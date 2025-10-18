UX Tasarımını Kolaylaştırmak için Ücretsiz Miro Kullanıcı Akış Şablonları

Bir ürün takımı, yeni kayıt ol sürecinin neden iş yapmadığını tartışmak için haftalarca zaman harcadı.

Form basit görünüyordu, metinler netti ve düğmeler tam olarak kullanıcıların istediği yerdeydi.

Ancak, müşterinin gerçekte attığı adımları haritalandırdıklarında sorunu gördüler: yolculuk fazladan tıklamalarla dolu olduğu için kullanıcılar yarı yolda vazgeçiyordu. 🫤

Girdi noktalarından karar anlarına kadar, Miro kullanıcı akış şablonları her şeyi görsel olarak düzenleyerek engelleri tespit etmeyi ve sezgisel deneyimler tasarlamayı kolaylaştırır.

Hemen kullanmaya başlayabileceğiniz en iyi şablonlardan bazılarını inceleyelim.

Üstelik, süreç verimliliğini ve takım işbirliğini artıran bazı mükemmel ClickUp şablonlarına da göz atacağız. 🤩

En İyi Kullanıcı Akış Şablonlarına Genel Bakış

En iyi Miro ve ClickUp kullanıcı akış şablonlarının özet tablosu aşağıda verilmiştir:

Miro Kullanıcı Akış Şablonları nedir?

Miro kullanıcı akış şablonu, bir kullanıcının dijital bir ürün veya hizmet içinde belirli bir görevi yerine getirmek veya bir hedefe ulaşmak için attığı adımların sırasını haritalayan, şemalaştıran ve belgeleyen görsel bir çerçevedir.

UX ve ürün takımları, kullanıcı yollarını, karar noktalarını ve etkileşimleri görselleştirerek kullanıcı deneyimlerini işbirliği içinde tasarlamayı, incelemeyi ve optimize etmeyi kolaylaştırır.

🧠 İlginç Bilgi: " Kullanıcı deneyimi " terimi, 1993 yılında Donald Norman tarafından Apple'da iş yaparken ortaya atılmış ve tasarım odağının estetikten kullanıcı merkezli fonksiyonelliğe önemli bir kaymaya işaret etmiştir.

İyi bir Miro kullanıcı akış şablonu nedir?

İyi Miro kullanıcı akışı örneklerinde aramanız gerekenler şunlardır:

*her kullanıcının adımının, karar noktasının ve sonucun net görselleştirilmesi

*farklı kullanım senaryoları ve ürün hedefleri için kolay özel

Girdi çıkıştan çıkışa kadar mantıklı bir organizasyon , başlangıç ve bitiş noktaları açıkça belirtilmiş

Standart akış şeması sembollerinin kullanımı (başlangıç/bitiş için ovaller, eylemler için dikdörtgenler, kararlar için elmaslar, akış yönü için oklar)

İşbirliği özellikleri , meslektaşların geri bildirimleri, yorumlar ve eşzamansız takım girdileri için

Kullanıcı ve iş hedeflerine odaklanın, akışları hedef odaklı ve kullanıcı merkezli tutun

🔍 Biliyor muydunuz? 1980'lerde grafik kullanıcı arayüzü (GUI), odak noktasını statik estetikten etkileşimli deneyimlere kaydırarak tasarımda devrim yarattı. Bu, modern UX tasarımının temelini oluşturdu.

5 Miro Kullanıcı Akış Şablonları

Kullanabileceğiniz bazı Miro şablonları şunlardır:

1. Miro Kullanıcı Akış Şablonu

miro aracılığıyla

Miro Kullanıcı Akış Şablonu, takımların girdi noktalarından kararlara ve sonuçlara kadar kullanıcı yolculuklarını adım adım haritalandırmasına yardımcı olur. Yerleşik şekiller, bağlayıcılar ve işbirliği araçlarıyla, kullanıcıların ürünle etkileşimini basitleştirir ve iyileştirilmesi gereken alanları belirler.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Önceden oluşturulmuş şekiller ve bağlayıcılarla yapılandırılmış kullanıcı akış örnekleri tasarlayın

Sonsuz bir tuval üzerinde karmaşık, çok seviyeli yolculukları harita

Gerçek zamanlı yorumlar, bahsetmeler ve ortak düzenleme ile işbirliğini kolaylaştırın

Akışları ürün özetlerine, araştırma sentezlerine veya toplantı notlarına bağlayarak bağlamı oluşturun

Kullanıcı akış şemasında "Sunum" modunu kullanarak kullanıcı yollarını paydaşlara sorunsuz bir şekilde sunun

📌 İdeal kullanım alanları: Onboarding akışları oluşturan UX tasarımcıları, navigasyon yollarını iyileştiren ürün yöneticileri ve kullanıcı etkileşimleri için net bir görsel şablona ihtiyaç duyan geliştiriciler.

📖 Ayrıca okuyun: Kullanıcı Deneyimini Geliştirmek için UX Araştırma Yöntemleri

2. Miro UI Akış Şeması Şablonu

miro aracılığıyla

Miro UI Akış Şeması Şablonu, takımların dijital ürünlerin yapısını ve navigasyonunu harita etmesine yardımcı olur. Ekranları, eylemleri ve karar noktalarını görselleştirerek, kullanıcı dostu arayüzler tasarlamayı ve geliştirme başlamadan önce navigasyon boşluklarını ortaya çıkarmayı kolaylaştırır.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Önceden oluşturulmuş UI öğeleri ve bağlayıcılarla sezgisel ürün akışları tasarlayın

Kullanılabilirlik sorunlarını erken tespit etmek için ekranlar arasındaki gezinme yollarını görselleştirin

Yönetici, oturum açmış kullanıcılar veya müşteri görünümleri için gruplandırılmış bölümlerle karmaşık akışları düzenleyin

Akışları paydaşlara açık ve adım adım bir kılavuzla sunun

📌 İdeal kullanım alanları: Uygulama arayüzleri oluşturmak için UX stratejileri geliştiren UX/UI tasarımcıları, navigasyon mantığını test eden ürün yöneticileri ve akışları fonksiyonel tasarımlara dönüştüren geliştiriciler.

🧠 İlginç Bilgi: 1955 yılında, endüstri mühendisi Henry Dreyfuss, ürün geliştirmede insan odaklı tasarımın önemini vurgulayan Designing for People (İnsanlar için Tasarım) adlı kitabını yayınladı.

3. Miro Ekran Akış Şablonu

miro aracılığıyla

Miro Ekran Akış Şablonu, takımların kullanıcıların bir uygulama veya web sitesinde ekran ekran nasıl hareket ettiğini haritalandırmasına yardımcı olur.

Bu tel kafes şablonu, tel kafesleri sırayla düzenler ve bunları Miro panosundaki gezinme yollarıyla bağlantıya geçirir. Tasarım mantığını doğrulamayı, çıkmazları belirlemeyi ve geliştirme öncesinde kullanıcı yolculuğunu iyileştirmeyi kolaylaştırır.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Ekranları oklarla bağlantı kurarak kullanıcı eylemlerini ve geçişleri net bir şekilde gösterin

Kayıt, oturum açma, arama ve profil yönetimi için ayrıntılı akışları harita

Hızlı geri bildirim için tasarımcılar, ürün yöneticileri ve geliştiricilerle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

📌 İdeal kullanım alanları: UX tasarımcıları için düzen düzenini test etmek, ürün yöneticileri için gezinme akışlarını incelemek ve geliştiriciler için ekran geçişleri gereksinimlere uygunluğunu sağlamak.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %24'ü tekrarlayan görevlerin daha yapılacak anlamlı işler yapmalarını engellediğini, %24'ü ise becerilerinin yeterince değerlendirilmediğini düşünüyor. Bu, işgücünün neredeyse yarısının yaratıcılıklarının bloke olduğunu ve değerlerinin yeterince takdir edilmediğini hissettiği anlamına geliyor. 💔 ClickUp, kurulumu kolay AI ajanları ile odak noktasını yüksek etkili işlere geri kaydırmanıza yardımcı olur ve tetikleyicilere dayalı olarak yineleyen görevleri otomatikleştirir. Örnek olarak, bir görev tamamlandı olarak işaretlendiğinde, ClickUp'ın AI Ajanı otomatik olarak bir sonraki adımı atayabilir, hatırlatıcılar gönderebilir veya proje durumlarını güncelleyebilir, böylece sizi manuel takip işlemlerinden kurtarır. 💫 Gerçek Sonuçlar: STANLEY Güvenlik, ClickUp'ın özelleştirilebilir raporlama araçlarıyla rapor oluşturmak için harcadığı zamanı %50 veya daha fazla azalttı ve böylece takımlarının biçimlendirmeye daha az, tahminlere daha fazla odaklanmasını sağladı.

4. Miro Müşteri Yolculuğu Şablonu

miro aracılığıyla

Miro Müşteri Yolculuğu Şablonu, bir müşterinin bir ürün veya hizmetle olan her temas noktasını çizmeye yardımcı olur. Farklı aşamaları, hedefleri ve sorunlu noktaları harita ile iyileştirme fırsatlarını kolayca belirleyebilir ve müşteri ihtiyaçları etrafında işlevler arası takımları uyumlu hale getirebilirsiniz.

Pazarlama, satış, ürün ve destek ekipleri aynı kullanıcı deneyimi haritası üzerinde iş yapabilir.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Birden fazla aşama ve kanalda uçtan uca özel etkileşimlerini planlayın

Görsel öğeler ve yapışkan notlarla kullanıcı hedeflerini, sorunlu noktaları ve duyguları yakalayın

Daha kesin analizler için yolculuk etkinliklerini yapılandırılmış yüzme kulvarlarında düzenleyin

Özel verilerini eyleme geçirilebilir hale getiren net bir görsel sunumla yolculukları sunun

📌 İdeal kullanım alanları: Kampanyaları iyileştiren pazarlama takımları, özellikleri müşteri ihtiyaçlarına uyarlayan ürün yöneticileri ve genel deneyimleri iyileştiren CX uzmanları.

🔍 Biliyor muydunuz? 2008 yılında geliştirilen Kullanıcı Deneyimi Anketi (UEQ), dijital ürünlerdeki kullanıcı deneyimlerinin kalitesini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan bir araçtır.

5. Miro Akış Şemaları Şablonu

miro aracılığıyla

Miro Akış Şemaları Şablonu, her adımı görsel olarak haritalandırarak karmaşık süreçleri basitleştirir. Bir sistemi, iş akışını veya karar verme sürecini belgeliyor olmanız fark etmez. Akış şeması yazılımı, belirsizliği azaltmak için net bir yapı sağlar.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Kararlar, eylemler ve bağlayıcılar gibi standart şekillerle süreç akışları oluşturun

Bağımlılıkları ve sıralamaları görselleştirerek darboğazları erken tespit edin

Netlik ve uyum için akışları metin, renkler ve etiketlerle özel hale getirin

📌 İdeal kullanım alanları: İşlemleri optimize eden iş analistleri, ş akışlarını harita yapan proje yöneticileri ve sistem mantığını netleştiren geliştiriciler.

🔍 Biliyor muydunuz? 1947'de Amerikan Makine Mühendisleri Derneği, akış süreç grafikleri için standart semboller benimsedi (Gilbreth'in işinden türetilmiştir) ve bu, modern süreç akışı ve UX diyagramı kurallarının temelini oluşturdu.

Kullanıcı Akışlarını Tasarlamak için Miro'yu Kullanmanın Sınırları

Miro'nun ş Akışı verimliliğini ve takım deneyimini etkileyebilecek birkaç sınırlaması vardır. Kaçınmanız gereken bazı sınırlamalara göz atalım:

Büyük veya karmaşık panolarda, özellikle özellik açısından zengin içeriklerdeki yavaş performans, gerçek zamanlı işbirliğini ve yinelemeyi engelleyebilir

Aşırı özellik yüklemesi teknik bilgiye sahip olmayan takım üyelerini zorlayabilir ve oryantasyon ve temel kullanımı zorlaştırabilir

Şekil sınırları (örneğin, her pano için 6.000 sembol) kapsamlı kullanıcı akışlarının veya akış şemalarının ölçeğini kısıtlar

Navigasyon ve seçim tuhaflıkları (seçmek için sürükleme ve nesneleri taşıma) sık sık kazara düzenlemelere neden olabilir ve kullanıcıları rahatsız edebilir

Yapılandırılmamış pano organizasyonu panoları klasörlere veya alt projelere ayırmak zahmetli olduğundan, çalışma alanlarının dağınık olmasına neden olur

Gelişmiş grafik tasarım özellikleri bulunmadığından, incelikli görsel veya yüksek kaliteli tasarım işleri için uygun değildir

Alternatif Kullanıcı Akış Şablonları

ClickUp, proje yönetimi, belgeler ve takım iletişimini tek bir platformda bir araya getiren iş için her şeyi içeren bir uygulamadır ve yeni nesil AI otomasyonu ve arama özelliği ile hızlandırılmıştır.

Kullanıcı izleme yazılımının sunduğu bazı mükemmel şablonlar şunlardır:

1. ClickUp Kullanıcı Akış Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Kullanıcı Akış Akış Şablonunu kullanarak sorunsuz bir kullanıcı deneyimi oluşturun ve sorunlu noktaları belirleyin

ClickUp Kullanıcı Akış Şablonu, kullanıcıların ürününüzde, web sitenizde veya hizmetinizde nasıl hareket ettiğini görselleştirmeyi kolaylaştırır. Giriş noktalarından kararlar ve eylemlere kadar, bu şablon kullanıcı yolculuğunu belgelendirmenize ve optimize etmenize yardımcı olur. Ayrıca ClickUp Beyaz Tahta'da oluşturulduğu için akışları doğrudan görevlere, geri bildirimlere ve proje yürütmeye bağlantılı hale getirebilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Web tasarım ş Akışınızdaki sorunlu noktaları tespit etmek için birden fazla ekranı ve kullanıcı kararlarını harita

Hızlı tanıma ve uyum için etiketler, metinler ve renklerle akışları özel olarak özelleştirin

Profesyonel ve kusursuz kullanıcı akışlarını paydaşlarla paylaşım yaparak, geliştirme aşamasına geçmeden önce tasarım kararlarında uyum sağlayın

📌 İdeal kullanım alanları: Onboarding deneyimleri tasarlayan ürün yöneticileri, kullanıcı yolculuklarını doğrulayan UX tasarımcıları ve dönüşüm hunilerini harita yapan pazarlama takımları.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Beyaz Tahtaları, kullanıcı yolculuklarını çizmenize, karar noktalarını harita etmenize ve her adımı gerçek zamanlı olarak takımınızla görsel olarak bağlantıya geçirmenize olanak tanır. Ayrıca, AI destekli görüntü oluşturma özelliği sayesinde, harici görsel araçlara ihtiyaç duymadan soyut kavramları veya ekranları anında hayata geçirebilirsiniz. 👇🏼

2. ClickUp Süreç Akış Grafik Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Süreç Akış Şeması Şablonu ile günlük süreçlerinizin görsel diyagramlarını oluşturun

ClickUp Süreç Akış Şeması Şablonu, karmaşık iş akışlarını açık ve adım adım görsellerle ayrıştırmanıza yardımcı olur. İşe alım süreçlerini, onay süreçlerini ve ekipler arası devirleri haritalayabilirsiniz. Yalnızca eylemleri ve sonuçları göstermek yerine, görevleri rol göre düzenler. Bu şekilde, işe alım yöneticileri, işe alım uzmanları, potansiyel adaylar veya diğer takımlar arasındaki sorumlulukları görebilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Sorumlulukları farklı roller veya takımlar arasında netleştirmek için süreçleri yüzme kulvarlarına göre düzenleyin

Sıralı adımların yanı sıra, paralel görevleri ve paydaşlar arasındaki çaprazlamaları da izleme

Reddetme, onaylama veya kontrol noktası yolları ekleyerek işler planlandığı gibi gitmediğinde neler olduğunu görselleştirin

Karar verme ve iletişim temas noktalarını tek bir akışta belgelendirin

📌 İdeal kullanım alanları: İşe alım aşamalarını standartlaştıran İK ekipleri, süreç uyumluluğunu sağlayan operasyon liderleri ve çapraz fonksiyon takımları.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Brain, UX tasarım ş Akışlarını optimize etmenize yardımcı olan yapay zeka destekli bir proje yöneticisidir. ClickUp Brain'den kullanıcı akışları için uygulanabilir iyileştirmeler önermesini isteyin Örnek, kullanıcı akışlarını haritalandırırken şu soruları sorabilirsiniz: En son UX araştırmamıza dayalı olarak ödeme süreci için bir kullanıcı akışı oluşturun

Bu açılış sayfa akışında, ziyaretçi kaybını azaltmak için iyileştirmeler önerin

Yeni onboarding akışını uygulamak için bir görev liste oluşturun AI aracı mevcut görevleri, belgeleri ve ş akışlarını analiz eder, ardından saniyeler içinde uygulanabilir öneriler sağlar.

3. ClickUp Veri Akış Diyagramı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Veri Akış Diyagramı Şablonu ile veri akışını harita ve kullanıcı davranışını, veri kaynaklarını ve hedefleri anlayın

ClickUp Veri Akış Şeması Şablonu, bilgilerin bir sistemde nasıl akış gösterdiğini haritalandırmanıza yardımcı olur. Veri girişleri, depolama ve çıkışlara odaklanarak sistem mimarları, geliştiriciler ve analistler için vazgeçilmez bir araç haline gelir. Bilgi süreç sembolleri, veri depoları ve harici varlıklar ile bilgilerin nasıl oluşturulduğunu, dönüştürüldüğünü ve paylaşımını görselleştirmek için yapılandırılmış bir yol elde edersiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

DFD notasyonunu (varlıklar, süreçler, veri depoları, akışlar) standartlaştırarak diyagramların herkes tarafından anlaşılabilir olmasını sağlayın

Sistem uygulaması öncesinde gereksiz işlemleri, verimsizlikleri veya eksik bağlantıları tespit edin

İş ve teknik takımları birbirine bağlayan bir şekilde veri hareketini belgelendirin

📌 İdeal kullanım alanları: Veri mimarisini belgeleyen sistem analistleri, entegrasyonlar tasarlayan geliştiriciler ve bilgilerin uygulamalar arasında nasıl aktarıldığını açıklığa kavuşturan iş takımları.

4. ClickUp Kavram Harita Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Kavram Haritası Şablonunun sürükle ve bırak arayüzüyle bir kavram haritası oluşturun

ClickUp Kavram Harita Şablonu, fikirleri yakalamanıza, düzenlemenize ve birbirine bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

Akış şeması şablonu olarak, merkezi bir konseptle başlayıp alt konseptlere dalarak bunları fikirler ve sonuçlarla ilişkilendirmenize olanak tanır. Bu, beyin fırtınası, bilgi haritalama ve soyut veya karmaşık konuları keşfetme açısından özellikle güçlüdür.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Merkezi bir konseptle başlayın ve doğrusal olmayan düşünce için alt konseptlere, fikirlere ve sonuçlara dalın

Anlamı yakalamak için etiketli bağlayıcılarla (ör. "yol açar", "için", "olabilir") ilişki görselleştirin

Soyut beyin fırtınası oturumlarını, eyleme ilham veren net görsel haritalara dönüştürün

Netlik ve bağlam için düğümleri ve bağlayıcıları renkler ve etiketlerle özel hale getirin

📌 İdeal kullanım alanları: Kavramları açıklayan eğitimciler, özellikler üzerinde beyin fırtınası yapan ürün takımları, bilgi alanlarını harita yapan kullanıcı araştırmacıları ve fikirleri sonuçlarla bağlantı kuran stratejistler.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Zihin Haritaları, fikirlerinizi dinamik görsel ş akışlarına dönüştürür. Kullanıcı yolculuklarını hızlı bir şekilde harita, alternatif akışlar üzerinde beyin fırtınası yapın veya tasarım öğelerini tek bir etkileşimli alanda bağlantı kurun. Her düğüm, eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürülebilir, belgelere bağlanabilir veya takım üyelerine atanabilir, böylece işbirliği sorunsuz bir şekilde gerçekleşir. ClickUp Zihin Haritaları ile fikirlerinizi ve ş akışlarınızı görselleştirin

5. ClickUp Müşteri Yolculuğu Harita Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Müşteri Yolculuğu Harita Şablonu ile müşteri yolculuğunuzdaki temas noktalarını ve sürtünmeleri belirleyin

ClickUp Müşteri Yolculuğu Harita Şablonu, ürün veya hizmetinizi müşterinin gözünden görmenize yardımcı olur. Tüm yolculuğu aşamalara ayırın: farkındalık, değerlendirme ve dönüşüm. Ayrıca, müşterilerin her adımda ne yaptığını, ne hissettiğini ve ne deneyimlediğini de izleme imkanı sunar.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Uyumlu eylemler, temas noktaları ve deneyimler ile özel yolculuğu net aşamalara ayırarak görselleştirin

Özel müşterilerin duygularını yakalayarak sürtüşme noktalarını ve memnuniyet anlarını tespit edin

Sürecin her aşamasının sorumlu bir takım lideri olması için sahiplik atayın

📌 İdeal kullanım alanları: Kampanyaları iyileştiren pazarlama takımları, müşteri memnuniyetini artıran CX liderleri ve özelliklerini gerçek kullanıcı ihtiyaçlarına uyarlayan ürün takımları.

6. ClickUp Yüzme Şeridi Süreç Harita Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Swimlane Süreç Harita Şablonu ile süreçleri görselleştirin ve projelerin zamanında teslim edilmesini sağlayın

ClickUp Swimlane Süreç Harita Şablonu, karmaşık, işlevler arası süreçlere netlik kazandırır. Sorumlulukları her rol, departman veya paydaş için "şeritlere" ayırır. Bu, kimin neye sahip olduğunu, görevlerin takımlar arasında nasıl hareket ettiğini ve darboğazların nerede oluşabileceğini kolayca görmenizi sağlar.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Süreçleri yüzme kulvarlarına ayırarak her adımda hangi takımın veya rolün sorumlu olduğunu gösterin

Gecikmeleri, çakışmaları veya iletişim sorunları risklerini ortaya çıkarmak için görev devralmalarını harita

İşin ekipler veya departmanlar arasında akışını izleme yöntemiyle verimsizlikleri belirleyin

📌 İdeal kullanım alanları: Operasyon takımları, proje yönetimi, İK işe alım süreçleri, departmanlar arası girişimler ve birden fazla aktarım gerektiren tüm ş Akışları.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Miro Alternatifleri ve Rakipleri

7. ClickUp UML Etkinlik Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp UML Etkinlik Şablonu ile tüm süreçler için etkinlikler tasarlayın

ClickUp UML Etkinlik Şablonu, ayrıntılı ş akışlarını haritalandırmanıza ve yazılım veya iş süreçlerindeki akış mantığını kontrol etmenize yardımcı olur. Daha basit akış şemalarından farklı olarak, bu şablon Unified Modeling Language (UML) ile tanımlanan koşul yollar, döngüler, eşzamanlı eylemler ve geçişleri yakalamanızı sağlar.

Ayrıca, ClickUp Beyaz Tahta'ya entegre olduğu için, bu diyagramı genel proje planınıza yerleştirebilir ve görevlerle ilişkilendirebilir, böylece herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayabilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceksiniz:

Karmaşık kullanıcı davranışlarını temsil edin: çatallanmalar, birleşmeler, karar dalları, paralel akışlar ve nesne akışları

Teknik takımlar (geliştiriciler, mimarlar) ve teknik olmayan paydaşlar için tanıdık olan resmi bir yapı kullanın

Kullanım örneklerini veya özellikleri ayrıntılı etkinlik adımlarına ayırarak gizli mantığı veya sınır durumları ortaya çıkarın

📌 İdeal kullanım alanları: Kullanım senaryosu ş akışlarını belgeleyen yazılım mimarları ve geliştirme öncesinde davranışları modelleyen mühendislik takımları.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Brain MAX, AI proje yönetimini bir üst seviyeye taşıyarak UX tasarımcılarının statik akışları eyleme geçirilebilir, optimize edilmiş ş akışlarına dönüştürmelerine yardımcı olur. Basit görev oluşturmanın ötesine geçebilirsiniz: tasarımlarınızı analiz eder, iyileştirmeler önerir ve hatta darboğazları ortaya çıkmadan önce tahmin eder. ClickUp Brain MAX ile birleşik bir AI çalışma alanı elde edin Şu konularda güvenebilirsiniz: Konuşma-metin teknolojisi: Konuşulan fikirleri hareket halindeyken görevlere, yorumlara veya notlara dönüştürün

yönetimi: Birden fazla LLM'yi tek bir araçta birleştirin AI yayılmasıyönetimi: Birden fazla LLM'yi tek bir araçta birleştirin

ş Akışı optimizasyonu: akışlarınızı derinlemesine analiz edin ve iyileştirmeler, alternatif yollar veya potansiyel darboğazlar hakkında içgörüler edinin

8. ClickUp UX Yol Haritası Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp UX Yol Haritası Şablonu ile zaman içinde ürünün ilerlemesini görselleştirin

ClickUp UX Yol Haritası Şablonu, zaman içinde UX tasarım sürecini planlamanıza, görselleştirmenize ve izlemenize yardımcı olur. İster yeni bir şey oluşturuyor ister mevcut bir ürünü geliştiriyor olun, bu şablon uzun vadeli UX hedeflerinize netlik kazandırır.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Kullanıcı araştırması yaparak fikirleri ve iş hedeflerini uyumlu hale getirin, böylece işler önemli konulara odaklansın

Açık , Tamamlandı ve daha fazlası gibi aşamalarla ilerlemeyi takip ederek her UX görevini izleyin

Beyin fırtınası için Beyaz Tahta Görünümü ve işe alıştırma için Başlangıç Kılavuzu dahil olmak üzere birden fazla görünümle planlama ve fikir üretme

📌 İdeal kullanım alanları: UX tasarımcıları, ürün takımları, liderlik ve yaklaşan UX işleri için ortak bir paylaşım referansa ihtiyaç duyan departmanlar arası paydaşlar.

9. ClickUp Kullanılabilirlik Testi Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Kullanılabilirlik Testi Şablonu ile kullanıcı testi oturumlarını planlayın ve düzenleyin

ClickUp Kullanılabilirlik Testi Şablonu, kullanılabilirlik testlerini planlamak, organize etmek ve yürütmek için bir alan sağlar. Bu sayede, gerçek kullanıcıların ürününüzle nasıl etkileşimde bulunduğunu ve hangi noktalarda zorlandıklarını görebilir ve bu bilgileri kullanarak iyileştirmeler yapabilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Hedefler, görevler, sonuçlar, katılımcılar ve notlar için alanları kullanarak kullanıcı test oturumlarını ayrıntılı olarak planlayın

Özel Alanlar'ı kullanarak kullanılabilirlik testi örneklerini ve geri bildirimleri kategorilere ayırın, böylece paydaşlar önemli noktaların görünürlüğünü elde edebilsin

Beyaz Tahta, Liste, Gantt, Calendar, İş Yükü ve daha fazlası gibi birden fazla ClickUp Görünümü arasında geçiş yapın ve sizin ve takımınızın en iyi şekilde düşündüğü ve çalıştığı şekilde uyum sağlayın

📌 İdeal kullanım alanları: Kullanıcı etkileşimlerinden doğrudan net ve eyleme geçirilebilir kullanılabilirlik bilgileri elde etmek isteyen UX/UI takımları, ürün tasarımcıları ve iş analistleri.

AccuWeather Ürün Müdürü Bazza Gilbert, ClickUp hakkında şunları söylüyor:

ClickUp, eşzamansız uyumu çok daha basit ve etkili hale getirdi. Hedefleri ve sonuçları özetlemek ve yapılandırmak için bir çerçeve oluşturarak, uzaktaki takımlar beklentileri anlayabilir ve durum güncellemelerini akıcı bir şekilde sağlayabilir. Beyaz tahtalarla beyin fırtınası yapmak, öncelikleri yeniden düzenlemek ve referans görseller eklemek vb. çok akıcıdır.

ClickUp, eşzamansız uyumu çok daha basit ve etkili hale getirdi. Hedefleri ve sonuçları özetlemek ve yapılandırmak için bir çerçeve oluşturarak, uzaktaki takımlar beklentileri anlayabilir ve durum güncellemelerini akıcı bir şekilde sağlayabilir. Beyaz tahtalarla beyin fırtınası yapmak, öncelikleri yeniden düzenlemek ve referans görseller eklemek vb. çok akıcıdır.

ClickUp ile Akışınızı Tasarlayın

Kullanıcı akışları, bireylerin ürününüzle etkileşim kurma şeklini belirler. Miro kullanıcı akış şablonları gibi araçlar, yolculukları taslak haline getirmek ve sorunlu noktaları erken aşamada tespit etmek için mükemmeldir.

Ancak iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp ile bu akışları alıp gerçek projelere dönüştürebilirsiniz.

Bunu kullanarak fikirleri görevlere ayırın, takım arkadaşlarınıza atayın, gösterge panelleriyle ilerlemeyi takip edin ve hatta gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Harita ile yönetimin buluştuğu ve harika UX planlarının harika kullanıcı deneyimlerine dönüştüğü yer burasıdır.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅