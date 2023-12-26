10-те най-добри книги за продажби, от които всеки професионалист в областта на продажбите се нуждае през 2025 г.

Светът на продажбите се променя постоянно. Благодарение на технологии като изкуствен интелект и инструменти за автоматизация на продажбите, скептиците предсказват, че професията на търговеца ще изчезне в следващите 20 години.

Въпреки това, хората все още вземат решения за покупка въз основа на емоции. Именно тук мениджърите по продажбите продължават да имат значение.

Отличните професионалисти в продажбите притежават няколко умения, които допълват продажбите, включително да слушат с empatiя, да сътрудничат с други екипи и да бъдат съветници на купувачите. Най-добрите лидери в продажбите също използват емоционалната си интелигентност, за да повишат морала на екипа и да установят връзка с клиентите.

Добрата новина? Можете да усъвършенствате тези умения, като прочетете някои от най-добрите книги за продажби. Съставихме списък с 10 такива книги за мениджъри и екипи по продажбите.

От традиционни техники за продажби, формули за ускоряване на продажбите за управление на продажбените резултати и нагласа за растеж до психология на продажбите, тези книги предоставят реални примери и практични съвети както за начинаещи, така и за опитни професионалисти в областта на продажбите.

Да започнем!

10 книги за продажби, които помагат на професионалистите в областта на продажбите да развиват и подобряват уменията си за продажби

1. The Ultimate Sales Machine (Най-добрата машина за продажби)

чрез Amazon

За книгата

Автор(и) : Чет Холмс

Година на издаване : 2008

Приблизително време за четене : 15 часа

Препоръчително ниво : начинаещи до средно напреднали

Брой страници : 336 страници

Оценки 4,5/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4. 1/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4. 1/5 (Goodreads)

Тенденциите в продажбите се променят постоянно. Не всички тенденции са подходящи за вашата компания. Бестселърът на Чет Холмс, „The Ultimate Sales Machine“, ви помага да идентифицирате най-трайните от тях.

В този наръчник за продажби той споделя 12 стратегии за реализиране на нови продажби и привличане на постоянни клиенти. Дори и да следвате само една от стратегиите, вероятно ще удвоите продажбите си.

Книгата ви предоставя практически умения за продажби, с които да привлечете премиум клиенти, да наемете най-добрите таланти и да подобрите значително подхода си към продажбите.

Холмс дава прости ежедневни аналогии, за да помогне на екипа по продажбите ефективно да визуализира сценарии, които да практикува в реалния живот, и да оптимизира своите процеси по продажбите.

Например, той учи как да образовате клиентите, използвайки аргументи за продажба на обувки. Когато продавате обувки чрез студени обаждания, можете да продадете на няколко купувачи. Но ако се свържете с потенциални клиенти с безплатна брошура за краката и здравето, ще продадете на тези, които искат обувки, и ще изградите връзка с бъдещи клиенти.

Той набляга на повтарящото се обучение за съществуващия ви екип по продажби, за да поддържат знанията си свежи в ума си. По неговите думи, „Майсторството не означава да правиш 4000 неща; вместо това можеш да правиш 12 неща 4000 пъти. ”

За индивидуалните търговци той споделя съвети като да се въздържат от празни приказки и вместо това да действат като доверен съветник. Например, когато двойка купува първата си къща, добрият търговец ще започне презентацията си с думите: „Купуването на къща е важно решение и не трябва да се бърза с него. “

Неговите съвети за насочване към лицата, вземащи решения в големи компании, изграждане на отношения с клиенти, управление на продажбите и препрограмиране на мисленето ще бъдат от полза за управителните съвети и екипите по маркетинг и продажби.

„Този, който предоставя на пазара най-много и най-добра информация, винаги ще победи този, който просто иска да продава продукти или услуги.“

„Този, който предоставя на пазара най-много и най-добра информация, винаги ще победи този, който просто иска да продава продукти или услуги.“

Ключови изводи:

Не продавайте само един продукт, продавайте целия магазин и съкратете цикъла на продажбите.

Установете високи стандарти в културата на продажбите

Ориентирайте се към големите клиенти. Най-добрите ви потенциални клиенти ще ви спестят много време за продажби.

Усъвършенствайте комуникационните си умения и емоционалната си интелигентност и направете взаимодействията си лични.

Като компания, усъвършенствайте вашата стратегия за продажби, маркетингови тактики, умения за продажби и процесите на продажби в компанията.

Какво казват читателите:

„Чет Холмс блестящо е опростил изкуството на дългосрочния растеж в продажбите. Започвайки с упорита решителност и фокус, както сам казва, да се отличава в 12 стратегии, а не в 4000. Създаване на висококачествена презентация и стратегически цели за продажбите, за да наемете най-добрите и да ги задържите. Тази книга със сигурност се добавя към моя списък с книги, които трябва да нося за ежедневна справка. Силно препоръчвам, купете я веднага👍”

2. SPIN Selling

чрез Amazon

За книгата

Автор(и) : Нийл Ракъм

Година на издаване : 2021

Приблизително време за четене : 7 часа

Препоръчително ниво : от начинаещи до напреднали

Брой страници : 197 страници

Оценки 4,6/5 (Amazon) 4,0/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 0/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 0/5 (Goodreads)

Заседнали ли сте в традиционните методи за продажби? Имате ли нужда от помощ за сключване на големи сделки? Ако отговорът ви е „да“, вероятно правите същата фундаментална грешка като повечето други търговци. Трябва да преминете към процес на продажби, фокусиран върху клиента.

SPIN Selling от Нийл Ракъм разглежда предизвикателството да се справяте с „сложни продажби“, т.е. продажба на премиум или висококачествени продукти. В една от главите, „Малката риба не е примамка за акулите“, се твърди, че ако не сте проучили добре и не сте разбрали точните нужди на премиум клиента, няма да постигнете успех.

За да приложи стратегията за продажби, авторът предлага рамката за продажби SPIN, която позволява на екипите да задават правилните въпроси в разговорите за продажби в следните четири области:

Ситуация: Тези въпроси имат за цел да разкрият основните цели и задачи на потенциалния клиент. Получете по-задълбочена представа за настоящите обстоятелства, бизнес целите и факторите на околната среда на купувача.

Проблем: Тези въпроси дават възможност на екипите по продажбите да се запознаят с предизвикателствата, пред които са изправени потенциалните клиенти при задоволяването на техните специфични нужди. Те помагат за идентифицирането на области с имплицитни и експлицитни възможности.

Значение: Тези последващи въпроси бяха формулирани в предишната стъпка. Те помагат на търговеца да придобие по-задълбочени познания за това как предизвикателствата на потенциалния клиент се отразяват негативно на живота или бизнеса му. Използвайте ги, за да създадете усещане за спешност в съзнанието на купувача.

Необходима възвръщаемост: Въпроси за потенциални решения за промяна или трансформация на работата или бизнеса на потенциалния клиент. Трябва да дадете възможност на купувачите да направят свои изводи за вашия продукт или услуга.

Въпросите SPIN подготвят мениджърите и представителите по продажбите за успех в продажбите, като същевременно ги обучават на напреднали стратегии за продажби, които да използват в практични ситуации.

Книгата се основава на заключенията на автора от проучване на повече от 35 000 продажбени обаждания, направени от 10 000 търговци в 23 държави в продължение на 12 години. Той ги използва, за да развенчае няколко мита за продажбите, като например изброяването и описването на предимствата на продукта, за да се предизвика интерес, или задаването на отворени въпроси в разговорите за продажби.

Това е една от онези книги за продажби, която набляга на разбирането на ситуацията, а не на следването на строг сценарий за разговори и развиването на психология на продажбите.

„Въпросите за последствията разглеждат проблема на клиента и проучват неговите ефекти или последствия. Както ще видим, като задават въпроси за последствията, успешните хора помагат на клиента да разбере сериозността или спешността на проблема“

„Въпросите за последствията разглеждат проблема на клиента и проучват неговите ефекти или последствия. Както ще видим, като задават въпроси за последствията, успешните хора помагат на клиента да разбере сериозността или спешността на проблема“

Ключови изводи:

Фокусирайте се върху по-големия успех в продажбите, вместо върху продажбите с едно обаждане, и развийте умения, които са необходими за значителни продажби.

Нуждите на клиентите се развиват с малки несъвършенства, които водят до по-големи проблеми; опознайте техните имплицитни и експлицитни нужди.

Характеристиките отговарят на имплицитни нужди, а ползите предлагат решения на експлицитни нужди.

Не бързайте с агресивните продажби. Отделете време, за да опознаете клиентите си и да изградите добри отношения с тях.

Какво казват читателите:

„Spin Selling“ от Нийл Ракъм е мощен и освежаващ ресурс, който революционизира традиционните техники за продажби с простия, но ефективен модел SPIN. Книгата блести в прилагането на тези стратегии в реални сценарии, натоварена с проницателни казуси, които предоставят практични насоки за овладяване на изкуството на продажбите. Въпреки това, фокусът й е по-подходящ за високостойностни B2B продажби, а повтарящото се наблягане на концепцията SPIN понякога може да се усеща като прекалено натрапчиво.

3. Магнитът за продажби: Как да привлечете повече клиенти без студени обаждания

чрез Amazon

За книгата

Автор(и) : Кендра Лий

Година на издаване : 2013

Приблизително време за четене : 19 часа

Препоръчително ниво : Начинаещи до средно напреднали

Брой страници : 282 страници

Оценки 3,9/5 (Amazon) 3,4/5 (Goodreads)

3. 9/5 (Amazon)

3. 4/5 (Goodreads)

3. 9/5 (Amazon)

3. 4/5 (Goodreads)

В „Как да привлечете повече клиенти без студени обаждания“ Кендра Ли демонстрира стъпка по стъпка процеса на проучване на пазара, който могат да възпроизведат както нови, така и опитни лидери в продажбите.

Тази книга разкрива как малките и средните предприятия автоматизират продажбите си за по-висока ефективност. Ако сте мениджър по продажбите с ограничени ресурси, тази книга за продажбите предлага различни стратегии за привличане на клиенти, които ще ви помогнат да продавате по-добре.

Нейният тристепенен процес опростява процеса на продажбите по следния начин:

Привлечете повече потенциални клиенти с стратегии за привличане

Има 14 стратегии за привличане, които мениджърът по продажбите може да използва, за да генерира потенциални клиенти. Те са разделени на три основни групи

Лично

Имейли

Писма с личност

Пощенски картички с варианти

Лични контакти

Телефонни кампании

Цифрово

Електронни бюлетини

Статии и блогове

Социални мрежи

Социални медии

Онлайн PR

Онлайн събития

Сътрудничество

Местни събития

Офлайн PR

Партньори в алианса

Проведете умна тристепенна кампания за продажби

Сега трябва да продадете на потенциалните си клиенти, като ги свържете с местни събития, направите им разумно предложение и им дадете причина да действат бързо. Вашата продажбена кампания трябва да изглежда така:

Привличане на вниманието < Привлекателна оферта < Призив за действие = ПРОДАЖБИ

Комбинирайте всички усилия с множество стратегии за привличане на клиенти и продажбени кампании

Продавачите се нуждаят от множество стратегии за привличане на клиенти, ако искат да постигнат целите си. Има много начини да генерирате продажби, но трябва да ги обедините и да провеждате целенасочени кампании.

Ръководителите в продажбите също трябва да се фокусират върху оптимизирането на процесите, за да предотвратят стагнацията в бизнеса.

Ценните наблюдения на Ли върху работата с търговски представители в малки и средни предприятия правят тази книга изключителна. Освен че споделя истории за успех, тя припомня и капаните на неефективно изпълнените планове за продажби и разговори.

Нейната книга разглежда предизвикателствата, свързани с личността на професионалистите в продажбите, и е еднакво полезна за собствениците на малки и средни предприятия, предприемачите и начинаещите търговски представители.

Нейният безплатен набор от инструменти за подкрепа, казуси, лесни за прилагане стратегии и тактики за продажби работят за различни типове личности и в повечето ситуации, свързани с продажбите.

„Трябва да сте пред потенциалните си клиенти, когато те осъзнаят, че имат проблем. Те ще потърсят вашите съвети и препоръки. Вие ще станете техният доверен съветник, който им помага да намерят отговора.“

„Трябва да сте пред потенциалните си клиенти, когато те осъзнаят, че имат проблем. Те ще потърсят вашата помощ и препоръки. Вие ще станете техният доверен съветник, който им помага да намерят отговора.“

Ключови изводи:

Стратегиите за привличане помагат да затоплите потенциалните си клиенти в няколко медии по последователен начин.

Повишете осведомеността за вашия продукт, дръжте го пред погледа на потенциалните си клиенти и им позволете да изберат вас.

Разделете територията или пазара си на микросегменти от групи, които имат сходни нужди и/или реагират на сходни послания. По този начин ще трябва да създавате съдържание само веднъж и ще можете да се съсредоточите върху персонализирането на посланията си.

Какво казват читателите:

„Прочел съм много, много книги в различни области, включително продажби, и мисля, че тази книга е отлична, тъй като Кендра предоставя доказани стратегии за привличане на идеалните ви клиенти. Тя предоставя огромна стойност с книгата си и онлайн ресурсите си. Ако искате да увеличите значително продажбите си, трябва да си купите тази книга и да използвате стратегиите в нея. ”

4. Малката червена книга за продажбите

чрез Amazon

За книгата

Автор(и) : Джефри Гитомер

Година на издаване : 2023

Приблизително време за четене : 15 часа

Препоръчително ниво : Начинаещи

Брой страници : 232 страници

Оценки 4,5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

3. 9/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

3. 9/5 (Goodreads)

Знаете ли защо се случват продажбите?

Според „Малката червена книга на продажбите“, продажбите се осъществяват, когато клиентите са убедени, че вие, продавачът, сте искрено заинтересовани от техните нужди.

Как да го докажете? Един от начините е да попитате клиента да ви каже причините, поради които купува от вас. Това също помага да разкриете мотива за покупката, който можете да използвате в бъдещи продажби.

„Малката червена книга за продажбите“ е една от онези книги за продажби, която използва остроумие и хумор, за да сподели най-модерните стратегии за продажби.

Вземете например подзаглавието на книгата: 12. 5 принципа за успешни продажби. Защо 12. 5? Може би защото се чете Откажете се от позицията си на генерален мениджър на вселената.

Продавачите трябва да избират разумно своите битки и да се фокусират върху предизвикателствата си. Вашите потенциални клиенти ще оценят продуктите или услугите само когато се научат да ценят тези, които ги продават.

Авторът насърчава всеки да има „продажбено мислене“ чрез постоянни контакти, създаване на приятелства и ангажиране с личен брандинг.

Независимо дали сте част от екип за продажби B2C, ръководител на маркетинга или главен търговски директор в голяма компания, тази книга съдържа практични съвети за вас.

„Говорете за печалба и производителност, а не за спестяване на пари; говорете за идеи и възможности, а не за шанса да ви разкажа какво правя; те искат приятелска помощ, отговори, производителност и печалба.“

„Говорете за печалба и производителност, а не за спестяване на пари; говорете за идеи и възможности, а не за шанса да ви разкажа какво правя; те искат приятелска помощ, отговори, производителност и печалба.“

Ключови изводи:

Проучете добре бизнеса на потенциалните си клиенти, преди да се свържете с тях. Най-подготвеният търговец печели.

Всичко е въпрос на стойност, а не на цена. Когато продавачът покаже, че цени клиентите и отделя време да ги образова, тогава той ще създаде стойност.

Един от най-добрите начини да накарате хората да споделят информация за себе си е да задавате проучвателни въпроси. Вместо да се хвалите с вашия продукт или услуга, отделете време да изслушате потенциалните си клиенти и техните нужди.

Какво казват читателите:

„Малката червена книга за продажбите“ съдържа стандартни техники за продажби, които учат търговците как да станат по-добри в продажбите. За мен това е по-скоро книга за „начинаещи“ и я препоръчвам на всеки, който иска да научи как да продава повече и по-добре.

5. Входящи продажби

чрез Amazon

За книгата

Автор(и) : Брайън Синьорели

Година на издаване : 2018

Приблизително време за четене : 15 часа

Препоръчително ниво : средно до напреднало

Брой страници : 230 страници

Оценки 4,5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

3. 9/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

3. 9/5 (Goodreads)

Чувствате ли понякога, че вашите последващи обаждания или студени имейли не дават резултат? И изведнъж, без видима причина, потенциалният клиент се превръща в реален.

Книгата „Inbound Selling“ на Брайън Синьорели отговаря на такива необясними въпроси, свързани с управлението на продажбите. Авторът е директор на програмата „Global Sales Partner Program“ на HubSpot и подчертава, че хората чакат, докато нуждата им стане спешна, преди да се обърнат към търговец.

Синьорели доразвива тази теза, като посочва някои неоспорими факти, като например, че до 2020 г. 80% от решенията за покупка са били взети без участието на търговски представител. След това той изтъква важния факт за типа търговци, които успяват в предизвикателните продажби, а именно целенасочени обучители, които обичат да учат.

Входящите продажби се отнасят до подход към продажбите, който е ориентиран към човека и поставя купувача на първо място, като привлича най-отзивчивите купувачи, за разлика от изходящия процес на продажби.

Книгата предлага методологията „Идентифицирай > Свържи > Проучи > Посъветвай“, за да помогне за идентифицирането и сегментирането на потенциалните купувачи и прилагането на тази стратегия в цикъла на продажбите. Тя приканва всички професионалисти в продажбите да станат инбаунд продавачи за успешна кариера в продажбите.

Тя също така предизвиква бизнес лидерите, като заявява, че те ще постигнат по-слаби резултати, ако не се насочат към инбаунд продажбите.

„Inbound Selling“ е кратък наръчник за продажби за професионалисти и организации, които искат да се адаптират към променящата се психология на клиентите, при която купувачът има контрол. С кратко и ясно разказване, книгата подхожда с лекота към обучението по продажби, но все пак успява да ви насочи към това да станете високопроизводителен професионалист в продажбите.

Професионален съвет? Не забравяйте да се възползвате от илюстрациите, които авторът е създал въз основа на реални имейли от периода, в който е работил в HubSpot.

Тази книга за продажбите е идеална за мениджъри по продажбите в B2B сектора, професионалисти в областта на инбаунд маркетинга и дигиталните маркетолози, които активно участват в процеса на покупка.

„Вместо просто да документирате демографска информация, която описва компанията, трябва да започнете да влизате в главата на потенциалния си купувач. ”

„Вместо просто да документирате демографска информация, която описва компанията, трябва да започнете да влизате в главата на потенциалния си купувач. ”

Ключови изводи:

Всеки търговец трябва да води блог като част от своите тактики за продажби, защото това помага да се изгради доверие и да се хуманизира опитът от продажбите.

Продажбите и маркетинга трябва да работят заедно, ако искаме да надминем предвидимите приходи.

Днес купувачите са по-информирани от всякога, затова търговците трябва да усъвършенстват своя код за управление на продажбите.

Вашите цикли на продажби трябва да включват пътя на купувача

Какво казват читателите:

„Прочел съм много книги за продажбите и почти винаги съм скептичен, когато излезе поредната. Прочетете я, ако сте търговец/мениджър, и ще откриете практически начини да развиете кариерата си и да подобрите уменията си. В нея има и някои наистина интересни перспективи за бъдещето на професията, които всеки, който работи в бранша, трябва да знае.“

6. Продажби с прозрение

чрез Amazon

За книгата

Автори : Майк Шулц, Джон Е. Доър и Нийл Ракъм

Година на издаване : 2014

Приблизително време за четене : 17 часа

Препоръчително ниво : Напреднали

Брой страници : 256 страници

Оценки 4,3/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)

4. 3/5 (Amazon)

3. 8/5 (Goodreads)

4. 3/5 (Amazon)

3. 8/5 (Goodreads)

Искате ли да промените изцяло подхода си към продажбите? Тогава не търсете по-далеч от Insight Selling.

Преди концепцията за инсайт продажбите да стане популярна, Майк Шулц, Джон Е. Доър и Нийл Ракъм се заеха да проучат повече от 700 B2B (бизнес-към-бизнес) сделки на клиенти, които представляваха 3,1 милиарда долара годишна покупателна способност.

Резултатите бяха интересни, макар и не изненадващи: успешните търговци подхождат по различен начин към продажбите. Когато търговците споделят подходяща и интересна информация с купувачите, те са по-склонни да ги убедят да купят. Тази информация не е пряко свързана с продукта, но дава на купувачите допълнителна информация или контекст защо се нуждаят от него.

Авторите определят инсайт продажбите като „процеса на създаване и превръщане на възможности за продажби и стимулиране на промени с идеи, които имат значение“. Трите инсайта в този ценен ресурс са:

Информация за взаимодействието : Продавачът предоставя стойност под формата на информация, получена чрез взаимодействието с купувача.

Възможност за прозрение : Фокусирайте се върху конкретна идея, която продавачът знае, а купувачът не, и преследвайте тази идея, за да информирате последния.

Когнитивно преосмисляне: Когато купувачът вече е взел решение за даден продукт или идея, но продавачът внася нови идеи в разговора, за да го информира.

А как успешните търговци ги прилагат? Авторите предлагат тристепенен модел.

Ниво 1: Свързване. Успешните търговци създават два вида връзки. Те свързват решенията на компанията с нуждите на клиентите. Второ, те се свързват с купувачите като хора.

Ниво 2: Убеждаване. Победителите убеждават клиентите, че те могат да постигнат най-добрата възвръщаемост на инвестициите, рисковете са управляеми и продавачът е най-добрият избор сред наличните варианти.

Ниво 3: Сътрудничество. Победителите сътрудничат с клиентите, като ги информират за нови идеи и прозрения и работят с купувачите като с партньори.

Освен това, тази книга представя напреднали концепции за продажбите, като RAIN (Рапорт, Аспирации/Нещастия, Въздействие/Запитване/Влияние, Нова реалност) и PATHS (Настояще/Проблем/Възможност/Парализа, Предположения, Истина, Хипотеза, Решения).

Едно предупреждение: тази книга за продажбите не е за начинаещи. Трябва да сте прекарали значително време в продажбата на продукти или услуги, за да разберете добре съдържанието й. Старшите мениджъри по продажбите в B2B сектора, ръководителите на маркетинг и мениджърите по бизнес развитие ще намерят практичните съвети по-полезни.

„Успешните търговци се обучават с нови идеи и перспективи почти три пъти по-често от тези, които заемат второ място. От 42 проучени фактора, склонността на победителите и тези, които заемат второ място, да се обучават беше най-голямата разлика.“

„Успешните търговци се обучават с нови идеи и перспективи почти три пъти по-често от тези, които заемат второ място. От 42 проучени фактора, склонността на победителите и тези, които заемат второ място, да се обучават беше най-голямата разлика.“

Ключови изводи:

Предложението за стойност има три компонента: резонанс, диференциация и обоснованост. Продавачът и опитът в продажбите са част от предложението за стойност.

Историите създават лоялни клиенти. Купувачите са 22 пъти по-склонни да се превърнат в клиенти чрез разказване на истории, отколкото чрез използване на факти и цифри. Използвайте тяхната емоционална интелигентност.

Купувачите възприемат продуктите и услугите като заменяеми, но не избират непременно най-ниската оферта.

Какво казват читателите:

„Веднага се свързах с книгата на Майк Шулц и Джон Доър, когато те започнаха с очертаването на света, в който продаваме днес. Просто опознайте клиента си. Отидете отвъд диагностицирането на нуждите и започнете да постигате много по-дълбоко разбиране за бизнеса на клиента си, неговите стремежи и начина, по който взема решения. Това изисква повече от информация; това изисква да внесете прозрение във всяка стъпка от процеса на продажбите. Те ви показват как. ”

7. Единственият наръчник за продажби, от който някога ще имате нужда

чрез Amazon

За книгата

Автор(и) : Антъни Ианарино

Година на издаване : 2016

Приблизително време за четене : 15 часа

Препоръчително ниво : средно до напреднало

Брой страници : 240 страници

Оценки 4. 3/5 (Amazon) 4. 2/5 (Goodreads)

4. 3/5 (Amazon)

4. 2/5 (Goodreads)

4. 3/5 (Amazon)

4. 2/5 (Goodreads)

Това е единствената справочна книга сред всички книги за продажби, изброени тук, която трябва да държите на бюрото си по всяко време. Защо? Защото тя оправдава името си.

Авторът на The Sales Blog, Антъни Ианарино, вярва, че всеки може да продава, ако разполага с правилните стратегии.

В „Единственото ръководство за продажби, от което някога ще се нуждаете“ той отговаря на най-наболяващия въпрос за всеки ръководител или търговец.

Защо само малцина търговци успяват, докато останалите постигат посредствени резултати? Не става въпрос за пазара, конкуренцията или продукта. Става въпрос за продавача.

Ианарино влива 25-годишния си опит в книгата и стига до заключението, че успешният търговец подхожда към продажбите като към процес на създаване на стойност, а не като към транзакция. Каква е разликата?

При транзакционните продажби компаниите и търговците се фокусират върху своите продукти и услуги, ценови модели и характеристики. Клиентът трябва сам да разбере стойността им.

В един бизнес, който добавя стойност, организацията създава решение за проблема на клиента. Продавачите се фокусират върху резултатите от прилагането на решението. Съотношението между цената (на решението) и стойността (за клиента) трябва да бъде 1:10 в полза на клиента.

Книгата подкрепя подхода за добавяне на стойност поради различните му предимства, като например:

Ще имате по-малък пазар, защото внимателно подбирате основния си пазарен сегмент.

Ще сключвате по-малко, но по-скъпи/ценни сделки, защото ще отказвате сделки, които не ви носят полза.

Всяка сделка ще донесе много по-висока печалба, като същевременно ще доведе до много по-ниски разходи за привличане на клиенти.

„Направете списък с трима клиенти или потенциални клиенти и им се обадете, за да разберете как се справят в личен и професионален план. Не им предлагайте нищо и не ги молете за нищо. Просто им се обадете, защото ви е грижа за тях.”

„Направете списък с трима клиенти или потенциални клиенти и им се обадете, за да разберете как се справят в личен и професионален план. Не им предлагайте нищо и не ги молете за нищо. Просто им се обадете, защото ви е грижа за тях.”

Ключови изводи:

Продавачът трябва да се страхува от самодоволството. Противоотровата за него е инициативността, която доказва, че ви е грижа за клиентите и техните проблеми.

Научете се да слушате добре. Целта ви при слушането трябва да бъде да разберете. Изчакайте четири такта, след като клиентът ви е приключил. Това ще го подтикне да говори повече.

Кой сте вие е по-важно от това, което правите. Трябва да сте човекът, от когото клиентите ви искат да купуват.

Какво казват читателите:

„Антъни Ианарино написа книгата, която бих искал да напиша аз. Тя съдържа всички основни правила, на които съм изградил кариерата си в продажбите и на които съм обучавал екипите си. С ясен и кратък език Антъни подробно описва основните знания, необходими за успех в продажбите. Това не е нова „рамка за продажби“, която бързо може да се превърне в преходна мода. Планирам да закупя голямо количество екземпляри и да ги използвам с клиентите си за консултации.“

8. Наръчникът на най-добрите лидери в продажбите

чрез Amazon

За книгата

Автор(и) : Лиза Д. Магнусон

Година на издаване : 2019

Приблизително време за четене : 10 часа

Препоръчително ниво : средно до напреднало

Брой страници : 204 страници

Оценки 4,7/5 (Amazon) 5/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Amazon)

5/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Amazon)

5/5 (Goodreads)

Мениджъри по продажбите, искате ли наръчник по продажбите, който работи? Наръчникът TOP Sales Leader Playbook съдържа практични съвети, които ще ви помогнат да постигнете дългосрочен успех.

Авторът очертава стъпка по стъпка процеса за сключване на сделки, които са пет пъти по-големи от средната ви продажба. За да постигнете траен успех, ще трябва да направите процеса повтаряем и предсказуем.

Съществува тревожна разлика между нивото на уменията на продавачите и това на ръководителите в областта на продажбите в големите предприятия.

В резултат на това лидерите в продажбите се превръщат в единствената слаба точка в сложните договори, защото са разсейвани от непродуктивни ежедневни задачи.

За да реши този проблем, Магнусон демонстрира процеса на продажбите чрез 16 ключови хода, разделени в четири категории:

Лидерство в продажбите Методология на продажбите Изпълнение на продажбите Културата на продажбите играе важна роля

Докато други книги за продажби изброяват стратегии, книгата на Магнусон е създадена въз основа на нейния реален опит в проучвания в областта на продажбите. Нейните стратегии се базират на идеите на 16 признати лидери в областта.

Без да се церемони, авторът представя цялостен подход за спечелване на големи възможности и висок ръст на приходите.

Тези идеи ще помогнат на всеки ръководител в продажбите да създаде повторяем механизъм за сключване на големи сделки за своите екипи и да систематизира културата на големите сделки. Книгата ще ви научи да приоритизирате критичните задачи, да подобрите комуникацията в рамките на организацията за продажби и да прилагате методологията 5X за сключване на договори.

Ако сте вицепрезидент по продажбите, ръководител на маркетинга или главен изпълнителен директор, който се стреми да сключи повече сделки, тази книга е задължителна за вас.

„Планирайте забавление и ангажираност. Забавлението е вдъхновяващо. Помислете за теми, конкурси, награди и предизвикателства. Окуражавайте навсякъде, където и да отидете – на стратегически срещи в „военната зала“, на вътрешни бизнес прегледи (IBR) или на терен с продавачите.“

„Планирайте забавление и ангажираност. Забавлението е вдъхновяващо. Помислете за теми, конкурси, награди и предизвикателства. Окуражавайте навсякъде, където и да отидете – на стратегически срещи в „военната зала“, на вътрешни бизнес прегледи (IBR) или на терен с продавачите.“

Ключови изводи:

Когато става въпрос за 5X сделки, обикновено има от три до пет конкуренти. Екипът по обслужване на клиенти трябва да идентифицира конкурентите на ранен етап чрез конкурентен анализ. Те трябва да мислят за проактивно и реактивно блокиране. Първото се отнася до спирането на тези конкуренти в тяхното развитие, а второто – до реактивното им блокиране.

Преди да изготви предложението, екипът ви трябва да е изградил трайни взаимоотношения. Те трябва да разработят „теми за победа“, които се намират на пресечната точка между приоритетите на потенциалните клиенти и техните силни страни.

Какво казват читателите:

„Въпреки че това е практичен, приложим и систематичен наръчник, пълен с подробни инструкции стъпка по стъпка за доказани стратегии и тактики за подход и спечелване на вашите „5X“ средни сделки, той се основава на задълбочено проучване с 41 вицепрезиденти по продажбите за това, което те искат да видят в един наръчник. Това проучване разкри четири ключови области, които интересуват лидерите в продажбите, и които се превърнаха в четирите основни теми на книгата: лидерство, методология, изпълнение и култура. И тъй като произхожда директно от първични проучвания, съчетани с кариерата на Лиза Магнусон в областта на лидерството и нейния опит с клиенти, тя се фокусира и върху няколко ключови приоритета, за които лидерите в продажбите могат да отделят време и да се фокусират, за да гарантират разлика в резултатите. Това е наистина първокласна книга, която е много необходима. “

9. Buyology

чрез Amazon

За книгата

Автор(и) : Мартин Линдстром

Година на издаване : 2010

Приблизително време за четене : 15 часа

Препоръчително ниво : Средно

Брой страници : 272 страници

Оценки 4. 4/5 (Amazon) 3. 8/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

3. 8/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

3. 8/5 (Goodreads)

Ето какво казва списание Time за книгата „Buyology“ на Мартин Линдстром: „Завладяващ поглед върху това как потребителите възприемат лога, реклами, търговски клипове, марки и продукти. “

Тази бестселър книга за продажбите е резултат от тригодишното му проучване в областта на невромаркетинга, в което са участвали 2000 доброволци от цял свят.

Тя предлага поглед върху психологията на купувачите и методологията на продажбите за търговците. Авторът поставя под въпрос популярните митове за това, което кара хората да купуват, и обяснява как емоционалната интелигентност помага да се спечелят повече продажби.

Той разглежда въпроси като:

Могат ли другите ни сетива – обоняние, осезание и слух – да бъдат възбудени, когато видим даден продукт?

Могат ли „готините“ марки да предизвикат нашите инстинкти за чифтосване?

Действително ли сексът продава?

За да подкрепи тази теза, Линдстром цитира проучване от 1992 г. върху маймуни, което доказва, че огледалните неврони в мозъка ни карат да повтаряме това, което наблюдаваме у другите хора.

Бизнесът използва огледалните неврони на купувачите с реклами, за да ги привлече. Нашите огледални неврони реагират на „целеви жестове“ като изображения на хора, които извършват конкретни действия. Например, когато гледаме красиви модели, които пият кафе от определена марка, ни се приисква да направим същото.

Ето защо знанието за това какво провокира нуждите и желанията на купувачите е безценно за търговците.

Друга интересна концепция, която Линдсторм въвежда, се нарича „соматични маркери“ – това са съкратени пътища, които предизвикват автоматични реакции.

Когато потенциалните клиенти купуват нещо, мозъкът им обработва мисли и идеи и ги кондензира в един отговор. Когато клиентите се изправят пред същото решение отново, тези „кратки пътища” им помагат да вземат решение. Ето защо маркетолозите използват страха и това води до по-високи продажби.

Като цяло, „Buyology“ е книга за продажбите, пълна с практични съвети, като например как да проведете успешна продажбена разговор. Ако сте треньор по продажби или старши мениджър по продажбите, нейните прозрения за подсъзнателните послания, емоционалната интелигентност, сексуалните препратки, отказите от отговорност и предупрежденията за здравето също ще ви бъдат полезни.

„Когато поставяме марка на нещата, мозъкът ни ги възприема като по-специални и ценни, отколкото са в действителност.“

„Когато поставяме марка на нещата, мозъкът ни ги възприема като по-специални и ценни, отколкото са в действителност.“

Ключови изводи:

Повечето решения за покупка се вземат подсъзнателно, което прави традиционните проучвания недостатъчни за пазарни изследвания. Най-добрият начин да се предскаже успехът на даден продукт или услуга е чрез използване на невромаркетинг и емоционална интелигентност.

Подсъзнателните послания чрез сензорна стимулация, като мирис или допир, също са от голямо значение.

Купувачите търсят приятни преживявания, когато са стресирани или уплашени. Най-вероятно ще търсят продукт или услуга, които да им осигурят такива преживявания.

Какво казват читателите:

„Книгата е научен анализ на факторите, които влияят върху нашите покупателни навици. Тя разкрива повечето митове в рекламата и хвърля нова светлина върху начина, по който маркетолозите се опитват да повлияят на нашия мисловен процес, и как ние, като потребители, трябва да се предпазваме от това да ни манипулират. Не е прекалено техническа и без съмнение е интелигентен материал за четене.“

10. Да продаваш е човешко

чрез Amazon

За книгата

Автор(и) : Даниел Пинк

Година на издаване : 2012

Приблизително време за четене : 16 часа

Препоръчително ниво : средно до напреднало

Брой страници : 272 страници

Оценки 4. 4/5 (Amazon) 3. 9/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

3. 9/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

3. 9/5 (Goodreads)

Огледайте се. Ще видите безброй примери за продажби, които не са свързани с продажби – от учител, който убеждава учениците си да учат, до ръководител на екип, който мотивира екипа си да работи, или предприемач, който представя бизнес идеята си на инвеститори.

Тази книга за продажбите представя убедителни аргументи, че всеки професионалист се занимава с продажби, които представляват предизвикателство.

Написана от водещ психолог, книгата „To Sell is Human“ обяснява как продажбите стават по-лесни, когато купувачът знае, че сделката ще подобри живота му. Настройте се към другите, излезте от своята перспектива и влезте в тяхната. Така ще подобрите продажбите си.

Тази книга заема противоположната позиция на „The Sales Magnet“ на Кендра Ли и твърди, че амбивертите имат най-големи шансове да успеят в управлението на продажбите. Хората, които балансират между слушане и говорене с потенциалните клиенти, са най-добрите търговци.

За да подобри продажбите, Пинк предлага „стратегическо имитиране“, за да спечели благоразположението на купувача.

Тази концепция включва три ключови стъпки:

Наблюдавайте: Наблюдавайте какво прави вашият потенциален клиент

Изчакайте: След като направите наблюдения, изчакайте подходящия момент.

Уейн: Нежно имитирайте действията на другия човек. След това се опитайте да бъдете по-малко съзнателни за това, което правите, и обърнете внимание на това, което правят те.

Накратко, тази книга за продажбите засилва убеждението, че някои хора са наистина родени за продажби.

„Всеки път, когато сте изкушени да продадете нещо по-скъпо на някого, спрете това, което правите, и вместо това наблюдавайте.“

„Всеки път, когато сте изкушени да продадете нещо по-скъпо на някого, спрете това, което правите, и вместо това наблюдавайте.“

Ключови изводи:

Честността и обслужването заместват продажбите, защото интернет даде на всеки достъп до информация.

Използвайте израза „Да, и...“ докато разговаряте с клиенти. Това им помага да останат фокусирани, позитивни и ангажирани.

Никога не приемайте отказите лично в продажбите. Много често причините за отказ не са свързани с уменията на продавача.

Какво казват читателите:

„Наистина трансформиращо. Всеки трябва да прочете тази книга, тъй като днес всеки „продава” нещо. Даниел Пинк е направил голяма услуга на човечеството, като е написал тази книга. Примерите му изясняват много от добре проучените му препоръки. Силно препоръчвам да си купите и да прочетете този материал.”

Почетно споменаване

Разгадаване на кода на управлението на продажбите

чрез Amazon

За книгата

Автори : Джейсън Джордан, Мишел Вазана

Година на издаване : 2011

Приблизително време за четене : 10 часа

Препоръчително ниво : средно до напреднало

Брой страници : 272

Оценки 4. 4/5 (Amazon) 4. 0/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

4. 0/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

4. 0/5 (Goodreads)

Списъкът с най-добрите книги за продажби е пълен само с включването на „Cracking The Sales Management Code“ от Джейсън Джордан и Мишел Вазана.

Това е книгата, към която трябва да се обърнете, ако искате да се занимавате с предизвикателни продажби, и тя ви учи как да получите по-голям контрол над вашите продажби и тези на вашия екип.

Авторите разказват как продажбите са претърпели преход от:

Подбор: Набиране на търговци с висок потенциал

Стратегия: Помогнете им да изготвят задълбочени планове за продажби за всеки клиент

Умение: Да ги научите как да провеждат ефективни продажбени разговори

Към трите нови компонента на успеха в новия свят на продажбите:

Мениджмънт: Особено надзор на продажбите на първа линия

Показатели: които надхвърлят обичайното управление, базирано на дейностите

Методология: Работа с систематичен и дисциплиниран подход

„Наемането на подходящи търговци, разпределянето им по подходящ начин, насочването към подходящите клиенти и продажбата на подходящите продукти е единствената формула за дългосрочното здраве на организацията.“

„Наемането на подходящи търговци, разпределянето им по подходящ начин, насочването към подходящите клиенти и продажбата на подходящите продукти е единствената формула за дългосрочното здраве на организацията.“

Ключови изводи:

Наемете търговци, които са податливи на обучение, мотивирани и подходящи за ролята

Обучавайте и развивайте чрез поставяне на цели, обратна връзка и редовни сесии.

Фокусирайте се върху наблюдението и насочването на продажбените дейности, а не само върху резултатите.

Какво казват читателите:

„Вероятно съм препрочел книгата десет пъти досега! Ако се занимавате с продажби, ще сте много запознати с съдържанието, но авторите правят фантастична работа, като дават на читателя примери, практически съвети, структура на ежедневните дейности и показатели. Поздравления на авторите! Купих по един екземпляр за всеки от моя екип за продажби и те го харесаха много!“

Подобрете производителността си в продажбите с ClickUp

Ако искате да подобрите продажбите си, се нуждаете от подходящите инструменти, които да допълнят теоретичните ви познания в областта на продажбите. Пакетът за продуктивност на ClickUp активира вашия екип по продажбите и обединява цялата ви продажбена фуния.

Изградете трайни взаимоотношения с клиентите, използвайки ClickUp CRM.

Поддържането на дългосрочни отношения с клиентите е в основата на успеха в продажбите.

CRM на ClickUp ви позволява да поддържате отлични отношения с клиентите чрез интуитивен и интерактивен начин за управление на вашите продажбени канали, взаимодействие с клиентите и поръчки. Следете важни показатели като стойността на клиента за целия му жизнен цикъл, средния размер на сделката и размера на поръчката, като използвате над 10 персонализирани изгледа на ClickUp и над 50 джаджи на таблото.

Изглед на задачите в ClickUp за по-лесно сътрудничество с клиенти

Шаблоните за CRM на ClickUp, подходящи за начинаещи, са чудесни и за търговци, които искат да управляват взаимоотношенията с клиентите по организиран начин. Организирайте информацията за клиентите в календар или списък. След това преместете данните за контакт с плъзгане и пускане и добавете статуси, за да внесете повече прозрачност в проследяването на напредъка си.

Управление на клиенти, продажбени канали, задачи за действие и др. с простия CRM шаблон на ClickUp в изглед „Списък“

Управлявайте вашия продажбен канал с ClickUp Dashboard

Знаете ли, че можете да приложите някои от стратегиите за продажбена фуния от Inbound Marketing, използвайки ClickUp? Проследявайте интереса на вашите клиенти, оценявайте и филтрирайте потенциалните клиенти, наблюдавайте лийдовете и привличайте клиентите си на едно място, използвайки таблото за управление на ClickUp.

Настройте необходимите ви отчети на едно място в ClickUp.

Използвайте CRM отчетите в ClickUp, за да визуализирате данните си в кръгови диаграми, линейни графики или стълбови диаграми.

Автоматизирайте процеса на продажби с ClickUp

Представете си, че прилагате 14-те стратегии за привличане на Кендра Ли към вашите продажбени кампании!

Използвайте всеобхватната работна платформа на ClickUp, за да оптимизирате продажбените кампании и да сътрудничите на членовете на екипа за повече възможности. Спестете време при въвеждането на данни и поддържайте интереса на потенциалните клиенти, като автоматизирате продажбените си канали с помощта на инструменти за подпомагане на продажбите.

За да провеждате множество продажбени кампании, автоматизирайте задачите въз основа на всеки етап от продажбената кампания, активирайте актуализации на статуса за дейността на клиентите и уведомявайте екипа си за следващите стъпки.

Използвайте ClickUp Goals, за да държите всички на път и да следите напредъка към индивидуалните и колективните продажбени цели.

Задайте си показатели за успех и ги постигнете с ClickUp.

Спестете време с готови шаблони за всяка задача, свързана с продажбите.

С шаблоните за продажбена фуния на ClickUp можете да научите повече за вашите клиенти и да персонализирате офертите си според техните нужди в различни моменти от процеса на покупка. Адаптирайте подхода си към продажбите, за да предложите това, което те искат, в подходящия момент.

Умните екипи по продажбите използват шаблони за планове за продажби, за да поставят значими цели, да разработват и коригират стратегии за бързото им постигане и да организират информацията в централизирана библиотека, достъпна за всички.

Седмичният отчет за продажбите на ClickUp позволява на мениджърите по продажбите да следят резултатите от продажбите и важни KPI, като съотношението на конверсия на потенциални клиенти и обема на продажбите по канали. Този шаблон ви помага да проследявате седмично показателите за продажбите, да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение, и да споделяте идеи за по-добро съгласуване.

Опитайте ClickUp безплатно, за да откриете повече възможности, да сключите повече сделки и да подобрите производителността си в продажбите.