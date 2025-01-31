10-те най-добри приложения за проследяване на пробега през 2025 г. (ревюта и цени)

Професионалистите, които пътуват често, могат да изминат стотици или дори хиляди километри по работа през годината. За обикновените служители, които работят на пълен работен ден, това са разходи, които можете да възстановите чрез отдела за счетоводство на вашата компания. За подизпълнителите и собствениците на фирми тези километри са разходи, които могат да бъдат приспаднати от данъците.

Но можете да си възстановите парите или да спестите от данъци само ако разполагате с удобен и надежден начин да следите изминатите километри през годината. Днешните приложения за проследяване на пробега улесняват автоматичното проследяване на разстоянието, дестинациите и пътуванията, които се считат за бизнес разходи.

Намерете подходящото приложение с подходящите функции, за да може проследяването на пробега да бъде лесно, а не досадна задача. Определете задължителните функции, които трябва да има приложението за проследяване на пробега през 2024 г., и след това сравнете популярните приложения за проследяване в този списък, за да намерите любимото си.

Какво да търсите в приложенията за проследяване на пробега?

Най-добрите приложения за проследяване на пробега са създадени за бизнес потребители – още по-добре, подходящите приложения за проследяване ще бъдат създадени с оглед на професионалистите във вашата индустрия. Шофьорите на споделени превози, агентите по недвижими имоти и основателите на стартиращи компании шофират за различни бизнес цели и вие се нуждаете от инструмент, който отговаря на вашите нужди.

Докато сравнявате различните варианти, уверете се, че тези задължителни функции са налични в безплатната или в премиум версията:

Автоматизация: Няма нищо по-разочароващо от това да пристигнете на далечно място и да осъзнаете, че не сте стартирали приложението за проследяване на пробега. Избегнете това, като изберете приложения, които автоматично проследяват всички изминати километри. Интелигентните приложения могат да предположат кои пътувания са свързани с работата, така че не е нужно да влизате и да извършвате ръчна работа, което улеснява Няма нищо по-разочароващо от това да пристигнете на далечно място и да осъзнаете, че не сте стартирали приложението за проследяване на пробега. Избегнете това, като изберете приложения, които автоматично проследяват всички изминати километри. Интелигентните приложения могат да предположат кои пътувания са свързани с работата, така че не е нужно да влизате и да извършвате ръчна работа, което улеснява управлението на натоварването.

Експортиране и интеграции: В крайна сметка данните за пробега трябва да се прехвърлят от приложението към формулярите на IRS или отчетите за бизнес разходи. Потърсете приложения, които могат да споделят информацията с финансовите инструменти, които вие (или вашият счетоводител) вече използвате.

Много функции за категоризиране и маркиране: Добрите приложения за проследяване на пробега ви позволяват да попълните подробности за вида на бизнес пътуването за всяко пътуване. Може да се наложи да използвате полета за данни като дати или допълнителни функции, за да разграничите посещенията на място от събития за създаване на контакти и да проследявате пътуванията за различни приложения за временна работа.

Допълнителни функции: Ако отговарят на нуждите на вашия бизнес, потърсете вграден шаблони за работни графици. Ако отговарят на нуждите на вашия бизнес, потърсете вграден софтуер за управление на задачи , проследяване на разходи, инструменти за управление на времето

Финансова информация: Потърсете приложения, които изчисляват общите ви разходи за пътувания, спестените данъци и тенденциите при шофирането.

Удобство и надеждност: Най-добрите приложения са тези, които не е нужно да проверявате всеки път, когато се качите в колата. Затова сравнете любимите си приложения въз основа на тяхното време на работа, сривове, грешки и лекота на използване.

Като търсите качество и удобство, е много по-вероятно да имате точни записи и лесен начин да си възстановите парите за бизнес километри.

10-те най-добри приложения за проследяване на пробега

Сравнете тези най-добри приложения за проследяване на пробега, налични през 2023 г. Всяко от тях предлага лесна за използване технология за проследяване с уникални функции и възможности.

Започнете с ClickUp Проследявайте времето, данните за пробега и други данни по проекти или по отделни служители в ClickUp, за да получите повече информация за вашия екип.

ClickUp не е приложение за проследяване на пробега в реално време – то е всичко останало, от което се нуждаете, за да управлявате личните и бизнес пътувания. Самостоятелни професионалисти, собственици на малки фирми и бизнес екипи го използват, за да импортират данните си за проследяване на пробега и да създадат централизиран информационен център.

Оттам професионалистите, които пътуват често, могат да прехвърлят данните в шаблонизирани отчети за разходи или да ги добавят към списъка си с бизнес разходи, освободени от данъци. Мениджърите могат да анализират пътуванията на екипа, за да открият неефективности или да се уверят, че бюджетът е достатъчен за покриване на изминатите километри. Счетоводителите и финансовите екипи също могат да имат достъп до данните, за да обработват плащания и данъчни декларации.

Независимо дали искате календар, в който да съхранявате всичките си данни за пътувания, или таблица, в която да виждате колко километра изминава екипът ви седмично, ClickUp предлага гъвкави изгледи и инструменти за управление на проекти, които да подпомогнат усилията ви. Можете също да използвате специализирани шаблони като шаблона за отчитане на работното време на ClickUp Services, за да следите пробега в контекста на работното време.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

ClickUp не предлага проследяване на пробега в реално време; ще трябва да изберете приложение за проследяване на пробега и да го интегрирате с ClickUp, за да добавите данните към процесите си за управление на проекти.

Мобилното приложение предлага по-малко функции от приложението за настолен компютър. Извършвайте ежедневните задачи на телефона си, а след това преминавайте към компютъра си за по-сложни анализи.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. Самостоятелно

Чрез Solo

Проследяването на времето и пробега е досадна част от работата, ако работите в икономиката на временната заетост. Но Solo опростява работата с автоматично проследяване на пробега и разходите. Използвайте това приложение, за да интегрирате всичките си приложения за временна заетост в един единствен табло, за да планирате пътуванията си, да проследявате пробега и да видите колко сте спечелили в края на деня.

Solo е повече от обикновен пробег тракер. То ви предлага едно място, където да управлявате всичките си задачи от различни платформи, приложения за споделено пътуване и приложения за доставки. Още по-добре, то прогнозира колко пари ще спечелите всеки ден – и след това ви изплаща разликата, ако надцени дневните ви приходи. Много шофьори на фриланс използват това приложение за водене на отчети, изготвяне на маршрути и проследяване на финансите.

Най-добрите функции на Solo

Интеграция с популярни приложения като Instacart, Doordash и Uber

Множество тракери за пробег, време и прогнозирани приходи

Гаранция за дневната ви заплата

Ограничения при самостоятелното пътуване

Според някои потребители ръчното проследяване може да бъде ненадеждно.

Текстът може да е малък и труден за четене.

Цени за индивидуални потребители

Основен: 10 $/месец

Pro: 15 $/месец

Pro Plus: 20 $/месец

Самостоятелни оценки и рецензии

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

3. Stride

Чрез Stride

Stride е безплатно приложение за проследяване на пробега. Потребителите могат автоматично да проследяват изминатите километри за всички свои пътувания. То също така помага на бизнес потребителите да намерят възможности за данъчни облекчения и спестявания с помощта на полезен табло за наблюдение на спестяванията, разходите и опциите.

Потребителите го използват и в личния си живот, тъй като приложението предлага инструменти за бюджетиране и проследяване на личните разходи. Дизайнът на приложението е лесен и интуитивен, така че използването му никога не е скучна работа.

Най-добрите функции на Stride

Проследяване на пробега и времето директно на началния екран на приложението

Функции за бюджетиране за управление на парите с един поглед

Лесно разграничавайте личните пътувания от бизнес пътуванията

Предложения за намиране и използване на данъчни облекчения

Ограничения на крачката

Непоследователни известия

Някои потребители съобщават за проблеми с точността на пробега и маршрута.

Цени на Stride

Безплатни

Оценки и рецензии на Stride

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

Бонус: Софтуер за управление на пътувания!

4. MileIQ

Чрез MileIQ

Разграничавайте личните и служебните пътувания с едно движение на ръката, когато използвате MileIQ за проследяване на изминатите километри. Приложението автоматично проследява всичките ви пътувания, а вие можете да плъзнете наляво или надясно, за да определите какъв тип пътуване е било всяко едно от тях.

Приложението е създадено за заети професионалисти от практически всички отрасли. Можете да проследявате изминатите километри (и спестяванията) във времето, да активирате работните часове, за да имате по-малко пътувания за сортиране, и да получавате напомняния, ако имате неизпълнени задачи в приложението.

Най-добрите функции на MileIQ

Таблото на MileIQ улеснява превъртането и класифицирането на пътуванията.

Програмите за проследяване ви показват спестяванията и отстъпките във времето.

Лесно изтегляйте месечни отчети за пробега като CSV или PDF файлове.

Ограничения на MileIQ

Интерфейсът на приложението може да работи бавно при ръчно редактиране или настройки.

Безплатната версия ограничава броя на пътуванията, които проследява на месец.

Цени на MileIQ

Безплатни

Неограничен: 5,99 $/месец на потребител

Екипи: 8 $/месец на потребител

Team Pro: 10 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за MileIQ

G2: 4. 2/5 (66+ отзива)

Capterra: 5,0/5 (1+ отзива)

5. Mileage Tracker от Everlance

Чрез Everlance

Everlance поставя функциите за отчитане на преден план с приложението си за проследяване на пробега. Докато проследява изминатите километри, то изчислява дневните, месечните и годишните отчисления и разходи. Потребителите могат да филтрират данните, за да се фокусират върху различни периоди, и лесно да експортират данните към предпочитаните от тях приложения за финансово и проектно управление.

Приложението предлага функции, съвместими с изискванията на IRS, и създава богата документация. То може да отговори на нуждите на практически всякакви фирмени политики относно отчети за разходи, проследяване и проверка.

Най-добрите функции на Everlance

Автоматично проследяване с функции за редактиране, за да се върнете назад и да прекласифицирате пътувания или да разделите пътувания на по-малки пътувания.

Добри опции за генериране на отчети и документация

Опции за седмични, месечни и дневни записи за лесно проследяване и мониторинг.

Чист, лесен за навигация интерфейс

Ограничения на Everlance

Безплатните функции понякога класифицират неправилно пътуванията и записват върху данните.

Може да не записва пътуванията, ако батерията на телефона е слаба.

Цени на Everlance

Безплатни (за физически лица и фирми)

Премиум (индивидуален): 5 $/месец

Premium Plus (индивидуален): 10 $/месец

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Програма CPM (за фирми): 10 USD/месец на потребител

Програма FAVR (за фирми): 33 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Everlance

G2: 4. 3/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (64+ отзива)

6. SherpaShare – Шофьор за споделено пътуване

Чрез SherpaShare

SherpaShare е създаден специално за шофьори, предлагащи споделено пътуване. Интегрирайте приложенията си с SherpaShare, за да планирате маршрутите си, да получите препоръки за оптимизиране на маршрута си и да проследявате километрите, изминати по работа.

Премиум приложението предлага допълнителни функции, с които потребителите могат да максимизират дневните си доходи с помощта на инфографики и горещи точки. Приложението предлага и отстъпки и купони за потребителите на SherpaShare.

Най-добрите функции на SherpaShare

Функциите за анализ в реално време помагат на шофьорите да планират маршрутите си за по-добро заплащане.

Функция за чат, създадена за общността на шофьорите, предлагащи споделено пътуване

Ограничения на SherpaShare

Разделът „Спестявания и оферти“ може да ви разсейва

Някои потребители намират приложението за объркващо за използване.

Изисква всички разрешения, за да функционира правилно.

Цени на SherpaShare

Месечно: 5,99 $/месец

Супер премиум: 10 $/месец

Оценки и рецензии на SherpaShare

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

7. Hurdlr

Чрез Hurdlr

Hurdlr е предназначено за самонаети потребители. Вместо просто да проследява изминатите километри и потенциалните спестявания, то проследява и разходите и спестяванията във връзка с бизнес печалбите и доходите. Можете да извлечете спестяванията си във времето, отчети, показващи печалбите и загубите, и да получавате актуализации в реално време за изминатите километри.

Потребителите могат също да проследяват бизнес разходите си извън шофирането чрез Hurdlr. Заснемайте разписки, регистрирайте разходи и вижте банковия баланс на вашия бизнес в едно приложение.

Най-добрите функции на Hurdlr

Вградено проследяване на приходи, разходи и данъци на началния екран

Интеграции с хиляди различни банки, както и с популярни инструменти за плащане, приложения за споделено пътуване и счетоводни инструменти.

Предлага десетки различни шаблони за отчети

Неограничено проследяване на пробега

Ограничения на Hurdlr

Някои потребители отчитат пропуски в проследяването и функционалността.

Може да доведе до двойно отчитане на банковите преводи, което прави отчетите за разходите неточни.

Цени на Hurdlr

Безплатни

Премиум: 10 $/месец

Pro: 16,67 $/месец (фактурира се ежегодно)

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Hurdlr

G2: 4. 3/5 (23+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (11+ отзива)

8. Gridwise

Чрез Gridwise

Gridwise е създаден за две аудитории: работници, търсещи централизиран начин за проследяване на задачите си, и фирми, които искат да предлагат услугите си на такива работници. Работниците могат да синхронизират своите приложения, да получават персонализирани препоръки и да планират стратегически около пиковите часове. Фирмите могат да публикуват реклами, да се свързват с шофьори и да анализират резултатите от своите кампании.

Най-добрите функции на Gridwise

Интерфейсът улеснява подготовката на данъчна информация и проследяването на отчисленията.

Потребителите могат да синхронизират приложенията си за споделени пътувания и превози, за да планират деня си.

Инструментите за анализ на данни създават персонализирани статистики и препоръки.

Ограничения на Gridwise

Данните за мобилността на Gig се споделят с рекламодателите.

Безплатната версия има ограничени напомняния за събития и информация за летищата.

Ценообразуване по мрежа

Безплатни

Плюс: 9,99 $/месец

Оценки и рецензии на Gridwise

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

9. QuickBooks Self-Employed

QuickBooks предлага пълен набор от инструменти за самонаети професионалисти и малки предприятия, включително приложение за проследяване на пробега. Потребителите могат да генерират отчети, да виждат приблизителни спестявания и лесно да прехвърлят данните си в TurboTax. Прехвърлянето и споделянето на данни е лесно, защото много програми са обединени под тази шапка.

Това приложение се отличава, когато става въпрос за данъци и финансово планиране. Ако искате да дадете приоритет на данъчните облекчения и ясната счетоводна отчетност, QuickBooks предлага различни изгледи, отчети и функции, които да отговарят на предпочитания от вас работен процес.

Най-добрите функции на QuickBooks Self-Employed

Мощни вградени инструменти за отчитане за задълбочени анализи

Функции за изчисляване на приблизителни данъци и подаване на данъчни декларации, предназначени за самонаети лица

Предлага проследяване на пробега, разходите и организиране на разписките на едно място.

Ограничения на QuickBooks Self-Employed

Много потребители смятат, че обслужването на клиенти е недостатъчно

Мобилното приложение е много по-малко удобно от версията за настолни компютри.

Цени на QuickBooks Self-Employed

Самостоятелно заети лица: 20 $/месец

Пакет за самонаети лица: 30 $/месец

Пакет за самонаети лица: 40 $/месец

QuickBooks Self-Employed – оценки и отзиви

G2: 4,0/5 (над 3100 отзива за QuickBooks)

Capterra: 3,9/5 (95+ отзива)

10. TripLog

Чрез Triplog

Triplog предлага функции както за самонаети професионалисти, така и за предприятия. Интегрира се с популярни софтуерни продукти за предприятия, включително QuickBooks, SAP Concur и Sage, за да се адаптира към всякакви технологични решения. Потребителите и мениджърите могат да проследяват пътуванията във времето и да идентифицират области за подобряване на ефективността чрез софтуер за цялостно наблюдение на служителите.

TripLog предлага различни опции за основните вертикални пазари, за да обслужва всички, от независими шофьори на споделени превози до големи строителни екипи. Физическите лица могат да планират маршрутите си и да класифицират пътуванията за данъчни отчети. Бизнесът може автоматично да проследява движението и да поддържа надзор над своите екипи на терен.

Най-добрите функции на TripLog

Интеграция с основните платформи и API за персонализирани функции

Проследяване в реално време на пътувания, гориво и свързани разходи

Допълнителен хардуер за проследяване на пробега чрез GPS или Bluetooth за оптимизиране на автоматичното проследяване на пробега

Разполага с софтуер за отчитане на работното време и софтуер за проследяване на разходите.

Ограничения на TripLog

Функцията за автоматично плащане може да срещне грешки по време на настройката.

Отговорите на помощния център са бавни

Цени на TripLog

Lite: Безплатно

Премиум: 5,99 $/месец

Екипи: 10 $/месец на потребител

Enterprise: 15 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за TripLog

G2: 4,7/5 (56+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (75+ отзива)

Проследявайте изминатите километри там, където вече управлявате финансите и задачите си в ClickUp

Проследяването на изминатите километри може да спести на вашия бизнес стотици или хиляди долари от данъци или пропуснати разходи. Но когато разчитате на ръчни инструменти, това може да не ви се струва, че си заслужава времето. Изборът на подходящото приложение за проследяване на пробега прави голяма разлика.

Изборът на подходящ безплатен софтуер за управление на проекти и приложение за съвместно проследяване е също толкова важен. ClickUp може да чете данни от приложението ви за проследяване на пробега, за да генерира отчети, да следи тенденциите във времето и да улесни отчитането или документирането на разходите за пробег.

Регистрирайте се още днес за безплатен акаунт в ClickUp и започнете да следите!