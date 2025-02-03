10 невероятни алтернативи и конкуренти на Plutio през 2025 г.

Събрахме някои от най-добрите алтернативи на Plutio, за да ви помогнем да намерите идеалния вариант. Пригответе се да направите работния си живот по-приятен.

Какво е алтернатива на Plutio?

Plutio е платформа за цялостно управление на бизнеса. Различните алтернативи на Plutio в този списък предлагат сходни цялостни решения за управление на бизнеса, клиентите и проектите.

Ето някои от общите характеристики, които търсихме във вашия следващ инструмент за управление на бизнеса:

Инструменти за управление на проекти

Инструменти за сътрудничество в екип в реално време

Създаване на предложения

Създаване на фактури

Обработка на плащания

Управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM)

Оптимизация и автоматизация на работния процес

По същество, следващият ви инструмент за управление на бизнеса или проекти трябва да ви предоставя гъвкаво пространство за справяне с административните задачи, като ви дава повече време да се съсредоточите върху по-важните неща.

Какво да търсите в алтернативите на Plutio?

Има няколко ключови характеристики, на които да обърнете внимание, когато търсите най-добрата алтернатива на Plutio за вашия екип или бизнес:

Точни инструменти за отчитане на времето, които повишават производителността

Автоматизации, които поставят ежедневните задачи на автопилот, за да ви спестят часове всеки месец.

Вграден софтуер или функции за управление на бизнеса и операциите

Изчерпателна библиотека с шаблони за различни случаи на употреба

Богат на функции CRM софтуер за ефективно управление на потенциални клиенти

Формуляри и анкети за проследяване на удовлетвореността на клиентите

Интеграции с други популярни инструменти

Създаване и обработка на фактури

Управление на задачи, планиране и проследяване на напредъка

Интуитивен потребителски интерфейс с персонализирани изгледи

Софтуер и инструменти за планиране на работната сила

10-те най-добри алтернативи на Plutio, които можете да използвате

Знаете колко е важно да обедините нуждите на вашия бизнес и управлението на проекти в една платформа. Затова, без да губим повече време, нека се запознаем с 10-те най-добри алтернативи на Plutio, които ще трансформират вашия работен процес и ще оптимизират вашия бизнес.

Преобразувайте управлението на проектите си с ClickUp – това е най-добрата платформа за продуктивност „всичко в едно“ за екипи и фирми.

Ако се нуждаете от всеобхватна платформа за продуктивност, която ще ви помогне да организирате и приоритизирате задачите си ефективно, тогава ClickUp е точно за вас. Този популярен инструмент за управление на проекти предлага всички функции, от които се нуждаят както големите, така и малките предприятия, за да управляват ресурсите си, да си сътрудничат и да оптимизират работните си процеси.

Напълно персонализираните задачи на ClickUp са една от най-големите му предимства, която позволява на проектните мениджъри да приоритизират действията, да задават напомняния, да проследяват резултатите и да информират всички членове на екипа за напредъка по задачите.

ClickUp Dashboards също са силно персонализирани и ценни за създаването на перфектна командна станция за всеки проект. Използвайте ги за обзор на високо ниво, по-задълбочени прозрения, по-добро управление на ресурсите и повишена продуктивност в цялата ви компания.

Съчетайте таблата с изгледи и ще имате неограничени възможности за управление на проектите си. Например:

Board view е вашият избор за Agile работни потоци, Kanban табла и диаграми на Гант.

Изгледът на списък може да ви даде по-добра представа за крайните срокове и задачите.

Календарният изглед помага на екипите и собствениците на фирми да получат обща представа за работния си процес.

Персонализираните изгледи ви позволяват да трансформирате всяка съществуваща опция в зависимост от това, от какво се нуждае и от какво не се нуждае вашият екип.

И накрая, има и ClickUp AI – уникален асистент, базиран на изкуствен интелект, специално създаден за управление на проекти. Позволете на ClickUp AI да обобщава срещите в Docs, да генерира задачи в Tasks, да очертава етапите на проекта, да изготвя имейли за поддръжка на клиенти и да завършва работата ви по-бързо.

Най-добрите функции на ClickUp

Библиотеката с шаблони съдържа над 1000 шаблона с всичко необходимо за управление на проекти. Например, шаблонът за табло за управление на проекти ClickUp ви позволява да създадете обща картина на напредъка на вашия екип, за да поддържате гладкото протичане на проектите.

AI асистент, пригоден за всичко, свързано с управлението на проекти – от отчети за състоянието до кратки описания на проекти, ClickUp AI прави всичко.

Над 100 готови автоматизации, с които да поставите работните процеси, рутинните задачи, предаването на проекти и други на автопилот, както и възможност да създадете свои собствени.

Интеграция с над 1000 други инструмента, включително Monday.com, Microsoft Teams, Wrike, Asana, Trello и други. Всичко, което ни липсва, можете да създадете с Zapier (не се изисква API).

Съвместими с почти всички устройства и операционни системи, включително настолни приложения за macOS, Windows и Linux, мобилни приложения за Android и iOS, както и уеб-базиран достъп за популярни браузъри.

Ограничения на ClickUp

В някои отзиви се споменава, че членовете на екипа понякога се сблъскват с трудности при запознаването с функциите на ClickUp (решени с безплатни уроци за всичко).

Някои клиенти съобщават, че се налага да персонализират настройките си, тъй като получават прекалено много известия с настройките по подразбиране.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител при годишно плащане; 10 $/месец на потребител при месечно плащане

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Рейтинги и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3800 рецензии)

2. HoneyBook

чрез HoneyBook

HoneyBook е софтуерна платформа за управление на бизнеса, предназначена за творчески предприемачи, стартиращи компании и собственици на малки фирми. Тя предлага инструменти за управление на проектни цели, управление на задачи, фактуриране и обработка на плащания, както и други.

Най-добрите функции на HoneyBook

Софтуерът за клиентски портал предлага функции за съобщения, обработка на плащания и преглед на файлове.

Библиотеката с шаблони включва неща като шаблони за работни графици , които ви помагат да вписвате нещата по-бързо и с по-малко размяна на информация.

Таблото за автоматизация ви позволява да прилагате персонализирани автоматизации към всяка част от жизнения цикъл на вашия проект.

Интеграции с инструменти като Gmail, Calendly, QuickBooks и Zapier за унифициране на работния ви процес.

Ограничения на HoneyBook

Някои потребители съобщават за объркване при изпращането на имейли и затруднения при определянето дали имейлът е изпратен успешно.

Отзивите на някои проектни мениджъри сочат, че членовете на екипа се затрудняват да преминат към HoneyBook от друг софтуер за управление на проекти.

Цени на HoneyBook

Стартово ниво: 19 $/месец на потребител

Essentials: 39 $/месец на потребител

Премиум: 79 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за HoneyBook

G2: 4,5/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 500 отзива)

3. Dubsado

чрез Dubsado

Dubsado е платформа за управление на проекти за свободни професионалисти и малки предприятия, които искат да оптимизират операциите си. Тя предлага прост, персонализируем софтуер за управление на проекти с клиентски портал за по-добра организация, фактуриране, договори, комуникация и др.

Най-добрите функции на Dubsado

Функции за сътрудничество като роли за много потребители, индивидуални разрешения и персонализирани табла подобряват комуникацията и ефективността на екипа.

Персонализирани решения за оферти и фактуриране с възможност за създаване на допълнителни пакети за конкретни професионални услуги, така че клиентите да могат да избират кои опции желаят.

Автоматизацията на изпращането на имейли, планирането на покани и създаването на формуляри помага за оптимизиране на работните дни.

Интеграции с инструменти като Zapier, Xero и QuickBooks, за да сте сигурни, че всички са на една и съща страница.

Ограничения на Dubsado

Някои потребителски отзиви споменават липсата на разнообразие в типовете фактури.

Отзивите на някои проектни мениджъри сочат объркване и претоварване при настройването на работните процеси.

Цени на Dubsado

Стартово ниво: 20 $/месец на потребител

Premier: 40 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Dubsado

G2: 4. 3/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4. 3/5 (40+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Dubsado!

4. SuiteDash

чрез SuiteDash

SuiteDash е софтуер за управление на работата за фирми от всякакъв мащаб и популярна алтернатива на Plutio. Той предлага функции като оценки на използването на ресурсите, проследяване на времето, автоматично фактуриране, комуникация в реално време и персонализирани работни процеси. ?

Най-добрите функции на SuiteDash

Мощните функции за фактуриране включват разширено фактуриране, цифрови оферти, онлайн плащания, опции за абонамент и др.

Софтуерът за клиентски портал позволява персонализирани клиентски табла за споделяне на файлове, сътрудничество и комуникация.

Автоматизацията на работния процес без кодиране се занимава с разпределянето на задачите и персонализираната автоматична комуникация.

Интеграцията с Zapier, WordPress, Google Calendar и други популярни платформи помага за обединяване на задачите по управление на проекти в единен контролен панел.

Ограничения на SuiteDash

Някои потребители съобщават за проблеми с имейли за комуникация с клиенти , които се маркират като спам.

Отзивите от някои компании споменават стръмна крива на обучение за членовете на екипа и проектните мениджъри.

Цени на SuiteDash

Начало: 19 $/месец на потребител

Thrive: 49 $/месец на потребител

Pinnacle: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за SuiteDash

G2: 4,8/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 500 отзива)

5. 17hats

чрез 17hats

17hats е цялостно решение за управление на бизнеса за собственици на малки фирми и предприемачи и е популярна алтернатива на Plutio. Използвайте го за всичко – от счетоводство и комуникация с клиенти до подробно управление на проекти и проследяване на напредъка.

Най-добрите функции на 17hats

Табла, страници на проекти, картички за контакти и етикети помагат за организирането на проектите за ефективни работни процеси.

Пълният CRM пакет включва шаблони за улавяне на потенциални клиенти, незабавен отговор на потенциални клиенти, планове за плащане, онлайн график и др.

Автоматизирани имейли за комуникация с клиенти, списъци със задачи и създаване на задачи с множество опции за персонализиране.

Интеграции с популярни инструменти като Google Calendar, Fundy, QuickBooks и Zoom.

Ограничения на 17hats

Отзивите от продуцентски компании сочат липса на специализирани функции за управление на проекти.

В някои отзиви се споменава затруднение при настройването на софтуера за използване от екипите и проектните мениджъри.

Цени на 17hats

Essentials: 15 $/месец на потребител

Стандартен: 30 $/месец на потребител

Premier: 60 $/месец на потребител

17hats оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (70+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (100+ отзива)

6. Paperbell

чрез Paperbell

Paperbell е инструмент за управление на проекти за треньори и други професионалисти, предлагащи услуги. Той е проектиран да оптимизира процесите на треньорство, така че собствениците на фирми да могат да се фокусират върху треньорството на своите клиенти.

Най-добрите функции на Paperbell

Функциите на CRM включват планиране, управление на клиенти, фактуриране, подписване на договори и инструменти за сътрудничество.

Шаблоните помагат за създаването на онлайн пакети за коучинг, които насърчават клиентите да планират, плащат и се ангажират с услугите.

Автоматизираните имейли се занимават с комуникацията с клиентите и генерирането на потенциални клиенти, за да помогнат за растежа на бизнеса.

Интеграции с Xero, Sage, Wave Accounting и други популярни счетоводни инструменти

Ограничения на Paperbell

Някои потребители съобщават, че имат клиенти, които предпочитат да плащат за своите планове за коучинг, използвайки платформи, които не се поддържат от интеграциите на Paperbell.

Някои отзиви споменават необходимостта от подобрен визуален дизайн на страниците, насочени към клиентите.

Цени на Paperbell

Абонамент за Paperbell: 57 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Paperbell

G2: 4,7/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

7. Freedcamp

чрез Freedcamp

Freedcamp е инструмент за управление на проекти за свободни професионалисти, предприемачи и малки предприятия. Той предлага набор от инструменти, които помагат да се намали времето и енергията, необходими за управлението на бизнеса и проектите.

Както подсказва името, Freedcamp предлага безплатен план. Това го прави една от трите алтернативи на Plutio в този списък, които предлагат безплатен абонамент, като другите две са ClickUp и Teamwork. ?

Най-добрите функции на Freedcamp

Персонализираните календари могат да проследяват множество проекти с различен мащаб на едно удобно място.

Функциите за управление на проекти включват опции за създаване на задачи, проследяване на етапи, обзор на проекти и други.

Функции за сътрудничество като маркиране, коментиране и дискусии помагат за оптимизиране на работния процес на всеки член на екипа.

Интеграции със Slack, Dropbox, Zapier и други популярни платформи, за да обедините всичко на едно място.

Ограничения на Freedcamp

Някои потребителски отзиви споменават необходимостта от по-проста настройка и допълнителни уроци, за да се намали кривата на обучение.

Отзивите на някои потребители сочат ограничена функционалност на мобилното приложение.

Цени на Freedcamp

Безплатно

Про: 2,49 $/месец на потребител

Бизнес: 8,99 $/месец на потребител

Enterprise: 19,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Freedcamp

G2: 4,5/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 400 отзива)

8. Teamwork

чрез Teamwork

Teamwork е софтуер за управление на проекти за фирми и свободни професионалисти. Неговите функции са насочени към операциите с клиенти и сътрудничеството в екипа, с инструменти за привличане на клиенти, управление на задачи, проследяване на времето и др.

Най-добрите функции на Teamwork

Проследяването на бюджета ви позволява да задавате и проследявате бюджетите за всеки клиентски проект.

Настройваемите работни процеси позволяват на потребителите да избират функции, които отговарят на конкретните нужди на всеки проект и член на екипа.

Функциите за автоматизация могат да изпълняват действия като създаване на задачи, възлагане на задачи и създаване на известия.

Интеграциите с популярни платформи като Dropbox, Google Drive, Trello, Slack и Zapier помагат за оптимизиране на работните процеси.

Ограничения на работата в екип

Някои потребители съобщават за затруднения при достъпа и изпълнението на зависими задачи.

В отзивите на някои проектни мениджъри се споменава несъвместимост на API с бавно време за реакция.

Цени за екипна работа

Безплатни завинаги

Стартово ниво: 8,99 $/месец на потребител

Доставка: 13,99 $/месец на потребител

Grow: 25,99 $/месец на потребител

Мащаб: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за работа в екип

G2: 4. 4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 800 отзива)

9. Bonsai

чрез Bonsai

Bonsai е платформа за управление на бизнеса за свободни професионалисти, предприемачи и самонаети специалисти. Използвайте я за управление на административни задачи, фактуриране на клиенти, проследяване на времето, създаване на договори, изпращане на оферти и др.

Най-добрите функции на Bonsai

Функциите за управление на договори позволяват на потребителите да създават персонализирани договори, да използват шаблони, да приемат електронни подписи и да ги съхраняват безопасно в облачно хранилище.

Функциите за фактуриране позволяват на потребителите да създават фактури, да планират автоматични напомняния за плащане и да приемат плащания чрез популярни доставчици.

Функциите за автоматизация поставят на автопилот неща като напомняния за плащания, фактуриране, проследяване на времето, проследяване на предложения и управление на договори.

Интеграции с Calendly, QuickBooks, Zapier, Google Drive, Stripe и PayPal

Ограничения на Bonsai

Някои потребители съобщават за необходимост от персонализирани фактури, договори и други разширени CRM функции.

В отзивите на някои потребители се споменават продължителни забавяния при обработката на плащанията и липса на незабавни транзакции.

Цени на Bonsai

Стартово ниво: 25 $/месец на потребител

Професионална версия: 39 $/месец на потребител

Бизнес: 79 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Bonsai

G2: 4. 3/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 60 отзива)

10. ManyRequests

чрез ManyRequests

ManyRequests е платформа за обслужване на клиенти за собственици на фирми и агенции. Тя предлага клиентски портал и функции като формуляри за плащане, виртуална помощ, чат на живо и съобщения в социалните медии.

Най-добрите функции на ManyRequests

Клиентски ориентирани инструменти за подобряване на работните процеси и оптимизиране на дейности като генериране на потенциални клиенти, планиране на срещи и въвеждане на данни.

Мултиканалната поддръжка може да обработва заявки от клиенти чрез чат на живо, социални медии, имейл и др.

Приложението за виртуален асистент може да предоставя 24/7 поддръжка, като обработва запитвания от клиенти и заявки за поддръжка.

Интеграцията с инструменти като Slack, HubSpot, Stripe и Shopify улеснява управлението на задачите по обслужване на клиенти.

Ограничения на ManyRequests

Някои потребители съобщават за затруднения при използването на функциите поради бавното време за реакция.

Липса на обратна връзка от потребителите на популярни платформи за рецензии

Цени на ManyRequests

Стартово ниво: 99 $/месец за двама потребители

Основен пакет: 149 $/месец за пет потребители

Про: 399 $/месец за 10 потребители

Рейтинги и отзиви за ManyRequests

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

Готови ли сте да трансформирате работния си процес?

В днешния силно конкурентен бизнес свят трябва да намерите предимство, за да изпреварите конкуренцията.

С най-добрите инструменти за управление на проекти и CRM софтуер на ваше разположение, ще сте готови да управлявате сложни проекти, да разпределяте задачи, да сътрудничите с екипа си и да поддържате удовлетвореността на клиентите си. ?

Време е да видите какво могат да направят тези инструменти за вашия бизнес, работния процес и крайния резултат. Разберете безплатно, като се регистрирате в ClickUp още днес!