Moveworks ve Glean — Takımınız için doğru AI platformu hangisi?

Zamanımızın neredeyse %60'ını farklı platformlar ve araçlar arasında bilgi aramak, paylaşım ve güncelleme yapmakla geçiriyoruz. Bu, çeşitli şirket uygulamalarını kullanırken iş saatleri içinde bilgiye ulaşmak için ne kadar zaman kaybettiğimizi açıkça gösteriyor.

Glean ve Moveworks, yapay zeka destekli kurumsal arama ve bilgi yönetimi özellikleriyle bu sorunu çözmede güçlü rakiplerdir.

Her ikisi de çalışan hizmetleri ve süreç otomasyonu için güçlü yapay zeka yetenekleri sunsa da, bazı sınırlar nedeniyle takımlar en iyi alternatifleri araştırmaya yöneliyor.

Bu makalede, Moveworks ile Glean'ı karşılaştırıyor ve daha iyi hizmet sunumu ve çalışan hizmet yönetimi platformları için yapay zeka destekli araçları değerlendirirken nelere dikkat etmeniz gerektiğini vurguluyoruz.

Glean ve Moveworks — ve En İyi Alternatif Bir Bakışta

Özellik Glean Moveworks ⭐ En İyi Alternatif: <2>ClickUp Kurumsal arama 250'den fazla veri kaynağında semantik, LLM destekli arama; dağınık bilgileri geri getirmede güçlü Akıl yürütme motorlu semantik arama; biletleri ve yapılandırılmış iç talepleri çözmek için optimize edilmiştir. Görevler, belgeler, sohbetler ve entegre uygulamalar arasında bağlantı kurumsal arama — anında, eyleme hazır cevaplar Görev + ş Akışı otomasyonu Sınırlı eylem yürütme; bilgileri özetlemeye, geri getirmeye ve düzenlemeye odaklanır. BT/İK/Finans görevleri için derin otomasyon; sıfırlama, erişim, onaylar ve biletleme işlemlerini yönetir. AI Ajanları, çalışma alanınızda doğrudan eylemleri tetikleyici olarak işlev görür, görevleri günceller, istekleri yönlendirir ve BT/İK ş akışlarını otomasyon ile gerçekleştirir. AI asistanları Kurumsal bağlamı kullanarak özetleme, içerik oluşturma ve sorguları yanıtlama için Glean Assistant Sorguları çözen, mesaj taslakları hazırlayan ve sohbette eylemler gerçekleştiren AI Destek Asistanı ClickUp Brain MAX + ClickUp Agents: arama yapın, yanıtlayın, özetleyin, görevler oluşturun, belgeleri güncelleyin ve ş akışlarını yürütün Bilgi yönetimi Güçlü yönleri: doğrulanmış yanıtlar, özenle seçilmiş merkezler, SSS, Go Linkleri; işe alım ve iç dokümantasyon için ideal Yapılandırılmış içerik yönetiminden çok destek çözümüne odaklanır Merkezi belgeler, görevler, sohbet ve bilgiler — hepsi AI bağlantısı ve anlık bağlam alma özelliği ile birbirine bağlıdır. Geliştirici esnekliği API desteği var ancak ş Akışı özelleştirme sınırlı Düşük kodlu araçlarla göreve özel ajanlar ve özel otomasyonlar oluşturmak için Agent Studio Altyapıyı yönetmeden özel AI Ajanları, otomasyonlar, entegrasyonlar ve BT ş Akışları oluşturun. Sohbet + işbirliği Kenar çubuğu özetleri ve yanıtları; sohbette eylem tabanlı ş Akışı için tasarlanmamıştır. Slack/Teams içinde doğrudan BT/İK ş Akışlarını yönetir, sohbet içinde görevleri çözer ClickUp Chat, mesajları otomatik olarak görevlere, özetlere, kararlara ve senkronizasyon proje güncellemelerine dönüştürür. Entegrasyonlar Google Drive, Salesforce, Zendesk, takım dahil 250'den fazla kaynak Kimlik, İK, ITSM, mesajlaşma uygulamaları gibi 100'den fazla sistem GitHub, Slack, Drive, ServiceNow, Salesforce ve daha fazlasıyla entegrasyonlar sunar — hepsi tek bir çalışma alanında birleştirilir. Güvenlik + izinler Sıkı izin odaklı arama; kurumsal erişim kontrolünü gözetir İçerik puanlama, alıntılar ve doğrulama ş akışları ile yönetişim Görevler, listeler, belgeler ve alanlar üzerinde ayrıntılı izinler; kurulum masrafı gerektirmeyen kurumsal güvenlik Kullanım senaryosu gücü Kurumsal arama ve bilgi keşfi için en iyisi Çalışan hizmet otomasyonu ve bilet yönlendirme için en iyisi Arama + otomasyon + iş yönetimi özelliklerini tek bir yerde isteyen takımlar için en iyisi Birleştirilmiş AI Çalışma Alanı

Glean nedir?

via Glean

Çalışanlar her gün aynı soruları sormak için çok zaman harcıyor: İK politikası nerede? Şifremi nasıl sıfırlayabilirim? En son sunum sürümü hangisi? Bu gecikmeler, yalnızca şirket verilerinin çok fazla kurumsal uygulamaya dağılmış olmasından değil, aynı zamanda verimsiz müşteri etkileşimlerinden de kaynaklanıyor.

İşte burada Glean adım atıyor. Glean, tüm araçlarınıza bağlantı kurarak hızlı ve doğru yanıtlar sunan, çalışan hizmetlerini yönetmek için yapay zeka destekli bir platformdur. Derin kurumsal arama yetenekleriyle, ilgili bilgileri anında ortaya çıkarır ve:

✅ Sorunsuz bilgi erişimi için çeşitli kurumsal sistemler genelinde verileri ve kullanıcı geçmişini birleştirir✅ Doğal dil işleme ve makine öğrenimi kullanarak kullanıcı davranışını anlar✅ Akıllı öneriler ve AI sohbeti ile rutin sorguları yöneterek destek ekiplerinin yükünü azaltır✅ Çalışanların kolaylıkla içerik oluşturmasına, konuları özetlemesine ve tekrarlayan görevleri otomasyonuna olanak tanır

Glean özellikleri

Glean'ın USP'si, şirketinizin verilerine bağlantısı kurarak, kullanıcı dostu bir arayüz aracılığıyla insanların bilgileri bulma, yönetme ve bunlara göre hareket etme şeklini otomasyon yoluyla gerçekleştirmesidir. Bu anahtar özellikler, gerçek zamanlı destek ve daha hızlı işe alım sürecini destekler. Gelin, bunları inceleyelim.

1. Özellik #1: Bağlam farkındalığına sahip AI destekli semantik arama

Glean, büyük dil modelleri kullanarak gelişmiş semantik arama sağlayıcısıdır ve çalışanların dağınık bilgilere daha hızlı erişmesini sağlar. Ancak, doğru sonuçlar elde etmek için hala büyük ölçüde yapılandırılmış bilgi kaynaklarına dayanmaktadır.

Aracın kurumsal arama yetenekleri, arama yapan kişiye, rolüne ve son etkinliklerine göre uyarlanarak kişiselleştirilmiş, birleşik bir arama deneyimi sunar.

Ayrıca Glean, mevcut izin düzeylerini dikkate alır, böylece hassas içerikler korunmaya devam eder.

📖 Ayrıca okuyun: BT takımları için biletleme yazılımı sistemi

2. Özellik #2: Glean Asistanı ve AI Ajanları

via Glean

Glean Assistant, çalışanların sorularını yanıtlar, içeriği özetler ve kurumsal bağlamı kullanarak belge oluşturmaya yardımcı olur.

İşte bir başka avantaj: rutin görevleri otomatikleştiren, çok adımlı ş akışlarını tetikleyici ve kurumsal bilgi grafiğiniz içinde eylemleri gerçekleştiren özel AI ajanları da oluşturabilirsiniz; tüm bunlar izin farkında, bağlam odaklı doğrulukla gerçekleştirilir. Bu, BT ve destek ekiplerinin hizmet sunumunu iyileştirirken bilet hacmini azaltmasına yardımcı olur.

👀 Eğlenceli Bilgi: AI, rutin sorguları ve tekrarlayan görevleri azalttığında en etkili olur; bu da tam olarak Kurumsal Arama ve ClickUp Otomasyonlarının en büyük etkiyi yarattığı alandır.

3. Özellik #3: Bilgi yönetimi ve doğrulanmış cevaplar

via Glean

Takımlar, doğrulanmış SSS'ler, Go Link'ler ve özenle seçilmiş kaynak merkezleri ile bilgilerini merkezileştirebilir. Glean'ın özellikleri, güvenilir ve güncel cevapları bulmayı kolaylaştırarak çalışanların sorgularını azaltır ve işe alım sürecini hızlandırır. Bu, kesinti sürelerini azaltmak için çok önemlidir.

via Glean

Glean, Salesforce Service Cloud, Google Drive, Zendesk Support ve Microsoft Teams dahil olmak üzere 250'den fazla veri kaynağını destekler.

Ayrıca, Glean kurumsal uygulamaları indeksleyip birbirine bağlantı kurarak doğru içeriği doğru kişiye ulaştırdığı için hassas verilerin açığa çıkma riski yoktur.

📖 Ayrıca Okuyun: En İyi BT Hizmet Yönetimi (ITSM) Araçları

5. Özellik #5: İş yeri verimliliği için yerel otomasyon

via Glean

Slack, Zoom ve Microsoft 365 gibi araçlarla entegrasyonlar sayesinde Glean, çalışanların halihazırda iş yaptığı ortamda özetler, eylem önerileri ve yapay zeka destekli yanıtlar sunar.

Konu özetlerinden Outlook e-postaları oluşturmaya kadar, hedef verimliliği artırmak ve departmanlar arasında tekrarlayan görevleri azaltmaktır.

📮 ClickUp Insight: Ortalama bir bilgi çalışanı, sadece bilgi ve bağlam bulmak için günde 25 mesaj gönderir ve dağınık sohbetleri ve e-postaları tarayarak değerli zamanını boşa harcar. Görevlerin, projelerin, mesajların ve bilgilerin tek bir bağlantılı çalışma alanında yer aldığını ve tüm bunları bir araya getiren yapay zeka olduğunu hayal edin. Hayal etmenize gerek yok. ClickUp var. Hemen deneyin!

Glean fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Moveworks nedir?

via Moveworks

Çalışanlar anında cevaplara ihtiyaç duyarlar — bunu zaten belirlemiştik.

Şifre sıfırlama, politika bulma veya PTO bakiyesini kontrol etme gibi işlemlerde, bilgiler kurumsal sistemlerde kaybolduğunda destek ekipleri bunalır ve işler yavaşlar.

Moveworks, doğal dilde sorguları anlayan, ilgili bilgileri bulan ve şirketinizin halihazırda kullandığı araçlar arasında yanıtları otomasyon ile gerçekleştiren yapay zeka destekli bir çalışan hizmet yönetimi platformu ile bu sorunu çözüyor.

Bu, Moveworks'un aşağıdakileri yapmasını sağlar:

✅ Şirketinizin verileriyle eğitilmiş bir AI Asistanı aracılığıyla BT, İK ve finans için gerçek zamanlı destek sağlar✅ İnsan müdahalesi gerektirmeden görevleri yerine getiren akıllı ajanlar kullanarak rutin sorguları çözer ve destek biletlerini otomasyon ile yönetir✅ Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış kaynaklarda kurumsal arama yapmayı mümkün kılar, bağlama dayalı hızlı ve kişiselleştirilmiş yanıtlar sunar

Moveworks özellikleri

AI destekli bir deneyim olan Moveworks United, kullanıcıların desteği otomasyonlarına, ş akışlarını hızlandırmalarına ve kuruluş genelinde hizmet sunumlarını geliştirmelerine yardımcı olur. İşte bu süreçte yer alan anahtar özellikler:

1. Özellik #1: Konuşma mantığına sahip AI asistanı

via Moveworks

Moveworks, iç destek ş akışı için tasarlanmış bir AI asistanı sağlar, ancak yanıtların doğru olmasını sağlamak için yapılandırılmış veriler, istikrarlı bilgi makaleleri ve sürekli bakım gerektirir.

İster yazılım tedariki, ister e-posta taslağı hazırlama, ister kimlik bilgilerini güncelleme olsun, kullanıcılar insan temsilcileri beklemeden doğrudan sohbet üzerinden işlem yapabilirler.

💡 Profesyonel İpucu: Bir dosyanın doğru sürümünü bulmakta zorlanıyor veya onayları takip etmekte zorlanıyor musunuz? " Belge Yönetimi ş Akışı'nı Optimize Etme " blogu, bunu net ve yapılandırılmış bir süreçle nasıl düzeltebileceğinizi gösterir.

2. Özellik #2: Gelişmiş kurumsal arama motoru

via Moveworks

Moveworks'ün kurumsal arama yetenekleri, anlamsal anlayış ve akıl yürütme motorunu kullanarak anahtar kelime eşleştirmenin ötesine geçerek kesin ve ilgili bilgileri getirir. Kullanıcılar tek bir sorgu ile iç bilgi tabanları, PDF'ler, e-postalar ve sistem kayıtlarında arama yapabilir ve kaynak alıntıları ile birlikte eksiksiz cevaplar alabilirler.

Moveworks ayrıca, içerik puanlama, doğrulama kontrolleri ve kaynak tabanlı alıntılar özelliğiyle donatılmış yerleşik AI yönetimi sunar. Bu sayede, bilgi tabanınız geliştikçe yanıtların doğru ve uyumlu kalması sağlanır.

3. Özellik #3: Ajan otomasyonu ve ajan stüdyosu

Moveworks, takımların görevleri otomasyonlaştırmak, tetikleyici eylemleri tetiklemek ve kurumsal sistemler genelinde arka uç ş akışlarını çalıştırmak için özel ajanlar oluşturmasına olanak tanır.

Agent Studio ile geliştiriciler, karmaşık entegrasyonlara gerek kalmadan basit doğal dil girdileri kullanarak güçlü görev ajanları dağıtabilirler. Yazılım, destek biletlerinin önceliklendirilmesinden IT, İK ve finans departmanları arasında iş akışı zincirlerinin tetikleyiciye kadar çok çeşitli otomasyonları destekler.

📖 Ayrıca Okuyun: En İyi Kurumsal Arama Yazılımı Çözümleri

4. Özellik #4: Gerçek zamanlı hizmet yönetimi

via Moveworks

Ticket oluşturmaktan onay göndermeye ve talep durumunu kontrol etmeye kadar, Moveworks tüm hizmet yönetimi döngüsünü otomasyonla gerçekleştirir.

Akıllı triyaj ve akıllı devir sistemleri, destek ekiplerinin yükünü azaltır, eskalasyonları en aza indirir ve hızlı yanıt süreleri sağlar.

Moveworks, Salesforce Service Cloud ve Microsoft Teams'ten kimlik ve İK platformlarına kadar 100'den fazla sistemle bağlantı kurar ve uçtan uca fonksiyon sunar. Çalışanların zaten bulunduğu yerde işler ve araçlar arasında geçiş yapmadan arama yapmalarına, eylemde bulunmalarına ve rutin görevleri çözmelerine olanak tanır.

Moveworks fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Glean ve Moveworks Özellikleri Karşılaştırması

Her iki araç da bazı benzerlikler taşıyor olsa da, belirli yönlerde uzmanlaşmış olmaları sayesinde piyasadaki en iyi alternatiflerden biri haline geliyorlar. İstenilen sonuçları elde etmek için hangisini kullanmanız gerektiğini anlamak için, gerçek kullanım örneklerinde özelliklerinin nasıl karşılaştırıldığını görelim:

Glean, Google Workspace, Slack ve Salesforce dahil olmak üzere 100'den fazla veri kaynağına bağlantısı olan güçlü bir kurumsal arama motoru sunar. Doğal dil işleme yetenekleri ve semantik indeks özelliği, parçalanmış sistemler arasında doğru bilgi alımını sağlar.

Moveworks arama özellikleri içerir, ancak keşifsel bilgi işini desteklemekten çok biletleri çözme ve görevleri başlatmaya daha uygundur.

🏆 Kazanan: Glean — tüm araçlarınız ve sistemlerinizde bilgileri hızlı bir şekilde bulmak için en iyisi

📖 Ayrıca okuyun: Daha Hızlı İş Yapmak ve Yapılacak İşleri Tamamlamak İçin İpuçları

Özellik #2: Görev ve ş Akışı Otomasyonu

Moveworks, şifre sıfırlama, yazılım erişimi ve form gönderimi gibi görevleri insan müdahalesine gerek kalmadan otomasyon sağlamak için tasarlanmıştır. ITSM platformlarıyla derinlemesine entegrasyon sağlar ve arka uç eylemlerini tetikleyici olarak ajans AI çerçevesini kullanır.

Glean ise içeriği özetleyip ortaya çıkarabilir, ancak eşdeğer eylem tabanlı ş akışlarından yoksundur.

🏆 Kazanan: Moveworks — iç destek işlemlerini yönetmek ve rutin sorguları otomasyonla gerçekleştirmek için daha iyidir

Özellik #3: İletişim Platformu Entegrasyonlar

Her iki platform da Microsoft Teams ve Slack ile entegrasyonlara sahiptir, ancak Moveworks destek biletlerini çözme, onayları gönderme veya kayıtları güncelleme gibi uçtan uca iş akışlarını doğrudan sohbet içinde yönetir.

Glean'ın kenar çubuğu, belgeleri bulmaya ve özetlemeye yardımcı olur, ancak sohbette çok adımlı iş akışlarını tamamlamaz.

🏆 Kazanan: Moveworks — işbirliği platformları içinde daha güçlü eylem motoru

💡 Profesyonel İpucu: Tekrarlayan görevler zamanınızı mı boşa harcıyor? Maksimum Verimlilik için AI ş Akışı Otomasyonunu Kullanma Kılavuzu, akıllı AI araçlarıyla işi nasıl kolaylaştırabileceğinizi ve ROI'yi nasıl artırabileceğinizi gösterir.

Özellik #4: Bilgi Yönetimi ve Keşif

Glean, takımların özenle seçilmiş koleksiyonlar, doğrulanmış cevaplar ve paylaşım kaynak merkezleri oluşturmasına olanak tanır, bu da onu işe alım, araştırma ve iç işbirliği için ideal hale getirir.

Öte yandan, Moveworks kurumsal bilgileri düzenlemekten çok talepleri çözmeye odaklanmaktadır.

🏆 Kazanan: Glean — büyük hacimli iç içerik ve belgeleri yöneten takımlar için daha uygun

Özellik #5: Geliştirici Esnekliği ve Ajan Özel

Moveworks, geliştiricilerin düşük kodlu araçlar kullanarak görev özel ajanlar oluşturup dağıtabilmeleri için AI Agent Studio sağlar ve kurumsal sistemler genelinde derin otomasyon sağlar.

Glean, API'ler ve AI desteği sunarken, süreç tasarımından çok arama sorguları ve bilgi erişimine odaklanmaktadır.

🏆 Kazanan: Moveworks — kurumsal otomasyonlar oluşturmak için daha güçlü geliştirici ortamı

👀 Eğlenceli Bilgi: Yatmadan önce yapılacak liste yazmak, zihinsel karmaşayı azaltarak daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olabilir.

Reddit'te Glean ve Moveworks karşılaştırması

Reddit kullanıcıları, özellikle ders notlarını düzenlemek ve farklı cihazlarda materyalleri bulmak için Glean'in güçlü kurumsal arama ve slayt senkronizasyon özelliklerini takdir ediyor. Bir kullanıcı şöyle vurguladı:

Dersler için iki farklı uygulama kullanmayı sevmiyorum, ancak slaytları ve sesleri Glean ile senkronizasyon yapabilmeyi seviyorum.

Dersler için iki farklı uygulama kullanmayı sevmiyorum, ancak Glean ile slaytları ve sesleri senkronizasyon yapabilmeyi seviyorum.

Ancak, birçok kullanıcı, özellikle dizüstü bilgisayarlarda, transkripsiyon kalitesinin düşük olduğunu ve arka plan gürültüsünün fazla olduğunu bildirmiştir. Diğerleri ise mobil deneyimin pil tüketimini artırdığını ve kullanıcı arayüzünün daha az sezgisel olduğunu belirtmiştir.

Geçen gün Glean'i ilk kez kullandım ve kayıt çok kötüydü (profesörün konuşmasından daha fazla arka plan gürültüsü yakaladı)

Geçen gün Glean'i ilk kez kullandım ve kayıt çok kötüydü (profesörün konuşmasından daha fazla arka plan gürültüsü aldı)

Bu arada, BT yöneticileri Moveworks'ün destek taleplerinin büyük bir kısmını yönlendirebilme, yardım masası yükünü azaltma ve BT ve İK takımlarında hizmet sunumunu iyileştirme yeteneğini vurguladılar.

Başlangıçta biraz yavaştı, ancak bir kez çalışmaya başladıktan sonra gerçekten çok iyi iş çıkardı. SD yöneticisinden son duyduğum kadarıyla, dokunduğu her şeyin yaklaşık %45'ini çözüyor/yönlendiriyor. *

Başlangıçta biraz yavaştı, ancak bir kez çalışmaya başladıktan sonra gerçekten çok iyi iş çıkardı. SD yöneticisinden son duyduğum kadarıyla, dokunduğu her şeyin yaklaşık %45'ini çözüyor/yönlendiriyor. *

Ancak, aracı kurmak için gerekli çabayı göstermeye istekli değilseniz, bu durum bazı zorluklara yol açabilir. Kullanıcılar, Moveworks'ün iyi çalışması için temiz, iyi yapılandırılmış bilgi makaleleri ve sürekli izleme gerektirdiği konusunda uyarılır.

Bilgi puanlarının görünümünü sağlamak için her gün analizleri inceleyen özel bir takım gerekir.

Bilgi puanlarının görünümünü sağlamak için her gün analizleri inceleyen özel bir takım gerekir.

ClickUp ile tanışın — Glean ve Moveworks'e en iyi alternatif

Mesele şu: Glean ve Moveworks, her ikisi de silolar halinde çalışıyor. Glean'de görev yürütme yetenekleri eksik, Moveworks ise katı ş akışlarına ve yapılandırılmış verilere bağımlı. ClickUp, yapay zeka destekli bir platformla bu iki boşluğu da dolduruyor.

ClickUp'ı farklı kılan şey, paketleme değil, birleştirmedir. Glean gibi bir arama aracı ile Moveworks gibi bir otomasyon aracı arasında geçiş yapmak yerine, ClickUp görevleri, bilgileri, sohbetleri ve ş Akışlarını tek bir Birleştirilmiş AI Çalışma Alanında bağlantıya geçirir. Bu, daha az araç, daha az yeniden çalışma ve çok daha fazla netlik anlamına gelir.

ClickUp Brain ile çeşitli görevleri gerçekleştirin

ClickUp Brain ile tek bir tıklamayla cevaplar alın ve görevler oluşturun

ClickUp Brain, belgeleri özetlemek veya destek biletlerine cevap vermekten daha fazlasını yapar.

Glean'ın arama hassasiyetini Moveworks'ün görev otomasyonuyla birleştirir, ancak proje yönetimi, belgeler ve gerçek zamanlı sohbeti içeren daha geniş bir çalışma alanı sunar.

Anlık yanıtlar, AI görev oluşturma ve entegre güncellemeler ile takımlara tek bir komut merkezinden bağlam farkında, eyleme hazır zeka sağlar.

Brain MAX ile daha hızlı yanıtlar

ClickUp Brain MAX, takımlara görevlerden, belgelerden, sohbetlerden ve bağlı araçlardan alınan anlık, bağlam farkında cevaplar sunar. Talk to Text ile sorularınızı veya güncellemelerinizi sesli olarak iletebilir ve bunları saniyeler içinde görevlere, özetlere veya belgelere dönüştürebilirsiniz. Uygulamalar arasında geçiş yapmadan her türlü bilgiyi doğru ve gerçek işlerle bağlantılı tutar.

ClickUp Brain MAX ile sorunsuz arama yapın

ClickUp Agents ile gerçek ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirin

ClickUp Ajanları kuralları takip edebilir, eylemler gerçekleştirebilir, verileri güncelleyebilir, görevleri yönlendirebilir ve BT veya İK süreçlerini otomatik olarak destekleyebilir. Projeleriniz, belgeleriniz ve sohbetleriniz içinde işleyerek, manuel denetim gerektirmeden her şeyi uyumlu hale getirir.

ClickUp Otomatik Pilot Ajanlarını, tekrarlayan ve sık sorulan soruları yanıtlamanın yoğun iş yükünü ortadan kaldırmak için ayarlayın.

💡 Profesyonel İpucu: Daha hızlı yanıtlar, daha akıllı projeler ve kendi kendine yazılan içerikler mi istiyorsunuz? Bilgi Paylaşımı, Proje Otomasyonu ve Yazma için En İyi Araçlar, ClickUp Brain'in günlük işlerinize yapay zekayı nasıl getirdiğini gösterir — hızlı mühendislik gerekmez.

ClickUp Kurumsal Arama'da bilgi erişimi ve eyleme geçirilebilirlik toplantı yapıyor

ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile tüm araçlarda herhangi bir belgeyi, görev veya ekip arkadaşını anında bulun

Glean ve Moveworks kurumsal arama özellikleri sunarken, ClickUp Enterprise Search daha da öteye gider. Kullanıcı niyetini anlar, tüm araçlarınızdan yanıtları alır ve arama sonuçlarını görevlere, belgelere ve projelere gerçek zamanlı olarak bağlar.

Bu birleşik arama deneyimi, yalnızca verileri bulmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bu verilerle hemen harekete geçmenize de yardımcı olur.

BT için geliştirilmiş ClickUp Otomasyonları

ClickUp Otomasyonları'nı kullanarak kuralları bir kez ayarlayın, her hafta saatlerce zaman kazanın

BT takımları için ClickUp, büyük ölçekte esnekliğin kapılarını açar.

100'den fazla şablon, dinamik atananan kişi ve GitHub, Salesforce ve ServiceNow gibi araçlarla entegrasyonlar sayesinde, takımlar ClickUp'ın Otomasyonları'nı kullanarak tek bir satır kod yazmadan bilet yönlendirmeden olay yanıtına kadar her şeyi otomatikleştirebilir.

Ayrıca, verileri analiz eden ve eylemler öneren AI destekli tetikleyicilerle işyerinde genel verimliliği artırabilirsiniz.

Daha hızlı oluşturun ve daha akıllı planlayın. ClickUp, ürün takımlarınızın yapay zeka destekli içgörüleri eyleme geçirilebilir proje planlarına dönüştürmesine yardımcı olur.

ClickUp Chat ile gerçek zamanlı işbirliği

ClickUp Chat ile gerçek zamanlı konuşmaları gerçek işe dönüştürün

Glean veya Moveworks'ün aksine, ClickUp Chat sadece konuşmaları desteklemekle kalmaz. Mesajları görevlere dönüştürür, konu dizilerini özetler ve projelerle otomatik olarak senkronizasyon yapar.

AI CatchUp ve gerçek zamanlı bağlam bağlantısı sayesinde, sohbet geçmişiniz asla silolara ayrılmaz. ClickUp Chat, işbirliği, karar verme ve yürütmenin aynı alanda gerçekleştiği tek sohbet aracıdır ve bu da onu piyasadaki en iyi AI işbirliği aracı yapar.

ClickUp'ın BT Destek Şablonu, tartıştığımız her şeyin pratik bir uzantısıdır: Moveworks'ün görev otomasyon gücünü Glean'in aranabilir bilgi erişimiyle birleştirir, ancak bunu tek bir birleşik çalışma alanında yapar.

Ücretsiz şablon alın ClickUp BT Destek Şablonunu kullanarak takımların daha az sürtüşmeyle daha hızlı çözümler sunmasına yardımcı olun.

Bu BT şablonu, BT takımlarının araçlar arasında geçiş yapmadan veya karmaşık ş Akışları oluşturmadan biletleri merkezileştirmesine, ilerlemeyi izlemesine ve rutin yanıtları otomatikleştirmesine olanak tanır.

💡 Profesyonel İpucu: Hala ihtiyacınız olanı bulmak için sekmeler arasında anahtar mı kullanıyorsunuz? Bağlantılı Yapay Zeka Siloları Ortadan Kaldırarak Gerçek İşler İçin Zaman Kazandırıyor başlıklı makale, ClickUp'ın dağınık bilgiyi anında eyleme geçirilebilir içgörülere nasıl dönüştürdüğünü gösterir, böylece siz işlerinizi yapacağınız şeylere odaklanabilirsiniz.

ClickUp ile Artık Döngüsel İşe Son

Özetlemek gerekirse: önceliğiniz hızlı, semantik kurumsal arama ise Glean'i kullanın. Otomasyon ve çalışanların kendi kendine hizmet için Moveworks mükemmeldir.

Ancak ClickUp ile her iki dünyanın da en iyisine sahip olabilirsiniz.

İster BT desteğini otomatikleştiriyor, ister belgeleri özetliyor, ister sohbetleri yapılandırılmış görevlere dönüştürüyor olun, ClickUp pasif aramayı gerçek verimliliğe dönüştürür. Bağlantı Arama, Otomasyonlar ve AI Sohbet gibi özelliklerle ekibiniz artık araçlar arasında geçiş yapmaya son verebilir.

Sonuçlar ortada.

QubicaAMF'ye göre, ClickUp kullanan takımlar, daha önce sadece bilgi aramakla harcadıkları 5 saatten fazla zamanı haftada tasarruf ediyor. Bunu tüm departmanlara yayarsanız, zaman tasarrufu ve verimlilik artışı çok büyük olur. Araçlarınızı birleştirmek ve sonunda işlerinizi halletmek için şimdi ClickUp'a kaydolun!