10-те най-добри добавки и разширения за Google Sheets, които ще повишат производителността ви през 2025 г.

Google Sheets е незаменим помощник за професионалисти от цял свят.

Всяка работа на бюро изисква обработка на числа в електронни таблици. А с над 3 милиарда потребители на Google Workspace, Google Sheets е безспорно най-популярното приложение за електронни таблици.

Софтуерният инструмент за електронни таблици предлага сътрудничество в реално време и надеждни инструменти за визуализиране, обработка и споделяне на данни.

Подобрете още повече тези функционалности, като интегрирате полезни разширения, като добавки, скриптове за приложения и шаблони. И не е нужно да сте експерт по електронни таблици, за да извлечете максимума от Sheets.

Можете да използвате добавките, за да спестите време, да повишите производителността си и да изпълните сложни задачи, които иначе биха били невъзможни с базовата версия.

Добавките за Google Sheets дават възможност на потребителите да създават персонализирани подобрения на работния процес, за да отговорят на конкретни индивидуални или организационни нужди. Добавките улесняват и свързването с системи на трети страни, като осигуряват безпроблемна интеграция с други приложения.

Какво да търсите в добавките за Google Sheets?

Разширенията и добавките за Google Sheet допълват съществуващите функционалности в приложението за електронни таблици. Перфектната добавка предлага допълнителна гъвкавост и иновативност.

Изборът на подходящите добавки ще повиши значително производителността ви и ще оптимизира работния ви процес. Изборът на добавки зависи от задачите, които искате да изпълните. Преди да инсталирате някоя от тях, обаче, имайте предвид няколко неща.

Съвместимост: Уверете се, че разширението е съвместимо с вашата версия на Google Sheets. Проблемите със съвместимостта водят до пропуски във функционалността и пречат на безпроблемната интеграция с вашия съществуващ работен процес. Поддръжка и актуализации: Изберете добавки с надеждна поддръжка на клиенти и редовни актуализации. Отзивчивият екип за поддръжка и честите актуализации показват, че разработчикът е ангажиран да помага на потребителите и да подобрява инструмента. Пробни периоди: Повечето добавки на пазара са безплатни. Изберете такава, която предлага пробен период за тези, които не са. Тестването на инструмента, преди да се ангажирате, ви позволява да оцените неговата съвместимост и ефективност от първа ръка. Сигурност на данните: Сигурността е от първостепенно значение при работа с данни. Уверете се, че добавката спазва най-добрите практики за сигурност и разполага с функции като криптиране на данни и контрол на достъпа. Отзиви и оценки: Прочетете отзивите и оценките на потребителите, за да получите представа за реалните им преживявания. Това ви дава ценна информация за производителността, надеждността и използваемостта на добавката.

10-те най-добри добавки за Google Sheets, които да използвате

На пазара има хиляди добавки за Google Sheets за стотици функции: събиране на данни, отговори на формуляри, изпращане на имейли, текстови инструменти, сложни математически функции, сътрудничество и др.

Съставихме списък с 10 мощни добавки, които ще повишат производителността ви, като опростят повтарящите се действия.

1. Autocrat

Autocrat е гъвкав и лесен за използване инструмент за обединяване на документи, който създава PDF файлове или споделени документи, използвайки данни от електронни таблици.

Да предположим, че имате много данни и трябва да ги превърнете в готови за публикуване, персонализирани документи. Autocrat автоматизира създаването на отчети, фактури или всеки друг документ, от който се нуждаете, като оживява данните с минимални усилия.

Този инструмент може да бъде полезен за различни задачи, като създаване на персонализирани сертификати, генериране на масови имейли или изготвяне на отчети.

Най-добрите функции на Autocrat

Създавайте различни документи, включително писма, сертификати, отчети, фактури и етикети.

Създавайте масово персонализирани документи с помощта на многото налични шаблони.

Обединявайте данни от Google Sheets, CSV файлове, както и бази данни.

Ограничения на Autocrat

Офлайн функционалността е минимална.

Потребителите понякога съобщават за грешки, които забавят функцията за сливане.

Цени на Autocrat

Безплатни за използване

Оценки и рецензии за Autocrat

G2: Недостатъчно оценки

Google Workspace Marketplace: 4. 3/5 (5300+ отзива)

2. Supermetrics

Представете си, че имате маркетингови данни, разпръснати в различни платформи като Google Analytics, GMB, Facebook Ads, TikTok Ads и LinkedIn. Supermetrics събира свързаните данни и ги подрежда в електронната ви таблица.

Supermetrics е мощен инструмент за анализ и отчитане на маркетингови данни, който комбинира различни източници на данни, за да предостави ясни и полезни информации. Автоматично попълвайте тези данни в персонализирани отчети и табла в Google Sheets, Data Studio и други платформи, без да се налага да ги копирате и поставяте ръчно.

Supermetrics е популярен сред маркетолозите по целия свят.

Най-добрите функции на Supermetrics

Създайте доклад, готов за анализ, като интегрирате данни от над 130 източника.

Планирайте извличането на данни от различни източници или автоматичното им обновяване, за да сте сигурни, че винаги имате достъп до информация в реално време.

Проследявайте данните за маркетинговите разходи от всички основни платформи с помощта на опростен интерфейс.

Получете навременна, приятелска и ефективна поддръжка от екипа на Supermetrics.

Ограничения на Supermetrics

Той зависи от API на външни платформи, така че всяка промяна в тези платформи може да повлияе на извличането на данни.

Въпреки че има безплатна версия, интензивното използване или премиум функциите могат да се отразят на бюджета ви

Цени на Supermetrics

Безплатно: 14-дневен пробен период

Essential : 69 $/месец на потребител

Core : 239 $/месец на потребител

Super : 579 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Supermetrics

G2 : 4. 4/5 (700+ отзива)

Google Workspace Marketplace: 4. 4/5 (950+ отзива)

3. Coupler. io

Coupler. io свързва данни от над 50 източника с Google Sheets и генерира отчети. Coupler. io може да интегрира данни от популярни инструменти като Airtable, Hubspot, Quickbooks, Salesforce, Google Analytics 4 и много други.

Добавката за Google Sheets ви помага да пренесете данни за маркетинга, продажбите и финансите в електронната си таблица и таблата за управление без да се налага да пишете код. Coupler помага за автоматизиране на процеса на анализиране на данни и създаване на персонализирани отчети.

Най-добрите функции на Coupler. io

Превърнете сложни данни от различни източници в прости отчети без кодиране.

Настройте персонализиран график за автоматично обновяване на данните, което може да бъде на всеки час, всеки ден или всеки месец.

Създавайте динамични табла, като се свържете с инструменти за визуализация и големи данни

Ограничения на Coupler.io

Обработката на огромни масиви от данни забавя производителността

Потребителите, които не са запознати с концепциите за трансформация на данни, може да се сблъскат с трудна крива на обучение.

Цени на Coupler.io

Безплатно: 14-дневен пробен период

Стартово ниво : 49 USD/месец на потребител

Squad : 99 $/месец на потребител

Бизнес : 249 USD/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Coupler.io

G2: 4,9/5 (над 40 рецензии)

Google Workspace Marketplace: 4. 8/5 (225+ отзива)

Power Tools предлага повече от 40 удобни, специално създадени инструмента за Google Sheets. Този инструмент обхваща над 300 случая на употреба, от обединяване на таблици и комбиниране на работни листове до премахване на дубликати и други, които заедно ви помагат да постигнете целите на проекта си.

Power Tools е най-полезен за ускоряване и автоматизиране на повтарящи се задачи.

Power Tools има огромни функционалности: сравнявайте два листа за съвпадения и разлики, играйте с конкатенация и разделяне на низове, подреждайте пространства, почиствайте данните си и създавайте персонализирани формули.

Автоматизирайте повтарящите се задачи, което ще ви помогне да повишите производителността и да намалите ръчния труд.

Опростете сложната информация до ясни изводи, улесняващи по-доброто разбиране на вашите данни.

Идентифицирайте и коригирайте грешките в данните си с вградените инструменти.

Въпреки че са лесни за използване, широкият набор от инструменти може да изисква време, за да ги опознаете и овладеете напълно.

Няма безплатни версии, но годишният абонамент е достъпен.

Безплатно: 30-дневен пробен период с пълна функционалност

12-месечен абонамент : 29,95 $ (един потребител) годишно

Доживотен абонамент: 99,95 $ (един потребител)

G2: Недостатъчно оценки

Google Workspace Marketplace: 3. 6/5 (над 2000 отзива)

5. Копиране надолу

Известно е, че е трудно да се използват формули в таблици на Google Sheet, които се попълват с формуляри. Copy Down решава този проблем.

За Google Sheets с формуляри Copy Down ви позволява да копирате автоматично формули в редовете за подаване на формуляри. Копирайте автоматично формули в отговорите на Google Form, като елиминирате необходимостта от ръчно копиране и поставяне.

В крайна сметка това ще ви спести време и повтарящи се усилия, особено при дългосрочни проекти и големи масиви от данни.

Копирайте най-добрите функции

Поддържайте целостта на формулите и запазете сложните бизнес изчисления.

Персонализирайте обхвата на копиране без грешки, дори при копиране на големи масиви от данни.

Копирайте формули или форматиране с едно кликване, като гарантирате точност и последователност, както и подобрявате ефективността на работния процес.

Ограничения при копиране надолу

Работи само с таблици, свързани с отговори от Google Forms , а не с ръчно въведени данни.

Ограничен до репликация на колони и липсват разширени функции като условно копиране или персонализирано форматиране.

Не можете да използвате функцията за филтриране в таблицата с отговорите на формуляра поради ограниченията на Apps Script.

Копирайте цените

Безплатни за използване

Копирайте оценки и рецензии

G2: Недостатъчно оценки

Google Workspace Marketplace: 4. 1/5 (над 300 отзива)

6. Sheetgo

Представете си, че имате различни таблици за различни задачи, като бюджетиране, проследяване на проекти и управление на запасите. Те могат да включват и файлове от Google Sheets, Excel или CSV.

Sheetgo помага на тези таблици да се свързват и да извличат данни една от друга безпроблемно.

С тази добавка за Google Sheets можете да прехвърляте данни от един лист в друг и да си спестите задачата да премествате ръчно набори от данни.

Освен че подобрява възможностите за управление на данни, Sheetgo предлага цялостен набор от инструменти за оптимизиране на работните процеси с данни, автоматизиране на задачи и анализ на данни.

Най-добрите функции на Sheetgo

Създайте основен контролен панел, като съберете информация от различни таблици, което ще опрости цялостния ви анализ.

Сътрудничество в реално време и наблюдение на работата на екипа ви върху различни таблици, без да е необходимо ръчно споделяне.

Автоматизирайте работните процеси, които включват няколко листа, и спестете часове всяка седмица.

Ограничения на Sheetgo

Сложните работни процеси изискват внимателно планиране, за да се избегне объркване.

По-обширните нужди от интеграция на данни може да изискват премиум абонамент.

Цени на Sheetgo

Основно: Безплатно

Професионалисти : 22 USD/месец на потребител

Бизнес : 74,40 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sheetgo

G2 : 4,3/5 (над 20 отзива)

Google Workspace Marketplace: 4. 2/5 (над 1600 отзива)

Бонус: AI инструменти за Google Sheets!

7. Mail Merge

Случавало ли ви се е да се взирате в дълъг списък с контакти, защото трябва да изпратите стотици имейли? Още по-лошо е, че персонализирането на всеки имейл изглежда непосилна задача.

Mail Merge е инструмент за всеки случай на употреба, който ви помага да създавате персонализирани съобщения за цял списък с контакти. Изпращайте уникални, персонализирани писма без да се налага да пишете ръчно.

Mail Merge ви позволява също да проследявате ефективността на вашите имейли чрез анализи. Получете безценна информация за ефективността на вашите имейли, която ще ви помогне да усъвършенствате стратегиите си за достигане до аудиторията с максимален ефект.

Най-добрите функции на Mail Merge

Създайте персонализирани шаблони за имейли за различни цели, например шаблон за потенциални клиенти, друг за редовни клиенти и трети за партньори.

Изпращайте масови покани (с прикачени файлове) за събития като уебинари, сватби, панаири, конференции или срещи.

Проследявайте ангажираността с имейлите, като получавате информация за това кой е отворил вашия имейл, което ви дава информация за последващи действия и комуникация.

Ограничения на Mail Merge

Изпращането на масови имейли може да активира спам филтрите, което да повлияе на доставяемостта на вашите имейли.

Възможностите за отчитане не са много обширни.

Цени за Mail Merge

Безплатно: Една седмица пробен период

Годишен : 45 долара на потребител

Доживотен: 179 $ на потребител

Оценки и рецензии за Mail Merge

G2 : 4,3/5 (над 30 отзива)

Google Workspace Marketplace: 4,9/5 (над 26 000 рецензии)

8. Google Analytics

Това допълнение позволява на потребителите на Google Analytics да имат удобен достъп, да визуализират, споделят и манипулират данните си в Google Spreadsheets.

Google Analytics събира данни като кои са посетителите на вашия сайт, кои страници разглеждат, колко време прекарват там и дали натискат бутона „купи“.

Преглеждайте и анализирайте тези данни в Google Sheets с добавката Google Analytics.

Най-добрите функции на Google Analytics

Идентифицирайте „популярните“ си продукти и услуги – проследявайте кои страници посещават най-често хората.

Проследявайте пътя на потребителите през вашия уебсайт в реално време, за да разберете поведението им и да съберете информация за посетителите.

Създавайте персонализирани табла, които показват важни показатели и KPI, съобразени с вашите специфични нужди.

Ограничения на Google Analytics

Запознаването с интерфейса на добавката и възможностите на Data Studio може да отнеме известно време и усилия.

Неправилното им внедряване във вашия уебсайт може да доведе до неточни данни

Цени на Google Analytics

GA 4: Безплатно

Оценки и рецензии за Google Analytics

G2: Недостатъчно оценки

Google Workspace Marketplace: 4. 2/5 (над 2000 рецензии)

9. Hunter for Sheets

Били ли сте някога в търсене на труднооткриваемите имейл адреси на ключови лица в различни компании, но търсенето ви се струва като безкрайно търсене на съкровище?

Hunter for Sheets функционира като ваш личен CRM, за да ви помогне бързо да откриете тези имейл адреси. Ако имате списък с компании, Hunter for Sheets автоматично открива контактната информация, свързана с тези компании.

Добавката за Google Sheets проверява валидността им, като гарантира, че вашите съобщения достигат до правилните пощенски кутии.

Най-добрите функции на Hunter for Sheets

Получавайте имейл адреси от всеки публичен източник на един клик разстояние

Функцията Email Finder ви позволява да изберете колони за имена, фамилии и имена на компании. След това инструментът попълва вашата електронна таблица с имейл адресите.

Функцията Email Verifier проверява списъка с имейл адреси. Статусите за действие и оценките за надеждност улесняват оценката на доставяемостта.

Ограничения на Hunter for Sheets

Hunter for Sheets разчита на точността и актуалността на данните. Ефективността му е свързана с качеството на цифровата карта, която проучва.

Докато Hunter for Sheets се отличава в професионалната сфера, личните или частните имейл адреси могат да останат скрити

Цени на Hunter for Sheets

Добавка: Безплатна

Стартово ниво : 34 $/месец

Растеж : 104 $/месец

Бизнес: 340 $/месец

Hunter for Sheets – оценки и рецензии

G2 : 4. 4/5 (над 500 отзива)

Google Workspace Marketplace: 4. 4/5 (над 160 отзива)

10. InstagReader

InstagReader е инструмент, който събира ценна информация за профилите, публикациите и коментарите в Instagram и предоставя данни за поведението на потребителите, ангажираността с съдържанието и постоянно променящата се среда на тенденциите в социалните медии.

Добавката Instagreader Google Sheet ви позволява да извличате всички тези данни за профила и публикациите за всеки Instagram акаунт директно във вашия Google Sheet.

Най-добрите функции на InstagReader

Извличайте информация от профила, като име на потребител, биография, брой последователи или данни от публикации в Instagram, включително надписи, хаштагове, харесвания и коментари.

Създавайте персонализирани табла, които показват важни показатели и KPI, съобразени с вашите специфични нужди.

Планирайте задачи за извличане на данни, за да актуализирате автоматично вашата таблица в Google Sheets с най-новата информация.

Ограничения на InstagReader

За да работи InstagReader, трябва да имате бизнес профил в Instagram. Личен профил няма да свърши работа.

InstagReader се занимава с публични профили. Извличането на данни не работи при частни или ограничени профили.

Цени на InstagReader

Безплатно допълнение

Оценки и рецензии за InstagReader

G2: Недостатъчно оценки

Google Workspace Marketplace: 3. 6/5 (50+ отзива)

Макар Google Sheets да е популярен и широко използван инструмент, е важно да се обмислят алтернативи на Google Sheets, които могат да се окажат също толкова надеждни.

Вземете например ClickUp.

ClickUp е облачна платформа за управление на проекти и сътрудничество, която предлага цялостен набор от функции за подобряване на управлението на данни за фирми, екипи и индивидуални потребители.

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

Централизираният му подход, високото ниво на персонализация и функциите за съвместна работа го правят ценен инструмент за компании и физически лица, които искат да подобрят практиките си за управление на данни.

ClickUp е оборудван с всичко необходимо за безпроблемно сътрудничество с вашия екип.

С Table View на ClickUp потребителите могат да персонализират или използват съществуващи шаблони, за да управляват по-ефективно различни бази данни, инвентари и информация. Шаблоните в ClickUp варират от електронни таблици и шаблони за счетоводство до планиране на ресурси и ежедневни планиращи.

Опитайте ClickUp Table View Визуализирайте обобщението на проекта си с помощта на табличния изглед на ClickUp.

ClickUp ви помага да осигурите стандартизация на процесите и се интегрира напълно с Google Drive.

ClickUp поддържа над 1000 интеграции, включително Zoom, Google Drive, Slack и Microsoft Teams, за да оптимизира вашите работни процеси.

Оптимизирайте работния си процес с добавките за Google Sheets

Ако се стремите да повишите производителността си в Google Sheets, подходящите добавки ще ви бъдат от полза. Всяко от изброените тук инструменти има функционална цел и отговаря на конкретни нужди.

Независимо дали искате да ускорите работата си с Google Docs с Autocrat или да се потопите в данните с Supermetrics, тези добавки ще ви помогнат да работите по-умно. Мощен пакет за управление на проекти като ClickUp ще ви помогне да извлечете максимума от вашите набори от данни.

Опитайте ги, комбинирайте ги и открийте кои от тях пасват най-добре на вашия работен процес!