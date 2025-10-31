Phương pháp Chunking: Cách ghi nhớ và tái hiện thông tin hiệu quả hơn

Làm thế nào mà chim bồ câu có thể nhớ để quay trở lại ban công của bạn mỗi lần?

Làm thế nào một con chuột biết phải kéo cần gạt nào để thoát khỏi lồng? Hay làm thế nào một kỳ thủ cờ vua có thể ghi nhớ hơn 50.000 mẫu sắp xếp quân cờ trên bảng cờ?

Câu trả lời đơn giản (dựa trên nghiên cứu tâm lý học): Chunking.

70 năm trước, nhà tâm lý học người Mỹ George A. Miller đã phổ biến khái niệm chunking như một cách để hiểu và mở rộng trí nhớ ngắn hạn.

Hãy cùng nhìn lại hiện tại.

Các hệ thống cảm giác của bạn, như thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác, v.v., đang thu thập khoảng 1 tỷ bit dữ liệu mỗi giây ngay lúc này. Vì vậy, chunking có thể chính là điều chúng ta cần để loại bỏ sự lộn xộn trong suy nghĩ.

Phương pháp chunking là gì?

Chunking là quá trình nhóm các mảnh thông tin riêng lẻ thành một chuỗi hoặc mô hình giúp dễ dàng ghi nhớ trong bộ nhớ công việc và lưu trữ trong bộ nhớ dài hạn để có thể truy xuất sau này.

Ngay cả khi bạn chưa từng nghe đến khái niệm chunking, bạn chắc chắn đã từng hoàn thành nó.

Hãy nghĩ đến cách số an sinh xã hội của bạn được thể hiện: XXX-XX-XXXX, với các khối gồm ba, hai và bốn chữ số. Để nhớ tên bảy con mèo của mình, tôi chia chúng thành các cặp anh em cùng lứa: ba cặp đôi và một con đơn lẻ, dễ nhớ hơn.

Điều này cũng xảy ra trong môi trường chuyên nghiệp.

Một thư viện viên sắp xếp sách theo thứ tự alphabet. Trẻ sơ sinh sử dụng chunking để nhớ búp bê của mình! Quản lý dự án, chia thời gian và kỹ thuật Pomodoro đều là các cách áp dụng chunking.

Trong nhiều khía cạnh của cuộc sống hàng ngày, chunking rất phổ biến, điều này đặt ra câu hỏi tại sao.

Phương pháp Chunking giải quyết vấn đề gì?

Trí nhớ công việc của con người có giới hạn.

Nó chỉ có thể lưu trữ một số lượng nhỏ thông tin, khoảng bảy mẩu thông tin, và nhớ lại chúng một cách chính xác sau này.

Tuy nhiên, tham vọng của con người là vô hạn. Chunking giúp lấp đầy khoảng cách này.

Ví dụ, đối tượng/kỳ/phiên bản của Transport for London có mục tiêu đảm bảo rằng tất cả các tài xế taxi của họ đều biết các tuyến đường nhanh nhất qua mạng lưới đường bộ phức tạp của London.

Bài kiểm tra này, được gọi là The Knowledge, đánh giá khả năng ghi nhớ của tài xế về khu vực có bán kính sáu dặm xung quanh Charing Cross, bao gồm 25.000 con đường, hướng đi, đường một chiều, ngõ cụt, nhà hàng, quán bar, cửa hàng và các địa danh.

Những điều mà một tài xế taxi ở London cần lưu ý, được minh họa qua Google bản đồ.

Những người lái taxi, một thuật ngữ thông dụng để chỉ các ứng viên lái taxi, sử dụng nhiều kỹ thuật ghi nhớ, trong đó có một hệ thống họ gọi là "satelliting", nơi họ chia nhỏ các địa điểm trong phạm vi một phần tư dặm xung quanh điểm xuất phát và kết thúc của một chuyến đi, để commit chúng.

Mỗi khối nhỏ này kết hợp lại thành các khối lớn hơn, tạo thành một hệ thống phân cấp của trí nhớ về cảnh quan London.

Khi Eleanor Maguire, một nhà thần kinh học tại Đại học College London, nghiên cứu về các tài xế taxi ở London, cô phát hiện ra rằng vùng hippocampus sau của họ, một phần của não bộ quan trọng cho trí nhớ, lớn hơn mức trung bình. Cô cũng chứng minh rằng các vùng não kiểm soát trí nhớ có tính linh hoạt và có thể thay đổi ngay cả ở tuổi trưởng thành. 👀

Tóm lại, chunking và phương pháp Loci, còn được gọi là "cung điện trí nhớ", giúp cá nhân vượt qua giới hạn của trí nhớ. Với việc luyện tập liên tục trong thời gian dài, nó còn tái cấu trúc não bộ vật lý để mở rộng khả năng con người gần hơn với mục tiêu của mình.

Khái niệm về cung điện trí nhớ được minh họa thông qua ClickUp Brain

Mặc dù chunking vô cùng mạnh mẽ, bạn không cần phải leo lên đỉnh Everest tinh thần để áp dụng nó.

Tôi sử dụng phương pháp này để chia nhỏ quy trình chăm sóc da 14 bước của Hàn Quốc thành các giai đoạn dễ quản lý. Tại công việc, nhiều người trong chúng ta lên lịch làm việc sâu vào buổi sáng và chia nhỏ các cuộc họp vào buổi chiều để quản lý thời gian hiệu quả hơn.

Thực tế, tôi đã chia bài viết này thành các phần, tiểu mục, đoạn văn và câu. Điều mà các nhà văn thường làm!

Lịch sử và Nguồn gốc của Chunking

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về trí nhớ, khả năng ghi nhớ và các nhóm thông tin trước đó, bài báo năm 1956 của George A. Miller có tiêu đề “Số 7 ± 2: Một số giới hạn về khả năng xử lý thông tin của chúng ta ” đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu về chunking.

Ngoài việc giới thiệu khái niệm chunking như một cách để vượt qua nút thắt cổ chai của bộ nhớ làm việc, ông còn cho rằng vị trí bảy (± 2) là số chunk mà một người có thể ghi nhớ một cách thoải mái. Ông viết:

Còn về bảy kỳ quan của thế giới, bảy đại dương, bảy tội lỗi chết người, bảy cô con gái của Atlas trong chòm sao Pleiades, bảy giai đoạn của cuộc đời con người, bảy tầng địa ngục, bảy màu sắc cơ bản, bảy ghi chú trong thang âm, và bảy ngày trong tuần thì sao?

Kể từ đó, chunking đã được nghiên cứu và phát triển đáng kể trong nhiều lĩnh vực.

Các bác sĩ tâm thần học sử dụng phương pháp chunking để hỗ trợ trí nhớ công việc bằng lời nói cho bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer giai đoạn đầu. Giáo viên và nhà giáo dục thấy phương pháp chunking hữu ích cho học sinh và sinh viên, đặc biệt là trong việc học ngôn ngữ. Sinh viên y khoa sử dụng phương pháp chunking và các kỹ thuật ghi nhớ khác để ghi nhớ tên của hàng trăm loại thuốc.

Các phi công chuyên nghiệp, giống như tài xế taxi ở London, sử dụng phương pháp này để ghi nhớ không gian và đang theo dõi các bộ phận di chuyển của máy bay. Nhạc sĩ, ca sĩ, guitarist, drummer và các nghệ sĩ khác sử dụng chunking như một cách để học ghi chú, bài hát hoặc thậm chí đọc bản nhạc.

Trong cuốn Music Practice: The Musician’s Guide To Practicing And Mastering Your Instrument Like A Professional, David Dumais viết:

Chia nhỏ nhạc của bạn để đơn giản hóa nó. Chia nhỏ thành các câu và tiểu câu. Làm bất cứ việc cần làm để giữ cho nó đơn giản!

🤔 Hãy xem điều này: Nếu người tiền sử có một danh sách việc cần làm từ thời xa xưa, thì trong đó sẽ có những gì?

Tại sao phương pháp chunking lại là công việc?

Trong mọi loại công việc liên quan đến trí nhớ, chunking hoạt động hiệu quả nhờ vào sự đơn giản của nó.

Hãy tưởng tượng việc mang theo một chiếc ba lô thay vì laptop, sạc pin, điện thoại, hai chiếc áo, hai chiếc quần, hai đôi tất, giày dép, đồ dùng cá nhân, v.v.

Sự đơn giản này khéo léo che giấu bên trong những công việc phức tạp của não bộ con người.

Giải thích khái niệm về trí nhớ, Mallika Marshall, MD, trình chỉnh sửa cộng tác của Harvard Health Publishing, danh sách công việc các phần khác nhau của não bộ tham gia vào quá trình lưu trữ và truy xuất thông tin.

Các vùng não có kết nối với trí nhớ (theo Khám phá não bộ )

Cô ấy viết rằng trí nhớ được lưu trữ trong hồi hải mã. Khi trí nhớ mang tính cảm xúc mạnh mẽ, hồi hải mã sẽ đánh dấu nó. Một số thành phần được phân phối đến vỏ não. Để nhớ lại, chúng ta kích hoạt thùy trán, sau đó chúng mang thông tin từ các phần khác nhau của não.

Ví dụ, để nhớ một cảnh trong bộ phim yêu thích của bạn có thể liên quan đến việc lấy dữ liệu từ vùng thị giác của não để nhớ bối cảnh và khuôn mặt của các diễn viên, nhưng cũng cần thông tin từ vùng ngôn ngữ để nhớ lời thoại, và có thể cả vùng thính giác để nhớ nhạc nền hoặc hiệu ứng âm thanh. Cùng nhau, các thành phần này tạo thành một mẫu thần kinh độc đáo nằm im lìm cho đến khi bạn bắt đầu nhớ lại, lúc đó nó được kích hoạt lại. *

Phân chia thành các khối đơn giản hóa sự phức tạp này, giảm bớt gánh nặng xử lý, ghi nhớ và lưu trữ thông tin trong não, còn được gọi là tải nhận thức. Kết quả là, não bộ được giải phóng để thực hiện nhiều việc cần làm hơn và củng cố chuyên môn.

Ngay cả trong các môn thể thao tốc độ cao, vốn được coi là công việc thể chất, nghiên cứu cho thấy chunking có thể cực kỳ hữu ích cho các vận động viên trong việc quản lý thông tin cảm giác đa dạng mà họ nhận được trong môi trường áp lực cao.

Phân chia thành các khối giúp bạn tìm ra ý nghĩa và biến sự lộn xộn thành điều có thể quản lý được!

Chúng ta đều có những ngày mà chúng ta tự hỏi: “Mình đang làm gì ở đây với công việc này vậy?”

Phương pháp chunking giúp tổ chức thông tin theo cách có ý nghĩa đối với người đang làm việc cần làm.

Hãy tưởng tượng bạn được yêu cầu ghi nhớ một tá loài động vật: mèo, khỉ đột, gấu koala, kangaroo, hổ, mèo Bengal, sói, chuột, thỏ, cáo, chim cánh cụt và chó dalmatian.

Một cách phân chia đơn giản có nghĩa là tổ chức chúng như sau:

Thú cưng : Mèo, mèo Bengal, thỏ, chuột, chó Dalmatian

Động vật hoang dã : Khỉ đột, rắn hổ mang, hổ, cáo, sói

Người Úc: Gấu koala và kangaroo

Trong trường hợp này, chunking dựa trên những ý tưởng mà chúng ta đã quen thuộc (thú cưng, rừng, Úc) để giúp đặt mọi thứ vào bối cảnh bằng cách xây dựng các kết nối. Bằng cách này, nó giúp bạn khai thác các kết nối thần kinh hiện có và mở rộng khả năng thích ứng thần kinh.

Phần mở rộng, nếu trí nhớ không phải là mục tiêu cuối cùng, chunking cũng có thể giúp bạn đạt được điều đó.

Bạn có thể áp dụng phân chia công việc (hoặc xếp chồng thói quen, nếu bạn đang phân chia thói quen), nhóm các công việc tương tự lại với nhau, để não bộ có thể duy trì ngữ cảnh và tập trung vào thông tin liên quan.

Phân chia thời gian bao gồm việc chia nhỏ ngày làm việc (thường là 8 giờ) thành các phần nhỏ hơn với các công việc cụ thể, giúp bạn có một ngày làm việc có năng suất hơn . Kế hoạch linh hoạt bao gồm việc chia nhỏ các lộ trình sản phẩm dài hạn thành các phần nhỏ có thể quản lý và thực hiện được cho mỗi sprint, một quá trình cũng được gọi là ưu tiên một cách quyết liệt.

Trong tất cả các ví dụ này, chunking là công việc vì nó giúp biến sự lộn xộn thành điều có thể quản lý được.

Nó giúp cá nhân tiếp thu nhiều thông tin hơn mà không gây ra cảm giác quá tải. Như David Epstein đã viết trong cuốn sách của mình, Phạm vi: Tại sao Gián tiện thắng trong Thế giới chuyên môn hóa:

Phân chia thành khối giúp giải thích các đối tượng/kỳ/phiên bản trí nhớ đặc biệt, dường như kỳ diệu, trong các lĩnh vực cụ thể, từ việc nhạc sĩ chơi các tác phẩm dài bằng trí nhớ đến việc các tiền vệ nhận ra các mẫu di chuyển của cầu thủ trong tích tắc và đưa ra quyết định ném bóng.

Ứng dụng thực tiễn của phương pháp chunking

Chunking là một kỹ năng thực tiễn. Càng nhóm các chunk một cách hợp lý, chúng ta càng nhớ được nhiều hơn.

Đối tượng, tôi có thể nhớ lời bài hát của khá nhiều bài hát mà tôi nghe khi còn là thiếu niên vì giai điệu của bài hát giúp chia văn bản thành các khối có ý nghĩa.

Và đó chỉ là một ví dụ. Dưới đây là một số tình huống hàng ngày khác mà chunking có thể thực sự hữu ích:

Học tập hoặc tiếp thu thông tin mới

Giả sử bạn đang tham gia một khóa học sơ cứu. Thay vì cố gắng ghi nhớ 15 bước riêng biệt, hãy chia chúng thành ba nhóm: đánh giá tình huống, hỗ trợ người bị nạn và thông báo cho các chuyên gia. Trong mỗi nhóm, bạn ghi nhớ 3–5 hành động. Nghiên cứu của Sweller (1988) về lý thuyết tải nhận thức cho thấy phương pháp này giúp giảm bớt áp lực và cải thiện khả năng ghi nhớ. Bởi vì bây giờ bạn đang hoạt động với bối cảnh và sự hiểu biết tốt hơn.

2. Ghi nhớ hướng dẫn

Đừng cố nhớ hết chín bước để đến một địa điểm mới. Chia hành trình của bạn thành các phần nhỏ. “Lái xe đến Main Street” (phần 1), “Rẽ trái lần thứ hai và tiếp tục đến trạm xăng” (phần 2), “Rẽ phải và đỗ xe bên tòa nhà màu đỏ” (phần 3).

3. Học một công thức mới

Nếu bạn đang cố gắng nấu một món ăn mới, đừng coi mỗi hướng dẫn là một công việc riêng biệt.

Phân chia các bước thành các giai đoạn chuẩn bị, nấu nướng và hoàn thiện. Ví dụ, “cắt, ướp gia vị và ướp” là giai đoạn chuẩn bị. “Chiên, hầm và khuấy” là giai đoạn nấu nướng. Phương pháp chunking phản ánh cách các đầu bếp làm việc và giúp tránh bỏ sót các bước.

4. Chuẩn bị hành lý cho chuyến đi

Thay vì cố gắng nhớ 25 mục riêng lẻ, hãy chia danh sách đồ đạc của bạn thành các nhóm: quần áo, đồ vệ sinh cá nhân, thiết bị điện tử, giấy tờ du lịch và đồ ăn nhẹ. Điều này giúp giảm cảm giác lộn xộn và dễ dàng kiểm tra xem bạn đã mang đủ mọi thứ hay chưa.

5. Dạy trẻ em hoặc giúp làm bài tập về nhà

Trẻ em thường cảm thấy quá tải với các hướng dẫn. Nếu bạn nói, “Chải răng, đóng gói balo, lấy giày và tắt đèn,” chúng có thể quên mất một nửa trong số đó.

Thay vào đó, chia nhỏ các công việc: “Chuẩn bị trong nhà tắm” (răng, mặt, tóc), sau đó “đóng gói đồ đi học” (túi, bữa trưa, nước), sau đó “ra khỏi cửa” (giày, đèn, áo khoác). Điều này giúp họ dễ dàng thành công hơn và giúp bạn giữ bình tĩnh hơn.

Sắp xếp trang thiết bị quân sự: Một ví dụ thực tế về việc áp dụng chunking trong thực tế. Nhân viên quân sự thường sắp xếp trang thiết bị của họ theo cách vượt xa sự gọn gàng đơn thuần. Phương pháp này bao gồm phân loại, nhãn và phân chia thành các ngăn riêng biệt. Ba chiến lược khóa này phục vụ một mục đích cụ thể: cho phép lấy ra nhanh chóng và chính xác trang thiết bị cần thiết trong tình huống áp lực. Hãy phân tích chi tiết: ✅ Phân loại: Các mục được nhóm theo hàm hoặc loại nhiệm vụ. Ví dụ: vật tư y tế, công cụ liên lạc, trang thiết bị sinh tồn hoặc bộ dụng cụ bảo dưỡng vũ khí. Thay vì đóng gói trang thiết bị một cách ngẫu nhiên, binh lính được huấn luyện để lưu trữ và lấy ra các mục theo các nhóm logic. Điều này có nghĩa là trong tình huống căng thẳng cao, họ không cần phải nhớ từng mục riêng lẻ, mà chỉ cần biết nhóm "loại" nào cần lấy. → Tại sao nó là công việc: Điều này phản ánh quá trình chunking trong trí nhớ. Theo lý thuyết tải nhận thức (Sweller, 1988), việc nhóm các thông tin liên quan giúp giảm bớt áp lực tinh thần, từ đó làm cho việc ghi nhớ trở nên nhanh chóng và đáng tin cậy hơn. ✅ Ghi nhãn: Mỗi túi, hộp hoặc ngăn chứa đều được ghi nhãn rõ ràng, đôi khi bằng màu sắc, biểu tượng hoặc văn bản. Các nhãn này đóng vai trò như các gợi ý thị giác kích hoạt quá trình nhận diện, không chỉ đơn thuần là ghi nhớ, điều này nhanh hơn và ít tốn sức hơn về mặt tinh thần. → Tại sao nó hiệu quả: Chunking thường dựa vào các gợi ý và liên kết. Các nhãn đóng vai trò như "điểm neo" giúp não bộ của bạn tìm đúng chunk mà không cần phải tìm kiếm qua tất cả thông tin cùng một lúc. ✅ Phân chia ngăn: Thiết bị được lưu trữ trong các ngăn riêng biệt, chuyên dụng, thường trong các túi modular hoặc áo giáp chiến thuật. Điều này ngăn chặn các mục bị lẫn lộn và cho phép binh lính chỉ truy cập những gì họ cần trong thời điểm đó, mà không phải lục lọi qua các công cụ không liên quan. → Tại sao nó là công việc: Trong tâm lý học nhận thức, điều này phản ánh chunking không gian hoặc việc giữ các mục liên quan gần nhau về mặt vật lý, điều này củng cố các liên kết tinh thần và tăng tốc quá trình ra quyết định.

Phương pháp chunking hoạt động vì nó giúp não bộ cảm thấy ít bị quá tải hơn. Càng sử dụng nó nhiều, nó càng trở nên tự động hơn.

Dù bạn đang học điều mới, quản lý công việc hàng ngày hay giúp người khác duy trì sự gọn gàng, chunking biến thông tin rời rạc thành thứ mà não bộ có thể xử lý một cách dễ dàng.

Cách áp dụng phương pháp chunking theo từng bước

Phân chia hợp lý là việc chia nhỏ bất kỳ điều gì phức tạp hoặc có hơn “7 ± 2” mục thành các phần logic. Khi hoàn thành đúng cách, nó có thể trở thành một công cụ tuyệt vời trong kho vũ khí của bạn.

Bước 1: Xác định mục tiêu của bạn

Trước khi áp dụng phương pháp chunking, hãy đặt ra mục tiêu.

Chọn điều bạn muốn đơn giản hóa. Điều này có thể là bất cứ điều gì, từ việc dọn dẹp bàn làm việc lộn xộn theo phong cách KonMari cho đến việc xây dựng startup AI tiềm năng tiếp theo.

Bước 2: Lập bản đồ hành trình hướng tới mục tiêu đó

Tại thời điểm này, đừng lo lắng về thứ tự hoặc kích thước của từng bước.

Lập danh sách chi tiết mọi việc bạn cần làm. Bạn có thể ghi chép trên giấy hoặc sử dụng ứng dụng danh sách việc cần làm. Một số mẫu brainstorming sau đây cũng có thể hữu ích.

Ví dụ, nếu bạn muốn dọn dẹp bàn làm việc, danh sách sẽ trông như sau:

Bỏ đi những cây bút không viết được.

Đặt các dấu hiệu gần bảng trắng.

Chỉ để lại sổ kế hoạch hàng ngày trên bàn.

Lau sạch mặt bàn.

Vệ sinh kỹ lưỡng bàn phím và chuột

Xóa thùng rác

Lưu trữ thư từ và tài liệu

Tưới cây tiền

Dọn dẹp cốc cà phê

Hủy các tài liệu không cần thiết

Bỏ đi các vật dụng văn phòng đã sử dụng.

Sắp xếp các dây

Hút bụi ghế

Chuyển sang ghi chú dán trực tuyến

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy lập danh sách công việc. Đừng phán xét. Nếu bạn đang làm công việc nhóm, việc áp dụng phương pháp chunking với nhiệm vụ ClickUp kết hợp với kỹ thuật "six thinking hats" là cách tuyệt vời để đảm bảo mọi khía cạnh đều được bao quát.

Bước 3: Tạo các chunk

Dựa trên tất cả các mục bạn đã liệt kê, hãy tạo ra một số khối thông tin mà bạn có thể quản lý.

Danh sách công việc trên có thể được phân loại thành các mục như lau bụi, sắp xếp văn phòng phẩm, quản lý tài liệu, v.v. Đừng lo lắng nếu bạn chưa hoàn thành hết. Bạn có thể thêm các phần nhỏ trong bước tiếp theo.

Bước 4: Thêm các mẩu thông tin vào các khối thông tin.

Dưới mỗi chunk, thêm thông tin hoặc công việc mà bạn đã xác định. Bộ chunk trên có thể trông như sau.

Vệ sinh và lau chùi Sắp xếp văn phòng phẩm Quản lý tài liệu Các công việc kỹ thuật số Thẩm mỹ bàn làm việc Lau sạch mặt bàn. Bỏ đi những cây bút không viết được. Lưu trữ thư từ và tài liệu Xóa thùng rác Chỉ để lại lịch làm việc hàng ngày trên bàn. Vệ sinh kỹ lưỡng bàn phím và chuột Đặt các dấu hiệu gần bảng trắng. Hủy các tài liệu không cần thiết Số hóa các ghi chú dán Tưới cây tiền Hút bụi ghế và sắp xếp dây cáp. Bỏ đi các vật dụng văn phòng đã sử dụng. Dọn dẹp cốc cà phê

Bước 5: Tập trung vào một chunk tại một thời điểm

Mục đích chính của chunking là làm cho các công việc phức tạp trở nên đơn giản hơn. Vì vậy, hãy tiếp cận công việc cần làm và thực hiện từng phần một.

Phương pháp này cũng hoạt động như một kỹ thuật ghi nhớ.

Giả sử bạn muốn ghi nhớ bảng kỳ. Bạn sẽ chia chúng thành các nhóm: kim loại, phi kim loại, kim loại chuyển tiếp, lanthanides, actinides, metalloids và khí hiếm.

Bắt đầu với một chủ đề, ví dụ như kim loại, và ghi nhớ tất cả chúng. Khi bạn đã thành thạo, hãy chuyển sang chủ đề tiếp theo.

Bước 6: Lặp lại quy trình.

Mặc dù chunking là một kỹ thuật tuyệt vời cho trí nhớ và tổ chức, nó cũng dễ bị ảnh hưởng bởi đường cong quên.

Vì vậy, hãy ôn tập và lặp lại quy trình để đảm bảo khả năng ghi nhớ lâu dài. Khi bạn chia nhỏ các công việc mà bạn muốn làm nhưng thường không làm, như tập thể dục hoặc thiền định, phương pháp chunking cũng có thể giúp biểu mẫu thói quen.

Phân chia ý tưởng cho người mới bắt đầu

Nếu bạn chưa từng hoàn thành chunking một cách chủ động, nó có thể trông giống như một quá trình phức tạp. Nhưng thực ra không cần phải như vậy.

👉🏽 Bắt đầu từ những việc nhỏ: Hãy thử ghi nhớ số thẻ tín dụng khi đang xếp hàng thanh toán hoặc số đăng ký xe khi bị kẹt xe. Việc bắt đầu với những công việc quá lớn sẽ khiến bạn mất kiểm soát thời gian và ghi nhớ được ít thông tin.

👉🏽 Thử phương pháp cung điện trí nhớ: Được phổ biến bởi Sherlock Holmes, cung điện trí nhớ là cách hình dung thông tin như những căn phòng trong não bộ mà bạn có thể đi qua. Sử dụng kỹ thuật này để tổ chức thông tin theo không gian.

👉🏽 Tạo hệ thống ghi nhớ: Đối với tất cả các phần của một mục tiêu hoặc các phần nhỏ trong mỗi phần, hãy tạo hệ thống ghi nhớ, như một từ viết tắt, một câu chuyện hoặc thậm chí một vần điệu.

👉🏽 Đặt các gợi ý nhớ lại: Bạn đã bao giờ hoàn thành các đoạn đối thoại trong bộ phim yêu thích của mình ngay khi ký tự bắt đầu nói chưa? Đầu đoạn đối thoại đó là một gợi ý nhớ lại, thứ kích hoạt ký ức về phần còn lại. Hãy cài đặt các gợi ý nhớ lại của riêng bạn cho những gì bạn muốn nhớ.

🌷Bạn có biết: Phương pháp chunking từng được cho là kỹ thuật ghi nhớ giữ nguyên thông tin như ban đầu. Nhạc sĩ được coi là "máy ghi âm con người" có thể tái hiện chính xác những gì họ nghe. Tuy nhiên, điều này không đúng khi họ được yêu cầu tái hiện nhạc không có giai điệu. Điều này cho thấy chunking không liên quan đến bất kỳ nhóm mục nào. Các mẫu và cấu trúc quen thuộc là yếu tố quan trọng để ghi nhớ, theo David Epstein.

Phương pháp chunking so với các kỹ thuật học tập khác

Mặc dù vô cùng đơn giản và cực kỳ hiệu quả, chunking không phải là kỹ thuật học tập duy nhất hiện có.

Hãy xem nó so sánh như thế nào với các phương pháp phổ biến khác.

Chunking so với lặp lại có khoảng cách

Lặp lại có không gian là quá trình ôn tập tài liệu đã học trong các kỳ khác nhau.

Đối tượng, nếu bạn đã học một khái niệm mới vào buổi sáng, phương pháp lặp lại có khoảng cách khuyến nghị bạn nên ôn lại nó sau vài giờ, một ngày, một tuần, hai tuần, và tiếp tục như vậy.

Chunking Lặp lại có không gian Kỹ thuật mã hóa Kỹ thuật truy xuất Giúp cải thiện khả năng ghi nhớ Giúp cải thiện khả năng ghi nhớ. Được thiết kế để vượt qua giới hạn của sức chứa của trí nhớ ngắn hạn. Được thiết kế để vượt qua tác động của đường cong quên.

Chunking so với mind mapping

Một sơ đồ tư duy chính xác là những gì thuật ngữ này mô tả: Một bản đồ trực quan của những suy nghĩ của bạn.

Tóm lại, bạn đã sử dụng sơ đồ tư duy để tổ chức thông tin theo cách phân cấp và phi tuyến tính.

Vậy, cả chunking và mind mapping đều là các kỹ thuật mã hóa.

Các bản đồ tư duy tốt cũng sử dụng chunking, tổ chức thông tin qua các nút và nút con. Kết hợp chunking với bản đồ tư duy giúp mở rộng sự hiểu biết về các ý tưởng phức tạp.

Chunking Tạo sơ đồ tư duy Sắp xếp thông tin thành các đơn vị độc lập. Sắp xếp thông tin thành các đơn vị có kết nối với nhau. Tập trung vào việc nhóm các mẩu thông tin tương tự lại với nhau. Tập trung vào việc thể hiện các mối liên hệ và kết nối giữa các thông tin. Không phải lúc nào cũng theo cấu trúc phân cấp. Luôn có cấu trúc phân cấp

Chunking so với tóm tắt ghi chú

Tóm tắt ghi chú là quá trình chọn lọc các điểm khóa từ một bài giảng, bài thuyết trình hoặc khái niệm và ghi chép lại để có thể nhớ lại sau này. Khi bạn tóm tắt ghi chú bằng lời của mình, bạn sẽ dễ dàng nhớ và nhớ lại chúng hơn.

Chunking Tóm tắt ghi chú Được sử dụng để ghi nhớ tất cả thông tin. Được sử dụng để hiểu các khái niệm và ghi nhớ các điểm chính. Giúp ghi nhớ một cách hiệu quả. Khuyến khích ghi chú bằng lời của chính bạn. Tập trung vào độ chính xác của việc ghi nhớ. Tập trung vào việc hiểu các ý tưởng

Một cách nào đó, chunking cũng là một dạng tóm tắt. Đó là danh sách các thông tin cấp độ đầu tiên. Tuy nhiên, không phải tất cả các hình thức tóm tắt đều là chunking.

Với tất cả những hiểu biết về phương pháp chunking, nếu bạn cảm thấy nó quá phức tạp để thực hành, đừng lo lắng. Chúng ta sẽ phân tích chi tiết trong phần tiếp theo.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chunking, lặp lại có khoảng cách, lập bản đồ tư duy và tóm tắt ghi chú đều là các kỹ thuật bổ sung cho nhau, có thể tăng cường hiệu quả học tập khi được sử dụng kết hợp.

Bước quan trọng nhất để thành công khi áp dụng phương pháp chunking là đặt mục tiêu phù hợp.

Có nhiều cách khác nhau để bạn có thể cài đặt và quản lý mục tiêu của mình. Đối tượng/kỳ/phiên bản, phương pháp mục tiêu SMART là phương pháp hiệu quả và phổ biến nhất.

Cài đặt mục tiêu phù hợp

ClickUp Goals là một cách tuyệt vời để hình dung và đạt được tiến độ trong việc thực hiện mục tiêu của bạn.

Đặt mục tiêu công việc (hoàn thành thiết kế giao diện người dùng cho trang chủ trước cuối tuần), mục tiêu số lượng (thực hiện 12 cuộc gọi bán hàng mỗi ngày), mục tiêu tiền tệ (đạt $250.000 doanh thu từ khách hàng mới) hoặc thậm chí mục tiêu có/không (chúng ta có điểm NPS trên 4 không?)

Xây dựng chunk

Khi đã có mục tiêu, hãy lập danh sách công việc tất cả những việc cần làm để đạt được nó.

Nếu công việc quá lớn, hãy chia nhỏ chúng thành các dự án. Nếu không, ClickUp Lists và Project Hierarchy cho phép bạn thêm bao nhiêu công việc tùy ý.

Sắp xếp mọi tệp tin một cách dễ dàng với ClickUp Phân cấp dự án, đảm bảo truy cập thuận tiện bất cứ khi nào bạn cần.

Bạn có thể sử dụng ClickUp Danh sách công việc để chia nhỏ thông tin theo bất kỳ cách nào bạn muốn.

Ví dụ, tạo các cột mốc ClickUp với các nhóm công việc. Thêm trạng thái tùy chỉnh để phân loại chúng theo tiến độ đã đạt được. Và sử dụng thẻ tùy chỉnh như nguồn của một khách hàng tiềm năng để phân loại chúng theo cách đó. Bạn cũng có thể tạo đánh giá và tập hợp tất cả các tài khoản 5 sao của mình lại!

Dưới đây là cách tôi sử dụng chế độ xem danh sách (Xem dạng danh sách) trong ClickUp để trực quan hóa danh sách việc cần làm cho việc tổ chức tiệc.

🌷Bạn có biết: Một kỳ thủ cờ vua chuyên nghiệp sẽ không còn nhìn bảng cờ như 64 ô vuông riêng lẻ. Thay vào đó, họ học cách nhận diện các khối chiến thuật hoặc cấu trúc phổ biến, như "Fianchetto Castle" hoặc "Isolated Queen Pawn structure". Việc nhận diện những cấu trúc phức tạp, đã được lưu trữ sẵn này sẽ giúp họ nắm bắt tình trạng chiến lược của bảng cờ ngay lập tức.

Chế độ xem các chunk

Xem dạng danh sách chỉ là bước đầu. ClickUp Views cung cấp nhiều tùy chọn tùy chỉnh có phạm vi rộng.

Nếu bạn muốn một cách trực quan hơn, Bảng Kanban ClickUp giúp bạn xem cấu trúc theo chiều dọc của các chunk và các mục trong từng chunk.

Mẫu Ma trận Ưu tiên ClickUp và Mẫu Ma trận Ưu tiên ClickUp là những cách khác để bạn có thể xem xét công việc hiện tại. Bằng cách chia nhỏ công việc dựa trên mức độ ưu tiên, bạn có thể loại bỏ những công việc không cần thiết khỏi danh sách và tập trung vào những điều quan trọng.

Hỗ trợ việc ghi nhớ

Sau khi đã nắm vững một khái niệm, có nhiều cách để bạn có thể thực hành lặp lại có không gian và ôn tập để cải thiện khả năng ghi nhớ.

✅ Kiểm tra với AI: Tạo cho mình một đối tác luyện tập cá nhân với ClickUp Brain. Cung cấp cho nó thông tin bạn đang cố gắng học và yêu cầu nó:

Tóm tắt các điểm khóa

Diễn đạt lại các ý tưởng phức tạp

Tạo hình ảnh trực quan

Tạo bài kiểm tra

✅ Làm bài kiểm tra: Không có gì giúp học tập hiệu quả hơn việc phải giải thích lại kiến thức. Hãy tự cài đặt các bài kiểm tra để ôn tập kiến thức một cách chủ động. Các công cụ như Quizlet rất phù hợp cho mục đích này.

✅ Sử dụng thẻ học: Từ xưa đến nay, thẻ học đã giúp cải thiện trí nhớ và khả năng ghi nhớ. Hãy thực hiện việc cần làm này một cách kỹ thuật số và mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi bằng các công cụ như Anki - phần mềm miễn phí và mã nguồn mở.

Dưới đây là một số mẹo năng suất khác để giúp bạn:

Lợi ích của phương pháp chunking

Một nghiên cứu cho thấy 230 giờ luyện tập có thể tăng khả năng ghi nhớ từ 7 lên 79 chữ số.

Với một hệ thống mnemonic phù hợp, dường như không có giới hạn nào cho hiệu suất trí nhớ với sự luyện tập.

Chunking là một trong những hệ thống như vậy. Nó giúp con người ghi nhớ và tổ chức bất kỳ điều gì, dù phức tạp đến đâu, và sau đó nhớ lại một cách chính xác.

Nhưng còn nhiều điều hơn thế.

Nó cũng cung cấp một cách để quản lý lượng thông tin quá tải đang ập đến với bạn. Điều đó bao gồm việc sắp xếp các thông tin rời rạc vào những hộp nhỏ gọn có nhãn để bạn có thể truy cập chúng khi cần thiết.

Như một hệ quả, bạn cũng có thể cất đi những thứ không cần thiết lúc này, giúp giảm stress đáng kể. Tùy thuộc vào công việc cần làm, bạn sẽ xem lại các chunk của mình nhiều lần. Ít stress hơn, ít tải nhận thức hơn, ít áp lực hơn.

Khi kết hợp chunking với lặp lại có không gian và ôn tập tích cực, bạn có thể tự mình thấy được mình biết được bao nhiêu. Tất nhiên, điều này giúp tăng cường sự tự tin.

Ngoài việc sử dụng cá nhân, chunking còn giúp thiết lập tiêu chuẩn cho các thứ trong xã hội. Đối tượng/kỳ/phiên bản ở Mỹ, việc chia số điện thoại thành các nhóm 3-3-4 chữ số là một tiêu chuẩn thông dụng. Các menu trang web thường được chia thành các nhóm như dịch vụ, giải pháp, ngành nghề, tài nguyên, v.v.

Trong ý nghĩa đó, không quá lời khi nói rằng việc phân chia thông tin một cách có chủ đích tạo ra một thế giới dễ ghi nhớ và dễ sống hơn.

Những sai lầm thường gặp cần tránh

Chunking là một trong những kỹ thuật có vẻ như không thể thất bại, cho đến khi nó không còn hiệu quả.

Nhiều người vội vàng áp dụng phương pháp này với suy nghĩ rằng họ đang đơn giản hóa công việc, nhưng cuối cùng lại rơi vào tình trạng hỗn loạn với những công việc nhỏ lẻ khó hiểu hoặc những "chunk" quá lớn vẫn khiến họ cảm thấy không thể bắt đầu.

Bí quyết không chỉ là chia nhỏ khối lượng công việc, mà còn phải chia nhỏ một cách thông minh. Dưới đây là những sai lầm kinh điển khi áp dụng phương pháp chunking mà bạn cần lưu ý.

❌ Quá nhiều chunk

Miller cho rằng 7 ± 2 là số chunk mà trí nhớ con người có thể chứa. Nhiều nhà nghiên cứu sau đó đã chỉ ra rằng con số này tương đối chính xác. Để an toàn, hãy tạo không quá bảy chunk cho mỗi khái niệm. Nếu bạn là người mới bắt đầu, bạn có thể muốn bắt đầu với số lượng chunk ít hơn nhiều.

❌ Quá nhiều mục trong mỗi chunk

Nếu bạn nhớ được chunk nhưng không nhớ được các mục bên trong nó thì điều đó sẽ vô ích. Vì vậy, hãy chú ý đến số mục bạn đưa vào mỗi chunk. Các nghiên cứu cho thấy số mục tối ưu trong mỗi chunk là 3-4.

❌ Phân nhóm tùy ý

Phương pháp chunking chỉ hữu ích nếu nó có ý nghĩa với bạn. Đối tượng/kỳ/phiên bản, nếu bạn chia các mục mua sắm thành các nhãn A, B, C và D, và thêm các mục một cách ngẫu nhiên vào các nhãn đó, bạn có thể sẽ không nhớ được bất kỳ điều gì.

Để đạt hiệu quả tối ưu trong việc ghi nhớ và tái hiện:

Thêm các mục liên quan vào một chunk (sữa, phô mai và sữa chua trong một chunk)

Đặt cho chúng một nhãn có ý nghĩa (sữa)

❌ Quên mất bức tranh tổng thể

Đôi khi, bạn ghi nhớ những thứ chỉ vì mục đích ghi nhớ, như tên của tất cả các con sông ở Mỹ. Thường thì, bạn làm việc đó để đạt được một mục tiêu. Khi tạo các khối thông tin, hãy đảm bảo rằng bạn đang làm công việc hướng tới mục tiêu đó.

Ví dụ, phân chia danh sách mua sắm giúp việc đi siêu thị dễ dàng hơn, vì vậy việc chọn từng lối đi trong siêu thị làm một đơn vị là ý tưởng hay. Trong chương trình học, các chương liên quan được phân chia thành các đơn vị để trẻ em có thể xây dựng các kết nối thần kinh trong khi ghi nhớ bài học.

❌ Không đủ đánh giá

Mọi người đều trải qua đường cong quên. Dù bạn có sử dụng phương pháp chunking hay không, bạn vẫn sẽ quên thông tin theo thời gian. Cách duy nhất để tránh điều này là thông qua việc ôn tập có hệ thống.

Lên lịch kiểm tra lại sau mỗi vài giờ, một ngày, vài ngày, vài tuần, v.v. Nếu đó là thông tin bạn không có khả năng truy cập trong nhiều kỳ, hãy xem lại mỗi quý/năm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu cảm thấy nhàm chán, hãy thử phương pháp ghi chép bằng danh sách gạch đầu dòng (bullet journaling) để làm cho quá trình này trở nên thú vị và bớt áp lực hơn.

Mặc dù chunking đã được nghiên cứu từ lâu như một phương pháp giúp con người cải thiện trí nhớ, nó cũng có thể biến đổi máy móc. Dưới đây là cách thức hoạt động của nó.

Phương pháp chunking trong Trí tuệ nhân tạo (AI) và Khoa học dữ liệu

Chunking là một quá trình quan trọng và rất phổ biến trong não bộ con người.

Trí tuệ nhân tạo, về bản chất, cố gắng mô phỏng các quá trình suy nghĩ của con người, có rất nhiều điều để học hỏi từ chunking.

✅ Giới hạn kích thước token: Đào tạo mô hình AI với Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) đòi hỏi phải cung cấp các nguồn đầu vào. Thường có giới hạn về kích thước token của các đầu vào này. Ví dụ, độ dài văn bản đầu vào tối đa của mô hình Azure OpenAI text-embedding-ada-002 là 8000 token. Chunking giúp chia nhỏ tài liệu thành các phần để các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) có thể xử lý hiệu quả.

✅ Phân chia dữ liệu chuỗi thời gian: Phân chia văn bản là điều dễ dàng. Cắt ở nơi câu hoặc đoạn văn kết thúc và bạn sẽ có một khối logic. Nhưng nếu bạn có một dòng dữ liệu số liên tục, chẳng hạn như giá cổ phiếu hoặc dữ liệu thời tiết? Thông thường, điều này được hoàn thành theo thứ tự thời gian, tức là tạo các khối cho “30 ngày qua” hoặc “dữ liệu hàng ngày”.

Phân chia hình ảnh TIFF (qua Github )

✅ Chunking trong dữ liệu hình ảnh: Hình ảnh lớn được chia thành các mảnh nhỏ, đồng nhất có hình chữ nhật gọi là patches hoặc tiles, một kỹ thuật phổ biến trong các mô hình thị giác máy tính hiện đại như Vision Transformers (ViT).

✅ Phân chia theo mục tiêu: Hãy tưởng tượng bạn đang tham gia một cuộc họp và cần ghi chú. Các khối thông tin bạn tạo ra sẽ vô dụng nếu chúng được sắp xếp theo người nói hoặc thời gian họ nói. Ở đây, bạn cần phân chia theo ngữ cảnh, thành các điểm chính, phản hồi, quyết định, nhiệm vụ cần thực hiện, v.v. Đó chính xác là điều mà AI Notetaker của ClickUp Brain thực hiện.

✅ Kích thước chunk: Khác với não người, máy tính có thể có bộ nhớ làm việc lớn hơn. Điều này có nghĩa là các mô hình AI có thể có bất kỳ số chunk nào với kích thước cố định hoặc biến đổi. Cả hai phương pháp đều có ưu và nhược điểm.

Các khía cạnh Chunking cố định Chunking biến đổi Định nghĩa Phân chia dữ liệu thành các khối có độ dài đồng nhất. Phân chia dữ liệu thành các khối logic hoặc có ý nghĩa. Các kỹ thuật Độ dài của dữ liệu không phụ thuộc vào ngữ cảnh Phân chia tái nhập, phân chia ngữ nghĩa, v.v. dựa trên ngữ cảnh Phù hợp nhất cho Đơn giản & Nhanh chóng Độ chính xác & Tính nhất quán Ưu điểm Hiệu suất tính toán cao và hiệu suất ổn định. Độ chính xác ngữ nghĩa cao và độ phong phú ngữ cảnh Nhược điểm Sự phân mảnh ngữ cảnh có thể xảy ra và mất tính nhất quán. Sự phức tạp gia tăng và chi phí tính toán cao hơn

✅ Trùng lặp: Chunking là một kỹ thuật nén, không phải là kỹ thuật liên quan, có nghĩa là có khả năng mất bối cảnh. Trong học máy, điều này có thể tạo ra kết quả thống kê chính xác nhưng không liên quan đến bối cảnh. Các nhà khoa học vượt qua thách thức này bằng một khái niệm gọi là trùng lặp. Bằng cách chia sẻ một phần dữ liệu từ chunk trước đó sang chunk hiện tại, trùng lặp cho phép các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) nhận diện và kết nối với phần tiếp theo trong bối cảnh.

Giai đoạn giới hạn và Phê bình về Chunking

Phương pháp chunking thường được coi là "siêu anh hùng" của các kỹ thuật ghi nhớ, xuất hiện kịp thời để giải quyết vấn đề khi lượng thông tin quá tải ập đến.

Nhưng dù chúng ta mong muốn chunking trở thành "băng dính" cho trí nhớ (giải quyết mọi vấn đề, mãi mãi), nó chắc chắn không thể gánh vác hết mọi hạn chế nhận thức của chúng ta trên đôi vai gọn gàng, được sắp xếp ngăn nắp của mình.

Vậy, trước khi giao phó chunking khóa cho vương quốc tinh thần của chúng ta, hãy cùng xem xét kỹ hơn những điểm yếu, sai lầm và đôi khi vấp ngã của nó:

❗️Khó khăn với dữ liệu hình ảnh mới: Chunking rất hiệu quả với thông tin tuần tự, ngôn ngữ hoặc có cấu trúc chặt chẽ (như các con số). Nó ít hiệu quả hơn khi xử lý lượng lớn thông tin hình ảnh hoặc không gian phức tạp, chẳng hạn như bản đồ của khu vực không quen thuộc hoặc sơ đồ kỹ thuật phức tạp.

❗️Cuộc tranh luận về 7±2: Nhà tâm lý học nhận thức Nelson Cowan cho rằng sức chứa trung bình của kho lưu trữ trí nhớ trung tâm chỉ khoảng bốn chunk. Trong thế giới ngày nay với sự phân tâm khắp nơi, con số này có thể còn thấp hơn.

❗️Đặc thù lĩnh vực: Ngay cả khi sử dụng chunking, việc ghi nhớ hàng trăm bài hát đối với một Grandmaster cũng không hề dễ dàng. Hoặc việc ghi nhớ tất cả các con sông trong một quốc gia mà người đó không quen thuộc. Sự thành công của chunking phụ thuộc rất lớn vào chuyên môn của người học trong lĩnh vực của họ.

❗️Không có lối tắt: Chunking là một cách đơn giản hơn để xử lý lượng thông tin lớn, đúng vậy. Nhưng nó tuyệt đối không phải là lối tắt. Sự thành thạo chỉ có thể được xây dựng thông qua việc luyện tập kiên trì và chuyên sâu, điều này đòi hỏi thời gian.

Tương lai của Chunking

Trong thế giới số hóa, trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa, khả năng ghi nhớ không còn là kỹ năng quan trọng như trước đây.

Không nhiều người nhớ được gì ngoài số điện thoại của mình và của vợ/chồng. Tất cả thông tin đều chỉ cách một cú nhấp chuột, ngay trong túi của chúng ta. Điều đó không có nghĩa là chunking đã lỗi thời.

Tôi nhận thấy rằng công việc rèn luyện trí nhớ bằng phương pháp chunking giúp cải thiện sự tập trung của tôi.

Đối tượng, tôi lập kế hoạch cho tất cả các bài viết của mình dựa trên năm chunk: Gì, khi/đâu, tại sao, ai và như thế nào. Điều này giúp tôi duy trì quá trình và tập trung vào ý tưởng hiện tại. Quan trọng hơn, các chunk này giúp tôi dễ dàng quay lại công việc sau khi bị gián đoạn.

Các nhà nghiên cứu đang cố gắng tái tạo trí tuệ con người vào máy móc cho rằng nghiên cứu về chunking cực kỳ có giá trị. Trong các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs), chunking giúp xử lý lượng dữ liệu khổng lồ một cách hiệu quả hơn. Nó đảm bảo rằng các mô hình duy trì ngữ cảnh và truy xuất thông tin chính xác mà không vượt quá giới hạn token, còn được gọi là Retrieval-Augmented Generation (RAG). Các nhà khoa học thần kinh tính toán đang nghiên cứu chunking trong bối cảnh sự đánh đổi giữa tốc độ và độ chính xác, về cơ bản mở đường cho việc áp dụng chunking hiệu quả hơn dựa trên mục tiêu của bạn.

Trong lĩnh vực thần kinh học nhận thức và mô hình hóa, 'chunking tự trung tâm' giúp hiểu rõ hơn về cách hoạt động của não bộ dự đoán. Trong thần kinh học, 'chunking hành động' nghiên cứu cách não bộ tổ chức các kỹ năng vận động phức tạp (như thắt dây giày hoặc chơi một đoạn nhạc) thành các chuỗi thần kinh, cung cấp các con đường cho việc học vận động nâng cao và phục hồi chức năng.

Các nhà nghiên cứu cũng đang nghiên cứu 'tăng cường synap', tức là khả năng của não bộ tạm thời ức chế các nhóm mục mà không xóa chúng vĩnh viễn khỏi bộ nhớ công việc.

Các khả năng thực sự là vô tận.

Làm thế nào để ăn một con voi? Mỗi lần một miếng!

Câu châm ngôn cổ xưa này (thường được cho là của Desmond Tutu) cho rằng ngay cả những công việc khó khăn và phức tạp nhất cũng có thể hoàn thành nếu bạn chia nhỏ chúng thành các bước nhỏ và thực hiện từng bước một.

Phương pháp chunking mang lại một bước tiến vượt trội so với đó.

Trong thời đại chúng ta đang áp dụng các phương pháp tối ưu hóa sức khỏe (biohacking) và theo đuổi năng suất siêu việt, chunking mang đến một cách tiếp cận con người thực sự để trải nghiệm thế giới thông qua trí nhớ. Nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tâm lý con người, chỉ ra những điểm khác biệt giữa các bậc thầy (Grandmasters) và vận động viên xuất sắc so với phần còn lại.

Hoặc, như tôi muốn nhìn nhận, chunking cho chúng ta thấy rằng chúng ta có khả năng làm được những điều mà các kỳ thủ cờ vua hàng đầu và vận động viên xuất sắc cũng có thể làm được.

Chúc các bạn thành công với chunking!

Câu hỏi thường gặp

Chunking là một kỹ thuật ghi nhớ trong đó bạn chia một lượng thông tin lớn thành các phần nhỏ, dễ quản lý.

Chunking là một chiến lược mã hóa được sử dụng để tổ chức thông tin mới và chuẩn bị cho việc lưu trữ lâu dài. Lặp lại có khoảng cách là một chiến lược truy xuất được sử dụng để củng cố và tăng cường các khối thông tin mới hình thành theo thời gian. Đây là hai kỹ thuật bổ sung cho nhau.

Chunking có mặt ở khắp mọi nơi. Một số ví dụ thực tế về chunking bao gồm: – Ghi nhớ số điện thoại theo các nhóm 3-3-4– Tổ chức dự án thành các nhóm công việc theo các giai đoạn– Học ngôn ngữ thông qua các nhóm từ có liên quan– Đào tạo lái máy bay bằng cách nhóm các hướng dẫn lại với nhau– Ghi nhớ hơn 100 loại thuốc thông qua các nhóm thuốc tương tự/bổ sung cho nhau

Bạn không cần bất kỳ dụng cụ nào—kể cả bút và giấy—để thực hiện chunking thành công. Tuy nhiên, có nhiều công cụ có thể hỗ trợ. Những công cụ này bao gồm các phương pháp ghi chú như hệ thống Cornell, ứng dụng thẻ flash kỹ thuật số như Anki và các công cụ AI tạo sinh như ClickUp.

Đúng vậy, các công cụ AI hiện đại như ClickUp hỗ trợ theo nhiều cách, chẳng hạn như tạo cấu trúc phân cấp bằng cách chia nhỏ các mục tiêu lớn thành các thư mục, danh sách công việc và công việc lồng nhau, hoặc tóm tắt các văn bản dài thành các đoạn ngắn gọn, dễ nhớ hơn. Chúng cũng có thể giúp xác định các điểm chính (mà bạn có thể sử dụng làm các đoạn thông tin).

Lựa chọn phương pháp phù hợp phụ thuộc vào loại thông tin bạn muốn ghi nhớ. Đảm bảo rằng chúng có ý nghĩa đối với bạn và công việc hiện tại. – Khi lập danh sách công việc, hãy chọn các danh mục logic (như các lối đi trong siêu thị cho danh sách mua sắm) – Khi học lịch sử hoặc ghi nhớ lịch trình, hãy chọn thứ tự thời gian (như nghiên cứu các cuộc chiến tranh thế giới hoặc lên kế hoạch tham dự World Cup) – Khi lập kế hoạch cho một dự án, hãy chọn các khối logic hoặc giai đoạn (như xác định mục tiêu, lập kế hoạch kênh, tạo quảng cáo, triển khai chiến dịch, báo cáo hiệu quả, v.v., cho một chiến dịch tiếp thị) – Trong viết lách, một mẫu viết nội dung có thể chia bài viết thành các phần, tiểu mục, đoạn văn và câu.

Phân chia thành các khối giúp hấp thu và ghi nhớ thông tin một cách hiệu quả. Nó giảm bớt gánh nặng nhận thức và áp lực phải nhớ nhiều thứ. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ hiệu quả nếu được hoàn thành đúng cách. Nếu bạn tạo quá nhiều khối hoặc nhóm các mục một cách tùy tiện, bạn có thể cảm thấy gánh nặng còn nặng nề hơn trước.