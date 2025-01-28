2025'te Hedefleri İzlemek için Startuplar için En İyi 10 OKR Yazılımı

Bir startup lideri olarak, verilerin ve hedef ayarlamanın zorlu işiniz için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Bugün küçük olabilirsiniz, ancak doğru metrikler ve süreçler ile kısa sürede büyük bir şirkete dönüşebilirsiniz.

Finansman ve yetenek büyük bir fark yaratır, ancak hedeflerinizi ve anahtar sonuçlarınızı (OKR'ler) ölçmek için de bir yazılıma ihtiyacınız vardır. Doğru OKR aracı, tüm şirket hedeflerinizi, performans ölçütlerinizi ve şirket istatistiklerinizi izleyerek harika işler yapmanız için sizi sorumlu tutar.

Peki, hangi OKR ve performans yönetimi yazılımı girişimlerin ihtiyaçlarına en uygun? Siz, birçok Goliath'a karşı savaşan bir David'siniz, bu yüzden kaynaklarınızı en iyi şekilde kullanmalısınız.

Endişelenmeyin, biz yanınızdayız. Bu kılavuzda, yeni kurulan şirketler için OKR yazılımında nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve 2024'ün küçük işletmeler için en iyi 10 OKR yazılımını göstereceğiz.

OKR yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

OKR, niteliksel hedefleri niceliksel metriklerle destekleyen bir hedef belirleme çerçevesidir. Bu verileri ölçmek için piyasada birçok OKR aracı bulunmaktadır, ancak girişimler için en iyi OKR aracı hangisidir?

İşletmeniz için en uygun seçeneği seçmekte özgürsünüz, ancak naçizane görüşümüze göre, sağlam bir OKR aracı aşağıdakileri içermelidir:

Sezgisel bir kullanıcı deneyimi: Küçük bir işletme olarak, OKR yazılımı konusunda takımınızı eğitmek için haftalarca zaman harcama lüksünüz yoktur. Kullanıma hazır, çalışanların performansını destekleyen bir çözüme ihtiyacınız var. Ücretsiz deneme sürümü sunan OKR yazılımlarını araştırın, böylece commit yapmadan önce yazılımın gerçekten ne kadar kullanıcı dostu olduğunu değerlendirebilirsiniz

Gerçek zamanlı bilgiler: Startup'lar anında karar vermek zorundadır, bu nedenle gerçek zamanlı bir OKR aracı olmazsa olmazdır. Birden fazla kaynaktan gecikme olmadan veri sağlayan OKR araçlarını arayın

Yararlı entegrasyonlar: Muhtemelen, Muhtemelen, girişiminiz Asana veya Jira gibi proje yönetimi yazılımları ve Slack veya Microsoft Teams gibi sohbet araçları kullanıyordur . Mevcut teknoloji yığınınızla kolayca entegre olan OKR yazılımıyla iş akışlarınızı kolaylaştırın

Kullanabileceğiniz En İyi 10 OKR Yazılımı

OKR yazılımı, küçük işletmelere çok ihtiyaç duydukları desteği sağlar. Doğru yazılımı seçmek, küçük startup takımlarının bir araya gelmesine ve iddialı hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olur.

Doğru yazılımı arıyorsanız, 2024'ün en iyi OKR yazılımları işte burada.

Net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile hedeflerinize ulaşmak için yolunuzdan sapmayın

ClickUp, uygulamalar arasındaki işlerinizi tek bir dinamik platformda birleştirecek kadar güçlü tek verimlilik yazılımıdır, böylece çift veri girişi veya yeniden çalışma konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Her şey Çalışma Alanınızda bulunur, böylece takımınız bilgi aramak için daha az zaman harcayarak, işleri ilerletmek için daha fazla zaman ayırır.

Startup'lar çeviktir, bu da elde edebileceğiniz her avantaja ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. Takım üyelerinden proje yönetimi araçları, belgeler, şablonlar ve OKR arasında geçiş yapmalarını istemek yerine, ClickUp Goals ile her şeyi tek bir yere getirin.

ClickUp Goals, ilgili hedeflerdeki ilerlemeyi izlemek için görevlerinizle bağlantı kurar. Sistem, Hedefleri bir araya gruplandırır ve ilerleme yüzdelerini tek bir görünümde görselleştirir. Startup'ınızın ne kadar iyi gittiğine dair tek bir görünüm istiyorsanız, ClickUp en iyi seçeneğinizdir. Performansı sayılar, parasal performans ve hatta görev Hedefleri açısından izleyin. Son tarihler, sprintler ve haftalık satışlar için Hedefler belirliyor olun, ClickUp hepsini sizin için izler. ?

Hepsinden önemlisi, ClickUp, anahtar metrikleri izlemek için yüzlerce esnek özellik, geniş bir Şablon Kitaplığı ve tüm süreçleri kolaylaştırmak için 1.000'den fazla entegrasyon ile donatılmıştır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Bazı ClickUp özellikleri yalnızca ücretli aboneler tarafından kullanılabilir

ClickUp birçok özelliği bir arada sunar, bu nedenle bazı kullanıcılar için bir öğrenme süreci olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ yorum)

2. Quantive

Quantive, daha önce Koan olarak bilinen OKR platformunu satın aldı. Bu satın alma ile OKR, Quantive'in zaten etkileyici araç setine eklendi, bu nedenle zaten Quantive kullanıcısıysanız, OKR aracını kullanmak hiç zor olmayacaktır.

Startup'lar için tasarlanmış bu son derece görsel OKR yazılımı, yüksek düzeyde yapılandırılabilir. Dolayısıyla, sahip başına OKR sınırları veya anahtar sonuç ilerleme sınırları gibi gelişmiş özelliklere ihtiyacınız varsa, Quantive tam size göre.

Quantive'in en iyi özellikleri

Kanban panosu tarzı gösterge panelinde projeleri ve görevleri izleyin

Bireysel görevleri iş genelindeki OKR'lere bağlayın

Gerçek zamanlı otomatik OKR ilerleme raporları oluşturun

Quantive sınırlamaları

Quantive bire bir kontrol sunmaz

Takım ve şirket görünümleri birbirine çok benziyor, bu nedenle bazı kullanıcılar platformu kafa karıştırıcı buluyor

Quantive fiyatlandırma

Temel özellikler: Ücretsiz

Ölçek: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Nicel derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,6/5 (180+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (80+ yorum)

3. Paycor

Adından da anlaşılacağı gibi, Paycor finans ve para yönetimine daha uygundur, ancak OKR özelliklerine de sahiptir. Küçük işletmeler Paycor'u şu amaçlarla kullanır:

Maaş bordrosu işleme

İK

İşe alım

Çalışan performansını yönetme

Gider yönetimi

Küçük işletmeler için zaman takibi

Bu, tam zamanlı çalışanlarınız varsa ancak maaş, sosyal haklar ve vergileri kendi başınıza nasıl halledeceğinizden emin değilseniz idealdir.

OKR amaçları için Paycor'un işgücü yönetimi özellikleri, maliyetleri kontrol eder, zaman kazandırır ve herkesin programlarını yönetir. Paycor'u zaman takibi için kullanabileceğiniz gibi, sağlam analitik özellikleri sayesinde işgücü dağıtımını da optimize edebilirsiniz.

Paycor, kurumsal hedef belirleme ve bireysel hedef belirleme özelliklerinin yanı sıra yöneticilerin her şeyi izleyebilmesi için gösterge panelleri de içerir. Bu nedenle, iş akışı verilerini ve hedeflerini tek bir yerden yönetmesi gereken girişimler için idealdir.

Paycor'un en iyi özellikleri

Zaman ve devam izleme ile çalışanların çalışma programlarının planlanması da dahildir

Çalışan deneyimi özellikleri arasında moral anketleri ve eğitim için bir öğrenme yönetim sistemi bulunur

Paycor sınırlamaları

Paycor, geleneksel OKR sistemlerinden daha çok İK, işgücü ve finans alanlarına odaklanmaktadır

İşleri yürütmek için hala ayrı bir görev yönetim sistemine ihtiyacınız var

Fiyat bilgisi için Paycor ile iletişime geçmeniz gerekir

Paycor fiyatlandırması

Temel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Önemli: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Temel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Tamamlandı: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Paycor puanları ve yorumları

G2: 4/5 (650+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.600+ yorum)

4. Microsoft Viva Hedefleri

Microsoft, Ally.io'yu satın aldı ve Microsoft Viva aracının bir uzantısı olan Microsoft Viva Goals olarak yeniden adlandırdı. Bu, halihazırda Microsoft ürünlerini kullanan girişimler için sağlam bir OKR yazılımıdır.

Viva Goals, OKR izleme için basit üç adımlı bir süreç sunar: takımınızı hedefler üzerinde uyumlu hale getirin, günlük işleri bu hedeflere odaklayın ve Viva Goals'u diğer Microsoft araçlarınızla entegre ederek görünürlüğü artırın.

Viva Goals, Microsoft Teams aracılığıyla ilerleme raporlarını, check-in'leri ve hatırlatıcıları basitleştirir. Hatta, patronunuz veya yatırımcı ekibi gibi üst düzey yöneticilere takımınızın ilerlemesini raporlamak için OKR şablonları da içerir.

Viva Goals'un en iyi özellikleri

Microsoft 365 aboneliğiniz varsa, Viva Goals zaten dahil edilmiştir

Viva Goals, diğer Microsoft araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur

Viva Goals sınırlamaları

Viva Insights, Viva Topics ve Viva Learning'e erişmek için yükseltilmiş aboneliğe ihtiyacınız var

Viva Goals fiyatlandırması

Microsoft 365'teki Microsoft Viva: Dahil

Microsoft Viva Goals: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Microsoft Viva Suite: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Viva Goals puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: 4. 1/5 (8+ yorum)

5. Weekdone

Weekdone, şık görünümü ve sezgisel gösterge paneli sayesinde girişimler için en iyi OKR yazılım araçlarından biridir. Organizasyonel hedeflerinizi girin, Weekdone uygulama için bir çerçeve oluşturur.

Haftalık ilerleme raporlarını otomatik olarak oluşturur, böylece sürekli proje güncellemeleri için takımınızı sıkboğaz etmek zorunda kalmazsınız. Weekdone ayrıca görevleri ve projeleri aynı platformda birleştirir, bu da projeleri ve takım katkılarını izlemeyi kolaylaştırır.

Weekdone'un fiyatlandırması da girişimler için uygundur. Tüm hesaplar aynı erişim düzeyine sahiptir, bu nedenle ihtiyacınız olan koltuk sayısına göre ödeme yaparsınız. İşletmenizin muhtemelen çok fazla kullanıcısı olmadığı için, bu da maliyetleri düşük tutar.

Weekdone'un en iyi özellikleri

Weekdone, bire bir geri bildirim seçenekleriyle sürekli OKR yönetimini destekler

Takımdan geri bildirim almak için anlık anketler oluşturun

OKR'leri KPI'lara, projelere ve girişimlere bağlayın

Weekdone sınırlamaları

Weekdone uygulaması biraz yavaş olabilir

Bazı kullanıcılar, müşteri desteğinin yavaş veya hiç olmadığını bildiriyor

Weekdone fiyatlandırması

Üç kullanıcıya kadar ücretsiz

15 kullanıcı paketi: 9,07 $/ay kullanıcı başına, en fazla 15 kullanıcı için

30 kullanıcı paketi: 9,60 $/ay kullanıcı başına, en fazla 30 kullanıcı için

Weekdone puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)

6. İlham alın

Inspire, OKR yazılımı, performans yönetimi aracı ve liderlik geliştirme platformu özelliklerini eşit oranda barındırır. Hedefleri izlemek, çevik takımları yönetmek veya yöneticilere koçluk yapmak istiyorsanız idealdir.

Inspire, sade bir kullanıcı deneyimi sunar, ancak bu da platformun gezinmesini oldukça kolaylaştırır. OKR Oluşturucu'yu kullanarak şirketinizin en önemli OKR'lerini tasarlayın. Platform, OKR koçluğu konuşmalarını ve OKR'ler için isteğe bağlı öğrenmeyi destekler, bu nedenle düzenli geri bildirim ihtiyacı olan takımlar için idealdir. Örneğin, veri odaklı satış takımları için çok uygun bir seçimdir.

En iyi özelliklerden ilham alın

Inspire, OKR'lerinizi Sürekli Performans Yönetimi (CPM) ile bağlantılandırır, böylece yöneticiler çalışanları sonuçlardan sorumlu tutabilir

Inspire, liderlere OKR metodolojisini yönetme konusunda eğitim veren OKRs Training ile ilişki içindedir

Sınırlamalardan ilham alın

Inspire hakkında çok az yorum var, bu nedenle nispeten kanıtlanmamış bir yazılımdır

Inspire, aylık abonelik yerine yalnızca yıllık sözleşmeler sunmaktadır

Inspire fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

İlham verici puanlar ve yorumlar

G2: N/A

Capterra: 5/5 (1 yorum)

7. Hirebook

Hirebook, görevleri, hedef yönetimini ve bireysel katkıları bir araya getirir. OKR'ler oluşturup bunların içinde görevler oluşturabilir veya günlük faaliyetleri anahtar sonuçlara dönüştürebilirsiniz.

Hirebook, yöneticilerin meşgul olduğunu bilir, bu nedenle OKR hesap verebilirliğini sizin için otomatikleştirir. Sistem, çalışanlara OKR ilerlemeleri hakkında bilgi verir, böylece herkese hedeflerini hatırlatmanıza gerek kalmaz. Hatta çalışanların dönüm noktalarını bildiren uyarılar da içerir, böylece takımınızın büyük başarılarını kutlamayı asla unutmazsınız.

Ayrıca, Hirebook'un Adil Fiyatlandırma Politikası vardır, bu da yeni kurulan şirketler için mükemmel olan basit ve uygun fiyatlı bir fiyatlandırma yapısını izlediği anlamına gelir. İşletmeniz zamanla büyürse, Hirebook daha fazla güç sunan Enterprise aboneliği de sunar.

Hirebook'un en iyi özellikleri

Hirebook, Excel'den Jira'ya ve Salesforce'a kadar her şeyle entegre olur

Hirebook gösterge paneli, mobil uygulama veya e-posta aracılığıyla tek bir OKR gösterge panelinde şirket hedeflerindeki ilerlemeyi görünüm

Hirebook sınırlamaları

Platform biraz hatalı ve yükleme hızı yavaş olabilir

Hirebook, platformu düzenli olarak günceller, bu nedenle diğer OKR yazılımlarında standart olan bazı anahtar özellikleri beklemeniz gerekebilir

Hirebook fiyatlandırması

İş: 10 $/ay abonelik, artı kullanıcı başına 15 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Hirebook puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 5/5 (2 yorum)

8. Lattice

Tamamen uzaktan çalışan şirketler, uzaktaki çalışanları yönetirken iş sonuçlarını iyileştirmek için Lattice'e güveniyor. Lattice birçok özelliğe sahiptir, ancak OKR ve Hedefler araçları iş hedeflerini takımınızın günlük iş akışına entegre eder.

Artık ilerleme raporları için takımınıza toplu Slack mesajları göndermenize gerek yok. Lattice'e giriş yapın ve takımınızın ilerlemesi ve bunun organizasyonel hedeflerinize nasıl yansıdığı hakkında gerçek zamanlı verileri görün. Hedefler belirleyip sonra unutmak yerine, Lattice'in esnek kurulumu, takımınızın işlerini sürekli olarak yönlendirmenizi kolaylaştırır.

Lattice'in en iyi özellikleri

Lattice son derece özelleştirilebilir, bu nedenle sadece OKR yazılımını satın alabilir veya daha fazla özellik için hesabınızı yükseltebilirsiniz

Lattice, Salesforce ile entegre olarak OKR verilerinize daha fazla bağlam ekler

Lattice sınırlamaları

Lattice ücretsiz deneme veya ücretsiz sürüm sunmamaktadır

Lattice'in sınırlı sayıda OKR şablonu vardır

Sohbet gibi diğer araçları içermez, bu nedenle işinizi yapmak için farklı yazılımlar arasında geçiş yapmanız gerekir

Lattice fiyatlandırması

Performans Yönetimi + OKR'ler ve Hedefler: Aylık 11 $/kişi

Katılım: Kişi başına aylık 4 $

Grow: Kişi başına aylık 4 $

Ücret: Kişi başına aylık 6 ABD doları

Lattice puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (3.700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

9. AchieveIt

AchieveIt, girişimlerin iki alanda performansı optimize etmesini sağlar: organizasyonel hedef ayarı ve çalışan bağlılığı. Basit üç adımlı bir süreç izler: OKR'leri ayarlayın, ilerlemeyi yönetin ve performansı değerlendirin.

Tüm takımlarınız için farklı odak alanları oluşturun (veya hala çok küçük bir girişimseniz, sadece bir takım için) ve durum güncellemelerini toplamaya başlayın. AchieveIt, takımınızdan güncellemeleri otomatik olarak alır, raporlar oluşturur ve gösterge panelleri oluşturur. Sadece bir kez kurun ve içgörüler gelmeye başlasın.

AchieveIt'in en iyi özellikleri

AchieveIt, piyasadaki en otomatik OKR'lerden biridir ve bu da onu girişimler için en iyi OKR yazılımlarından biri yapar

AchieveIt, çeşitli stiller ve şablonlarla birlikte gelir

Ek ücret karşılığında AchieveIt, strateji ve OKR'ler için danışmanlık hizmeti sunar

AchieveIt sınırlamaları

Fiyatlandırma için AchieveIt ile iletişime geçmeniz gerekir

Tek oturum açma ve yerinde eğitim gibi bazı özellikler yalnızca yükseltilmiş planlarda mevcuttur

AchieveIt fiyatlandırması

Temel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Artı: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Pro: Fiyatlandırma için iletişime geçin

AchieveIt puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

10. 15Five

15Five sadece bir OKR yazılımı değildir: Aynı zamanda girişimler için bir çalışan bağlılığı ve elde tutma aracıdır. OKR'leri, çalışan hedeflerini, görevleri, projeleri ve bağlılık verilerini izler.

15Five'ı kullanarak veriye dayalı performans değerlendirmeleri yapın, iş rollerini netleştirin ve hatta takımınızın güçlü yönlerini işleriyle uyumlu hale getirin. Hayranlık uyandıran bir şirket kültürü oluşturmaya çalışıyorsanız, 15Five işleri tersine çevirmek için ihtiyacınız olan verileri sağlar.

OKR'ler için 15Five, gösterge panelinde veya Slack, Salesforce ve Jira ile entegrasyonlar aracılığıyla haftalık ilerleme raporlarını otomatik olarak gönderir. Şirket genelindeki hedefleri ve çalışanlara özel hedefleri belirleyin, zaman çizelgelerini ölçün ve şık gösterge panelinde proje ilerlemesini izleyin.

15Five en iyi özellikler

Ebeveyn-çocuk OKR'leri ile takımınızı motive edin ve güncellemeleri gerçek zamanlı olarak takip edin

Organizasyonel, takım ve bireysel hedefler belirleyin

Tüm OKR ilerlemelerini gerçek zamanlı olarak inceleyin

15Five sınırlamaları

15Five'ın tüm özelliklerini istiyorsanız, Total Platform paketine yükseltmeniz gerekir

Bazı kullanıcılar, yöneticiler için daha fazla yetki ve çalışanların ilerlemesini karşılaştırma özellikleri istiyordu

15Five fiyatlandırma

Engage: Kullanıcı başına aylık 4 $, yıllık faturalandırılır

Perform: Kullanıcı başına aylık 8 $, yıllık faturalandırılır

Odak: Kullanıcı başına aylık 8 $, yıllık faturalandırılır

Toplam Platform: Kullanıcı başına aylık 14 $, yıllık faturalandırılır

15Five puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (880+ yorum)

Hepsi Bir Arada Yönetim Yazılımıyla İlerlemeyi İzleyin

Startup'lar için en iyi OKR yazılımını arıyorsanız, bu listedeki 10 seçenek sektörün önde gelenleri. Ancak küçük bir sorun var.

Bu yazılım çözümleri takım performansını izler, ancak çok azı görevleri ve projeleri şirketinizin OKR'leriyle eşleştirebilir. Daha da azı ise sağlam ve güçlü şablonları iş akışı yazılımınıza entegre edebilir.

Startup'ınızı her şeyi yapan sağlam bir platformla kolaylaştırmanın zamanı geldiğinde, ClickUp'ı tercih edin. Tüm iş ve performans verilerinizi aynı sezgisel platforma taşıyarak zaman kazanın.

Ama bizim sözümüze güvenmeyin: Hemen ücretsiz bir ClickUp Çalışma Alanı oluşturun — kredi kartı gerekmez.