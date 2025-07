Cách cải thiện sự tham gia của nhóm trong các cuộc họp (+Mẹo)

Lãnh đạo không hiệu quả: Khi người tổ chức cuộc họp không cung cấp cấu trúc và mục tiêu rõ ràng hoặc chương trình nghị sự, cuộc họp có thể nhanh chóng bị lạc hướng. Do đó, lãnh đạo kém hoặc quản lý cuộc họp kém dẫn đến các cuộc họp không hiệu quả với mức độ tham gia thấp

Thiếu an toàn về mặt tâm lý: Khi các thành viên trong nhóm sợ bị chỉ trích hoặc đánh giá, họ sẽ ít chia sẻ ý kiến trong cuộc họp. Các nhà lãnh đạo phải tạo ra một môi trường an toàn, cởi mở, nơi mọi người có thể chia sẻ ý tưởng tốt một cách tự do và tự tin