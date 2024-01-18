Какво е заявка за промяна и как вашият екип може да ги управлява?

В един идеален свят всички ваши проекти биха се развивали точно според плана, но в действителност дори и най-добре планираните проекти понякога изискват промени. Като проектен мениджър вашата задача е да управлявате всяка заявка за промяна, така че екипът ви да може да продължи да работи безпроблемно за постигане на целите на проекта. 🎯

С оглед на това, нека разгледаме защо е толкова важно да бъдете в крак с процеса на управление на промените. Ще научим също как да създавате и управлявате формуляри за заявки за промени, за да гарантирате успешното изпълнение на проекта си, в срок и в рамките на бюджета.

Какво е заявка за промяна?

Искането за промяна е предложение за модифициране на система, продукт или – както ще се фокусираме днес – вече съществуващ проектен план. Обикновено то се инициира от заинтересовани страни по проекта, например клиент или член на екипа.

Промяната може да засегне всеки аспект на проекта, от значителни промени като промяна в договорените резултати или бизнес процесите, до по-незначителни корекции като самия график на проекта.

Искане за промяна често е необходимо, когато нуждите на клиента се променят поради вътрешни или външни промени, засягащи неговия бизнес, ресурсите станат недостъпни или фазите на проекта отнемат повече време от очакваното. 🐌

Значението на исканията за промени в управлението на проекти

Докато малките промени често могат да бъдат направени доста лесно, големите промени, които засягат обхвата на проекта, са друго нещо. Ако не се управляват внимателно – а понякога дори и да се управляват – заявката за промяна в проекта може да доведе до сериозни смущения. 🚧

В зависимост от обхвата на промяната, те могат:

Изискват допълнителни ресурси под формата на персонал или оборудване, което може да има ефект на домино върху наличността на тези ресурси за други проекти.

Добавете значителна сума към планирания бюджет, която ще трябва да обосновете пред клиентите или ръководството на изпълнителното ниво.

Удължете сроковете далеч над първоначалната дата на изпълнение, което може да повлияе на стартирането на проекта или на други проекти, за които са ангажирани ресурси.

Започнете модел на непрекъснато разширяване на обхвата, който скоро може да излезе извън контрол.

Окажете влияние върху работния процес и морала на екипа по проекта, особено ако промяната не е добре комуникирана.

Визуално сравнявайте натоварването на екипа и проследявайте напредъка с изгледа на времевата линия на ClickUp.

Това са само някои от причините, поради които е толкова важно да имате формален процес за управление и мониторинг на заявките за промени.

Предимства на формалните процедури за искане на промени

Процесът за заявка за промяна официално документира заявките за промяна и гарантира, че всеки път се следва правилната процедура. Това улеснява оценката на потенциалното въздействие на промяната върху резултатите от проекта, както и върху вашите ресурси, бюджет и срокове.

След това можете да решите дали да одобрите заявката за промяна или не. Ако одобрението е отговорност на друго лице, то получава необходимата информация и ви помага да проследите процеса на одобрение. ✅

Но това не е всичко. Когато дойде време да приложите одобрена промяна, формулярите за заявка за промяна ви предоставят информацията, необходима за коригиране на плана за управление на проекта.

Получете цялостен поглед върху състоянието на проектите и оставащите задачи в екипа или отдела ви с таблата в ClickUp 3. 0

И накрая, но не на последно място, един добър процес за заявка за промяна държи всички заинтересовани страни в течение, така че всеки да разбере каква е промяната, защо се случва и как ще ги засегне.

Примери за искания за промени

Проектните мениджъри трябва да се справят с няколко различни вида заявки за промени. Предложените промени могат да включват:

Изменения в първоначалните резултати или обхвата на проекта, за да се отговори на промените на пазара, наличността на продуктите или да се поискат допълнителни ресурси.

Подобрения или ъпгрейди за подобряване на потребителското преживяване с появата на нови технологии

Преработени системи или елементи на дизайна в съответствие с развитието на бранда или продуктовото портфолио на бизнеса

Подобрения, които рационализират вътрешните процеси и спестяват време или пари

Корекции на открити грешки или системни неизправности

Превантивни мерки за намаляване на въздействието на рисковете, които са били идентифицирани късно в процеса

Адаптиране на системите в съответствие с най-новите най-добри практики на Information Technology Infrastructure Library (ITIL)

Как да създадете искане за промяна

Когато става въпрос за създаване на заявка за промяна, има две основни стъпки: мозъчна атака и подаване на заявката за промяна. Нека разгледаме всяка от тях.

1. Обсъдете обхвата на промяната

Започнете с обсъждане на всичко, което трябва да вземете под внимание във връзка с новата функция и обхвата на промяната. Когато първо обсъдите всичко, ще имате всички подробности, необходими за подаване на пълна заявка за промяна. 🤔

Използвайте това време за подготовка, за да се уверите, че сте наясно какво точно представлява новата функция и как работи. След това разгледайте подробно каква добавена стойност ще донесе тя и колко е важна.

Сътрудничеството е ключово с ClickUp 3. 0 Docs, така че можете бързо да споделяте, да задавате разрешения или да експортирате към вътрешни или външни потребители.

За да увеличите шансовете си за одобрение на заявката за промяна, може да е полезно да се поставите на мястото на одобряващия промяната по време на този етап. Помислете какво би го мотивирало да приеме предложението ви. Например, ще подобри ли тази промяна функционалността, ще привлече ли нови клиенти, ще оптимизира ли вътрешните процеси или ще спести или спечели пари?

Създайте обща картина на процеса на внедряване и времевата рамка на промяната, както и на допълнителните ресурси, от които ще се нуждаете, и колко ще струва тази промяна. Обмислете също как тя може да се отрази на други елементи на вашия уебсайт.

Може да се наложи да се консултирате с колеги с конкретни познания – например, с вашия ИТ отдел – за да получите по-подробна информация по този въпрос.

Можете да проведете мозъчна атака по стария начин с лист хартия и химикал или да работите електронно върху Word документ. Или можете да спестите много време и усилия и да използвате ClickUp.

Сътрудничество с други членове на екипа в ClickUp Whiteboards за обмен на идеи и превръщане на идеите в практически задачи.

Тази онлайн платформа за управление на проекти и производителност предлага няколко полезни инструмента за тази стъпка:

Документи: ClickUp Docs предоставя пространство, където можете да съберете мислите си и да ги структурирате по смислен начин.

Бели дъски: Ако мислите по-добре с визуални инструменти, опитайте Ако мислите по-добре с визуални инструменти, опитайте белия дъска на ClickUp , за да генерирате идеи и да ги свържете, така че да можете да видите цялостната картина.

Сътрудничество: ClickUp улеснява сътрудничеството с колегите. Можете да работите заедно върху документи в реално време, дори ако не сте в една и съща стая (или страна). Маркирайте колегите си, за да могат да добавят своите мнения, когато се логнат по-късно.

Задачи: За да спестите още повече време, ClickUp ви позволява да вземете текст от всеки от тези инструменти, да го превърнете директно в проследима За да спестите още повече време, ClickUp ви позволява да вземете текст от всеки от тези инструменти, да го превърнете директно в проследима задача в ClickUp и да я възложите на член на екипа.

Връзка: Всички ваши документи, бели дъски и задачи са свързани с вашия проект, така че винаги можете да ги намерите отново.

2. Създайте и подайте формуляра за заявка за промяна

Сега сте готови да създадете действителната си заявка за промяна. 📝

Използвайте цялата информация, която сте събрали, за да попълните официален формуляр за заявка за промяна. Най-вероятно ще трябва да предоставите следната информация:

Име на проекта

Местоположение на проекта

Имена на членовете на екипа (включително роли като проектен мениджър, изпълнител или инженер)

Изчерпателно описание на исканата промяна (включително всички свързани характеристики и функционалности)

Причини за промяната в обхвата, като се предоставят достатъчно подробности, за да се насърчи одобряващият заявката да я подпише.

Приоритет на промяната (колко спешна и важна смятате, че е промяната – или просто би било хубаво да я има)

Въздействие върху обхвата на работата и как това ще се отрази на проекта като цяло

Цената на промяната и нейното влияние върху бюджета на проекта

Въздействие върху графика на проекта, например дали ще засегне някакви зависимости и/или датата на завършване на проекта.

Въздействие върху ресурсите на проекта, например дали са необходими допълнителни ресурси и подробности за това какво точно ще е необходимо.

Въздействие върху членовете на екипа, които са заинтересовани страни в проекта

Всякакви други въздействия или важна информация

Когато сте готови, подайте заявката си за промяна.

И тук ClickUp може да ви помогне с два начина за създаване на заявка за промяна:

Генератор на заявки за промени: Генераторът на заявки за промени в проекти на ClickUp използва усъвършенствана AI функционалност, за да ви помогне да генерирате и управлявате заявки за промени. Предварително създадените шаблони и персонализируемите полета ви гарантират, че ще съберете цялата необходима информация.

Шаблон за заявка за промяна: Алтернативно можете да отидете директно в Алтернативно можете да отидете директно в шаблона за заявка за промяна на ClickUp и да го добавите към работното си пространство. Този готов формуляр за заявка за промяна е безплатен и лесен за използване. Просто го попълнете и изпратете.

Шаблонът за заявка за промяна на ClickUp е създаден, за да ви помогне да следите заявките за промяна в проектите.

Когато заявка за промяна бъде подадена на платформата ClickUp, като се използва някой от тези методи, заявката се добавя към работното ви пространство и се архивира според проекта, който сте посочили. Всяка секция от формуляра за заявка за промяна създава персонализирано поле, съдържащо съответната информация, така че винаги можете да видите подробностите за заявката. 🔎

3 съвета за създаване на заявка за промяна

Сега, когато вече сте усвоили основите, нека разгледаме някои начини да пренесете процеса на заявка за промяна на следващото ниво.

1. Пишете като професионалист

ClickUp AI може да генерира безкраен брой типове документи, като резюмета на проекти, планове за уроци и други документи, за да ускори работния ви процес.

AI асистентът за писане на ClickUp ви помага да пишете по-ясно и кратко, така че не се колебайте да го използвате, за да усъвършенствате съдържанието на вашата заявка.

2. Персонализирайте и споделете формуляра за заявка за промяна

Шаблонът за заявка за промяна на ClickUp е напълно персонализируем. 🪄

Можете да редактирате полета, да ги премахнете от формуляра, ако не са ви необходими, или да добавите допълнителни полета, които бихте искали да видите. Например, може да искате да включите полета за отдела, длъжността или телефонния номер на заявителя.

След като сте доволни от формуляра, можете да го споделите с екипа си или да го качите на уебсайта си, за да има достъп до него всеки.

3. Непрекъснато усъвършенствайте процеса си

Всеки път, когато попълвате заявка за промяна, търсете начини да подобрите процеса още повече. Вашата цел е да създадете стандартен формат и процес, които вие и вашият екип да следвате всеки път, когато обмисляте да направите промяна.

Как да управлявате искания за промени

Да поддържате формулярите за заявки за промени в ред изисква известни усилия, а ако се занимавате с множество заявки за промени, това може да стане прекалено обременяващо. 👀

Можете да опитате да ги управлявате с помощта на Word или Excel документ. Ако обаче проектът ви или предложената промяна са значителни, ръчните методи бързо стават неприложими.

За щастие софтуерът за управление на проекти и инструментите за автоматизация на процесите оптимизират всеки аспект от процеса на заявка за промяна, независимо колко голям или малък е вашият проект.

И тук ClickUp отново се проявява, като ви предоставя ясна представа за всички ваши заявки за промени. Той ви помага също да проследявате на какъв етап от процеса се намира всяка една от тях и да информирате екипа си за това.

Избор на формати за преглед

С ClickUp можете да виждате и управлявате всички заявки за промени, които вие или вашият екип сте подали. Можете дори да изберете формата, в която да ги виждате.

Наблюдавайте задачите и проектите с един поглед и без усилие премествайте задачите, сортирайте и филтрирайте с напълно персонализирана изглед на Kanban Board.

Например:

Формулярът за заявка за промяна ви позволява да подавате нови заявки.

Изгледът „Списък с искания“ ви показва всички искания за промени в процес, подредени по проекти.

Изгледът „Статус борд“ ви показва в реално време напредъка на всяка заявка, подредена по статус.

В изгледа „Таблица с заявки“ се показват всички ваши заявки за промени по приоритет и имате достъп до подробна информация за заявките.

Изгледът „Местоположение на проекта“ показва местоположението на всеки проект за всяка заявка 🌎

Статуси за проследяване на напредъка

След като заявката за промяна е подадена, е важно да следите нейния напредък, докато преминава през етапите на процеса на одобрение. Можете да направите това, като актуализирате нейния статус във формат по ваш избор.

Опциите за статус в ClickUp включват:

Ново искане

Назначен рецензент

Непрекъснат преглед

Отхвърлено

За внедряване

Приложено

Можете също да създадете персонализирани статуси, които да отговарят на вашия процес.

Създаване на персонализирани статуси в ClickUp

Когато заявката за промяна бъде окончателно одобрена, просто използвайте информацията, която вече е в системата, за да създадете задачи в ClickUp за изпълнение. След това проследявайте напредъка им до завършване.

Ясна комуникация

ClickUp опростява комуникацията по проекта, премахвайки имейлите и други лесно изгубващи се документи, за да може екипът ви да бъде на една и съща страница.

Опциите за преглед и статус, които обсъдихме по-горе, могат да държат вашия екип и други заинтересовани страни в течение на заявките за промени с един поглед. Можете също да настроите автоматични известия, които се задействат при промяна на статуса.

А с ролите и разрешенията на потребителите можете да избирате кой какво вижда. Например, можете да дадете на членовете на екипа си достъп до всички заявки за промени, по които работите, докато клиентите получават достъп само до проектите, в които участват.

Какво друго може да направи ClickUp?

Възможностите на ClickUp не свършват дотук. Като най-високо оценено средство за продуктивност и управление на проекти, то оптимизира всеки аспект от вашия бизнес, спестявайки ви енергия, време и пари. 💸

Определете измерими цели за задачите и проектите с автоматичен напредък, за да постигнете по-ефективно целите с определени срокове и измерими показатели.

Например:

Исканията за промени са предложения за модифициране на проектен план, продукт или система. Те са почти неизбежни във всеки проект или бизнес и могат да повлияят на обхвата, бюджета и сроковете на проекта.

За да сте сигурни, че тези промени ще имат положителен ефект, а не ще нарушат работата, ви е необходима добре управлявана система за заявки за промени. Система, която улеснява подаването на заявки, проследяването на напредъка им и поддържането на ясна отчетност и прозрачност през целия процес.

ClickUp прави всичко това и още много други неща. От персонализиран формуляр за заявка за промяна до одобрение и внедряване, ClickUp оптимизира работния процес по управление на промените, спестявайки ви време, пари и главоболия. 🤩

Регистрирайте се безплатно в ClickUp.