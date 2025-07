Cách sử dụng AI trong xây dựng (Các trường hợp sử dụng và công cụ)

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể tối ưu hóa các dự án xây dựng của mình để hoàn thành trước thời hạn, trong ngân sách và với ít rủi ro an toàn hơn? Đây không phải là giấc mơ viển vông — đó là một tương lai không xa với sự hỗ trợ của Trí tuệ nhân tạo (AI).

Các ứng dụng của AI và học máy sẽ phát triển mạnh mẽ, và thời điểm hiện tại dường như là lúc thích hợp để áp dụng chúng trước khi chúng trở thành tiêu chuẩn.

Hãy cùng tìm hiểu cách quản lý xây dựng dựa trên AI sẽ tác động đến ngành này. Chúng ta sẽ khám phá các trường hợp sử dụng và tìm hiểu các công cụ giúp bạn tích hợp AI vào hoạt động kinh doanh xây dựng hàng ngày.

Ngành xây dựng đang chuyển mình. Ngành này đang áp dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo và học máy ở mọi giai đoạn, từ thiết kế và lập kế hoạch đến xây dựng và quản lý cơ sở vật chất.

Là một ngành kinh doanh rủi ro cao, tai nạn và sự cố an toàn thường ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của công nhân và dẫn đến những tổn thất đắt giá.

Tại đây, AI có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi.

AI đã được sử dụng để giám sát các tương tác giữa máy móc, công nhân và các mục tại công trường trong thời gian thực. Các nhà quản lý dễ dàng nhận được thông báo về các vấn đề an toàn tiềm ẩn, lỗi thiết kế và vấn đề năng suất.

Vì vậy, để cải thiện hiệu quả và giảm thiểu thương tích và tổn thất tiền bạc, việc sử dụng AI trong các giai đoạn tiền xây dựng như lập kế hoạch, thiết kế, mô hình hóa thông tin xây dựng và thiết kế tạo hình có thể mang lại nhiều lợi ích.

Hãy cùng khám phá một số trường hợp ứng dụng để hiểu rõ hơn về điều này.

Xây dựng phụ thuộc rất nhiều vào chuyên môn, kinh nghiệm và phán đoán của con người, những điều mà AI không thể thay thế. Thay vào đó, AI sẽ chuyển đổi vai trò và trách nhiệm theo cách giúp các công ty xây dựng tận dụng các cơ hội chiến lược mới.

Bạn sẽ thấy các quy trình được tối ưu hóa, quyết định dựa trên dữ liệu chính xác hơn và vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh chưa áp dụng công nghệ này.

Nhưng làm thế nào để áp dụng AI trong xây dựng?

Ngành xây dựng hiện đang triển khai các máy móc tự động để theo dõi công việc tại công trường. Điều này bao gồm các thiết bị thông minh cho các công việc lặp đi lặp lại, như đổ bê tông, hàn, xây gạch và phá dỡ. Ngay cả máy ủi cũng có thể tự động hoặc bán tự động, xử lý việc đào và chuẩn bị mặt bằng.

Các robot này hoạt động chính xác dựa trên các thông số kỹ thuật được lập trình sẵn, giúp giải phóng nhân công cho các hoạt động xây dựng phức tạp hơn. Lợi ích là gấp đôi: hoàn thành dự án nhanh hơn và giảm thiểu tai nạn lao động.

Các quản lý dự án tại công trường sử dụng các công cụ AI như nhận dạng khuôn mặt và camera công trường để giám sát năng suất của công nhân và theo dõi tiến độ trong thời gian thực.

Built Robotics đã phát triển các thiết bị xây dựng tự động, như máy ủi và máy xúc, có thể hoạt động mà không cần người điều khiển. Các phương tiện này được trang bị cảm biến tiên tiến, camera và phần mềm hỗ trợ AI, cho phép chúng di chuyển trong công trường, thực hiện các công việc như đào, san lấp và xử lý vật liệu, đồng thời phối hợp với các thiết bị tự động khác. Điều này không chỉ tăng năng suất mà còn cải thiện an toàn bằng cách loại bỏ công nhân khỏi môi trường nguy hiểm.

Các thuật toán AI có thể khám phá vô số khả năng thiết kế, đồng thời lưu ý các yếu tố như vật liệu, chi phí và quy định. Điều này cho phép kiến trúc sư và kỹ sư tạo ra các thiết kế sáng tạo đáp ứng mục tiêu của dự án.

Hãy xem xét phân tích dữ liệu lịch sử để dự đoán những thách thức tiềm ẩn trong quá trình xây dựng, chẳng hạn như sự chậm trễ do thời tiết hoặc thiếu hụt vật liệu. Sự dự đoán trước này cho phép bạn lập kế hoạch các chiến lược giảm thiểu rủi ro tốt hơn.

AI có thể cải thiện đáng kể các giải pháp mô hình hóa thông tin xây dựng (BIM) bằng cách tự động hóa các công việc tốn thời gian và dễ xảy ra lỗi.

Ví dụ, AI có thể tự động xác định và báo hiệu các xung đột tiềm ẩn giữa các yếu tố xây dựng khác nhau, như hệ thống MEP (cơ khí, điện và hệ thống ống nước) và các thành phần cấu trúc. Tất cả điều này cho phép phát hiện sớm, khắc phục vấn đề và tránh phải làm lại tốn kém sau này.

Sử dụng AI để tạo ra các phương án thiết kế thay thế đáp ứng các tiêu chí hiệu suất cụ thể, chẳng hạn như hiệu quả năng lượng hoặc tính toàn vẹn cấu trúc. Điều này giúp kiến trúc sư và kỹ sư khám phá nhiều khả năng và đưa ra quyết định thiết kế sáng suốt hơn.

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) giúp AI hiểu và tái tạo ngôn ngữ con người theo cách chưa từng có.

Nhờ NLP, các công cụ giao tiếp hỗ trợ AI có thể dịch tài liệu, ghi chép cuộc họp và thậm chí tạo báo cáo, cải thiện giao tiếp giữa các nhóm dự án và các bên liên quan có nền tảng và ngôn ngữ khác nhau.

Nền tảng hợp tác để quản lý xây dựng kết hợp với các công cụ AI có thể tập trung các tài liệu, lịch trình và thông tin liên lạc của dự án, đảm bảo mọi người đều có quyền truy cập vào thông tin mới nhất để làm việc nhóm hiệu quả hơn.

Các nền tảng này phân tích các yêu cầu của dự án và tối ưu hóa việc phân bổ nhân công, thiết bị và vật liệu để sử dụng tài nguyên hiệu quả trong suốt vòng đời của dự án. Kết quả là giảm thiểu lãng phí và chi phí vượt dự toán.

4. Tập trung hơn vào phương pháp ưu tiên an toàn

AI có thể phân tích dữ liệu từ các hệ thống xây dựng như HVAC và điện để dự đoán nhu cầu bảo trì và ngăn ngừa sự cố thiết bị trước khi nó làm gián đoạn hoạt động. Cách tiếp cận chủ động này giúp các dự án đi đúng tiến độ và tránh thời gian ngừng hoạt động tốn kém.

Các camera, cảm biến và công nghệ trang phục thông minh được trang bị AI mà công nhân mặc có thể hoạt động như những "con mắt giám sát" để theo dõi các công trường xây dựng. Chúng liên tục giám sát các nguy cơ an toàn tiềm ẩn, cảnh báo công nhân và quản lý về bất kỳ nguy hiểm nào trước khi chúng phát triển thành tai nạn.

Thông báo tự động thời gian thực, cảnh báo, nút SOS và báo cáo sự cố trên nền tảng hợp tác kết nối mọi người để ngăn ngừa tai nạn và cải thiện an toàn tổ chức.

Oracle Construction Intelligence Cloud Service cung cấp giải pháp dựa trên AI có thể tự động phân tích các đoạn video tại công trường để phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn về an toàn, chẳng hạn như công nhân không mặc thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) hoặc điều kiện làm việc không an toàn. Hệ thống sử dụng thị giác máy tính và thuật toán học máy để xác định và phân loại các đối tượng và hoạt động, đồng thời có thể tạo cảnh báo và báo cáo để giúp các công ty xây dựng cải thiện an toàn tại công trường và tuân thủ các quy định.