ClickUp блог
10-те най-добри софтуера за моделиране на процеси през 2025 г. (ревюта и цени)

10-те най-добри софтуера за моделиране на процеси през 2025 г. (ревюта и цени)

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
31 януари 2025 г.

Оперативните процеси в един бизнес се развиват, за да станат по-ефективни и устойчиви. Моделирането на процеси е от ключово значение за идентифицирането и елиминирането на пречки, оптимизирането на работните потоци и повишаването на ефективността, за да допринесе за неговото развитие.

Какво е моделиране на процеси?

Моделирането на процеси е изобразително или графично представяне на бизнес процеси или работни потоци в конкретна бизнес среда. Те могат да бъдат линейни или нелинейни. Представете си отделните стъпки на един процес, изчертани под формата на диаграма или подобно представяне, за да уловите целия процес в едно визуално изображение.

Моделирането на процеси е по-известно под по-официалното наименование „нотация за моделиране на бизнес процеси“.

Всичко това ви звучи малко прекалено сложно? Софтуерът за моделиране на процеси разбива сложността за вас.

В този подбрани списък сме подчертали 10-те най-добри софтуера за моделиране на процеси през 2024 г. Разгледайте гамата от софтуер за моделиране на процеси въз основа на функции, ограничения, цени и потребителски оценки.

Какво трябва да търсите в софтуера за моделиране на бизнес процеси?

Преди да разгледаме списъка с препоръчителни инструменти, нека разгледаме основните характеристики, които трябва да имате предвид при избора на инструмент за моделиране на процеси.

  • Удобство на използване: Изберете интуитивен инструмент за моделиране на процеси, който позволява на вашия екип да създава и модифицира модели на бизнес процеси, като диаграми на работни потоци и организационни диаграми, без затруднения.
  • Персонализиране: Изберете решение с функции, които ви позволяват да персонализирате изгледите според нуждите на вашия бизнес, като например изгледи, специфични за дадена роля, или шаблони, специфични за даден бранш.
  • Възможности за интеграция: Вашият софтуер за моделиране на процеси трябва да се свързва безпроблемно с вашите CRM или ERP системи за цялостно управление на данните.
  • Сътрудничество в реално време: Изберете инструмент за моделиране на процеси, който подобрява сътрудничеството в екипа ви и позволява по-бързо вземане на решения.
  • Отчитане и анализи: Подробната информация за идентифициране на неефективностите и оптимизиране на работните процеси е от решаващо значение при избора на решение.
  • Мащабируемост: Изберете софтуер, който ще се адаптира към растящите изисквания на вашия бизнес, ще спести разходи и ще гарантира дългосрочна използваемост.
  • Икономическа ефективност: Оценете цената на софтуера спрямо неговите функции, за да се уверите, че получавате най-добрата възвръщаемост на инвестицията си.
  • Поддръжка на клиенти: Оценете услугите за поддръжка на клиенти, за да получите бърза помощ за софтуера и решения за отстраняване на проблеми.

10-те най-добри софтуера за моделиране на процеси, които можете да използвате

Пазарът е препълнен с толкова много инструменти и платформи, че е трудно да се намери надежден такъв. Ние обаче ви улеснихме, като направихме предварителна подготовка. Тези 10 инструмента за моделиране на бизнес процеси разполагат с най-добрите съвременни функции, които отговарят на разнообразни бизнес изисквания.

1. ClickUp

ClickUp се откроява в този списък със софтуер за моделиране на процеси благодарение на своите функции и гъвкавост. Платформата предлага различни функции, като ClickUpChat, ClickUpDocs и ClickUpTasks, които ви помагат да изпълните множество задачи.

Въпреки това, две функции са в центъра на вниманието, когато става въпрос за моделиране на процеси: ClickUp Mind Maps и ClickUp Whiteboards.

ClickUp Mind Maps
Можете лесно да създавате и свързвате задачи от вашата Mind Map

ClickUp Mind Maps ви позволява да създавате диаграми на работния поток, използвайки задачи или възли, и чрез това да визуализирате стъпка по стъпка процеса на проектите.

Тази функция подобрява планирането и позволява на вашите екипи да виждат целия си работен поток на един екран, да се фокусират върху индивидуални задачи и да си сътрудничат ефективно в реално време. Това е особено полезно за мозъчна атака и планиране на проекти.

ClickUp 3.0 Опростени бели дъски
Обсъждайте идеи, изработвайте стратегии или планирайте работни потоци с визуално сътрудничество чрез ClickUp Whiteboards.

Що се отнася до ClickUp Whiteboards, той служи като визуален инструмент за сътрудничество между екипите. Той предоставя динамично и гъвкаво цифрово платно за мозъчна атака, планиране и сътрудничество по идеи, задачи и проекти.

ClickUp Whiteboards са полезни за картографиране на фазите от жизнения цикъл на вашия проект. Освен това можете да използвате Whiteboards, за да сътрудничите с вашите екипи в реално време, да обсъждате визуално нови идеи и да разработвате гъвкави работни потоци.

Преминете от идеята към изпълнението, като създадете задачи в ClickUp от вашите бели дъски.

Задачи в ClickUp
Освободете повече време за работа, изискваща интензивно използване на знания, като оптимизирате повтарящите се задачи с ClickUp Automations.

Най-добрите функции на ClickUp

Пример за документ с изисквания към продукта ClickUp AI
Автоматизирайте писането на документация с AI, следете напредъка чрез диаграми и спринтове и разрешавайте бързо грешките в кодирането с помощта на ClickUp.
  • Създавайте задачи, обобщавайте бележки и създавайте напомняния, за да спестите време с ClickUp AI.
  • Достъп до предварително проектирани и персонализирани шаблони на ClickUp за различни типове проекти и работни потоци

Ограничения на ClickUp

  • Някои потребители са съобщили за стръмна крива на обучение

Цени на ClickUp

  • Безплатен завинаги
  • Неограничен: 7 $/месец на потребител
  • Бизнес: 12 $/месец на потребител
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени
  • ClickUp AI: 5 долара на работно място за всички платени планове

Оценки и рецензии за ClickUp

  • G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. Creatio

чрез Creatio

Creatio предлага платформа без кодиране, Studio Creatio, предназначена за автоматизиране на работни потоци и създаване на приложения. Тази платформа позволява на потребителите да създават сложни приложения и процеси без умения за кодиране, което я прави идеална за малките предприятия.

Най-добрите функции на Creatio

  • Оптимизиран работен поток за създаване на приложения в Application Hub
  • Предоставя набор от инструменти за дизайн без кодиране за създаване и модифициране на страници, модели на данни и работни потоци.
  • Предлага библиотека с предварително дефинирани изгледи, джаджи и шаблони
  • Позволява създаването на сложни процеси с инструменти без кодиране

Ограничения на Creatio

  • Ограничена персонализация и ограничени опции без код
  • Липсва интуитивен интерфейс
  • Остаряла документация и ресурси

Цени на Creatio

  • Растеж: 25 долара на месец за автоматизация на работните потоци за малки и средни предприятия
  • Enterprise: 55 $/месец за пълна автоматизация
  • Без ограничения: 85 $/месец за неограничена автоматизация

Оценки и рецензии за Creatio

  • G2: NA
  • Capterra: NA

3. Lucidchart

Пример за диаграма с плувни коридори в Lucidchart
чрез Lucidchart

Lucidchart е универсален инструмент за създаване на диаграми и моделиране на бизнес процеси, който позволява на потребителите да създават и да си сътрудничат по различни визуални документи. Той има интуитивен дизайн и набор от мощни функции, които помагат за визуализирането на сложни процеси и идеи.

Най-добрите функции на Lucidchart

  • Поддържа импортиране и свързване на данни, което улеснява интегрирането и визуализирането на сложна информация.
  • Предлага набор от шаблони и актуализации в реално време за лесно създаване на диаграми.
  • Мобилно приложение и управление на достъпа за работа в движение

Ограничения на Lucidchart

  • Няма опция за еднократна покупка
  • Ограничени функции за анотиране

Цени на Lucidchart

  • Основно: Безплатно
  • Индивидуален: 7,95 $ на месец/потребител, базиран в облака, за индивидуална професионална употреба
  • Екип: 9,00 $ на месец, базиран в облака, изисква минимум 3 потребители
  • Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Lucidchart

  • G2: NA
  • Capterra: 4,5/5 (над 2000 отзива)

4. Jira

Jira
чрез Jira Software

Jira, разработен от Atlassian, е динамичен софтуер за моделиране на бизнес процеси за проследяване на проблеми и проекти, предназначен предимно за гъвкави екипи.

Той поддържа различни методологии за проследяване на проекти и предлага редица функции за планиране, проследяване и пускане на софтуер.

Най-добрите функции на Jira

  • Предлага интерактивни времеви графики и пътни карти за планиране и проследяване
  • Предоставя гъвкави табла (Scrum и Kanban) за разбивка на проекти и визуализация на работния поток.
  • Видимост на Capable DevOps
  • Проектиран за сигурност и мащабируемост, с функции като възстановяване при бедствия

Ограничения на Jira

  • Интегрирането на различни инструменти и осигуряването на тяхната безпроблемна работа може да бъде сложно
  • Проблеми с производителността при мащабни внедрявания

Цени на Jira

  • Основен: Безплатен (до 10 потребители)
  • Стандартен: 81,50 $/месец (до 35 000 потребители)
  • Премиум: 160 $/месец (неограничено пространство за съхранение, поддръжка 24/7 и SLA с 99,9% наличност) на
  • Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Jira

  • G2: 4,3/5 (5610 отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (13760 отзива)

5. Miro

Пример за функцията за диаграми на Miro
чрез Miro

Miro е платформа за визуално сътрудничество, предназначена за индивидуални лица, екипи и предприятия за обмен на идеи, планиране и изпълнение на проекти.

Той предлага редица функции като цифрови бели дъски, интерактивни шаблони за мисловни карти и интеграции с различни приложения за картографиране на бизнес процеси.

Най-добрите функции на Miro

  • Предоставя работно пространство с три редактируеми табла в безплатния план и неограничен брой табла в платения план.
  • Има над 2500 шаблона за различни случаи на употреба
  • Предлага над 100 приложения и интеграции, включително Zoom, Slack, Google Drive и Sketch.
  • Съдържа вграден таймер, гласуване, видео чат и други функции за ефективни срещи.

Ограничения на Miro

  • Големите табла могат да доведат до бавно зареждане и влошена производителност
  • Офлайн режимът е минимален
  • Потребителите не могат да създават и запазват свои персонализирани шаблони.
  • Сесиите могат да изтекат неочаквано, което може да доведе до загуба на незаписана работа.

Цени на Miro

  • Основен: Безплатен (за физически лица и екипи с неограничен брой членове)
  • Стартово ниво: 8 долара на член/месец, фактурирани ежегодно, или 10 долара месечно за екипи
  • Бизнес: 16 USD/член/месец, фактурирани ежегодно, или 20 USD/месец за професионалисти
  • Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Miro

  • G2: 4,8/5 (5211 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (1410 отзива)

6. Figma

Инструмент за дизайн Figma
чрез Figma

Figma е любим инструмент на UI/UX дизайнерите. Той е облачно базирано средство за прототипиране и моделиране на процеси, което улеснява съвместното създаване, тестване и доставка на продуктови дизайни.

Figma предлага разширени функции като история на версиите, библиотеки на екипа, аудио разговори, управление на съдържанието, наслагвания, коментари върху платното и автоматизирано предоставяне.

Най-добрите функции на Figma

  • Осигурява облачна среда за съвместно проектиране
  • Поддържа векторни мрежи и дизайн на дъги чрез инструмент за писане
  • Подобрява сътрудничеството с аудио разговори и коментари на платното
  • Поддръжка на мобилни приложения за iOS и Android
  • Предлага интеграции с приложения на трети страни като Maze, Zeplin, Pendo, Confluence и други.

Ограничения на Figma

  • Ограничено пространство за съхранение, което налага на екипите да създават редовно нови файлове
  • Производителността има тенденция да изостава на Windows системи
  • Добавянето на изображения в дизайна може да бъде трудно за потребители, свикнали с Photoshop и XD.

Цени на Figma

  • Starter: Безплатен (до два редактора и три проекта)
  • Професионална версия: 12 USD на редактор/месец (годишно плащане) или 15 USD на редактор/месец (месечно плащане)
  • Организация: 45 долара на редактор/месец (годишно фактуриране)
  • Enterprise: 75 долара на редактор/месец (само годишно фактуриране)

Оценки и рецензии за Figma

  • G2: 4,7/5 (996 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (689 отзива)

7. Microsoft Visio

Microsoft Visio
чрез Microsoft Visio

Microsoft Visio е идеален за създаване на различни диаграми, като блок-схеми, организационни диаграми, етажни планове, мрежови диаграми, UML диаграми и мисловни карти.

Той е известен със своите мощни възможности за визуализация на данни. Потребителите могат да създават диаграми от данни в Excel и да вграждат диаграми в Visio чрез табла за управление в Power BI.

Най-добрите функции на Microsoft Visio

  • Поддържа широк спектър от типове диаграми
  • Предлага разширени възможности за визуализация на данни
  • Подобрено представяне на данните чрез интеграция с Excel и Power BI
  • Включва допълнителни шаблони, диаграми и други разширени възможности в Professional изданието.
  • Интегрира се добре с други приложения на Microsoft

Ограничения на Microsoft Visio

  • Намирането на конкретни набори от икони за нестандартна употреба може да се окаже трудно
  • Ограничена съвместимост с други приложения за диаграми
  • Функцията за обратно инженерство, налична в по-ранните версии, е премахната.

Цени на Microsoft Visio

  • Visio Plan 1: 5,00 $ на потребител на месец за основно създаване и подробно диаграмиране
  • Visio Plan 2: 15,00 $ на потребител на месец за специализирани нужди от диаграми

Оценки и рецензии за Microsoft Visio

  • G2: 4. 2/5 (657 отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (3070 отзива)

8. Process Street

Process Street Checklist, Workflow, SOP Software
чрез Process Street

Process Street е платформа за моделиране на процеси, която позволява на екипите да създават, управляват и проследяват своите стандартни оперативни процедури, контролни списъци и работни потоци.

Той превръща знанията на екипа в практически работни потоци и представлява хранилище на оперативни знания.

Най-добрите функции на Process Street

  • Предоставя неограничен брой работни потоци и страници във всички планове
  • Капацитетът за съхранение на данни варира от 5000 записи в плана Startup до персонализирани ограничения в плана Enterprise.
  • Предлага неограничено съхранение на файлове във всички планове

Ограничения на Process Street

  • Софтуерът може да бъде малко нестабилен понякога.
  • Неудовлетворителен дизайн на пощенската кутия
  • Липса на сложно условно програмиране и по-добре адаптирани преживявания

Цени на Process Street

  • Стартиращ пакет: 100 долара на месец или 1000 долара на година
  • Pro: 415 долара на месец или 5000 долара на година
  • Enterprise: 1660 долара на месец или 20 000 долара на месец

Оценки и рецензии за Process Street

  • G2: 4,6/5 (387 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (617 отзива)

9. ProcessModel

чрез ProcessModel

Бизнесът редовно се нуждае от задълбочени познания за своите процеси, а ProcessModel е инструмент за анализ и подобряване на процесите, създаден точно за тази цел.

Като позволява на потребителите да създадат цифрово копие на своя процес, ProcessModel улеснява подобряването на ефективността на процесите в екипите и тестването на потенциални подобрения.

Най-добрите функции на ProcessModel

  • Моделирайте, симулирайте и анализирайте сложни бизнес процеси преди реалното им внедряване.
  • Персонализирано обучение за подобряване на процесите
  • Универсален инструмент с приложения в различни сектори
  • Специализирани канали за поддръжка

Ограничения на ProcessModel

  • Сложността на софтуера може да изисква значително учене
  • Съвместимостта с различни операционни системи може да се превърне в проблем

Цени на ProcessModel

  • Единичен пакет: 2995 долара
  • Пакет за проектен екип: 12 995 долара
  • Пакет „Process Team“: 25 995 долара

Оценки и рецензии за ProcessModel

  • G2: NA
  • Capterra: NA

10. Modelio Open Source

чрез Modelio

Modelio е решение за моделиране с отворен код, предназначено предимно за разработчици, анализатори и архитекти. Тъй като е с отворен код, разработчиците могат да персонализират инструмента според своите изисквания.

Въпреки това, пускането в експлоатация на инструмента отнема време и той не разполага с различни полезни функции, като симулация на модели и интеграции.

Най-добрите функции на Modelio Open Source

  • Предлага широка гама от модели и диаграми на бизнес процеси с помощ при моделирането и проверка на съгласуваността.
  • Интегрира управлението на бизнес процесите (BPM) с UML за моделиране на бизнес процеси
  • Поддържа генериране на Java код и генериране на Javadoc
  • Позволява обмен на UML2 модели между различни инструменти за управление на бизнес процеси.

Ограничения на Modelio Open Source

  • Потребителското преживяване (UX) може да се окаже посредствено
  • Не поддържа симулация на основни модели
  • Проблеми с XMI оперативната съвместимост с конкурентни инструменти
  • Потребителите съобщават за няколко бъга, които затрудняват работата на системата.

Цени на Modelio Open Source

Безплатен: Той е с отворен код и може да бъде изтеглен от GitHub.

Оценки и рецензии за Modelio Open Source

  • G2: NA
  • Capterra: NA

Намирането на подходящия софтуер за моделиране на процеси вече не е предизвикателство!

Намирането и изборът на най-добрия софтуер за моделиране на процеси за вашия бизнес е трудна задача, но е ясно, че има инструмент за всяка нужда.

Независимо дали сте малък екип или голяма организация с комплексни процеси, тези 10 най-добри инструмента за моделиране на бизнес процеси предлагат редица функции за оптимизиране и подобряване на работния ви поток.

Сред тези инструменти ClickUp се отличава с отличните си възможности за моделиране на процеси и набор от функционалности, които ви помагат да създавате и поддържате критични бизнес процеси от една единствена платформа.

Не забравяйте, че най-добрият софтуер е този, който отговаря на вашите специфични изисквания, затова обмислете уникалните нужди на вашия екип, преди да вземете решение.

Кой знае? Перфектният инструмент за моделиране на процеси е само на един клик разстояние!

ClickUp Logo

Едно приложение, което заменя всички останали

© 2026 ClickUp