Тествахме 10-те най-добри алтернативи на Reclaim AI за планиране на проекти през 2025 г.

Когато става въпрос за поддържане на фокуса и продуктивността при натоварен график, управлението на времето се превръща в основно умение.

Ефективното управление на времето се свежда до планиране на срещи и задачи по начин, който работи най-добре за вас. Често се изисква и специален инструмент за интелигентно планиране или календарно приложение, като Reclaim AI, за да реализирате стратегията си.

Reclaim AI е отличен асистент за срещи, но като всеки софтуер, той не е подходящ за всеки. Всяко средство за управление на времето има своите предимства и недостатъци, но за щастие има много алтернативи, които да запълнят празнините, оставени от Reclaim AI.

Нека разгледаме как един мощен AI инструмент за планиране може да ви помогне да работите по-бързо и да подобрите ефективността на процесите си. След това ще разгледаме някои от най-добрите алтернативи на Reclaim AI, с които да автоматизирате календара си и да спестите ценно време. Защото в днешно време времето е пари, а балансът между работата и личния живот е по-важен от всякога. ⚖️

Какво трябва да търсите в алтернативите на Reclaim AI?

Ключът към намирането на най-добрата алтернатива на Reclaim е да съсредоточите усилията си върху AI възможностите на другите инструменти. Мислете за AI инструментите като най-мощните инструменти за автоматизация на работния процес, които можете да си представите. Тези инструменти могат да направят чудеса за екипите, които работят на място и дистанционно, от помощ при писането на текстове до управление на задачи, свързани с човешките ресурси.

AI функционалността може да ви помогне да планирате автоматично срещи на екипа и да отделите време за концентрация, както и време за пътуване и почивки. Тя може също да интегрира календара ви със списъка ви със задачи, да ви помогне да определите приоритети и да разпределите работата и много други неща.

Когато избирате алтернатива на Reclaim AI, обърнете внимание на следните функции:

Гъвкава система, която може да се конфигурира според изискванията на вашия бизнес.

Интеграция с инструменти за планиране като Outlook, Gmail и Google Calendar

Възможност за синхронизиране на календара за персонализирано планиране, дори и при използване на няколко инструмента.

Съвместимост с приложения за конференции като Zoom, Microsoft Teams и Google Meet

Интеграция с приложения за управление на задачи и/или приложения за ежедневни списъци за проверка

Актуализации в реално време, за да сте сигурни, че винаги можете да разчитате на информацията, която виждате.

Удобни за ползване функции като интелигентни календари и задачи с функция „плъзгане и пускане“, които позволяват бързи настройки.

Изборът ви на инструмент за планиране трябва да е насочен към оптимизиране на работния процес – защото ако успеете да го направите правилно, всичко останало ще последва от само себе си.

10-те най-добри алтернативи на Reclaim AI, които можете да използвате

С толкова много алтернативи на Reclaim AI на пазара, как да изберете? Най-добрият вариант е да обмислите кои характеристики и функционалности са необходими на вашия бизнес, а след това да изберете опцията, която най-добре отговаря на вашите нужди.

ClickUp е всеобхватно средство за продуктивност и нашият най-добър избор, когато става въпрос за избор на най-добрата алтернатива на Reclaim AI.

С управлението на времето и задачите в основата на всяка функция на ClickUp, това е идеалният софтуер за оптимизиране на всеки процес, проследяване на напредъка и централизиране на работата ви в различни приложения в една единствена платформа. Има над 15 различни начина за визуализиране на списъка ви със задачи, включително изглед „Списък“, „Гант“, „Работна натовареност“ и „Календар“ за ефективно планиране на задачите и екипа.

Кажете сбогом на традиционните календарни проблеми с ClickUp Calendar – алтернатива, задвижвана от AI, която не само показва събития, но и се адаптира към вашите приоритети. Планирайте автоматично задачи, блокирайте време за концентрация и получите перфектно оптимизиран ден – всеки ден. За разлика от Google Calendar, ClickUp свързва вашите събития директно със задачи, документи и проекти в работната ви среда Clickup, с автоматични бележки от срещи и създаване на задачи за действие. Освен това, двупосочната синхронизация с Google Calendar гарантира, че никога няма да пропуснете нещо, ако все още използвате Google Calendar, докато пробвате функциите за повишаване на производителността на ClickUp Calendar.

Освен това, ClickUp AI пренася вашите настоящи техники за спестяване на време на следващото ниво. Като че ли имате виртуален асистент в джоба си, ClickUp AI може да генерира бележки от срещи, имейли, обобщения на задачи, актуализации, преводи и други, като използва команди на естествен език, за да ви помогне да се концентрирате върху най-важната си работа по всяко време и да изпълнявате задачите си с лекота.

Ако сте начинаещ в използването на AI текстови генератори, шаблоните за AI подсказки на ClickUp ще ви помогнат да започнете с структурирани подсказки, които гарантират незабавно висококачествени резултати. Това обаче не е единственият безплатен AI ресурс, който ClickUp може да предложи. За други AI алтернативи опитайте тестваните от ClickUp подсказки ChatGPT за шаблони за планиране на проекти, за да генерирате почти перфектни графици за проекти, задачи, крайни срокове, стратегии за планиране и др. С вашата стратегия за управление на времето, ClickUp може да следи напредъка и да коригира графиците, за да се увери, че постигате целите си.

Най-добрите функции на ClickUp

Бързо и лесно премествайте елементи от календара или задачи, използвайки функцията „плъзгане и пускане”.

Оценете очакваното време за всяка задача и разпределете задачите между членовете на екипа.

Стартирайте срещи директно от изгледа на календара и вижте там и всички свързани задачи.

Следете как прекарвате времето си с функцията за проследяване на времето от мобилния си телефон, настолен компютър или браузъра Chrome.

Разширете стратегическото си планиране отвъд ежедневното планиране с шаблоните за планиране на живота на ClickUp.

Синхронизирайте календара си в ClickUp с Google Calendar, за да отразявате промените в двете посоки – синхронизацията с Outlook, Apple и мобилни устройства е еднопосочна.

Над 1000 интеграции за автоматична синхронизация на работата от съществуващите ви инструменти като Asana, Jira, Notion и Slack.

Ограничения на ClickUp

AI функционалността не е достъпна в безплатната версия, но можете да я добавите към всеки платен план за само 5 долара.

Все още не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги: Безплатни

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 7 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8900 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3800 отзива)

2. Тревър

Trevor е създаден, за да ви помогне да подобрите яснотата, фокуса и цялостния контрол върху работната си натовареност. Използвайте общата картина на планираните задачи, за да получите преглед на това, което ви предстои. След това се фокусирайте върху конкретна задача, за да се потопите в дълбока, концентрирана работа, която дава достъп до творческия ви поток – там, където се случва магията.

Тази алтернатива на Reclaim AI работи с времеви блокове, които можете да премествате с плъзгане и пускане, за да планирате деня си. Изкуственият интелект на Trevor научава как планирате и след това използва тази информация, за да ви дава полезни предложения. Той може също така да присвоява автоматично продължителност на задачите и да ви напомня, когато работата е просрочена.

Най-добрите функции на Trevor

Включете и личните си задачи, за да получите пълна представа за колко време ще ви е необходимо, за да свършите нещата за деня.

Бързо пренаредете деня си, когато нещата не вървят по план.

Проследявайте оставащото ви време за деня

Синхронизирайте в двете посоки в реално време с интеграции като Outlook, Todoist, Google Calendar и Google Tasks.

Ограничения на Trevor

Безплатният план ви позволява да синхронизирате само едно календарно приложение и един списък със задачи – за да синхронизирате повече, трябва да преминете към плана Pro.

Все още няма достатъчно независими рецензии, за да се определи колко добре работи Trevor.

Цени на Trevor

Безплатни: Безплатни

Pro: 3,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Тревър

G2: Все още няма отзиви

Capterra: Все още няма отзиви

3. Gmelius

Тази алтернатива на Reclaim AI е календарно приложение, което ви помага да управлявате работната си натовареност директно от пощенската си кутия в Gmail.

Създадени за работа в екип и сътрудничество, те ви предлагат вградени автоматизации на работния процес и Kanban табла. Присвоявайте имейли на членовете на екипа си и прикачвайте кратки бележки с допълнителни инструкции или предложения. Поканете колегите си на дискусия, като споделяте чернови с тях в Gmail – без да е необходимо да препращате или копирате.

Или използвайте Gmelius като централизирана служба за поддръжка, с която могат да работят няколко членове на екипа. А за да сте сигурни, че всичко върви по план, проследявайте всички имейли, които членовете на екипа ви получават или изпращат, на едно място.

Най-добрите функции на Gmelius

Спестете време с предварително създадени шаблони и автоматични отговори на често задавани въпроси.

Лесно мащабирайте Gmelius с разрастването на вашия бизнес.

Възползвайте се от двупосочната интеграция с инструменти като Slack, Trello, Zapier, Google Meet и много други.

Бъдете сигурни, че вашите данни са в безопасност, защото Gmelius не съхранява съдържанието на вашите имейли.

Ограничения на Gmelius

Трябва да обърнете внимание на настройките, за да сте сигурни, че имейлите не се споделят с хора, които не трябва да имат достъп до тях.

Някои потребители смятат, че е необходимо доста време, за да се запознаят с всички възможности на Gmelius.

Цени на Gmelius

Flex: 15 долара на месец за до пет потребители

Растеж: 24 $/месец на потребител

Pro: 36 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Gmelius

G2: 4. 4/5 (760+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 40 отзива)

4. Calendly

Calendly е проектиран, за да направи планирането по-лесно от всякога. Поддържа индивидуални срещи, групови срещи и планиране по кръг – без да се налага да си разменяте имейли, за да проверите наличността на всички.

Решете кога сте на разположение и какви видове събития предлагате – например 30-минутни лични срещи или кратки разговори по Zoom – и след това просто споделете линковете за планиране на вашия уебсайт или по имейл. Поканените могат да изберат времеви интервал и тази алтернатива на Reclaim AI автоматично ще го добави към съществуващите събития в календара ви.

Най-добрите функции на Calendly

Поканете хора от различни часови зони и Calendly ще разбере къде се намира всеки един от тях.

Автоматизирайте комуникациите, като изпращане на напомняне на поканените 30 минути преди разговора.

Използвайте Calendly на вашия Windows или macOS десктоп или, ако сте в движение, на вашата iOS или Android мобилна апликация.

Оптимизирайте работния си процес с повече от 100 интеграции и разширения, като Office 365, Microsoft Outlook, Google и iCloud календари, както и други части от вашия технологичен стек, като Salesforce или HubSpot.

Ограничения на Calendly

Ще ви е необходим планът Teams, ако искате да изпращате данни за срещи директно в Salesforce и вашата система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM).

Някои потребители смятат, че Calendly е малко скъп в сравнение с някои от конкурентните инструменти за планиране.

Цени на Calendly

Безплатни: Безплатни

Стандартен: 10 $/месец на потребител

Екипи: 16 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Calendly

G2: 4,7/5 (над 1900 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2900 отзива)

5. Рутина

Наричайки се „календарът на 21-ви век“, тази алтернатива на Reclaim AI ви дава едновременно поглед върху работния ви календар и задачите ви, така че да можете да планирате целия си ден или седмица. Routine организира графика ви според крайните срокове и личните ви предпочитания.

Създавайте задачи, като ги въведете или използвате гласовото приложение, и използвайте клавишни комбинации, за да се придвижвате бързо в системата.

Планирайте срещи или отделете време за задълбочена работа, като просто плъзнете и пуснете тези събития там, където искате. Планирайте задачи от срещите си и си водете бележки на място, за да не пропуснете нищо. ✍️

Най-добрите функции на Routine

Следете днешните си приоритети с таблото и екрана „Днес“.

Използвайте страниците в приложението, за да запазвате бързи бележки като бизнес идеи, мнения на клиенти или планове за следващата си ваканция.

Организирайте страниците и подстраниците си по начин, който работи най-добре за вас.

Интегрирайте ги с пощенската си кутия, инструментите за управление на проекти и чатовете, за да имате всичко на едно място.

Ограничения на рутината

Можете да използвате безплатния план сега, но плановете Professional, Business и Enterprise все още са в процес на разработка.

Routine все още не е налична за Android, но тази функция ще бъде достъпна скоро.

Рутинно ценообразуване

Безплатни: Безплатни

Професионална версия: 10 USD/месец на потребител (скоро в продажба)

Бизнес: 15 $/месец на потребител (скоро)

Enterprise: Свържете се с нас за цени (скоро)

Рутинни оценки и рецензии

G2: 4,0/5 (1 рецензия)

Capterra: Все още няма отзиви

6. Sunsama

Тази алтернатива на Reclaim AI е създадена, за да помогне на професионалистите да управляват по-целенасочено времето си, за да постигнат по-добър баланс между работата и личния живот.

Получете обща представа за всичко, с което трябва да се справите, включително срещи, задачи и имейли. След това определете приоритетите си, поставете си цели за деня и разпределете тези задачи в календара си. Проследявайте напредъка си, за да почувствате удовлетворение от постигнатото. А всичко, което не успеете да свършите днес, автоматично ще бъде пренасрочено за утре.

Най-добрите функции на Sunsama

Превърнете разговорите в Slack в задачи с интеграцията на Slack

Синхронизирайте с календара си в Google или Outlook и лесно интегрирайте задачите с други инструменти за продуктивност като ClickUp, Asana, Trello, Todoist и Jira.

Подобрете сътрудничеството, като видите върху какво се фокусират вашите колеги през деня.

Получете задълбочена представа за това как прекарвате времето си с вградените аналитични инструменти.

Ограничения на Sunsama

Той е проектиран по-скоро за краткосрочно, отколкото за дългосрочно планиране, така че може да се наложи да използвате една от интеграциите, за да планирате по-мащабни проекти.

Някои потребители смятат, че функционалността за сътрудничество може да бъде подобрена.

Цени на Sunsama

Годишно: 16 $/месец на потребител

Месечно: 20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Sunsama

G2: Все още няма отзиви

Capterra: 4,6/5 (20 отзива)

7. Akiflow

Тази алтернатива на Reclaim AI е платформа за продуктивност, която ви показва всички ваши графици, имейли и задачи в една универсална пощенска кутия. Създавайте задачи и ги подреждайте по приоритет, задавайте крайни срокове и добавяйте всички важни бележки директно от календара си. Можете дори да превърнете задачите в събития в календара, за да сте сигурни, че ще бъдат изпълнени. ✅

Използвайте функцията за блокиране на време, за да разпределите време за различни видове задачи, като срещи, сътрудничество или задълбочено мислене. След това бързо подредете графиците си, като плъзгате и пускате задачите на място.

Най-добрите функции на Akiflow

Въведете задачи от други приложения като Slack, Trello, Asana и вашата електронна поща, за да имате всичко на едно място.

Използвайте функцията за повтарящи се задачи, за да автоматизирате редовни задачи като кратки срещи или отчети за напредъка.

Споделете своята наличност за срещи от Akiflow, за да не се налага да си разменяте имейли.

Работете в различни часови зони в календара

Ограничения на Akiflow

Akiflow не се интегрира по подразбиране с календарите на Microsoft 365 или Apple.

Мобилното приложение все още не е на нивото на това за настолни компютри, но екипът работи по въпроса.

Цени на Akiflow

Believer: 8,33 $/месец на потребител (плащане за пет години предварително)

Годишно: 14,99 $/месец на потребител

Месечно: 24,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Akiflow

G2: 5,0/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 60 рецензии)

8. Morgen

Morgen обединява всичките ви календари на едно място, за да управлявате по-добре всички области от живота си. Помага ви да приоритизирате всичко, което трябва да направите, и след това да създадете времеви блокове за тези задачи. Можете да използвате инструмента за плъзгане и пускане, за да преорганизирате бързо по всяко време.

Лесно планирайте срещи, като споделяте своята наличност в различни часови зони. Пряко достъпът ви помага да хвърлите бърз поглед върху календара си и след това да излезете от него. Получавате също така известия за предстоящи срещи и можете да кликнете директно върху тях, за да се присъедините.

Най-добрите функции на Morgen

Планирайте задачите си директно от календара или ги интегрирайте с любимото си приложение за задачи.

Автоматично проверявайте и почиствайте дублиращи се събития, за да не губите време.

Интегрирайте тази алтернатива на Reclaim AI с Microsoft Outlook, Google Calendar, iCloud и други.

Използвайте Morgen на Mac, Windows, iOS, Android и Linux.

Ограничения на Morgen

Интеграцията с Zapier е достъпна само в плановете Plus и Pro.

Все още няма достатъчно отзиви, за да се прецени колко добре работи Morgan.

Цени на Morgen

Basic: Безплатно

Плюс: 4 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Pro: 9 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии на Morgen

G2: 5. 0/5 (1 рецензия)

Capterra: Все още няма отзиви

9. Fireflies. ai

Fireflies. ai е AI инструмент за водене на бележки, който ви спестява време и ви позволява да се концентрирате изцяло върху срещите си, докато сте на тях. Когато го свържете с календара си, тази алтернатива на Reclaim AI автоматично се включва в разговора ви, записва го и го транскрибира.

След това можете да споделите тези бележки с колеги, които са пропуснали срещата, да ги обобщите за клиенти и да извлечете всички свързани действия за планиране.

Fireflies. ai най-добри функции

Записвайте видео и аудио и бързо генерирайте транскрипции

Сътрудничество с екипа ви чрез използване на реакции, закрепвания и коментари по време на срещата и след това чрез споделяне на бележки от срещата на платформи като Asana, Slack, Notion или вашата система за управление на взаимоотношенията с клиенти.

Лесно търсете ключови теми, обсъждани по време на среща, и създавайте звукови фрагменти от най-добрите части.

Интегрирайте ги с платформи за конференции като Zoom, Microsoft Teams, Google Meet и други.

Ограничения на Fireflies. ai

Трябва да прегледате резюметата от срещите, преди да ги споделите, за да се уверите, че са 100% правилни.

AI функции като персонализирани обобщения и автоматизирани звукови фрагменти са достъпни само в пакета Pro и по-високите.

Цени на Fireflies. ai

Безплатни: Безплатни

Pro: 10 $/месец на потребител

Бизнес: 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Fireflies. ai оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,0/5 (5 отзива)

10. Rombi Productivity

Rombi Productivity е предназначен за физически лица и малки предприятия. Той измерва баланса между работата и личния живот, за да намали стреса, да управлява времето и производителността и да подпомага отчетността и поставянето на цели.

Тази алтернатива на Reclaim AI автоматизира проследяването на времето по няколко различни начина. Тя автоматично записва времето, прекарано в платени и неплатени часове, отчита времето по проекти, управлява вашите времеви разписания и проследява отпуските. Тя също така спестява време чрез автоматизиране на фактурирането и издаването на фактури на клиенти. ⏳

Най-добрите функции на Rombi Productivity

Започнете бързо с интуитивния и лесен за използване интерфейс.

Използвайте таймера за спиране/стартиране за лесно проследяване на времето, след което го свържете с конкретни клиенти за фактуриране или вътрешна употреба.

Сравнете времето, прекарано на работа, с времето, прекарано с семейството си или с други развлекателни дейности.

Измерете натоварването, под което сте подложени вие (или вашите служители), за да се уверите, че сте в правилната граница, а не под нивото на производителност или на прага на изчерпване.

Rombi Ограничения на производителността

Някои потребители намират многото функции за малко прекалени в началото.

Макар че повечето отзиви са изключително положителни, все още не са достатъчно, за да се получи окончателна представа за ефективността на Rombi.

Цени на Rombi Productivity

Безплатни

Рейтинги и рецензии за Rombi Productivity

G2: Все още няма отзиви

Capterra: 5. 0/5 (15 отзива)

С толкова много неща, които се случват всеки ден, управлението на времето ви се е превърнало в критично важно умение – но това не означава, че трябва да правите всичко сами. Възползвайте се от един от многото отлични инструменти за планиране, които са на разположение, за да ви помогнат да управлявате събитията в календара си, както и да автоматизирате други свързани задачи, като проследяване на времето, възлагане на задачи и обобщаване на бележки. ✨

Един от най-добрите инструменти за планиране е ClickUp, който прави всичко това и още много други неща. Бъдете в крак с календара, задачите и документите си; проявете творчество с мозъчна атака, цели и планиране; и се свържете с екипа си чрез конференции и чат, всичко това в една платформа.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и наблюдавайте как производителността и креативността ви се повишават.