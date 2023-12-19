10-те най-добри мениджъри на пароли през 2025 г. (ревюта и цени)

Тъй като в днешно време голяма част от живота ни се развива онлайн, киберсигурността е истински проблем. Компрометирана парола и последващо нарушаване на данните може да има сериозни последици.

За да запазим всичките си лични данни в безопасност, обаче, се изисква множество пароли, а експертите по онлайн сигурност ни казват, че всяка от тези пароли трябва да е уникална.

Как да ги запомним всички? ?

Отговорът е онлайн мениджърите на пароли.

Мениджърите на пароли предлагат едно централно място, където да съхранявате всичките си пароли. След това можете да зададете главна парола, която ви дава достъп до всичко. ?

Разбираемо е, че може да се притеснявате да съхранявате всичките си пароли на едно място. Ето защо ви представяме най-добрите мениджъри на пароли, включително безплатни варианти, за да защитите данните си и да сте спокойни. ?

Ще ви предложим и инструмент, който може да оптимизира всеки друг аспект от ежедневието ви, защото достъпът до данните ви е само началото.

Какво трябва да търсите в управление на пароли?

Макар паролите да са само един аспект от сигурността на данните, те са изключително важни, защото са врата към вашите онлайн акаунти.

Уеб браузъри като Firefox, Chrome, Opera и Safari предлагат начини за съхранение на паролите ви, а MacOS предлага мениджър на пароли, наречен Keychain Access. Но те просто не са толкова ефективни, колкото специално създадените мениджъри на пароли.

С оглед на това, ето някои характеристики и функционалности, които са общи за повечето мениджъри на пароли:

Възможност за криптиране, съхранение и защита на пароли

Генератори на пароли, които бързо създават нови пароли за вас

Функционалност, която ви помага да създавате силни пароли и ви предупреждава, ако погрешно използвате една и съща парола отново.

Предупреждения, когато паролата ви е била компрометирана

Изборът да се откажете от функциите за автоматично попълване на пароли

Разширения за браузъри или приложения, които ви позволяват да управлявате паролите си на всичките си устройства и операционни системи

Функции за сигурност като многофакторна автентификация

Интуитивен потребителски интерфейс, който ви позволява лесен достъп до вашите данни

10-те най-добри мениджъри на пароли за използване през 2024 г.

Готови ли сте да намерите най-добрия мениджър на пароли за вашия екип? Открийте предимствата и недостатъците на всеки инструмент, заедно с оценки и рецензии, за да можете да направите най-информиран избор.

1. Bitwarden

чрез Bitwarden

Bitwarden е мултиплатформен мениджър на пароли, който съхранява вашите чувствителни данни и управлява вашите логини. Той ви позволява също да генерирате неограничен брой пароли и ключове за достъп на толкова устройства, колкото желаете. Функциите за сигурност включват нулево знание, криптиране от край до край, пълно съответствие и независими одити за сигурност на софтуера с отворен код.

Докато безплатната версия ви предоставя сигурно хранилище за пароли, евтиният Premium план включва достъп в спешни случаи, отчети за състоянието на хранилището и приложението Bitwarden Authenticator. Това ви позволява да потвърдите самоличността си при извършване на двуфакторна автентификация на уебсайтове или в приложения.

Най-добрите функции на Bitwarden

Получете достъп до удостоверяване без парола чрез биометрична верификация, еднократен код или ключ за сигурност.

Използвайте този мениджър на пароли в браузъра, настолния компютър или мобилното си устройство.

Синхронизирайте личните си данни на всичките си устройства

Споделяйте безопасно пароли и други лични данни с Bitwarden Send

Ограничения на Bitwarden

Някои потребители твърдят, че функцията за споделяне на пароли не е толкова сигурна, колкото би могла да бъде.

Потребителският интерфейс може да бъде актуализиран.

Цени на Bitwarden

Безплатно

Премиум: По-малко от 1 долар на месец за 2 потребители

Семейства: 3,33 $/месец за до 6 потребители

Teams Starter: 20 $/месец за до 10 потребители

Предприятие: 6 $/месец на потребител

Корпоративни клиенти: Свържете се с нас за цени

Bitwarden оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 140 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 150 отзива)

2. KeePass

чрез KeePass

KeePass е безплатен мениджър на пароли, който използва отворен код за съхранение на всичките ви пароли, така че трябва да запомните само една парола, за да получите достъп до останалите. Можете да настроите напомняния за редовно актуализиране на паролите си, а системата съхранява и историята на паролите ви, за да избегнете повторното им използване.

Най-добрите функции на KeePass

Използвайте KeePass на над 45 езика ?

Не се колебайте да проверите сами изходния код, за да се уверите, че е сигурен.

Персонализирайте мениджъра на пароли според вашите лични изисквания, като използвате различни приставки.

Използвайте приложението за настолни компютри на Microsoft Windows, MacOS или Linux или добавете разширения за браузъра Chrome, Firefox или Edge.

Ограничения на KeePass

Лесното използване не е приоритет, така че ще ви е необходима известна техническа експертиза, за да го настроите.

Някои експерти смятат, че KeePass може да е уязвим към хакерски атаки.

Цени на KeePass

Безплатни

KeePass оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 570 отзива)

3. Dashlane

чрез Dashlane

Мениджърът на пароли Dashlane ви позволява да запазвате паролите, ключовете за достъп и платежната си информация, а след това да извличате тези данни, където и да се намирате. Функцията за автоматично попълване удобно предоставя вашите лични данни и данни за вход.

Този мениджър на пароли включва и VPN и мониторинг на тъмната мрежа, който автоматично сканира за признаци, че някой от вашите акаунти може да е бил компрометиран. ?

Най-добрите функции на Dashlane

Лесно прехвърляйте информация от други мениджъри на пароли

Достъп до този мениджър на пароли от всяко устройство или платформа

Използвайте добавките за повечето основни браузъри.

Споделяйте пароли по сигурен начин и лесно отменяйте достъпа отвсякъде, ако е необходимо.

Ограничения на Dashlane

Няма приложение за настолни компютри

Плановете „Приятели и семейство“ и „Стартър“ не предлагат VPN за членовете на плана.

Цени на Dashlane

Премиум: 4,99 $/месец на потребител

План „Приятели и семейство“ : 7,49 $/месец за до 10 потребители

Starter (за екипи): 20 $/месец за до 10 потребители

Бизнес: 8 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Dashlane

G2: 4,5/5 (над 290 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 240 отзива) За Dashlane Business

4. LogMeOnce

чрез LogMeOnce

Платформата LogMeOnce предлага управление на пароли без парола. Можете да използвате селфи, PIN код, пръстов отпечатък или биометрична идентификация на лицето, за да влезете в системата, вместо парола – въпреки че можете да използвате и парола, ако предпочитате.

Безплатната версия ви позволява да съхранявате неограничен брой уникални пароли на толкова устройства, колкото пожелаете. Платените планове също съхраняват безопасно данните на вашата кредитна карта и ви предоставят определено количество криптирано пространство за съхранение, в зависимост от избрания план. ?

Най-добрите функции на LogMeOnce

Защитете вашата чувствителна информация с многофакторна автентификация

Спестете време и усилия с функцията за автоматично попълване.

Синхронизирайте данните си между MacOS, Windows, Linux, Android и iOS.

Ограничения на LogMeOnce

Безплатната Premium версия не предлага достъп в спешни случаи или многофакторна автентификация.

Има многобройни функции, които в началото могат да ви се сторят прекалено много.

Цени на LogMeOnce

Премиум: Безплатно

Професионална версия: 2,50 $/месец на потребител

Ultimate (личен): 3,25 $/месец на потребител

Семейство: 4,99 $/месец за до 6 потребители

Екипи: 4 $/месец на потребител

Бизнес: 7 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за LogMeOnce

G2: 4,0/5 (17 отзива)

Capterra: 4,8/5 (130 отзива)

5. 1Password

чрез 1Password

Създаден за индивидуални потребители, семейства и глобални работни сили, 1Password използва пълно криптиране, за да защити вашите пароли, ключове и други лични данни. Функцията за сигурно автоматично попълване ви спестява време при попълване на формуляри и ви помага да влезете в акаунтите си при други доставчици, като Google или Apple.

A Secret Key предлага допълнително ниво на сигурност, а независимите одити гарантират, че всякакви потенциални заплахи се откриват навреме и се справят бързо. ?

Най-добрите функции на 1Password

Помолете генератора на пароли да създаде сложни пароли.

Използвайте 1Password офлайн или онлайн

Пазете данните си в безопасност, когато пътувате, с помощта на Travel Mode, който премахва хранилищата от устройствата ви, преди да пресечете международна граница, и след това ги възстановява с едно кликване ✈️

Интегрирайте с други инструменти като Microsoft, Google Workspace и GitHub.

Ограничения на 1Password

Не е лесно да импортирате паролите си от друг инструмент

Някои потребители съобщават, че функцията за автоматично попълване не винаги работи безпроблемно.

Цени на 1Password

Физически лица: 2,99 $/месец на потребител

Семейства: 4,99 $/месец за до 5 потребители

Стартови пакет за екипи: 19,95 $/месец за до 10 потребители

Бизнес: 7 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

1Password оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

6. RoboForm

чрез RoboForm

RoboForm се представя като мениджър на пароли от ново поколение. Той генерира силни и уникални пароли за вас, след което ги запазва и бързо ви вписва при следващото ви посещение на съответния сайт.

Този мениджър на пароли също сканира уеб и ви предупреждава, ако някоя от вашите пароли е била компрометирана. ?

Най-добрите функции на RoboForm

Бързо попълвайте формуляри, използвайки запазените си данни

Използвайте RoboForm Authenticator за 2FA удостоверяване на други сайтове.

Споделяйте паролите си безопасно, като същевременно пазите данните си от любопитни погледи.

Използвайте RoboForm на iPhone и Android устройства, както и в уеб браузъри.

Ограничения на RoboForm

Безплатният план ви дава достъп само на едно устройство.

Потребителският интерфейс не е толкова интуитивен, колкото би могъл да бъде.

Цени на RoboForm

Безплатно

Премиум: 1,99 $/месец на потребител

Семейство: 3,98 $/месец за до 5 потребители

1-годишен бизнес абонамент: 39,95 $/година на потребител

3-годишен бизнес абонамент: 33,95 $/година на потребител

5-годишен бизнес абонамент: 29,95 $/година на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Рейтинги и отзиви за RoboForm

G2: 4,5/5 (1 рецензия)

Capterra: 4,6/5 (над 300 отзива)

7. NordPass

чрез NordPass

NordPass е лесен за използване „мениджър на дигиталния живот“, който генерира и запазва пароли и ви позволява да ги споделяте по сигурен начин. Той също така запазва данните на вашата кредитна карта и автоматично попълва формуляри за вас. ?

Този мениджър на пароли поддържа няколко вида многофакторна автентификация и предлага достъп до вашия акаунт от доверен приятел или член на семейството в случай на спешност.

Най-добрите функции на NordPass

Насладете се на удобството на паролите без пароли

Проверете дали вашите данни са били компрометирани с Data Breach Scanner.

Съхранявайте безопасно друга информация, като пароли за Wi-Fi или вашия социалноосигурителен номер.

Използвайте NordPass на вашия настолен компютър, мобилно устройство или уеб браузър чрез разширение за браузър.

Ограничения на NordPass

Безплатната опция е доста ограничена.

Някои потребители съобщават, че автоматичното попълване на пароли не винаги работи.

Цени на NordPass

Безплатно

1-годишен премиум пакет: 1,69 $/месец на потребител

2-годишен премиум пакет: 1,29 $/месец на потребител

1-годишен семеен абонамент: 2,99 $/месец за до 6 потребители

2-годишен семеен абонамент: 2,49 $/месец за до 6 потребители

1-годишен Teams: 1,99 $/месец на потребител

2-годишен Teams: 1,79 $/месец на потребител

1-годишен бизнес план: 3,99 $/месец на потребител

2-годишен бизнес план: 3,59 $/месец на потребител

1-годишен план за предприятия: 4,50 $/месец на потребител

2-годишен план за предприятия: 4,10 $/месец на потребител

NordPass оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 70 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 20 отзива)

8. Enpass

чрез Enpass

Enpass ви позволява да запазвате паролите си където предпочитате – в OneDrive, Dropbox, Google Drive, iCloud или офлайн на собственото си устройство. Можете да създадете отделни хранилища за личните си данни, работните си данни и семейната си информация. ?

Синхронизацията се извършва от услуги на трети страни и тъй като вашите данни не се съхраняват на сървърите на Enpass, не е нужно да се притеснявате, че могат да бъдат хакнати.

Най-добрите функции на Enpass

Редовно проверявайте старите и изтекли пароли, като използвате функцията за проверка на паролите.

Използвайте един от шаблоните, за да съхранявате различни видове информация, като данни за кредитната си карта, застрахователни документи или паспорт.

Плащайте месечно или направете еднократно плащане за достъп за цял живот.

Използвайте Enpass на Windows, macOS, Linux или мобилното си устройство.

Ограничения на Enpass

Потребителският интерфейс може да бъде актуализиран.

Оценката на силата на паролата може да е малко преувеличена, като се има предвид, че винаги се изисква най-високата сила.

Цени на Enpass

Индивидуален: 1,19 $/месец на потребител

Семейство: 2,39 $/месец за до 6 потребители

Еднократно: 99,99 $/месец на потребител

Business Starter: 8,49 $/месец за до 10 потребители

Бизнес стандарт: 2,99 $/месец на потребител

Предприятия: 3,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Enpass

G2: 4,6/5 (25 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (3 отзива)

9. Keeper

чрез Keeper

Keeper е мениджър на пароли, който съхранява и друга информация, като поверителни файлове или критичната инфраструктура на вашата компания. Той работи добре за лична употреба, за семейства или за предприятия.

Архитектурата „нулево доверие и нулево знание“ гарантира, че вашата информация е винаги защитена, но може лесно да бъде възстановена, когато имате нужда от нея, дори и да сте офлайн.

Най-добрите функции на Keeper

Автоматизирайте ротацията на паролите, за да намалите риска още повече.

Направете сканиране на тъмната мрежа, за да разберете дали паролата ви е била компрометирана.

Възползвайте се от библиотеката с ресурси, която включва обучение за това как да използвате Keeper ?

Ако отговаряте на условията, възползвайте се от 50% отстъпка за студенти и 30% за военни, спасители, медицински сестри, лекари и болнични служители.

Ограничения на Keeper

Функцията за автоматично попълване не винаги работи перфектно

Потребителският интерфейс не е много интуитивен за потребители без технически познания.

Цени на Keeper

Лично: 2,92 $/месец на потребител

Семейство: 6,25 $/месец за до 5 потребители

Business Starter: 2 $/месец на потребител

Бизнес: 3,75 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Keeper

G2: 5. 0/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 470 отзива)

10. LastPass

чрез LastPass

Този мениджър на пароли съхранява неограничен брой пароли и може да генерира пароли. Той също така автоматично попълва формуляри и ви позволява да споделяте безопасно паролите си с други хора. ?

Лесният за използване административен панел ви помага да контролирате сигурността на паролите на вашето семейство или бизнес.

Най-добрите функции на LastPass

Достъп до паролите си, независимо дали сте онлайн или офлайн

Съхранявайте всички видове цифрови записи, като софтуерни лицензи и информация за Wi-Fi.

Пазете данните си в безопасност с многофакторна автентификация в пакетите Premium и Business.

Лесно преминавайте към следващото ниво на акаунта, докато бизнесът ви расте.

Ограничения на LastPass

Безплатният план позволява достъп само от едно устройство.

Нарушение на сигурността през 2022 г. нанесе щети на доверието в компанията, но оттогава тя подобри сигурността си.

Цени на LastPass

Безплатно

Премиум: 3 $/месец на потребител

Семейства: 4 $/месец за до 6 потребители

Екипи: 4 $/месец на потребител

Бизнес: 7 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за LastPass

G2: 4. 4/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2700 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на LastPass!

Осигуряването на достъп до запазените пароли е от решаващо значение, но това е само един аспект от управлението на вашата чувствителна информация. Вие се нуждаете от цялостна платформа за управление на проекти, която ви дава цялостен поглед и безпроблемен работен процес за ежедневните задачи. Тук на помощ идва ClickUp.

Разгледайте ClickUp, за да управлявате проектите си с помощта на изкуствен интелект, над 15 изгледа и автоматизация на задачите.

ClickUp е платформа за управление на проекти „всичко в едно“, която повишава производителността и подобрява сътрудничеството в екипа на всяко ниво.

Започнете проекта си, като използвате ClickUp Whiteboards и ClickUp Mind Maps, за да обмислите и начертаете процеса си. След това използвайте тези бележки, за да изготвите окончателен план за управление на проекта, който включва обхвата и резултатите, етапите и сроковете, както и ключовите ресурси и потенциалните рискове. Софтуерът за сътрудничество по проекти улеснява работата с другите през целия процес. ?️

След като проектът стартира, управлявайте всички свои задачи и получавайте ясен поглед върху напредъка на екипа си с вградения софтуер за управление на задачи.

Работете съвместно с екипа си върху документи в реално време или асинхронно. След това запазете създадените от вас ClickUp Docs на платформата, за да можете винаги да намирате това, от което се нуждаете.

Преглеждайте всеки аспект от проекта си във формат по ваш избор – например като списък, диаграма на Гант, табло или таблица.

Съвет от професионалист: Можете да използвате изгледа „Таблица“, за да запазите паролите си, и да използвате AI генератора на пароли, за да създадете сигурни и уникални пароли. ?

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Clickup AI е достъпна само в платените планове.

Мобилното приложение все още не е толкова функционално, колкото версията за настолни компютри.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги: Безплатно

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 отзива)

Защитете вашите чувствителни данни и си осигурете спокойствие

В днешния онлайн свят е задължително да пазите данните си от хакери. Можете да запазите паролите си в електронна таблица или да оставите браузъра си да се погрижи за това. Но специализираните мениджъри на пароли са много по-сигурни. ?

След като изберете мениджъра на пароли, който най-добре отговаря на вашите нужди, оптимизирайте останалата част от работния си процес с ClickUp. Ще получите инструменти за продуктивност и управление на проекти, които ще подпомогнат всеки аспект от вашата работа.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес.