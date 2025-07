Nắm vững khái niệm về prompting: 10 khóa học kỹ thuật prompting tốt nhất để tận dụng tối đa các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs)

Bài báo nghiên cứu năm 2017 có tiêu đề Attention is All You Need (Chú ý là tất cả những gì bạn cần) đã tiết lộ kiến trúc học sâu Transformer, có khả năng xử lý dữ liệu khổng lồ và nắm bắt các mẫu phức tạp. Kiến trúc này cho phép các mô hình phân tích văn bản, phân biệt các từ có nhiều nghĩa và xử lý các cụm từ theo ngữ cảnh dựa trên các từ xung quanh