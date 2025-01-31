10-те най-добри софтуера за моделиране на процеси през 2025 г. (ревюта и цени)

Оперативните процеси в един бизнес се развиват, за да станат по-ефективни и устойчиви. Моделирането на процеси е от ключово значение за идентифицирането и елиминирането на пречки, оптимизирането на работните потоци и повишаването на ефективността, за да допринесе за неговото развитие.

Какво е моделиране на процеси?

Моделирането на процеси е изобразително или графично представяне на бизнес процеси или работни потоци в конкретна бизнес среда. Те могат да бъдат линейни или нелинейни. Представете си отделните стъпки на един процес, изчертани под формата на диаграма или подобно представяне, за да уловите целия процес в едно визуално изображение.

Моделирането на процеси е по-известно под по-официалното наименование „нотация за моделиране на бизнес процеси“.

Всичко това ви звучи малко прекалено сложно? Софтуерът за моделиране на процеси разбива сложността за вас.

В този подбрани списък сме подчертали 10-те най-добри софтуера за моделиране на процеси през 2024 г. Разгледайте гамата от софтуер за моделиране на процеси въз основа на функции, ограничения, цени и потребителски оценки.

Какво трябва да търсите в софтуера за моделиране на бизнес процеси?

Преди да разгледаме списъка с препоръчителни инструменти, нека разгледаме основните характеристики, които трябва да имате предвид при избора на инструмент за моделиране на процеси.

Удобство на използване: Изберете интуитивен инструмент за моделиране на процеси, който позволява на вашия екип да създава и модифицира модели на бизнес процеси, като диаграми на работни потоци и организационни диаграми, без затруднения.

Персонализиране: Изберете решение с функции, които ви позволяват да персонализирате изгледите според нуждите на вашия бизнес, като например изгледи, специфични за дадена роля, или шаблони, специфични за даден бранш.

Възможности за интеграция: Вашият софтуер за моделиране на процеси трябва да се свързва безпроблемно с вашите CRM или ERP системи за цялостно управление на данните.

Сътрудничество в реално време: Изберете инструмент за моделиране на процеси, който подобрява сътрудничеството в екипа ви и позволява по-бързо вземане на решения.

Отчитане и анализи: Подробната информация за идентифициране на неефективностите и Подробната информация за идентифициране на неефективностите и оптимизиране на работните процеси е от решаващо значение при избора на решение.

Мащабируемост : Изберете софтуер, който ще се адаптира към растящите изисквания на вашия бизнес, ще спести разходи и ще гарантира дългосрочна използваемост.

Икономическа ефективност: Оценете цената на софтуера спрямо неговите функции, за да се уверите, че получавате най-добрата възвръщаемост на инвестицията си.

Поддръжка на клиенти: Оценете услугите за поддръжка на клиенти, за да получите бърза помощ за софтуера и решения за отстраняване на проблеми.

10-те най-добри софтуера за моделиране на процеси, които можете да използвате

Пазарът е препълнен с толкова много инструменти и платформи, че е трудно да се намери надежден такъв. Ние обаче ви улеснихме, като направихме предварителна подготовка. Тези 10 инструмента за моделиране на бизнес процеси разполагат с най-добрите съвременни функции, които отговарят на разнообразни бизнес изисквания.

1. ClickUp

ClickUp се откроява в този списък със софтуер за моделиране на процеси благодарение на своите функции и гъвкавост. Платформата предлага различни функции, като ClickUpChat, ClickUpDocs и ClickUpTasks, които ви помагат да изпълните множество задачи.

Въпреки това, две функции са в центъра на вниманието, когато става въпрос за моделиране на процеси: ClickUp Mind Maps и ClickUp Whiteboards.

Можете лесно да създавате и свързвате задачи от вашата Mind Map

ClickUp Mind Maps ви позволява да създавате диаграми на работния поток, използвайки задачи или възли, и чрез това да визуализирате стъпка по стъпка процеса на проектите.

Тази функция подобрява планирането и позволява на вашите екипи да виждат целия си работен поток на един екран, да се фокусират върху индивидуални задачи и да си сътрудничат ефективно в реално време. Това е особено полезно за мозъчна атака и планиране на проекти.

Обсъждайте идеи, изработвайте стратегии или планирайте работни потоци с визуално сътрудничество чрез ClickUp Whiteboards.

Що се отнася до ClickUp Whiteboards, той служи като визуален инструмент за сътрудничество между екипите. Той предоставя динамично и гъвкаво цифрово платно за мозъчна атака, планиране и сътрудничество по идеи, задачи и проекти.

ClickUp Whiteboards са полезни за картографиране на фазите от жизнения цикъл на вашия проект. Освен това можете да използвате Whiteboards, за да сътрудничите с вашите екипи в реално време, да обсъждате визуално нови идеи и да разработвате гъвкави работни потоци.

Преминете от идеята към изпълнението, като създадете задачи в ClickUp от вашите бели дъски.

Освободете повече време за работа, изискваща интензивно използване на знания, като оптимизирате повтарящите се задачи с ClickUp Automations.

Най-добрите функции на ClickUp

Автоматизирайте писането на документация с AI, следете напредъка чрез диаграми и спринтове и разрешавайте бързо грешките в кодирането с помощта на ClickUp.

Създавайте задачи, обобщавайте бележки и създавайте напомняния, за да спестите време с ClickUp AI

Достъп до предварително проектирани и персонализирани шаблони на ClickUp за различни типове проекти и работни потоци

Ограничения на ClickUp

Някои потребители са съобщили за стръмна крива на обучение

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI: 5 долара на работно място за всички платени планове

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. Creatio

чрез Creatio

Creatio предлага платформа без кодиране, Studio Creatio, предназначена за автоматизиране на работни потоци и създаване на приложения. Тази платформа позволява на потребителите да създават сложни приложения и процеси без умения за кодиране, което я прави идеална за малките предприятия.

Най-добрите функции на Creatio

Оптимизиран работен поток за създаване на приложения в Application Hub

Предоставя набор от инструменти за дизайн без кодиране за създаване и модифициране на страници, модели на данни и работни потоци.

Предлага библиотека с предварително дефинирани изгледи, джаджи и шаблони

Позволява създаването на сложни процеси с инструменти без кодиране

Ограничения на Creatio

Ограничена персонализация и ограничени опции без код

Липсва интуитивен интерфейс

Остаряла документация и ресурси

Цени на Creatio

Растеж: 25 долара на месец за 25 долара на месец за автоматизация на работните потоци за малки и средни предприятия

Enterprise: 55 $/месец за пълна автоматизация

Без ограничения: 85 $/месец за неограничена автоматизация

Оценки и рецензии за Creatio

G2: NA

Capterra: NA

3. Lucidchart

чрез Lucidchart

Lucidchart е универсален инструмент за създаване на диаграми и моделиране на бизнес процеси, който позволява на потребителите да създават и да си сътрудничат по различни визуални документи. Той има интуитивен дизайн и набор от мощни функции, които помагат за визуализирането на сложни процеси и идеи.

Най-добрите функции на Lucidchart

Поддържа импортиране и свързване на данни, което улеснява интегрирането и визуализирането на сложна информация.

Предлага набор от шаблони и актуализации в реално време за лесно създаване на диаграми.

Мобилно приложение и управление на достъпа за работа в движение

Ограничения на Lucidchart

Няма опция за еднократна покупка

Ограничени функции за анотиране

Цени на Lucidchart

Основно: Безплатно

Индивидуален: 7,95 $ на месец/потребител, базиран в облака, за индивидуална професионална употреба

Екип: 9,00 $ на месец, базиран в облака, изисква минимум 3 потребители

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Lucidchart

G2: NA

Capterra: 4,5/5 (над 2000 отзива)

4. Jira

чрез Jira Software

Jira, разработен от Atlassian, е динамичен софтуер за моделиране на бизнес процеси за проследяване на проблеми и проекти, предназначен предимно за гъвкави екипи.

Той поддържа различни методологии за проследяване на проекти и предлага редица функции за планиране, проследяване и пускане на софтуер.

Най-добрите функции на Jira

Предлага интерактивни времеви графики и пътни карти за планиране и проследяване

Предоставя гъвкави табла (Scrum и Kanban) за разбивка на проекти и визуализация на работния поток.

Видимост на Capable DevOps

Проектиран за сигурност и мащабируемост, с функции като възстановяване при бедствия

Ограничения на Jira

Интегрирането на различни инструменти и осигуряването на тяхната безпроблемна работа може да бъде сложно

Проблеми с производителността при мащабни внедрявания

Цени на Jira

Основен: Безплатен (до 10 потребители)

Стандартен: 81,50 $/месец (до 35 000 потребители)

Премиум: 160 $/месец (неограничено пространство за съхранение, поддръжка 24/7 и SLA с 99,9% наличност) на

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Jira

G2: 4,3/5 (5610 отзива)

Capterra: 4,5/5 (13760 отзива)

5. Miro

чрез Miro

Miro е платформа за визуално сътрудничество, предназначена за индивидуални лица, екипи и предприятия за обмен на идеи, планиране и изпълнение на проекти.

Той предлага редица функции като цифрови бели дъски, интерактивни шаблони за мисловни карти и интеграции с различни приложения за картографиране на бизнес процеси.

Най-добрите функции на Miro

Предоставя работно пространство с три редактируеми табла в безплатния план и неограничен брой табла в платения план.

Има над 2500 шаблона за различни случаи на употреба

Предлага над 100 приложения и интеграции, включително Zoom, Slack, Google Drive и Sketch.

Съдържа вграден таймер, гласуване, видео чат и други функции за ефективни срещи.

Ограничения на Miro

Големите табла могат да доведат до бавно зареждане и влошена производителност

Офлайн режимът е минимален

Потребителите не могат да създават и запазват свои персонализирани шаблони.

Сесиите могат да изтекат неочаквано, което може да доведе до загуба на незаписана работа.

Цени на Miro

Основен: Безплатен (за физически лица и екипи с неограничен брой членове)

Стартово ниво: 8 долара на член/месец, фактурирани ежегодно, или 10 долара месечно за екипи

Бизнес: 16 USD/член/месец, фактурирани ежегодно, или 20 USD/месец за професионалисти

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Miro

G2: 4,8/5 (5211 отзива)

Capterra: 4,7/5 (1410 отзива)

6. Figma

чрез Figma

Figma е любим инструмент на UI/UX дизайнерите. Той е облачно базирано средство за прототипиране и моделиране на процеси, което улеснява съвместното създаване, тестване и доставка на продуктови дизайни.

Figma предлага разширени функции като история на версиите, библиотеки на екипа, аудио разговори, управление на съдържанието, наслагвания, коментари върху платното и автоматизирано предоставяне.

Най-добрите функции на Figma

Осигурява облачна среда за съвместно проектиране

Поддържа векторни мрежи и дизайн на дъги чрез инструмент за писане

Подобрява сътрудничеството с аудио разговори и коментари на платното

Поддръжка на мобилни приложения за iOS и Android

Предлага интеграции с приложения на трети страни като Maze, Zeplin, Pendo, Confluence и други.

Ограничения на Figma

Ограничено пространство за съхранение, което налага на екипите да създават редовно нови файлове

Производителността има тенденция да изостава на Windows системи

Добавянето на изображения в дизайна може да бъде трудно за потребители, свикнали с Photoshop и XD.

Цени на Figma

Starter: Безплатен (до два редактора и три проекта)

Професионална версия: 12 USD на редактор/месец (годишно плащане) или 15 USD на редактор/месец (месечно плащане)

Организация: 45 долара на редактор/месец (годишно фактуриране)

Enterprise: 75 долара на редактор/месец (само годишно фактуриране)

Оценки и рецензии за Figma

G2: 4,7/5 (996 отзива)

Capterra: 4,7/5 (689 отзива)

7. Microsoft Visio

чрез Microsoft Visio

Microsoft Visio е идеален за създаване на различни диаграми, като блок-схеми, организационни диаграми, етажни планове, мрежови диаграми, UML диаграми и мисловни карти.

Той е известен със своите мощни възможности за визуализация на данни. Потребителите могат да създават диаграми от данни в Excel и да вграждат диаграми в Visio чрез табла за управление в Power BI.

Най-добрите функции на Microsoft Visio

Поддържа широк спектър от типове диаграми

Предлага разширени възможности за визуализация на данни

Подобрено представяне на данните чрез интеграция с Excel и Power BI

Включва допълнителни шаблони, диаграми и други разширени възможности в Professional изданието.

Интегрира се добре с други приложения на Microsoft

Ограничения на Microsoft Visio

Намирането на конкретни набори от икони за нестандартна употреба може да се окаже трудно

Ограничена съвместимост с други приложения за диаграми

Функцията за обратно инженерство, налична в по-ранните версии, е премахната.

Цени на Microsoft Visio

Visio Plan 1: 5,00 $ на потребител на месец за основно създаване и подробно диаграмиране

Visio Plan 2: 15,00 $ на потребител на месец за специализирани нужди от диаграми

Оценки и рецензии за Microsoft Visio

G2: 4. 2/5 (657 отзива)

Capterra: 4,5/5 (3070 отзива)

8. Process Street

чрез Process Street

Process Street е платформа за моделиране на процеси, която позволява на екипите да създават, управляват и проследяват своите стандартни оперативни процедури, контролни списъци и работни потоци.

Той превръща знанията на екипа в практически работни потоци и представлява хранилище на оперативни знания.

Най-добрите функции на Process Street

Предоставя неограничен брой работни потоци и страници във всички планове

Капацитетът за съхранение на данни варира от 5000 записи в плана Startup до персонализирани ограничения в плана Enterprise.

Предлага неограничено съхранение на файлове във всички планове

Ограничения на Process Street

Софтуерът може да бъде малко нестабилен понякога.

Неудовлетворителен дизайн на пощенската кутия

Липса на сложно условно програмиране и по-добре адаптирани преживявания

Цени на Process Street

Стартиращ пакет: 100 долара на месец или 1000 долара на година

Pro: 415 долара на месец или 5000 долара на година

Enterprise: 1660 долара на месец или 20 000 долара на месец

Оценки и рецензии за Process Street

G2: 4,6/5 (387 отзива)

Capterra: 4,7/5 (617 отзива)

9. ProcessModel

чрез ProcessModel

Бизнесът редовно се нуждае от задълбочени познания за своите процеси, а ProcessModel е инструмент за анализ и подобряване на процесите, създаден точно за тази цел.

Като позволява на потребителите да създадат цифрово копие на своя процес, ProcessModel улеснява подобряването на ефективността на процесите в екипите и тестването на потенциални подобрения.

Най-добрите функции на ProcessModel

Моделирайте, симулирайте и анализирайте сложни бизнес процеси преди реалното им внедряване.

Персонализирано обучение за подобряване на процесите

Универсален инструмент с приложения в различни сектори

Специализирани канали за поддръжка

Ограничения на ProcessModel

Сложността на софтуера може да изисква значително учене

Съвместимостта с различни операционни системи може да се превърне в проблем

Цени на ProcessModel

Единичен пакет: 2995 долара

Пакет за проектен екип: 12 995 долара

Пакет „Process Team“: 25 995 долара

Оценки и рецензии за ProcessModel

G2: NA

Capterra: NA

10. Modelio Open Source

чрез Modelio

Modelio е решение за моделиране с отворен код, предназначено предимно за разработчици, анализатори и архитекти. Тъй като е с отворен код, разработчиците могат да персонализират инструмента според своите изисквания.

Въпреки това, пускането в експлоатация на инструмента отнема време и той не разполага с различни полезни функции, като симулация на модели и интеграции.

Най-добрите функции на Modelio Open Source

Предлага широка гама от модели и диаграми на бизнес процеси с помощ при моделирането и проверка на съгласуваността.

Интегрира управлението на бизнес процесите (BPM) с UML за моделиране на бизнес процеси

Поддържа генериране на Java код и генериране на Javadoc

Позволява обмен на UML2 модели между различни инструменти за управление на бизнес процеси.

Ограничения на Modelio Open Source

Потребителското преживяване (UX) може да се окаже посредствено

Не поддържа симулация на основни модели

Проблеми с XMI оперативната съвместимост с конкурентни инструменти

Потребителите съобщават за няколко бъга, които затрудняват работата на системата.

Цени на Modelio Open Source

Безплатен: Той е с отворен код и може да бъде изтеглен от GitHub.

Оценки и рецензии за Modelio Open Source

G2: NA

Capterra: NA

Намирането на подходящия софтуер за моделиране на процеси вече не е предизвикателство!

Намирането и изборът на най-добрия софтуер за моделиране на процеси за вашия бизнес е трудна задача, но е ясно, че има инструмент за всяка нужда.

Независимо дали сте малък екип или голяма организация с комплексни процеси, тези 10 най-добри инструмента за моделиране на бизнес процеси предлагат редица функции за оптимизиране и подобряване на работния ви поток.

Сред тези инструменти ClickUp се отличава с отличните си възможности за моделиране на процеси и набор от функционалности, които ви помагат да създавате и поддържате критични бизнес процеси от една единствена платформа.

Не забравяйте, че най-добрият софтуер е този, който отговаря на вашите специфични изисквания, затова обмислете уникалните нужди на вашия екип, преди да вземете решение.

Кой знае? Перфектният инструмент за моделиране на процеси е само на един клик разстояние!