Аджилните игри са кратки, забавни екипни дейности, използвани в agile разработката на софтуер, за да стимулират сътрудничеството, да изведат на повърхността идеи и да насърчат подобренията.

Аджилните игри насърчават експериментирането, обратната връзка и адаптирането в психологически безопасна среда. Те помагат на аджилните екипи и проектните мениджъри да подобрят производителността на екипа и да насърчат изграждането на екип.

За разлика от обичайните дейности за изграждане на екип, гъвкавите игри се фокусират върху нюансите и предизвикателствата на работата в гъвкава среда. Те помагат на вашия екип да разбере и приложи ключови гъвкави концепции като итеративно развитие, непрекъсната обратна връзка и адаптивно планиране на пускането на пазара.

Предимства на гъвкавите игри и семинари за изграждане на екип

Играенето на гъвкави игри насърчава дискусиите, активното слушане и съвместната работа за постигане на общи цели. По този начин игрите могат да помогнат за изграждането на по-силни екипи за гъвкаво разработване на софтуер чрез следното:

Подобрена комуникация: Аджилните игри премахват бариерите, насърчавайки отворения диалог и по-ясната комуникация между членовете на екипа. Те позволяват на вашия екип да изразява идеи и обратна връзка в психологически безопасна среда, което води до по-добро разбиране и сътрудничество.

По-висок морал и ангажираност: Агилните игри повдигат духа на екипа, като въвеждат елемент на забавление и състезание, което води до екип, който е готов да допринесе и да участва.

Подобрени умения за решаване на проблеми: Тези игри представят сценарии, които изискват бързо мислене и адаптивност. Така екипите се научават да мислят творчески и да разработват заедно практични решения, подобрявайки своите способности за решаване на проблеми.

Укрепване на екипната сплотеност: Аджилните игри създават споделени преживявания, които помагат за изграждането на по-силни връзки между членовете на екипа. Тези споделени преживявания са от решаващо значение за изграждането на доверие и разбирателство в екипа.

Засилване на гъвкавите принципи: Чрез игрите членовете на екипа усвояват ключови Чрез игрите членовете на екипа усвояват ключови гъвкави концепции като итеративно развитие, гъвкавост и непрекъснато усъвършенстване. Това засилване помага за внедряването на гъвкави практики в ежедневната рутина на екипа.

Подобрено учене: Аджилните игри осигуряват практическо и забавно учене. Този подход помага на членовете на екипа да усвоят агилните концепции по-ефективно, отколкото традиционните методи на преподаване.

Нямате търпение да започнете да прилагате гъвкави игри? Почакайте малко и разгледайте този списък с най-подходящите ситуации за включване на гъвкави игри.

Оптимални ситуации за прилагане на гъвкави игри

Аджилните игри за изграждане на екип са подходящи за различни ситуации в рамките на цикъла на agile разработката на софтуер, като например:

По време на планирането на спринта: Аджилните игри са чудесен начин да започнете сесията Аджилните игри са чудесен начин да започнете сесията за планиране на спринта . Те помагат за загряването на екипа, насърчават креативността и сътрудничеството, които са от съществено значение за ефективното планиране на спринта.

В ретроспективите: Ретроспективите след спринта се възползват значително от гъвкавите игри. Те предлагат спокойна среда, в която екипите могат да обсъдят какво е проработило, какво не е проработило и как могат да подобрят процесите.

В сесиите за изграждане на екип: Сесиите за изграждане на екип са идеални възможности за провеждане на гъвкави игри. Тези сесии имат за цел да укрепят връзките в екипа. Игрите предлагат забавен начин да постигнете това.

При срещи за решаване на проблеми: Когато екипът ви се сблъска с предизвикателство, гъвкавите игри могат да помогнат за творческото решаване на проблеми и да насърчат нестандартното мислене.

При назначаването на нови членове на екипа: Аджил игрите могат да помогнат на новоназначените членове на екипа да се почувстват част от него и да разберат Аджил игрите могат да помогнат на новоназначените членове на екипа да се почувстват част от него и да разберат динамиката на екипа без стрес.

За прекъсване на монотонността и рутината: Агилните екипи понякога се заплитат в ежедневните си задачи. Тези игри могат да бъдат освежаваща промяна в ритъма, която да даде нова енергия на екипа.

Преди важни етапи от проекта: Провеждането на гъвкави игри преди важни етапи може да помогне за фокусиране на екипа, освежаване на ума и гарантиране, че всички са на една и съща страница по отношение на Провеждането на гъвкави игри преди важни етапи може да помогне за фокусиране на екипа, освежаване на ума и гарантиране, че всички са на една и съща страница по отношение на целите на проекта.

Избирайки подходящия момент за тези игри, гъвкавите екипи могат да максимизират ползите от тях, което води до подобрена производителност, по-добра комуникация и по-сплотен екип.

А ако използвате ClickUp като платформа за управление на проекти, можете лесно да интегрирате гъвкави процеси в работните си потоци. Тази интеграция ще помогне на екипа ви да приложи знанията и уменията, придобити от игрите, в ежедневните си задачи и проекти.

25 гъвкави игри за подобряване на екипната работа и сътрудничеството

Ето списък с 25 гъвкави игри, предназначени да подобрят екипната работа, морала и ангажираността в гъвкавите екипи.

1. Игра „Канбан пица“

Kanban Pizza Game е забавна, практическа дейност, предназначена да запознае екипите с Kanban системата. Чрез симулиране на процеса на приготвяне на пица всеки член на екипа научава ключови принципи на Kanban, като визуализация на задачите, управление на работния поток и ограничаване на текущата работа.

Започнете, като разделите участниците на екипи от по 4-5 души, които да представляват пицарии. След това дайте на всеки екип таблица с колони, озаглавени „Забавени поръчки“, „Приготвяне“, „Печене“ и „Доставка“. Екипите получават и лепящи се бележки, представляващи поръчки за пица.

В първия кръг екипите приемат поръчки от списъка с неизпълнени задачи и преминават през колоната с процесите. Допуска се само едно WIP (work-in-progress) ограничение от една пица на колона, а клиентите се ядосват, ако поръчката отнеме повече от три минути.

Във втория кръг добавяте колона „Ускори“ след колоната „Изпечи“ и екипите дават приоритет на спешните поръчки в „Ускори“. Като преминете към третия кръг, увеличавате лимита на WIP на две на колона и добавяте повече поръчки, за да симулирате натоварване.

Целта е да се оптимизира процесът на приготвяне на пица чрез прилагане на стратегиите на Kanban.

Екипите могат да пренесат тези знания в реални спринтове, като създадат цифрови Kanban табла в ClickUp Board View.

Използвайте ClickUp, за да приложите принципите на Kanban към работните процеси на вашите проекти.

📮 ClickUp Insight: 83% от работниците в сферата на знанието разчитат предимно на имейл и чат за комуникация в екипа. Въпреки това, почти 60% от работния им ден се губи в превключване между тези инструменти и търсене на информация. С приложение за всичко в работата като ClickUp, управлението на проекти, съобщенията, имейлите и чатовете ви се събират на едно място! Време е да централизирате и да се заредите с енергия!

2. Агилен часовник

Играта „Агилен часовник“ е създадена, за да задълбочи разбирането на 12-те принципа на Агилния манифест. Тя предизвиква екипите да изразят тези принципи по кратък и ясен начин, усъвършенствайки разбирането им за агилните концепции и подобрявайки комуникацията в екипа.

Екипите трябва да представят всеки от 12-те принципа на Agile Manifesto в ограничен период от време. Те могат да направят това, като обобщят всеки принцип в няколко думи или проста картинка на лепкава бележка, създавайки „часовник“, на който всеки принцип е залепен на различен „час“. Упражнението набляга на ефективната комуникация, бързото мислене и дълбокото разбиране на agile ценностите.

Интегрирането на тези уроци с ClickUp Goals позволява проследяване и корекции в реално време, превръщайки уменията, научени от играта, в практически способности за управление на проекти.

Проследявайте спринтовете си и цялостния напредък на проекта в ClickUp Goals.

3. Матрица на въздействието и усилията

Играта „Матрица на въздействието и усилията“ е стратегическа дейност, използвана в гъвкави среди, за да помогне на екипите да приоритизират задачите.

Участниците изброяват потенциални задачи или функции и след това ги нанасят в матрица въз основа на очакваното им въздействие и усилията, необходими за тяхното изпълнение. Упражнението насърчава екипите да мислят критично за това къде да насочат ресурсите си, за да постигнат максимална стойност.

Шаблонът за матрица на приоритетите на ClickUp може да помогне на екипите да визуализират и организират тези приоритети, което води до подобрено планиране и изпълнение на проекти, както и до по-голяма сплотеност на екипа.

Използвайте предварително създадена матрица за приоритети, за да определите приоритетите на задачите с вашите колеги в ClickUp.

4. Игра за оценяване

Играта за оценяване е гъвкаво упражнение, насочено към подобряване на способността на екипа да оценява времето и ресурсите, необходими за изпълнението на задачите. Тази игра е от решаващо значение в гъвкавите проекти, особено за планирането на спринтове и подготвянето на забавени задачи, където точните оценки са ключ към успешното изпълнение на проекта.

Целта е да се постигне консенсус по отношение на оценката на всяка задача чрез дискусия и сътрудничество между всеки член на отдалечените екипи, като се насърчава по-доброто разбиране на сложността на задачите и разпределението на ресурсите.

С помощта на приложението Time Estimates ClickApp екипите могат да определят приблизителната продължителност на отделните задачи. Въз основа на тези приблизителни оценки те могат по-добре да планират времето, необходимо за целия проект. За големи задачи с няколко изпълнители можете да зададете различни приблизителни оценки за времето за всеки човек.

Използвайте многобройните функции на ClickUp, за да направите вашите гъвкави игри интерактивни и ефективни.

5. Дизайнерски спринтове

Design Sprints са структурирани сесии за мозъчна атака, насочени към бързо решаване на проблеми и създаване на прототипи в рамките на гъвкави Scrum екипи.

Процесът обикновено обхваща пет фази. Екипите започват с разбиране на проблема, след което обмислят редица решения (разклоняване), стесняват кръга до най-осъществимите (сближаване), създават прототипи и накрая ги тестват с реални потребители.

Итеративният характер на тази игра насърчава постоянното усъвършенстване и гъвкавото мислене. Използвайки шаблона ClickUp Sprints, екипите могат да планират, изпълняват и преглеждат всяка фаза от дизайн спринта, интегрирайки тези гъвкави методологии в работните процеси на своите проекти.

Настройте спринтове за минути с ClickUp

6. Четиристъпкова скица

„Четиристъпковата скица“ е гъвкава игра, фокусирана върху бързото генериране на идеи и съвместното решаване на проблеми. Тя насърчава Scrum екипа да визуализира бързо решения на дадени проблеми или предизвикателства, като по този начин стимулира иновативното мислене и творческите дизайнерски умения в гъвкавия производствен процес.

Процесът включва четири стъпки: индивидуално скициране на идеята, споделяне и обсъждане на скиците в екипа, комбиниране и усъвършенстване на идеите и накрая, създаване на единно решение.

ClickUp Whiteboards са отлично средство за тази цел. Те позволяват на членовете на екипа да обменят идеи, да скицират и да споделят идеи в динамична среда. Освен това можете да превърнете идеите си в задачи в ClickUp директно от вашите Whiteboards. Добавянето на контекст към работата ви също става по-лесно, тъй като Whiteboards могат да бъдат свързани с файлове, документи и други елементи в ClickUp.

Започнете четиристепенния скиц на таблото на ClickUp

7. Спри, започни, продължи

Stop Start Continue е гъвкава ретроспективна игра, предназначена да подобри непрекъснатото усъвършенстване в екипите. Тя насърчава отворената обратна връзка и конструктивния диалог, като се фокусира върху идентифицирането на практики, които трябва да бъдат преустановени, започната или продължени за по-добри резултати от проекта.

Процесът включва три стъпки. Първо, всеки член на екипа индивидуално обмисля и изброява практиките или процесите, които според него екипът трябва да спре да прави, да започне да прави и да продължи да прави. След това тези идеи се споделят и обсъждат колективно. Накрая екипът се споразумява за конкретни действия, които да се предприемат във всяка категория (спре, започне, продължи) за бъдещи проекти или спринтове.

Съвет от професионалист: Използвайте шаблона ClickUp SSC, за да организирате, проследявате и прилагате тези идеи, които водят до осезаеми подобрения във вашите гъвкави практики.

Използвайте шаблона SSC в Clickup, за да започнете сесиите си „Спри-Започни-Продължи“.

8. Агилна игра „Jeopardy”

Agile Jeopardy е игра в стил викторина, създадена да затвърди и тества разбирането на Scrum екипа за гъвкавите принципи и практики. Това е увлекателен начин да се гарантира, че членовете на екипа са запознати с гъвкавите методологии и могат ефективно да си припомнят ключовите концепции.

Екипите се състезават, за да отговорят на въпроси по избрани теми, свързани с гъвкавостта, печелейки точки за верни отговори и евентуално губейки точки за грешни отговори. Този формат насърчава ученето в забавна, конкурентна среда.

Затвърдете и проверете разбирането на екипа за гъвкавите принципи чрез тази увлекателна игра с въпроси. Създавайте и управлявайте съдържанието на въпросите съвместно с ClickUp Docs, превръщайки го в динамично и интерактивно учебно преживяване, което е нещо повече от просто игра. Използвайте Docs, за да поддържате уики с въпроси с вложени страници и опции за стилизиране, които могат да се използват повторно от различни екипи.

ClickUp Docs е повече от просто редактор за съвместна работа с документи – използвайте Docs за гъвкави тестове.

9. Кутия с продукти

Играта „Продуктовата кутия“ помага на екипите да разберат по-добре и да комуникират по-добре ценностната предложеност на своя продукт. Тя насърчава иновациите и мисленето, фокусирано върху клиента, като членовете на екипа проектират „кутия“ за своя продукт.

Екипите обсъждат и решават какво да включат в кутията си, симулирайки гъвкавия производствен процес на дефиниране и приоритизиране на характеристиките на продукта въз основа на обратната връзка от клиентите и пазарната реализация.

Използвайте ClickUp за разработване на продукти, за да разширите стойността на това упражнение отвъд играта. Представете дизайните на продуктите в красиви документи, обсъждайте идеи с помощта на ClickUp Mind Maps и Whiteboards и планирайте пътната карта на вашия продукт с помощта на ClickUp Product Roadmap Template!

10. Бърза лодка

Speed Boat е гъвкава ретроспективна игра, която помага на екипите да идентифицират факторите, ускоряващи или забавящи напредъка им.

Започнете, като нарисувате моторна лодка на бяла дъска или голям лист хартия. Дайте на всеки член на екипа лепящи бележки и маркери.

Участниците записват проблемите, които забавят екипа, на отделни лепящи се бележки – по един проблем на бележка. Те поставят лепящите се бележки върху рисунката на моторната лодка като „котви“, които я тежат.

След това екипът обсъжда всеки проблем и начините за неговото решаване. Можете да премахвате бележките или „котвите“ от лодката, когато се намерят решения и лодката започне да се движи по-бързо.

Документирането и проследяването на тези дискусии с помощта на шаблона за SWOT анализ на ClickUp гарантира, че вашият екип ще приложи знанията, придобити от играта, в реални проекти. Това води до подобряване на производителността на Scrum екипа.

Включете важни прозрения в стратегията си чрез безплатния шаблон за SWOT анализ на ClickUp.

11. Паяжина

„Паяжината“ е упражнение за изграждане на екип, което включва създаването на физическа паяжина, символизираща взаимосвързаността и зависимостта в екипа. То е особено ефективно за илюстриране на това колко важни са приносите на всеки член на екипа за цялостния успех на проекта.

Връзките и зависимостите могат да бъдат преведени в ClickUp Mind Maps, за да се представи ясно как работата на всеки член на екипа допринася за цялостния проект.

Това насърчава продължителното признаване на ролята на всеки човек в екипа и спомага за създаването на среда на сътрудничество, в съответствие с гъвкавите принципи на екипната работа и колективната отговорност.

12. Агилна игра с химикалка

Играта „Агилна химикалка” учи екипите за агилните производствени процеси и важността на самоорганизирането. Тя демонстрира принципите на потока, ефективността на процесите и непрекъснатото усъвършенстване.

Екипите си подават топки, за да симулират работния процес, като се научават за пречките и как да оптимизират операциите. Целта е да се прекарат колкото се може повече топки през системата в три спринта.

Има някои правила, които трябва да имате предвид:

Топката трябва да започне и да завърши при един и същи човек.

Топката трябва да е минала през всички членове на екипа.

Топката трябва да има време във въздуха

Не може да се предава на човека до тях.

Ако топката падне, тя не се брои.

Играта подчертава важността на екипната работа, комуникацията и повтарящите се подобрения в процесите.

13. Гласуване с точки

Гласуването с точки е проста, но ефективна техника за ретроспекция, използвана в гъвкавата методология. Тя е особено полезна за приоритизиране на идеи, проблеми или решения.

Екипът започва с мозъчна атака и изброяване на идеи, проблеми или подобрения на дъска или в споделен документ. След това на всеки член на екипа се дава ограничен брой „точки“ (гласове), които могат да разпределят между изброените елементи.

Те могат да поставят всичките си точки върху един елемент или да ги разпределят върху няколко. Елементите с най-много точки се приоритизират за обсъждане и действие. Този процес помага на екипа да идентифицира и да се споразумее колективно относно ключовите области, на които да се фокусира.

Екипите могат да създават задачи за всеки елемент с висок приоритет, като използват функциите на ClickUp за възлагане, проследяване и актуализиране на напредъка си. Това гарантира, че идеите от ретроспективата се прилагат на практика, в съответствие с гъвкавите принципи на непрекъснато усъвършенстване и вземане на решения от екипа.

14. Предизвикателството с маршмелоу

Целта на тази гъвкава игра е да се построи най-високата самостоятелна структура, като се използват предмети като спагети, тиксо, въже и маршмелоу. Уловката? Имате ограничено време, за да го направите, и маршмелоуто трябва да бъде на върха.

Активността насърчава екипите да създават бързо прототипи, да тестват своите структури и да повтарят процеса въз основа на това, което работи и което не работи.

Играта отразява гъвкавия подход към ученето чрез действие. А краткият времеви период насърчава креативността под натиск.

Можете да разглеждате играта като проект и да записвате стратегиите и резултатите на екипите, като използвате шаблона за ретроспективи на ClickUp, което ще помогне на екипите да прилагат наученото в ежедневното управление на проекти.

Запишете стратегията на екипа си и проследявайте резултатите им с безплатния шаблон за ретроспективи на ClickUp.

15. Lean Coffee

Lean Coffee е стил на среща с отворен формат, при който екипът демократично избира и проучва теми за дискусия.

Участниците се събират и предлагат теми за дискусия, като ги записват на лепящи се бележки или картички. След това тези теми се подреждат по важност чрез групово гласуване. Форматът насърчава активното участие, като гарантира, че се обсъждат най-важните и наболели проблеми.

Използването на списъците в ClickUp за организиране и приоритизиране на темите за дискусия гарантира, че тези разговори са продуктивни и съобразени с целите на екипа.

Списъци, табла, календари... Организирайте задачите си по начина, по който предпочитате, в ClickUp.

16. Играта на итерациите

Играта „Итерация” е гъвкаво упражнение, фокусирано върху принципа на итеративното развитие. Тя учи екипите на ценността от малките, непрекъснати подобрения на даден продукт или процес, отразявайки основна концепция в гъвкавите методологии.

Екипите работят по проект или задача в няколко кратки итерации, като всяка итерация има за цел да подобри предходната. Играта често включва проста, повтаряема задача, която позволява на екипите да видят ефекта от итеративните промени и важността на обратната връзка за формирането на крайния резултат.

17. Симулация на Scrum с LEGO

Scrum Simulation with LEGO е увлекателна и практична игра, която преподава основите на методологията Scrum с помощта на LEGO блокове. Това упражнение е особено ефективно за илюстриране на рамката, ролите и церемониите на Scrum по осезаем и интерактивен начин.

Екипите използват LEGO блокове, за да симулират процеса Scrum, от планирането на Sprint до прегледа. Членовете на екипа поемат роли като Scrum Master и Development Team, като се учат на сътрудничество, итерация и постепенно развитие в забавна обстановка.

Планирайте и проследявайте всеки спринт с помощта на шаблона за гъвкаво управление на Scrum на ClickUp, който предлага цифров еквивалент на физическата LEGO симулация, съчетавайки практическо обучение с практическо приложение.

Симулирайте средата на скрам с безплатния шаблон за гъвкаво управление на скрам на ClickUp.

18. Играта с имената

Играта „Имената“ е проста, но ефективна дейност, предназначена да подобри сплотеността на екипа и уменията за запаметяване. Тя е особено полезна за нови екипи или екипи с нови членове, като помага да се разчупи ледът и да се създаде чувство на близост и другарство.

В тази игра един от участниците се опитва да запише поток от информация, като имена, цели и предизвикателства, идващи едновременно от различни източници. Източниците са членовете на екипа, като всеки от тях поред се превръща в записващ.

Предизвикателството се увеличава с добавянето на повече имена и факти, което изисква от участниците да обръщат голямо внимание и да запомнят повече информация. Тази игра е чудесна за развиване на уменията за слушане и помага на членовете на екипа да научат повече един за друг.

Използвайте ClickUp Tasks по креативен начин, за да съхранявате и да се позовавате на тези имена и факти. Това е отлично средство за затвърждаване на информацията и насърчаване на екипния дух.

ClickUp Tasks е изключително ефективен и ефикасен при проследяването на вашите приоритети и задачи за действие.

19. Crazy Eights

Crazy Eights е гъвкава игра за мозъчна атака и генериране на идеи, която насърчава бързото създаване на идеи. Тя често се използва в дизайн мисленето и гъвкавите семинари, за да стимулира креативността и да проучи широк спектър от решения.

Всеки участник получава лист хартия, разделен на осем секции. Те имат осем минути, за да нарисуват или напишат осем различни идеи, като отделят по една минута за всяка. Акцентът е върху количеството, а не върху качеството, като се насърчава нестандартното мислене.

Функциите за проследяване на времето в ClickUp могат да се използват в подобни сесии за мозъчна атака, за да се гарантира генерирането на идеи в определено време. Идеите от Crazy Eights могат да се записват в ClickUp като задачи, в Docs или на Whiteboards за по-нататъшно развитие и реализация.

Този метод помага да превърнете бързия, креативен мозъчен штурм в практически задачи по проекта, в съответствие с гъвкавите методологии, фокусирани върху итеративно и съвместно развитие.

Проследявайте задачите в различни етапи от тяхното изпълнение в ClickUp Tasks.

20. Картографиране на потребителски истории

User Story Mapping помага на екипите да се съпричастят с потребителите и да разберат техните нужди. Това е съвместен процес, който помага на екипите да създадат рамка за разработване на продукти, фокусирана върху потребителите, като гарантира, че крайният продукт отговаря точно на изискванията на клиентите.

Процесът включва организиране на потребителски истории по времева линия или работен поток, идентифициране на зависимости и приоритизиране на задачите въз основа на потребителската стойност. Това картографиране помага на екипите да разберат цялостната картина и да вземат информирани решения за това какво да създадат първо.

Шаблонът за потребителски истории на ClickUp е инструмент за сътрудничество за създаване, споделяне и по-нататъшно развитие на тези потребителски истории, като гарантира, че нуждите на потребителите са в центъра на планирането и изпълнението на проекта.

Записвайте и анализирайте историите на потребителите за вашия продукт с безплатния шаблон на ClickUp.

21. Играта с монетите

Тази игра показва концепцията за размера на партидите и нейното влияние върху работния поток в производствените системи. Тя е особено ефективна за обучение на екипите относно влиянието на ограниченията за незавършената работа и оптимизирането на процесите.

Играта се играе на рундове, като всеки от тях има различни правила за това как могат да се прехвърлят монетите. Екипите работят с монети (или подобни малки предмети) в различни партиди, като се учат на ефективност и процесен поток.

Целта е да изпълните задачата възможно най-бързо, като подчертаете как различните подходи влияят върху общата ефективност и производителност.

Използвайте ClickUp за гъвкави екипи, за да подобрите работните процеси според вашите нужди, да сътрудничите на едно място и да персонализирате задачите. Това позволява на вашия екип да получи обща представа и да ускори развитието.

22. Агилно бинго

Agile Bingo е забавен начин да затвърдите гъвкавите концепции и практики. Той превръща процеса на учене в увлекателна дейност, насърчаваща по-дълбоко разбиране на гъвкавите концепции в непринудена обстановка.

Създайте бинго карти с термини като „MVP“, „Ретроспектива“, „Потребителска история“ и др. и подгответе набор от определения за всеки термин. Поредно теглете определенията и ги четете на глас.

Членовете на екипа ще отбелязват съвпадащите термини на своите карти. Първият, който завърши ред, колона или диагонал – или попълни цялата карта – вика „Бинго!“ и печели.

23. Немузикалните столове

„Немузикалните столове“ е гъвкава игра, базирана на дискусия, фокусирана върху отворената комуникация и динамиката в екипа. За разлика от музикалния си еквивалент, тази игра се фокусира върху диалога и размисъла, което я прави отлично средство за гъвкаво изграждане на екип и решаване на проблеми.

В тази дейност членовете на екипа седят в кръг с един стол по-малко от броя на участниците. Когато музиката спре, вместо да се надпреварват за стол, човекът, който остава прав, споделя своите мисли по предварително определена тема, свързана с производителността или динамиката на екипа.

След играта, ClickUp Form View може да ви помогне да документирате идеи, обратна връзка и действия, произтичащи от тези дискусии, като по този начин подпомага екипите да проследяват напредъка и да правят необходимите корекции.

Започнете проучване, за да съберете обратна връзка с високо персонализирани формуляри в ClickUp.

24. Изграждане на кула

Ангажирайте екипите в творческо и стратегическо упражнение за изграждане на най-високата кула с ограничени ресурси.

Упражнението изисква креативност, стратегия и ефективна комуникация, тъй като членовете на екипа решават как най-добре да използват ресурсите си, за да постигнат целта. Това е упражнение за балансиране на амбицията с практичността, което насърчава екипите да мислят иновативно, докато се справят с ограниченията.

Използвайки ClickUp за управление на проекти, екипите могат да планират своите стратегии за изграждане, да преразгледат подходите си след дейността и да приложат тези знания, за да подобрят уменията си за работа в екип и управление на проекти.

Проследявайте OKR-ите на целия екип в реално време на един единствен табло на ClickUp.

25. Картографиране на емпатията

Empathy Mapping е мощна игра за разбиране на перспективите и нуждите на потребителите. Това е съвместна дейност, която се фокусира върху изграждането на емпатия към целевата аудитория, което е от решаващо значение за разработването на продукти, ориентирани към потребителя.

Процесът включва мозъчна атака и обсъждане на потребителското преживяване, нужди и мотивации, след което тези идеи се организират в карта на емпатията. Това упражнение насърчава екипите да се поставят на мястото на своите потребители, като по този начин се постига по-дълбоко разбиране на техните нужди и поведение.

Шаблонът за бяла дъска „Карта на емпатията“ на ClickUp предлага пространство за сътрудничество за създаване, споделяне и разработване на тези карти на емпатията, като интегрира тези ценни потребителски прозрения в процеса на планиране и разработване на проектите на екипа.

Стартирайте упражнение за картографиране на емпатията с едно кликване с шаблона за бяла дъска „Карта на емпатията“ на ClickUp.

Направете ученето и усъвършенстването забавни с гъвкави игри

Използването на тези 25 гъвкави игри за обучението на вашия екип е нещо повече от просто забавно развлечение. Това е стратегически ход към изграждането на по-силен, по-сплотен и високопроизводителен гъвкав екип.

Всяка игра, с уникалния си фокус и учебни резултати, ще подобри различни аспекти на гъвкавата работа в екип, от подобряване на комуникацията и уменията за решаване на проблеми до насърчаване на култура на непрекъснато усъвършенстване и сътрудничество.

ClickUp е идеалната платформа за реализиране на тези игри в реалния свят. Независимо дали проследявате напредъка в Kanban Pizza Game с помощта на Board View, организирате дискусии от Lean Coffee с Lists или размишлявате върху динамиката на екипа с шаблона Stop Start Continue, ClickUp подобрява ефективността на всяка игра.

Приемете тези гъвкави игри като катализатор за растеж и нека ClickUp бъде ваш партньор в това пътуване към непрекъснато усъвършенстване.

Започнете да променяте динамиката на екипа си още днес с ClickUp за гъвкави екипи.