10 най-добри алтернативи на IFTTT за автоматизиране на задачи през 2025 г.

Искали ли сте някога работата ви да се свърши сама? Инструменти като If This, Then That (IFTTT) не се стремят да ви отнемат работата, но със сигурност улесняват работния ви ден. Това специализирано приложение за интеграция и автоматизирани задачи улеснява свързването на приложения, които обикновено не работят добре заедно, като оптимизира работните ви процеси и намалява ръчния труд.

Но, е, IFTTT не е за всеки. И така, какви са алтернативите?

Прочетете този наръчник, за да научите повече за магията на приложения като IFTTT, какво да търсите в софтуера за автоматизация на работния процес и най-добрите алтернативи на IFTTT за 2024 г.

Какво е IFTTT?

IFTTT е популярен инструмент за автоматизация, който ви позволява да създавате аплети, които автоматизират действията между различни приложения, които обикновено не работят заедно. Ако сте се мъчили да накарате Google Drive, Gmail и Apple устройствата си да работят добре заедно, има аплет на IFTTT за това. ?

Чрез IFTTT

Инструменти като IFTTT ви позволяват да автоматизирате потока от данни, предаването и задействането между платформите. Можете да създадете персонализиран аплет или да изберете от стотици готови аплети.

Създайте аплети за автоматично добавяне на потенциални клиенти от SurveyMonkey към вашата CRM система, за благодарност към последователите ви в социалните медии или за деактивиране на вашата интелигентна система за сигурност, когато се приберете от работа.

Какво трябва да търсите в алтернативите на IFTTT?

Ако търсите алтернативи на IFTTT, вие искате нещо, което да замести интеграциите на IFTTT, но с няколко полезни функции в повече. Препоръчваме да се насочите към функции като:

Удобен за ползване интерфейс : Инструментите за автоматизация трябва да бъдат изключително интуитивни. Изберете платформи без код, които ви позволяват да постигнете успех с помощта на функцията „плъзгане и пускане”. Добре е също да изберете решение, което е съвместимо с устройства с Windows, Android и Apple, за да не се налага да се притеснявате за съвместимостта между различни устройства.

Персонализиране: Повечето алтернативи на IFTTT позволяват някаква форма на персонализиране, въпреки че може да се наложи да платите повече за тази функция. Потърсете платформи с готови шаблони за приложения, за да ускорите процеса на автоматизация.

Автоматизация на работния процес : Автоматизацията за Alexa и умните лампи е страхотна, но най-добре е да използвате инструменти, които автоматизират реалната ви работа. Най-добрите алтернативи на IFTTT обхващат редица бизнес процеси, включително човешки ресурси, продажби, маркетинг и обслужване на клиенти.

Лесен достъп: Мобилните приложения улесняват настройването на автоматизации, базирани на тригери, докато сте в движение. Докато използвате платформа, базирана на облак, ще можете да управлявате автоматизациите си както в офиса, така и в движение.

10-те най-добри алтернативи на IFTTT за използване през 2024 г.

Готови ли сте да автоматизирате деня си? Разгледайте тези алтернативи на IFTTT, за да работите със скоростта на светлината.

1. Zapier

чрез Zapier

Zapier е популярна алтернатива на IFTTT, която предлага впечатляващ брой качествени интеграции и автоматизации. Създавайте персонализирани работни потоци с множество инструменти в неговия конструктор с функция „плъзгане и пускане“ или създавайте свои собствени приложения без кодиране. Персонализираното генериране на потенциални клиенти, въвеждането в работата и таблата на клиентския портал са ваши с подходящата настройка на Zapier.

Най-добри функции на Zapier

Създайте Zapier връзки, за да съхранявате, актуализирате и работите с вашите данни с Zapier Tables.

Създайте персонализиран AI чатбот

Комбинирайте инструменти като OpenAI с вече съществуващите си приложения

Автоматично преобразувайте дати, валути и текст във вашите предпочитани формати

Ограничения на Zapier

Някои потребители казват, че е трудно да редактирате Zaps, след като сте ги създали.

Няколко потребители казват, че броят на автоматизираните задачи , включени във всеки абонамент, не е достатъчен.

Цени на Zapier

Безплатен план за 100 задачи на месец

Стартово ниво: 19,99 $/месец за 750 задачи

Професионална версия: 49 $/месец за 2000 задачи

Екип: 69 $/месец за 2000 задачи

Компания: Свържете се с нас за цени

Zapier оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 1100 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2700 рецензии)

2. Power Automate

чрез Microsoft

Вашият екип използва ли изцяло продукти на Microsoft? Power Automate е алтернативата на Microsoft на IFTTT, която комбинира функции с ниско ниво на кодиране и изкуствен интелект за сериозно всеобхватна автоматизация. Тя не е толкова лесна за използване като другите алтернативи на IFTTT, но Microsoft Power Automate е идеална за по-технически екипи, които се нуждаят от много специфични функции.

Power Automate най-добри функции

Използвайте Copilot AI, за да създавате, редактирате или разширявате автоматизации

Роботизираната автоматизация на процесите (RPA) автоматизира по-старите системи

Цифровата автоматизация на процесите (DPA) автоматизира всички услуги, които се изпълняват локално или в облака.

Създайте свои собствени работни потоци в Power Automate или изберете от базата с готови шаблони.

Ограничения на Power Automate

Power Automate е част от екосистемата на Microsoft, така че има смисъл да го използвате, само ако работите изключително с продукти на Microsoft.

Някои потребители биха искали платформата да се интегрира с повече приложения.

Цени на Power Automate

Power Automate Premium: 15 USD/месец на потребител

Power Automate Процес: 150 USD/месец за бот

Power Automate оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 380 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (170+ рецензии)

3. LlamaLab Automate

чрез LlamaLab

Не се подвеждайте от симпатичното име: LlamaLab предлага доста стабилна (и безплатна) алтернатива на IFTTT. Тя не разполага с толкова много функции, но е идеална, ако искате приложение за автоматизация без излишни екстри.

Създавайте визуални процеси в интерфейс от типа на блок-схема, който включва 380 строителни блока. ?

LlamaLab Automate най-добри функции

Интегрирайте приложения чрез API за приставки или HTTP и уебхукове

Копирайте готовите потоци на други потребители, за да повишите производителността

Интегрирайте LlamaLab Automate с телефона си, за да управлявате снимки, записвате аудио и видео или изпращате текстови съобщения – автоматично.

LlamaLab има възможност да активира тригери въз основа на стотици условия, включително часът от деня или местоположението ви.

LlamaLab Automate ограничения

Достъпна е само за устройства с Android.

Можете да съобщавате за проблеми само чрез Reddit или форума на LlamaLabs.

LlamaLab Automate цени

Безплатно

LlamaLab Automate оценки и рецензии

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

4. Направете

чрез Make

Make е визуална платформа за автоматизация на процеси, която не изисква програмиране. Те създадоха едно от най-интуитивните инструменти в тази област, така че ако искате ниска бариера за влизане, това може да е алтернативата на IFTTT за вас.

Създавайте безкрайни работни процеси с плъзгане и пускане, които работят в реално време или по предварително зададен график с тази опростена платформа.

Направете най-добрите функции

Платформата White label Make ви позволява да предлагате автоматизация на вашите клиенти.

Make се предлага с хиляди предварително създадени приложения, но можете да персонализирате и свои собствени.

Добавете условни изрази, за да оптимизирате работните процеси

Страхувате ли се, че нещата могат да се объркат? Настройте алтернативен работен процес в случай, че един от вашите тригери се провали.

Направетеограничения

Някои потребители биха искали Make да предлага цени по прогресивна скала, вместо по операция.

Други казват, че Make се нуждае от по-добра документация за поддръжка.

Направете ценообразуване

Безплатна версия

Основна цена: 9 USD/месец за 10 000 операции, фактурирани ежегодно

Предимства: 16 долара на месец за 10 000 операции, фактурирани ежегодно

Екипи: 29 $/месец за 10 000 операции, фактурирани ежегодно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Направете оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (350+ рецензии)

5. LeadsBridge

чрез LeadsBridge

LeadsBridge е различен тип инструмент за автоматизация. Той се фокусира повече върху вашата платформа за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), свързвайки я с източници на потенциални клиенти, вариращи от вашия уебсайт до социалните медии.

Не всички отдели ще се възползват от това, но то спестява много време на екипите по продажби, обслужване на клиенти и маркетинг, които често работят в Salesforce или HubSpot.

Най-добрите функции на LeadsBridge

Автоматично пренасочвайте персонализирани аудитории от вашата CRM система

Интегрирайте онлайн и офлайн данни за проследяване

Поискайте персонализирана интеграция от LeadsBridge, ако те не разполагат с връзката, от която се нуждаете.

LeadsBridge има повече специфични за индустрията интеграции, като Oracle и MySQL, отколкото другите алтернативи на IFTTT.

Ограничения на LeadsBridge

LeadsBridge е специално създадена за реклама, маркетинг и продажби, така че ако това не е вашата област, вероятно няма да извлечете полза от платформата.

Някои потребители съобщават за дълги закъснения при прехвърлянето на данни.

LeadsBridge цени

Безплатно

Стартово ниво: 22 USD/месец за 800 потенциални клиенти, фактурира се ежегодно

Предимства: 60 долара на месец за 2000 потенциални клиенти, фактурирани ежегодно

Бизнес: 999 $/месец за персонализирани потенциални клиенти, фактурирани ежегодно

Оценки и рецензии за LeadsBridge

G2: 4,5/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (50+ рецензии)

6. Notion/Automate. io

чрез Notion

Notion погълна Automate.io, за да добави още повече стойност към своята всеобхватна мегаимперия за управление на проекти и водене на бележки. Автоматизирайте досадните задачи с предаване на проекти, управление на бази данни и други, за да намалите неудобствата и да ускорите възвръщаемостта на инвестициите.

Notion/Automate. io най-добри функции

Automate. io предлага над 200 интеграции.

Създавайте повтарящи се шаблони, за да генерирате автоматично записи в базата данни без човешка намеса.

Създайте автоматизации на работния процес в Notion и ги направете достъпни в таблото си с натискането на персонализиран бутон.

Използвайте шаблони за хъб, за да съберете цялата си документация за автоматизация, приложения и други в една страница в Notion.

Ограничения на Notion/Automate. io

Автоматизацията на Notion е ограничена в сравнение с други алтернативи на IFTTT.

Няколко потребители казват, че Notion се нуждае от по-добра документация за автоматизацията.

Notion/Automate. io цени

Безплатно

Плюс: 8 долара на месец на потребител, фактурирани ежегодно

Бизнес: 15 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Notion/Automate. io

G2: 4,7/5 (над 4800 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1900 рецензии)

7. Celigo

чрез Celigo

Celigo предлага интеграционна платформа като услуга (iPaaS) за корпоративни компании. Тази алтернатива на IFTTT комбинира изкуствен интелект и технология за автоматизация за почти всеки случай на употреба и е настроена по начин, който е достъпен дори за хора без технически познания.

Най-добрите функции на Celigo

Проверете Celigo Integration Marketplace за предварително създадени приложения и шаблони за интеграция.

Celigo предлага сигурност на корпоративно ниво, включително еднократно влизане (SSO).

Celigo е предназначен за потребители, които не са запознати с ИТ, но позволява и на техническите потребители да въвеждат персонализиран код.

Спестете време чрез повторна употреба на интеграционни ресурси

Ограничения на Celigo

Някои потребители казват, че Celigo има затруднения при обработката на големи масиви от данни.

Други казват, че EDI и FTP транзакциите са малко обемисти.

Цени на Celigo

Свържете се с нас за цени

Оценки и ревюта на Celigo

G2: 4. 6/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 50 рецензии)

8. Zoho Flow

чрез Zoho

Zoho разполага с впечатляващ набор от бизнес софтуер, но можете да добавите Zoho Flow към абонамента си, ако искате интеграции и автоматизация. Прехвърляйте потенциални клиенти от списъка си с последователи в социалните медии към CRM, създавайте автоматично билети в Zendesk, когато клиент на Shopify има проблем, или уведомявайте екипа си в Slack, когато има нова задача в Asana – възможностите са безгранични. ?

Най-добрите функции на Zoho Flow

Използвайте инструмента за създаване на Zoho с функция „плъзгане и пускане“, за да създадете сложни последователности от тригери.

Изберете от библиотека с предварително създадени потоци

Имате нужда от нещо по-персонализирано? Напишете код на родния език на Zoho, Deluge, за да създадете усъвършенствани работни процеси.

Прегледайте централизирания регистър на историята на всяка автоматизация.

Ограничения на Zoho Flow

Някои потребители биха искали да има повече уроци и ръководства за употреба.

Други казват, че връзките им са нестабилни

Цени на Zoho Flow

Стандартен: 10 USD/месец за организация, фактурира се ежегодно

Професионална версия: 24 USD/месец за организация, фактурирана ежегодно

Zoho Flow оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (20+ рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (10+ рецензии)

9. Workato

чрез Workato

Ако искате да балансирате високотехнологичните интеграции с инструменти за автоматизация с ниско ниво на кодиране, изберете Workato. Тази алтернатива на IFTTT ви позволява да избирате между предварително създадени, подходящи за начинаещи приложения за работни потоци или персонализирани приложения и ботове. ?

Най-добри функции на Workato

Workato Copilots са AI инструменти , които ви помагат да създавате по-ефективни рецепти за автоматизация и конектори.

Използвайте AI и ML, за да мобилизирате ботове, които да се справят с всичко, което автоматизацията на базата на тригери не може да направи.

Използвайте Workforce Apps, за да създавате персонализирани приложения без код

Изберете от библиотека с над 1200 предварително създадени конектора.

Ограничения на Workato

Няколко потребители споделят, че Workato се затруднява да управлява интеграциите на големи предприятия.

Други казват, че платформата всъщност изисква много кодиране.

Цени на Workato

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Workato

G2: 4,7/5 (над 370 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 50 рецензии)

10. Integrately

чрез Integrately

Integrately е новото попълнение, но тази алтернатива на IFTTT вече е обект на дискусии. С над 8 милиона възможни комбинации за над 1100 приложения, Integrately е идеален за редица случаи на употреба. Тук няма да намерите опция за създаване на персонализирани връзки, но това може да е добро нещо, ако сте в нетехнически екип с основни нужди.

Най-добри функции на Integrately

Използвайте Smartconnect, за да свържете автоматично вашите приложения с едно кликване.

Ако имате проблем с интеграцията, Integrately предлага поддръжка чрез чат на живо.

Виждате ли интеграция, която липсва? Съобщете на Integrately и те ще добавят вашето предложение към списъка с искани функции.

Интегрирайте вашите формуляри, доставчик на имейл услуги, решение за управление на проекти и други с лесната настройка на Integrately.

Ограничения на Integrately

Макар Integrately да се представя като инструмент за хора, които не са технически подготвени, много потребители казват, че са необходими програмистки умения, за да се отстранят проблеми с връзката.

Други потребители казват, че биха искали Integrately да има по-добри съобщения за грешки.

Цени на Integrately

Безплатно

Стартово ниво: 19,99 $/месец, фактурира се ежегодно

Професионална версия: 39 $/месец, фактурира се ежегодно

Растеж: 99 $/месец, фактурира се ежегодно

Бизнес: 239 $/месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Integrately

G2: 4,7/5 (580+ рецензии)

Capterra: Н/Д

10-те алтернативи на IFTTT, изброени тук, ще ви спестят много усилия, но не могат да направят всичко за вашия бизнес. Вие все още сте отговорни за извършването на реалната работа, а това отнема много време и ресурси.

Когато се нуждаете от инструмент, който да опрости още повече работния ви ден, изберете ClickUp. Нашето всеобхватно работно пространство за продуктивност работи ръка за ръка с решения за автоматизация, за да ви спести време през работния ден. ✨

Проследявайте всичките си задачи в задачите на ClickUp. Създавайте йерархии и зависимости за всяка задача и свързвайте чатове, файлове, документи и други, без да напускате ClickUp.

Започнете с ClickUp Tasks Бързо преглеждайте, добавяйте, присвоявайте или коментирайте зависимости директно в задача в ClickUp.

Ако търсите автоматизации, ние също имаме такива. Изберете от над 100 автоматизации на ClickUp за промяна на статуса на задачите, възлагане на проекти или генериране на шаблони. Имате и свободата да създавате персонализирани автоматизации, ако това ви допада повече.

Бързо преглеждайте и управлявайте активни и неактивни автоматизации в пространствата с актуализации и описания от потребители.

ClickUp AI се съчетава чудесно с Automations. Нашата AI е единственият в света AI инструмент, специално пригоден за вашата роля и задачи. Просто кажете на AI кой сте и върху какво работите, и роботите ще свършат тежкия труд вместо вас. Доверете се на AI инструмента да пише имейли, да генерира отчети за обслужване на клиенти, да обобщава текстове или да редактира копия.

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо и да усъвършенствате текстовете си, отговорите по имейл и други.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

ClickUp AI е достъпна само в платените планове.

ClickUp има много полезни функции, така че на начинаещите може да им отнеме известно време, докато се ориентират в платформата.

ClickUp цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9100 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 рецензии)

Оптимизирайте деня си с универсална платформа за автоматизация

Обичаме нашите технологии, но те не винаги си пасват. Алтернативите на IFTTT са чудесно решение за преодоляване на разликите между приложенията, макар че не са идеалното решение. Все още трябва да преминавате между платформи, софтуер за проследяване на цели и управление на задачи, за да вършите действителната си работа.

Не е ли време да обедините всичко в една платформа? ClickUp комбинира задачи, проекти, документи, шаблони, автоматизации и други функции на едно място. Може да се каже, че ние сме цялостният пакет. ?

Но не е нужно да ни вярвате на думата. Създайте безплатно работно пространство в ClickUp, за да видите нашата платформа в действие. Опитайте сами: Регистрирайте се в ClickUp сега.