10 cuốn sách hay nhất dành cho CEO: Khám phá những bí quyết lãnh đạo để thành công

Bạn có biết Warren Buffet khuyên nên đọc 500 trang mỗi ngày? Hay Bill Gates đọc 50 cuốn sách mỗi năm? Còn Mark Cuban thì dành 3 giờ mỗi ngày để đọc sách?

Một số nhà lãnh đạo thành công nhất thế giới rất coi trọng việc đọc sách. Và có lý do chính đáng cho điều đó. Khi những phát triển mới mang lại sự biến đổi ở mọi nơi — từ công nghệ đến chuỗi cung ứng đến trật tự thế giới — việc ưu tiên học tập và phát triển liên tục trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với các CEO. Sách dành cho CEO là một cách tuyệt vời để thực hiện điều đó! 📖

Để điều hành một doanh nghiệp ngày nay, bạn cần có kiến thức đa ngành. Học về lịch sử và tâm lý con người cũng quan trọng không kém học về chiến lược kinh doanh và lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo kinh doanh tìm đến những cuốn sách dành cho CEO để thu thập những hiểu biết và quan điểm quý giá về những chủ đề này.

Dưới đây là một số lợi ích của việc đọc sách cho CEO:

Luôn đi đầu xu hướng: Bằng cách đọc sách, các CEO có thể cập nhật kiến thức về công nghệ mới, xu hướng và thách thức, từ đó Bằng cách đọc sách, các CEO có thể cập nhật kiến thức về công nghệ mới, xu hướng và thách thức, từ đó điều chỉnh chiến lược phát triển cho phù hợp

Mở rộng kiến thức và kỹ năng: Sách cung cấp kiến thức về các chủ đề liên quan đến lãnh đạo như Sách cung cấp kiến thức về các chủ đề liên quan đến lãnh đạo như quản lý dự án , tài chính, giao tiếp và đàm phán. Những kiến thức này có thể giúp các CEO mở rộng kỹ năng và trở thành những nhà lãnh đạo toàn diện

Phát triển tư duy phản biện: Đọc các tài liệu phức tạp và thách thức có thể củng cố kỹ năng tư duy phản biện, giúp CEO quản lý vấn đề, đánh giá các lựa chọn khác nhau và đưa ra quyết định sáng suốt

Nâng cao kỹ năng giao tiếp: Đọc những cuốn sách hay có thể giúp bạn hoàn thiện khả năng hiểu ngôn ngữ và sử dụng nó một cách hiệu quả trong vai trò lãnh đạo. Nhiều cuốn sách dành cho CEO cung cấp hướng dẫn về giao tiếp đồng cảm và hiệu quả

Hãy tìm cảm hứng: Ngay cả khi bạn chưa phải là giám đốc điều hành cấp cao, đọc về những yếu tố giúp con người thành công và cách họ vượt qua thách thức có thể là nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Trong quá trình xây dựng sự nghiệp thành công, Ngay cả khi bạn chưa phải là giám đốc điều hành cấp cao, đọc về những yếu tố giúp con người thành công và cách họ vượt qua thách thức có thể là nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Trong quá trình xây dựng sự nghiệp thành công, những cuốn sách về quản lý và lãnh đạo có thể là động lực mạnh mẽ cho bạn

Bằng cách biến việc đọc sách thành thói quen thường xuyên, bạn có thể mở ra những hiểu biết sâu sắc về lãnh đạo, hoàn thiện phong cách quản lý, và có được những ý tưởng mới và lời khuyên hữu ích, từ đó đạt được mục tiêu của tổ chức.

Hiểu giá trị của sách đối với CEO

Sách dành cho CEO được thiết kế cho bất kỳ ai muốn trở nên xuất sắc trong tổ chức của mình. Đó bao gồm các nhà sáng lập, nhà lãnh đạo kinh doanh mới, giám đốc điều hành cấp cao và những người mong muốn đảm nhận vai trò tương tự!

Dưới đây là một số cách mà các cuốn sách về CEO góp phần vào thành công trong lãnh đạo:

Xây dựng nhóm mạnh mẽ và thúc đẩy hợp tác: Chủ đề phổ biến này đi sâu vào các chiến lược như giao tiếp hiệu quả, phân công, trao quyền và xây dựng lòng tin. Bằng cách áp dụng các khái niệm này, các CEO có thể thúc đẩy tinh thần đồng đội, tăng năng suất và phát huy Chủ đề phổ biến này đi sâu vào các chiến lược như giao tiếp hiệu quả, phân công, trao quyền và xây dựng lòng tin. Bằng cách áp dụng các khái niệm này, các CEO có thể thúc đẩy tinh thần đồng đội, tăng năng suất và phát huy hết tiềm năng của nhóm mình

Ra quyết định chiến lược và quản lý rủi ro: Trong một nền kinh tế thế giới đầy biến động, các nhà lãnh đạo vĩ đại sử dụng kỹ năng lãnh đạo để chỉ huy và kiểm soát, nhằm điều hướng sự không chắc chắn và đưa ra quyết định quan trọng khi cần thiết. Các cuốn sách dành cho CEO chứa đựng thông tin về khung phân tích, chiến lược đánh giá rủi ro và phát triển tầm nhìn dài hạn. Các nhà lãnh đạo kinh doanh có thể dựa vào những bài học này để dẫn dắt công ty của mình hướng tới Trong một nền kinh tế thế giới đầy biến động, các nhà lãnh đạo vĩ đại sử dụng kỹ năng lãnh đạo để chỉ huy và kiểm soát, nhằm điều hướng sự không chắc chắn và đưa ra quyết định quan trọng khi cần thiết. Các cuốn sách dành cho CEO chứa đựng thông tin về khung phân tích, chiến lược đánh giá rủi ro và phát triển tầm nhìn dài hạn. Các nhà lãnh đạo kinh doanh có thể dựa vào những bài học này để dẫn dắt công ty của mình hướng tới sự phát triển bền vững

Sự đổi mới và khả năng thích ứng: Nhiều cuốn sách về CEO cho thấy cách các nhà lãnh đạo kinh doanh có thể đón nhận sự thay đổi, nuôi dưỡng sự sáng tạo và thử những ý tưởng mới. Bằng cách xây dựng văn hóa công ty tập trung vào sự đổi mới, họ có thể ứng phó với những thay đổi của thị trường, nắm bắt cơ hội và duy trì lợi thế cạnh tranh

Lãnh đạo có đạo đức và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Các công ty phát triển mạnh thường được điều hành bởi các nhà lãnh đạo kinh doanh xuất sắc trong việc ra quyết định, thực hành bền vững và gắn kết các bên liên quan. Bằng cách tuân theo các nguyên tắc này, các CEO có thể xây dựng lòng tin với nhân viên, khách hàng và cộng đồng

Phát triển cá nhân và khả năng phục hồi: Chăm sóc bản thân, quản lý căng thẳng và cân bằng cuộc sống là những điều quan trọng đối với CEO cũng như đối với mọi người khác. Bằng cách chăm sóc bản thân về mặt tinh thần, thể chất và tâm hồn, các nhà lãnh đạo kinh doanh có thể phát triển khả năng phục hồi, sự đồng cảm và sự bình tĩnh trong áp lực căng thẳng

Các cuốn sách CEO được khuyến nghị và tác động của chúng

Nếu bạn đang tìm kiếm những cuốn sách CEO hay để nâng cao kỹ năng lãnh đạo và phát triển bản thân, bạn đã đến đúng nơi!

Dưới đây là danh sách 10 cuốn sách hay nhất dành cho CEO để thành công trong lãnh đạo. ✍🏻

1. Năm rối loạn chức năng của một nhóm của Patrick Lencioni

qua Amazon

Tác giả: Patrick Lencioni

Số trang: 230

Năm xuất bản: 1994

Thời gian đọc ước lượng: 3 giờ 49 phút

Phù hợp với: Giám đốc điều hành, giám đốc kinh doanh và những người có tham vọng trở thành nhà lãnh đạo

Đánh giá: 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 1/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 1/5 (Goodreads)

Cuốn sách của Lencioni là một bài học đắt giá về cách xây dựng các nhóm làm việc hiệu quả cao.

Trong cuốn sách này, ông tiết lộ năm yếu tố gây ra sự kém hiệu quả trong các nhóm. Thiếu niềm tin, sợ xung đột, thiếu cam kết, trốn tránh trách nhiệm và không chú ý đến kết quả là những trở ngại lớn mà Lencioni đề cập đến.

Thông qua một câu chuyện hấp dẫn, Lencioni cung cấp các công cụ thực tế để xây dựng một đơn vị gắn kết, nơi mà sự tin tưởng, xung đột, cam kết, trách nhiệm và kết quả được coi trọng. Đây là một cuốn sách hướng dẫn xây dựng nhóm được ngụy trang dưới dạng một câu chuyện hấp dẫn.

Cuốn sách này cung cấp các công cụ thực tế cho các nhà lãnh đạo và thành viên trong nhóm. Cuốn sách đưa ra các chiến lược khả thi để xây dựng văn hóa gắn kết và công ty thành công, nơi giao tiếp cởi mở và tôn trọng lẫn nhau.

Trích dẫn từ sách:

Đơn giản là vậy. Khi mọi người không được bày tỏ ý kiến và cảm thấy mình được lắng nghe, họ sẽ không thực sự đồng lòng.

Đơn giản là vậy. Khi mọi người không được bày tỏ ý kiến và cảm thấy mình được lắng nghe, họ sẽ không thực sự đồng lòng.

Điểm chính

Các nhà lãnh đạo đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng văn hóa nhóm lành mạnh Xây dựng lòng tin, thúc đẩy xung đột lành mạnh, đảm bảo cam kết, thúc đẩy trách nhiệm giải trình và ưu tiên kết quả góp phần tạo sự gắn kết trong nhóm Để giúp công ty thành công, các nhà lãnh đạo giỏi tập trung vào việc giải quyết các vấn đề trong nhóm và thay đổi động lực của nhóm

Nhận xét từ độc giả:

"Là một nhà tư vấn đã làm việc với hàng trăm nhóm trong các tổ chức lớn nhỏ, tôi có thể chứng thực rằng mô hình được nêu trong cuốn sách "Năm rối loạn chức năng của một nhóm" là chính xác trong việc chẩn đoán gốc rễ của sự rối loạn chức năng trong nhóm, và phổ biến như bản chất con người. "

2. Bốn Thỏa Thuận của Don Miguel Ruiz

qua Amazon

Tác giả: Don Miguel Ruiz

Số trang: 160

Năm xuất bản: 1997

Thời gian đọc ước lượng: 2 giờ 40 phút

Phù hợp cho: Lãnh đạo ở mọi cấp độ

Đánh giá: 4.7/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Amazon)

4. 1/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Amazon)

4. 1/5 (Goodreads)

Ai ngờ rằng một cuốn sách tự giúp dựa trên trí tuệ cổ xưa của người Toltec lại có thể có tác động lớn đến vậy đối với những nhà lãnh đạo tương lai?

Cuốn sách này là một cuốn sách dành cho CEO vì nó trình bày bốn thỏa thuận đơn giản nhưng mạnh mẽ có thể thay đổi cuộc sống của bạn một cách căn bản và dẫn đến hạnh phúc lớn hơn, bình an nội tâm và tự do cá nhân.

Bốn thỏa thuận đó là: luôn cẩn trọng trong lời nói, không coi bất cứ điều gì là cá nhân, không phỏng đoán và luôn nỗ lực hết mình.

Những thỏa thuận này không phải là giải pháp dễ dàng, mà là hành trình khám phá bản thân suốt đời. Mỗi thỏa thuận thách thức bạn từ bỏ những niềm tin tự giới hạn bản thân và đón nhận tiềm năng thực sự của mình.

Trích dẫn từ sách:

Không có việc nào người khác làm là vì bạn. Những gì người khác nói và làm là sự phản ánh thực tế của chính họ, giấc mơ của chính họ. Khi bạn miễn nhiễm với ý kiến và hành động của người khác, bạn sẽ không trở thành nạn nhân của những đau khổ vô ích.

Không có việc nào người khác làm là vì bạn. Những gì người khác nói và làm là sự phản ánh thực tế của chính họ, giấc mơ của chính họ. Khi bạn miễn nhiễm với ý kiến và hành động của người khác, bạn sẽ không trở thành nạn nhân của những đau khổ vô ích.

Điểm chính

Nói chuyện với sự trung thực và chân thành Hãy nhận ra rằng hành động và lời nói của người khác thường nói nhiều về họ hơn là về bạn Nhận thức rằng những giả định có thể dẫn đến hiểu lầm và những đau khổ không cần thiết Cố gắng đạt đến sự xuất sắc trong mọi việc bạn làm, nhưng hãy nhận ra rằng điều tốt nhất của bạn có thể thay đổi theo từng ngày

Nhận xét từ độc giả:

"Theo truyền thống của Castaneda, Ruiz chắt lọc trí tuệ Toltec tinh hoa, diễn đạt một cách rõ ràng và hoàn hảo ý nghĩa của việc sống như những chiến binh bình an trong thế giới hiện đại."

3. Lincoln on Leadership của Donald T. Phillips

qua Amazon

Tác giả: Donald T. Phillips

Số trang: 188

Năm xuất bản: 1992

Thời gian đọc ước lượng: 3 giờ

Phù hợp cho: CEO và những nhà lãnh đạo tương lai

Đánh giá: 4.8/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)

4. 8/5 (Amazon)

4. 1/5 (Goodreads)

4. 8/5 (Amazon)

4. 1/5 (Goodreads)

Đây được cho là cuốn sách đầu tiên khám phá những nguyên tắc lãnh đạo độc đáo của Abraham Lincoln, Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ.

Cuốn sách dựa trên cuộc đời, bài phát biểu và hành động của Lincoln để cung cấp những bài học và insight về lãnh đạo hiệu quả

Lincoln từng nói: "Tôi đi chậm, nhưng không bao giờ đi lùi." Cuốn sách này cho thấy cách Tổng thống Lincoln thể hiện phong cách lãnh đạo có chủ ý và tiến về phía trước. Cuốn sách cũng nêu bật sự tập trung của ông vào tính chính trực và giao tiếp rõ ràng, minh bạch — hiện là một khái niệm đã được thiết lập vững chắc trong thế giới kinh doanh.

Thông qua những câu chuyện thực tế và những bài học kinh nghiệm bất hủ, cuốn sách này vẫn là một cẩm nang huấn luyện CEO kinh điển, khuyến khích các CEO lãnh đạo với mục đích rõ ràng và sự kiên cường.

Trích dẫn từ sách:

Tôi nắm bắt ý tưởng bằng hai giác quan. Nhưng khi đọc to, tôi nghe thấy những gì được đọc và nhìn thấy nó, do đó hai giác quan cùng tiếp nhận và tôi nhớ lâu hơn, ngay cả khi tôi không hiểu rõ.

Tôi nắm bắt ý tưởng bằng hai giác quan. Nhưng khi đọc to, tôi nghe thấy những gì được đọc và nhìn thấy nó, do đó hai giác quan cùng tiếp nhận và tôi nhớ lâu hơn, ngay cả khi tôi không hiểu rõ.

Điểm chính

Các nhà lãnh đạo vĩ đại là hiện thân của những phẩm chất và giá trị mà họ mong đợi từ các thành viên trong nhóm của mình Xây dựng lòng tin thông qua sự minh bạch và hành vi đạo đức là yếu tố quan trọng để lãnh đạo hiệu quả và kinh doanh thành công Các nhà lãnh đạo phải có khả năng trình bày một tầm nhìn thuyết phục và tập hợp nhóm của mình hướng tới các mục tiêu chung

Nhận xét từ độc giả:

"Tôi mua cuốn sách này vì bị cuốn hút bởi một cuộc hội thoại về sự khiêm tốn trong bài phát biểu Gettysburg của Lincoln. Tôi muốn đọc thêm về khả năng lãnh đạo của Lincoln trong Nội chiến. Cuốn sách này rất hay. Tác giả đã làm rất tốt việc chia sẻ khả năng lãnh đạo của Lincoln trong việc dẫn dắt đất nước vượt qua một trong những thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử. "

4. The New Strategic Selling của Robert B. Miller, Stephen E. Heiman và Tad Tuleja

qua Amazon

Tác giả: Robert B. Miller, Stephen E. Heiman và Tad Tuleja

Số trang: 448

Năm xuất bản: 1985

Thời gian đọc ước lượng: 8 giờ 24 phút

Phù hợp với: Nhóm bán hàng, chiến lược gia bán hàng và những người mong muốn trở thành nhà lãnh đạo bán hàng

Đánh giá: 4.4/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

3. 9/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

3. 9/5 (Goodreads)

Nếu bạn đang tìm kiếm những cuốn sách CEO có thể thay đổi hoàn toàn chiến lược bán hàng của bạn, đây có thể là lựa chọn phù hợp.

Cuốn sách kinh điển này chứa đựng một cách tiếp cận năng động để thúc đẩy doanh số và cải thiện kỹ năng bán hàng. Cuốn sách giới thiệu khái niệm "Win-Win" (cùng có lợi) — một khái niệm đã biến công ty khiêm tốn đằng sau cuốn sách gốc Strategic Selling (Bán hàng chiến lược) của Miller Heiman thành một công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phát triển bán hàng, với đội ngũ nhân viên được săn đón và danh sách khách hàng ấn tượng.

Cuốn sách này cung cấp những hiểu biết có vẻ đơn giản nhưng thường bị bỏ qua, chẳng hạn như "Bạn không thể bán hàng cho người không thể mua". Cuốn sách hướng dẫn bạn các chiến thuật và quy trình bán hàng, với các mục tiêu có thể thực hiện được, giúp bạn hiểu nhu cầu của khách hàng và điều hướng thế giới kinh doanh và môi trường bán hàng luôn thay đổi.

Trích dẫn từ sách:

Mọi người chỉ mua hàng khi họ nhận thấy sự khác biệt giữa thực tế và kết quả mong muốn.

Mọi người chỉ mua hàng khi họ nhận thấy sự khác biệt giữa thực tế và kết quả mong muốn.

Điểm chính

Bán hàng có nghĩa là hiểu quá trình mua hàng của khách hàng và điều chỉnh chiến lược bán hàng cho phù hợp Điều quan trọng không chỉ là bán hàng mà còn là xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài Nhận thức rằng các tình huống bán hàng khác nhau đòi hỏi các phương pháp tiếp cận khác nhau

Nhận xét từ độc giả:

"Tôi lần đầu tiên đọc cuốn Strategic Selling cách đây 30 năm, đã gọi cho tác giả và áp dụng chiến lược này. Trong vòng 18 tháng, chúng tôi đã tăng gấp đôi doanh thu và 20 năm sau đó bán công ty cho một công ty niêm yết trên sàn NYSE. Giá trị chính của công ty chúng tôi là quy trình bán hàng. Tôi đã đọc cuốn sách này hàng chục lần và nó đã trở thành cuốn sách tham khảo của tôi. "

5. Từ Tốt Đến Vĩ Đại của Jim Collins

qua Amazon

Tác giả: Jim Collins

Số trang: 300

Năm xuất bản: 2001

Thời gian đọc ước lượng: 4 giờ 59 phút

Phù hợp cho: Những nhà lãnh đạo tương lai

Đánh giá: 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 1/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 1/5 (Goodreads)

Nếu bạn đang tìm kiếm một cuốn sách để truyền cảm hứng cho bạn đưa mô hình kinh doanh của mình từ tốt đến tuyệt vời, thì đây chính là cuốn sách dành cho bạn. Đây là cuốn sách phải đọc cho các CEO, giám đốc điều hành và những nhà lãnh đạo đầy tham vọng muốn đạt được sự xuất sắc lâu dài.

Collins thúc đẩy các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp đối mặt với thực tế bằng cách nói: "Hãy đối mặt với sự thật tàn khốc nhưng đừng bao giờ mất niềm tin. " Ông phân tích cách một số công ty đã đạt được thành công vượt bậc trong kinh doanh, tiết lộ các nguyên tắc khóa như "Đầu tiên là ai, sau đó là gì" — có nghĩa là phải có được những người phù hợp trước khi cài đặt hướng đi.

Tác giả cũng giới thiệu những nguyên tắc bất hủ như "Khái niệm Con Nhím" và tầm quan trọng của việc tuyển dụng đúng người. Sự vĩ đại không chỉ nằm ở sự phát triển; nó nằm ở việc nuôi dưỡng một thói quen xuất sắc bền vững.

Cuốn sách này chứa đựng những kiến thức thực tiễn và lời khuyên hữu ích dành cho các nhà lãnh đạo mong muốn xây dựng những tổ chức xuất sắc và bền vững.

Trích dẫn từ sách:

Sự vĩ đại không phải là hàm của hoàn cảnh. Sự vĩ đại, hóa ra, phần lớn là vấn đề của sự lựa chọn có ý thức và kỷ luật.

Sự vĩ đại không phải là hàm của hoàn cảnh. Sự vĩ đại, hóa ra, phần lớn là vấn đề của sự lựa chọn có ý thức và kỷ luật.

Điểm chính

Xây dựng một công ty tuyệt vời bắt đầu từ việc tuyển dụng những người phù hợp và sắp xếp họ vào vị trí (chức vụ) phù hợp Các công ty xuất sắc đối mặt với những thách thức khắc nghiệt của tình hình hiện tại với sự tự tin, nhưng vẫn giữ vững niềm tin vững chắc rằng họ sẽ chiến thắng cuối cùng Đạt được sự vĩ đại không phải là một sự kiện nhất thời mà là một quá trình bền bỉ

Nhận xét từ độc giả:

"Cuốn sách của Jim Collins là một trong những cuốn sách thành công nhất trong mục "Kinh doanh" tại các hiệu sách lớn ở địa phương, và với nội dung hướng dẫn cách biến một công ty chỉ tốt thành một công ty tuyệt vời, không khó để hiểu tại sao cuốn sách này lại thành công như vậy. "

6. Bí mật kỳ lạ nhất của Earl Nightingale

qua Amazon

Tác giả: Earl Nightingale

Số trang: 44

Năm xuất bản: 1956 (dưới dạng bản ghi âm lời nói)

Thời gian đọc ước lượng: 1 giờ 5 phút

Phù hợp cho: Những nhà lãnh đạo tương lai

Đánh giá: 4.8/5 (Amazon) 4.4/5 (Goodreads)

4. 8/5 (Amazon)

4. 4/5 (Goodreads)

4. 8/5 (Amazon)

4. 4/5 (Goodreads)

The Strangest Secret của Earl Nightingale là một cuốn sách truyền cảm hứng cho những người mới bắt đầu muốn khám phá bí mật thành công trong kinh doanh.

Nightingale tuyên bố: "Chúng ta trở thành những gì chúng ta nghĩ", nhấn mạnh sức mạnh của suy nghĩ tích cực trong việc đạt được mục tiêu của bạn. Cuốn sách này khuyến khích các CEO đặt ra mục tiêu rõ ràng và nỗ lực đạt được chúng thông qua những khẳng định tích cực và thái độ lạc quan.

Mặc dù đã gần 70 năm tuổi, cuốn sách này vẫn mang đến những triết lý bất hủ, phù hợp với những lời khuyên hiện đại về sức mạnh của sự khẳng định, bảng tầm nhìn và cài đặt mục tiêu. Cuốn sách cho thấy sự tập trung có chủ đích có thể giúp bạn phát triển tư duy lãnh đạo, dẫn bạn đến thành công đáng kinh ngạc và những thành tựu mang tính chuyển đổi.

Trích dẫn từ sách:

Ngay cả khi ngôi nhà của chúng ta bị cháy rụi, chúng ta vẫn có thể xây dựng lại. Nhưng những thứ chúng ta có được mà không phải trả giá, chúng ta sẽ không bao giờ có thể thay thế.

Ngay cả khi ngôi nhà của chúng ta bị cháy rụi, chúng ta vẫn có thể xây dựng lại. Nhưng những thứ chúng ta có được mà không phải trả giá, chúng ta sẽ không bao giờ có thể thay thế.

Điểm chính

Chúng ta nên đặt ra các mục tiêu rõ ràng và cụ thể, đồng thời ghi chép lại. Chúng ta cũng nên xem lại các mục tiêu này hàng ngày và hành động để đạt được chúng Suy nghĩ tích cực dẫn đến kết quả tích cực, trong khi suy nghĩ tiêu cực thu hút sự tiêu cực Sự nhất quán trong suy nghĩ và hành động là yếu tố quan trọng để đạt được thành công lâu dài

Nhận xét từ độc giả:

"Earl có thể được coi là một trong những người sáng lập ra khái niệm phát triển bản thân. Do đó, nếu bạn muốn khám phá một cuốn sách tự giúp đỡ thực sự, thì đừng tìm kiếm thêm nữa. Cuốn sách tuyệt vời!"

7. Từ Mạnh Mẽ Đến Mạnh Mẽ Hơn của Arthur C. Brooks

qua Amazon

Tác giả: Arthur C. Brooks

Số trang: 304

Năm xuất bản: 2022

Thời gian đọc ước lượng: 4 giờ 24 phút

Phù hợp cho: CEO và các nhà quản lý cấp cao

Đánh giá: 4.4/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

3. 9/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

3. 9/5 (Goodreads)

Đứng đầu luôn là một hành trình cô đơn. Ngay cả những CEO dày dạn kinh nghiệm cũng có thể gặp phải cảm giác cô lập và trì trệ. Đây chính là lúc From Strength to Strength có thể giúp bạn, với một lộ trình rõ ràng cho sự phát triển cá nhân.

Cuốn sách này cảnh báo các CEO không nên ở quá lâu ở một vị trí. Cuốn sách khuyến khích họ thích ứng và đổi mới để tiến lên phía trước với những hiểu biết sâu sắc như "Phát triển hoặc tan rã".

Cuốn sách dựa trên kinh nghiệm cá nhân của tác giả và nỗ lực duy trì tính thời sự và sự kiên cường, đồng thời là nguồn tài liệu hướng dẫn quý giá.

Trích dẫn từ sách:

Để hạnh phúc khi về già, hãy nhớ: đừng chỉ thêm, hãy bớt.

Để hạnh phúc khi về già, hãy nhớ: đừng chỉ thêm, hãy bớt.

Điểm chính

Nửa sau của cuộc đời không phải là thời kỳ suy tàn, mà là thời kỳ của cơ hội và sự phát triển. Bạn có thể tận dụng kiến thức, sự khôn ngoan và kinh nghiệm tích lũy được để tạo ra giá trị và ý nghĩa cho bản thân và những người khác Hãy từ bỏ sự phụ thuộc vào thành công và phần thưởng thế gian và phấn đấu để đạt được sự thỏa mãn thực sự Để tìm ra mục đích của mình trong nửa sau của cuộc đời, bạn cần trả lời bốn câu hỏi: Bạn giỏi gì? Bạn yêu thích gì? Thế giới cần gì? Bạn có thể kiếm tiền bằng gì? Sự giao thoa của bốn yếu tố này chính là mục đích của bạn

Nhận xét từ độc giả:

"Đối với những "người phấn đấu" thành công, cuốn sách này là một cố vấn an ủi, giúp bạn yên tâm thay đổi cuộc sống để tập trung vào mục tiêu mới. Các ví dụ và tham chiếu lịch sử của Brook rất hữu ích. Đây là một cuốn sách tuyệt vời. "

8. CEO Excellence của Carolyn Dewar, Scott Keller và Vikram Malhotra

qua Amazon

Tác giả: Carolyn Dewar, Scott Keller và Vikram Malhotra

Số trang: 384

Năm xuất bản: 2022

Thời gian đọc ước lượng: 5 giờ 10 phút

Phù hợp cho: CEO và các nhà quản lý cấp cao

Đánh giá: 4.7/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Amazon)

4. 1/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Amazon)

4. 1/5 (Goodreads)

Nếu bạn quan tâm đến những chia sẻ từ các đối tác cấp cao của McKinsey & Company, công ty tư vấn quản lý có ảnh hưởng nhất thế giới, bạn nên đọc cuốn sách này. Đầy ắp những câu chuyện thực tế và phỏng vấn, CEO Excellence tiết lộ những bí quyết ẩn giấu về cách các nhà lãnh đạo hiện đại suy nghĩ, hành động và giải quyết xung đột.

Các tác giả của CEO Excellence đã thực hiện các cuộc phỏng vấn sâu sắc với các lãnh đạo của một số công ty thành công nhất thế giới, bao gồm Netflix, JPMorgan Chase, General Motors và Sony. Đối với những người mong muốn trở thành CEO, cuốn sách này là tác phẩm không thể bỏ qua vì nó cho phép bạn thâm nhập vào tâm trí của các CEO nặng ký.

Bạn cũng có thể khám phá các chiến lược lãnh đạo, quy tắc hiệu quả tổ chức, mẹo giữ sự tham gia của hội đồng quản trị và cách duy trì kết nối với các bên liên quan.

Trích dẫn từ sách:

Việc nâng cao tinh thần của các nhà lãnh đạo không thể xảy ra trong một đêm. "- Carolyn Dewar, Scott Keller và Vikram Malhotra

Việc nâng cao tinh thần của các nhà lãnh đạo không thể xảy ra trong một đêm. "- Carolyn Dewar, Scott Keller và Vikram Malhotra

Điểm chính

Hãy dũng cảm, chấp nhận sự không chắc chắn và định hình tương lai của công ty bạn với một tầm nhìn rõ ràng. Các CEO xuất sắc không cần phải thành thạo mọi khía cạnh của kinh doanh, nhưng họ cần quản lý và điều phối một phạm vi trách nhiệm đa dạng Mặc dù kết quả tài chính là quan trọng, nhưng các CEO giỏi nhất cũng tập trung vào việc tạo ra tác động tích cực đến xã hội và môi trường

Nhận xét từ độc giả:

"Tôi thực sự thích cuốn sách "CEO Excellence" của Carolyn Dewar. Cuốn sách này có thể được coi là một khóa học MBA thu nhỏ, vì giá trị của nó vượt ra ngoài phạm vi cấp quản lý cao cấp và chứa đựng những bài học quý giá cho tất cả mọi người trong các công ty Mỹ. Dewar và các đồng tác giả của cô đã cố gắng tạo ra một cuốn sách nêu chi tiết sự khác biệt giữa những CEO chỉ ở mức trung bình và những CEO thực sự xuất sắc. "

9. Bản đồ văn hóa của Erin Meyer

qua Amazon

Tác giả: Erin Meyer

Số trang: 304

Năm xuất bản: 2014

Thời gian đọc ước lượng: 4 giờ 48 phút

Phù hợp cho: CEO và các nhà quản lý cấp cao

Đánh giá: 4.7/5 (Amazon) 4.3/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Amazon)

4. 3/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Amazon)

4. 3/5 (Goodreads)

Bạn là CEO, giám đốc điều hành kinh doanh hoặc ứng viên CXO muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp đa văn hóa và phát triển kinh doanh toàn cầu? Nếu vậy, bạn cần đọc cuốn sách mở mang tầm mắt của Erin Meyer.

Cuốn sách này khám phá những thách thức và cơ hội khi làm việc với những người đến từ các nền văn hóa khác nhau. Dựa trên nghiên cứu sâu rộng của mình, Erin Meyer tiết lộ bí mật của sự hợp tác thành công giữa các nền văn hóa đa dạng.

Ngày nay, việc các doanh nghiệp tương tác hàng ngày với các đối tác và cổ đông ở nhiều khu vực địa lý khác nhau là điều không có gì lạ. Tuy nhiên, việc lãnh đạo một công ty trong mạng lưới phức tạp của các chuẩn mực văn hóa và phong cách giao tiếp có thể là một thách thức.

Cô ấy nói rất đúng, "Hiểu biết về sự khác biệt văn hóa không chỉ là một kỹ năng hữu ích; đó là một kỹ năng bắt buộc phải có."

Cuốn sách của Meyer cung cấp một công cụ định hướng và một la bàn văn hóa cho các doanh nghiệp muốn phát triển mạnh mẽ trong mô hình này.

Trích dẫn từ sách:

Khi giao tiếp với người thuộc nền văn hóa khác, hãy cố gắng quan sát nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn và nói ít hơn. Lắng nghe trước khi nói và học hỏi trước khi hành động.

Khi giao tiếp với người từ nền văn hóa khác, hãy cố gắng quan sát nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn và nói ít hơn. Lắng nghe trước khi nói và học hỏi trước khi hành động.

Điểm chính

Các nền văn hóa khác nhau có sở thích khác nhau về phong cách giao tiếp, phạm vi từ rõ ràng đến ngụ ý Hiểu được những kỳ vọng văn hóa xung quanh phản hồi sẽ giúp quản lý nhóm và cá nhân hiệu quả hơn Kết hợp các chiến lược thuyết phục với sở thích văn hóa sẽ nâng cao hiệu quả của chúng

Nhận xét từ độc giả:

"Erin kể cho chúng ta nghe những câu chuyện, rút ra những nguyên tắc từ đó và giúp chúng ta dễ hiểu hơn về ý nghĩa của công việc đa văn hóa. Đọc cuốn sách và đặt mình vào nhiều tình huống được mô tả trong cuốn sách là một trải nghiệm học tập thú vị. "

Vai trò của văn học trong lập kế hoạch chiến lược và ra quyết định

Cuốn sách phù hợp trong tay đúng người có thể thay đổi thế giới. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới cho rằng những gì họ đọc đã ảnh hưởng đến cuộc đời họ. Đối với các nhà lãnh đạo kinh doanh, sách có thể là một cách hiệu quả để thu thập những bài học giúp tối đa hóa tác động của họ tại nơi làm việc.

Từ lập kế hoạch chiến lược và ra quyết định, đến điều hướng quá trình chuyển đổi và thực hiện thay đổi trong quản lý, các cuốn sách dành cho CEO có câu trả lời bạn cần, nếu bạn biết tìm ở đâu.

Ví dụ, The First 90 Days của Michael D. Watkins cung cấp các khung thực tiễn và chiến lược hành động cho các tình huống cụ thể.

qua Amazon

Tác giả: Michael D. Watkins

Số trang: 304

Năm xuất bản: 2003

Thời gian đọc ước lượng: 4 giờ 45 phút

Phù hợp cho: Những nhà lãnh đạo tương lai

Đánh giá: 4.5/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

3. 9/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

3. 9/5 (Goodreads)

Cuốn sách này là bản đồ đường đi cho các nhà lãnh đạo mới bước vào vai trò của mình, đặc biệt là trong 90 ngày đầu tiên quan trọng. Watkins phác thảo năm giai đoạn khóa:

Acclimate: Nắm bắt nhanh chóng bối cảnh tổ chức, văn hóa và các nhân vật quan trọng Đánh giá: Phân tích tình hình, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức Align: Xây dựng mối quan hệ, truyền đạt tầm nhìn và giành được sự ủng hộ Quyết định: Xếp hạng các sáng kiến theo mức độ ưu tiên, đưa ra các quyết định quan trọng và thiết lập hướng đi Tăng tốc: Thực thi quyết định, tạo đà phát triển và đạt được những thành công ban đầu

Bằng cách tuân theo các giai đoạn này và các chiến lược đi kèm, các nhà lãnh đạo có thể điều hướng giai đoạn chuyển đổi một cách hiệu quả, tránh những cạm bẫy phổ biến và giúp công ty của họ thành công.

Trở thành nhà lãnh đạo giỏi hơn với ClickUp

Đặt mục tiêu rõ ràng cho bản thân và nhóm của bạn, đồng thời theo dõi tiến độ với ClickUp Goals

Bạn muốn biến những bài học từ sách CEO thành hành động? Một giải pháp quản lý dự án và hợp tác toàn diện như ClickUp có thể giúp bạn.

Với ClickUp Goals, bạn có thể tạo ra các mục tiêu rõ ràng và thực tế cho bản thân và nhóm của mình, đồng thời theo dõi tiến độ trên Bảng điều khiển ClickUp. Công cụ này giúp bạn điều chỉnh hành động của mình cho phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của công ty, đồng thời đảm bảo mọi thành viên trong nhóm của bạn đều có chung quan điểm.

Hơn nữa, bạn có thể sử dụng các trường tùy chỉnh trong ClickUp để theo dõi các khía cạnh hiệu suất của nhóm, chẳng hạn như tinh thần, sự phát triển và tác động của khả năng lãnh đạo. Sử dụng các báo cáo này để xây dựng chế độ xem toàn diện về tiến độ của nhóm, từ đó bạn có thể thúc đẩy thành công bền vững và ăn mừng các cột mốc quan trọng trên con đường phát triển.

Luôn đi trước một bước với cập nhật tiến độ thời gian thực trên Bảng điều khiển ClickUp

Quản lý nhóm và theo dõi công việc chiếm rất nhiều thời gian của bạn với tư cách là một nhà lãnh đạo. Nhưng với Giải pháp quản lý dự án của ClickUp, bạn có thể khuyến khích các nhóm tự quản lý, trong khi bạn luôn có chế độ xem rõ ràng về những gì đang diễn ra. Giải pháp này cũng cho phép bạn xác định rõ ràng các lĩnh vực đang phát triển và những lĩnh vực cần bạn can thiệp.

Sử dụng Tự động hóa ClickUp để thu thập dữ liệu liên quan một cách dễ dàng

Với ClickUp Automation, bạn có thể theo dõi tiến độ và hiệu suất của các nhóm mà không cần phải quản lý chi tiết. Tính năng này tự động thu thập và hiển thị dữ liệu liên quan từ báo cáo, email và dự án trên bảng điều khiển tập trung, giúp bạn có thể tập trung vào các ý tưởng chiến lược, dài hạn.

Tuy nhiên, để luôn được cảnh báo về các vấn đề tiềm ẩn, bạn có thể thiết lập Tự động hóa ClickUp để thông báo cho bạn về thời hạn phê duyệt ngân sách sắp đến hoặc rủi ro dự án ngày càng tăng. Bằng cách này, bạn có thể nắm vững các ưu tiên của mình và hành động khi cần thiết.

Có cái nhìn tổng quan về tất cả Không gian, Dự án, Danh sách công việc và nhiệm vụ trong biểu đồ Gantt của ClickUp

Bạn có thể sử dụng Chế độ xem biểu đồ Gantt của ClickUp để vạch ra toàn bộ chiến lược lãnh đạo của mình, bao gồm dòng thời gian dự án, sự phụ thuộc giữa các công việc và phân bổ nguồn lực. Nhanh chóng xác định các điểm nghẽn tiềm ẩn và điều chỉnh kế hoạch để thực hiện suôn sẻ.

Nhiều cuốn sách dành cho CEO nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao kỹ năng và nuôi dưỡng nhân viên. Vì vậy, nếu bạn muốn có những giờ phút vui vẻ và hiệu quả với nhóm của mình, hãy thử tính năng Bản đồ Tư duy của ClickUp. Đây là một cách tuyệt vời để brainstorming, kết nối các khái niệm liên quan, khám phá những con đường mới và xác định các cơ hội tiềm năng.

Nâng cao kỹ năng CEO của bạn

Các nhà lãnh đạo giỏi nhất trong thế giới kinh doanh không chỉ là những người ham đọc sách; họ còn áp dụng những gì học được vào thực tế hàng ngày! Ngay khi bạn đọc xong một trong những cuốn sách dành cho CEO này, công việc thực sự mới bắt đầu.

Vì vậy, hãy xây dựng cơ sở kiến thức của bạn và biến những bài học kinh nghiệm thành hành động với ClickUp. Tác động của bạn với tư cách là một nhà lãnh đạo kinh doanh sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Và các nhóm, khách hàng, các bên liên quan và cổ đông của bạn sẽ cảm ơn bạn vì điều đó.

Đăng ký ClickUp miễn phí để xem nó có thể làm gì cho bạn.

Câu hỏi thường gặp

1. Tôi nên đọc gì với tư cách là CEO?

Việc chọn cuốn sách CEO phù hợp có thể khó khăn vì có quá nhiều lựa chọn tuyệt vời! Điều đó phụ thuộc vào những gì bạn hy vọng học được hoặc đạt được. Bạn có thể tham khảo những cuốn sách kinh điển như Start with Why của Simon Sinek, Dare to Lead của Brené Brown hoặc Mindset của Carol Dweck.

2. Sách CEO là gì?

"Sách CEO" không phải là một thể loại hoặc tiêu đề cụ thể, mà là một cách để mô tả những cuốn sách dành cho Giám đốc điều hành. Sách CEO cung cấp những hiểu biết sâu sắc và hướng dẫn về những thách thức và trách nhiệm của lãnh đạo kinh doanh. Chúng bao gồm một phạm vi rộng các chủ đề, từ ra quyết định chiến lược và quản lý nhóm đến phát triển cá nhân và hạnh phúc, tất cả đều nhằm mục đích giúp các CEO điều hướng những phức tạp trong vai trò của mình và đạt được thành công.

3. Cuốn sách nào là tốt nhất cho các nhà lãnh đạo cấp cao?

Không có cuốn sách nào là "tốt nhất" cho tất cả các nhà lãnh đạo điều hành, vì tài liệu đọc lý tưởng phụ thuộc vào nhu cầu và mục tiêu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, đây là một số gợi ý dựa trên các lựa chọn phổ biến và các lĩnh vực trọng tâm khác nhau: The Innovator's Dilemma của Clayton M. Christensen, 7 Habits of Highly Effective People của Stephen R. Covey, hoặc Man's Search for Meaning của Viktor Frankl là những cuốn sách hay để bắt đầu.