2025'te Geliştiriciler için En İyi 13 Kod Kapsam Aracı

Kod alanında iş yapmış olan herkes, yazılım testlerinin ve hataların düzeltilmesinin geliştirme süresinin büyük bir bölümünü kapladığını bilir (hatalar hiç bitmeyecekmiş gibi görünür!). Aslında, bir araştırmaya göre, düşük yazılım kalitesi ABD ekonomisine en az 2,41 trilyon dolar zarara yol açmaktadır.

Çözüm nedir? Herhangi bir yazılım projesinde kodun her yönünü test etmek için kod kapsama araçlarını kullanmak. Bu, özellikle önemli kod değişiklikleri veya yeniden düzenlemelerin tamamlandığı durumlarda yararlıdır. Bu araçları, anahtar fonksiyon testlerinizdeki boşlukları, hatalara veya başarısız test çalıştırmalarına neden olmadan önce düzeltmek için de kullanabilirsiniz.

Bu makalede, en iyi kod kapsama araçlarını, nasıl işlediklerini ve test kapsamını iyileştirmenize ve kodunuzun güvenilir ve üretime hazır olmasını sağlamanıza nasıl yardımcı olabileceklerini inceleyeceğiz.

Doğru seçimi yapmanıza yardımcı olmak için en iyi kod kapsama çözümlerinin hızlı bir karşılaştırmasını burada bulabilirsiniz:

Araç En Uygun Anahtar Özellikler Fiyatlandırma* ClickUp ş Akışı yönlendirme ve takım işbirliği AI belge oluşturma, bağlamsal yardım, OCR entegrasyonu, otomasyonlar, şablonlar Ücretsiz planlar; kurumsal için özel JaCoCo Java proje kod kapsamı Satır ve dal kapsamı, Eclipse ve Maven desteği, çevrimdışı enstrümantasyon Ücretsiz Cobertura Eski Java kod tabanları Deyim ve dal kapsamı, Ant/Apache Maven entegrasyonlar Ücretsiz SonarQube Kod kalitesi ve sürekli denetim Test kapsamı görselleştirme, hata algılama, kod kokuları, çoklu dil desteği Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 65 $'dan başlayan ücretli planlar İstanbul (nyc) JavaScript/TypeScript projeleri Dal/satır/fonksiyon kapsamı, Mocha/Jest ile entegre, HTML raporları Ücretsiz OpenClover Java kod kapsamı için ticari destek Test başına kapsama, geçmiş veriler, dal/yol analizi Özel fiyatlandırma NCover . NET ve C# takımları için ayrıntılı metrikler Sıra noktası kapsamı, trend görselleştirmeleri, riskli noktalar Kullanıcı başına yıllık 658 $'dan başlayan ücretli planlar dotCover JetBrains ekosistemi ve .NET entegrasyonları Sürekli test, anlık görüntü analizi, ReSharper entegrasyonları Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 49,6 $'dan başlar. Codecov CI araçları genelinde bulut tabanlı kapsama raporları Çekme Talebi yorumları, rozet destek, GitHub/GitLab/Bitbucket entegrasyonları Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlayan ücretli planlar Gcov GCC ile yerel C/C++ kod tabanları Satır düzeyinde kapsama, gprof entegrasyonları, basit CLI aracı Ücretsiz Visual Studio Kod Kapsamı Entegre. Visual Studio için .NET kapsamı Test gezgini, satır/blok kapsamı, CI uyumluluğunun bir parçası Ücretli planlar 499,92 $'dan başlar. Kullanıcı başına aylık BullseyeCoverage Gömülü sistemler ve C/C++ projeleri Koşul/yol/karar kapsamı, minimum ek yük Özel fiyatlandırma Coverage. py Python kod tabanları Satır ve dal kapsamı, HTML raporları, CI entegrasyonu, test çalıştırıcı desteği Ücretsiz

Kod Kapsam Aracında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Reddit gibi topluluk platformlarında kod kapsama araçları hakkındaki tartışmalar genellikle "Kod kapsama araçlarını araştırıyorum ve diğerlerinin ne kullandığını merak ediyorum."

Seçenekleri daha derinlemesine inceledikçe, ne kadar çok sistemin mevcut olduğu ortaya çıkıyor ve ilk kez kullanıcılar için seçim yapmak zor olabilir. Seçiminizi daraltmanıza yardımcı olmak için, en iyi kod düzenleyicileri aşağıdaki temel özellikleri içerir:

Aracın, kod tabanınızda kapsamlı testler yapabilmenizi sağlamak için Deyim Kapsamı, Dal Kapsamı, Fonksiyon Kapsamı, Koşul Kapsamı ve Yol Kapsamı gibi anahtar ölçütleri sunduğundan emin olun.

IDE veya CI/CD boru hattı gibi mevcut ş akışınıza kolayca entegre edilebilen, kullanıcı dostu bir arayüze ve kolay kurulum ve yapılandırma için iyi bir dokümantasyona sahip araçlar arayın.

Kapsamdaki boşlukları vurgulamak ve zaman içindeki eğilimleri izlemek için ayrıntılı, özelleştirilebilir raporlar sağlayan bir araç seçin.

Aracın test yürütme hızını ne kadar etkilediğini ve kod tabanınızın karmaşıklığına göre ölçeklenip ölçeklenemeyeceğini değerlendirin.

Ücretsiz veya açık kaynaklı bir seçeneğin yeterli olup olmadığını veya daha gelişmiş özelliklere sahip ücretli bir aracın gerekli olup olmadığını değerlendirin.

Sağlam bir dokümantasyona ve aktif bir topluluğa sahip bir araç, sorun giderme konusunda zaman kazanmanızı sağlar ve yatırımınızdan en iyi şekilde yararlanmanızı garanti eder.

İşte, doğru kod kapsama sonuçları sağlayarak test prosedürlerinizi iyileştirebilecek ve geliştirme süreciniz boyunca tutarlı kod kalitesini garanti edebilecek en yüksek puanlı 13 kod kapsama aracı.

ClickUp (Test planlarını, incelemeleri, QA kontrol listelerini ve hata izlemeyi yönetmek için en iyisi)

Yazılım geliştirme takımları, tüm süreçleri farklı araçlara dağılmış olduğunda test kapsamını yönetme, hata düzeltmelerini izleme ve kod incelemeleri yapma konusunda sıklıkla zorluklarla karşılaşır.

ClickUp'ın entegrasyonları ve yapay zeka özellikleri, tüm işlerinizi tek bir platformda merkezileştirerek takımınıza önemli avantajlar sağlar ve takımların daha hızlı hareket etmesine yardımcı olur.

ClickUp kullanan yazılım takımları, test ve geliştirme süreçlerini şu şekilde düzenli tutuyor:

ClickUp Brain + AI ajanları ile daha akıllı olun

ClickUp Brain ile test sonuçlarını otomatik olarak analiz edin ve kapsamınızdaki eksiklikleri vurgulayın

ClickUp Brain, kalite güvence sürecinizi bir üst seviyeye taşır. Test sonuçlarını otomatik olarak özetleyebilir, kapsama alanındaki boşlukları vurgulayabilir ve "Kod tabanımızın hangi alanları daha fazla test gerektiriyor?" gibi soruları yanıtlayabilir — hepsi de sade bir dille. AI destekli içgörülerle, takımınız sorunları daha hızlı tespit edebilir, bilinçli kararlar alabilir ve sürümlerinizi planlandığı gibi yayınlayabilir.

ClickUp görevleri ile test kapsamı görevlerini ve kod incelemelerini düzenleme

ClickUp görevi ile görevleri düzenleyin, gözden geçirenleri atayın ve kod incelemelerini tek bir yerden izlemeyle test sürecinizi basitleştirin

ClickUp'ta her iş bir görev olarak başlar.

ClickUp görevi ile, "QA için hazır", "İnceleniyor" veya "Blok" gibi durumlarla takımınızın sürecine uygun özel iş akışları oluşturabilirsiniz. Görevleri belirli takım üyelerine atayın, son teslim tarihlerini belirleyin ve ilgili dosyaları veya bağlantıları (test senaryoları veya çekme istekleri gibi) ek dosya olarak ekleyin.

Bir geliştirici bir özelliği tamamladığında, görevü bir sonraki aşamaya taşır ve ClickUp doğru gözden geçirenleri veya QA mühendislerini otomatik olarak bilgilendirir. Bu, artık "Mesajımı gördün mü?" veya "Bunu kim test ediyor?" gibi karışıklıkların yaşanmayacağı anlamına gelir.

Bu, herkesin senkronizasyon halinde kalmasını sağlar ve sürecin her aşamasında test kapsamının izleme imkanı sunar.

ClickUp Otomasyonları ile sıradan işleri otomatikleştirin, anlamlı işlere odaklanın

Durum güncellemeleri ve hatırlatıcılar gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin, böylece ekibiniz ClickUp Automations ile gerçekten önemli olan işlere odaklanabilir.

Hiç kimse görev durumlarını manuel olarak güncellemekten veya incelemeler için insanları takip etmekten hoşlanmaz. ClickUp Otomasyonları ve AI ajanları tekrar eden işleri sizin için halleder .

Örnek, GitHub veya GitLab'da bir çekme isteği birleştirildiğinde, ClickUp ilgili görevi otomatik olarak güncelleyebilir, QA'ya atayabilir ve hatta regresyon testi için bir kontrol listesi tetikleyici olabilir.

Gecikmiş testleri hatırlatıcı, engelleri üst düzeye taşımayı veya görevleri bir sonraki aşamaya taşımayı düzenlemek için otomasyon ayarlayabilirsiniz.

ClickUp AI Agents'ı kullanarak görevleri otomasyonla gerçekleştirin, soruları yanıtlayın ve daha fazla tamamlanan iş yapın.

💡 Profesyonel İpucu: QA ş akışınızı güçlendirmek için ClickUp AI Agents'ı kullanın. Örneğin, test kapsam raporlarınızı otomatik olarak analiz etmek ve düşük kapsama alanına sahip modülleri işaretlemek için bir AI platformu ayarlayabilir, hatta günlük standup toplantılarınız için son QA faaliyetlerinin özetlerini oluşturabilirsiniz.

GitHub/GitLab ile entegre olarak çekme isteklerini ve QA sprintlerini yönetin

ClickUp'ın GitHub ve GitLab ile entegrasyonları, sürüm kontrolü ve görev yönetimini tek bir platformda bir araya getirir. Pull isteklerinizi ClickUp görevi ile bağladığınızda, kod incelemelerinin ve QA sprintlerinin durumunu tek bir yerden izlemeyi sağlayabilirsiniz.

Örnek, geliştiriciler belirli bir çekme isteğiyle hangi test senaryolarının bağlantılı olduğunu kolayca görebilirken, kalite güvence mühendisleri testler yürütülürken ilerlemeyi ve güncellemeleri doğrudan izleme imkanı bulur. Bu entegrasyonlar, tüm taraflar arasında uyumu garanti eder ve sürekli araç değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırır.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ı GitHub, GitLab, Jira ve Slack gibi 1.000'den fazla araçla bağlantı kurarak commitleri, kod incelemelerini, test durumlarını ve proje güncellemelerini gerçek zamanlı olarak izlemeyi sağlayabilirsiniz. Uygulamalar arasında geçiş yapmadan ClickUp içinde geliştirme ş akışlarını, kalite güvence döngülerini ve takım işbirliğini yönetin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp görevi ile görevleri düzenleyin, gözden geçirenleri atayın ve kod incelemelerini tek bir yerden izlemeyle test sürecinizi basitleştirin.

Durum güncellemeleri, hatırlatıcılar ve görev atamaları gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin, böylece takımınız ClickUp Automations ile gerçekten önemli olan işlere odaklanabilir.

GitHub veya GitLab çekme isteklerinizi doğrudan ClickUp görevlerine bağlayarak kod incelemelerini ve QA sprintlerini sorunsuz bir şekilde izlemeyi etkinleştirin.

Test kapsamını izlemek ve test yürütme sonuçlarını gerçek zamanlı olarak takip etmek için özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Paneli oluşturun.

ClickUp Brain ve AI ajanlarını kullanarak test sonuçlarını otomatik olarak analiz edin, eksiklikleri belirleyin ve kapsam iyileştirmeleri için öneriler sağlayın.

ClickUp sınırları

Özel ş Akışları ve gösterge panelleri, özellikle ClickUp'ı yeni kullanan takımlar için başlangıçta kurulum süresi ve alışma süresi gerektirebilir.

Daha büyük projelerin karmaşıklığı, entegrasyonları ve otomasyonları tamamen optimize etmek için daha fazla zaman gerektirebilir.

GitHub ve GitLab ile entegrasyonlar sorunsuz olsa da, bazı niş araçlar için ek kurulum gerekebilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)

Kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi paylaşım oldu:

Görüntüler, bağlantılar ve programlama kodunu ekleyerek işin adımlarını adım adım belgelemenin kolaylığı çok yönlüdür (ClickUp ile).

Görüntüler, bağlantılar ve programlama kodunu ekleyerek işin adımlarını adım adım belgelemenin kolaylığı çok yönlüdür (ClickUp ile).

2. JaCoCo (Java kod kapsamı ölçümü için en iyisi)

JaCoCo aracılığıyla

Java geliştirmede, kodunuzun kapsamlı bir şekilde test edildiğinden emin olmak büyük bir zorluk olabilir. Çok sayıda test aracı olmasına rağmen, uygulamanızın tüm yönlerinin yeterli testlerden geçtiğini belirlemek zor olabilir.

JaCoCo, Java geliştiricileri için tam da bu noktada devreye giriyor.

Bu açık kaynaklı Java kod kapsama aracı, birim testlerinin yürütülmesi sırasında kodunuzun ne kadarının test edildiğine dair ayrıntılı ve güvenilir bilgiler sunarak test kapsamını ölçme sürecini basitleştirir.

JaCoCo'nun en iyi özellikleri

Test edilmemiş kodları belirlemek ve Java uygulamalarının kalitesini artırmak için satır ve dal kapsamını ölçün.

Java ajanı olarak iş yapar, testleri çalıştırırken bayt kodunu enstrümanlar ve hangi kod satırlarının yürütüldüğüne dair gerçek zamanlı geri bildirim sağlar.

Jenkins, Maven, Gradle ve diğer CI araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve boru hattınızda kod kapsamı otomasyonlu raporlaması sağlar.

HTML, CSV ve XML gibi biçimlerde ayrıntılı, insan tarafından okunabilir raporlar oluşturarak test kapsamına ilişkin net bir genel bakış sunar.

JUnit ve TestNG'yi destekleyerek, popüler Java test çerçeveleriyle verimli bir şekilde iş yapmasını sağlar.

JaCoCo sınırları

Maven ve Ant gibi bazı derleme sistemleri için manuel yapılandırma gerektirir.

Daha az yaygın olan diğer Java ortamları veya araçlarıyla iş için ek kurulum gerekebilir.

Büyük ve karmaşık projelerde, kod enstrümantasyonu test yürütme süresini biraz etkileyebilir.

JaCoCo fiyatlandırması

Ücretsiz

JaCoCo puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar JaCoCo hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi şunları not etmiştir:

Birim testlerinde kaç satır kodun yürütüldüğünü ve kaç satır kodun yürütülmediğini doğrulayabiliriz. İş mantığımızın beklendiği gibi çalıştığından emin olabiliriz. *

Birim testlerinde kaç satır kodun yürütüldüğünü ve kaç satır kodun yürütülmediğini doğrulayabiliriz. İş mantığımızın beklendiği gibi çalıştığından emin olabiliriz. *

👀 Eğlenceli Bilgi: Programlama hatasını tanımlamak için kullanılan "hata" terimi, 1947 yılında Harvard Mark II bilgisayarının rölesine sıkışan gerçek bir güveye dayanmaktadır.

3. Cobertura (Java kod kapsamı analizi ve raporlaması için en iyisi)

via Cobertura

Kapsamlı test kapsamı elde etmek zorlu bir görev olabilir.

Karşılaşılan zorluklar çoktur: karmaşık kod tabanlarını yönetmek, her yöntemin ve dalın test edilmesini sağlamak ve kapsama ve AI kod araçlarını mevcut ş Akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre etmek.

Cobertura, kod kapsamı izlemesini daha erişilebilir ve verimli hale getiren basit, açık kaynaklı bir çözüm sunarak bu sorunları özel olarak ele alır. Ayrıca, önemli araçlarla entegrasyonları destekler ve birkaç tıklama ile raporlar oluşturur.

Cobertura'nın en iyi özellikleri

Test edilmemiş kodları belirlemek ve Java uygulama kalitesini iyileştirmek için satır ve dal kapsamını ölçün.

Maven, Ant ve Gradle ile entegrasyonları destekleyerek, derleme ardışık düzeninizde otomatik kod kapsamı analizi sağlar.

HTML, CSV ve XML formatlarında insan tarafından okunabilir raporlar oluşturur, kod kapsama ölçümleri ve kapsanmayan kod segmentleri hakkında bilgi sağlar.

Test çalıştırmaları sırasında tek tek satırların, dalların ve yöntemlerin yürütme durumunu gösteren ayrıntılı raporlar sağlar.

Kapsam eşiklerini ayarlamaya yardımcı olur ve kapsam belirlenen standartların altına düştüğünde takımları uyararak sürekli kod kalitesini sağlar.

Cobertura sınırları

Aktif olarak bakım yapılmamakta olup, modern Java projeleri için artık JaCoCo gibi daha yeni ve daha güçlü araçlar tercih edilmektedir.

Yeni Java özellikleri ve bazı daha karmaşık entegrasyonlar için sınırlı destek

Kurulum ve kurulum süreci, özellikle CI/CD boru hatlarıyla entegrasyon söz konusu olduğunda, yeni kullanıcılar için karmaşık olabilir.

Cobertura fiyatlandırması

Ücretsiz

Cobertura puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar Cobertura hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı şöyle diyor:

Cobertura, şimdiye kadar kullandığım en iyi kapsama aracı! Hiçbir şeyi kaçırmıyor (bu Clover'ın sorunu) ve kapsanan kodunu yanlış bir şekilde kapsanmamış olarak işaretlemiyor (bu EMMA'nın sorunu). Geriye kalan tek sorunum, bir test yönteminin çok büyük olması ve bunu geçici bir çözüm olarak bölebilmem. İşte, bunun kullanılmasını sağlayacağım. Bu, bir Eclipse eklentisine sahip olmayı hak ediyor.

Cobertura, şimdiye kadar kullandığım en iyi kapsama aracı! Hiçbir şeyi kaçırmıyor (bu Clover'ın sorunu) ve kapsanan kodunu yanlış bir şekilde kapsanmamış olarak işaretlemiyor (bu EMMA'nın sorunu). Geriye kalan tek sorunum, bir test yönteminin çok büyük olması ve bunu geçici bir çözüm olarak bölebilmem. İşte, bunun kullanılmasını sağlayacağım. Bu, bir Eclipse eklentisine sahip olmayı hak ediyor.

4. SonarQube (Kapsamlı kod kalitesi ve güvenlik incelemeleri için en iyisi)

via SonarQube

Uygulamaların yaklaşık %63'ünün birinci taraf kodunda hatalar içerdiğini ve %70'inin üçüncü taraf kodunda sorunlar olduğunu biliyor muydunuz?

Bu sorunları erken aşamada ele almak, yüksek kod kalitesini korumak ve uygulamalarınızın ölçeklendirilirken güvenli kalmasını sağlamak için çok önemlidir.

SonarQube bu konuda öne çıkıyor. Kod kalitesi ve güvenlik incelemelerini otomatikleştirir, mevcut CI/CD süreçlerinize sorunsuz bir şekilde entegre olur ve entegrasyonlar ve otomasyon desteği sayesinde takımların geliştirme sürecinin erken aşamalarında sorunları tespit etmesine yardımcı olur.

SonarQube'un en iyi özellikleri

Kod kalitesi incelemelerini otomasyonla gerçekleştirir, geliştirme ve CI/CD döngüleri sırasında sürekli geri bildirim sağlar.

İnsanlar tarafından yazılmış ve yapay zeka tarafından üretilmiş kodlardaki sorunlar dahil olmak üzere güvenlik açıklarını tespit eden ayrıntılı kod güvenlik analizi sunar.

GitHub Actions, GitLab, Jenkins ve Azure Pipelines gibi popüler CI/CD araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak otomatik kod denetimi sağlar.

Birden fazla dil ve çerçeveyi (Java, Python, JavaScript ve daha fazlası) destekleyerek, çeşitli kod tabanları için hepsi bir arada bir araç haline getirir.

Yüksek geliştirici verimliliği için yalnızca yüksek kaliteli kodları garanti etmek üzere özelleştirilebilir kalite kontrol noktaları sağlar.

SonarQube sınırları

İlk kurulum ve yapılandırma, özellikle büyük projeler veya kod kalitesi araçlarına yeni başlayan takımlar için karmaşık olabilir.

Özellikle büyük ölçekli uygulamalar için önemli miktarda CPU, bellek ve depolama gerektiren, kaynak yoğun bir işlem olabilir.

Kapsamlı olmasına rağmen, bazı kullanıcılar önemli teknik borçları olan eski kodları analiz ederken yanlış pozitif sonuçlarla karşılaşabilir.

SonarQube fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 65 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

SonarQube derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (90'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

Kullanıcılar SonarQube hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şunları vurguladı:

SonarQube, kod kokuları, hatalar, güvenlik açıkları ve kod kapsamı gibi önemli metrikler sağlar. CI/CD araçlarıyla kolay entegrasyonlar.

SonarQube, kod kokuları, hatalar, güvenlik açıkları ve kod kapsamı gibi önemli metrikler sağlar. CI/CD araçlarıyla kolay entegrasyonlar.

ClickUp kullanarak birim test görevlerini nasıl önceliklendirebileceğinizi gösteren görsel bir açıklama:

5. İstanbul (JavaScript test kapsamı için en iyisi)

via İstanbul

JavaScript ve diğer çeşitli programlama dillerinde kod kapsamını izleme zor olabilir. Uygulamaların boyutu büyüdükçe, her fonksiyonu, dalı ve satırı yeterince test etmek zor bir görev haline gelir. Istanbul, bu soruna bir çözüm sunar.

JavaScript uygulamalarında kod kapsamını izleme sürecini basitleştiren açık kaynaklı bir çözümdür. ES5 veya modern ES2015+ kullanıyor olun, Istanbul kodunuzu kolayca donatmanıza ve birim testlerinizin onu ne kadar iyi kapsadığını ölçmenize yardımcı olur.

İstanbul'un en iyi özellikleri

Babel-plugin-istanbul aracılığıyla ES6/ES2015+ için birinci sınıf destek sağlar.

Terminal ve tarayıcı çıktıları dahil olmak üzere çok çeşitli raporlama seçenekleri sunar.

Mocha, AVA ve Tap gibi popüler test çerçeveleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Test kapsamı için basit kurulum ve kullanımı kolay komut satırı entegrasyonları

HTML, XML ve CSV biçimlerinde kapsamlı kapsama raporları oluşturur.

İstanbul sınırları

Özellikle birden fazla JavaScript test çerçevesi ile iş yaparken, yapılandırma için bazı ilk kurulumlar gerekebilir.

JaCoCo gibi geliştiriciler için diğer daha kapsamlı kod kodlama AI araçlarına kıyasla gelişmiş özellikler için sınır destek

Raporlar, incelenmesi gereken çok sayıda veri içerebileceğinden, büyük ölçekli projeler için çok karmaşık olabilir.

İstanbul fiyatlandırması

Ücretsiz

İstanbul puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

👀 İlginç Bilgi: 60'lı yıllarda, uzaktaki geliştirme takımları kodları kağıda yazıp makinelere girilmesi için postayla gönderirlerdi. Kodunuzda yazım hatası olduğunu ancak bir hafta sonra öğrenirdiniz.

6. OpenClover (Test yürütmeyi optimize etmek ve riskli kod alanlarını belirlemek için en iyisi)

via OpenClover

Tüm kodlar eşit değildir, testleriniz de öyle.

Büyük ölçekli Java ve Groovy projelerini yönetirken, geliştiricilerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, kodun hangi alanlarının en çok dikkat gerektirdiğini ve bunları nasıl verimli bir şekilde test edebileceklerini belirlemektir.

OpenClover bu zorluğu bir avantaja dönüştürerek, geliştiricilerin testleri verimlilikle dengelemelerine yardımcı olur. Kodunuzun en riskli kısımlarını vurgular, yalnızca en kritik testlere odaklanmanızı sağlar ve test sürenizi hiç olmadığı kadar optimize eder.

OpenClover'ın en iyi özellikleri

Kod kapsamını ve 20'den fazla kod metriğini ölçün, kod tabanınızın test edilmemiş ve riskli alanlarını vurgulayın.

Makine tarafından oluşturulan kodlar veya alıcılar ve ayarlayıcılar gibi gereksiz testleri hariç tutarak kapsama alanını özel hale getirin ve önemli olan şeylere odaklanın.

Bireysel testler için kod kapsamını kaydedin ve analiz edin, hangi sınıfların ve kod satırlarının yürütüldüğüne dair daha derin içgörüler elde edin.

Sürekli kapsama raporlaması için Jenkins, Bamboo ve Hudson gibi CI araçlarıyla entegre edin.

IntelliJ IDEA ve Eclipse gibi popüler IDE'ler için eklentilerle test sonuçlarını ve kapsamını gerçek zamanlı olarak izleme.

OpenClover sınırları

Kapsam alanının gelişmiş özelleştirilmesi, ilk kurulum ve araca aşina olmayı gerektirebilir.

CI araçlarıyla entegrasyonlar gerektirir; bu, otomatik test süreçlerine yeni başlayan takımlar için ek yapılandırma gerektirebilir.

Bu araç, yüksek düzeyde kod analizi gerektiren projeler için daha yararlı olduğundan, daha büyük kod tabanlarında tam potansiyelini en iyi şekilde ortaya koyabilir.

OpenClover fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

OpenClover puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar OpenClover hakkında ne diyor?

Bu Reddit yorumunda şöyle not düşülmüş:

Clover'ın kod tabanı JaCoCo'dan yaklaşık on kat daha büyüktür, bu nedenle gerçekten çok geniş bir özellik listesine sahiptir.

Clover'ın kod tabanı JaCoCo'dan yaklaşık on kat daha büyüktür, bu nedenle gerçekten çok geniş bir özellik listesine sahiptir.

7. NCover (Takımlar arasında tutarlı kod kapsamı sağlamak için en iyisi)

via NCover

Büyük ölçekli bir .NET geliştirme takımının, farklı modülleri yöneten birden fazla geliştiriciyle karmaşık bir proje üzerinde iş yaptığını hayal edin. Kod tabanı büyüdükçe, uygulamanın hangi bölümlerinin yeterli testlerden geçtiğini izleme giderek zorlaşır.

Bu parçalı yaklaşım, üretimde sorunların ortaya çıkma riskini artırmakla kalmaz, aynı zamanda sürüm döngüsünü de yavaşlatır.

Ancak NCover, tüm geliştirme takım genelinde kod kapsamını ölçmek ve yönetmek için birleşik bir platform sağlayarak bu sorunu çözmektedir.

NCover'ın en iyi özellikleri

Takımlar arasında kod kapsamı izlemeyi birleştirerek, ilgili tüm kişiler için tam görünürlük sağlar.

Satır, dal ve yöntem kapsamı gibi ayrıntılı metrikler sunarak, yeterince test edilmemiş kodların kesin olarak tanımlanmasını sağlar.

Popüler .NET test çerçeveleriyle entegre olarak kapsam ölçüm sürecini kolaylaştırır.

Kod kalitesini iyileştirmek ve teknik borcu azaltmak için eyleme geçirilebilir içgörüler ve öneriler sağlar.

Takım düzeyinde kapsama izleme yoluyla geliştiriciler, kalite güvencesi ve yöneticiler arasındaki işbirliğini geliştirir.

NCover sınırları

Büyük kod tabanlarını işlemek için yeterli sistem kaynakları gerektirir, bu da performans sorunlarına yol açabilir.

Kurulum karmaşıklığı, kod kapsamına yeni başlayan takımlar veya standart olmayan proje yapılarına sahip takımlar için zorlayıcı olabilir.

Belirli CI/CD boru hatlarıyla optimum entegrasyonlar için özel gerekebilir.

NCover fiyatlandırması

Masaüstü Lisansı : Kullanıcı başına yıllık 658 $

Kod Merkezi: Kullanıcı başına yıllık 2.298 $

NCover derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

8. dotCover (En uygun: Kesintisiz kod kapsamı bilgileri arayan .NET geliştiricileri)

dotCover aracılığıyla

.NET uygulamalarının geliştirilmesi sırasında yüksek kaliteli kodun korunması sürekli bir zorluk olabilir. Kodunuzun standartları karşıladığından emin olmak, kod kapsamının izlenmesinden birim testlerinin çalıştırılmasına kadar her şeyi içeren zahmetli bir görev haline gelebilir.

İşte burada dotCover adım atıyor. Visual Studio ve JetBrains Rider ile sorunsuz bir şekilde entegre olan dotCover, test ve kapsama süreçlerinize netlik kazandırır.

dotCover'ın en iyi özellikleri

Visual Studio ve JetBrains Rider ile sorunsuz bir şekilde entegre olur, böylece IDE'nizden ayrılmadan kapsamı analiz edebilirsiniz.

MSTest, NUnit, xUnit ve MSpec dahil olmak üzere birden fazla birim test çerçevesini destekler.

Sürekli test modu, değişiklik yaptığınız anda testleri otomatik olarak yeniden çalıştırarak geri bildirim döngülerini sıkı tutar.

Kapsam görselleştirmesinin öne çıkan özelliklerini ve kapsanmayan kodları gösterir, böylece sorunlu alanları bir bakışta kolayca tespit edebilirsiniz.

Hotspot görünümü yardımıyla düşük kapsama alanına sahip karmaşık yöntemleri belirler, böylece çabalarınızı nereye odaklamanız gerektiğini bilirsiniz.

dotCover sınırları

Özellikle büyük kod tabanlarında veya yoğun kullanımda Visual Studio'da performans düşüşlerine neden olabilir.

Entegrasyon testi desteği daha iyi olabilir; bazı kullanıcılar, birim dışı testler için bu desteği kullanmanın zor olduğunu düşünüyor.

İlk kurulum, kod kapsama araçlarına yeni başlayanlar için biraz öğrenme süreci gerektirebilir.

dotCover fiyatlandırması

30 günlük ücretsiz deneme

dotUltimate: Kullanıcı başına aylık 21,90 $

Tüm Ürünler Paketi: Kullanıcı başına aylık 29,90 $

dotCover puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar dotCover hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesinde öne çıkan özellikler:

DotCover, oturum sırasında kodun tüm bölümlerinin çağrıldığını ve hangi bölümlerin çağrılmadığını gösterir. Ayrıca koddaki olası bellek sızıntılarını da gösterir. Bu yüzden DotCover'ın tüm özelliklerini seviyorum, çok yararlı ve kullanımı kolay.

DotCover, oturum sırasında kodun tüm bölümlerinin çağrıldığını ve hangi bölümlerin çağrılmadığını gösterir. Ayrıca koddaki olası bellek sızıntılarını da gösterir. Bu yüzden DotCover'ın tüm özelliklerini seviyorum, çok yararlı ve kullanımı kolay.

9. Codecov (Kod kalitesini artırmak ve hata ayıklama süresini azaltmak için en iyisi)

via Codecov

Basit bir testin başarısız olduğunu fark etmek için kod hata ayıklamaya çok fazla zaman harcadınız mı? Ya da daha da kötüsü, kodunuzun kritik bir bölümünün hiç test edilmediğini fark ettiniz mi? Hepimiz bu durumu yaşamışızdır.

Zor olan kısım, kodunuzun hangi noktalarının savunmasız olduğunu bilmektir. Codecov bu konuda size yardımcı olabilir. Sorunlu alanları daha net bir şekilde ortaya çıkararak, hızlıca harekete geçmenizi ve hatalar üretime geçmeden önce durdurmanızı sağlar.

Codecov'un en iyi özellikleri

Çekme talebinde doğrudan kapsamlı kapsama raporları, hangi kod satırlarının test edildiğini hızlı bir şekilde görmenize yardımcı olur.

Kararsız testlerin algılanması ve tek bir tıklama ile belirli testlerin yeniden çalıştırılabilmesi, aralıklı arızaların kolayca giderilmesini sağlar.

Test paketinin performansını zaman içinde izleme yaparak, hangi testlerin optimize edilmesi gerektiğine dair içgörüler sunar.

Önemli CI araçları, Git barındırıcıları (GitHub, GitLab, Bitbucket) ve Python, JavaScript, Ruby ve Go gibi programlama dilleriyle tam entegrasyonlar

JavaScript'te paket boyutu izleme, büyük varlıkların fark edilmeden üretime girmesini önler.

Codecov sınırları

Bazı kullanıcılar, özellikle GitHub OAuth ile entegrasyon sorunları yaşadıklarını ve beklenenden daha fazla izin gerektirdiğini bildiriyor.

Temel özellikler, daha küçük kod tabanlarıyla iş yapan takımlar veya ayrıntılı kapsama analizi gerektirmeyen projeler için sınırlı gelebilir.

Projenin ölçeğine bağlı olarak, bazı görselleştirmeler daha küçük takımlar için "fazladan ayrıntı" olarak görülebilir.

Codecov fiyatlandırması

Geliştirici : Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 5 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 12 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Codecov puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar Codecov hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi şunları not etmiştir:

Kaliteli raporlar oluşturuyor ve gerçekleştirdiğim testlerde kod kapsamının ayrıntılı sonuçlarını bana sağlıyor, bu da testlerde kapsanmayan alanlar için de kodu optimize etmeme yardımcı oluyor.

Kaliteli raporlar oluşturuyor ve gerçekleştirdiğim testlerde kod kapsamının ayrıntılı sonuçlarını bana sağlıyor, bu da testlerde kapsanmayan alanlar için de kodu optimize etmeme yardımcı oluyor.

10. Gcov (C/C++ programlarında kod kapsamını analiz etmek için en iyisi)

via Gcov

GCC ile iş yapan geliştiriciler, C ve C++ programları için doğru, satır düzeyinde kapsama sağlayan hafif araçlar bulmakta genellikle zorlanırlar.

Gcov, GCC için yerel destek sağlayarak bu sorunu çözer ve geliştiricilere her bir kod satırının ne sıklıkla yürütüldüğüne dair kesin bilgiler sunar.

Gprof ile birlikte kullanıldığında, yüksek hesaplama gerektiren "sıcak noktaları" belirlemeye de yardımcı olur, bu da onu performans ayarlaması ve test eksiksizliğini iyileştirmek için sağlam bir seçenek haline getirir.

Gcov'un en iyi özellikleri

Her bir kod satırının ne sıklıkla yürütüldüğünü izleme için satır satır kapsama verileri sağlar ve geliştiricilerin kodun hangi bölümlerinin testlerle kapsandığını belirlemelerine yardımcı olur.

GCC ile entegre olduğundan, bu derleyiciyi zaten kullanan geliştiriciler için kod kapsamını ş Akışlarına dahil etmek için ideal bir seçimdir.

Gprof ile iş birliği yaparak profil oluşturma verileri sağlar, geliştiricilerin performansı ince ayarlamasına ve gerektiğinde optimizasyon çabalarına odaklanmasına yardımcı olur.

Testlerin kodun hangi kısımlarını kapsadığını göstererek test takımlarının kapsamlı olmasını sağlar ve yazılım kalitesini artırır.

Gcov sınırları

Yalnızca GCC kullanılarak derlenen kodlarla iş yapar, bu nedenle diğer derleyiciler veya profil oluşturma araçlarıyla uyumlu değildir.

Doğru kapsama verilerini sağlamak için optimizasyon olmadan kod derleme gerektirir, bu da profil oluşturma performansını etkileyebilir.

Yalnızca C ve C++ programlarını destekler, bu dillerle kullanımını sınırlar.

Gcov fiyatlandırması

Ücretsiz

Gcov derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

11. Visual Studio Code Kod Coverage (Microsoft ekosistemini kullanan .NET geliştiricileri için en iyisi)

via Visual Studio

.NET veya C++ ile iş yaparken, uygulamanızın hangi bölümlerinin test edildiğini ve hangilerinin test edilmediğini bilmek, sürüm güvenliği açısından çok önemlidir. Birçok takım bunun için harici araçlar kullanır, ancak zaten Visual Studio içinde geliştirme yapıyorsanız, yerleşik Kod Kapsama aracı sizin için en uygun seçenektir.

Visual Studio Kod Kapsamı, geliştiricilerin IDE'den ayrılmadan test edilmemiş dalları belirlemelerine, test etkinliğini izlemelerine ve gerilemeleri erken aşamada önlemelerine yardımcı olur.

Aracın MSTest ve Test Explorer ile sıkı entegrasyonları, Microsoft ağırlıklı ortamlarda iş yapan takımlar için inanılmaz derecede kullanışlıdır.

Visual Studio Kod Kapsamı en iyi özellikleri

Test Explorer veya komut satırı kullanarak satır ve blok düzeyinde kod kapsama raporları çalıştırın.

IDE'de doğrudan renk kodlu vurgularla kapsanan ve kapsanmayan satırları görselleştirin.

Uçtan uca birim testi görünürlüğü için MSTest, NUnit veya xUnit ile kolayca entegre edin.

Raporlama ve denetim için kapsama dosyalarını HTML veya XML formatında dışa aktarın.

Canlı Birim Testi ile birleştirerek kod sırasında sonuçları gerçek zamanlı olarak görünümü sağlayın.

Visual Studio Kod Kapsamı sınırlamaları

Yalnızca Visual Studio Enterprise sürümünde mevcuttur.

.NET dışındaki diller için hazır destek sunmaz.

Azure DevOps veya GitHub Actions gibi CI/CD araçlarıyla entegrasyon için ek kurulum gerektirir.

Visual Studio Kod Kapsamı fiyatlandırması

Kurumsal standart : Kullanıcı başına aylık 499,92 $

Profesyonel standart: Kullanıcı başına aylık 99,99 $

Visual Studio Kod Kapsamı derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.600'den fazla yorum)

Kullanıcılar Visual Studio Kod Kapsamı hakkında ne diyor?

Bu Capterra incelemesi şunları içeriyor:

VS Code'u kullanmaktan büyük keyif aldım. Artık web geliştirme, Python komut dosyası yazımı ve belirli veri bilimi işleri için birincil kod düzenleyicim olarak kullanıyorum.

VS Code'u kullanmaktan büyük keyif aldım. Artık web geliştirme, Python komut dosyası yazımı ve belirli veri bilimi işleri için birincil kod düzenleyicim olarak kullanıyorum.

12. BullseyeCoverage (gömülü ve kritik sistemlerde karar tabanlı C++ testleri için en iyisi)

via BullseyeCoverage

Tam bir birim testi turundan sonra bile, gömülü sistemler veya düzenlenmiş yazılımlar üzerinde iş yapan geliştiriciler genellikle asıl soruyu cevaplayamazlar: Hangi mantık yolları hala test edilmemiştir?

BullseyeCoverage, bu amaca yönelik olarak tasarlanmıştır. Koşul/karar kapsamı sunarak temel satır veya dal kapsamının ötesine geçer. Havacılık ve tıp sistemlerinden otomotiv ve endüstriyel kontrollere kadar BullseyeCoverage, ayrıntılı metrikler ve popüler araçlarla çoklu entegrasyonlar sunarak destek ekibi destekler.

BullseyeCoverage'ın en iyi özellikleri

Basit ifade veya dal kapsamından daha yüksek doğruluk sağlayıcı koşul/karar kapsamını destekleyin.

Visual Studio, GCC, Clang gibi başlıca C++ araç zincirleri ve gömülü ortamlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin.

Ağır bağımlılıklar olmadan CI boru hatlarına ve yerel geliştirme ş Akışlarına hafif entegrasyonlar sunar.

Hızlı teşhis için satır satır ve fonksiyon düzeyinde kapsama özetlerini görüntüleyin.

C++20 ve constexpr kapsamı gibi yeni özellikler dahil olmak üzere C++ standartları için güçlü destek sağlayın.

BullseyeCoverage sınırları

Yalnızca C ve C++ projeleriyle iş yapın

Takım çapında işbirliği için modern bir görsel gösterge paneli eksikliği

Ticari kullanım için ayrı lisans gerektirir, fiyatlandırma şeffaflığı sınırlıdır.

BullseyeCoverage fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

BullseyeCoverage puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar BullseyeCoverage hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı şöyle diyor:

Bullseye, C/C++ için kod kapsamını ölçmek için çok iyi bir araçtır. Uygun fiyata iyi bir iş çıkardığı için genellikle özel müşterilerimize bu aracı öneririz. Dikkat çekici özelliklerinden biri, "ifade kapsamını" ölçmemesidir. Bunun yerine, "karar kapsamına" odaklanır.

Bullseye, C/C++ için kod kapsamını ölçmek için çok iyi bir araçtır. Uygun fiyata iyi bir iş yaptığı için genellikle özel müşterilerimize bu aracı öneririz. Dikkat çekici özelliklerinden biri, "ifade kapsamını" ölçmemesidir. Bunun yerine, "karar kapsamına" odaklanır.

13. Coverage. py (Python birim testi kapsamı ve HTML raporlaması için en iyisi)

Geliştiriciler genellikle bir test paketi çalıştırmanın işi tamamlandı anlamına geldiğini varsayarlar, ancak dokunmadığınız satırlar ne olacak?

Coverage.py bu boşluğu doldurmanıza yardımcı olur. Python projeleri için özel olarak tasarlanmış bu araç, hangi satırların test edildiğini ve hangilerinin edilmediğini tek tek gösterir.

CI/CD alanında iş yapan takımlar için Coverage.py, boru hatlarına sorunsuz bir şekilde entegre olur ve hatta araçlar veya gösterge panelleri için JSON ve XML çıktıları sağlar.

coverage.py'nin en iyi özellikleri

Hem satır hem de dal kapsamını otomatik olarak ölçün

Kaçırılan satırları vurgulayan temiz HTML raporları oluşturun

Basit komutlar kullanarak pytest, unittest ve nose ile entegre edin.

Alt süreçler ve birden fazla test bağlamında izlemeyi gerçekleştirin

Raporları metin, XML, LCOV, JSON ve SQLite biçimlerinde dışa aktarın.

coverage.py sınırları

Yalnızca Python'u destekler, çoklu dil desteği yoktur.

Ön tanımlı olarak test ve uygulama kodları arasında ayrım yapmaz

Makrolar veya metaprogramlama, yanıltıcı satır kapsama istatistiklerine yol açabilir.

coverage.py fiyatlandırma

Ücretsiz

coverage.py puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

İşte, daha önce bahsettiğimiz araçlarla uyumlu olan ve her biri dil, ş Akışı veya raporlama ihtiyaçlarına göre belirli avantajlar sunan 3 ek kod ve test kapsamı aracı:

SimpleCov : Ruby projelerinde kod kapsamını izlemeyi sağlayan temiz bir yol sunar ve RSpec ve Minitest gibi popüler test çerçeveleriyle entegrasyonlar sunar.

OpenCppCoverage : C++ projeleri için ayrıntılı satır kapsama analizi sunar ve daha derinlemesine inceleme için hem XML hem de HTML biçimlerinde çıktı üretir.

Testwell CTC++ : C, C++ ve gömülü hedefleri destekler, tüm kapsama düzeyleri (ifade, dal, MC/DC) için tam destek sunar.

ClickUp ile Eksik Kodlarınızı Tamamlayın

Testleri çalıştırmak bir şeydir. Bu testlerin gerçekte neleri kapsadığını ve kapsama sonuçlarını bilmek ise başka bir şeydir. İşte burada kod kapsama analiz araçları devreye girer.

Bu araçlar size nelerin test edildiğini, kod bloklarınızda ve toplanan verilerde nelerin eksik olduğunu ve bundan sonra nereye odaklanmanız gerektiğini gösterir.

Çoğu araç, kapsamı ölçmenize yardımcı olur. Ancak ClickUp, bu konuda harekete geçmenize yardımcı olur.

Kaynak kodları, oluşturulan raporlar, elektronik tablolar ve görev yöneticileri arasında gidip gelmek yerine, tek bir arayüzde gözden geçirenleri atayabilir, QA durumunu güncelleyebilir ve kapsama bilgilerini doğrudan geliştirme ş Akışınıza bağlayabilirsiniz.

Başından beri yerleşik olması gereken bir süreci bir araya getirmekten bıktıysanız, şimdi ClickUp'a kaydolun!